Los 30 mejores Vasos De Papel capaces: la mejor revisión sobre Vasos De Papel

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Vasos De Papel?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Vasos De Papel del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



100 Vasos Desechables de Café para Llevar - Vasos de Cartón Kraft de 120ml Biodegradables Tazas de Te para Bebidad Frias y Calientes Compatible con Cafeteras Nespresso y Dolce Gusto € 9.50

€ 8.50 in stock 2 new from €8.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Pack de 200 Vasos con capacidad de 120ml de material: Cartón kraft microondables, resistentes, conservan la temperatura, biodegradables, reciclables, compostables y personalizables

✔️ Tazas ideales para café, té, bebidas calientes y frías, para uso de oficina, bar, eventos, fiestas o en casa. Compatible con cafeteras automáticas. ¡Llevate tu bebida a cualquier parte manteniendo siempre la temperatura!

✔️ Los vasos de cartón Kraft son el complemento ideal para bebidas calientes. Conservan la temperatura, son microondables y están fabricados con un material muy resistente. Perfecto para bebidas “take away”

✔️ Ecológico: Los vasos de cartón kraft se caracterizan por ser respetuosos con el medioambiente, ya que son biodegradables, 100% reciclables y compostables.

✔️ En INIT estamos siempre a tu disposición para ofrecerte un servicio de atención al cliente profesional.

cubex professional® - Kit de 500 vasos reciclables de cartón blanco, 180 ml, para café, agua o bebidas calientes y frías € 16.80 in stock 2 new from €16.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: 500 vasos blancos de 180 ml, alta calidad y diseño atractivo

Respeta el medio ambiente: ¡Elige el medio ambiente! Elige nuestros vasos 100% reciclables.

Ideal para: Bebidas calientes como capuchino, café largo, té, bebidas frías como agua, coca cola, refrescos

Caramont,400 Vasos de Cartón ,7 onzas con Agitadores de Madera,Ecológicos y Desechables,Resistentes al Calor,Ideales para Café,Té,Cumpleaños,etc. € 26.90 in stock 2 new from €26.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Estos vasos de cartón son totalmente biodegradables. Es una alternativa ecológica. Diámetro superior: 7 cm. Diámetro inferior: 5 cm. Altura: 8 cm.

✅ El material de estos vasos ha sido elegido por su durabilidad, por lo que ofrece un embalaje relativamente rígido. Ideal para bebidas frías y calientes.

✅ Ideal para beber café, té, capuchino, chocolate caliente, latte, macchiato,americano, zumo de frutas, etc. Perfecto para cualquier evento; fiestas, cumpleaños, barbacoas, cócteles, etc.

✅ Vaso de cartón de alta calidad, fabricado en un papel muy resistente. Fabricado con papel duro reciclable al 100% que no contiene metales pesados ni sustancias peligrosas y resistentes al calor.

✅ Estos vasos vienen con un conjunto de agitadores de madera que se pueden utilizar para mezclar azúcar o crema de tu elección

Caramont,400 Vasos Carton Desechables para Café Espresso de 4 onzas 110 ml con agitadores de madera, ecológicos y desechables, resistentes al calor € 22.90 in stock 2 new from €22.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Estos vasos de cartón son completamente biodegradables y 100% reciclables. No contienen metales pesados ​​ni sustancias peligrosas y son totalmente resistentes al calor. Están hechos de un papel muy resistente por su durabilidad

✅ Estos vasos de papel tienen el tamaño perfecto para servir Espresso. También se pueden utilizar para servir café corto, té, capuchino, chocolate caliente, latte, macchiato, americano, etc.

✅ Diámetro superior: 6 cm, Diámetro inferior: 4,5 cm, Alto: 6 cm. Los vasos de cartón de 110 ml y 4 oz. Puede servir Espresso individual o doble o Espresso Lungo

✅ Estos vasos de cartón vienen con 400 agitadores de madera ecológicos que también son resistentes al calor, por lo que se pueden usar para revolver el azúcar o la crema de su elección. READ Los 30 mejores Taza Termo Cafe capaces: la mejor revisión sobre Taza Termo Cafe

140 Vasos Carton Desechables para Café Espresso 110 ml con Agitadores de Madera para Café para Llevar € 16.95

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD – usamos el cartón fabricado por la cartonería Umka d.o.o. para nuestros vasos de café desechables

TAMAÑOS DE ESPRESSO A LUNGO – con los vasos de papel de 4 onzas (110 ml) puede servir el café espresso simple o doble o el café espresso lungo

COMPATIBLE con muchas cafeteras de una porción conocidas – Nespresso compatible, Tassimo compatible, Dolce Gusto compatible, illy Iperespresso compatible, Lavazza Mio compatible etc.

