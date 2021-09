Inicio » Top News Los 30 mejores Ugreen Hub Usb 3.0 capaces: la mejor revisión sobre Ugreen Hub Usb 3.0 Top News Los 30 mejores Ugreen Hub Usb 3.0 capaces: la mejor revisión sobre Ugreen Hub Usb 3.0 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Ugreen Hub Usb 3.0?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Ugreen Hub Usb 3.0 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



UGREEN Hub USB 3.0 Ethernet Adaptador 1000 Gigabit Ethernet, Tarjeta Red LAN RJ45 con 3 USB 3.0 Puerto 5Gbps para Xiaomi Mi Box S, Macbook, Lenovo Y530, Ideapad, Raspberry Pi 4 y Otros Portátiles € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB 3.0 5GBPS VELOCIDAD: Fácilmente expande 3 puertos USB 3.0 para su portátil, ultrabook o sobremesa y disfrutas de la 5Gbps velocidad de transferencia siendo aún más productiva. Es ideal para conectar cualquier periférico como memorias externas, teclados, ratones, impresoras, discos duros, receptor BT, cámaras y más.

CONEXIÓN GIGABIT ETHERNET: Además de los 3 USB 3.0 puertos, el RJ45 ethernet te ofrecerá una manera eficiente y práctica para sustituir la tarjeta de red averiada de la placa, o mejorar la conexión LAN por Gigabit 1000Mbps GigaE.

PARA SER MÁS POTENTE: Con el chipset AX88179 integrado, es una buena solución para dispositivos con conexión limitada de red o USB puertos, y resulta un accesorio muy últil para iMac, Macbook, Macbook Air, Macbook Pro, Microsoft Surface, Xiaomi Mi Box, Nintendo Switch, Raspberry Pi y etc.

COMPATIBILIDAD MEJORADA: Admite principales sistemas operativos 32 y 64bits de Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.6 y posteriores, ChromeOS y el Linux Ubuntu/Debian, etc. Plug-And-Play en Windows 8/8.1/10, Nintendo Switch y Xiaomi Mi Box. CD driver o documento digital disponible para los otros.

LED INDICADOR: El hub ethernet adaptador se ha diseñado unos LED indicadores de notificación en la parte superior, para indicar que el adaptador está operando de forma correcta en cuestión a los USB puertos y el estado de conexión RJ45.

UGREEN Hub USB 3.0, Ladrón USB 3.0 4 Puertos SuperSpeed 5Gbps para PC, PS5, Raspberry pi 4, MacBook Pro Air, Xbox X/S, PS4, DELL XPS 15, Memoria USB, Teclado, Compatible con Mac OS, Windows y Linux € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 PUERTOS USB 3.0: el Hub USB 3.0 agrega 4 puertos USB adicionales a su dispositivo, como portátil, ordenador, PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, soporta todos los dispositivos USB, tales como pendrive USB, impresora, lector de tarjetas, ratón, teclado y disco duro.

PLUG AND PLAY: compatble con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X y Linux, no hace falta instalar el driver.

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este ladrón USB 3.0 transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x.

FÁCIL DE LLEVAR: gracias al tamaño reducido, puede llevar fácilmente este concentrador usb estrecho a cualquier lugar. Al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como discos duros externos, se recomienda conectar una fuente de alimentación a través del puerto micro USB de este HUB para garantizar para el funcionamiento estable. (Adaptador de corriente no incluido)

MÁS ESTABLE Y SEGURO: este multiplicador usb 3.0 cuenta con protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, puede mantener sus dispositivos digitales y datos seguros. El indicador LED le muestra el estado de la conexión.

UGREEN Hub USB 3.0 4 Puertos 5Gbps con Cable de 1 Metro, para PC, PS5, Raspberry pi 4, Xbox X/S, PS4, Macbook Pro Air, Disco Duro Externo, Lector de Tarjetas, Móviles y Windows Surface, Ultrabook € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 PUERTOS USB 3.0: el Hub USB 3.0 agrega 4 puertos USB adicionales a su dispositivo, como portátil, ordenador, PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, soporta todos los dispositivos USB, tales como pendrive USB, impresora, lector de tarjetas, ratón, teclado y disco duro.

CABLE USB DE 1 METRO: cuenta con un cable USB 3.0 de 1 metro que es más largo que el de la mayoría de los Hubs convencionales, lo cual garantiza que el Hub se puede conectar a su ordenador de sobremesa o portatil en la ubicación en que se requiera, sobre todo cuando tiene el torre colocado debajo del escritorio.

PLUG AND PLAY: compatble con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X y Linux, no hace falta instalar el driver.

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este ladrón USB 3.0 transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x.

MÁS ESTABLE Y SEGURO: este multiplicador usb 3.0 cuenta con protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, puede mantener sus dispositivos digitales y datos seguros. Al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como discos duros externos, se recomienda conectar una fuente de alimentación a través del puerto micro USB de este HUB para garantizar para el funcionamiento estable. (Adaptador de corriente no incluido)

UGREEN Hub USB C a USB 3.0 4 Puertos, Ladrón 5Gbps OTG Adaptador USB-C Dock USB Tipo C 3.1 Compatible con Macbook Pro/Air m1 2020 2019, iMac 2021, PS5, iPad Pro, DELL XPS 13 15, Redmi k40, Galaxy S21 € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USB-C HUB CON 4 PUERTOS USB 3.0: ¿Le molesta que su nuevo ordenador solo tenga puertos de USB tipo c y que los periféricos anteriores de USB A no sean compatibles? Este HUB USB tipo C agrega 4 puertos USB 3.0 adicionales a su dispositivo USB C, así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, .ect Queda adecuado para extender su portátil como macbook air m1 de un puerto USB C a 4 puertos USB 3.0.

