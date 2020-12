Los auriculares 16,000th Airports Max evocan sentimientos encontrados entre los críticos

Apple presentó recientemente Nuevos Airboats Max Headphones Diseño para cubrir las orejas e IVA con un precio muy fiable de 16 490 CZK. Golpea parte de los auriculares de gama alta de gama alta, donde todavía no hay productos.

Parece que incluso el alto precio no anima a los fanáticos de Apple a comprar auriculares tan pronto como termine la venta. Pero veremos con el tiempo cómo les irá a largo plazo. Hasta ahora, tenemos los comentarios de los primeros revisores y son vergonzosos.

Precio alto y estuche inteligente especial



El alto precio a menudo se justifica por el excelente sonido de los auriculares y las numerosas funciones que ofrecen. Por el contrario, algunos críticos tienen una actitud negativa hacia el caso inteligente especial, lo que no es realmente sorprendente. Desde la primera reacción, parece que no es tan “inteligente”.

Crítico conocido Marcas Brownlee Notas en su video Este caso protege particularmente las áreas menos vulnerables, por el contrario, el puente suave entre los auriculares está expuesto. Aun así, la carcasa es relativamente blanda y los auriculares más caros de Apple no reciben mucha protección.

Mateo Bansarino De la prensa Tech Crunch Gracias a su construcción imperfecta, el estuche se compara favorablemente con el controvertido cargador MagSafe Duo. También señala que este no es un estuche de viaje ideal porque los auriculares no están asegurados adecuadamente. El traje elegante parece recordar su trasero, y ciertamente este no es el único parecido cómico que la gente ve en el traje nuevo.

Apple puede presentar una variante de carcasa más difícil que sea realmente compatible. Si eso sucede, definitivamente se le pagará muy decente nuevamente. Al mismo tiempo, abre oportunidades para terceros fabricantes que, con el tiempo, pueden encontrar algunas soluciones interesantes y funcionales. Quizás ni siquiera cueste miles.

Hay algunos huecos para apagar los auriculares.



Sin embargo, el método de apagar los auriculares es el más notable. No tienen interruptor de cuerpo y se desactivan cuando se conectan a la Smart Case (Airboats Max tiene solo un botón para controlar la cancelación de ruido y la perilla giratoria Digital Crown). Sin embargo, si quita los auriculares del estuche, la batería lo exprimirá automáticamente durante las próximas dos horas antes de pasar al modo de espera. Definitivamente, esta no es una gran solución.

Nile Patel Con En el borde Al calificar los nuevos auriculares como una de las cosas más baratas de Apple, es muy preocupante su precio. Aquí nuevamente viene una comparación con el cargador MagSafe Duo.

También pagará más por tapones para los oídos reemplazables



El área con calificación positiva de los auriculares son simplemente tapones para los oídos intercambiables, que sostienen con imanes. Están disponibles en muchos colores y auriculares, por lo que combinar los dos colores puede hacer que el aspecto de los auriculares sea un poco mejor. Una noticia menos agradable es el precio de tales accesorios. Apple probablemente se basa en el precio final de los auriculares, por lo que los pendientes tienen un precio decente. El precio final del mercado checo con IVA es 1990 CZK.

En pocas palabras, según las primeras revisiones, Apple fabricó los auriculares con sonido más decentes. Están fabricados con materiales de calidad y su procesamiento es de alto nivel. La carcasa especial y el sistema de desconexión de auriculares asociado, que no tiene mucho sentido, se valoran negativamente. La agradable posibilidad de intercambiar pendientes y combinaciones de colores fue algo “matada” por su alto precio. Apple produjo el producto más controvertido a finales de este año.