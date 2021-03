Los 30 mejores Comodas De Madera capaces: la mejor revisión sobre Comodas De Madera

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Comodas De Madera?

Muebles Pejecar Comoda de 4 cajones Fabricada en Madera Maciza alistonada de Pino Silvestre Acabado Nogal no Requiere Montaje € 169.60 in stock 1 new from €169.60 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Madera maciza alistonada de pino silvestre

Acabado: Nogal

Accesorios: Tiradores metalicos de acero envejecido y guías de madera

Medidas: 97x39x82 cms (Ancho/Fondo/Alto)

Comoda 5 Cajones, Sinfonier, Modelo Alaya, Acabado en Color Roble Canadian y Blanco Artik, 60 cm (Ancho) x 110 cm (Alto) x 40 cm (Fondo) € 99.95 in stock 2 new from €96.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La cómoda alaya es ideal para cualquier dormitorio, compuesta de 5 cajón es para poder guardar todo tipo de ropa y accesorios.

Las medidas del sinfonier alaya son: 60 cm (ancho) x 110 cm (alto) x 40 cm (fondo); capacidad de los cajón es: 53,5 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 35 cm (fondo); perfecto para cualquier dormitorio y estilo, con esta cómoda no te vas a volver a preocupar de espacio insuficiente, podrás guardar ropa de temporada, ropa interior, jerséis, complementos como pañuelos y foulards, o lo que necesites.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad, producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal), de color roble canadian y blanco artik (Blanco Mate); tiradores de aluminio lacados en color blanco.

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Dogar Moblit Cómoda, Madera, Blanco Translucido, 78.5x75x35 cm € 73.59

€ 63.00 in stock 1 new from €63.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La madera que utilizamos para la fabricación de nuestros productos no procede de talas ilegales. Apostamos por la sostenibilidad ambiental

Realizado en madera maciza, un material natural, bonito y resistente

Nuestros muebles son de fácil montaje y contienen instrucciones en su interior

HOMECHO Cómoda de 4 Cajones para Almacenaje Cómoda de Noche para Salón Dormitorio Mueble Dormitorio de Madera Blanco 76 x 40 x 94 cm € 119.99 in stock 2 new from €119.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Gran Capacidad de Almacenamiento】 Dispone de 4 cajones grantes con asas. Le será mucho más fácil el organizar la ropa, juguetes, libros, etc.

【Diseño de Cajones】 4 cajones en estilo nórdico con asa y guía para su fácil extracción, se pueden tirar completamente, no se preocupe por caerse. El tamaño de cada cajon es de 67.2x36.5x20.7cm.

【Compañerismo Seguro】 Las esquinas son redondeadas y no agudos. Además la espalda con una pieza para progegerlo de la caída. Los diseños humanizado protegerán a usted y a su familia.

【Material Ecologico】 Está hecha de madera de tung y MDF, pintado en blanco, sin olor irritante. Es elegante y moderno. La superficie es lisa, resistente a los arañazos y fácil de limipar.

【Fácil de Instalar y Garantía de Calidad】 Con instrucciones y todas las piezas para su montaje, solamente debe seguir las instrucciones. Si tiene algún problema, contacte con nosotros por favor. READ Atención: El Ministerio de Relaciones Exteriores está implementando un plan de contingencia para la emisión de pasaportes

Dogar Altea Comoda 6 cajones, Pino, Miel, 100x78x39 cm € 94.23 in stock 1 new from €94.23 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fabricado en Madera Maciza de Pino, estilo Rustico para un mueble bonito y resitente

Cajones con Guias plasticas de facil extraccion

Contienen instrucciones de Montaje en su interior

Color Miel en el que se aprecia la veta de la madera

Tirador de Madera Maciza en el mismo color del mueble

HOMECHO Cómoda con 6 Cajones Cajonera para Almacenamiento de Dorimitorio, Salón y Pasillo Estilo Industrial Retro 80 x 30 x 82 cm € 89.99 in stock 3 new from €89.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: El armario de Dormitorio se disponen 6 cajones. Se proporcionen espacio suficiente para ayudarle a almacenar ropa, artículos diversoso, etc. 2 estantes proporcionan espacio abierto para colocar lámparas, teléfonos, jarrones, libros, etc.

