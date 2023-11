Inicio » Top News Los 30 mejores Camara Nocturna De Caza capaces: la mejor revisión sobre Camara Nocturna De Caza Top News Los 30 mejores Camara Nocturna De Caza capaces: la mejor revisión sobre Camara Nocturna De Caza 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Camara Nocturna De Caza?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Camara Nocturna De Caza del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



iZEEKER Cámara de Caza, 32MP HD Cámara Caza Nocturna con 940nm IR LED Sin Brillo Invisible, de Impermeable IP66 para Observación de Vida Silvestre y Monitoreo de Seguridad en Interiores

€ 47.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Resolución ultra alta y tecnología avanzada sin brillo】 1080P HD y 32MP de resolución ultra alta brindan imágenes excelentes y vibrantes y videos audibles claros tanto de día como de noche. Con 36 LED sin brillo, esta cámara de caza captura imágenes y videos detallados de visión nocturna en blanco y negro en silencio. Los animales no se molestan en absoluto, por lo que nunca perderá una oportunidad.

【Rendimiento mejorado a prueba de agua y fácil ajuste del ángulo de la lente】No más problemas de humedad de la lente con el innovador diseño de concha y la exclusiva caja de batería con apertura inferior. Esta cámara caza resistente a la intemperie funciona bien incluso en la temporada de lluvias. La pantalla LCD y la lente están orientadas hacia el frente, lo que le permite ajustar el ángulo y la posición de la lente fácilmente cuando instala la cámara de seguimiento.

【Excelente sensibilidad de detección & Buena Grabación】La combinación de una velocidad de disparo rápida de 0,2 s, 3 disparos continuos y un sensor activado por movimiento ajustable ayuda a capturar momentos más emocionantes. Esta cámara de caza nocturna está creada para acción rápida y escenas destacadas. En comparación con el antiguo iG200, la cámara de caza iG200 mejorada puede grabar un sonido más claro debido al cambio de posición del micrófono.

【Diseño de teclado iluminado y configuración intuitiva】Combina con los botones de menú ergonómicos con los íconos en ellos en un color brillante, esta cámara caza nocturna es fácil y cómoda de operar, especialmente cuando está en el campo o en el bosque donde la luz natural es escasa. Adoptó una tarjeta SD de tamaño normal y con la ranura para tarjeta en el lado derecho del cuerpo de la cámara, es bastante fácil insertar y quitar la tarjeta.

【Fácil de usar e instalar y múltiples funciones】Con el menú de configuración de interfaz de usuario simple y la correa de montaje dotada, esta cámara de caza es fácil de configurar e instalar. Múltiples funciones que incluyen número de foto, intervalo de tiempo, temporizador, lapso de tiempo, sensibilidad PIR, presentación de diapositivas, protección contra escritura y protección con contraseña se pueden elegir para usted. Será un “All-Rounder” para el disfrute de todos, incluso de noche.

CEYOMUR Cámara de Caza 36MP HD con Ángulo de Detección de 120° y Grabación en Bucle, Sensor 0,2s de Tiempo Activación, IP66 Prueba de Agua para Monitoreo de Vida Silvestre y Vigilancia del Hogar € 59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fotos & Videos de Alta Resolución】 -Lanzamiento del modelo mejorado CY60. La cámara de caza tiene una alta resolución de 36MP, 1080P, puede tomar fotos y videos nítidos durante el día (color) y la noche (blanco y negro), la optimización de la profundidad del sensor de imagen y proporcionar un amplio rango de visibilidad (65 pies / 20 metros). Puede observar muy bien el mundo de la vida salvaje, vívido y claro.(Desde del 13 de agosto, la cámara de caza actual ha pasado de 30MP a 36MP.)

【Diseño Integrado Mejorado y Potente Rendimiento a Prueba de Agua】-Con un diseño de cuerpo integrado, la cámara de caza le permite utilizar fácilmente el adaptador de corriente DC (no incluido) sin enchufar y desenchufar el cable. La carcasa exterior impermeable con clasificación IP66, el anillo de sellado de goma y el robusto cierre de la carcasa refuerzan su resistencia al agua y al frío.

【Fácil Ajuste del ángulo del Objetivo y Eliminación de la Condensación】 -Como la pantalla LCD y el objetivo están orientados hacia delante, esta cámara de caza le permite ajustar el ángulo y la posición del objetivo fácilmente. Elimine la condensación de la lente con sólo abrir la carcasa de la cámara de caza, así de fácil. Adopta una tarjeta SD de tamaño normal y con la ranura de la tarjeta en el lado derecho del cuerpo de la cámara, es muy fácil poner y quitar la tarjeta.

【Ángulo de Detección Amplio de 120° y Campo de Visión Ajustable】-Esta cámara de caza está equipada con un sensor PIR central de 60° y dos sensores laterales PIR de 30°, lo que le da la capacidad de detectar sujetos dentro de un ángulo de 120°. Tiene la opción de activar o desactivar los sensores laterales en el menú, lo que le permite personalizar el campo de visión en función de la toma.

[Operación Simple & Multifunción]- Esta cámara de caza viene con soportes de montaje y correas para una instalación sencilla. Un orificio de bloqueo adicional garantiza la seguridad de sus datos. La cámara de caza cuenta con una pantalla LCD de 2 pulgadas para una fácil reproducción de vídeo. Es perfecto para principiantes y ofrece una variedad de funciones que incluyen tiempo de grabación objetivo, grabación de audio y marca de tiempo (la tarjeta SD y las baterías no están incluidas).

Hapimp Cámara de Caza WiFi 4K 32MP Cámara Fototrampeo Caza con 0,1s Velocidad de Disparo y Gran Angular de 125° Camara Caza Nocturna con 45pcs 940nm Infrarrojos Invisibles IR Leds IP66 Impermeable € 69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conexión WIFI y Control de APP】 Hapimp PH810W cámara de caza con wifi que realiza la interacción de información entre la cámara y el teléfono móvil a través de la función WIFI/Bluetooth y el control de aplicaciones. Puede ver/descargar los archivos capturados por la camara fototrampeo wifi directamente en su teléfono móvil y ajustar los parámetros de la camara fototrampeo 4k de forma remota. Esto significa que puede monitorear todo lo que sucede a su alrededor casi en tiempo real.

【Vídeo 4K UHD y Fotos de 32 MP】Hapimp PH810W cámara caza wifi utiliza el último sensor de imagen para ayudar a los usuarios a grabar vídeo 4K UHD y capturar imágenes súper claras de 32 MP. Óptima resolución y saturación de color para mejorar la experiencia del usuario. La pantalla LCD de alta definición de 2,4 pulgadas y la buena función de grabación hacen que los animales salvajes se muestren más claramente frente a sus ojos.

【Visión Nocturna Ultra Clara y Distancia de Visión Nocturna Ultra Lejana】 45 luces LED infrarrojas de 940 nm, que pueden proporcionar una visión nocturna ultra clara en un ambiente completamente oscuro. La camara caza nocturna tiene una distancia de detección ultra larga de 25 m, que puede grabar todo en silencio en la oscuridad, y los animales apenas saben su existencia.

【Velocidad de Disparo de 0,1S y Angulo de Detección de 125°】 La camara caza wifi tiene una velocidad de disparo instantánea de 0,1 s para registrar los detalles de cada acción de la vida salvaje, para que no te pierdas ningún momento importante. Diseñado con 3 detectores PIR únicos y un sensor ultra gran angular de 125°, lo que le permite capturar y apreciar la vida silvestre en un amplio campo de visión.

【IP66 resistente al agua y otras características】Hapimp PH810W tiene un material resistente al agua IP66 avanzado, que puede proteger la cámara wifi 4k de caza nocturna y la tarjeta SD de la lluvia y el polvo. Otras características:hasta 3 ráfagas de fotos, 3 modos de disparo (foto, video, foto + video), fotografía de lapso de tiempo, grabación en bucle, sello de fecha/hora, función de grabación, protección de contraseña de la cámara, Admite fuente de alimentación externa.

Coolifepro 24MP Camara Fototrampeo HD con Nisión Nocturna Cámara de Caza Ángulo de Detección de 90°,Sensor 0,2s de Tiempo Activación Camara Caza con Impermeable IP66 y Tarjeta SD de 32GB € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imágenes de Alta Definición - Nuestra camara fototrampeo puede capturar momentos impresionantes con una resolución de fotos de 24MP y grabar videos realistas en 1080P a 30 cuadros por segundo. Captura imágenes y videos vívidos de la vida silvestre sin perturbar su comportamiento natural.

