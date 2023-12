Inicio » Ropa Los 30 mejores Maillot Manga Larga capaces: la mejor revisión sobre Maillot Manga Larga Ropa Los 30 mejores Maillot Manga Larga capaces: la mejor revisión sobre Maillot Manga Larga 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Maillot Manga Larga?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Maillot Manga Larga del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



GOREWEAR Maillot C3 Thermo, Black, L € 89.95

€ 59.95 in stock 4 new from €59.95

Free shipping

Amazon.es Features Cálido maillot de hombre, Ideal para condiciones climáticas frías

Talle cómodo para mayor libertad de movimiento/Corte específico para ciclismo

GORE Selected Fabrics: Transporte rápido de la humedad y extremadamente transpirable

Bolsillo posterior de 3 compartimentos, Material funcional Thermo-Stretch, Banda elástica en la cintura para un ajuste seguro

GORE C3 Maillot térmico, Talla: L, Color: Negro, 100647

ROTTO Maillot Ciclismo Hombre Camiseta Bicicleta Manga Larga con Bolsillo Serie de degradados € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping

Amazon.es Features Nuestros maillots de ciclismo de manga corta para hombre están confeccionados con un tejido suave al tacto de alta calidad. UPF 50+ ofrece una buena protección UV. Material ligero y transpirable que absorbe la humedad y se seca rápidamente.

Nuestros maillots de ciclismo de manga larga tienen un diseño sin etiquetas que añade comodidad al cuello. 100% poliéster, lavable a máquina, color rápido y duradero.

Nuestro maillot ciclista es ideal tanto para ciclistas habituales como para ciclistas semiprofesionales. Algunos otros deportes al aire libre también son adecuados para usar.

Cremallera clásica totalmente abierta. 3 bolsillos traseros profundos para botella de agua, barritas energéticas, toalla para el sudor, etc. La pinza elástica de silicona mantiene el maillot de ciclismo en su sitio.

Consulte la tabla de tallas antes de comprar, cualquier problema de tamaño, comuníquese con nosotros o con el servicio de atención al cliente de Amazon para obtener un reemplazo. Visite la tienda ROTTO para ver otros estilos de maillots de ciclismo y otra ropa de ciclismo.

LAMEDA Maillot Ciclismo Hombre Ropa Camiseta Jersey Bicicleta MTB con Mangas Largas para Entretiempo Y Invierno € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】: Están hechas de 100% poliéster, son ligeros, transpirables y absorben la humedad eficientemente, y tienen una rápida capacidad de secado.También con su fibra elástica permite una mayor escala de movimiento.

【Un rendimiento aerodinámico】: El corte de ciencia que es ceñido al cuerpo y es utilizado por ciclista que buscan mayor ajuste al cuerpo y aerodinámica, brindarte comodidad, libertad de movimiento, evitar la resistencia el viento, permiten que una mayor velocidad en la bicicleta.

【Más conveniente y práctico】: Los bolsillos con elástico en la parte lumbar para que guardes algunos objetos; Las cremalleras de buena calidad en la prenda permiten que puedas ajustar la ventilación adecuada que tu cuerpo necesita; Unas bandas reflectantes que te hacen más visible por la noche.

【El diseño científico】: Son cortos en la parte delantera, por lo que no se acumula una tonelada de material, mientras que también es largo en la parte posterior para proporcionar una cobertura adecuada. un dobladillo de silicona en la parte posterior para evitar que la parte superior se deslice hacia arriba.

【Para entretiempo y invierno】: Puedes usar esto maillot con ropa interior y / o chaqueta durante todo el invierno. Durante la mayor parte del otoño y la primavera, la camiseta térmica vendrá sola. Puede mantenerte caliente, ideal para usar en la práctica regular debajo del maillot de ciclismo. READ Los 30 mejores Mother Of Cats capaces: la mejor revisión sobre Mother Of Cats

BERGRISAR Maillot Ciclismo Hombre Manga Larga Ropa de MTB Bicicleta Camisa Cremallera Bolsillos BG012 - Amarillo - Large € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping

Amazon.es Features TELAS FUNCIONALES: 100% poliéster para maillot de ciclismo, las telas tienen una fuerte capacidad de absorción de humedad, transpirable y de secado rápido. Te mantiene seco y cómodo durante una conducción larga.

