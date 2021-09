Inicio » Top News Los 30 mejores Generador Electrico Solar capaces: la mejor revisión sobre Generador Electrico Solar Top News Los 30 mejores Generador Electrico Solar capaces: la mejor revisión sobre Generador Electrico Solar 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

ALLPOWERS Estación de energía portátil 288Wh 78000mAh 300W Generador Solar Portátil Exterior Batería de Litio de Respaldo de Emergencia para Acampar al Aire Libre Laptop smartphone € 299.99 in stock 3 new from €299.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Enviado desde la tienda alemana local. Por lo general, puede obtenerlo en 3-7 días. ❤ ▶ 【288 Wh / 78,000 mAh Capacidad】: Fundado en 2008, somos un equipo de diseñadores e ingenieros con la misión de entregar los mejores productos solares portátiles en todo momento. Allpower Power Hourse cuenta con seis modos de salida, se puede usar para teléfonos, ventiladores, mini refrigeradores y similares (no recomendado para uso de CPAP).

Recarga 4 en 1: 1) Este generador portátil se puede recargar con energía solar. Se recomienda cargarlo con el panel solar ALLPOWERS 100 W, la tecnología MPPT profesional proporciona tasas de recarga solar más rápidas; (2) recarga en una cochera mientras estás en la carretera o fuera de ella; (3) recarga desde una toma de CA de pared en 5-6 horas (cable de carga incluido); (4) recarga desde un puerto PD USB C.

▶ 【Conexión Bluetooth】: La aplicación Aipower es compatible con iOS 9.0 o superior / Android 4.3 o superior. Máxima estabilidad inalámbrica con tecnología Bluetooth que conecta sus dispositivos en un abrir y cerrar de ojos. Empiece de forma sencilla y fiable.

▶ 【Onda sinusoidal pura】: Funciona incluso con la electrónica más sensible, es mejor que la onda sinusoidal modificada, con modo de control inteligente del procesador, salida de interruptor de llave, pantalla LED, cortocircuito y protección contra sobretensión.

▶ 【Producto seguro】: El sistema de administración de batería (BMS) admite control de voltaje, regulación de temperatura y medidas de seguridad avanzadas para brindarle protección completa a usted y sus dispositivos. y tiene el riesgo de cero emisiones y, por lo tanto, no daña la salud personal ni la naturaleza.

FLYLINKTECH 300W Generador Solar Portátil, 75000mAh 277.5Wh Generador Portátil para hogares, Exterior Batería de Litio de Respaldo de Emergencia con 2 Tomas de CA 2 DC 4 Puertos USB, Barco de Francia € 259.99 in stock 1 new from €259.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Batería de litio de gran capacidad de 75000 mAh y 277,5 Wh de alta velocidad de carga y descarga】 Esta central CK100 con una gran capacidad para proporcionar una larga duración para una variedad de equipos eléctricos, haciendo la vida al aire libre más segura. Lo suficientemente potente para cargar el teléfono 37 horas, carga la cámara GoPro durante 56 horas, Mac Book 12" 15 horas, TV 32" 4 horas, mini frigorífico 3,5 horas, dron 15 horas, luces LED 50 horas.

【Salidas multifuncionales del generador solar exterior】 La central eléctrica portátil de diseño CK100 con 2 tomas de corriente alterna (onda sinusoidal pura 220 V, 300 W, 350 W, pico), 4 puertos de salida USB, 1 salida CC y 1 entrada CC. Puede alimentar teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles, cámaras, luces, drones, ventiladores, dispositivos de coche, máquinas CPAP, etc. en cualquier momento, resuelve para su largo viaje, conducción independiente en VR, camping al aire libre, etc.

【Sistema de gestión de la batería portátil compacto e inteligente】La central eléctrica CK100 es más portátil que el generador solar exterior similar, solo 5,07 libras / 2,3 kg y 8,66 x 6,3 x 4,72 pulgadas / 22 x 16 x 12 cm. Se puede llevar fácilmente a cualquier lugar. Estabilizador de tensión integrado, salida de onda sinusoidal pura, estable y no daña, protege el equipo de alimentación.

【3 métodos de carga, generador solar ecológico】 La central eléctrica portátil CK100 se puede cargar a través de un cargador de pared, que se puede cargar completamente en aproximadamente 7 horas; se puede cargar completamente en aproximadamente 10 horas con un cargador de coche; también se puede cargar por un panel de carga solar (no incluido) que se puede cargar completamente en aproximadamente 10 horas (dependiendo del clima).

【Paquete y garantía】La central eléctrica portátil es un buen ayudante para camping, viajes, pesca, otras actividades al aire libre y emergencias. Las baterías de litio tienen funciones de protección contra sobrecarga, subtensión, sobrecorriente y cortocircuitos para garantizar un uso seguro. Le ofrecemos una garantía de 24 meses para que su servicio postventa no tenga problemas.

UKing 222Wh/60000mAh Generador Solar,Generador Portátil 220v con Inversor DC/AC e LED Pantalla,Cargado por el Panel Solar/Toma de Corriente para Respaldo de Emergencia CPAP € 209.99 in stock 1 new from €209.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Salida de carga de 3 vías】Batería de gran capacidad de 222Wh(60000mAh/3.7V), capacidad mucho mayor para proporcionar una fuente de alimentación más larga. 1 * puertos de salida de CA (onda sinusoidal corregida), 2 * puertos DC (9 ~ 12.5V / 10A (15A Max)), 3 * puertos de carga rápida USB QC3.0 (5V / 2.1A Max), 1 * Tipo-C salida (5~9V/2A),Satisfacer plenamente las necesidades de su cargo de viaje.

【Seguridad y Onda sinusoidal modificada】Esta estación de energía portátil podría dejar de cargar la batería mediante el módulo de circuito de control del sistema avanzado incorporado para evitar sobrecorriente, sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito, protección completa para usted y sus dispositivos;La pantalla LCD podría mostrarle la capacidad restante, carga y descarga, estado de falla.