ESTABLE & RESISTENTE: Con la estructura de Marco de metal ferroso, la superficia es lisa, duradero y resistente. La estructura metálica cruzada y las patas de gabinete de altura ajustable, ellos aseguran una mayor estabilidad del cajonera. No tiene que preocuparse por terrenos irregulares.

DISEÑO SORPRESA DEL CAJON: Es grante, su tamaño es de 36x28x17.8 cm. Está hecho de tablero de MDF y tela, es ligero, portátil y no es fácil de deformar. Haga que el armario sea más portátil y conveniente para su transporte. Además, con asa de madera, es hermoso y práctico, fácil el cajón abrirse o cerrarse.

ESTILO ÚNICO: De color de negro y marrón, de estilo de retro industrial, la cómoda es heromosa y moderna. La apariencia es ordenada y las líneas son suaves. Se puede usar con cualquiera de sus muebles, muy adecuado para su dormitorio, pasillo, sala de estar, etc. Se puede combinar bien con otros productos de estilo retro industrial de HOMECHO.

FÁCIL INSTALACIÓN & SERVICIO PROFESIONAL: Este es un vendedor profesional y responsable, le proporcionamos instrucciones del producto para ayudarlo a comprenderlo e instalarlo mejor. Si tiene alguna pregunta, contáctenos.

HOMECHO Cómoda de 4 Cajones para Almacenaje Cómoda de Noche para Salón Dormitorio Mueble Dormitorio de Madera Blanco y Marrón 60 x 38.5 x 86.5 cm € 91.99 in stock 2 new from €91.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Gran Capacidad de Almacenamiento】 Dispone de 4 cajones grantes con asas. Le será mucho más fácil el organizar la ropa, juguetes, libros, etc.

【Diseño de Cajones】 4 cajones en estilo nórdico con asa y guía para su fácil extracción, se pueden tirar completamente, no se preocupe por caerse. El tamaño de cada cajón es de 60x38.5x16.5cm.

【Compañerismo Seguro】 Las esquinas son redondeadas y no agudos. Además la espalda con una pieza para progegerlo de la caída. Los diseños humanizado protegerán a usted y a su familia.

【Material Ecologico】 Está hecha de madera de DM, pintado en blanco y marron, sin olor irritante. Los cajones son de madera de Tung. Es elegante y moderno. La superficie es lisa, resistente a los arañazos y fácil de limipar.

【Fácil de Instalar y Garantía de Calidad】 Con instrucciones y todas las piezas para su montaje, solamente debe seguir las instrucciones. Si tiene algún problema, contacte con nosotros por favor.

Homfa Aparador Salón Cómoda Blanca Cómoda Dormitorio con 6 Cajones Mueble Auxiliar Madera € 159.99

€ 139.99 in stock 1 new from €139.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Cajonera de alta calidad]: 6 elegantes cajoneras están hechas de fibra de madera de alta calidad y ecológica y tablero de partículas de densidad media, sin olores acre ni resistencia a la corrosión, lo que proporciona un ambiente hogareño saludable. También tiene una hermosa superficie blanca. La superficie lisa y la altura adecuada ofrecen muchas comodidades de limpieza.

[Estructura espaciosa]: La cómoda blanca con 6 cajones proporciona un amplio espacio de almacenamiento y una mesa grande, que es el lugar ideal para organizar sus cosas. En la parte superior del gabinete, puede colocar tazas, lámparas, libros, etc. Gracias a su construcción robusta, también se puede utilizar como armario para impresoras y otras pequeñas máquinas de oficina.

[Transporte en 2 paquetes]: Esta cómoda dormitorio se entrega en 2 paquetes. Se puede instalar en el producto completo solo después de recibir ambos paquetes al mismo tiempo, así que tenga paciencia cuando lleguen ambos paquetes. La cómoda es fácil de instalar, con instrucciones y todas las piezas de montaje, solo siga las instrucciones.