PINZAS DE CINTURA ANTIDESLIZANTES: Las pinzas de cintura de silicona mantienen el ropa de Mtb en su lugar cuando pedaleas. No se preocupe por deslizarse y distraerse. La espalda de forma más larga para adaptarse a la postura de conducción del ciclista garantiza una mejor experiencia de conducción.

BOLSILLOS SEGUROS: Los bolsillos traseros 3 + 1 (cremallera) brindan suficiente espacio para guardar sus artículos pequeños y de valor. La cremallera de largo completo es de ventilación, fácil de usar y quitar. La funda blanda en la punta de la cremallera evita que se rasque el cuello y la barbilla.

DISEÑO CÓMODO Y TRANSPIRABLE: La tela de malla única debajo de la axila fomenta el flujo de aire y evita que su cuerpo se sobrecaliente.Una blusa de bicicleta con un diseño de colores brillantes es una ropa de ciclismo ideal para su entrenamiento de otoño e invierno.

TOP DE CICLO MULTIUSOS: la camiseta Mtb de ajuste holgado para hombre es adecuada para ciclismo de ciudad, ciclismo de carretera, ciclismo de montaña y viajes diarios. Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido.

SIROKO Maillot Manga Larga Ciclismo M2 Gravel Verde Militar Hombre € 49.95 in stock 2 new from €49.95

Free shipping

Amazon.es Features Corte Race Slim Fit para un ajuste perfecto en el cuello y la cintura

Tecnología Breathlock+ que garantiza una transpirabilidad óptima

Mangas largas 100% aerodinámicas

Fabricado en poliéster y elastano

Cremallera SBS Full Hidden de doble costura y con sistema antifricción. En la parte trasera, tres bolsillos y un detalle reflectante de seguridad

SIROKO Maillot Manga Larga Lana Merino Ciclismo SRX Pro World Race Negro Hombre € 74.78

€ 59.95 in stock 1 new from €59.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maillot de manga larga fabricado con poliéster y lana merino de alta calidad

El mejor aislamiento térmico y una transpirabilidad óptima en los momentos de máximo esfuerzo

Ajuste perfecto que se adapta al cuerpo del ciclista, optimizando la aerodinámica

Cremallera SBS antifricción, detalles reflectantes y tres bolsillos en la parte trasera mas uno extra con cremallera lateral

SIROKO Maillot Manga Larga Ciclismo M2 Bavaria Azul Navy Hombre € 49.00

€ 44.95 in stock 1 new from €44.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte Race Slim Fit para un ajuste perfecto en el cuello y la cintura

Tecnología Breathlock+ que garantiza una transpirabilidad óptima

Mangas largas 100% aerodinámicas

Fabricado en poliéster y elastano

Cremallera SBS Full Hidden de doble costura y con sistema antifricción. En la parte trasera, tres bolsillos y un detalle reflectante de seguridad

Santic Maillot Bicicleta Hombre Manga Larga MTB Maillot Ciclismo Hombre Otoño/Invierno Grey EU L € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping

Amazon.es Features Super Ligero y Super Transpirable --- Este maillot bicicleta hombre utiliza tela de malla que es más ligera, más delgada, más rápida seca y más pequeña utilizando Santic 0-Sentido Tecnología, así es super ligero, super transpirable y le traerá más comodidad durante el ciclismo. (Atención: la camisa ciclismo será un poco apretada, si quieres un maillot suelto, por favor, compra un tamaño más grande que lo que normalmente compras!!!)

Bolsillos Verticales Impermeables --- Con 3 bolsillos verticales en la parte posterior de ese maillot ciclismo hombre, los ciclistas pueden guardar cosas deben ser llevadas durante la actividad de ciclismo. Lo más importante es que el material impermeable se utiliza al bolsillo medio,así puede evitar el sudor que humedece el teléfono o la cosa llevada.