ECOLÓGICO – juego de vasos para café 100% reciclable, sin metales pesados y sustancias peligrosas

FÁCIL DE USAR – vasos para café espresso se suministran con un manojo de agitadores de madera que pueden ser usados para remover el azúcar o la crema a su opción

100 Vasos Desechables de Café para Llevar - Vasos Carton 240 ml para Servir el Café, el Té, Bebidas Calientes y Frías € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAZAS cafe 240 ml, sola pared, descartables hechos del cartón de la densidad de 280 g/sq.m

PERFECTO para vasos café, de té, de bebidas calientes y frías, para uso de oficina, en cualquier fiesta o evento

VASOS de café descartables ideales para servir gran cantidad de bebidas en poco tiempo.

CONJUNTO de vaso café 100% desechables que no contienen metales pesados y sustancias peligrosas

guansheng Vasos Papel,200 Piezas Vaso de Papel Vasos Papel Tazas de Fiesta Vasos Papel Colores Papel Café Té Vasos Vasos Papel Fiesta Vasos Carton de Colores Biodegradables Vasos Papel Cumpleaños € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Traje de lujo: El traje contiene 200 vasos de papel de colores desechables de 250 ml y vasos de papel de 9 onzas, que se ajustan a las necesidades del público.

2. Multicolor opcional: hay 8 colores de vasos de papel, los colores son uniformes y brillantes, lo que puede satisfacer mejor sus necesidades.

3. Materiales de alta calidad: Los Vasos Papel utilizan papel estucado ecológico, resistente a altas temperaturas y muy ecológico.

4. Función: Los Vasos Papel Desechable son adecuados para muchas ocasiones y se pueden utilizar para bricolaje, fiestas, bodas y picnics.

5. Capacidad de cultivo: Vasos Papel colores se pueden convertir en varios animales con materiales hechos a mano, que pueden cultivar la capacidad práctica de los niños, mejorar la comunicación entre padres e hijos y reducir la distancia entre los niños.

Palucart - Juego de 300 vasos de papel para agua, 200 ml, color blanco, biodegradables € 20.80 in stock 1 new from €20.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Recibirá – 300 vasos de papel blancos biodegradables de 200 ml en 6 paquetes de 50 unidades, ideales para llevar y disfrutar de una buena bebida, caliente o fría, fuera de casa o en la oficina.

✅ No deformables y resistentes: material compacto y práctico que permite su uso pleno; el vaso no se deforma con bebidas calientes y no hace quemarse las manos.

✅ Uso alimentario: los vasos están compuestos de materiales que cumplen con las normas de contacto alimentario y cumplen con las normativas europeas

✅ Máxima calidad: fabricado en cartón cuya firmeza y gramaje permiten a la bebida mantener constante la temperatura preservando la bondad de una cebada o de un café. El vaso resiste hasta 70° hasta 2 horas

✅ Sin plástico – Vivir sin plástico es posible, no tendrás que renunciar a la comodidad del desechable, respetando la naturaleza y el mundo que te rodea

VIRSUS 300 vasos de papel para agua, 180 ml, color blanco, biodegradables, cartón € 19.45 in stock 1 new from €19.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Recibirás: 300 vasos de cartón en 6 prácticos paquetes de 50 unidades cada uno, con capacidad de 180 ml, color blanco, biodegradables que respetan la naturaleza. Los vasos son muy elegantes pero al mismo tiempo muy prácticos.

✅ NO DEFORMABLES Y RESISTENTES - El material es compacto y práctico garantizando el pleno uso tanto en contacto con bebidas calientes como frías. Además, estos vasos no tienen ningún diseño y son elegantes y prácticos para cualquier actividad comercial.

✅ Para uso alimentario y desechable: nuestros vasos están fabricados con materiales alimentarios certificados según las normas europeas: 1935/04 - 1895/2005 - 2023/06 (y posteriormente actualizaciones) - 10/2011 (y posteriormente actualizaciones).

