Alberto Fernández sobre incremento trimestral …

“Con Claudio Moroni y Fernanda Roverta volvimos a la fórmula original de Christina Y hacer actualizaciones trimestrales “, dijo el presidente. Alberto Fernández Cambios en Sequía La ley que envió al Senado para calcular Incremento para jubilados, Que pasó a ser semestral y trimestral. El otro cambio es que el aumento anunciado para diciembre no se “contabilizará” en enero. “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces El evento fiscal es un poco alto y para mí el tema de los jubilados es aún más prioritario ”, dijo. presidentemi. También habló del inminente aumento de enero: pidió tener en cuenta que las tarifas se habían deshabilitado en 2020, pero advirtió que el aumento debe hacerse “con prudencia”. Su preocupación por el aumento de la comida, la firma inmediata de un acuerdo con Rusia para obtener la vacuna contra el virus corona y los detalles de sus conversaciones con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

Peor que cometer errores al no corregir los errores tanto como sea posible. El aumento para los jubilados de 5 días fue anunciado hace unos días por el presidente de ANSES, Fernando Roverta. A eso se suma el hecho de que se duplicará el plan para renovar la propiedad, y pocos días después se anunció que debía aumentar en marzo, y se entiende que ha habido enojo entre los mayores y críticos en el espacio. Frendo de Dodo, a través de sus senadores, expresó estas críticas al presidente, y Alberto Fernández reconsideró el asunto y encontró que, según fuentes cercanas al mandatario, “la solución más favorable que” considera “para los jubilados es su frenesí”. Incrementará. A pesar de la enmienda, el presidente cree firmemente que no ha ignorado a los jubilados. Por ejemplo, esto generalmente muestra el gráfico conjunto de 2020: los productores de azúcar recibieron el mayor aumento (38 por ciento), seguidos por la jubilación (35,5 por ciento) y los textiles (35 por ciento). Esto se hizo público. “Hemos superado la inflación este año y el 85 por ciento de los jubilados está en uno de los dos balances más altos de Argentina”, dijo en un comunicado a la radio El Ancover. “Los jubilados necesitan mejorar sus ingresos, lo que nos ayuda a reconstruir. Necesitamos restaurar el funcionamiento normal de la economía”, dijo.

Otro aumento

“Existen Se ha informado de un gran aumento en los periódicos, pero aún no se ha implementado. Ese Cables, celulares y medicamentos prepagos comenzaron a pagarse en enero“.” Lo que necesitamos recordar es que vivimos Un año Con todos Precios congelados Entonces tienes que empezar Mira como se arreglan Tiene que hacerse Sensato. Este plan no puede ser controlado por el aumento, por eso vamos a tener cuidado ”, dijo Fernández. Recuperarse de una fuerte caída del PIB y un importante déficit fiscal. Tenemos que conseguirlo, tenemos que hacerlo con cuidado. “

Dijo el presidente Le preocupa “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces Alimentos, Lo que sucede con las pinturas es un problema grave. Hablo con gulpas todos los dias“Él respondió:” El Argentina ha vivido un sueño hecho realidad este añooy Tenemos que salir de ella sin entrar en otra“.” Todos tienen una responsabilidad Muévete con cuidado“.”Gracias a la infección, sabemos por primera vez quién es. Pudimos registrar Argentina“.

Habla con Joe Biden

“La charla con Pita fue tan cariñosa que no pudo hablar de la administración porque la ley no lo permitía”. Pudimos hablar de cosas más generales sobre cómo era América Latina. Le revelé Anticipación Podemos lograr uno Excelente conexión con Estados Unidos“.” le dije Amigo común: Papa Francisco“., El presidente dijo sobre su conversación con el presidente de los Estados Unidos que fueron 35 minutos y que estaba” feliz “.Me ayudó a conocer una parte de su personalidad.“, Él dijo.

“Creo que es más difícil ser peor de lo que fue con Trump. Sentí que se impuso un mal juego a América Latina durante su administración”, admitió el presidente. Luis Almacro siguió al frente de la OEA “, dijo”.

Vacuna

Sobre que esperar Vacuna En su contra coronavirus, El presidente dijo: “Esta semana firmamos un acuerdo con Rusia“Y está agradecido con Vladimir Putin”, porque estaban unidos a nosotros. “