Los Diseños de Antifricción --- Una cinta para absorber la humedad se diseña en la parte posterior del collar de modo que pueda prevenir la fricción entre la nuca y la costura cuando usas este maillot bicicleta hombre otoño/invierno .

Antirresbaladizo --- En el dobladillo de este maillot ciclismo hombre otoño/invierno, allí se diseñan una banda del gel y una antideslizante ensanchada para guardar el dobladillo en la misma posición y para evitar resbalar arriba.

Las Rayas Reflexivas Profesionales --- Se cose una 4cm argéntea banda reflexiva en la cintura trasera y un signo reflexivo de plata se imprime en el cuello trasero de esas camisas bicicleta hombre para aumentar la visibilidad y para mantenerle más seguro cuando estás pedalear por la noche.

DANISH ENDURANCE Maillot de Ciclismo de Manga Larga para Hombre, con Bolsillos, Detalles Reflectantes, Transpirable…, Negro, L € 23.95

€ 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping

Amazon.es Features RENDIMIENTO Y COMODIDAD OPTIMIZADOS: Nuestra ligera camiseta de ciclismo cuenta con una cremallera frontal cubierta y malla técnica para una mayor transpirabilidad y regulación de la temperatura. El tejido elástico y el dobladillo elástico permiten una gran libertad de movimiento. El tejido suave y de secado rápido, la ausencia de etiquetas en el cuello y la mayor cobertura de la espalda garantizan la máxima comodidad

IDEAL PARA EL CICLISMO Y EL EXTERIOR: Nuestro maillot de ciclismo cuenta con 3 bolsillos traseros para guardar con seguridad tus objetos esenciales. Los detalles reflectantes en la espalda y el pecho garantizan la visibilidad. Ideal para el ciclismo, el spinning, la bicicleta de montaña y las carreras de carretera, así como para otras actividades al aire libre como el senderismo o el running.

TU MAILLOT SOSTENIBLE: Nuestros maillots de ciclismo para hombre están fabricados con materiales reciclados y utilizan entre 10 y 15 botellas de plástico recicladas. Los maillots están fabricados con materiales certificados OEKO-TEX Standard 100, GRS y BlueSign - para un entrenamiento cómodo y sostenible

RECOMENDADA Y PROBADA POR UN IRONMAN Y EMPRESARIO: Nuestra colección de ciclismo ha sido desarrollada y recomendada por el Ironman y empresario danés Anders Hofman. En 2020, Anders completó el primer triatlón de larga distancia de la historia en la Antártida. Su propósito es inspirar a otras personas para que se atrevan a perseguir sus sueños más locos

EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE: Queremos que nuestros clientes estén contentos. En caso de que tengas alguna pregunta o problema, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo de servicio al cliente estará listo para ayudarte y encontrar la mejor solución para ti

SIROKO Maillot Manga Larga Ciclismo M2 Road Trip Burdeos Hombre € 44.95 in stock 2 new from €44.95

Free shipping

Amazon.es Features Corte Race Slim Fit para un ajuste perfecto en el cuello y la cintura

Tecnología Breathlock+ que garantiza una transpirabilidad óptima

Mangas largas 100% aerodinámicas

Fabricado en poliéster y elastano

Cremallera SBS Full Hidden de doble costura y con sistema antifricción. En la parte trasera, tres bolsillos y un detalle reflectante de seguridad

Santic Maillot Ciclismo Hombre Ropa Largas Camiseta Jersey Bicicleta MTB con Mangas Largas Blanco EU L € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping

Amazon.es Features Material - Hecho de 100% poliéster, utiliza tejido de malla bajo la axila, este maillot de ciclismo para hombre es más elástico, transpirable y cómodo.

Banda antifricción - Una pequeña banda antifricción en el cuello trasero puede protegerte la piel del escote cuando pedaleas.

Bolsillos para guardar cosas fácilmente - 3 bolsillos en la parte trasera de esta camiseta de ciclismo de manga larga te permiten guardar la cartera, las llaves, el móvil, etc.