【Opciones recargables de 3 vías】Cargado convenientemente por panel solar (18V/35W- 40W ) (No incluido) /Tomacorriente de pared (adaptador de CA incluido) /cargador de coche .Este banco de energía portátil es fácil de recargar y usar

【Una estación de energía portátil perfecta】 Te quita la ansiedad por un corte de energía. Fuente de alimentación ideal para respaldo de batería o emergencia en el hogar y al aire libre, que funciona para teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, cámaras, luces, TV, ventiladores, drones, CPAP, bancos de energía, mini refrigeradores, etc. No se preocupe por el corte de energía una vez que obtenga esta estación de energía portátil.

【Compacto y portátil】Qué conveniente será cuando lleve este peso de2.4kg y un generador portátil de 21.3*10.6*18cm para actividades al aire libre o para acampar.Llévelo consigo mientras viaja y nunca se preocupe por la falta de energía.Potente linterna LED incorporada con iluminación LED / modo SOS / estroboscópico.

BEAUDENS Generador Solar Portátil 166Wh, 52000mAh, Batería de Litio-ferrofosfato, 6 Puertos (1 AC, 2 DC, 3 USB), 2000 Ciclos, 10 Años de Duración, para Acampada, Emergencia, Electrodomésticos, Viaje € 159.99 in stock 1 new from €159.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SEGURIDAD BATERÍA de 2000 CICLOS】 Funciona con una avanzada batería de Litio-ferrofosfato, ampliamente utilizada en autobuses eléctricos por su limpieza y seguridad; 2000 ciclos de carga y descarga; La vida útil de la batería es hasta 10 años.

【DISEÑO SOSTENIBLE Y PRÁCTICO】 Tiene la función de linterna LED y SOS, ideal para acampar o rescatar, con el cuerpo de aleación de aluminio aeronáutico y asa de cuero se puede evitar daños perfectamente.

【3 MEDIOS DE CARGA】 Con tecnología MPPT integrada, se puede recargar de manera efectiva mediante el panel solar (no incluido), adaptador de AC y automóvil (el mechero de coche incluido); solo 4-5 horas se puede realizar la carga completa con la toma de pared.

【SALIDAS DE AC/DC/USB 】 1 salida de AC (150 W), 2 salidas de DC (100 W máx.), 1 USB de carga rápida QC 3.0 y 2 puertos USB (auto 2.4A). Alimente teléfono inteligente, tableta, cámara, computadora portátil, lámpara, ventiladores, dispositivo CPAP ,electrodomésticos y más en cualquier momento.

【100% GARANTÍA】 Bajo consumo de energía en espera; Estándar de eficiencia de energía de nivel VI; Protección contra baja tensión, sobretensiones, sobrecargas, sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuitos; certificante de UL, CE, FCC, PSE y RoHS, garantía de 12 meses y repuesta en 24 horas. READ Los 30 mejores Seat Leon Mk1 capaces: la mejor revisión sobre Seat Leon Mk1

ECO-WORTHY Sistema de iluminación generador solar estación energía portátil con panel solar 18W y lámpara LED Energía de respaldo de emergencia Hogar Camping Viajes Pesca Caza € 65.99 in stock 1 new from €65.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Batería de gran capacidad】: el generador solar que tiene una vida útil de aproximadamente 12 años, se recicla más de 3000 veces, transmite energía solar a la batería con la ayuda de un panel solar y esta energía puede Encienda la lámpara LED y también su teléfono celular.

【Satisfaga las necesidades de iluminación continua a largo plazo】: el generador funciona en 2 niveles. Una carga completa puede proporcionar 64 horas de luz continua. 3 lámparas externas con un botón individual pueden iluminar más de 40 horas. El buen brillo alcanza los 140 lúmenes / W con bajo consumo.

【Ligero y pequeño】: esta luz de energía solar es conveniente para llevar al aire libre gracias a su pequeño tamaño. Pesa como dos botellas de agua de 1,5 litros. Puede guardarlo fácilmente en su mochila o automóvil, llevarlo a todas partes cuando vaya de campamento, pesca, senderismo u otras actividades.

【2 formas de cargar】 - Ya sea por panel solar: panel de alta calidad de 5V / 18W, un día de carga puede iluminar hasta 2.5 días. O por USB: para conectar a la pared, la batería, el coche, etc. (CONSEJOS: mientras se carga, encienda el botón azul)

【Nuestra garantía】: ofrecemos una garantía de 2 años y un reembolso completo dentro de los 90 días. ¡No dudes en añadirlo a tu carrito!

Vecukty 310Wh 84000mAh Generador Portátil Solar, Salidas de AC 220V y DC 12V, Carga Type-C USB QC 3.0, Carga Inalámbrica y Luz LED para Acampar al Aire Libre, Viajes, Emergencia € 359.99 in stock 1 new from €359.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran Potencia 310Wh: Con gran capacidad de 84000mAh, Vecukty generador proporciona una fuente de energía más estable y conveniente que generadores tradicionales. Además de varias maneras estandares de salida y entrada, Vecukty generador ofrece la carga inalámbrica para alimentar sus moviles y la función de LED luz de lectura para uso cómodo en la noche. Justamente es el compañero apto para realizar maravillosos viajes, aventuras y cámping.

Múltiples Métodos de Salida: Cuenta con 1* salida AC 220V 300W (600W pico) para alimentar mini nevera, proyector, computadora portátil, televisor, ventilador, etc. 1* salida DC 12V 3A para cargar refrigerador de coche y aspiradora de coche. Varios puertos de salidas: 2* puertos USB 5V 2A , 1* puerto QC 3.0, 1* Type-C para cargar su móviles, dispositivos Apple, ordenador MAC, Gopro, cámara digital, etc. Ofrece carga inalámbrica de 15W para sus móviles, solo colocándolo en el superior.

Múltiples Métodos de Entrada: Se puede cargar Vecukty generador a través de varias maneras. En el paquete se ha equipado un cargador estándar (16.8V 3.5A) y un cargador de coche, también se puede cargar rápidamente con un panel solar (no incluido) (la potencia debe ser inferior a 150 W). Durante la carga, la barra de la batería en la pantalla parpadeará en secuencia. Después de que esté completamente cargado, el LED indicador en el cargador cambiará a verde.

