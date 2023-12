Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores xiaomi mi notebook pro capaces: la mejor revisión sobre xiaomi mi notebook pro Ordenadores personales Los 30 mejores xiaomi mi notebook pro capaces: la mejor revisión sobre xiaomi mi notebook pro 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de xiaomi mi notebook pro?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ xiaomi mi notebook pro del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



HP 14s-dq2025ns - Ordenador Portátil de 14" Full HD (Intel Core i3-1115G4, 8GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Home) Plata - Teclado QWERTY Español € 579.00

€ 509.83 in stock

1 used from €509.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla Full HD de 14" (35,6 cm) en diagonal, bisel micro-borde, antirreflectante, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080)

Procesador Intel Core i3-1115G4 (hasta 4,1 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 6 MB de caché L3, 2 núcleos, 4 subprocesos)

Memoria RAM DDR4-3200 MHz 8 GB (1 x 8 GB)

Almacenamiento de datos SSD de 512 GB PCIe NVMe M.2

Gráficos Intel UHD integrados

THOMSON Ordenador portátil de 14" 3K IPS Intel Celeron N5100 Quad Core, 4GB RAM, 128GB SSD, Windows 11 S Español - MS365 1 Ano Gratis - Teclado Español- Color Negro … € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cuaderno NEO ha sido diseñado para su placer y comodidad

AOCWEI Ordenador Portátil 14 Pulgadas Intel N4020 Up to 2.8Ghz, Portátil Win 11 con 5G WiFi 6+256GB SSD Expansión 1TB Bluetooth 4.2 Mini HDMI Apoyo Ratón Inalambrico & Español Protector Teclado-Oro € 269.99 in stock 1 new from €269.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【PRODUCTIVIDAD PODEROSA】 Ordenador Portátil con Win 11 de 14 pulgadas está equipada con el rendimiento del procesador Intel N4020 DUAL-CORE y ofrece una velocidad inigualable. Ejecute múltiples aplicaciones y pestañas del navegador y videos sin problemas, lo que garantiza una multitarea más rápida y disfruta de entretenimiento, trabajo y estudio inmersivos.

【ALMACENAMIENTO Y MEMORIA】Portátil 14 Pulgadas con RAM de 6 GB aumenta su rendimiento. Además, disco duro con SSD de 256 GB, mucho espacio y velocidades de lectura y escritura más rápidas para sus documentos, fotos y videos. Slao puede expandir la memoria a través de la expansión de la tarjeta TF a 512 GB o actualizar SSD a 1 TB para garantizar un amplio espacio para manejar la mayoría de las aplicaciones y múltiples flujos de trabajo.

【CONECTIVIDAD Y PUERTOS】Portátil Win 11 con Batería grande de 5000 mAh, reposo en espera hasta 200 horas, 5-6 horas de reproducción de video. Con WiFi de doble banda 2.4G + 5G y Bluetooth 4.2, usando ranuras disponibles Dual USB3.0 y HDMI, esta computadora portátil con Win le permite expandirse a múltiples dispositivos, lograr una transmisión inalámbrica rápida y una red fluida en cualquier lugar como cafetería, biblioteca o incluso viajar.

【PORTÁTIL DELGADO Y PORTÁTIL】Ordenador Portátil 14 Pulgadas Aocwei A5 adopta una nueva generación de diseño de cuerpo de metal, solo pesa 1,32 kg y 21 mm de grosor, tiene una pantalla grande de 14 pulgadas, la pantalla de la computadora se puede girar 180 grados, con una pantalla IPS Full HD de 1920x1080, que le brinda un campo de visión ilimitado, con una pantalla grande y delgada. Obtienes una experiencia inmersiva que combina colores brillantes con imágenes detalladas.