Dobladillo antideslizante - En el dobladillo trasero de estos maillots de ciclismo para hombre, se ha diseñado una tira antideslizante para mantener el dobladillo en la misma posición y evitar que se deslice hacia arriba cuando montas en bicicleta.

SOLO ACTFIT Maillot Ciclismo Hombre Manga Larga Secado Rápido Camiseta Ciclismo Respirable MTB Ropa Bicicleta Proteccion Solar Bicleta Camisa (M) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping

Amazon.es Features Maillot de ciclismo de manga larga para primavera y verano, el maillot de ciclismo de manga larga es aireado y transpirable, regula la humedad, de secado rápido, ligero y cómodo. El poliéster de microfibra transporta el sudor de la piel a la superficie de la tela, manteniendo su cuerpo siempre fresco y fresco.

Maillot integral con cremallera reflectante continua y logo reflectante estampado en la parte delantera. Logotipo reflectante en la cremallera en la parte delantera y dobladillo en la parte posterior, garantiza la seguridad en la oscuridad.

El dobladillo elástico asegura que los maillots se ajusten cómodamente y no se resbalen mientras pedaleas, se seca rápidamente, es ultra suave y con protección UV. Esto le da al maillot una mejor sujeción para que no se deslice hacia arriba, ideal para ciclismo, jogging, MTB.

3 +1 bolsillos traseros, gran diseño para ciclistas. Costuras extra planas y espalda alargada ergonómicamente con goma antideslizante. en el que podrás llevar tu billetera, smartphone, llaves, etc.

La cremallera de largo completo también hace que sea muy fácil de poner y quitar. Cremallera completamente abierta para facilitar su transporte. La cremallera grande le permite enfriarse más rápidamente si es necesario. READ Los 30 mejores Guantes Ciclismo Niño capaces: la mejor revisión sobre Guantes Ciclismo Niño

Spiuk Anatomic - Paravientos para Hombre, Color Rojo, Talla XL € 29.90

€ 19.85 in stock 2 new from €19.85

1 used from €17.06

Free shipping

Amazon.es Features Tejido paraviento ultraligero

Aberturas de ventilación

Tratamiento hidrorepelente exterior

SIROKO Maillot Manga Larga Ciclismo M2 Eupen Blanco Mujer € 39.00 in stock 2 new from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte Race Slim Fit para un ajuste perfecto en el cuello y la cintura

Tecnología Breathlock+ que garantiza una transpirabilidad óptima

Mangas largas 100% aerodinámicas

Fabricado en poliéster y elastano

Cremallera SBS Full Hidden de doble costura y con sistema antifricción. En la parte trasera, tres bolsillos y un detalle reflectante de seguridad

SIROKO Maillot Manga Larga Ciclismo M2 Annie Lavanda Mujer € 39.00 in stock 2 new from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte Race Slim Fit para un ajuste perfecto en el cuello y la cintura

Tecnología Breathlock+ que garantiza una transpirabilidad óptima

Mangas largas 100% aerodinámicas

Fabricado en poliéster y elastano

Cremallera SBS Full Hidden de doble costura y con sistema antifricción. En la parte trasera, tres bolsillos y un detalle reflectante de seguridad

Camiseta Ciclismo Hombre, Maillot Ciclismo Invierno Manga Larga € 32.99 in stock 1 new from €32.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El maillot bicicleta está hecho de tejido polar y tiene una buena función de aislamiento térmico, lo que le permite seguir disfrutando de la conducción en invierno. El diseño de cremallera completa hace que el maillot de ciclismo sea fácil de poner y quitar.

Hay bolsillos y tiras reflectantes en la espalda. Los bolsillos nos resultan prácticos para llevar algunos objetos personales (como gafas de sol, botellas de agua, llaves, etc.), y las tiras reflectantes nos aportan un extra de seguridad cuando montamos de noche.

Impreso con tinta respetuosa con el medio ambiente, el patrón es claro y hermoso, y es inofensivo para el cuerpo humano. La ropa de bicicleta se puede lavar a mano y a máquina. Se recomienda lavar a mano para prolongar la vida útil de la ropa.