Características Únicas: Vecukty generador está equipada con la LED luz de lectura, ajustable en tres niveles de "bajo, medio, alto", puede mantenerse alejado de la oscuridad cuando viaje por noche. En la pantalla puede ver la batería restante, el tiempo restante bajo batería actual y la potencia actual de trabajo. Cuando cada interfaz está en uso, el indicador correspondiente se iluminará, lo que le facilita obtener claramente el estado de trabajo.

El paquete incluye: 1* Vecukty generador solar 310Wh, 1* cargador estándar, 1* cargador de coche, 1* enchufe de conversión, 1* clip de carga para batería de automóvil, 1* adaptador para encendedor de cigarrillos y 1* manual de usuario. Nota: No se puede enviar a estos areas: Ceuta y Melilla (51000–52999) y Islas Canarias (35000–35900, 38000–38900).

PowerOak Bluetti AC50S 500Wh Generador Solar Portátil con Inversor de 300W y Salidas AC/DC/USB, Generador Electrico Solar Power Station con Batería de Litio para Camping y Autocaravana € 539.99 in stock 1 new from €539.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Generador alimentado por batería de 500Wh】La power station PowerOak Bluetti AC50S es un generador de electricidad que funciona con un paquete de baterías de litio de alta eficiencia con una gran capacidad de 500Wh/135Ah. Está diseñado para suministro de energía de respaldo en el hogar en caso de falla de energía o para suministro de energía al aire libre sin red eléctrica cuando está lejos de una toma de corriente.

【Múltiples salidas AC/DC/USB】2x AC 220-240V (máx. 300W, inversor de onda sinusoidal pura), 2x DC 12V/3A (12V estable), 1x DC 12V/10A salida de coche (12V estable), 4x USB-A 5V/3A, 1x USB-C (máx. PD 45W), 1x carga inalámbrica (máx. 15W), 1x lámpara LED / lámpara de señal SOS. Con estos enchufes, el generador de energía AC50S se puede usar para cargar varios productos electrónicos o para alimentar varios aparatos eléctricos con una potencia nominal de hasta 300W.

【3 formas de recarga】El generador solar AC50S se puede recargar con adaptador de cargador de CA, panel solar compatible (máx. 120W/10A, Voc: 14-40V) o conectándolo a una toma de corriente de 12V/24V para automóvil. No importa si usa el AC50S en casa o al aire libre, como en un viaje de campamento o en una autocaravana, puede encontrar una forma adecuada de recargarlo.

【Seguridad garantizada】AC50S está equipado con un paquete de baterías de litio seguro de alta calidad que tiene una alta densidad de energía y eficiencia de descarga, mejor resistencia a altas y bajas temperaturas y una larga vida útil con más de 1000+ ciclos de carga. El sistema de gestión de batería (BMS) integrado permite un control inteligente del proceso de carga / descarga y garantiza múltiples protecciones para un uso seguro.

【Lo que obtienes】1x PowerOak AC50S power station, 1x adaptador de cargador, 1x enchufe MC4 a cable adaptador de enchufe DC7909, 1x enchufe DC 12V/24V a cable adaptador de enchufe DC7909, 1x cable USB tipo C, 1x manual de usuario, 1x tarjeta de garantía. Ofrecemos 24 meses de garantía para todos nuestros productos y accesorios.

ALLPOWERS Generador portátil de 606 Wh / 164000 mAh, fuente de alimentación de emergencia, onda sinusoidal pura con inversor DC/AC para camping, uso doméstico, autocaravana, exterior € 579.99 in stock 3 new from €579.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga 9 dispositivos al mismo tiempo】: la estación de carga portátil Allpowers está equipada con una batería de iones de litio de 606 vatios/hora. El generador solar móvil dispone de 2 salidas CA (220 V/50 Hz, 500 W, valor máximo 1000 W), 1 conector tipo C (máx. 5 V - 20 V / 60 W, QC3.0), 3 puertos USB (5 V/3 A), 2 salidas CC (12 V/5 A), 1 encendedor de cigarrillos (12 V/10 A)

【4 métodos de carga de entrada】: la estación de carga portátil Allpowers ofrece tres posibilidades para cargar el grupo electrógeno de emergencia. La carga completa de la estación de energía portátil con un enchufe de 220 V dura más de 5 horas. Aprox. 5 - 6 horas bajo la luz solar directa con panel solar (CD 100 W MPPT y se vende por separado, no incluido) y 6 - 7 horas con encendedor de cigarrillos de 12 V/24 V (se vende por separado)

【Amplia variedad de usos】: Generadores para exteriores son lo suficientemente potentes para cumplir, fiestas al aire libre, en casa, en viajes, campamentos y en la carretera. La central eléctrica portátil Allpowers es compatible con la carga de teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles, Nintendo, GPS, walkie-talkies, GoPro, cámara, drones, luces navideñas, dispositivos en el automóvil y todos los electrodomésticos de menos de 500 vatios

【Control Bluetooth para Smartphone】: La aplicación portátil AiPower de Allpowers es compatible con iOS 9.0 o superior/Android 4.3 o superior. Máxima estabilidad inalámbrica con tecnología Bluetooth que conecta tus dispositivos en un instante. La unidad de energía portátil se puede iniciar o controlar fácilmente a través del Smartphone

【Almacenamiento de energía portátil y luz de emergencia】: el generador solar portátil de sólo pesa 5,3 kg y el sólido diseño de su mango hace que el banco de energía móvil sea fácil de llevar a cualquier parte. Construido con dos linternas led blancas que pueden emitir 2 modos de iluminación (luz fija, luz intermitente-modo SOS) para satisfacer tus diferentes necesidades. Si tienes que viajar al exterior o sufrir cortes de energía, el generador solar portátil de Allpowers puede ayudarte

HYUNDAI HY-HPS600 - Generador recargable solar (LI-ION, 1000 W) € 1,028.50 in stock 2 new from €1,008.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia 500 w

Potencia máxima 1000 w

Batería LI-ION

USB 5V / 2.1 A, 9V / 2A, 12V / 1.5 A

C-TYPE 5V / 2.1 A, 9V / 2A, 12V / 1.5 A

DJROLL Cargador Solar Portátil con 36000mAh, Banco de energía Solar, Solar Carga Rápida 3 Puertos de Salida con LED Linterna USB Cargador Rápido de Teléfono Celular para Viajes, Camping € 39.99

€ 33.99 in stock 2 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♻【Cargador solar con Energía Verde】Esta cargador solar portátil tiene paneles solares ecológicos que convierte la energía solar en energía eléctrica y la almacena en una batería para emergencias externas. El nuevo diseño solar de Power Bank permite a los entusiastas de los deportes al aire libre extender el tiempo de exploración de campo.

