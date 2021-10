La Unión Europea enviará una misión de seguimiento a las elecciones de noviembre en Venezuela Internacional

Joseph Borel, en una conferencia de prensa en Nueva York este septiembre. David de Delcado / Reuters

La Unión Europea (UE) ha aceptado la invitación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Las elecciones regionales y locales se llevarán a cabo el 21 de noviembre. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Joseph Borel, ha prometido que “por primera vez en los últimos años, Venezuela realizará un proceso electoral sin precedentes con la aprobación de una mayoría de fuerzas políticas para elegir a más de 3.000 representantes regionales y municipales”. Borel, en un comunicado, recordó que la UE no había encargado una misión de seguimiento electoral en Venezuela en los últimos 15 años.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) ha anunciado que las elecciones para gobernadores y alcaldes se realizarán el 21 de noviembre. El anuncio condenó la falta de transparencia y abrió el debate entre los partidos de la oposición, que no participan en las elecciones en el país desde 2017. El 31 de agosto Los partidos de oposición han declarado que no se presentarán a las elecciones parciales.. La nueva creación del CNE incluye al primer árbitro electoral del país, dos rectores que no son aliados de Savismo, y Calendario de diálogo abierto entre el gobierno y la oposición en México Impulsaron el papel de la oposición y ahora son importantes en la respuesta de la UE.

La Unión Europea suspendió el seguimiento de las elecciones en Venezuela en 2005 y 2006, pero se negó a participar en las posteriores. En las elecciones a la Asamblea de 2020, Maduro tomó el control del Parlamento, Bruselas no estuvo de acuerdo con los resultados. Borel dijo el miércoles que la UE llevará a cabo una evaluación técnica independiente de todos los aspectos del proceso electoral y hará recomendaciones para mejorar las elecciones futuras. “Espero que este trabajo sea una contribución importante para una solución pacífica a la crisis y para apoyar un camino hacia elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”, agregó.

La líder de la Misión de la UE es la eurodiputada socialista portuguesa Isabel Santos. “Espero trabajar con funcionarios estatales, partidos políticos, candidatos, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas con el objetivo de proteger los valores democráticos y promover un proceso creíble, inclusivo y transparente”, dijo Santos.

El panel de la UE estará formado por 11 expertos electorales que llegarán a Caracas en octubre y se utilizará en todo el país con 62 observadores a lo largo del mes. La misión permanecerá en Venezuela hasta el final del proceso electoral y emitirá un informe sobre el desarrollo del proceso. El acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Consejo Nacional Electoral garantiza la libertad de expresión y circulación a los observadores europeos.

El gobierno de Nicolás Maduro se vio desbordado por las sanciones y deportado de la comunidad internacional Meses de enviar señales tenues de luz al exterior y al exterior, Como la creación del nuevo CNE. La ausencia de partidos de oposición en las elecciones en los últimos años ha beneficiado a Savismo, lo que le permitió extender su poder, pero la severa crisis económica que atraviesa el país obligó a Savista a dimitir. Maduro tiene como objetivo eliminar los obstáculos internacionales, pero sabe que no sucederán sin avances en el proceso de democratización del país.

Maduro siempre ha sido más sensible a la opinión europea que a la estadounidense, y en varias ocasiones intentó convencer a los funcionarios europeos sobre la legitimidad de las elecciones organizadas por el chavismo. Después de que la oposición obtuvo la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional, las relaciones entre los dos comenzaron a deteriorarse gradualmente, lo que fue ineficaz para evitar que el parlamento se convirtiera en ley.

El enfriamiento total entre Venezuela y Europa se produjo en mayo de 2018, cuando el régimen bolivariano organizó unilateralmente unas elecciones presidenciales en las que prohibió la participación de los principales partidos y candidatos de la oposición y adelantó la fecha de su celebración a ocho meses. La falta de transparencia en estas elecciones ha sido cuestionada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Estados Unidos.

Luego de las tormentas políticas de 2014, 2017 y 2019, Borel fue uno de los pocos políticos en reconstruir un consenso progresista con Savismo que le permitiría al país coordinar el progreso hacia la estabilidad democrática.