✅ Biodegradables y compostables: ¿no quieres renunciar a la practicidad del monouso? Con los vasos biodegradables tendrás la versatilidad del desechable siempre a tu disposición respetando la naturaleza y no contaminando el medio ambiente que nos rodea.

✅ TOP CALIDAD - Fabricado en cartón cuya compactibilidad y gramaje permiten a la bebida mantener constante la temperatura preservando la bondad de un cebo o de un buen café. El vaso resiste a 70° hasta 2 horas.

200 Vasos Carton desechables de Cafe 120ML para llevar - Cafe, bebidas calientes y frías € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD – Hechos de carton y fabricados en España.

TAMAÑOS DE ESPRESSO A LUNGO – Con los vasos de carton de 120 ml puedes servir el café espresso simple o doble o el café espresso lungo

ECOLÓGICO – Vasos para café 100% reciclable, sin metales pesados ni sustancias peligrosas

COMPATIBLE con muchas cafeteras de una porción conocidas – Nespresso compatible, Tassimo compatible, Dolce Gusto compatible, illy Iperespresso compatible, Lavazza Mio compatible etc.

FÁCIL DE USAR – Ideal para empresas, restaurantes, colegios y de uso particular

Caramont,400 Vasos Carton Desechables para Café Espresso de 4 onzas 110 ml , Ecológicos y Desechables, Resistentes al Calor € 18.90 in stock 2 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Estos vasos de cartón son completamente biodegradables y 100% reciclables. No contienen metales pesados ​​ni sustancias peligrosas y son totalmente resistentes al calor. Están hechos de un papel muy resistente por su durabilidad

✅ Estos vasos de papel tienen el tamaño perfecto para servir Espresso. También se pueden utilizar para servir café corto, té, capuchino, chocolate caliente, latte, macchiato, americano, etc.

✅ Diámetro superior: 6 cm, Diámetro inferior: 4,5 cm, Alto: 6 cm. Los vasos de cartón de 110 ml y 4 oz. Puede servir Espresso individual o doble o Espresso Lungo

✅ Estas copas están reforzadas con un gramaje superior a la media del mercado. Por lo tanto, son más resistentes, más impermeables y más agradables de sostener en la mano que la mayoría de las tazas que encontrarás en los supermercados.

8around-50 Vasos de cartón con 50 tapas y 50 pajita biodegradables de papel , vasos de papel desechables de 350ml, vasos take away,cumpleaños,barbacoas,camping, para zumos,granizados,batidos € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 50 Vasos de cartón desechables ecológicos con tapas y pajitas de papel biodegradables de 350ml/12 Oz, multicolor para bebidas frías.

Vasos desechables de fiesta de 350ml con pajita y tapa son la alternativa ecológica perfecta a los vasos de plástico.

Los vasos de papel con pajita y tapa son ideales para niños en cumpleaños y fiestas, evita derramar el contenido.

El set de vasos, pajitas y tapa desechable, es perfecto para cualquier bebida fría, zumos, granizados, batidos, refrescos.

Elaborado con materias primas sostenibles, certificado PEFC, que garantiza promover, la buena gestión de los bosques, y confirmar que la madera se produzca respetando los estándares ecológicos y de forma sostenible.

Palucart 100 vasos de papel para agua, 180 ml, color blanco, biodegradables, cartón € 13.34 in stock 2 new from €13.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Recibirá 100 en dos cómodos paquetes de 50 vasos de papel de 180 ml blancos biodegradables que respetan la naturaleza y resultan muy prácticos.

✅ No deformables y resistentes – Material compacto y práctico que permite su pleno uso tanto en contacto con bebidas calientes como frías. Además, estos vasos son un símbolo de elegancia y sencillez

✅ Para uso alimentario y desechable: fabricados con materiales alimentarios certificados que cumplen con las normativas europeas: 1935/04 - 1895/2005 - 2023/06 (y actualizaciones posteriores) - 10/2011 (y actualizaciones posteriores)

Biodegradables y compostables: el cartón del vaso es de celulosa y completamente biodegradable en relación con la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea

✅ Calidad superior: fabricado en cartón cuya firmeza y gramaje permiten a la bebida mantener constante la temperatura preservando la bondad de una cebada o de un café. El vaso resiste hasta 70° hasta 2 horas

BIOZOYG Vaso orgánica descartable para Bebidas Calientes I Vaso heco de cartón Biodegradable, compostable I Vaso de café reciclable Blanca con Comic Print 50 Piezas 200 ml 8 oz € 10.90 in stock 2 new from €10.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El vaso compostables se pueden usar tanto para bebidas frías como calientes y son perfectas para fiestas privadas, así como para uso profesional y comercial.