[Uso multifuncional]: Este producto es muy práctico, el tamaño es de 107x40x75cm. Equipado con 6 cajones para almacenar diferentes artículos, básicamente puede satisfacer sus necesidades de almacenamiento y mantener los artículos ordenados. Se puede utilizar como aparador, mesita de noche y mueble de salón. Proporcione un amplio espacio de almacenamiento para sus pertenencias y mantenga su hogar ordenado.

[Estilo sencillo]: Se adapta a cualquier tipo de decoración y aporta un toque moderno al dormitorio y salón. Los cajones de este mueble se empujan y extraen de las guías, de modo que los cajones se puedan extraer fácilmente para clasificarlos.

HOMECHO Cómoda de 5 Cajones para Almacenaje Cómoda de Noche para Salón Dormitorio Mueble Dormitorio de Madera Blanco 74 x 40 x 94 cm € 121.99 in stock 1 new from €121.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Gran Capacidad de Almacenamiento】 Dispone de 5 cajones grantes con asas. Le será mucho más fácil el organizar la ropa, juguetes, libros, etc.

【Diseño de Cajones】 5 cajones en estilo nórdico con asa y guía para su fácil extracción, se pueden tirar completamente, no se preocupe por caerse. El tamaño pequeño es de 36.5x33.5 x20.7cm. El de gran es de 67.2x36.5x20.7cm.

【Compañerismo Seguro】 Las esquinas son redondeadas y no agudos. Además la espalda con una pieza para progegerlo de la caída. Los diseños humanizado protegerán a usted y a su familia.

【Material Ecologico】 Está hecha de madera de tung y DM, pintado en blanco, sin olor irritante. Es elegante y moderno. La superficie es lisa, resistente a los arañazos y fácil de limipar.

【Fácil de Instalar y Garantía de Calidad】 Con instrucciones y todas las piezas para su montaje, solamente debe seguir las instrucciones. Si tiene algún problema, contacte con nosotros por favor.

Comoda con 4 Cajones, para Dormitorio, Modelo Sweet, Acabado en Color Blanco Artik, Medidas: 77,5 cm (Ancho) x 95 cm (Alto) x 40 cm (Fondo) € 101.95

€ 95.95 in stock 4 new from €86.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La cómoda sweet es ideal para cualquier dormitorio, está compuesta de 4 cajón es para poder guardar todo tipo de ropa y accesorios; dispone de unas guías correderas metálicas para los cajón es (no extraíbles), contiene patas abs (antirayadas y quitaruidos).

Las medidas del sinfonier sweet son: 77,5 cm (ancho) x 95 cm (alto) x 40 cm (fondo); capacidad cajón es: 71 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 35 cm (fondo); cómoda perfecta para cualquier dormitorio, especialmente encaja en estilos nórdicos o escandinavos, con esta cómoda no te vas a volver a preocupar de espacio insuficiente, podrás guardar ropa de temporada, ropa interior, jerséis, complementos como pañuelos y foulards, o lo que necesites.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad, producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal), de color blanco artik (Blanco Mate).

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Dogar Kynus Comoda 4 cajones, Cerezo, 80x95x40 cm € 130.00 in stock 2 new from €130.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fabricado en Madera Maciza de Pino, estilo Contemporaneo para un mueble bonito y resitente

Cajones con Guias macizas larga duracion y resistencia

Contienen instrucciones de Montaje en su interior

Color Cerezo en el que se aprecia la veta de la madera

Tirador plastico color plateado

Comoda 3 Cajones, Dormitorio, Modelo LowCost, Acabado en Color Roble, Medidas: 77 cm (Ancho) x 80 cm (Alto) x 38 cm (Fondo) € 66.95

€ 62.94 in stock 3 new from €58.76

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 80 cm (alto) x 77 cm (ancho) x 38 cm (profundidad)

Acabado en melamina color roble

Tres cajones con asa de metal

Kit de muebles fácil de montar, viene con instrucciones de montaje y herramientas correspondientes para un montaje óptimo

Rayher Hobby 62382000 - Cómoda de madera con 3 cajones, madera natural, 21,5 x 14,5 x 16 cm € 16.47 in stock 1 new from €16.47

