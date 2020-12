UiPath archiva documentos IPO confidenciales con SEC – TechCrunch

UiPathCreciendo como una pandilla, una empresa de automatización de procesos automatizados presentó hoy documentos clasificados ante la SEC antes de una posible oferta pública inicial.

“UiPath, Una empresa anunció hoy que ha presentado un borrador de declaración de registro de forma confidencial a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (“SEC”) para una oferta pública propuesta de sus acciones ordinarias de Clase A. Aún no se ha determinado el número de acciones ordinarias de Clase A que se venderán y el rango de precios de la oferta propuesta. UiPath tiene la intención de iniciar una oferta pública una vez finalizada la SEGUNDO La compañía dijo en un comunicado que el proceso de revisión está sujeto al mercado y otras condiciones.

La compañía ha recaudado más de $ 1.2 mil millones de inversionistas como Accel, CapitalG, Sequoia, entre otros. Su mayor aumento fue de $ 568 millones liderado por Kotoy sobre una impresionante valoración de $ 7 mil millones en abril de 2019. Recaudó otros $ 225 millones liderados por Alkeon Capital en julio pasado cuando su valoración subió a $ 10,2 mil millones.

En el momento del levantamiento en julio, el CEO y cofundador Daniel Dines no se avergonzó de la idea de la OPI y me dijo:

Estamos evaluando las condiciones del mercado y no voy a decir que esto sea vago, pero no hemos elegido un día que informe sobre este día que somos públicos. Realmente tenemos la mentalidad de que tenemos que estar listos cuando el mercado esté listo, y no me sorprendería si fuera en los próximos 12-18 meses.