Velocidad de Disparo Ultra Rápida - Con una impresionante velocidad de disparo de 0.2 segundos, esta camara caza captura incluso los movimientos más rápidos con precisión. No te pierdas ni un solo momento de la acción, ya sea un animal fugaz o un evento de ritmo rápido.

Miniatura y 4 baterías - ¡Presentamos nuestra cámara de caza de tamaño mini (4.4 x 1.6 x 3.5 pulgadas), con un peso de solo 0.39 libras! Con su diseño compacto y ligero, es el compañero perfecto para tus aventuras al aire libre. Al requerir solo 4 baterías para funcionar, no solo te ahorra costos de baterías, sino que también garantiza un tiempo de uso prolongado en el campo.

Visión Nocturna Mejorada - Equipada con luces LED infrarrojas de 850 nm, esta fototrampeo ofrece excepcionales capacidades de visión nocturna. Experimenta imágenes claras y detalladas incluso en condiciones de poca luz o completa oscuridad, asegurándote de que nada escape a tu vista. (visión nocturna de hasta 20 metros)

Impermeable IP66 - Diseñada para resistir los entornos más exigentes, esta camara fototrampeo caza cuenta con una calificación impermeable IP66. Sin importar las condiciones climáticas, puedes confiar en su durabilidad y rendimiento para capturar imágenes y videos de manera impecable.

COOLIFE Cámara Caza 28MP 1520P/2.7K HD Cámara de Caza Nocturna 940nm sin Brillo IR LED 0.2s de Velocidad de Impermeable IP66 Camara Fototrampeo con Tarjeta SD 32GB € 59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experiencia de alta definición- La cámara de caza PH700A, con una resolución de 1520P/2.7K en Alta Definición, 30 fotogramas por segundo avanzado con vídeos y sonidos claros, puede darte una imagen y experiencia de reproducción más vívida y fluida. La foto fija de 28mp de alta calidad registrará increíbles momentos con detalles más ricos

Tecnología sin brillo- Equipada con 27 diodos emisores de luz infrarroja (IR LED) de 940 nanómetros. La tecnología sin brillo hace que la cámara de fototrampeo sea más segura de usar por la noche, reduciendo en gran medida el riesgo de robo de la cámara de caza nocturna. El LED sin brillo de 940 nm hace que por la noche pase desapercibida, en silencio y sin notarse, no asustará a los animales(Visión nocturna hasta 65 pies/20 m)

Fácil de usar- Viene con una pantalla LCD a color de 2,4 pulgadas para una mejor configuración y reproducción. La cámara trampa tiene una tarjeta de memoria incorporada de 32 GB (viene incluida) que es más conveniente para su uso y permite conectar un adaptador de corriente externo de 6V 1.5A/2A o un panel solar (no incluido)

Alta resistencia al agua y al polvo- La cámara de caza coolife está equipada con tecnología IP66. Es ideal para la caza, el seguimiento de la vida silvestre, el hogar y la vigilancia de seguridad de la granja. Puede funcionar en condiciones ambientales severas y en temperaturas entre -20° y 60°

Multifunciones- La cámara trampa coolife tiene múltiples funciones como Retardo de Disparo, Tiempo de grabación del objetivo, lapso de tiempo, captura sin fin, audio, grabación y protección con contraseña, y se puede configurar la hora, fecha, número de serie y detección de temperatura, asegurándose de monitorear cada momento maravilloso

CEYOMUR 46MP Cámaras de Caza Solar 4K 30fps WiFi Bluetooth con Ángulo de Detección de 120°, Visión Nocturna, IP66 Impermeable para Monitoreo de Vida Silvestre con Tarjeta Micro SD 32GB € 149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【DOBLE ALIMENTACIÓN: SOLAR & BATERÍAS】Esta cámara fototrampeo tiene una batería recargable incorporada de 4400mAh y puede ser alimentada por el panel solar montado en la parte superior. Reduce el consumo de baterías mientras protege el medio ambiente. Añadiendo baterías adicionales como alimentación secundaria, la duración de la batería es impresionantemente larga.

【40MP FOTOS & 4K/30FPS VÍDEOS ULTRA HD] fotos de 40MP y vídeos de hasta 4K 30fps. Las imágenes conseguidas son claras y nítidas. Incorpora una lente óptica de primera calidad y un sensor de imagen avanzado, con 2 alta potencia LEDs de bajo brillo de 850nm. Esta cámara fototrampeo captura increíbles momentos de fauna salvaje nocturna con detalles claros y nítidos. (Nota: El formato de vídeo es MP4; el formato de foto es JPG).

【CONEXIÓN WiFi & FÁCIL COMPARTICIÓN DE ARCHIVOS】 Usando el WiFi de la cámara de caza, puede ver directamente los contenidos en la App y descargarlos en su teléfono sin necesidad de desmontar la cámaras de caza solar y conectar un cable. También puedes ajustar fácilmente la configuración y ver los ángulos de la cámara, compartir en las redes sociales y mucho más. todo desde su teléfono. (Nota: la conexión WiFi está limitada a 33 pies).

【0,1S TIEMPO DE DISPARO DEY RANGO DE DISPARO AJUSTABLE】Construido con 3 sensores PIR sensibles, esta cámara de caza puede capturar la vida silvestre en sólo 0,1s cuando se detecta el movimiento. Los 2 sensores laterales PIR se pueden activar o desactivar en el menú, por lo que la cámara de rastreo se puede ajustar si prefiere un rango de sensor PIR de 60 °. Personaliza fácilmente las opciones de los sensores en función de tu estilo y costumbre.

【LARGER APOYO AL ALMACENAMIENTO DE MEMORIA & IP66 WATERPROOF】Esta cámara solar de vida silvestre admite una tarjeta de memoria micro de hasta 256GB, lo que le permite tomar más fotos y videos. Y viene con una tarjeta micro SD regalada de 32GB (preinstalada en la ranura de la tarjeta). El CY95 también es IP66 a prueba de agua, con un revestimiento de goma que sella los componentes internos del clima severo o el frío, incluso en temperaturas entre -4 ° y 140 ° Fahrenheit. READ Los 30 mejores Sillas De Playa capaces: la mejor revisión sobre Sillas De Playa

Cámara de Caza 36MP 4K HD con Ángulo de Detección de 120° y Grabación en Bucle, Sensor 0,2s de Tiempo Activación, IP66 Prueba de Agua para Monitoreo de Vida Silvestre y Vigilancia del Hogar € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Camara Caza de alta Calidad】--La camara caza nocturna captura hasta 36 imágenes de cristal de píxeles y videos Full HD 4K. Equipado con un sensor CMOS avanzado Premium F1.6 Gran lente de apertura y tiene un algoritmo exclusivo de optimización de imágenes. Puede tomar fácilmente fotos o videos del mundo vívido de la vida silvestre.

【Excelente visión nocturna】--Nuestra camara fototrampeo está equipada con filtro infrarrojo totalmente automático, LED IR de 940 nm de 36pcs incorporados, que pueden proporcionar mejores imágenes nocturnas y ahorrar mucha potencia, resolviendo efectivamente el problema de la visión nocturna poco clara y proporcionar una visión nocturna poco clara y proporcionar Una visión nocturna de hasta 65 pies.

【0.2s El tiempo de activación y 10 disparos de ráfaga】--Tecnología preactivada y de botas rápidas combinadas para alcanzar la velocidad de activación de 0.2s de 0.2s y el tiempo de recuperación de 0.5s, asegurando que cada movimiento se captura. La velocidad de activación de 0.2s complementa el modo de disparo continuo, que puede tomar hasta 10 imágenes continuamente, por lo que no se perderá ningún momento emocionante.

【IP66 Duración de batería impermeable y larga】--la caja de plástico y el sello de silicona hacen que esta cámara de caza sea excelente resistencia al agua IP66, resistente a la lluvia, heladas, polvo y niebla, lo que lo hace ideal para disparar en el campo. Impulsado por 4-8 baterías (no incluidas), el tiempo de espera puede ser de hasta 8 meses, y también es compatible con paneles solares y suministro de energía externa (DC 6 V / 1.5 A).

