Impactantes noticias para los automovilistas: es probable que los polacos suban de precio

En Polonia, los fabricantes de automóviles no se disculpan con los automovilistas, ni tampoco en Hungría, a pesar de los débiles ingresos de los automóviles nuevos, no reducen, sino que aumentan los precios. No solo un poquito.

Como se esperaba En Polonia Los precios de los automóviles nuevos aumentarán un 10% el próximo año Autor Y Rzeczpospolita. La explicación es que los fabricantes se ven obligados a cubrir los costes provocados por estrictas normas medioambientales y de seguridad. También anula el hecho de que la demanda ha caído debido a la epidemia, que en principio debería haber provocado una caída de los precios. En Polonia, el mercado de automóviles nuevos se ha reducido en más de una cuarta parte en los primeros diez meses del año, pero el precio de los automóviles nuevos ya ha aumentado este año. También se impusieron restricciones de crecimiento debido a la infección a estos costos de crecimiento. Muchos fabricantes quieren vender menos automóviles, pero más que simplemente captar clientes con un descuento. Según los expertos, la “buena noticia” citada es que debido a la subida de precios, la diferencia entre los precios de los coches eléctricos y convencionales disminuirá un diez por ciento en los próximos tres años, e incluso desaparecerá en los próximos cinco años.