CONSEJOS: asegúrese de elegir su talla de acuerdo con nuestra tabla de tallas. Por ejemplo, si el pecho mide 98 cm, la altura es 175 cm y el peso es 75 kg, puedes elegir la talla L según la tabla de tallas. Si prefieres llevar ropa holgada, puedes optar por subir una talla.

Su satisfacción es el propósito de nuestro servicio. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Le proporcionaremos el servicio más satisfactorio.

SIROKO Maillot Manga Larga Ciclismo M2 Leader Negro Hombre € 49.95 in stock 2 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte Race Slim Fit para un ajuste perfecto en el cuello y la cintura

Tecnología Breathlock+ que garantiza una transpirabilidad óptima

Mangas largas 100% aerodinámicas

Fabricado en poliéster y elastano

Cremallera SBS Full Hidden de doble costura y con sistema antifricción. En la parte trasera, tres bolsillos y un detalle reflectante de seguridad

SIROKO Maillot térmico Ciclismo M4 Volta Verde Militar Hombre € 85.00

€ 74.95 in stock 2 new from €74.95

Free shipping

Amazon.es Features Maillot de ciclismo de manga larga fabricado con los materiales técnicos más avanzados para tus salidas en otoño e invierno

Tejido Carvico que se ajusta al cuerpo del ciclista como una segunda piel

Suavidad y transpirabilidad

Protección UPF 50+ frente a los rayos ultravioleta

Tres bolsillos de alta capacidad y detalles reflectantes de seguridad en la parte trasera

SIROKO Maillot Manga Larga Ciclismo M2 Eclipse Negro Mujer € 49.00 in stock 2 new from €49.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte Race Slim Fit para un ajuste perfecto en el cuello y la cintura

Tecnología Breathlock+ que garantiza una transpirabilidad óptima

Mangas largas 100% aerodinámicas

Fabricado en poliéster y elastano

Cremallera SBS Full Hidden de doble costura y con sistema antifricción. En la parte trasera, tres bolsillos y un detalle reflectante de seguridad

INBIKE Maillot Ciclismo Bicicleta Manga Larga para Hombre Camiseta Ciclismo Jersey MTB 100% Poliéster 3XL € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features 【 Elección Perfecta】: Gracias a su elasticidad y fino grosor, es perfecto como capa externa en temperaturas templadas o como capa intermedia cuando las condiciones climatológicas son más duras

【 100% Poliéster 】: El maillot está fabricado 100% de poliéster totalmente transpirable, tejido elástico de secado rápido para protegerte del sudor y la humedad.

【Transpiración Excelente】: Insertos de malla y cremallera integral permiten una circulación rápida del aire por el cuerpo para una excelente transpiración y regulación de la temperatura.

【Visibilidad Necesaria】: Su diseño de color negro con impresiones fluorescentes, hacen a este ropa muy visible y seguro al usarlo, los tiras reflexivas le otorgan la visibilidad necesaria, sobre todo en rutas con poca luz.

【Bolsillos Y Silicona Antideslizante】: Llevan tres bolsillos en su parte inferior trasera para poder guardar todas tus pertenencias de manera segura; las siliconas interior aportan la máxima estabilidad, evitan a que la camiseta se suba al pedalear.

SIROKO Maillot Manga Larga Ciclismo M2 Sage Caqui Hombre € 59.00

€ 44.95 in stock 1 new from €44.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte Race Slim Fit para un ajuste perfecto en el cuello y la cintura

Tecnología Breathlock+ que garantiza una transpirabilidad óptima

Mangas largas 100% aerodinámicas

Fabricado en poliéster y elastano

Cremallera SBS Full Hidden de doble costura y con sistema antifricción. En la parte trasera, tres bolsillos y un detalle reflectante de seguridad

X-TIGER Camisetas de Ciclismo para Hombre Manga Larga Ropa de MTB Bicicleta Camisa Cremallera Bolsillos,Top de Ciclismo Maglia Maillot € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features 【TELAS FUNCIONALES】100% poliéster para maillot de ciclismo, las telas tienen una fuerte capacidad de absorción de humedad, transpirable y de secado rápido. Te mantiene seco y cómodo durante una conducción larga.