【Sistema de seguridad múltiple】Este banco de baterías solares proporciona protección IC para sobrecarga, sobredescarga, sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito. Protección contra sobrecargas y sobretemperatura incorporada, mantenga su teléfono seguro y ahorre energía.

【La potente linterna LED】 Luces LED brillantes incorporadas, la luz de tres modos funciona como una linterna, luz SOS y luz estroboscópica, para ayudarlo a enviar señales de emergencia, en caso de emergencia, la linterna LED funciona perfectamente en la oscuridad.

【Multiuso ligero y resistente IP66】 Cuenta con excelentes propiedades a prueba de polvo, golpes e impermeables. Hecho de material ABS duradero, tiene una certificación IP66, una funda impermeable protege contra la lluvia, la suciedad y los golpes mientras cumple con los diversos requisitos de carga para viajes al aire libre.

【Qi Wireless + 3 puertos de salida】El cargador portátil Qi es compatible con el iPhone 11 / Samsung Galaxy S10 y todos los dispositivos compatibles con Qi.Además, 2 salidas USB incorporadas y 1 salida tipo C, el banco de energía lo que le permite cargar con seguridad 4 dispositivos simultáneamente.

GENERADOR ELECTRICO GASOLINA 2800W POTENCIA 1 ENCHUFE MONOFASICO CORRIENTE 220V 9,5CV GARANTIA € 225.00 in stock 1 new from €225.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Generador monofasico a 220-230V. 2800W de potencia REALES. 9,5 CV. Sonoridad: 94db.

✅ 1 Enchufe monofasico 220V + 1 x 12V - Toda la potencia sale de un mismo enchufe (2800W)

✅ Seguridad de arranque por nivel de aceite (debe echarle aceite hasta el nivel indicado. El deposito se encuentra en la parte inferior)

✅ Motor de 4 tiempos, gasolina sin plomo OHV

✅ Arranque de cuerda Peso (aprox): 40kg

PowerOak Bluetti AC200P Generador Solar Portátil 2000Wh Batería de LiFePO4 con Inversor de 2000W y Salidas AC/DC/USB, Generador Electrico Solar Power Station para Viaje Camping Autocaravana € 1,999.99 in stock 1 new from €1,999.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Generador alimentado por batería de 2000Wh】La generador solar PowerOak Bluetti AC200P es un generador de electricidad que funciona con un paquete de baterías LiFePO4 de alta eficiencia con una gran capacidad de 2000Wh. Está diseñado para suministro de energía de respaldo en el hogar en caso de falla de energía o para suministro de energía al aire libre sin red eléctrica cuando está lejos de una toma de corriente.

【Múltiples salidas AC/DC/USB】2x AC 220-240V (máx. 2000W, inversor de onda sinusoidal pura), 2x DC 12V/3A (12V estable), 1x DC 12V/10A puerto para automóvil (12V estable), 1x DC 12V/25A para autocaravan (12V estable), 4x USB-A 5V/3A, 1x USB-C (máx. PD 60W), 2x carga inalámbrica (máx. 15W). Con estos enchufes, el generador de energía AC200P se puede utilizar para cargar varios productos electrónicos o para alimentar varios aparatos eléctricos con una potencia nominal de hasta 2000W.

【Múltiples formas de recarga】El generador solar AC200P se puede recargar con adaptador de cargador de CA, paneles solares compatibles (máx. 700W/12A, Voc: 35-150V), batería de plomo-ácido, generador de gasolina y diésel, o conectándolo a una toma de corriente de 12V/24V para automóvil. No importa si usa el AC200P en casa o al aire libre, como en un viaje de campamento o en una autocaravana, puede encontrar una forma adecuada de recargarlo.

【Batterie LiFePO4 Segura】AC200P est équipé d'une batterie LiFePO4 beaucoup plus sûre qui a un courant de travail plus élevé, une résistance à la température plus élevée, un effet de mémoire inférieur et une durée de vie beaucoup plus longue avec plus de 3500+ temps de cycle de charge. Le système de gestion de batterie (BMS) intégré permet un contrôle intelligent du processus de charge / décharge et assure des protections multiples pour une utilisation en toute sécurité.

【Lo que obtienes】1x PowerOak AC200P generador solar, 1x adaptador de cargador, 1x enchufe MC4 a cable adaptador de enchufe XT90, 1x enchufe XT90 a cable adaptador de enchufe de aviación, 1x puerto de automóvil de 12V/24V a cable adaptador de enchufe XT90, 1x manual de usuario, 1x tarjeta de garantía. Ofrecemos 24 meses de garantía para todos nuestros productos y accesorios.

SUAOKI - 400Wh/120,000mAh Generador Portátil Solar, Cargador de Batería Almacenamiento Suministro de Energía (AC salida/coche, 4 USB puertos, AC y DC inversor de corriente, 1 mechero de coche) € 499.99 in stock 1 new from €499.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 métodos de carga: compatible con diferentes maneras para recargar este generador, DC corriente de un 12V/24V coche, AC corriente de una toma en casa, y un panel solar al aire libre

Salida versátil: 4 USB puertos para cargar dispositivos electrónicos, 300W AC inversor para electrodomésticos con bajas pérdidas, 2 DC puertos para iluminación, 1 mechero de enchufe para mini refrigerador, 1 puerto de arranque para 12V y 4L coches de gasolina

LCD pantalla y botones: 3 botones con indicador y se ve el consumo de la batería, estado de carga y descarga, presiona los botones correspondientes para cambiar la forma de suministro

Durable y confiable: enorme capacidad 400Wh (unos 120,000mAh), cuenta con un mango para llevar a cualquier sitio, cáscara de aleación de aluminio, plástico reforzado interior garantiza la seguridad

Uso interior y exterior: funciona con silencio sin molestarle ni ruidos, un amplio uso para las acitivdades al aire libre, acampada, viaje, pesca, granja, etc. READ ¡La consola Nintendo 64 más pequeña del mundo hecha por fanáticos es en realidad del tamaño de su caja!

