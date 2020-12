Noticias de la Copa Mundial de la FIFA 2022 – Noticias – Servicio: cuando ganas la Copa del Mundo eres un campeón para siempre

Habiendo vivido en Qatar durante los últimos años y viendo el progreso aquí por primera vez, estoy muy contento de ver competir al país anfitrión. No solo se ha invertido una gran cantidad en el desarrollo de instalaciones y estadios de alta calidad para albergar el torneo, sino que se ha invertido una gran cantidad de trabajo en el desarrollo de una selección nacional capaz de competir en el escenario más grande con los mejores equipos del mundo. La nueva generación de jugadores que vienen a Qatar ha progresado mucho y con la tasa de crecimiento actual y recientemente ganó la Copa de Asia, creo que Qatar podrá competir muy bien en su primera Copa del Mundo. La cultura del fútbol está creciendo a un ritmo tremendo aquí, y creo que la Copa del Mundo ayudará a llevar el fútbol al siguiente nivel no solo en Qatar sino en toda la región árabe.

Alemania, Italia, Bélgica, Portugal y Croacia también deberían ser muy competitivos y serán equipos muy difíciles de vencer, por lo que no escribiré a ninguno de ellos en este momento. Cuando miras a Sudamérica, Brasil y Argentina siempre van al torneo pensando que pueden ganar, ambos tendrán equipos fuertes, con jugadores como Neymar y Lionel Messi liderando el camino para algunos jugadores más jóvenes. Uruguay, Colombia y Chile también tienen potencial para competir con los mejores equipos del mundo y obtener un resultado. Veamos quién califica, pero creo que será una competencia muy abierta, que resultará ser un gran espectáculo.

Los países europeos son muy fuertes en este momento. No es posible elegir un favorito, pero irán a Qatar como los campeones dominantes de Francia y creen que su equipo es lo suficientemente fuerte como para defender el título; tienen muchos jugadores increíbles, incluidos los ganadores del torneo Kylian Mbabane y Antoine Griezmann.

© Imagen Imágenes





Volvió a Qatar en 2015 para jugar en el equipo Al Saad. Según su experiencia, ¿qué pueden esperar los fanáticos que viajan a la Copa Mundial de la FIFA en 2022 cuando llegan al país anfitrión?

En 2022, la emoción en Qatar está realmente comenzando a crecer. El país ha prometido albergar un evento increíble para los fanáticos del fútbol, ​​y he visto mejoras desde que me mudé aquí en 2015, en todo, desde estadios hasta refugios, tengo toda la esperanza de que sea un partido increíble tanto para los jugadores como para los fanáticos.

Cuando caminas por Doha y conoces a los lugareños, queda claro que la gente de aquí está realmente interesada en el fútbol. No tenía idea de qué esperar cuando vine aquí por primera vez porque fue una experiencia completamente nueva para mí. Parsia Después de 25 años, me mudo a una nueva parte del mundo con las diferentes culturas y tradiciones a las que estoy acostumbrado en Cataluña. Pero tengo que admitir que me gusta prácticamente todo lo relacionado con vivir en Qatar. El clima es increíble con la luz del sol casi todos los días, y es un lugar muy sobrio para trabajar porque la gente es muy respetuosa y amigable. Es un país muy seguro con muy pocos delitos, por lo que es un gran lugar para criar una familia joven.

Creo que los fanáticos tendrán una gran experiencia aquí. Los estadios son muy interesantes y están construidos para garantizar la mejor experiencia de los fanáticos, por lo que el ambiente dentro del estadio debería ser increíble.

Será una oportunidad para que los aficionados se alejen del fútbol y experimenten una nueva parte del mundo y la cultura. Tiene increíbles hoteles de playa, hermosos restaurantes y centros comerciales, y las zonas de fans serían el mejor lugar para que los fanáticos de todo el mundo se reúnan para tomar una copa y sumergirse en la atmósfera, por lo que creo que viajar a Qatar será una gran experiencia en 2022.