【PINZAS DE CINTURA ANTIDESLIZANTES】Las pinzas de cintura de silicona mantienen el ropa de Mtb en su lugar cuando pedaleas. No se preocupe por deslizarse y distraerse. La espalda de forma más larga para adaptarse a la postura de conducción del ciclista garantiza una mejor experiencia de conducción.

【BOLSILLOS SEGUROS】Los bolsillos traseros 3 + 1 (cremallera) brindan suficiente espacio para guardar sus artículos pequeños y de valor. La cremallera de largo completo es de ventilación, fácil de usar y quitar. La funda blanda en la punta de la cremallera evita que se rasque el cuello y la barbilla.

【DISEÑO CÓMODO Y TRANSPIRABLE】La tela de malla única debajo de la axila fomenta el flujo de aire y evita que su cuerpo se sobrecaliente.Una blusa de bicicleta con un diseño de colores brillantes es una ropa de ciclismo ideal para su entrenamiento de otoño e invierno.

【Calidad después de la venta】 Valoramos la experiencia de compra de cada cliente. Si usted no está satisfecho con la camiseta, por favor póngase en contacto con nosotros vamos a reemplazar para usted dentro de las 24 horas o le dará un reembolso completo.

ARSUXEO Maillot de Ciclismo para Hombre Top de Ciclismo de Manga Larga con 3 Bolsillos Profundos 6030 Azul L € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping

Amazon.es Features ULTRA-COMFTY: 100% poliéster de alta calidad, los materiales ligeros y ultrasuaves del maillot de ciclismo ofrecen una excelente absorción y transpirabilidad para eliminar el sudor, manteniéndote fresco y fresco.

3 BOLSILLOS PROFUNDOS: el maillot de bicicleta tiene 3 bolsillos que se encuentran en la parte posterior, hacia la cintura. Fácil de alcanzar mientras andas en bicicleta y perfecto para guardar barritas energéticas, gel y otros artículos.

VISIBLE EN LA OSCURIDAD: el elemento especial para mejorar su visibilidad cuando conduce con poca luz, con colores brillantes para ayudar a los automovilistas a verlo, mantenerlo seguro durante el día y la noche en bicicleta.

NUNCA SUBAS: añadimos una pinza elástica de silicona en la cintura para la cola caída de la camiseta de ciclismo para asegurarnos de que la camiseta no se suba, para que puedas concentrarte en tus pedales y disfrutar mucho más del hermoso mundo.

CREMALLERA COMPLETA: la cremallera de largo completo con protector de cremallera en el cuello proporciona fácil encendido/apagado, lo que le permite ventilar según sea necesario mientras anda en bicicleta; Un garaje con cremallera en el cuello evita el contacto con la piel. READ Los 30 mejores Abrigo De Invierno Mujer capaces: la mejor revisión sobre Abrigo De Invierno Mujer

GORE WEAR Maillot de manga larga TrailKPR Daily para hombre € 59.95

€ 35.97 in stock 2 new from €35.97

1 used from €30.74

Free shipping

Amazon.es Features Camiseta de ciclismo ligera y duradera para hombre, Adecuada en diversas condiciones climáticas para su uso durante todo el año

Talle cómodo específico para ciclismo para mayor libertad de movimiento, Detalles reflectantes

GORE Selected Fabrics: Transporte rápido de la humedad y extremadamente transpirable

Puños y dobladillo de doble capa para una mayor durabilidad, Material altamente funcional con alta transpirabilidad y secado rápido, Sección posterior ligeramente extendida

GORE WEAR TrailKPR Daily Long Sleeve Jersey Mens, Talla: L, Color: Amarillo oscuro, 100862

UGLY FROG Maillot Ciclismo Hombre Invierno Ropa Bicicleta MTB Manga Larga Térmica Camiseta Ciclismo € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping

Amazon.es Features El tejido tiene elasticidad, protección solar UPF 50 +, absorción de humedad y transpiración, y tiene una buena función para mantener seco y fresco, y comodidad de viaje.