El vaso de café sostenibles están hechas de cartón blanqueado robusto, ecológico y libre de cloro. El vaso para llevar se conservan en blanco neutro junto a la impresión de cómic moderna

Nuestras vaso de café desechables están certificadas como compostables y biodegradables según DIN13432. Además, tienen una capa interior inofensiva de bioplástico a base de almidón

VASO DE CAFÉ CON IMPRESIÓN: Nos complace ofrecer a los clientes comerciales la oportunidad de imprimir individualmente el vaso orgánicas. Por favor contáctenos para esto

Recibirá 50 vasos desechables blancos, 200 ml, 8 oz, con una impresión amigable estilo cómic, que señala los beneficios duraderos de la taza READ Los 30 mejores Plantas Contra Zombies capaces: la mejor revisión sobre Plantas Contra Zombies

110 Vasos Desechables Ondulación Kraft de Doble Pared de Café para Llevar - Vasos Carton 240 ml 8 Onzas con Tapas y Agitadores de Madera para Servir el Café, el Té, Bebidas Calientes y Frías € 25.49 in stock 1 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAZAS cafe 240 ml, doble pared, descartables hechos del cartón de la densidad de 280 g/sq.m

PERFECTO para vasos café, de té, de bebidas calientes y frías, para uso de oficina, en cualquier fiesta o evento

VASOS de café descartables ideales para servir bebidas para llevar sin derrame gracias al ajuste perfecto de la tapa y el paquete todo en uno

TAPAS tienen un mensaje de advertencia sobre el contenido muy caliente

CONJUNTO de vaso café 100% desechables que no contienen metales pesados y sustancias peligrosas

100 Vasos Desechables de Café para Llevar - Vasos Carton 240 ml con Tapas y Agitadores de Madera para Servir el Café, el Té, Bebidas Calientes y Frías € 26.95

€ 18.49 in stock 1 new from €18.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAZAS cafe 240 ml, sola pared, descartables hechos del cartón de la densidad de 280 g/sq.m

PERFECTO para vasos café, de té, de bebidas calientes y frías, para uso de oficina, en cualquier fiesta o evento

VASOS de café descartables ideales para servir bebidas para llevar sin derrame gracias al ajuste perfecto de la tapa y el paquete todo en uno

TAPAS tienen un mensaje de advertencia sobre el contenido muy caliente

CONJUNTO de vaso café 100% desechables que no contienen metales pesados y sustancias peligrosas

100 vasos de café de papel biodegradables tazas de 75 ml + 100 paletas de madera de abedul € 14.89 in stock 1 new from €14.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ 100 vasos de café de cartón biodegradable con capacidad de 75 ml + 100 paletas de madera de abedul envueltas individualmente.

✔ Alta calidad del cartón de la taza que permite mantener caliente el café conservando su magnífico sabor y sabor.

✔ Vasos y pala biodegradables: los materiales que componen tanto los vasos como la pala de madera de abedul son biodegradables respetando la naturaleza y el medio ambiente.

✔ Tamaño cómodo para beber el café y disfrutar toda la bondad de su sabor.

✔ Tamaño de la paleta de 9 cm, envuelta individualmente en papel, muy cómoda de usar y deja el sabor del café inalterado.

