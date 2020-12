Soporte para Erol Bulut de Adem Büyük: Ver jugadores

Histeria

Adi Bayak, un experimentado futbolista de Yeni Maladiaspore, hizo importantes declaraciones sobre sus días en Errol, Radamel Balkov y Galatasaray.

Adam Boyak, uno de los nombres más importantes de la maladióspora Yeni, emitió una declaración notable. Los informes de Adem Büyük están aquí …

“No confiamos en FENERBAHÇE”

Cuando fui al Fenerbahce, no vi miedo en los ojos de ninguno de mis compañeros. Inevitablemente irás al Fenerbahce. Pero en las últimas semanas hemos estado jugando bien. Si hubiéramos jugado nuestro propio juego, sabíamos que habríamos salido con 3 puntos completos. Todo lo que decimos, casi todo lo que hacemos ha cambiado. Nunca antes había marcado para el Fenerbahce, estoy feliz de haber marcado un gol, pero estoy orgulloso de haber derrotado a un equipo como el Fenerbahce por 3-0 en la carretera.

“Mira a los jugadores de fútbol que llaman al Gremio de Hokkaido”

Trabajé con Erol Hodja en Malatya durante dos años. En mi opinión, es muy bueno en cuanto a disciplina táctica y rendimiento de entrenamiento. Al menos el maestro tiene disciplina. Eso es porque proviene de una escuela alemana. No está bien romper la derrota del equipo ante Errol Hodge. No le dimos al Fenerbahçe un lugar en la competición del Fenerbahe. Después del 3-0, vieron dos niveles. Si el autor es culpable aquí, los jugadores de fútbol del Fenerbahce también lo son. La paciencia mostrada a los extranjeros también debe mostrarse a los profesores turcos. Si se demuestra esa paciencia, Errol Hodge ganará.

“No será fácil de actualizar”

A diferencia de Yeni Malathiaspora, ganar esta temporada no es fácil. Cuando estemos juntos, no permitiremos esto. Por supuesto que seremos derrotados. Definitivamente perderemos puntos. Pero nunca dejaremos de luchar. Tienen un buen equipo amistoso. Después de los malos tiempos del año pasado, no queremos mantener vivo ese período. No estamos en una mala situación, pero no queremos estar en una mala situación. Nuestra afición no fue al torneo el año pasado. Quieren venir este año también, pero la epidemia obvia. Que estén detrás de nosotros y oren por nosotros. Haremos todo lo posible para hacerlos felices. “

“Hamza Hoga es un hombre especial”

Jugamos un partido del Fenerbahce con cuatro delanteros. La gente puede criticar, pero los nombres siempre luchan. Tenemos que jugar así por las lesiones. Funciona mejor ahora. La elección de nuestro maestro. Digo esto sobre nuestro maestro. Profesor de Hamza en Turkey Gentleman Coach. Es un buen técnico. Una persona especial dentro y fuera del campo. Me alegro de haber trabajado con él en lo que hizo. Espero que agreguemos un nuevo éxito a su éxito.

“Kaladasare será campeona sin pantomima”

Mi partida fue tan sorprendente como lo fue cuando fui al Galatasaray. Viví un año completo. He acumulado recuerdos y amistades increíbles. Fui a un grupo con mi maestro y amigos favoritos. Por suerte fui y los vi. Cuando cambié por primera vez, los fanáticos reaccionaron increíblemente conmigo. Pero aprendí un aspecto de los fanáticos del Galatasaray. Cuando vas al campo, el jugador nunca toca el suelo. Lo apoya plenamente. Muchas gracias por el interés y cariño que me muestran. Fue amargo seguirlo porque dejé el gran equipo. No pudimos lograr el éxito que quería. Sin el proceso infeccioso, seríamos campeones en un millón por ciento.

“FATİH HOCA necesita mi refugio”

Nadie me dijo que me fuera de Kaladasara. Gracias de nuevo al autor de Fathi. El interés que me mostró y la oportunidad que me brindó fue una temporada inolvidable para mí. Cuando me fui, me fui con el permiso de mi maestro. Cuando hablé con el profesor, repetidamente me dijo que no le gustaba enviarme. Me ayudó diciendo “tu vida es tu decisión”. Me despedí bien de mi maestro. No empeoré, es decir, Galatasaray. Nadie me dijo que me fuera. No de la administración ni de la junta de profesores. Me fui con muy buenos recuerdos y relaciones.