【WIN 11 Y SERVICIO】Nuestra computadora portátil A5 preinstalada con el sistema operativo Win 11 original, es compatible con todo tipo de software de oficina, software productivo de Adobe, compatible con todo tipo de entretenimiento audiovisual, aplicaciones tradicionales y software de oficina y entretenimiento. Experimente al máximo Win seguro jamás creado con mayor capacidad de respuesta, repleto de una película de protección de teclado de silicona. READ Los 30 mejores Portatil Full Hd capaces: la mejor revisión sobre Portatil Full Hd

GREFIC 15.6 Pulgadas Ordenador PC Portátiles,16GB RAM 512GB SSD (Escalable 2TB), Windows 11 Intel Alder Lake-N95 CPU (hasta 3,4 GHz) Laptop, 1920 x 1080 FHD Pantalla, Teclado Iluminado € 339.00 in stock 1 new from €339.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Windows 11 Alto Rendimiento】 Portátil Viene preinstalado con el sistema operativo Windows 11. Adopta CPU Intel Alder Lake-N95, 4 núcleos y 4 hilos, frecuencia principal de 1,7 GHz, frecuencia turbo de 3,4 GHz. La última generación Intel UHD Graphics 600, con una frecuencia máxima de 800 MHz, excelentes capacidades de procesamiento de gráficos y un funcionamiento fluido de decodificación de hardware de vídeo 4K.

【Large RAM y SSD escalable】 16GB de RAM de alto ancho de banda para ejecutar sin problemas múltiples aplicaciones al mismo tiempo, Equipado con un SSD M.2 de 512GB, la velocidad de lectura puede alcanzar 450 M / S. Lo que es más, la computadora portátil también puede admitir la expansión de M2 SSD hasta 2TB, lo que se traduce en una capacidad de almacenamiento extremadamente grande.

【IPS HD 1920 * 1080 pantalla de 15,6 pulgadas】. Este portátil mide 35,5 * 21,8 * 1,7 cm y pesa solo 1,6 kg. Adoptando un diseño de alta relación de pantalla, el tamaño de la computadora es 80% más pequeño que una computadora normal de 15,6 pulgadas, lo que le brindará una buena experiencia visual y fácil de transportar. Cuando trabajas de noche, la luz de la pantalla es suave y delicada para tus ojos.

【Cámara magnética y teclado iluminado】. Cámara frontal de 2 megapíxeles adecuada para videochat. La cámara adopta un diseño de separación magnética. El ordenador tiene un teclado iluminado y FN + F9 puede encender la luz del teclado. El teclado está especialmente diseñado y el tamaño de los botones se ha ampliado, lo que es práctico para escribir y jugar. El trackpad tiene un diseño más sensible, lo que facilita su uso sin ratón.

【Batería e Interfaces】 Este portátil con una gran potencia de 38Wh / 5000mWh, 2-6 horas de vida útil completa. Cuenta con transmisión inalámbrica de alta velocidad como WiFi de doble banda 2,4G / 5G, Bluetooth 4,2, dos USB 3,0 estándar para una fácil conexión a varios periféricos, MINI-HDMI, conector para auriculares de 3,5 mm, ranura para tarjetas SD. Diseño de altavoz metálico, adecuado para ver vídeos y escuchar música.

ASUS F515EA - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home), Gris Pizarra - Teclado QWERTY español € 699.00

€ 497.93 in stock

1 used from €497.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" Full HD 1920 x 1080 pixeles 220 nits

Procesador Intel Core i5-1135G7 (4C/QuadCore 4.2GHz, 8MB)

Memoria RAM de 8GB SO-DIMM DDR4

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe

Tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics

WOZIFAN Ordenador Portátil 14" Win11 128GB Expansión SSD 1TB up to 2.8Ghz Intel N4020 Ligero Portátiles PC 2.4G+5G WiFi Bluetooth 4.2 HDMI con ratón inalambrico & Pegatinas Teclado Español-Gris € 229.99

€ 195.49 in stock 1 new from €195.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Potente productividad】 Esta computadora portátil con Win11 de 14 pulgadas está equipada con el rendimiento del procesador Intel N4020 DUAL-CORE y ofrece una velocidad inigualable. Ejecute múltiples aplicaciones, pestañas y videos del navegador sin problemas, lo que garantiza una multitarea más rápida y disfruta de entretenimiento y juegos, trabajo y estudio inmersivos.