ECO BRO Vasos De Papel Biodegradables Compostables Ecológicos 200 ml Desechables para Agua Bebidas Calientes y fría (200) € 18.50 in stock 1 new from €18.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vasos o tazas ideales para oficinas, empresas, fiestas, agua caliente, café, tazas de café, vasos de vino, vasos de cerveza, set de cócteles, agua con gas, vino caliente, cócteles desechables para llevar. Hecho de cartón blanqueado resistente recubierto en el interior con hojas de PLA biodegradables

☕ Las tazas o vasos biodegradables compostables y ecológicos se pueden utilizar tanto con bebidas frías como calientes y están indicados para uso profesional y comercial pero también para fiestas privadas como set de cóctel y soda stream

♻️ Nuestras tazas o vasos de papel son Conformes a los Reglamentos 1935/2004/CE y 10/2011/UE, ❗ LIBRES DE METALES PESADOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS, 100% BIODEGRADABLES COMPOSTABLES Y ECOLÓGICOS en posesión del Certificado Internacional SGS aptos para el contacto con bebidas, NO PLÁSTICO

ECO FRIENDLY - Al comprar nuestros vasos de papel, defiendes la protección del medio ambiente, ya que están hechos de papel biodegradable, reciclable y ecológico sin impresión a tinta. Contribuir a la no producción de vasos de plástico

ENTREGA - El juego contiene 200 piezas de vasos de papel de 200ml o 7 onzas. Cada juego contiene 4 paquetes de 50 piezas de vasos higiénicamente empaquetados no reutilizables.

Palucart 100 vasos de papel para agua, 240 ml, color blanco, biodegradables, cartón € 15.00 in stock 2 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Recibirá – 100 vasos de papel de 240 ml blancos biodegradables, ideales para llevar y disfrutar de una buena bebida, caliente o fría, fuera de casa o en la oficina.

✅ No deformables y resistentes: material compacto y práctico que permite su uso pleno; el vaso no se deforma con bebidas calientes y no hace quemarse las manos.

✅ Uso alimentario: los vasos y las paletas están compuestos de materiales aptos para el contacto con alimentos y cumplen con las normativas europeas

✅ Máxima calidad: fabricado en cartón cuya firmeza y gramaje permiten a la bebida mantener constante la temperatura preservando la bondad de una cebada o de un café. El vaso resiste hasta 70 ºC hasta 2 horas. Las palas están indicadas para uso en caliente y resisten altas temperaturas. Además, vienen empaquetadas individualmente.

✅ Biodegradable: nuestros vasos son biodegradables, no tendrás que renunciar a la comodidad del desechable, respetando la naturaleza y el mundo que te rodea

200 Vasos Cafe Desechables de Cartón para Llevar- Vasos Papel, Ecológicos y Desechable, Resistentes al Calor, Ideales para Café, Té, Cumpleaños, etc. € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD –Vasos para café desechables muy resistentes a altas temperaturas, estos vasos cartón son perfectos para tomar café, té, bebidas frías y calientes para uso de oficina, en cualquier fiesta o evento.

PERFECTO -Con los vasos de papel de 4 onzas (125 ml) puede servir el café; espresso simple doble o el café espresso lungo.

COMPATIBLE con muchas cafeteras conocidas – Nespresso compatible, Tassimo compatible, Dolce Gusto compatible, illy Iperespresso compatible, Lavazza Mio compatible etc.

CONJUNTO -de vaso café 100% desechables que no contienen metales pesados y sustancias peligrosas.

Palucart - 500 vasos de papel para café, 75 ml, color blanco, biodegradables € 20.50 in stock 2 new from €20.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Recibirás: 10 paquetes de 50 vasos de cartón de 75 ml de color blanco de 5,5 cm de diámetro para un total de 500 vasos que resultan muy elegantes pero al mismo tiempo prácticos;

✅ Máxima calidad: fabricado en cartón cuya compactibilidad y gramaje permiten a la bebida mantener constante la temperatura preservando la bondad de un cebo o un café. El vaso resiste a 70° hasta 2 horas.

✅ Biodegradable: el cartón de celulosa es completamente biodegradable, se quita fácilmente y lo recoge en la recolección de la humedad orgánica.

✅ Sin plástico: vivir sin plástico es posible, no tendrás que renunciar a la comodidad del desecho, respeta la naturaleza eligiendo estos vasos ecológicos.

✅ Amplia elección: elige entre las múltiples combinaciones de vasos orgánicos de cartón ofrecidos por Palucart, decide cantidad, capacidad, color, con tapa y pala o sin ella.

