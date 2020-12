Los científicos advierten que el coronavirus podría introducir su material genético en los cromosomas humanos

Los expertos descartan que el SARS-CoV-2 establezca una residencia genética permanente en las células humanas – REUTERS.

Le travail, publié dans la revue scientifique Science dans une version préliminaire, il suggère que e L’agent pathogène pandémique prend une page du VIH et d’autres rétrovirus et intègre leur code génétique, mais, ce qui est plus important, juste des parties de celui-ci, sur les chromosomes des gens. Le phénomène, s’il est vrai et répandu, pourrait avoir des implications profondes allant de faux signaux d’infection active à des résultats trompeurs d’études de traitement COVID-19. L’étude actuelle n’a montré cette intégration que sur une plaque de laboratoire, bien qu’elle cite également des données de séquence publiées d’humains infectés par le SRAS-CoV-2 pour suggérer que cela s’est produit. Les auteurs soulignent que leurs résultats n’impliquent pas que le SRAS-CoV-2 établit une résidence génétique permanente dans les cellules humaines pour continuer à faire de nouvelles copies, comme le fait le VIH.

Un chercheur à Saint-Pétersbourg analyse le coronavirus sous un microscope puissant – REUTERS / Anton Vaganov

D’autres scientifiques sont divisés sur l’importance du nouveau travail et sa pertinence pour la santé humaine, et certains sont extrêmement critiques. «Il y a des questions ouvertes auxquelles nous devrons répondre», déclare le biologiste moléculaire Rudolf Jaenisch du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui a dirigé les travaux. Cependant, certains rétrovirologues vétérans sont fascinés. “Ceci est une analyse moléculaire très intéressante et une spéculation avec des données à l’appui fournies»Dit Robert Gallo, qui dirige l’Institut de virologie humaine et a examiné le pré-imprimé nouvellement publié à la demande de Science . “Je ne pense pas que ce soit une histoire complète pour être sûr … mais tel quel, je l’aime et je suppose que ce sera correct.”

Tous les virus insèrent leur matériel génétique dans les cellules qu’ils infectent, mais il reste généralement séparé du propre ADN de la cellule. . L’équipe de Jaenisch, intriguée par les rapports de personnes testées positives pour le SRAS-CoV-2 après leur guérison, s’est demandé si ces résultats déroutants reflétaient quelque chose d’un artefact du test de réaction en chaîne par polymérase (PCR), qui détecte Séquences virales spécifiques dans les écouvillons biologiques, même si elles sont fragmentées et ne peuvent pas produire de nouveaux virus. “Pourquoi avons-nous cette positivité, qui est maintenant vue partout, longtemps après que l’infection active a disparu?” se demande Jaenisch, qui a collaboré avec le laboratoire de Richard Young au MIT.

Pour tester si le génome ARN du SRAS-CoV-2 pourrait s’intégrer dans l’ADN de nos chromosomes, Les chercheurs ont ajouté le gène de la transcriptase inverse (RT), une enzyme qui convertit l’ARN en ADN, dans les cellules humaines et ont fait croître les cellules modifiées avec le SRAS-CoV-2. Dans une expérience, les chercheurs ont utilisé un gène VIH RT. Ils ont également fourni la RT en utilisant des séquences d’ADN humain connues sous le nom d’éléments LINE-1, qui sont des vestiges d’anciennes infections rétrovirales et représentent environ 17% du génome humain. Les cellules qui produisent l’une ou l’autre forme de l’enzyme ont conduit à des morceaux d’ARN du SRAS-CoV-2 se transformant en ADN et s’intégrant dans les chromosomes humains, rapporte l’équipe dans leur pré-impression, publié dans bioRxiv le 13 décembre.

image du SRAS-CoV-2 sur une tomographie par cryo-électrons – Sai Li, École des sciences de la vie de l’Université Tsinghua

Si les séquences LINE-1 produisent naturellement la RT dans les cellules humaines, l’intégration du SARS-CoV-2 pourrait se produire chez les personnes atteintes de COVID-19. Cela pourrait également se produire chez les personnes co-infectées par le SRAS-CoV-2 et le VIH. L’une ou l’autre des situations peut expliquer pourquoi la PCR détecte des traces persistantes de matériel génétique de coronavirus chez les personnes qui n’ont plus de véritable infection. Et cela pourrait perturber les études sur les traitements COVID-19 qui reposent sur des tests PCR pour mesurer indirectement les changements dans la quantité de SRAS-CoV-2 infectieux dans le corps. David Baltimore, Le virologue du California Institute of Technology qui a remporté le prix Nobel pour son rôle dans la découverte de la RT décrit le nouveau travail comme “impressionnant” et les résultats comme “inattendus”, mais note que Jaenisch et ses collègues ne montrent que des fragments d’intégration. du génome du SRAS-CoV-2. «Parce qu’ils font tous partie du génome du coronavirus, il ne peut pas conduire à de l’ARN ou de l’ADN infectieux et est donc probablement une impasse biologiquement. », Déclare Baltimore. «On ne sait pas non plus si, chez les personnes, les cellules qui abritent les transcriptions inversées restent longtemps ou meurent. Le travail soulève de nombreuses questions intéressantes. “

Virologue Mélanie Ott, qui étudie le VIH à l’Institut Gladstone pour la virologie et l’immunologie, dit que les résultats sont “assez provocants” mais nécessitent un suivi et une confirmation approfondis. “Je n’ai aucun doute que la transcription inverse peut se produire in vitro avec des conditions optimisées»Dit Ott. Mais il souligne que la réplication de l’ARN du SRAS-CoV-2 a lieu dans des compartiments spécialisés du cytoplasme. “Si cela se produit dans les cellules infectées et … conduit à une intégration significative dans le noyau cellulaire est une autre question.” Le rétrovirologue John Coffin de l’Université Tufts dit que le nouveau travail est “crédible”, notant que des preuves solides montrent que LINE-1 RT peut permettre au matériel viral de s’intégrer dans les gens, mais il n’est toujours pas convaincu. Les preuves des séquences du SRAS-CoV-2 chez l’homme, dit Coffin, «devraient être plus solides», et les expériences in vitro menées par l’équipe de Jaenisch manquent de contrôles qu’il aurait aimé voir. “Avec tout, Je doute que le phénomène ait une grande pertinence biologique, malgré les spéculations des auteurs», Dés Coffin.

Un scientifique d’Oxford observe le comportement du virus sur un écran – Sean Elias / Handout via REUTERS

Zandrea Ambrose, rétrovirologue à l’Université de Pittsburgh, ajoute que ce type d’intégration serait “extrêmement rare” s’il se produisait effectivement. Elle souligne que les éléments LINE-1 du génome humain sont rarement actifs. «On ne sait pas quelle serait l’activité des différents types de cellules primaires infectées par le SRAS-CoV-2», dit-il.

Un critique Twitter particulièrement sévère , un chercheur postdoctoral dans un laboratoire spécialisé dans les rétrovirus, en est venu à qualifier les conclusions de la prépublication «d’une affirmation forte, dangereuse et largement non fondée». Jaenisch souligne que le document indique clairement que l’intégration qui, selon les auteurs, se produit ne pourrait pas conduire à la production du SRAS-CoV-2 infectieux. “Supposons que nous puissions vraiment résoudre complètement ces critiques, ce que j’essaie de faire”, déclare Jaenisch. “Cela pourrait être quelque chose dont vous n’avez pas besoin de vous inquiéter.”