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pequeña cajonera hecha en madera sin tratar óptima para decorarla como quieras; tiene un tamaño 21.5 cm de alto, 16 cm de ancho y una profundidad de 14.5 cm; los cajones miden por dentro 13 x 11 cm, te recomendamos que compruebes las medidas con ayuda de un metro

Tiene 3 pequeños cajones donde ordenar y guardar joyas, material de papelería, material de costura, herramientas o accesorios de tecnología; lo que tengas en casa sin saber donde colocar estará ordenado y protegido a la vez que decoras un rincón de tu casa

Personalízala a tu gusto, con la madera sin tratar puedes hacer lo que quieras, pinta, decora, graba mensajes con nuestro pirograbador y pega sobre ella accesorios de todo tipo, en Rayher encontrarás todo lo que necesitas para lucir una cajonera con estilo propio

Elige tus accesorios favoritos de decoración y empieza a crear; con servilletas de Decoupage y pintura a la tiza tendrás una caja en estilo vintage, con plantillas no habrá dibujo que se te resista y usando teselas y piedras strass tu cajonera no pasará desaperciba

Además de decorar y tener un lugar donde ordenar pequeños accesorios tendrás una pieza respetuosa con el medio ambiente; la madera de esta cajonera tiene un riguroso control sobre su origen, el sello FSC Mix asegura que procede de bosques bien gestionados READ Los auriculares 16,000th Airports Max evocan sentimientos encontrados entre los críticos

Pipishell Cómoda de tela con 5 cajones, amplia torre de almacenamiento, unidad organizadora con parte superior de madera y asa fácil de tirar para armarios, sala de estar, guardería, pasillo € 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad de almacenamiento: torre de cómoda de tela Pipishell con 5 cajones separados te permite almacenar 10-15 camisetas o docenas de pares de calcetines en un cajón. Un cajón espacioso puede mantener los artículos del hogar organizados, incluyendo ropa, juguetes, cosméticos, comestibles y toallas.

Construcción robusta y de calidad: diseñada con marco de acero resistente para ofrecer un soporte estable, la torre de almacenamiento de 5 cajones Pipishell tiene un tope final para evitar que los cajones se salgan. También los pies de torre estables pueden compensar los suelos irregulares.

Armario práctico y portátil: unidad organizadora ligera está diseñada con tablero de madera maciza en la parte superior para mayor robustez y durabilidad, puedes mover el tocador cómodamente a cualquier lugar de tu habitación; fácil de montar y desmontar, sin preocupaciones al cambiar tu casa o apartamento.

Restaura un hogar ordenado: ¿Quieres ocupar más espacio de almacenamiento en el armario? ¿Todavía buscas un elegante armario de almacenamiento junto a la cama? ¿Quieres recoger o dejar artículos en el pasillo cuando salgas o vuelvas a casa? Entonces las torres de almacenamiento Pipishell son tu mejor opción.

Servicio de satisfacción al cliente: Pipishell ofrece servicio de atención al cliente profesional antes y después de la compra. Lo que puede obtener es una torre de almacenamiento de alta calidad, suficientes accesorios de montaje y un servicio al cliente amigable.

VS Venta-stock Comoda de Noche de 5 cajones en Gris/Roble € 116.99 in stock 1 new from €116.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fabricado con madera de pino macizo

5 Cajones con guía metálica para su fácil extracción / Pomo metálico en color Plata

Color Gris Antracita en el que se pueden apreciar las mallas de la madera y tapa de Roble natural

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: Largo 79 cm, Profundo 40 cm y Alto 80 cm.

Deuba Aparador Alba Roble con 3 Puertas y Dos cajones cómoda de Madera salón Dormitorio Cocina alamacenaje 107x75x35 cm € 131.95 in stock 1 new from €131.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La cómoda con su apariencia clásica y sencilla se adapta perfectamente a cualquier hogar.

La elaboración de alta calidad garantiza una estabilidad perfecta y una gran capacidad de carga.

Con los estantes ajustables en altura, el estante ofrece mucho espacio de almacenamiento para tus libros, carpetas, documentos y todo lo que lo necesites tener odernado

Con una profundidad de 35 cm, puede acomodar fácilmente carpetas grandes en ella. Los estantes pueden soportar una carga de hasta máx. 11 kg.