Mical Vaso Transparente plástico 330cc 100u, 100 € 10.88

€ 7.79 in stock 1 new from €7.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de plástico

Con un volumen de 33 cl

Adecuado para usar en fiestas y cumpleaños, siendo fáciles de desechar después del uso

Vienen en paquete de 100 unidades

400 unidades. Coffee to go - Vasos de café reciclables 180 ml, resistentes al calor. 400 unidades. Café para llevar. Fabricado con material 100% reciclable. Vasos para bebidas calientes y frías. € 28.75 in stock 2 new from €28.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vasos de cartón: 180ml.

Ideales para la oficina, negocios, trabajo, eventos etc.

Vasos perfectos para máquinas de vending, maquinas de café, cafeteras

Nespresso De'longhi Tassimo Bosch Krups Dolce Gusto Philips

Nobranded 60 Piezas Vasos de Papel para Fiestas, Vaso de Papel de Color Desechable, Adecuado para la Creación De Bricolaje, Fiestas, Barbacoas (Seis Colores) € 16.89 in stock 1 new from €16.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: los vasos de papel de color desechables están hechos de papel de calidad alimentaria de alta calidad, materiales seguros y respetuosos con el medio ambiente, de alta calidad, no fáciles de dañar y deformar, para satisfacer sus diversas necesidades.

Diseño anti-grietas: el grosor del vaso de papel de color se ha optimizado y mejorado, por lo que no hay necesidad de preocuparse por las fugas de agua. Está especialmente diseñado para banquetes y fiestas para evitar grietas y se puede usar con confianza.

Una buena opción para el bricolaje: la periferia exterior de estas tazas es de color sólido, se pueden usar diferentes colores para hacer varios bricolaje, como pintar algunas flores, árboles y otros gráficos, puede usar su imaginación para dibujar, adecuado para fiestas ordinarias y necesidades de bricolaje.

Hermosos colores: la combinación de colores brillantes y vibrantes de los vasos de papel de colores es muy adecuada para celebrar fiestas interesantes, y se puede usar como vaso para fiestas, fiestas familiares u otras ocasiones.

Múltiples funciones: los vasos de color desechables son adecuados para bebidas frías y calientes: estos vasos de papel se pueden usar para contener bebidas frías, como bebidas, vino, etc., también se pueden usar para bebidas exotérmicas, como té, café, agua, etc.

Evercups 300 Vasos Desechables de Café para Llevar - Vasos Cartón 200ml / 8oz. para servir el Café, el Té, Bebidas Calientes y Frías. 100% reciclable. Tazas Cafe. Coffee to go. € 28.75 in stock 2 new from €28.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Vajilla De Fiesta De 80 Piezas, Juego De Vajilla Desechable, Vasos Y Pajitas De Papel Para Fiesta De CumpleañOs, Vajilla De Papel Negro Y Dorado € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Juego de cubiertos para fiesta] Recibirás un plato de papel grande de 10 x 9 pulgadas, un plato de papel pequeño de 10 x 7 pulgadas, 20 tazas, 20 pajitas, 20 servilletas, un total de 80 piezas de vajilla de fiesta para entretener a 20 invitados al mismo tiempo.

[Especial para fiesta] La vajilla de fiesta está diseñada con un fondo negro y un patrón de puntos de lámina dorada, que se puede usar como adorno a la vez que práctico, agregando un ambiente elegante y avanzado a su fiesta.

[Materiales de alta calidad] Este juego de vajilla para fiestas está hecho de cartón grueso de alta calidad, que es duradero, seguro y respetuoso con el medio ambiente, no se rompe fácilmente y es un excelente sustituto de la vajilla de plástico.

[Ahorre tiempo] Este juego de vajilla desechable contiene todo lo que los invitados necesitan para las comidas. No solo le ahorra el tiempo de elegir la vajilla, sino también el tiempo de limpieza y organización, por lo que puede tener más tiempo para pasar con amigos y familiares

[Uso amplio] La vajilla de papel para fiestas se usa ampliamente en varias ocasiones y es la elección perfecta para varias fiestas o reuniones. La apariencia exquisita y la textura gruesa dejarán una profunda impresión en sus invitados. READ Los 30 mejores Lampara Sobremesa Led capaces: la mejor revisión sobre Lampara Sobremesa Led