“Veo una meta abierta y abierta”

El estadio Galatasaray tiene un ambiente increíble. El partido del Club Bruce en la Champions League fueron mis primeros 11 partidos y se me puso la piel de gallina en el campo. Jugué en 20 partidos en ese torneo. No estaría tan molesto si no dibujáramos. El empate se acabó por el gol que teníamos en el último minuto, que me causó una tristeza increíble. Todavía lo abro y veo ese gol. Este es un sentimiento increíble para mí.

“Dicen que Falcao es dinero pero”

Balkov es una actriz increíble. Las heridas que sufrió no fueron fáciles. Ha vivido antes y está viviendo ahora. Sientes más de ese dolor a medida que envejeces. Jugador muy cualificado pero en el fútbol ahora siempre hay que ser fuerte. Falcao también intenta ser fuerte, pero lamentablemente su cuerpo no lo permitirá. La calidad es asombrosa, innegable. Su trabajo y dedicación en la formación es muy bueno. Todos piensan que Falcao vino aquí para que le paguen, pero es un jugador que corre, trabaja y lucha en los entrenamientos. ¡Es el mejor hombre en personalidad! Me alegro mucho de conocerte.

“Tenemos que hablar con los extranjeros pagando”

Llamó la atención con su respuesta a la pregunta de por qué no ganamos las Copas de Europa. Adam dijo que no estaba en contra de las fronteras extranjeras y agregó que “es fácil criticar a los futbolistas turcos”. Hablemos un poco de los extranjeros que vienen aquí para ganar dinero.

Nuestros profesores y directivos se quejan del futbolista turco. Bueno, no somos suficientes. En Europa las cosas progresan de manera diferente. Tienen un diseño y distribución establecidos. Tienen planes y planes que no cambian de ninguna manera. Desafortunadamente, no tenemos planes ni planes para cambiar. Toda la culpa es de los soldados turcos. Luego se trata de la frontera exterior. Como jugador turco, no estoy en contra de la frontera extranjera, pero si tienes un jugador turco mejor que ese extranjero, úsalo de todos modos. Siempre decimos eso. Los jugadores extranjeros clave que vienen a Turquía no son suficientes. Hay 15 extranjeros en cada equipo. No tienen que comprarlo, pero todos los equipos lo tienen. Si lo recoges, no hay 10 extraños decentes. Tanto en contribución como en desempeño. Si salen 3-4 de ellos, no. Los 10 restantes son peores que el jugador turco que ya tienen. Dicen por qué fallamos en Europa. Antes de que llegue el año nuevo, no hay equipos en las Copas de Europa. Es así todos los años. Por ejemplo, la liga desconocida nos ha adelantado en el ranking. La autocrítica también es necesaria. Sería fácil culpar a todos los jugadores turcos. Necesitamos hablar un poco sobre el actor extranjero. Conozco a muchos jugadores extranjeros que vienen aquí y ganan dinero mintiendo.

“Las personas que comentan que estoy viendo con OMER BAYRAM y ADEM BIG están” viendo API … “

Por ejemplo, experimenté esto en Galatasaray. Comentaristas “¿Veré ahora a Amar Peram y Adam Boyak?” no veo. De todos modos, no podemos ir a ningún lado como este. ¿Como va? Golpeas al jugador desde el suelo. No pueden poner a un extraño en el cielo sin un golpe. Después de eso, el fútbol turco murió y se acabó. Después de eso, lloramos, que continúa. Todos tienen que hacer sus propias críticas. Yo también. Mis otros amigos y yo somos malos en su punto de vista. Creo que esta es la explicación del fracaso y no hay otra explicación. Hay que confiar un poco en los jugadores turcos. Repito, no estoy en contra del jugador extranjero que viene aquí y la frontera exterior. No tome un jugador extranjero si su jugador es malo. Estoy contra él.

Estuve en buenos términos con todos los futbolistas del Galatasaray. Allí ya existe una situación familiar. Cuya nariz extra no está en el aire. Desde el más grande al más pequeño. Todos fueron tan amables el uno con el otro. Nunca he estado en una situación complicada con nadie.

“Los profesores no pueden jugar cuello en la Superliga corta”

Empecé a jugar en la Superliga después de los 25 años. Por eso vivo y trabajo sabiendo su valor. Tengo tres campeonatos de 1ª liga. Cuando estaba en la 1ra liga, algunos profesores dijeron que Adam no podía jugar con este tamaño en la Superliga. Tuve la oportunidad de trabajar en la Superliga con todos esos profesores, y todos jugaron conmigo. Algo similar sucedió durante el período Kasambana. Nos convertimos en campeones y fuimos a la Superliga. Mi maestro quería enviarlo, pero el dueño del equipo, Durge Siner, me mantuvo quedándome. Si estuviera hoy en la Superliga, podría agradecerle. Me gustaría agradecerle mucho su método.