ECO-WORTHY Panel Solar Plegable de 120W para Estación de Energía Portátil y batería de RV, salida de CC para generador solar, con controlador de 20 A para SLA/Batería de litio de ciclo profundo € 169.99 in stock 2 new from €169.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [10 adaptadores de CC]: el panel solar viene con un cable conector de CC y 10 adaptadores de diferentes especificaciones. Es compatible con la mayoría de generadores del mercado. Proporcione energía verde para su campamento.

[Protección de carga de la batería]: el controlador LCD de 20 A puede proteger la batería de litio / gel / plomo ácido de sobrecarga y cortocircuito durante la carga, puertos USB de 5 V para teléfonos, tabletas.

[Aumente un 20% la velocidad de carga de CC]: actualice de 100 vatios a 120 vatios, genere un máximo de 0.5kwh por día bajo 4 horas de sol, lo que puede cargar completamente una central eléctrica de 500Wh (BEAUDENS / ALLPOWERS).

[Obtenga hasta un 25% de luz solar]: las patas de apoyo inclinables le permiten obtener hasta un 25% más de energía solar que la colocación en plano. El cable de 3 metros permite que el panel solar siga al sol sin preocuparse por el sobrecalentamiento de la central eléctrica.

[Peso ligero y diseño compacto]: 9 libras (4,2 kg) solamente, una bolsa con cremallera almacena el controlador y los cables necesarios a mano. Llévelo a donde quiera que vaya.

PEALOV Paneles Solares Mono, Panel Solar De 20 W + Inversor Solar De 1000 W + Controlador Solar Autoadaptable De 100 A + Cargador De Coche Para Exteriores/Hogar/Aparatos De CA(BateríA No Incluida) € 92.99 in stock 1 new from €92.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de panel solar actualizado】 Este panel solar es de 20 W con inversor de 1000 W, que puede satisfacer las necesidades diarias. A diferencia del panel solar pesado fijo, este producto es más ligero y más fácil de transportar.

【Paneles solares de 20 vatios de alta eficiencia】 Material de silicio monocristalino de alto rendimiento, se puede extender para uso en exteriores, lo que hace que los paneles sean sostenibles durante décadas.Interfaz de salida: interfaz USB / Type-c / dc5521, equipada con función de carga rápida, mayor eficiencia.

【Inversor de 1000W】 Tecnología MPPT creativa, reacción más rápida y sensible; Función de protección eléctrica perfecta; Carcasa de aleación de aluminio, no oxidada, resistente al calor, resistente al frío y anticorrosión.

【Sistema de protección del controlador】 Protección contra cortocircuitos incorporada, protección de circuito abierto, protección inversa, protección de sobrecarga, muestra el estado actual.

【Amplia gama de usos】 Este sistema convierte la corriente CC en corriente CA. Este producto es adecuado para la generación de energía de oxígeno en el hogar, la oficina, los vehículos recreativos y el acuario.

ALLPOWERS Cargador de panel solar portátil de 100 vatios para computadoras portátiles, cargador solar de celda solar plegable para camping al aire libre para generador solar/estación de energía € 159.99 in stock 2 new from €159.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ 【HECHO PARA GENERADORES SOLARES】: Compatible con la mayoría de los generadores solares / centrales eléctricas portátiles del mercado. Incluye diferentes tamaños de conectores (adaptador DC de 8 mm para Goal Zero / Jackery, adaptador DC de 5.5 * 2.5mm para generador portátil Suaoki, adaptador Anderson para generador portátil ALLPOWER)

▶ 【Alta eficiencia】: la celda solar de 100W está fabricada en los EE. UU., Hasta un 22% de eficiencia, lo que proporciona una alegría infinita para la computadora portátil y otras baterías bajo el sol

▶ 【Plegable y portátil】: 1/3 más ligero que la misma potencia del silicio solar. La potencia total aumentó en 1/3 en comparación con el mismo tamaño de panel solar. Tamaño plegado de solo 20 x 25.6 x 1.2pulgadas, 7.9libras, ideal para viajar fuera de los caminos trillados sin acceso a la electricidad y no ocupará mucho espacio en su bolso

▶ 【Impermeable y duradero】: construido con nailon duradero e impermeable y soporte ajustable para recibir la luz solar más eficaz; El panel solar está certificado por FCC, RoHS, CE. La tecnología de protección contra cortocircuitos y sobretensiones lo mantiene a usted y a sus dispositivos seguros

▶ 【Contenido del paquete】: Cargador solar plegable ALLPOWERS 100W, cable MC-4 a 5.5x2.5mm, cable MC-4 a Anderson, adaptador DC de 8mm, cable 3.5x1.35mm, cable DC 5.5x2.1mm, manual de instrucciones, 18 meses de garantía y amigable Servicio al Cliente

Medela Extractor de leche eléctrico Solo - notablemente más silencioso, recargable por USB, con embudo PersonalFit Flex y tecnología de extracción de 2 fases de Medela € 143.26

€ 139.26 in stock 5 new from €137.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Movilidad se ocupa deda, carga por USB: este sacaleches eléctrico lleva incorporada una batería recargable que permite realizar hasta 6 sesiones de extracción con una sola carga completa

Extracción cómoda y eficaz: el Swing Solo se completa con un embudo Medela PersonalFit Flex para una mayor comodidad y un mejor flujo de leche

Fácil de usar, notablemente más silencioso: el Swing Solo es fácil de usar y, con 45 dB en el mayor nivel de extracción, es notablemente más silencioso en comparación con la generación anterior

Una experiencia de extracción natural: La tecnología Medela 2-Phase Expression imita los ritmos instintivos del bebé para una experiencia de extracción más natural y cómoda

Contenido de envío: 1x Medela unidad de motor Solo, USB, 1 biberón de 150 ml con tapa, 1 soporte para biberón, 1 embudo PersonalFit Flex de 24 mm, 1 tarjeta rápida, instrucciones de uso

Estación de Energía Portátil, 300Wh, Generador Solar Portátil con Salida de CA/ CC / USB / USB-C, Generador Electríco Solar de Emergencia con Carga Rápida Inalámbrica € 399.99 in stock 2 new from €399.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño portátil de alta capacidad--La capacidad total es de 300 Wh, el tamaño es de 25,0 x 18,1 x 17,5 cm. El generador de energía es fácil de transportar y no ocupa espacio. Será una buena opción para el hogar, la oficina, la escuela, los viajes, la atención médica, etc.