8around 50 Vasos plástico irrompibles flexible reutilizable libre de BPA de 470ml,blanco translucidos,con 50 pajitas de papel,especial coctel mojito cubata agua sidra para fiestas camping playa barcos € 21.90 in stock 1 new from €21.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 50 vasos de plástico flexibles reutilizable lavable y libre de BPA y Ftalatos de 470ml/cc, gran calidad, reciclables, con 50 pajitas de papel biodegradables, complemento ideal para los cocteles

Estos vasos son ideales para fiestas y en casa para uso diario, se pueden apilar para ahorrar espacio

Perfectos para eventos, playa, fiestas, celebraciones, caterings, festivales, bodas, barbacoas,camping ,chiringuitos, piscina y demás actividades al aire libre,la pajita es muy util como decoracion o removedor de bebidas.(el dibujo de la pajita puede variar)

Tipo de plástico del vaso: pp apto para consumo alimenticio , libre de BPA, reciclable, lavable, alta resistencia.Pajitas de papel biodegradables

Dimensiones: Vaso:altura 11 cm, diámetro ancho superior 9cm . diámetro ancho inferior 6cm. Pajita: 200 mm. x 6 mm.

100 Kraft Vasos Desechables 360 ml de Doble Pared de Café para Llevar - Vasos Carton con Tapas y Agitadores de Madera para Servir el Café, el Té, Bebidas Calientes y Frías € 27.49 in stock 1 new from €27.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAZAS cafe 360 ml, doble pared, descartables hechos del cartón de la densidad de 310 g/sq.m

PERFECTO para vasos café, de té, de bebidas calientes y frías, para uso de oficina, en cualquier fiesta o evento

VASOS de café descartables ideales para servir bebidas para llevar sin derrame gracias al ajuste perfecto de la tapa y el paquete todo en uno

TAPAS tienen un mensaje de advertencia sobre el contenido muy caliente

CONJUNTO de vaso café 100% desechables que no contienen metales pesados y sustancias peligrosas

Virsus 100 vasos de cartón blanco para agua, 240 ml, color blanco, biodegradables € 12.72 in stock 1 new from €12.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Recibirá – 100 vasos de papel de 240 ml blancos biodegradables, ideales para llevar y disfrutar de una buena bebida, caliente o fría, fuera de casa o en la oficina.

✅ No deformables y resistentes: material compacto y práctico que permite su uso pleno; el vaso no se deforma con bebidas calientes y no hace quemarse las manos.

✅ Uso alimentario: los vasos y las paletas están compuestos de materiales aptos para el contacto con alimentos y cumplen con las normativas europeas

✅ Máxima calidad: fabricado en cartón cuya firmeza y gramaje permiten a la bebida mantener constante la temperatura preservando la bondad de una cebada o de un café. El vaso resiste hasta 70 ºC hasta 2 horas. Las palas están indicadas para uso en caliente y resisten altas temperaturas. Además, vienen empaquetadas individualmente.

✅ Sin plástico – Vivir sin plástico es posible, no tendrás que renunciar a la comodidad del desechable, respetando la naturaleza y el mundo que te rodea

Eco Natural 400 Vasos de Papel Biodegradable de 200 cc. Higiénicamente Empaquetados, Apto para Agua, Café, Bebidas Calientes y Frias. Color Blanco Desechables, 100% Ecologicos € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTENIDO Y TAMAÑO: EL PAQUETE INCLUYE ¡GARANTIZADO!: 400 vasos de carton de color blanco con capacidad de 200 cc, vasos higiénicamente empaquetados

ECO-VASOS PARA BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS: Fabricadas con cartón grueso. Calidad Premium con un aislamiento excepcional, especialmente diseñadas para bebidas calientes, son anti-goteo y resistentes a altas temperaturas. No apto para mricoondas

PERFECTO PARA CUALQUIER OCASIÓN: Este producto es adecuados para servir café y ademas de sus comidas diarias, uso en restaurante, fiesta, picnic, camping, barbacoa, cumpleaños, boda etc.

ECO FRIENDLY: Al comprar nuestros vasos 100% Ecologicos, defiendes la protección del medio ambiente, ya que están hechos de material biodegradable, reciclable, BPA free y ecológico sin impresión de tintas tóxicas.

GARANTIA: 100% GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN, le garantiza el 100% de satisfacción con el producto o le devolvemos el dinero! Servicio de atención al cliente profesional cuidará de usted dentro de las 24 horas