✔【Fácil de instalar y una variedad de aplicaciones】--la camara caza se puede instalar muy fácil y firmemente a través de la correa y el trípode de instalación, y se puede fijar en árboles, barandillas, etc. en cualquier lugar. Puede aplicar cámaras de caza a la observación de la vida silvestre y la caza, seguridad en el hogar/propiedad, monitoreo del área agrícola, Y tiene una variedad de funciones (función de interruptor de tiemp

iZEEKER Cámara de Caza 4G LTE, 2K Cámara Caza Nocturna con 940nm IR LED, Alerta en Tiempo Real Gran Ángulo de Detección de 120°, 0.1s Tiempo Activación IP66 con Tarjeta SIM y Tarjeta SD de 32 GB € 169.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Potente tecnología 4G de conexión automática & Fuertes señales celulares 4G】La cámara de caza admite redes celulares 4G que cubren los principales países europeos sin limitaciones regionales o de proveedores. Está equipado con tecnología avanzada de búsqueda de señal, que se conecta automáticamente a la señal 4G más potente, lo que garantiza que pueda observar la vida silvestre en cualquier momento y en cualquier lugar. (Las baterías NO ESTÁN INCLUIDAS)

【Control de Aplicación & Notificación en tiempo real】Controle la cámara caza en tiempo real a través de la aplicación, permitiendo visualización de video en vivo, disparo remoto, grabación de video, etc. La cámara de caza también tiene notificaciones en tiempo real, enviando alertas instantáneamente a través de la aplicación cada vez que pasa un animal. Para ahorrar 4G, el video en vivo se comprime haciendo que el contenido en vivo que se ve sea borroso. Las fotos y vídeos tomados son claros.

【Resolución HD 2K ultraalta & Sorprendente visión nocturna sin brillo】La resolución 2K HD y 14MP brindan imágenes impresionantes y videos audibles claros tanto de día como de noche. Equipada con 36 LED no iluminados, la cámara de caza captura silenciosamente imágenes y videos nocturnos en blanco y negro detallados, asegurando que los animales no sean molestados. No tienes que preocuparte de que te lo roben o dañen.

【Audio bidireccional & uso compartido multiusuario】Con un micrófono y un altavoz integrados de alta calidad, la cámara de caza ofrece una función de audio bidireccional, lo que le permite escuchar los sonidos de la vida silvestre en tiempo real y también puede hacer sonar el Alarma para disuadir a vándalos y ladrones. Y puede agregar más acceso a la aplicación, lo que facilita compartir momentos emocionantes sobre la vida silvestre con familiares o amigos.

【Seguridad mejorada & Características adicionales】 Equipada con un orificio para cerradura y orificios para cuerda, esto mantiene la cámara en su lugar, protegiendo los datos y evitando robos. Además, la cámara de caza ofrece varias opciones personalizables, como intervalo PIR, sensibilidad PIR, función de reproducción y preferencias de almacenamiento (tarjeta SD/almacenamiento en la nube). Esta es definitivamente una cámara de seguimiento 4G de gran valor que no debes perderte.

SUNTEKCAM Camara Fototrampa 36MP 4K, Cámara de Caza Nocturna, Cámara Caza de Movimiento Activado con Tarjeta SD de 32 GB, Caza y Observación de la Fauna € 45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IMAGEN ULTRA CLARA DE 36MP - Las camara fototrampa SUNTEKCAM pueden admitir imágenes de hasta 36MP y vídeo 4K. (Ajustable). La avanzada tecnología de infrarrojos permite capturar imágenes claras incluso en la oscuridad. Grabación de audio está disponible para restaurar la escena real. Nunca te pierdas ningún evento crítico en la naturaleza!

TIEMPO DE ACTIVACIÓN DE 0,2 SEGUNDOS Y TARJETA SD DE 32 GB - La camara caza es capaz de tomar fotos dentro de 0,2 s cuando detecta movimiento, y puede configurar 1/2/3/10 disparos para garantizar una captura rápida de objetos en movimiento rápido. La tarjeta SD de 32 GB ofrece un amplio espacio de almacenamiento para capturar otros momentos emocionantes.

DETECCIÓN DE 120° Y SENSIBILIDAD AJUSTABLE - la camara caza nocturna es capaz de capturar imágenes gran angular de 120°, en combinación con el rango de detección de movimiento de 1 a 30 metros, para lograr una monitorización completa. Al ajustar la configuración de sensibilidad, puede personalizar la función de visión nocturna para obtener disparos a corta distancia y larga distancia.

IMPERMEABLE IP65 Y ANTIPOLVO - los materiales de primera calidad se utilizan para garantizar el funcionamiento de la cámara de caza al aire libre incluso en condiciones difíciles. Resistente al agua, a prueba de polvo, a prueba de golpes, nunca tendrás que preocuparte de que tu dispositivo se dañe por la lluvia, la nieve Adecuado para desiertos y selvas tropicales.

FÁCIL DE INSTALAR Y FUNCIONAR - El ocultamiento ultraalto, los LED infrarrojos de bajo brillo de 850 nm no molestan a los animales y capturan claramente la escena nocturna. Varios escenarios de aplicación, como observación de vida silvestre y caza, seguridad del hogar y la propiedad y monitoreo de la granja, para capturar imágenes interesantes e inesperadas.

Cámara de Caza 20 MP 1080P, con 38 Luces Infrarrojas de Bajo Brillo, Lente de Detección de 90° y Tiempo de Disparo, Cámara de Visión Nocturna de Caza con Memoria Regrabable € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️【Excelente capacidad de captura】 la lente de captura de 20MP 1080P 60 ° puede capturar imágenes HD vívidas. Y esta cámara de caza puede crear automáticamente pseudo-videos compuestos de múltiples imágenes durante un período de tiempo.

️【Excelente capacidad de detección】 el cámara caza tiempo de activación es de solo 0,3 segundos y tiene luces IR súper 38 de poca luz, ángulo de detección de 90 ° y longitud de onda de visión nocturna de 850 nm, lo que facilita la detección de animales a 49,2 metros de distancia.

️【Excelente capacidad de almacenamiento】las imágenes capturadas por esta cámara de caza se almacenan en la tarjeta SD (admite una tarjeta SD de hasta 32G, no incluida) y, al mismo tiempo, esta cámara también admite la función de almacenamiento recurrente.

️【Fácil de usar, rico en funciones】 cámara caza solo hay 5 botones en el panel (sin incluir el interruptor), combinados con el manual de uso, puede comenzar rápidamente. Las funciones del producto son muy amplias y están esperando a que las descubras.

️【Excelente servicio posventa, garantía de calidad】 esta cámara de rastreo viene con un período de garantía de dos años, durante el cual cualquier problema puede contactarnos para el servicio posventa, lo resolveremos dentro de las 24 horas.

Coolife 4K 32MP Cámaras de Caza HD Fototrampeo Distancia de Disparo de hasta 35 m Velocidad de Disparo 0.1s Cámara de Caza Nocturna 46 pcs IR Leds Admite hasta 512G € 79.99

€ 79.99 in stock 2 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Imagen más clara de 32MP y resolución de video 4K】La cámara de caza H953 puede tomar fotos y videos de ultra alta definición de 32MP y 4K. Con una pantalla LCD de 2.4 pulgadas, puede mostrar más vívidamente cada momento capturado por las cámaras de caza H953

Distancia de activación de 35m y velocidad de activación de 0.1s】 Distancia de activación de la cámara de caza H953 de hasta 35m. Una vez que el animal pasa el rango de disparo de la fototrampeo, el sensor PIR puede detectar y disparar inmediatamente la fototrampeo para disparar dentro de 0.1s. En comparación con otras fototrampeo, las fototrampeo H953 pueden capturar cualquier criatura alrededor de la cámara más rápido y más ampliamente, nunca te pierdas ninguna foto maravillosa

【Nuevas actualizaciones de funciones】 La cámara de caza nocturna H953 puede admitir hasta 512G de tarjeta de memoria. A diferencia de las cámaras normales que solo pueden disparar continuamente hasta tres fotos, nuestra cámara de caza nocturna puede disparar continuamente 10 fotos, asegurando que no se perderá ninguna acción. (Se incluye una tarjeta de memoria 32G gratuita en el paquete)

【Excelente visión nocturna e IP66 a prueba de agua】 La cámara de caza vigilancia H953 está equipada con un filtro infrarrojo completamente automático y 46 luces infrarrojas de 850 nm, que pueden proporcionar suficiente luz sin sobreexposición por la noche, lo que garantiza una excelente visión nocturna. Nuestras cámara de caza vigilancia usan materiales impermeables de la más alta calidad con la clasificación de impermeabilidad IP66 más alta

【MÚLTIPLES FUNCIONES】 La cámara de caza coolife H953 tiene múltiples funciones como Shot Lag, Tiempo de grabación objetivo, Lapso de tiempo, Captura sin fin, Grabación de audio y protección con contraseña, y puede mostrar la hora, la fecha, el número de serie y la temperatura, lo que le permite monitorea tus maravillosos momentos en tiempo real

GardePro A3S Câmaras de Caça 48MP 1296P H.264 Vidéo, Camara Fototrampeo con Alcance de Visión Nocturna de 30m y 0,1s Tiempo de Activación, LED IR de 940 NM No-Glow, IP66 € 58.99

€ 58.99 in stock 1 new from €58.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Super Sensibilidad a la Baja Luz: Equipada con un sensor de imagen Sony Starvis, un componente de lente premium con una apertura extremadamente grande y un algoritmo de reducción de desenfoque, esta cámara puede producir imágenes en color en condiciones de poca luz y una visión nocturna clara en la oscuridad total. Con un rango de flash de visión nocturna de 30 metros invisible para el ojo humano, esta cámara es perfecta para la observación nocturna.