Fuente de alimentación multifuncional-- El generador de energía portátil puede cargar su teléfono, teléfono celular, computadora, tableta, cámara, CPAP, TV, estéreo, dron, mini refrigerador, VR, etc. Con 5 puertos de salida: 1 puerto de salida de CA (220 - 240 V / 300 W), 1 puerto de salida de CA de automóvil (12 V / 10 A), 2 puertos de salida USB-A (5 V / 2 A), 1 puerto de salida USB-C (5V - 9V / 3.1A), 1 x carga inalámbrica (15W).

Carga rápida-- La estación de energía solar proporciona una carga inalámbrica de 15 W para teléfonos móviles y tabletas. Con una entrada de 150 W, el generador de energía se puede recargar en un tiempo más corto, y también cargar o alimentarse a sí mismo y a los dispositivos conectados (ordenador, móvil, tableta, mini nevera, etc.).

Indicador LCD y linterna LED: La pantalla LCD es conveniente para conocer directamente el estado de energía y el nivel de carga, evitando así un consumo excesivo de energía. La linterna LED incorporada tiene funciones de iluminación y SOS, que es conveniente para usar en entornos oscuros o por la noche.

Incluye paquete: 1 x generador de energía portátil, 1 x cargador de pared de CA, 1 x manual de usuario

Itcpower IT-GG9I Generador Inverter € 305.00 in stock 1 new from €305.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia Nominal 750 w

Potencia Máxima 900 w

Voltaje 230V

Intensidad nominal 3,26 A

Capacidad de Combustible 2,2 L

PowerOak Bluetti EB150 1500Wh Generador Solar Portátil con 2 Piezas Paneles Solares 120W, Generador Electrico con Salidas AC/DC/USB Power Station con Batería de Litio para Camping Autocaravana € 1,999.99 in stock 1 new from €1,999.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de generador solar y panel solar】Este es un kit incluido de 1 pieza PowerOak EB150 generador solar de 1500Wh y 2 piezas PowerOak SP120 paneles solares de 120W. Con este kit, puede construir un sistema solar fotovoltaico completo para la generación y el almacenamiento de energía. Está diseñado para suministro de energía de respaldo en el hogar en caso de falla de energía o para suministro de energía al aire libre sin red eléctrica cuando está lejos de una toma de corriente.

【Generador alimentado por batería de 1500Wh】Lapower station EB150 funciona con un paquete de batería de litio con una capacidad de 1500Wh/405Ah. Tiene múltiples salidas: 2x AC 220-240V (máx. 1000W), 1x DC 12V/9A puerto de coche (12V estable), 4x USB-A 5V/3A, 1x USB-C (máx. PD 45W). Con estos enchufes, el generador de energía EB150 se puede utilizar para cargar varios productos electrónicos o para alimentar varios aparatos eléctricos.

【Panel solar de 120W】Potencia pico (Pm): 120W; Voltaje a máx. potencia (Vmp): 19,8V; Corriente a máx. potencia (Imp): 6.06A; Voltaje de circuito abierto (Voc): 23,7V; Corriente de cortocircuito (Isc): 6.66A; Eficiencia de conversión: 23%; Las células solares internas están hechas de silicio monocristalino, que es muy eficiente para absorber la luz solar y tiene una eficiencia de conversión mucho mayor hasta un 23% y una vida útil mucho más larga.

【Panel solar duradero y plegable】El material ETFE en la superficie frontal y el material TPT en la superficie posterior tienen buena resistencia a la corrosión y al envejecimiento. Son resistentes al agua IP65 y pueden proteger eficazmente el panel solar para que pueda funcionar durante mucho tiempo. El panel solar SP120 se puede plegar en 4 piezas y tiene un cómodo asa para que puedas llevarlo de forma fácil y cómoda.

【Fuente de alimentación sin red eléctrica】Con 2 piezas paneles solares de 120W, la power station EB150 se puede recargar completamente en aproximadamente 8 horas como máximo (si desea una carga más rápida, visite nuestra tienda para comprar más paneles solares). Este kit de carga solar fotovoltaica es ideal para el suministro de energía en casa, en un viaje de campamento o en autocaravana - ¡Donde hay luz solar, hay energía!

Estación de energía portátil ECOFLOW EF RIVER Max, batería de repuesto de litio de 576Wh, con 3600W (1200W de pico), tomas de corriente CA y linterna LED, generador solar € 649.00 in stock 1 new from €649.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡【3 x TOMAS DE CORRIENTE AC Y CAPACIDAD DE 576Wh】RIVER Max tiene 3 tomas de corriente AC y una capacidad de 576Wh, lo que ofrece una energía asombrosa para la mayoría de tus dispositivos favoritos.

⚡ 【RECARGA DEL 0 AL 80% EN UNA HORA】La tecnología de carga EcoFlow X-Stream permite recargar la estación portátil del 0 al 80% en tan solo una hora, siendo una de las velocidades de carga más rápidas del mercado. Podrás habilitar la función de carga silenciosa a través de la App.

⚡ 【CARGA HASTA 10 DISPOSITIVOS A LA VEZ】La tecnología X-Boost de EcoFlow te permite alimentar dispositivos de hasta 1800W, lo que supone recargar hasta el 80% de dispositivos como electrodomésticos de cocina u otros aparatos indispensables.

⚡ 【DISEÑO MODULAR】RIVER + batería extra RIVER Extra Battery. Al no necesitar instalación, te hará la vida más fácil. Su diseño modular único te ofrece ajustar libremente su potencia y portabilidad en segundos. La batería extra duplica su capacidad de 288Wh a 576Wh para esos momentos en los que necesites más energía.

⚡ INCLUYE: 1* Estación de energía portátil RIVER Max de 576Wh, 5 tipos de cable de carga (1*cable de carga CA de 1.5M; 1*cable de carga para el automóvil; 1*cable de carga solar MC4 a XT60 de 1.5M; 1*cable USB a micro USB o Lightning; 1* cable de tipo C a tipo C); 1* manual de usuario.

