Maratón de caracoles: las empresas ucranianas se salvarán solo con las exportaciones

El comercio de caracoles en Ucrania es una tendencia bastante nueva. Muchas granjas serán consideradas por los agricultores, dada la exitosa experiencia de algunas granjas, y no participar en el cultivo de moluscos tan exóticos. De hecho, si el caracol local fue comprado hace un año por restaurantes españoles, italianos y franceses, ahora debido al virus Corona, que provocó el cierre de estos restaurantes, el mercado de conservas se ha contraído drásticamente. Si bien los gourmets ucranianos recién comienzan a familiarizarse con este producto, la demanda en el mercado nacional es mínima. El precio de los caracoles en el otoño se vio directamente afectado por el COVID-19. Hace un año, la organización no gubernamental “Asociación Ucraniana de Productores de Caracoles” organizó cursos de formación sobre las granjas de caracoles existentes e invitó a expertos extranjeros a formar y seminarios para nuevos participantes empresariales. Hoy, el director de la organización no se muestra muy optimista sobre las perspectivas de organizar el negocio de los caracoles este año: “Si no estás preparado para un maratón, es mejor abandonar la idea de crear una granja de caracoles. Ahora no es el mejor momento para empezar, tal vez el próximo año sean las mejores condiciones”, dijo Roman Rybka, presidente Confederación Ucraniana de Productores de Caracoles, “En realidad es un negocio interesante que puede ser rentable mediante la correcta organización del trabajo, el dominio de la tecnología agrícola y la entrada en el mercado extranjero”. Lea también: No es un mercado transparente. Calidad dudosa de nueces y exportadores falsos Debemos entender que el costo de cultivar caracoles Diferente, todo depende del tipo de agricultor y del tipo de molusco. Por ejemplo, plantar Helix aspersa muller y Helix maxima cuesta cantidades completamente diferentes. ”De media, para cultivar 1 kg de moluscos hay que gastar 1-2 euros. Mientras que, debido a la situación actual en el mundo y la imprevisibilidad del mercado, es muy difícil determinar el precio al que se venderá, si el año pasado los exportadores españoles compraron caracoles por 4 euros, este año solo pagan 2 euros. Además, también necesitan negociar, ya que no están preparados para contratar productos con antelación. Los caracoles siguen siendo un manjar en los restaurantes, que también es popular en los festivales europeos. La caída del precio se vio directamente afectada por COVID-19. “Debido al cierre de restaurantes y la cancelación de festivales, los proveedores europeos no están listos para comprar este producto en volúmenes el año pasado”, dijo Roman Repco. De Ucrania a España una vez, buscando una mochila en OLX, Anton Avramenko, entonces un programador de juegos profesional y operador de computadoras, vi a alguien por casualidad vendiendo 5 kg de caracoles que se sorprendieron al vender babosas, luego Anton se interesó directamente en su cultivo. El joven viajó al exterior, donde conoció más sobre este negocio y se dio cuenta de lo prometedor que era. Después de dominar la tecnología, se decidió abrir una granja en la región de Kiev. Sí, el programador se convirtió en agricultor y resultó que tuvo éxito. “Comenzamos con 20 acres y cometimos muchos errores. Por ensayo y error, pasamos a tamaños más grandes, lanzando nuevas criaturas. Hoy cultivamos caracoles en 1,5 hectáreas. También hemos comenzado a capacitar a los que quieren, diciéndoles cómo cultivar caracoles y ayudando a comenzar El agricultor y la garantía de comprar las ostras Se puede iniciar un negocio con una superficie de 10 acres, mientras que, como señala Vitaly Bosac, los productores de nueva creación solo necesitarán 7.000 euros ”, dijo Vitaly Posac. Responsable de negocio de Maxi Snail Associates. Lea también: Producción y moldeado: ¿Por qué el