Calidad de Imagen Ultra Clara: Esta cámara de caza captura imágenes fijas cristalinas de 48MP y videos avanzados H.264 1080P@30fps con sonido, proporcionando repeticiones claras y suaves. El tamaño de archivo compacto de la cámara utiliza un 80% menos de almacenamiento en comparación con MJPEG. Los videos están en formato MP4, lo que los hace compatibles con cualquier reproductor.

Detección Rápida de Movimiento: Con 3 sensores infrarrojos pasivos y tecnología de preactivación, esta cámara de caza se activa en 0.1 segundos. Con una distancia de detección de hasta 27 metros y una función de disparo continuo de hasta 5 cuadros, puede capturar momentos más maravillosos.

Diseño Amigable para el Usuario: Esta cámara tiene botones de operación estilo control remoto de TV y una pantalla a color de alta resolución de 2.4 ", lo que facilita la configuración y reproducción. Acepta una tarjeta SD estándar de hasta 512 GB (tarjeta SD no incluida).

Funciones Versátiles: Esta cámara ofrece múltiples modos de captura (foto, video, foto + video), time lapse, horas de operación programables, tira de información, sobreescritura en bucle, protección con contraseña, tiempo de espera prolongado y una clasificación IP66 a prueba de agua. Proporciona una experiencia cómoda y conveniente.

YOVOCA Cámara de Caza 4K, Camara Fototrampeo 32GB, Cámaras Caza Nocturna Impermeable IP66 Cámara de Seguridad con 2,0" LCD 0.2s de Velocidad Vigilancia del Hogar con Ángulo de Detección de 120° € 69.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD DE IMAGEN Y VÍDEO DE PRIMERA. La camara fototrampeo ofrece una calidad de imagen superior con vídeos 4K ultra nítidos e imágenes vibrantes de 48 MP. Gracias a su resolución 4K, esta cámara de caza en movimiento permite ver con todo lujo de detalles a los animales salvajes y captar movimientos sutiles que de otro modo serían difíciles de observar. Sumérjase en el original mundo ecológico de la vida salvaje con esta cámara de caza

EXCELENTE VISIÓN NOCTURNA Y 46 LUCES IR. Equipado con 46 luces infrarrojas, cuenta con tecnología de infrarrojos 940nm mejorada, distinguir claramente los animales en la noche, hace que esta camara fototrampeo caza más sigilo, que puede mostrar el comportamiento nocturno de los animales sin molestarlos, y puede proporcionar imágenes nocturnas claras y vídeos en la oscuridad total, ofrece una visión nocturna brillante de hasta 20 metros

ÁNGULO ANCHO DE 120° Y RÁPIDA VELOCIDAD DE DISPARO. Las cámaras de caza con movimiento activado con un sensor positivo y dos sensores laterales, un rango de detección de ángulo amplio de 120° le permite obtener un campo de visión más amplio, una vez que se detectan los movimientos, la camara de fototrampeo puede alcanzar hasta una rápida velocidad de disparo de 0.2s, la rápida velocidad de obturación significa que usted puede capturar cualquier movimiento emocionante.

IP66 WATERPRROF Y A PRUEBA DE POLVO. Esta camara caza vision nocturna está diseñado para soportar ambientes extremos, gracias a su excelente calidad, materiales estrictos y diseño estrechamente integrado del cuerpo de la cámara y el anillo de goma de alta calidad, asegurando que funciona normalmente desde -10 ℃ a 60 ℃, por lo que es adecuado para diversos entornos

CON 2" LCD ESCRREN Y TIME LAPSE. La gran pantalla LCD de alta calidad, ver al instante los resultados de sus disparos en la camara caza trampeo, no hay necesidad de navegar por las imágenes y vídeos en otros dispositivos, mostrar el trabajo de cámara en calidad de ultra-alta resolución. Con la función de lapso de tiempo, la cámara toma fotos y vídeos de forma automática y continua en un intervalo de tiempo determinado

Coolifepro Cámara de Caza, 2.7K 32MP HD IP66 Camara Fototrampeo HD con 8 Pilas AA y una Tarjeta SD de 32GB Camara Caza con IR Visión Nocturna Impermeable IP66 para Monitoreo de Vida Silvestre € 59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Equipo Excepcional - Nuestra cámara de caza Coolifepro PH830 ofrece un valor excepcional con un juego de 8 baterías de alto rendimiento y una tarjeta de memoria de 32GB de cortesía. Puedes sumergirte de inmediato en la captura de esos emocionantes momentos sin necesidad de ninguna inversión adicional.

Fotos de 32 MP y Videos en 1520P - La camara fototrampeo Coolifepro ofrece una experiencia visual sin precedentes con su resolución de imagen de 32MP y calidad de video de 2.7K. Además, nuestra cámara proporciona audio claro y detallado. Ofrece una experiencia sensorial completa, permitiéndote sumergirte más profundamente en la naturaleza y capturar cada momento precioso.

Super Visión Nocturna - Equipada con luces infrarrojas de 850 nm, la camara caza ofrece una excepcional capacidad de visión nocturna, convirtiéndote en un explorador nocturno. Ya sea en condiciones de poca luz o en noches completamente oscuras, nuestra camara caza puede capturar momentos destacados sin perder ningún detalle. No solo es adecuada para la observación de la vida silvestre, sino que también es ideal para la seguridad en el hogar y aventuras al aire libre.

Durabilidad Ecológica y Resistente - La fototrampeo está diseñada pensando en la conservación del medio ambiente y está fabricada con materiales ecológicos de alta calidad. Nuestra fototrampeo, cuidadosamente diseñada con materiales de alta tecnología, cuenta con una clasificación de impermeabilidad IP66. Ya sea en condiciones climáticas adversas o en entornos exteriores extremos, nuestra fototrampeo será su compañera confiable.

Rápida Velocidad de Disparo y Amplia Área de Detección - Prepárese para la acción con la velocidad de disparo ultrarrápida de 0,1 segundos de la cámara de caza, capturando los momentos más fugaces de la vida silvestre. El ángulo de detección de movimiento de 90° y la distancia de detección de 20 metros ofrecen una cobertura extensa, lo que le permite monitorear áreas grandes con facilidad.

CEYOMUR Cámara de Caza WiFi 40MP 4K, Cámara de Caza con Gran Angular de 120° Velocidad de Disparo 0.2s Visión Nocturna y IP66 Impermeable, App Control Remoto Envía Una Foto a tu Teléfono € 89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Wi-Fi integrado y control de APP】Equipada con la función WiFi Bluetooth integrada, esta cámara de caza le permite ver y descargar imágenes y videos en su teléfono sin quitar la cámara de caza del lugar de instalación. Sin cuota mensual. Todo lo que necesita hacer es mantenerse dentro del rango de la señal Wi-Fi. ( límite de distancia WiFi de la cámara de caza es de unos 7 a 10 metros)

【Imagen Avanzada de 40MP & Video de 4K】 Esta cámara de caza captura imágenes de 40MP y videos de 4K, le permitira ver la vida salvaje de vibrante y maravillosa. Con su pantalla LCD de 2.0 ”, te permite ver los animales en su medio natural y te brinda una experiencia visual inmersiva.

【Velocidad de Disparo de 0,2 s y Rango de Detección más Amplio】 Con los tres sensores PIR mejorados, la velocidad de disparo de esta cámara de caza será de hasta 0,2 s, nunca se perderá ningún movimiento fantástico para el monitoreo de la vida silvestre. Un rango de detección más amplio de 120 ° proporciona un rendimiento de detección de movimiento más preciso y excelente.