【CONECTIVIDAD y PUERTOS】 Batería grande de 5000 mAh, espera hasta 200 horas, 5-6 horas de reproducción de video. Con Wi-Fi 2.4G + 5G y Bluetooth 4.2, utilizando dos ranuras USB 3.0 y HDMI disponibles, esta computadora portátil con Win le permite expandirse a través de múltiples dispositivos, lograr una transmisión inalámbrica rápida y una red fluida en cualquier lugar, como una cafetería, una biblioteca o incluso mientras viaja.

【ALMACENAMIENTO Y MEMORIA】 6 GB de RAM mejoran su rendimiento. Además, disco duro con Emmc de 128 GB, con ranura de expansión SATA M.2, soporte para conectar hasta 128 GB de almacenamiento externo y expansión SSD de 1 TB, mucho espacio y mayor velocidad de lectura y escritura para documentos, fotos y videos.

【Ligero y conveniente】 El portátil W5 pesa solo 1,36 kg y la pantalla de la computadora se puede girar 180 grados, equipada con una pantalla grande de 14 pulgadas. Esta computadora portátil cuenta con Full HD 1920x1080. Obtendrá colores envolventes y vibrantes y una claridad excepcional durante las películas, el aprendizaje electrónico o las videoconferencias. Es el mejor regalo para sus familiares, amigos e hijos.

【Win11 y servicios】Experimente un Win11 más seguro y receptivo, completo con pegatinas de teclado en español. Los portátiles disfrutan de 1+1 año de servicio VIP. Si tiene alguna pregunta, contaremos con técnicos profesionales para ayudarlo a resolverla.Esta es una buena opción de regalo para familiares, amigos, parientes y niños en Navidad.

CHUWI Notebook Herobook Pro CWI514 QWERTY UK 256 GB 8 GB RAM 14,1" Intel Celeron N4020 € 344.30 in stock 1 new from €344.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Notebook de la marca Chuwi

Color: multicolor

Medidas: 37,5 x 38 x 6 centímetros

Referencia: S9131058

¡Si buscas calidad al mejor precio no sigas buscando!

CHUWI FreeBook Ordenador Portatil de 13.5 Pulgadas Laptop Pantalla tactil, Windows 11 OS Yoga PC, 12GB RAM 512GB SSD 2256x1504p, Intel Celeron N5100 Quad Core hasta 2.8 GHz,WiFi 6 € 459.00 in stock 1 new from €459.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【13,5 Inches 2k TouchScreen】: CHUWI Ordenador Portátil de 13,5 pulgadas, pantalla Táctil de 2256 * 1504p, 2K resolución, con un diseño del compacto y completo. pantalla táctil de 10 puntos, la operación es muy simple. La proporción de pantalla de 3: 2 lo hace más adecuado para oficinas y entretenimiento, FreeBook es Laptop ligero y portátil, y se puede poner fácilmente en una mochila o bolso. Ya sea que viaje o viaje de negocios, traerá efectos visuales claros

【LPDDR4 12GB+512GB SSD】: UltraBook con Módulo de memoria LPDDR4, mayor rendimiento y menor consumo de energía; Lpddr4 12GB de RAM logra la unificación de rendimiento y velocidad, un cambio de aplicación múltiple más fluido y una mejora de la eficiencia de la Oficina. SSD nvme de 512GB permite una velocidad de lectura y escritura rápida y un tiempo de arranque rápido, soporta la expansion de memoria max hasta 1TB (no incluye) por SSD

【Tablet y Portátil pc 2 in 1】: CHUWI FreeBook de Modo yoga -voltear 360 °, las bisagras flexibles logran la función de 2 in 1 del ordenador portátil y la tablet, que se pueden cambiar libremente de acuerdo con diferentes necesidades de uso, Tablet Mode, puede navegar fácilmente, ver películas o jugar juegos para eliminar el aburrimiento durante el viaje. Laptop Mode para facilitar el manejo de asuntos comerciales; se puede reemplazar según sea necesario