Dimensiones: (largo x alto x profundidad) 107 x 75 x 35 cm - Carga máx. estante: 11 kg - Material: MDF - Color: Roble

mDesign Cajonera de metal y tela con 5 cajones y diseño estructurado – Ancha cómoda para dormitorio, sala de estar o pasillo – Mueble organizador para ropa con balda de madera MDF – rosa/dorado rojizo € 96.89 in stock 1 new from €96.89

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features GRAN ALMACENAJE: La moderna cómoda para guardar ropa tiene 2 cajones de tela grandes y 3 pequeños, y ofrece mucho espacio para almacenar de forma ordenada varias prendas.

DISEÑO PRÁCTICO: Gracias a la balda de MDF, el organizador con cajones ofrece una superficie estable para colocar lámparas y otros adornos. Los cajones con tiradores se abren y se sacan fácilmente.

MUY VERSÁTIL: Con su diseño estructurado, el mueble con cajones se puede utilizar en cualquier habitación. Las tapas de plástico de las patas, ajustables en altura, protegen el suelo de arañazos.

MATERIALES IDÓNEOS: Los muebles con cajones tienen una resistente estructura de metal, cajones de tela transpirable y un tablero de madera MDF. Son fáciles de cuidar e incluyen accesorios de montaje.

MUY BIEN PENSADO: Con un tamaño de 100,3 cm x 29,2 cm x 55,3 cm, la ligera cajonera de tela cabe sin problema en la mayoría de habitaciones y aporta un práctico espacio de almacenaje adicional.

Cómoda Natural Industrial de Madera y Metal con 4 cajones de 100x35x60 cm - LOLAhome € 117.00 in stock 1 new from €117.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cómoda con 4 cajones de madera MDF y metal.

La cómoda está fabricada con la estructura metálica, de hierro lacado en color negro, y el cuerpo de madera MDF, con cubierta vinílica de aspecto madera natural.

La cómoda dispone de guías metálicas en los cajones y lleva tiradores encastrados de metal negro, con diseño lineal de placa.

Una práctica y funcional cómoda con 4 cajones, para que puedas ordenar y organizar fácilmente tus prendas textiles y objetos de uso cotidiano.

Comoda de 4 cajones rústica Fabricada en Madera Maciza alistonada de Pino Silvestre Acabado Blanco Envejecido € 169.60 in stock 1 new from €169.60 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Madera maciza alistonada de pino silvestre

Acabado: Blanco envejecido

Accesorios: Tiradores metálicos de latón envejecido y guías de madera

Medidas: 97x39x82 cms (Ancho/Fondo/Alto)

Steens 17801219 Mario - Cómoda (73 X 78 X 35 Cm)de Madera Maciza De Pino Maciza, Lacada En Color Natural € 107.73 in stock 1 new from €107.73

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fabricado en pino macizo

Con dos pequeños cajones y tres cajones grandes

Tiene acabado lacado natural

Con amplio espacio de almacenamiento

VS Venta-stock Cómoda de Noche Buda de 9 Cajones Multicolor, Color Roble, Patas de Metal en Negro € 167.99 in stock 1 new from €167.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fabricado con melamina en color Roble / Estilo nórdico y actual que le dará un toque de diseño a su hogar

9 Cajones con guía metálica para su fácil extracción / Colores Blanco, Azul y Marrón con detalles de sedigrafía con formas

Patas de diseño metálicas en color Negro mate

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: 80 cm Ancho, 40 cm Profundo y 85 cm Alto

Miroytengo Cómoda Kate Dormitorio Estilo Moderno sifonier 5 cajones Color Blanco y Sable 101x50x33 cm € 88.00 in stock 1 new from €88.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cómoda para dormitorio de matrimonio, que dispone de 5 cajones, para que puedas guardar sábanas y ropa. ¡Precio econóimico!

Fabricación nacional. Acabado en melamina de alta calidad. Color blanco y sable (efecto madera).