【Calidad de Disparo Nocturna Mejorada】 Con 36 LEDs infrarrojos, esta cámara de caza WiFi ofrece fotos de calidad en blanco y negro por la noche sin alertar a los animales. Incluso en la noche oscura, esta cámara de caza captura cada movimiento de los animales con claridad.

【IP66 Impermeable Mejorado】: Con el diseño impermeable mejorado, esta cámara de caza se sostiene bien en condiciones climáticas adversas. El diseño de cubierta semiabierta integrado hace que la instalación sea más conveniente. Puede aplicar esta cámara de caza para la observación de la vida silvestre o la caza, la seguridad del hogar o la vigilancia de áreas agrícolas. (NOTA: la tarjeta SD y las baterías no están incluidas en el paquete) READ Los 30 mejores Usb Bluetooth Coche capaces: la mejor revisión sobre Usb Bluetooth Coche

SUNTEKCAM 4K Cámara de Caza 36MP Camara Fototrampeo, Caza Visión Nocturna 940nm sin Brillo IR LED Gran Angular 0.2s de Tiempo Activación Impermeable IP66 Cámara de Monitoreo de Vida Silvestre € 40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Resolución de vídeo Ultra HD 4K y resolución de fotos de 36 MP】La cámara de caza SUNTEKCAM ofrece vídeo 4K píxeles con sonido y una orgullosa resolución de imagen de 36 megapíxeles, lo que permite una excelente calidad de imagen con una excelente precisión de detalle y una gran reproducción del color. Todas las imágenes se pueden clasificar fácilmente, ya que se pueden etiquetar con fecha, luna y hora. Pantalla integrada de 2,4 pulgadas en la que se pueden ver imágenes y vídeos grabados

【Velocidad de disparo rápida de 0,2 segundos y detección de gran angular】 La combinación de preactivación y tecnología de inicio rápido logra una velocidad de activación ultrarrápida de 0,2 s y un tiempo de recuperación de 0,5 s, lo que garantiza que se capturen todos los movimientos.Además, la cámara de caza también tiene detección de ángulo ultra amplio, lo que le permite tener un rango más amplio de detección de movimiento.

【Invisible Infrared LEDs Night Vision】A diferencia de 850nm LED, nuestra cámara de caza led invisible utiliza 28 unidades de LED infrarrojo invisible de 940nm para asegurar que la cámara trampa funciona en la oscuridad sin luz.En un radio de 20 metros por la noche, la cámara de caza nocturna lo graba todo tranquilamente en la oscuridad. Los animales no notan su presencia tan fácilmente.

【Time Lapse & IP66 Waterproof 】La función de lapso de tiempo puede grabar los cambios en las cosas, como el crecimiento de las plantas y el progreso de la construcción del edificio. IP66 a prueba de agua, protege la cámara trampa de la lluvia y el polvo. La cámara de video trampa tiene muchas otras características, tales como marca de tiempo (incluyendo la fecha, la fase lunar, la temperatura) . La cámara es perfecta para el bosque, el campo y el jardín.

【MÚLTIPLES FUNCIONES】 La cámara de caza Suntekcam HC804 tiene múltiples funciones como Shot Lag, Tiempo de grabación objetivo, Lapso de tiempo, Captura sin fin, Grabación de audio y protección con contraseña, y puede configurar la hora, la fecha, el número de serie y la temperatura, lo que le permite monitorea tus maravillosos momentos en tiempo real

iZEEKER Cámara de Caza WiFi, 4K 48MP Dual Lens Cámara Fototrampeo Caza con Visión Nocturna Starlight, Ángulo de Detección de 120°, 0.1s Tiempo de Activación con Tarjeta SD de 32GB y 4 Pilas AA € 129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【DISEÑO INNOVADOR DE DOBLE LENTE Y EXCELENTE VISIÓN NOCTURNA CON LUZ DE ESTRELLAS】Con dos lentes ópticas avanzadas, esta cámara de caza toma imágenes y videos claros y en color a la luz del día, y se adapta automáticamente a diferentes condiciones de iluminación con sus sensores infrarrojos. Puede obtener imágenes en color en condiciones de poca luz y ver imágenes en blanco y negro notablemente claras en la oscuridad.

【FOTOS DE CALIDAD DE 48MP Y VIDEOS 4K ULTRA HD】Equipado con 3 sensores de imagen SONY de alto píxel, 2 lentes diferentes (uno HD sin distorsión para tomas a la luz del día, uno con gran apertura para tomas vistas a la luz de las estrellas) y 2 de alta potencia de 850 nm de baja LED de luz, la cámara caza trasera de doble lente toma imágenes más claras de 48MP y videos 4K ultra HD más suaves con menos ruido de imagen y detalles más vívidos.

【GRABACIONES DE VÍDEO H.264 Y 3 SENSORES PIR SENSIBLES】 La cámara de fototrampeo WiFi graba video avanzado H.264 4K 30fps con audio claro. Puede revisarlos de manera más clara y fluida y ahorrar hasta un 80 % de almacenamiento en la tarjeta de memoria en comparación con los videos MJPG que se usan en casi la mayoría de las cámaras de caza. Con 3 sensores PIR sensibles, el tiempo de activación rápido es de 0,1 s y la distancia de activación más larga es de 20 m (65 pies).

【CONEXIÓN WIFI Y FÁCIL AJUSTE DEL ÁNGULO】Conecte fácilmente esta camara de caza a su teléfono con la función WiFi. Puede ajustar la configuración, ver una transmisión en vivo de la cámara caza wifi desde la pantalla de su teléfono para ajustar el ángulo y la posición, y descargar contenido directamente a su teléfono sin tener que quitar la cámara caza y conectarla a una computadora. (Nota: la conexión wifi está limitada a 10 m.)

️【NUEVO MODO DE REPRODUCCIÓN Y MÚLTIPLES FUNCIONES】Al reproducir fotos en la cámara de caza, puede acercarlas y alejarlas para verificar cada detalle de su sujeto. También puede reproducir un videoclip más rápido o más lento que su velocidad original. Tiene más funciones, como temporizador, grabación en bucle, lapso de tiempo, configuraciones de ráfaga de 1 a 10 fotos y memoria de almacenamiento de hasta 256 GB.

Cámara de Caza 4G 4K 36MP Con batería de litio de 10.000 mAh, Camara de Caza Nocturna con IR Invisible, Sensor 0.2s de Tiempo Activación, IP66 Prueba de Agua para Monitoreo de Vida Silvestre € 109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Connectivité sans fil robuste : nos caméras de randonnée sont équipées d'un réseau cellulaire 4G LTE fiable et d'une antenne à haut gain pour une meilleure couverture. La caméra de randonnée fonctionne avec une carte SIM (incluse) afin que vous puissiez recevoir n'importe quelle photo ou vidéo sur votre téléphone portable (sans restriction de distance), gérer les paramètres de la caméra, partager des images et surveiller l'état de la caméra.

Batterie lithium-ion rechargeable : cette camera de chasse est équipée d'une batterie de 10 000 mAh qui offre une plus grande autonomie. Par rapport aux autres caméras de chasse qui utilisent des piles AA, elle réduit la consommation de piles, est plus respectueuse de l'environnement et a une autonomie en veille pouvant atteindre 12 mois. Vous pouvez donc économiser beaucoup d'argent et de temps à long terme

Démarrage rapide : téléchargez et utilisez l'application gratuite dédiée appelée SuntekCam (compatible avec iOS ou Android) pour configurer et activer rapidement la caméra, vérifier son état et gérer les images en direct. Une carte SIM gratuite est incluse (avec 100 Mo de données routières gratuites) ou vous pouvez commander un forfait séparé dans l'application

Images fixes de 36 Mpx et vidéo 4K native : des optiques haut de gamme dotées d'une technologie de correction des distorsions et d'un capteur d'image de pointe qui capture des images 36 Mpx parfaites et limpides et des vidéos 4K H.265 MP4

Des caractéristiques encore meilleures : vision nocturne supérieure, 55 LED IR 940 nm non éclairées, inclut une technologie d'éclairage adaptative pour éviter la surexposition ou la surimpression, offre une portée de vision nocturne de 30 m, écran couleur intégré de 2,4", vitesse de déclenchement de 0,2 et temps de récupération de 0,5 s, étanchéité IP66, utilisation intuitive

Do-Electr Cámara de Caza 4K 32MP HD Camara Fototrampeo con Sensor de Movimiento y visión Nocturna Visión Nocturna Impermeable IP66 Cámara de Vida Silvestre LED IR no luminiscente de 850 NM € 45.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Vídeo 4K Ultra HD y fotos de 32 MP】La cámara Maxdone Wildlife ofrece vídeo de 3840 × 2160 píxeles con un sonido nítido y captura imágenes en colores vívidos de 32 MP. Equipado con una pantalla LCD a color de 2,4 pulgadas para una mejor configuración y reproducción de imágenes/vídeos.