【Intel Jasper Lake n5100】: NoteBook equipado con la última generación de CPU Intel Jasper Lake n5100 utiliza tecnología de proceso de 10nm, frecuencia Turbo max hasta de 2,8Ghz, 4 núcleos y 4 hilos, menor consumo de energía, mayor rendimiento y mayor vida útil de la batería, ya sea oficina, entretenimiento o aprendizaje, edición de documentos o producción básica de vídeo. GPU de Intel UHD Graphics, 350mhz - 800mhz, Soporta 4K

【3 Tipo-C + 38Wh Baterry】: CHUWI Portátil pc FreeBook está equipado con 3 interfaces Tipo-C, una de las cuales admite funciones completas, carga PD y transmisión de datos USB 3.0, otra admite la transmisión y carga de datos USB 3.0; la última admite la transmisión de datos USB 2.0. lleva con un teclado de tamaño completo y un diseño de diseño tradicional. la batería de alta densidad de 38wh, se puede lograr una vida útil de la batería de 6 a 8 horas READ Los 30 mejores Acer Predator Xb271Hu capaces: la mejor revisión sobre Acer Predator Xb271Hu

Dell Inspiron 15 3501 - Ordenador portátil de 15.6" FullHD (Intel Core i5-1035G1, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home) Negro - Teclado QWERTY español € 649.00

€ 562.31 in stock

2 used from €562.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15,6", FullHD 1920 x 1080 pixeles, 60Hz, IPS 250 nits

Procesador Intel Core i5-1035G1(4Cores/ 3.6GHz, 6MB)

Memoria DDR4 de 8 GB 2666 MHz

Almacenamiento de 512GB M.2 PCIe NVMe: amplio espacio para tus archivos y un rendimiento rápido.

Tarjeta gráfica Intel UHD Graphics: potencia y rendimiento visual excepcionales.

MSI Thin GF63 12VE-096XES - Ordenador portátil Gaming 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz (i5-12450H, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 4050 6GB, Free Dos) Black - Teclado QWERTY español € 1,099.00 in stock 1 new from €1,099.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" FHD (1920*1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level

Procesador Alder Lake i5-12450H

Memoria RAM de 16GB (8GB*2) DDR IV (3200MHz)

Almacenamiento de 512GB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050, GDDR6 6GB

HP Victus by HP 16-d0067ns - Ordenador portátil de 16.1" Full HD (Intel Core i5-11400H, 16GB RAM, 512GB SSD, 60 Hz,NVIDIA GeForce GTX 1650, FreeDOS) Azul Intenso - Teclado QWERTY Español € 899.00

€ 699.99 in stock 1 new from €699.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla Full HD de 16,1" (40,9 cm) en diagonal, IPS, bisel micro-borde, antirreflectante, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080)

Procesador Intel Core i5-11400H (hasta 4,5 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos)

Memoria RAM DDR4-2933 MHz 16 GB (2 x 8 GB)

Almacenamiento de datos SSD PCIe NVMe TLC M.2 de 512 GB

Gráficos: GPU de portátil NVIDIA GeForce GTX 1650 (GDDR6 de 4 GB dedicada)

Samsung Galaxy Book2 – Ordenador portátil de 15.6" FHD (Intel Core i5-1235U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel DDR, Windows 11 Home) Plata - Teclado QWERTY Español € 799.00 in stock 1 new from €799.00

2 used from €632.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6", FullHD, 1920x1080 píxeles, 60 Hz, IPS 300 nits

Procesador Intel Core i5-1235U, 10 Núcleos (12 hilos), 4.4Ghz, 12MB

Memoria RAM de 8GB LPDDR4

Almacenamiento de 256GB NVMe SSD

Tarjeta gráfica integrada Intel

CHUWI HeroBook Pro Ordenador Portátil Windows 11 Ultrabook 14.1' Laptop Intel Celeron N4020 hasta 2.8 GHz, 6G RAM 128G SSD 4K 1920 * 1080, WiFi, USB 3.0, 38Wh € 277.99 in stock 1 new from €277.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HeroBook Pro con Windows 11 Home OS pre-instalado, la nueva generación de CPU Intel Celeron N4020, caché de 4M, la frecuencia desde 1.1Ghz hasta 2.8GHz, construido en GPU Intel UHD Graphics 600, soporta decodificación fluida de vídeo 4k