Medidas cómoda: Alto 100'9 cm Ancho 50 cm Profundo 33'3 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Sinfonier 5 cajones, Comoda, Sifonier, Chinfonier Dormitorio, Modelo Lara, Color Cambria y Blanco, Medidas: 60 cm (Ancho) x 106,5 cm (Alto) x 39,6 cm (Fondo) € 119.95 in stock 1 new from €119.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medidas sinfonier: 60 cm (ancho) x 106,5 cm (alto) x 39,6 cm (fondo).

Acabado en melanina de calidad (grosor 15mm), estructura color Cambria, frontales color Blanco.

Tu dormitorio adoptara luminosidad y a la vez un toque de contraste, ideal para cualquier estilo de habitación.

El sinfonier esta compuesto de 5 cajones, cuenta con 5 tiradores muy discretos y elegantes.

Homfa Armario Mueble Almacenaje Organizador para Baño Cocina Salón con 4 Cajones y 1 Puerta 56x30x83cm Blanco € 71.99 in stock 1 new from €71.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Material】 - Hecho del material MDF, que es un tipo de tablero compuesto durable y resistente. Así la limpieza de las placas es fácil y no les cuesta mucho trabajo y tiempo.

【Diseño】 - Compuesto por 4 cajoneres y 1 puerta, los cajones son portátiles y covenientes con moda sencilla y hermosa. Las esquinas curvas están en el estado de molienda fina, más bella y segura. Entre el borde del armario y la pared no hay ningún hueco, pero,hay poca distancia entre la placa posterior y la pared, más transpirable y resistente a la humedad.

【Gran Capacidad】 - Con 4 cajones y 1 puerta, pueden satisfacer satisfacer las necesidades de almacenamiento diarias. Se adapta a la sala, el pasillo, cuarto de baño. Le ayuda a guardar los objetos como herramientras, toallas, ropa y otros. Es un buen mueble que cubren sus demandas y decora su casa elegente y cómodo, además le ahorra más espacio.

【Tamaño】 - 56x30x 83cm. Tamaño de cajón - 25x 17.5 x26.5cm. Tamaño de la puerta - 75 x 25 cm.

【Montaje Fácil】 - Les viene el producto con el manual de instrucción, las piezas y las herramientas poseen sus propios números, así les facilite la instalación solo de acuerdo con el manual. Si tiene preguntas sobre el producto, no dude en conectarnos. Por seguridad, tenga cuidado de evitar que los niños se suban.

Steens 17800519 Mario - Cómoda (89 X 42 X 35 Cm) De Madera Maciza De Pino, Lacada En Color Natural € 73.98 in stock 1 new from €73.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Longitud del paquete - 11 centímetros

Ancho del paquete - 44.01 centímetros

Altura del paquete - 97 centímetros

Material: Madera READ Días de gritos y silencio: Discusión entre Diego Maradona y Matthias Morla antes del ingreso

Stella Trading Pepe Mesilla de Noche, Madera, San Remo/Abs. Weiß, 28 x 39 x 41 cm € 23.52 in stock 1 new from €23.52

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pepe - Mesita de noche con 1 cajón y 1 compartimento

Dimensiones (ancho x alto x profundidad): aprox. 39 x 41 x 28 cm.

Frontal y cuerpo: imitación San Remo / ABS blanco, asas: plástico, aspecto de aluminio.

El artículo se envía desmontado.

Incluye: Instrucciones de montaje detalladas (idioma español no garantizado). Por lo tanto, el montaje es muy sencillo.

Homfa Cajonera Madera de 4 Cajones Armario Almacenaje Baño Cajonera Auxiliar Blanco 30 x 30 x 82.2cm € 63.99 in stock 1 new from €63.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material Resistente y Duradero - Nuestros cajonera auxiliar blanco están hechos de MDF de grado E1 de alta calidad, con finos y un rendimiento estable, lo que garantiza un uso seguro a largo plazo. La pintura blanca en la capa más externa y el soporte en la parte inferior pueden hacer frente eficazmente al ambiente húmedo y, al mismo tiempo, es fácil de limpiar y mantener en el uso diario.

Amplio Espacio de Almacenamiento - Cuatro cajones grandes con un tamaño de 25x17x26,5cm son perfectos para guardar artículos de tocador, toallas en el baño, guardar alimentos y utensilios de cocina en la cocina, guardar libros y pequeños objetos en el salón. Decora el espacio abierto en la parte superior con velas, decoraciones y marcos de fotos.