U`King Estación de Energía de Emergencia,222W/60000mAh Almacenamiento Suministro de Energía,(USB/QC3.0/AC/DC) Generador de Camping, Estación de Suministro de Energía Flashlight SOS € 209.99 in stock 1 new from €209.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀ Batería Portátil Externa: Incluye una batería de iones de litio recargable de alta energía de 60000mAh incorporada con salida de CA, CC, 2 puertos USB 2.1A integrados y 1 puerto USB 3.0 de carga rápida integrado.

☀ Opción de Carga: El adaptador DC15V / 3A se puede usar para cargar la batería, el tiempo de carga es de 7 a 8 horas; La energía solar también se puede usar para cargar (MPPT para carga solar, 13V ~ 22V / 2.0 A máx.) Una vez que obtenga esta planta de energía portátil, no necesita preocuparse por los cortes de energía.

☀ Durable y Confiable:La capacidad máxima de la batería incorporada es de 222 Wh, lo que puede evitar problemas de sobrecorriente,sobretensión y sobrecalentamiento,y proporcionarle a usted y a su equipo una protección completa; y la iluminación de emergencia LED de 4 W puede tener SOS, flash e iluminación continua.

☀ Protección Múltiple: Admite protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra el calor. Muy silencioso, sin emisiones, energéticamente eficiente y ecológico.

☀ Ampliamente Utilizado: Es un generador ideal en situaciones de emergencia. El generador portátil ligero de 2.4 kg es adecuado para el hogar, la oficina, los viajes, el campamento, la pesca, los cortes de energía, trabajo exterior, mercado nocturno, emergencia, etc. READ Jueves, Saturno - Gente entusiasta que vino uno al lado del otro en el cielo y se dio la mano | Júpiter, Saturno, conjunción de personas emocionadas de ver en el cielo

La hermana sol (Las Siete Hermanas 6): La historia de Electra € 7.59 in stock 1 new from €7.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2020-04-02T00:00:00.000Z Language Español Number Of Pages 673 Publication Date 2020-04-02T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

SWAREY 240Wh/75000mAh Generador Solar Portátil 200W Onda Sinusoidal Pura AC/DC/USB/Tipo-C(PD 65W) Estación de Energía Batería LiFePO4 con 3500 Ciclos para Emergencia Acampada Autocaravana € 229.99 in stock 1 new from €229.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Batería LiFePO4 con 3500 Ciclos】Gracias a la batería LiFePO4, SWAREY 240Wh(3.2V/75000mAh, 12.8V/18750mAh) generador solar portátil puede realizar 3500 ciclos y tener una vida útil de más de 10 años, es 4 a 6 veces más que otras baterías de iones de litio.

【Onda Sinusoidal Pura / Certificación】Onda sinusoidal pura puede hacer el generador eléctrico solar con mejor compatibilidad, estabilidad y menos ruido. Además, la batería ha adquirido las certificaciones UL 2743, PSE, METI, FCC, CE, ROHS, puede usarlo con confianza.

【Salidas Versátiles】La salida bidireccional de Tipo-C(PD 65W) admite utilizar tanto el puerto DC como el Tipo-C para cargar su estación de energía, salida de AC 200W/230V(potencia punta sobretensión 400W), QC3.0 (12W/18W), salida de DC (120W máx), satisface sus necesidads diferentes ( no se pueden utilizar dispositivos más de 200W).

【4 Métodos de Carga】Tipo-C, cargador de pared, mechero de coche y panel solar (no incluida).Si usa Tipo-C y cargador para cargar al mismo tiempo, solo 2.5 horas se puede realizar la carga completa.

【Protección Segura】Con la carcas de aleación de aluminio de aviación, es más duradero y con mejor disipación de calor; La temperatura dentro de la batería se mostrará en la pantalla durante la carga y descarga; El sistema de gestión de baterías (BMS) proporciona control de temperatura, control de voltaje y protección contra cortocircuitos.

ALLPOWERS Panel solar plegable de 120 W Cargador Solar Plegable Panel Solar Portátil Celda solar de EE. UU. Con salida MC-4, CC y USB para camping Exterior RV Emergencia Central eléctrica portátil € 209.99 in stock 3 new from €209.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶【Métodos de salida múltiple MC-4 y 4 en 1】: la salida MC-4 puede proporcionar una corriente máxima de 20 A, mientras que el conector CC solo 10 A, un puerto USB doble (5 V/2,4 A por puerto) con tecnología i-Solar para cargar tus dispositivos de 5 V y una salida de corriente continua de 18 V (18 V/3 A) para cargar tu portátil o batería de coche de 12 V. y un generador portátil.

▶【Alta eficiencia】: las células solares de 120 W están fabricadas en Estados Unidos con una eficiencia de hasta un 22 % y ofrecen un sinfín de placer para portátiles, obras de energía, teléfonos móviles y otras baterías bajo el sol.

▶【Plegable y portátil】: 1/3 más ligero que la misma potencia que la solar Slicon. La potencia total aumenta en 1/3 en comparación con el mismo tamaño del panel solar. Tamaño plegado: 22 x 14,2 x 0,2 pulgadas, 9,9 libras, ideal para viajes fuera del camino turístico sin acceso a electricidad y no ocupa mucho espacio.

▶【Resistente al agua y duradero】: hecho de nailon resistente e impermeable y soporte ajustable para obtener la luz solar más eficaz. El panel solar tiene certificación FCC, RoHS y CE. La tecnología de protección contra cortocircuitos y sobretensiones te protege a ti y a tus dispositivos.

▶【Contenido del paquete】: Cargador solar plegable ALLPOWERS de 120 W, cable MC-4 a 5.5x2.1 mm, cable MC-4 a Anderson, pinza MC-4 a cocodrilo, 5 conectores para computadora portátil y estación de energía, manual de instrucciones, garantía de 18 meses y servicio al cliente amigable .

