El PSG tiene actualmente 13 puntos de ventaja en la Liga 1 después de 19 partidos. El París también se ha clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, donde se medirá al Real Madrid en los octavos de final.

En este caso, una leyenda española ha dicho que Lionel Messi es mejor que Diego Maradona. Por otra parte, Angel de Maria tiene previsto ampliar su estancia en el Parc des Princes.

En esa nota, a partir del 27 de diciembre de 2021, mire las historias clave de transferencias del PSG.

La leyenda española Ramón Caldere dice que Lionel Messi es mejor que Diego Maradona. La estrella del PSG ha gobernado el fútbol mundial durante casi dos décadas. El siete veces ganador del Balón de Oro es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos.

El logro de Messi con el Barcelona es realmente asombroso. Sin embargo, el éxito de Maradona, de 34 años, no estuvo a la altura de su selección. Lionel Messi dio el primer gran paso para cambiar este verano al ayudar a La Albiceleste a ganar la Copa América. Esta es su primera victoria en 28 años.

El ex jugador del Barcelona Ramón Caldero ha optado por Lionel Messi sobre Diego Maradona, diciendo que el jugador del PSG es simplemente “irreversible”. dlvr.it/SG5C88

El ex jugador del Barcelona Ramón Caldero ha optado por Lionel Messi sobre Diego Maradona, diciendo que el jugador del PSG es simplemente “irreversible”. dlvr.it/SG5C88

El jugador de 34 años ahora está comprometido con su codiciada Copa Mundial de la FIFA. Habla InfobeLionel Messi es más alto que Maradona, dijo Caldere.

“De todas las personas que he visto, tres son las más grandes de la historia: Messi, Maradona y Groove. Vi a Lionel en Bursa durante muchos años. En todos los sentidos Messi es superior a los demás. Belusa es estéticamente diferente a los demás. Maradona Es hermoso, pero en términos de rendimiento y habilidades, Messi es el mejor ”, dijo Caldere.

El español también explicó qué hizo que la estrella del PSG fuera mejor que El Belusa:

“Por otro lado, Messi ganó la Copa América este año y todavía tiene posibilidades de ganar el Mundial de Qatar en 2022. No he visto a nadie hacer lo que él (Lionel Messi) ha hecho hasta ahora. No hay duda de que Messi es el mejor de todos los tiempos ”, continuó Calderre.