【Increíble visión nocturna】La cámara de vida silvestre con sensor de movimiento de visión nocturna está equipada con 40 LED infrarrojos de 850 nm que no emiten, lo que le permite capturar videos en blanco y negro ultra claros sin asustar a los animales. Esta cámara de visión nocturna también utiliza tecnología de iluminación adaptativa para evitar una exposición excesiva o insuficiente en la oscuridad.

【Disparador ultrarrápido de 0,2 segundos】 Área de detección de gran angular de 120°: esta cámara para vida silvestre tiene un sensor nítido que puede detectar un gran angular de 120°, con una velocidad de disparo ultrarrápida de 0,2 segundos y una larga distancia de detección de 20 metros. (65 pies) ). Puede capturar con precisión cada movimiento detectado para que no te pierdas el maravilloso momento.

【IP66 resistente al agua】La cámara de vida silvestre está diseñada para explorar la vida silvestre al aire libre o para la seguridad de su propio jardín. Fabricado con material impermeable IP66 de alta calidad y anillo de goma de alta calidad para evitar que entre agua en su interior, puede funcionar normalmente incluso en entornos hostiles.

【Fácil de instalar】Con la correa de montaje incluida, puede fijar de forma fácil y segura la cámara de vida silvestre a una pared o árbol.

FUNKIND Cámara de Caza, 36 megapíxeles 2.7k HD Cámara de Caza Nocturna, 120° Gran Ángulo de Visión, Caza Cámara con 940nm IR LED, 0,2 Segundos de Captura Rápida, IP66 Clase Impermeable € 40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experiencia de alta definición- La cámara de caza 806A, con una resolución de 1520P/2.7K en Alta Definición, 20 fotogramas por segundo avanzado con vídeos y sonidos claros, puede darte una imagen y experiencia de reproducción más vívida y fluida. La foto fija de 36MP de alta calidad registrará increíbles momentos con detalles más ricos

Tecnología sin brillo- Equipada con 36 diodos emisores de luz infrarroja (IR LED) de 940 nanómetros. La tecnología sin brillo hace que la cámara de fototrampeo sea más segura de usar por la noche, reduciendo en gran medida el riesgo de robo de la cámara de caza nocturna. El LED sin brillo de 940 nm hace que por la noche pase desapercibida, en silencio y sin notarse, no asustará a los animales(Visión nocturna hasta 65 pies/20 m)

Fácil de usar- Viene con una pantalla LCD a color de 2,4 pulgadas para una mejor configuración y reproducción. La cámara trampa tiene una tarjeta de memoria incorporada de 16 GB (viene incluida) que es más conveniente para su uso y permite conectar un adaptador de corriente externo de 6V 1.5A/2A o un panel solar (no incluido)

Alta resistencia al agua y al polvo- La cámara de caza está equipada con tecnología IP66. Es ideal para la caza, el seguimiento de la vida silvestre, el hogar y la vigilancia de seguridad de la granja. Puede funcionar en condiciones ambientales severas y en temperaturas entre -20° y 60°

Multifunciones Cámara Caza- La cámara trampa tiene múltiples funciones como Retardo de Disparo, Tiempo de grabación del objetivo, lapso de tiempo, captura sin fin, audio, grabación y protección con contraseña, y se puede configurar la hora, fecha, número de serie y detección de temperatura, asegurándose de monitorear cada momento maravilloso

Camara Caza Nocturna 20MP 1080P Camara Fototrampeo Detección de Movimiento Pantalla LCD de 2.0 Camara de Caza Nocturna Infrarrojo y Impermeable IP65 Camara Trampa para Observación de Vida Silvestrer € 41.99

€ 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mini cámara de caza oculta】 La camara de caza adopta un mini diseño, que es más pequeño que la palma de la mano, lo que facilita la ocultación. Solo necesita 4 baterías para alcanzar el rendimiento del producto anterior con 8 baterías, también admite paneles solares (no incluidas).

【Cámara Diurna y Nocturna de Alta Calidad】 La camara de caza tiene una alta resolución de 20MP, 1080P, puede tomar fotos y videos nítidos durante el día (color) y la noche (blanco y negro), la optimización de la profundidad del sensor de imagen y proporcionar un amplio rango de visibilidad (65 pies / 20 metros).

【Disparo rápido y ángulo amplio de 90 °】 Esta cámara proporciona una velocidad sorprendente de disparo en 0,3s. Cada momento detectado se grabará instantáneamente y garantiza que nunca se perderá ninguna toma. La lente con ángulo de visión de 90 ° captura imágenes más abundantes y objetos intuitivos para ofrecer fotos y videos de alta calidad.

【IP65 Impermeable Color de Protección Natural】 La cámara de caza puede funcionar a temperaturas extremas de entre -20 ° C y 60 ° C. IP65 impermeable, puede resistir eficazmente el agua de lluvia y la erosión de arena. La cámara de caza utiliza patrones de hojas como color protector, mezclándose con el entorno natural y permitiéndole observar mejor a los animales.

【Operación Simple y Multifunción】 2.0 Pantalla LCD Para mostrar la vida útil de la batería, ver videos e imágenes grabadas, personalizar la configuración. P.ej. Sello de tiempo/ Temporizador/ Intervalo PIR y sensibilidad/ función de retardo/ protección con contraseña etc. Camara trampa tiene un botón fácil de operar, un menú y una descripción de usuario.

VOOPEAK Cámara de caza 4G LTE solar 355° Pan 90° Tilt Wildtierkamera con detector de movimiento, visión nocturna, transmisión de teléfono móvil, cámara de caza, IP66, resistente al agua, para animales € 247.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Red móvil 4G para acceso remoto: la cámara salvaje se puede conectar a través de la red móvil 4G en la aplicación del teléfono, lo que te permite ver y descargar vídeos en directo de forma remota. Adecuado para caminos salvajes en la naturaleza sin wifi. Viene con SIM 4G prepaga (300 MB de datos de seguimiento gratuitos para la cámara de caza silvestres) para probarlo gratis. Esta cámara de caza es una versión de la UE que solo se aplica a Europa

Alimentación continua mediante panel solar y batería incorporada: equipada con un panel solar y una batería integrada de 8000 mAh de gran capacidad en esta cámara solar de caza esta cámara salvaje 4G ofrece energía continua en cualquier momento y es adecuada para cualquier lugar con cubierta 4G LTE. Además, 100 % libre de cables, no requiere wifi, carcasa resistente al agua IP66 y resistente, ideal para zonas silvestres, graneros, granjas, cabañas, autocaravanas, etc

Inclinación de 355 ° y 90 ° de visualización y vídeo 2 K: con el giro de 355° y la inclinación de 90°, puedes obtener fácilmente el ángulo de visión más amplio en la aplicación para encontrar dónde se encuentre, donde quiera que estés mientras haya Internet. Esta es una gran innovación. HD 2K (2668 x 1440) vídeos reales le dan una imagen más vívida (consejos: si la pantalla de la aplicación intenta cargar con una pantalla negra después de días, cargue la tarjeta SIM)

3 modos de visión: hay 2 modos de visión nocturna y 1 visión diurna para elegir. Si elige el modo de luz infrarroja (invisible), obtendrá una imagen blanca y una imagen negra. El modo de luz blanca (visible) graba vídeos de visión nocturna en color. La resolución de todos los modos es HD 2K. Consejos: el modo de visión nocturna de luz blanca tiene una luz incandescente que puede asustar a la vida silvestre. Por lo tanto, se recomienda elegir el modo de luz nocturna infrarroja al monitorear la vida silvestre

【Notificación de movimiento instantánea y reproducción】 Las alertas activadas por movimiento se envían a su teléfono móvil en tiempo real (por favor, conceda permiso a la aplicación primero en el sistema de configuración de su teléfono). Los videos y las imágenes se pueden almacenar en una tarjeta micro SD (hasta 128 GB) o en un servicio en la nube (los nuevos usuarios reciben una prueba gratuita de 30 días). Puede revisar el metraje en cualquier momento

GAOEEIN Cámara Caza 42MP 2.7K HD Cámara de Caza Nocturna 940nm sin Brillo IR LED 0.3s de Velocidad de Impermeable IP66 Camara Fototrampeo con Tarjeta 64G para Observación de Vida Silvestre y Monitoreo € 45.99

€ 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fotos de 42MP y videos Ultra HD de 2.7K】Fotos y videos de 40MP de hasta 2.7K, las imágenes que obtiene son claras y nítidas. Con óptica de primera calidad y un sensor de imagen avanzado, esta cámara trampa captura momentos increíbles de la vida silvestre nocturna con detalles nítidos. (Nota: el formato de video es MP4; el formato de foto es JPG).

