Programa de verificación de Twitter lanzado: cómo funciona

En noviembre, Twitter confirmó oficialmente que estaba reanudando su proceso de verificación de cuenta a principios de 2021 y compartió un borrador de política. La compañía ahora comparte los mejores detalles sobre cómo se diseñan los comentarios de los usuarios y cómo funciona el sistema reiniciado. Nuevo programa de verificación de Twitter Viene en enero de 2021.

Twitter compartió un borrador de la nueva política del plan de verificación el mes pasado y solicitó comentarios de la comunidad. Ahora, el servicio de redes sociales ha determinado cómo funcionará el programa de verificación actualizado. Twitter describió todos los detalles con la entrada de 22.000 encuestas de usuarios Sitio web Hoy.

Primero, así es como esa entrada cambió las cosas:

Twitter dice que el nuevo sistema entrará en vigencia el 20 de enero de 2021:

Para empezar, habrá seis tipos de cuentas elegibles para verificación: funcionarios gubernamentales, marcas / organizaciones sin fines de lucro, noticias, entretenimiento, deportes y entusiastas / otras personas influyentes.

Sin embargo, Twitter busca expandir esa lista y para la posible aprobación de algunas referencias entusiastas / otras categorías aplicables:

Cómo describe Twitter llevar insignias de verificación:

Si su cuenta corre el riesgo de perder la insignia verificada, recibirá un correo electrónico automático y una notificación de notificación que le informará de cualquier cambio que pueda ser necesario para evitar quitar automáticamente su insignia azul verificada. Hasta que realice esos cambios antes del 20 de enero de 2021, su cuenta no perderá su insignia. No planeamos eliminar automáticamente la insignia no verificada de las cuentas inactivas de las personas que ya no viven y estamos trabajando para crear una forma de recordar estas cuentas para 2021.

Según nuestra política, la verificación también se puede eliminar de las cuentas que infrinjan las reglas de Twitter de forma grave o repetida. Evaluaremos dichas cuentas caso por caso y realizaremos mejoras en 2021 en la relación entre hacer cumplir y verificar nuestras reglas. Como siempre, todos en Twitter están sujetos a las reglas de Twitter, y lea más sobre el alcance de nuestras acciones de cumplimiento. aquí.