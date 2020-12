¡Viva España!

Nicos Kazankokis y su esposa, Eleni, están en la casa de El Greco en Toledo con Yvonne Matral y Lucien Flori. (Septiembre de 1950)

El patrimonio cultural de España en el primer episodio de España, de Burgos a Salamanca, y de El Escoreal a Granada Nicos Kazankokis; Ve la oscura sensación de goya en la superficie del río Mansanerus.

Sigue a los magos árabes que viajan a Dios en cinco paradas en Córdoba. Burgos quedó aplastado bajo el esplendor de la catedral. Explora las raíces históricas y filosóficas de la existencia del artista en la Casa Museo de El Greco en Toledo.

No solo eso, sino que tras las huellas de los “excluidos” que muestran sus heridas en las callejuelas de Madrid, la devoción a la sangre y el dolor de España está clavada en la cruz de Cristo.

Con la destrucción de la armada española en Cuba en 1898, crea un retrato en mosaico del pueblo español exhausto y en peligro de extinción.

Kadim España

Cuando decimos Miranda, Burgos, Valladolid, Salamanca, Madrid, encontramos en las magníficas iglesias y castillos abandonados, calles y edificios históricos de las ciudades españolas que albergaron antiguas civilizaciones; Kazankokis Don Quizot, caminamos por Sancho Bansa. Podemos ver las vivencias de cada parada por la que ha pasado antes el escritor, ya que recuerda de su memoria mientras escribe, teniendo profundas consecuencias para el escritor. Con un par de ojos fuertes y una gran simpatía por los españoles que han dominado la herencia cultural de España, Kazankokis está ante nosotros en este libro.

Kazancakis no solo toma la ciudad de España como ciudad, sino que también nos presenta a importantes personalidades de la historia española, quienes entienden que para entender España es necesario entender a los arquitectos culturales del país. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura en 1956, describió a Don Miguel de Unamuno como una “expresión clara y veraz” del joven filósofo del renacimiento cultural y literario español del siglo XX, Ortega y Cassette; Reúne a intelectuales que intentan elevar el sentido castellano apretando los equipos alrededor de Don Quijote (pero no evitan chocar entre sí).

UNAMUNO, LORCA, DON QUIJOTE, EL GRECO!

También podemos ver que cedió el derecho al censo de Engel, que describe una casa con dos puertas (Pirineos y Gibraltar) a España, una para Europa y otra para África. Sin embargo, las referencias a Colón, Don Quijote y El Greco, así como los hechos que rodearon su amistad con Unamuno y Lorca, son útiles para entender España.

El autor no preparó una guía de viajes a España. Sin embargo, este trabajo seguramente será una guía para “España en su mente”; Es una historia entrelazada con el sueño y la realidad, pasado y presente. En los recuerdos de España reflejados en la pantalla de su mente, está inmerso en ensoñaciones.

Aunque dice: “No lo capturé para no privar a mi imaginación de juegos fáciles”, encontramos que no pudo contener su imaginación mientras vagaba por las ruinas de la historia.

Además, Kazankokis cuenta historias humanas en España de manera imparcial a un periodista. Pero no es neutral. Está a favor de las personas y la belleza.

Nórdico a los cinco sentidos

En sus historias, que cautivan los cinco sentidos, cada frase de Kazankokis es como una pieza del acertijo que describe el espíritu de España que ama el heroísmo, la aventura, la vida y el amor.

Con las tradiciones del género de la entrevista, con su bagaje histórico, tiene un estilo que crea la atmósfera y transforma el localismo con todas sus realidades. De esta forma, la entrevista puede considerarse como un gran ejemplo de la diferencia en la entrevista.

Kazankokis dice que el viaje a España es uno de esos momentos que abarca todas las alegrías y alegrías y las trasciende y llega a una colección mágica y maravillosa.

Como se indica en el prefacio, “World Travel; Nuevas tierras, explorar los océanos, descubrir ideas con la gente; Verlos todos por primera vez (verlos y estar incompletos) y absorberlos con el tiempo.

Dice que esta es la única forma en que una persona puede conocerse a sí misma. Este viaje fue una especie de viaje interior para él: “Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaba acercando a Dios”. El poder divino aquí no es solo Jesús, sino Dios para él, no Dios dentro de sí mismo.

Piratas del espiritu

En la obra que podemos describir como una memoria de lo que vivió durante sus viajes, a los que llama “el robo de su alma”, se siente que España se acerca a todos sus colores sin caída política y discriminación.

Su respeto por los árabes en Andalucía, los intelectuales españoles en Madrid y los santos en Ávila es inmediatamente evidente. Porque era obvio que la riqueza de España lo había embriagado.

A veces se acerca a España con pasión por el canto y el romance. Argumentando que el hombre no puede hablar de la belleza de la tierra sin llorar, el autor revela una hermosa historia llena de ilusión y esperanza, que atrae al lector a España.

Marina Ginesti Coloma posa para Juan Guzmn en la azotea del Hotel Colonel de Barcelona.

Parte II del libro; En otras palabras, Viva la Muerte trae Kazancakis de regreso a España años después, dejando a los políticos de Franco detrás de la línea del frente frente a la frontera republicana contra el fascismo. Por lo tanto, de repente nos encontramos en medio de una guerra.

Para unos, el éxito está en el umbral de la historia, mientras que el fracaso está en el umbral para otros, y la muerte en toda su realidad, en España.

Cuando vimos el momento del atentado de Madrid en manos de los republicanos, leímos las historias de los de atrás y con el honesto estilo del escritor. De esta forma, se puede decir que es más activo y, en términos más duros, más comprometido que la primera parte.

Dividido en dos partes como la historia de la Guerra Civil en España, viajó primero a España como escritor, muchos años antes de la Guerra Civil, y más tarde como corresponsal en el extranjero del diario Elderos Logos, al que claramente podemos llamar el acercamiento prohumano español del autor al amor.

También vemos la preocupación del autor por la humanidad en medio de la guerra y el caos, en una obra que ilustra claramente la profunda pila intelectual de los kazajos desde la arquitectura hasta la historia, desde la literatura hasta la filosofía.

Según Kazankokis, “los dos mayores placeres de su vida” viajes y confesión, nuestra sección “España, larga vida y muerte”, estos dos sabores se unen.

El escritor griego Emmanuel Hutsandonis llamó a la obra “el libro que ayudó a los escritores griegos a descubrir España, aunque con retraso”.

Los lectores en Turquía ahora también tienen un espionaje, creo que deberíamos decir que no vayan demasiado lejos. Si decimos invención, no lo malinterpretes; La primera edición del libro fue realizada en 1968 por la Librería Habora. Sin embargo, los libreros lo han olvidado.

Premio Nobel de Literatura en 1957, con continuación de 33.333 versos de Kazankokis, especialmente Sorba, la última llamada al pecado, cartas a El Greco y la épica Odisea de Homero, España, cuyo nombre aún no se ha leído; Vale la pena recordarlo nuevamente con la traducción de Ahmed Angon y la etiqueta de Kane Yanlar.