【Tiempo de disparo de 0,3 segundos y rango de disparo ajustable】 Esta cámara de caza está equipada con 3 sensores PIR sensibles, solo toma 0,3 segundos capturar animales salvajes cuando se detecta movimiento. Detección de gran angular PIR de 120 °, la cámara de vida silvestre proporciona un gran rango de disparo.

【Sin tecnología de emisión de luz】Equipado con diodos emisores de luz infrarroja de 27940nm (LED IR). La tecnología no luminosa hace que la cámara sea más segura de usar por la noche, lo que reduce en gran medida el riesgo de robo de la cámara de caza nocturna. Los 46 LED antideslumbrantes de 940 nm lo hacen discreto por la noche, silencioso e imperceptible, no asustará a los animales (visión nocturna de hasta 65 pies/20 m)

【Baterías duraderas】Esta cámara trampa está equipada con 8 baterías recargables AA, Reduzca el consumo de batería mientras protege el medio ambiente. Al agregar una batería adicional como fuente de alimentación auxiliar, la duración de la batería es muy larga.

【Almacenamiento y resistencia al agua IP66】Esta cámara solar para vida silvestre está equipada con una microtarjeta de memoria de 64 GB, lo que le permite tomar más fotos y videos. También es resistente al agua IP66, con un revestimiento de goma que sella los componentes internos de los elementos y el frío. Puede funcionar en condiciones ambientales adversas, la temperatura oscila entre -10°C~+60°C/-14F~+120F. READ Los clubes quieren aplazar la deuda, ¡la liga se declara en quiebra!

Digitgarden Cámaras de Caza 32MP 1296P FHD Vidéo,82Ft Visión Nocturna 940nm sin Brillo IR LED 0.2s, IP66 Prueba de Agua para Monitoreo de Vida Silvestre y Vigilancia del Hogar con tarjeta Micro SD 64G € 69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【32MP Crisp Clearer Image + 1296P Full HD Advanced Video Resolution】:Una lente óptica de nivel starlight y un sensor de imagen de vanguardia, tecnología de imagen bien afinada combinada para ofrecer hasta 32MP imágenes. La cámara graba video de alta claridad 1080p o 1296p, equipado con un micrófono avanzado para una grabación de sonido increíblemente clara, proporcionando una experiencia de vida silvestre inmersiva.

【IP66 impermeable y resistente】: Utilice materiales IP66 de alto grado, extremadamente duraderos desde el sello hasta la lente de la sonda.Protege su cámara de rastreo, asegúrese de que puede evitar a prueba de lluvia, a prueba de caídas y a prueba de polvo, y también asegúrese de que podría funcionar en entornos difíciles como la selva tropical o el desierto.

【120°Wide Angle Lens & Excellent Night Vision】:Trail game camera está equipada con un rango de detección de 120 °, lo que le permite obtener una excelente visión más amplia. 48 PCS no brillan LEDs infrarrojos, lo que la convierte en una unidad sigilosa que no se entromete en el hábitat natural. Grabará cualquier movimiento animal que desee con un objetivo gran angular.

【Gran Rendimiento】:Velocidad de disparo de 0,2s, tiempo de recuperación de 0,5s.Una vez detectados los movimientos,la cámara de caza se disparará instantáneamente en 0,2s sin demora.Nunca se perderá ningún momento emocionante incluso por la noche,con una pantalla a color LCD de 2,4" incorporada,le acerca a observar la vida salvaje.

【Fácil de instalar y ampliamente utilizado】:Caza con la correa de montaje dotada, es fácil de instalar esta cámara de rastro de caza robusta. Usted podría aplicar la cámara de caza a la observación de la vida silvestre y la caza, la seguridad del hogar / propiedad, la vigilancia de la zona agrícola, cultivo remoto. ***64G Tarjeta de memoria y pilas alcalinas*8pcs incluidas en el paquete.

COOLIFE Cámara Caza 21MP 1080P HD Camara Fototrampeo con Visión Nocturna Cámara de Caza Impermeable IP67 con PIR Infrarrojo Sensor de Movimiento 46 Pcs IR Leds de 2.4" LCD con 32G Tarjeta Micro SD € 69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta sensibilidad】 Una velocidad de disparo impresionante 0.2 segundos asegura que cada movimiento detectado se puede documentar en tiempo real. Intervalo de disparo programable y hasta 3 imágenes Multi-Shot función, que está garantizado que nunca se pierda ninguno de los momentos maravillosos.

【Alta calidad de imagen】 Coolife H881 camara fototrampeo es una cámara de monitoreo digital de versión 21 megapíxeles, de 2,4 pulgadas, con sensibilidad térmica, tecnología de detección humana e iluminación infrarroja. Cámara digital 1080P HD, sensor CMOS de 8 megapíxeles, que utiliza fotografías infrarrojas para obtener imágenes y videos nítidos en blanco y negro por la noche.

【Detección de movimiento】Cuando no hay detección de actividades animales o humanas, puede durar mucho tiempo en un estado de alerta. Una vez que el animal (cuerpo) entre en el área de detección, la cámara de caza comenzará a tomar fotos o video de inmediato. Utilice 8 pilas alcalinas, no utilice pilas recargables con un voltaje de salida inferior a 1,5 V(Nota: no mezcle pilas viejas y nuevas).

【Detección Perfecta y Flash Range】 Esta camara caza nocturna está equipada con un ángulo de detección de 125 °y un rango de detección de 82 pies. Equipada con 46 LED de 850 nm, la cámara trampa H881 emite una luz roja tenue en la oscuridad, pero no molesta a la vida silvestre.

【MÚLTIPLES FUNCIONES】 La cámara de caza coolife H881 tiene múltiples funciones como Tiempo de grabación objetivo, Lapso de tiempo, Captura sin fin, Grabación de audio y protección con contraseña, y puede configurar la hora, la fecha, el número de serie y la temperatura, lo que le permite monitorea tus maravillosos momentos en tiempo real. La mejor opción de regalo (cumpleaños, fiestas, Navidad, aniversarios, etc.)

flintronic Cámara de Caza 58MP 2.7K HD, Cámara Caza con Ángulo de Detección de 120° y Grabación en Bucle, Impermeable IP66, Sensor 0,2s de Tiempo Activación, para Monitoreo de Vida Silvestre € 43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Resolución ultranítida】Esta cámara de seguimiento Flintronic admite vídeos HD de hasta 2,7K e imágenes de 58MP. El producto utiliza 8 pilas AA (no incluidas) y tiene un tiempo de espera de hasta 6 meses. Admite tarjetas Micro SD de hasta 32 GB (incluidas). Cuando se utiliza con altavoces, el vídeo será más vívido y se podrá restaurar la escena real de la filmación.

【Tiempo de disparo de 0,2 s】El evento de disparo de nuestra cámara de caza es de solo 0,2 segundos y se pueden configurar cuatro tiempos de disparo, 1-3 y 10. Una vez que el objetivo en movimiento entra en el rango, la cámara se dispara para tomar fotografías lo más rápido posible. como sea posible. Una cámara de caza confiable no le permitirá perderse ningún momento emocionante.

【IP66 a prueba de agua】La cámara de vida silvestre tiene una larga vida útil de 6 meses y un rendimiento a prueba de agua IP66, por lo que puede disparar al aire libre durante mucho tiempo sin reemplazar la batería con frecuencia. La cámara puede funcionar normalmente a -10 ℃ ~ +60 ℃. Es resistente al agua, al viento y a la arena. Su excelente calidad se puede utilizar en desiertos, selvas tropicales y otros ambientes.

【Disparo con visión nocturna clara】 Esta cámara de caza está equipada con una lente gran angular de 120 ° con un amplio campo de visión. El módulo de detección de movimiento puede detectar movimientos a una distancia de hasta 20 m, lente de visión nocturna de baja luminiscencia de 950 nm con 34 LED IR. Capture imágenes claras incluso en completa oscuridad.