Portátil equipado con DDR4 de 6GB hace que el procesamiento multitarea sea más eficiente, SSD 128GB tiene una alta velocidad de lectura y escritura,las Apps se pueden ejecutar con eficiente, Micro SD soporta expansion hasta 128GB, SSD max hasta 1TB

CHUWI Ordenador Portatil lleva con IPS pantalla antideslumbrante de 14.1 pulgadas le brinda una vista más amplia, un imagen más clara y vívida.la resolución ultra alta de 1920*1080p, además, el modo nocturno ayuda a reducir la fatiga visual

Ultrabook con teclado de tamaño completo, el diseño del teclado sin límites es compacto y sencillo, el lado C del teclado está diseñado sin marco, con las teclas grandes hacen que su mecanografía sea más agradable y cómoda, viene con las pegatinas de silicona en español

CHUWI ofrece un servicio de reemplazo gratuito durante un año. si tiene algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros. Al mismo tiempo, tenemos un servicio técnico en Toledo que proporciona servicios de garantía para usted

Acer Chromebook Spin 514 - Ordenador Portátil 2 en 1 Convertible y Tactil 14" Full HD IPS (AMD Athlon N3050C, 4GB RAM, 64GB eMMC, AMD Radeon Graphics, Chrome OS) PC Portátil Plata, Teclado QWERTY € 306.42 in stock

2 used from €306.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PORTÁTIL CONVERTIBLE: el Acer Chromebook Spin 514 es un portátil convertible 360 grados con unas imágenes sorprendentes y un diseño ligero y compacto que potenciará tu productividad y creatividad

PROCESIAMENTO POTENTE: el procesador AMD combinado con la batería de larga duración (hasta 12 horas de autonomía) permite trabajar en aplicaciones pesadas y exigentes sin preocuparte por la ralentización del ordenador

PANTALLA TÁCTIL FULL HD: gracias al bisel de 6 mm, a la gran pantalla Full HD IPS de 14 pulgadas y a su y amplio ángulo, podrás disfrutar de las películas, videos y programas de televisión en la pantalla táctil de Chromebook

TODO LO QUE NECESITAS: pensado para los profesionales de los negocios, este pc portátil tactil está equipado con Wi-Fi 5, teclas cóncavas para una mejor experiencia de escritura, micrófonos duales y puertos USB tipo C duales

SISTEMA OPERATIVO CHROME: aumenta la productividad con los portátiles Acer Chromebook; Chrome OS es intuitivo y fácil de usar, incluye un arranque rápido, alta seguridad y una batería de larga duración (hasta 12 horas de autonomía) para poder trabajar todo el día con una carga

Microsoft Surface Pro 7 - Ordenador portátil 2 en 1 de 12.3" (Intel Core i5-1035G4, 8GB RAM, 128GB SSD, Intel Graphics, Windows 10) Plata € 1,049.00

€ 777.00 in stock 2 new from €777.00

4 used from €525.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla táctil de 12.3 pulgadas (2736x1824 pixels)

Procesador Intel Core i5-1035G4, 1.1GHz

Memoria RAM de 8GB LPDDR4X

Disco duro sólido de 128GB

Tarjeta gráfica Intel Graphics

BMAX Y13 2 en 1 Ordenador portátil, táctil Convertible Notebook de 13.3” FHD 1080P Pantalla (Intel Quad Core N4120, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10) € 457.97 in stock 1 new from €457.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Diseño Elegante - el aspecto por fuera es muy bueno, muy delgado y ligero, solo peso de 1.25kg , cuerpo delgado de 15MM. Se puede llevar bien en una mochila o maletín.

✅ Inicio y Transferencia de Archivos Rápidos - Viene con 256 GB, 8 GB de RAM LPDDR4. Ejecute aplicaciones y transfiera archivos más rápido. ¡El proceso de arranque solo lleva unos segundos!

✅ Sirve de portátil y tablet - Se puede plegar 360 grados y usar como tablet. Para lo que SI sirve: escribir un texto mientras viajas - ver tus correos - actualizar tu facebook - leer las noticias en modo tablet, escuchar música y ver películas CON AURICULARES!!!