Selección de tejidos de terciopelo de alta calidad, pro - piel, alta elasticidad, antiestática, térmica, transpirable, cómoda.

Tres bolsillos traseros ofrecen un gran espacio de almacenamiento seguro durante el ciclismo. Fácil de llevar: bombas, kits de mantenimiento, neumáticos, teléfonos, alimentos o ropa para su reemplazo.

El diseño de moda clásico se mantiene al día con las tendencias de la moda. Materiales de alta calidad con tecnología de impresión sublimada, manteniendo el color brillante y sin desvanecerse incluso después del lavado.

Silicona antideslizante: el diseño de silicona antideslizante evita que la ropa y las mangas se muevan hacia arriba durante el ejercicio, lo que hace que el ciclismo sea más conveniente y libre.

SIROKO Maillot Manga Larga Ciclismo M2 Florida Naranja Intenso Hombre € 49.00

€ 44.95 in stock 1 new from €44.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte Race Slim Fit para un ajuste perfecto en el cuello y la cintura

Tecnología Breathlock+ que garantiza una transpirabilidad óptima

Mangas largas 100% aerodinámicas

Fabricado en poliéster y elastano

Cremallera SBS Full Hidden de doble costura y con sistema antifricción. En la parte trasera, tres bolsillos y un detalle reflectante de seguridad

ROTTO Maillot Ciclismo Hombre Camiseta Ciclismo Manga Larga con Bolsillo € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estos maillots de ciclismo de manga larga para hombre están confeccionados en un tejido de alta calidad y tacto suave. El UPF 50+ proporciona una buena protección contra los rayos UV. Adecuado para primavera, otoño y principios de invierno.

Cremallera frontal completa. 3 bolsillos traseros para botella de agua, barrita energética, teléfono móvil, toalla, etc. Cuerda elástica incorporada para evitar que se suba el dobladillo del maillot. Una tira reflectante bajo el bolsillo.

Nuestras camisetas de ciclismo para hombre están diseñadas por diseñadores profesionales. Ideales para ciclistas diarios e incluso semiprofesionales. También se pueden llevar para otros deportes al aire libre.

Por favor, consulte la tabla de tallas antes de comprar. Si tiene algún problema con el tallaje, póngase en contacto con nosotros o con el servicio de atención al cliente de amazon. Visita la tienda ROTTO para más estilos de maillots de ciclismo y otras prendas de ciclismo.

SIROKO Maillot Manga Larga Lana Merino Ciclismo SRX Pro Exclusive Marrón Hombre € 59.95 in stock 2 new from €59.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maillot de manga larga fabricado con poliéster y lana merino de alta calidad

El mejor aislamiento térmico y una transpirabilidad óptima en los momentos de máximo esfuerzo

Ajuste perfecto que se adapta al cuerpo del ciclista, optimizando la aerodinámica

Cremallera SBS antifricción, detalles reflectantes y tres bolsillos en la parte trasera mas uno extra con cremallera lateral

SIROKO Camiseta Lana Merino Manga Larga Ciclismo SRX Typhoon Negro Hombre € 40.00 in stock 2 new from €40.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantiene al ciclista fresco y seco durante el verano mediante una absorción extra-rápida del sudor y conserva el propio calor del deportista en los meses más fríos del año

Fabricada 100% con lana merino de alta calidad

Ajuste perfecto y extraordinaria suavidad gracias a este material natural termorregulador

Tejido versátil de alta durabilidad y resistente al olor

SIROKO Maillot Manga Larga Ciclismo M2 Alpine Azul Navy Hombre € 49.95 in stock 3 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte Race Slim Fit para un ajuste perfecto en el cuello y la cintura

Tecnología Breathlock+ que garantiza una transpirabilidad óptima

Mangas largas 100% aerodinámicas

Fabricado en poliéster y elastano

Cremallera SBS Full Hidden de doble costura y con sistema antifricción. En la parte trasera, tres bolsillos y un detalle reflectante de seguridad

