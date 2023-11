‘Venom 3’ se lanza más tarde de lo esperado – Noticias

Tom Hardy regresa como Venom en la película dirigida por Kelly Marcel.

Fotos de Sony

Sony Pictures ha pospuesto la fecha de estreno de la muy esperada tercera película «Venom» del universo Spider-Man, que se centra en los adversarios de Spider-Man en Marvel Comics.

La fecha de estreno de la película fue el 14 de julio de 2024, pero ahora se estrenará el 8 de noviembre de 2024. Esta es una fecha fijada por Sony para una película de Marvel no anunciada previamente. El estudio también reservó las pantallas IMAX de la película en ese momento.

El rodaje del proyecto comenzó en España a finales de junio y la producción continuará en Londres más adelante. Sólo habían transcurrido unas semanas de rodaje cuando los actores se declararon en huelga. Como muchos otros proyectos, el rodaje de «Venom 3» se detuvo debido a la huelga. Ahora que SAG-AFTRA pone fin a su huelga de 118 días, la producción pretende volver a filmar pronto.

Kelly Marcel escribe y dirige la película basada en una historia que coescribió con la estrella de la película, Tom Hardy. Juno Temple y Chiwetel Ejiofor protagonizan junto a Tom Hardy papeles no revelados.

El retraso de «Venom 3» marca el comienzo de un período problemático después del fin de la huelga, a medida que las producciones se recuperan y los estudios intentan reestructurar sus calendarios cinematográficos. A medida que docenas de películas previamente pospuestas regresen a los sets, las películas cuyas fechas de estreno se hayan cambiado seguirán creando un efecto dominó.

Las dos películas anteriores de «Venom» recaudaron 1.360 millones de dólares en la taquilla mundial; Ambas películas recibieron gran atención en octubre de 2018 y 2021 respectivamente. «Venom 3» llegará a la pantalla grande el próximo año en las películas del Universo de Personajes de Marvel (SPUMC) de Sony Pictures; Los otros dos son «Madam Web», que se estrenará en febrero y «Craven the Hunter», que se estrenará en agosto.

La muy esperada secuela animada «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» aún no tiene fecha de lanzamiento fijada.