✅ Wifi AC de 2,4 y 5GHz: La conexión a internet estable y rápida, así como a la hora de navegar por internet o reproducir vídeos de calidad alta.

✅ Pantalla Full HD Maravillosa - El color de la pantalla de 1080p es más llamativo, la imagen es delicada y vívida, por lo que no puedes soportar apartar la vista del mundo de Full HD.

Samsung Galaxy Book2 Pro – Ordenador portátil de 15,6" FullHD (Intel Evo Core i7-1260P, 16 GB RAM, 512GB HDD, Windows 11 Home Plus) Color Plata - Teclado QWERTY Español € 1,599.00

€ 1,554.00 in stock 1 new from €1,554.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fino y ligero: El portátil Galaxy Book2 Pro no sacrifica nada en rendimiento y es super ligero con un borde fino.

Desarrollado por Intel Evo: El ordenador Galaxy Book2 Pro gestiona fácilmente intensas cargas de trabajo informáticas con un procesador Intel Core de 12ª generación basado en la nueva estructura de núcleo híbrido.

Ordenador de núcleo seguro: El Galaxy Book2 Pro está diseñado para proteger tu privacidad, manteniendo la información sensible en secreto hasta el nivel de firmware y con características de seguridad basadas en hardware.

Ecosistema Samsung Galaxy: Saca más provecho de tu portátil Book2 Pro con los productos conectados de Samsung. Utiliza la comunicación de dispositivos compatibles para una alta productividad.

Múltiples pantallas, productividad mejorada: Conecta tu Galaxy Book2 Pro con una Galaxy Tab de forma inalámbrica para añadir una segunda pantalla. Puedes duplicar o ampliar y trabajar a la vez en ambos dispositivos con Samsung Multi Control. READ Los 30 mejores Xiaomi Mi Box S capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi Mi Box S

SAMSUNG Galaxy Book Pro LTE Laptop, Intel Core i7, 13,3 Pulgadas, 16 GB RAM, Memoria 512 GB, Color Mystic Blue € 2,036.42 in stock 1 new from €2,036.42

3 used from €1,220.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plataforma Intel Evo y gráficos Intel Iris Xe, para una nueva forma de vivir el trabajo y el juego. Con una CPU y GPU más rápidos, respectivamente un 24% y un 87% respecto a los portátiles anteriores, el procesador Intel Core de 11ª generación no teme comparación. El Intelligent Performance Manager ofrece la velocidad ideal para cada tarea y entorno de uso

Consigue los mismos colores vivos, el mismo contraste y la misma capacidad de respuesta que la pantalla de tu teléfono Galaxy en una pantalla con marco fino

Portátil ultrafino de aluminio anodizado que ofrece la portabilidad de un smartphone. Diseñado para soportar las condiciones más difíciles, cuenta con un grosor de solo 11,2 mm y un peso de 868 g, por lo que es ligero sin sacrificar la potencia

El Galaxy Book Pro está equipado con batería de carga rápida con una duración máxima de 21 horas. Recarga durante 30 minutos y tendrás hasta 9 horas de autonomía. Además, incluye un cargador USB-C universal increíblemente compacto y versátil

Conéctate de forma inalámbrica y comparte fotos, vídeos y archivos: solo tienes que hacer clic en el botón para compartir y seleccionar los iconos de contactos cercanos. También puedes enviar documentos a un grupo de personas en una sola vez³

Acer Aspire 3 A315-58 - Ordenador Portátil 15.6” Full HD LED (Intel Core i7-1165G7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, UEFI Shell) Plata - Teclado QWERTY Español € 729.00

€ 629.00 in stock 1 new from €629.00

4 used from €588.06 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15,6", Full HD LED 1920 x 1080 pixeles, ComfyView

Procesador Intel Core i7-1165G7, 2,80 GHz, Quad-core(4 Core)

Memoria RAM de 8 GB DDR4 SDRAM

Almacenamiento de 512 GB SSD

Tarjeta gráfica Intel Iris Xe Graphics

