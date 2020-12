Predicciones para 2021: “Habrá crecimiento económico, pero no como deseamos”.

El mayor impacto para la economía mundial en 2020 fue la epidemia de David-19. Afectó los ingresos, el nivel de vida y la oportunidad de viajar al extranjero de los ucranianos. Que esperar en 2021, dijo el economista de Gazeta.ua Alexander Okrimenko.

Es decir, dados todos estos factores, ¿los ucranianos no se volvieron más pobres?

En términos de estadísticas oficiales, definitivamente no. La gente siempre quiere más. Algunos ucranianos que no perdieron su dinero durante la cuarentena aún dirán que ha empeorado. Esto también debe tenerse en cuenta y entenderse, no siempre cuando una persona se queja de su vida, es así.

El impuesto decía que los ucranianos no pagan impuestos colectivamente. Creo que el número 11,5-12 millones es exacto. En tiempos de crisis, si trabaja formalmente, lo atormentará. Si es informal, también es molesto, pero no mucho.