【Fácil de instalar】 La cámara de vida silvestre se puede conectar de manera fácil y segura usando la correa de montaje que viene con la cámara. Las instrucciones detalladas y completas le permitirán comenzar a utilizar esta cámara rápidamente. La apariencia adopta un diseño de camuflaje, que tiene un ocultamiento ultra alto y se puede utilizar en una variedad de escenarios, como caza, seguridad del hogar/propiedad, vigilancia de granjas, etc.

VOOPEAK Camara de Caza Solar 4K 46MP, Camara Caza WiFi Bluetooth Recargable, Cámara de Caza Nocturna Fototrampeo IR LED 20m Gran Angular 120 ° Detectar Velocidad de Descarga 0,2s Impermeable IP66 € 139.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cámara de Caza Solar Recargable】La cámara de caza con un panel solar y dispone de una alimentación eléctrica integrada que puede ser alimentado por el panel solar situado en la parte superior. Esto reduce el consumo de la batería y protege el medio ambiente. La cámara de caza solar también puede tomar 4 pilas AA como segunda fuente de alimentación. La duración de la batería es impresionante.

【Compresión de Vídeo H.264 y Grabación en Bucle】Grabación de vídeo avanzada H.264 4K 30fps, en comparación con el vídeo MJPEG utilizado en otras cámaras de caza, el tamaño de archivo compacto del formato H.264 utiliza un 80% menos de espacio de almacenamiento que las cámaras tradicionales. Incluso cuando la tarjeta Micro SD está llena, gracias a la función de grabación en bucle, la cámara de caza sigue grabando y sobrescribe automáticamente las grabaciones anteriores.

【Conexión Bluetooth WiFi y APP Control】La cámara de caza solar con función Bluetooth wifi, permite previsualizar y descargar fotos y vídeos de la cámara de caza wifi en la aplicación del smartphone. El wifi es el hotspot de la cámara de caza, solo tienes que estar al alcance de la señal Wi-Fi. Alcance aproximado del enlace WiFi: 10-15m.

【Excelente Visión Nocturna e Impermeable IP66】La cámara caza está equipada con 36 LED de 850nm. La tecnología inteligente de brillo infrarrojo para evitar la sobreexposición, proporcionando una visión nocturna clara y equilibrada. La cámara de caza nocturna y el panel solar son impermeables IP66, garantiza que puede evitar la lluvia y el polvo, y también garantiza que puede funcionar en entornos difíciles como bosques tropicales o desiertos.

【Gran Angular de 120° y Ampliamente Utilizado】La cámara de caza nocturna solar con un sensor de movimiento, que cubre un ángulo de 120 °, lo que le permite tener una mayor zona de detección de movimiento. Es un regalo perfecto para cazadores. Se puede aplicar la cámara de caza para la observación de la fauna y la caza, la seguridad del hogar / las propiedades, la vigilancia de la zona agrícola y los cultivos a distancia.

Meidase P100 Camara Fototrampeo WiFi con App 32MP 1296P H.264 Vidéo, Cámara de Caza WiFi con 0,1s Tiempo de Activación y Alcance de Visión Nocturna de 30m, LED IR de 940 NM No-Glow € 99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación de control fácil de usar: El módulo Wi-Fi de bajo consumo puede conectarse rápidamente con su teléfono móvil. Libre y fácil de usar teléfono App le permite donwloand las imágenes en la cámara y programar su cámara de caza WiFi incluso es en lugares de difícil acceso.

Potente antena externa: Viene con una antena externa para una señal más fiable, asegura la velocidad de transmisión de alta velocidad entre su teléfono celular y la cámara, proporciona una experiencia de operación más suave y sin problemas.

Imagen y video ultranítidos con audio: Equipado con lentes ópticos premium para brindar imágenes fijas de 32MP de alta resolución y videos de 1296p o 1080p con audio. El uso de H.264 también proporcionará un ahorro total del 30 al 80 % en espacio de almacenamiento en comparación con los formatos de compresión convencionales.

Rendimiento perfecto de visión nocturna: utiliza tecnología infrarroja mejorada de 940 nm no-glow, hace que su cámara sea más sigilosa y desapercibida para cualquier vida silvestre, tecnología inteligente de brillo IR para evitar la sobreexposición, brinda una visión nocturna clara y equilibrada.

Velocidad de disparo rápida de 0,1 s y más: Equipado con 3 sensores PIR súper sensibles para activar el disparador de la cámara en 0,1 s tan pronto como el animal ingrese al campo de detección. Resistente al agua IP66 y la carcasa compacta diseñada para un uso exterior más fiable.

Cámaras de Caza Solar 4G con Tarjeta SIM, Camara de Caza 2K 30MP Nocturna con IR Invisible, Sensor 0.2s de Tiempo Activación, Prueba de Agua para Monitoreo de Vida Silvestre y Vigilancia del Hogar € 119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte para conexión a Internet y monitoreo en tiempo real: La cámara de caza admite una conexión a Internet confiable, lo que le permite ver sus grabaciones en tiempo real en su dispositivo móvil. Puede enviar fotos y videos a través de Internet y mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en su entorno.

Calidad de grabación potente: Nuestra cámara de caza 4G le permite capturar imágenes nítidas con una impresionante resolución de 30 megapíxeles. La función de video 2K también captura cada movimiento en alta calidad. Ya sea que esté observando la naturaleza o fotografiando la fauna, esta cámara ofrece grabaciones excepcionales. La función de visión nocturna clara le permite tomar fotos nítidas y detalladas incluso en la oscuridad, sin molestar a los animales.

Alimentación solar y batería adicional: Con una capacidad de batería solar de 2600 mAh y un compartimento de batería adicional, puede estar seguro de que su cámara de caza siempre estará alimentada. Esta solución sostenible garantiza que pueda utilizar la cámara durante largos períodos sin preocuparse por la fuente de alimentación eléctrica.

Detección de movimiento e impermeabilidad: La cámara de caza con detección de movimiento y visión nocturna cuenta con un disparador de movimiento de 0,3 segundos que asegura que no se pierda momentos importantes. Tan pronto como se detecta un movimiento, la grabación se activa automáticamente, lo que le permite capturar incluso a los animales más tímidos. Esta cámara de caza es completamente resistente al agua y, por lo tanto, es adecuada para su uso en cualquier condición climática.

Paquete completo y función de tarjeta SIM: La cámara se suministra con una tarjeta SIM que incluye 100 MB de datos de prueba gratuitos para que pueda comenzar de inmediato. Además, recibirá una tarjeta de memoria de 32 GB para almacenar sus grabaciones. Sin embargo, tenga en cuenta que la cámara no puede ser alimentada por una fuente de alimentación externa, ya que depende de la energía solar y de la batería incorporada.

Folgtek Cellular 4G LTE Cámara de Caza 32MP 1296P con Tarjeta SIM y Tarjeta SD de 32GB Visión Nocturna, Detección de Movimiento 120° Gran Angular IP66 Impermeable Cámara Fototrampeo para la Fauna € 166.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Transmisión celular única】La cámara de caza A390G 4G utiliza un módulo celular 4G LTE fiable y una antena de alto rendimiento, trabajando con las redes celulares Orange, Telefónica, Vodafone y TeliaSonera en España para una mejor cobertura. Incluye la aplicación Folgtek "TrailCam Mobile" para Android y Apple, red sin problemas y funciona con tarjetas SIM. (No puedes usar tu propia tarjeta SIM)

【Fotos de 32MP y vídeo de 1296P】Las fotos de 32MP y el vídeo de 1296P se pueden grabar a través de una tarjeta SD (tarjeta SD de 32G incluida) con una óptica de alta calidad, un gran angular de 120° y un sensor de imagen de última generación para obtener fotos perfectas y nítidas de 32MP y vídeo MP4 de 1296P.

【Multifuncional Applications】Ya sea como cámara de caza, de jardín, de fauna, de aves, de obras, o incluso de vigilancia.La A390G tiene una excelente visión nocturna con tecnología IR sin deslumbramiento de 940nm, que incluye tecnología de iluminación adaptativa para evitar la sobreexposición, y un rango de visión nocturna de hasta 100 pies/30m.

【Cámara multifuncional】Con una pantalla LCD de 2,4" incorporada y controles sensibles, es fácil de manejar. Esta cámara de caza también es compatible con 3 modos de disparo (foto, vídeo, foto y vídeo), reproducción, lapso de tiempo, disparo en bucle, protección por contraseña y soporta tarjetas micro SD con hasta 512G de memoria y requiere 8AA * 1,5V baterías (no incluidas).

【Lista de embalaje】Cámara de caza 4G, antena LTE, tarjeta SIM, tarjeta de memoria de 32 GB, correa de sujeción, cable USB, instrucciones de uso.