Estación de energía portátil EcoFlow RIVER Pro 720Wh, alimentar múltiples dispositivos, recarga del 0-80% en una hora, para acampada, respaldo de emergencia para el hogar, al aire libre € 749.00 in stock 1 new from €749.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 TOMAS DE CAJA DE 600W AC Y CAPACIDAD DE 720Wh. RIVER Pro puede alimentar hasta un máximo de 9 dispositivos a la vez y cuenta con múltiples opciones de salida, como sus dos salidas de onda sinusoidal pura. Su capacidad de 720Wh y su peso de tan solo 7,2Kg lo convierten en la mejor fuente de energía para acompañarte en tus aventuras.

RECARGAR DE 0-80% DENTRO DE 1 HORA. La tecnología de carga patentada EcoFlow X-Stream permite recargar la estación portátil del 0 al 80% en tan solo una hora y conseguir su carga completa en 1,6 horas.

DUPLICA SU CAPACIDAD DE 720Wh A 1440Wh. Esto es ideal para viajar, irte de acampada o para actividades al aire libre donde necesites energía para más dispositivos.

ALIMENTA UNA AMPLIA GAMA DE DISPOSITIVOS. Gracias a su función X-Boost, RIVER Pro te permite cargar dispositivos hasta 1800W, lo cual supone el 80% de aparatos domésticos o herramientas. Para un mejor uso, utiliza dispositivos por debajo de 1200W.

24 MESES DE GARANTÍA. RIVER Pro viene con una garantía de 24 meses y EcoFlow ofrece un servicio de atención al cliente especializado las 24 horas. El producto incluye: 1X RIVER Pro; 1X Cable de carga CA; 1X cable de carga para el automóvil; 1X cable de carga solar; 1X cable DC5521-DC5525; 1X manual de usuario; garantía de RIVER Pro.

Campeón 9306 Generador € 319.90

€ 293.80 in stock 6 new from €293.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El más ligero del mercado

Respaldo de una marca nacional de reconocido prestigio

Ligero, bajo consumo, portátil, insonorizado

Interruptor ECO para bajo consumo

Autonomia: 4 h

CCFCF Generador Solar portátil de 1000 W, energía de Respaldo de batería de Litio de 120000 mAh con Enchufe, para emergencias de Pesca al Aire Libre € 552.99 in stock 1 new from €552.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 『1000W 120000mah gran capacidad』: 1000W generador portátil es, posiblemente, la central más pequeño y más ligero del mercado. Una batería de iones de litio de alta densidad permite una construcción más compacta que la de los paquetes de energía de plomo-ácido.

▶ 『3 tipos de métodos de carga』: electricidad de la ciudad, cargador de coche, múltiples métodos de carga de la energía solar, la fuente de alimentación puede utilizar el cargador del coche y la energía solar para cargar al mismo tiempo, y la velocidad de carga es más rápido para uso en exteriores

▶ 『Una fuente de producto de gran capacidad』: batería Li-ion, salida estable y de larga duración de la batería, de 2500 ciclos de carga

▶ 『protección 6 veces es más seguro』: protección contra sobretensiones, protección contra la sobretensión, protección de descarga profunda, protección de sobrecarga, protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos, fuente de alimentación segura y rápida, segura y sin preocupaciones

▶ 『onda sinusoidal pura』: Funciona incluso la electrónica más sensibles, es mejor que la onda sinusoidal modificada, con el modo inteligente de control de la CPU, la salida de interruptor de llave, pantalla LED, cortocircuito y protección contra sobretensiones

SWAREY Generador Solar Portátil 166Wh,Batería de Litio-ferrofosfato, 6 Puertos (1 AC, 2 DC, 3 USB), 3500 Ciclos, 10 Años de Duración, para Acampada, Emergencia, Electrodomésticos, Viaje € 155.99 in stock 1 new from €155.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SEGURIDAD BATERÍA de 3500 CICLOS】 Funciona con una avanzada batería de Litio-ferrofosfato, ampliamente utilizada en autobuses eléctricos por su limpieza y seguridad; 3500 ciclos de carga y descarga; La vida útil de la batería es hasta 10 años.

【DISEÑO SOSTENIBLE Y PRÁCTICO】 Tiene la función de linterna LED y SOS, ideal para acampar o rescatar, con el cuerpo de aleación de aluminio aeronáutico y asa de cuero se puede evitar daños perfectamente.

【3 MEDIOS DE CARGA】 Con tecnología MPPT integrada, se puede recargar de manera efectiva mediante el panel solar (no incluido), adaptador de AC y automóvil (el mechero de coche incluido); solo 4-5 horas se puede realizar la carga completa con la toma de pared.

【SALIDAS DE AC/DC/USB 】 1 salida de AC (150 W), 2 salidas de DC (100 W máx.), 1 USB de carga rápida QC 3.0 y 2 puertos USB (auto 2.4A). Alimente teléfono inteligente, tableta, cámara, computadora portátil, lámpara, ventiladores, dispositivo CPAP ,electrodomésticos y más en cualquier momento.

【100% GARANTÍA】 Bajo consumo de energía en espera; Estándar de eficiencia de energía de nivel VI; Protección contra baja tensión, sobretensiones, sobrecargas, sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuitos; certificante de UL, CE, FCC, PSE y RoHS, garantía de 12 meses y repuesta en 24 horas.

Briggs & Stratton Generador Portátil Inverter PowerSmart Series P2400, 2400 Watt/1800 Watt es Potencia Limpia, Ultra silencioso y Ligero, W € 899.00

€ 719.00 in stock 1 new from €719.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El motor de gasolina silencioso y económico de 79 cc OHV produce 2400 vatios de arranque y 1800 vatios en marcha en un diseño compacto.

La tecnología inverter produce potencia más suave. Esto significa que puedes recargar con seguridad y cargar tus equipos electrónicos como portátiles, smartphones y sistemas de juego.

Depósito de combustible de 3,8 litros para hasta 8 horas de funcionamiento continuo con un 25 % de carga.

Automaticamente ajusta la velocidad del motor basándose en el elemento que estés cargando. Nuestro Quiet Power Technology reduce el ruido, consumo de carburante y emisiones.

Con un volumen operativo de 58 dB, es más silencioso que una conversación normal (los niveles de sonido pueden variar en función de la proximidad y la ubicación; medida a ¼ de carga a 7 metros del panel de control).