país vende un monopolio rentable del alcohol? Esta dirección está disponible para casi todos, todo depende del enfoque. Esta es una tarea muy responsable y difícil. Debe ser cuidadoso y cuidadoso, pero si hace todo con tecnología, tendrá éxito. Los principiantes deben estar preparados para el hecho de que la granja necesita expandirse cada año y el principal problema en el comercio de caracoles es la venta de bienes. El propietario de Maxi Snail se centró de inmediato en el mercado europeo, ya que la demanda de babosas en Ucrania es baja. “El año pasado iniciamos nuestras propias exportaciones a España. Para poder exportar nuestros productos, teníamos que obtener permisos tanto en Europa como en Ucrania. Diría de inmediato que es más fácil llevarlos al exterior que aquí. Este proceso requiere tiempo, muchas ganas y una presencia especial para nosotros en el terreno. Y hoy, debido a la epidemia de coronavirus, estamos pensando en el mercado ucraniano, y también planeamos expandir el mercado de exportación a países vecinos con España: Portugal, Francia e Italia. Permítanme recordarles que exportamos caracoles vivos enfriados en anabiosis “, – agrega el jefe de negocios con los socios de la granja de caracoles Maxi. Caracol. El estado de ánimo optimista en Ucrania, a diferencia de los países europeos, la cultura del consumo de moluscos terrestres apenas está comenzando a aparecer. Para ver las perspectivas de desarrollo de este negocio, la pareja Oksana y Vasil Yuskiev establecieron a principios de 2018 en el pueblo de Streletsky Kot, región de Chernivtsi, la granja familiar “Caracol de Bukovinian” y comenzaron a cultivar caracoles Helix aspersa muller. Italia, Francia – Helix aspersa muller vive en estado salvaje. La gente vive en estas tierras durante mucho tiempo y goza de buena salud. Me parece que esto se debe a una comida como esta. Y ahora mi lema: “Caracol – ¡en todas las familias ucranianas!” – como dice Oksana Yuskiev. En la granja, los caracoles de verano pastan en el lugar, al aire libre, donde se esconden debajo de tablas de madera especiales. Cuando el clima refresca, se recolectan y se envían “para el invierno”, donde caen en un estado de insomnio y duermen hasta febrero. Parte de la “cosecha” se logra, porque durante la temporada el caracol crece y está listo para el consumo. Lea también: Liam Candin: Pronto el agricultor podrá ganar un “crédito de carbono” cuando el útero se despierte, luego comience a poner huevos y luego incubar los huevos en bandejas especiales, a temperatura y humedad constantes. En primavera, los moluscos jóvenes migran al invernadero porque nuestro clima es demasiado frío para ellos. Y cuando hace calor, vuelven a salir a pastar en el campo verde. Cabe señalar que el caviar de caracol no huele a pescado, y se considera un manjar del mundo. Es de alto valor en el mercado: 300 gramos cuestan 1200 UAH. ¡En Europa, 100 gramos de caviar de caracol se venden por 150 euros! El alto precio se debe a la operación. Un poco tedioso de recolectar. Después de todo, un caracol solo produce alrededor de 100 huevos por año. ¡Eso es 4 gramos! Además, el caracol pone un huevo en una mezcla especial de tierra. “Hay que sacarlo a mano y lavarlo”, dice Oksana Yuskiev. Al aprender nuevos sabores, aún no están listos para consumir caracoles. Por lo tanto, todos los productores de caracoles de Ucrania están tratando de ingresar al mercado de la Unión Europea, y 2020 ha confundido los planes de todos y la granja familiar “Caracol de Bukovinia” no fue la excepción. El esposo de la Sra. Oksana, dijo: “El hombre prepara los documentos para enviar el caracol afuera. Por cuarentena hasta el silencio. Echemos un vistazo positivo a la situación: no puede ser bueno todo el tiempo, hay buenos momentos, pero también malos. Pasará el invierno y todo debe resolverse de manera positiva ”, Oksana Yuskiev mira al futuro con optimismo.