Estilo Simple - Los armario almacenaje baño tienen un diseño clásico blanco, simple y lineal, que combina perfectamente con la decoración del hogar de cualquier habitación, brindando una experiencia visual diferente a su hogar. El espacio limpio puede crear más encanto y comodidad para su hogar.

Diseño Unico - El diseño de la abertura sobre el cajón tiene en cuenta la forma de la mano para que pueda empujar y tirar del cajón con más suavidad. La parte inferior del cajonera auxiliar blanco no solo se usa para protección contra la humedad, sino que también se combina con el dispositivo antivuelco trasero para garantizar la estabilidad y seguridad del armario almacenaje baño.

Montaje Propio - El montaje es rápido y sencillo, viene con manual de instrucciones. Y las piezas son numeradas y marcadas, lo que facilita el montaje. Si tiene cualquier problema sobre el producto, favor de contactarnos en primer momento, sin duda Homfa vamos a ayudarle a resolverlo lo antes posible. Por seguridad, tenga cuidado de evitar que los niños se suban.

HOMCOM Armario Auxiliar Cajonera Retro Cómoda Muebles con 6 Cajones Deslizables para Salón Madera 120x39.5x71cm € 179.99 in stock 1 new from €179.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅CÓMODA RETRO CON 6 CAJONES. Ideal para el salón o el dormitorio. Cajones de diferentes tamaños y gran capacidad de almacenaje.

✅PATRÓN GEOMÉTRICO. Diseño con carácter; fácil de integrar en la decoración de su casa.

✅MATERIALES DE CALIDAD: Fabricado con MDF clase E1 y acabado en melamina. Es resistente y se limpia fácilmente con un paño húmedo.

✅ANTI-RAYADURAS. Sus patas están protegidas con almohadillas; así se evitan los rayones en el suelo.

✅MEDIDAS TOTALES: 120x39.5x71cm (LxANxAL). Medidas internas de los cajones: 52.5x28.5x11cm (LxANxAL). Altura de las patas: 18cm. Soporta un máximo de 40kg.

Samblo Nami Cómoda con 3 cajones, Melamina, Blanco, 60 cm de ancho € 60.25 in stock 1 new from €60.25

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medidas de la comoda alto: 70 cm, ancho: 60 cm, fondo: 36 cm fabricada en melamina color blanco

Cómoda decorativa en kit con tres cajones extraíbles con tiradores de color aluminio

Añade un espacio extra de almacenaje para la ropa con este mueble de cajones para todo tipo de decoración en: dormitorios, dormitorios infantiles, habitaciones juveniles y de matrimonio

La cómoda está fabricada 100% en España y empaquetada de manera compacta y protectora de golpes

Se monta de manera fácil siguiendo las instrucciones o el vídeo de montaje de la cómoda de cajones enlazado en la información sobre el producto

Suhu Cómoda Cajonera con 3 cajón Almacenaje Armario Tela Mesitas de Noche Mesa Auxiliar Cama Comodas Cajones Estrecho Gabinete Pequeño para Baño Trastero Salon Dormitorio Madera+Metal Blanca+Beige € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Características - 3 cajoneras verticales de almacenamiento. Puede colocar marcos de fotos, jarrones, plantas, etc. en el tocador como decoración. 3 cajones grandes, adecuados para oficina, dormitorio, estudio, sala de estar, cocina, etc.

Diseño - Estantería de roble amarillo + combinación de cajón beige, práctico y clásico. El anillo extraíble de metal es firme y elegante. Los 4 pies son regulables de altura.

Material: la tabla de partición está hecha de madera compuesta sin pintura y ecológica. El cajón está hecho de tela, muy fácil de limpiar. El marco de acero está hecho de revestimiento eléctrico blanco, que es impermeable y estable.

Dimensiones: 40 cm x 30 cm x71 cm (ancho x profundidad x altura), cada partición puede transportar hasta 20 kg. El cajón puede transportar hasta 3 kg.

Construcción y servicio - Instalación fácil, devolución de 30 días o servicio de cambio.