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: con la velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este USB-C dock transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x. (NOTA: Le recomendamos que no utilice este HUB para cargar su dispositivo)

MÁS ESTABLE Y SEGURO: este HUB USB C tiene un puerto de Micro USB, a través de cual puede conectar una fuente de alimentación para garantizar el funcionamiento estable al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como disco duro SSD HDD de 3,5". Ofrece protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, garantiza la seguridad de sus dispositivos, garantiza la seguridad de los datos y todos los periféricos funcionan de manera óptima.

DURABLE Y PORTÁTIL: El adaptador USB C a USB 3.0 está hecho de plástico pero da una sensación de calidad y resistencia al golpe. Además, debido al tamaño reducido(10,3x3x1cm), puede llevar fácilmente este adaptador USB C a USB 3.0 a cualquier lugar, ligero y ultra delgado, e incluso puede meterlo en su bolsillo de pantalones.

COMPATIBILIDAD AMPLIA: No necesita instalar driver en todos los sistemas como Windows, Mac OS, Linux. Este ladrón USB C, compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C, tales como PS5, MacBook Air/Pro M1 2020 2019 2018, Mac mini M1, iPad pro 2021 2020, iPad air4, iMac 2021 2019 2018, Asus Zenbook 3, Zenbook Pro UX550vd, Lenovo Yoga 920/720/thinkpad X1, Dell XPS 13"15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Go Surface, Galaxy S21, Redmi k40.

UGREEN Hub USB C, 6 En 1 Adaptador USB C a HDMI 4K, 3 Puertos USB 3.0, Lector Tarjeta SD TF, USB C Dock para Macbook Air M1 Macbook Pro 2020 2019 2018 DELL XPS 15, iPad Pro 2021 2020, Samsung S21 S20 € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C 6 EN 1: Con este HUB USB tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K HDMI, lector de tarjetas de TF y SD, todo lo que necesita está en este pequeño UGREEN HUB USB C, compacto y ligero, muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este dock station USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de video, tales como Macbook Pro 16'', MacBook Pro M1 2020 2019 2018 2017, MacBook Air M1 2020 2019, iMac 2019 2018, iPad Pro 2020, Asus Zenbook 3, Zenbook Pro UX550vd, Lenovo Yoga 920 / 720 / thinkpad X1, Dell XPS 13" 15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Surface Go, Samsung Galaxy S10, Huawei MateBook / Matebook X Pro, Huawei P40 / P30 / Mate 20.

4K VÍDEO HDMI: Este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta [email protected], mediante un cable HDMI puede conectar su PC o móvil compatible a un monitor, proyector o TV para disfrutar HD video en pantalla grande. Admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc.

HUB USB 3.0 Y USB-C LECTOR TARJETA: Este USB C dock añade a sus dispositivos 3 puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 3 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

BUENA DISIPACION DE CALOR: La carcasa de aluminio tiene mejor disipación del calor, se transfiere rápidamente el calor del interior de este adaptador USB C dock hacia el exterior, reduciendo su temperatura, lo que hace que este adaptador USB C sea más seguro.

UGREEN Hub USB a Ethernet Adaptador USB 3.0 a 1000 Gigabit Ladrón USB a RJ45 con 3 USB Puertos para Xiaomi Mi Box S Mi Box 3, Raspberry Pi 4, Acer Aspire, Toshiba Satellite Pro, CHUWI AeroBook, HP 15 € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB 3.0 5GBPS VELOCIDAD: Fácilmente expande 3 puertos USB 3.0 para su portátil, ultrabook o sobremesa y disfrutas de la 5Gbps velocidad de transferencia siendo aún más productiva. Es ideal para conectar cualquier periférico como memorias externas, teclados, ratones, impresoras, discos duros, receptor BT, cámaras y más.

CONEXIÓN GIGABIT ETHERNET: Además de los 3 USB 3.0 puertos, el RJ45 ethernet te ofrecerá una manera eficiente y práctica para sustituir la tarjeta de red averiada de la placa, o mejorar la conexión LAN por Gigabit 1000Mbps GigaE.

PARA SER MÁS POTENTE: Con el chipset RTL8153 integrado, es una buena solución para dispositivos con conexión limitada de red o USB puertos, y resulta un accesorio muy últil para iMac, Macbook, Macbook Air, Macbook Pro, Microsoft Surface, Xiaomi Mi Box, Nintendo Switch, Raspberry Pi y etc.

COMPATIBILIDAD MEJORADA: Admite principales sistemas operativos 32 y 64bits de Windows 11/ 10 / 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.6 y posteriores, ChromeOS y el Linux Ubuntu/Debian, etc. Plug-And-Play en Windows 8/8.1/10, Nintendo Switch y Xiaomi Mi Box. CD driver o documento digital disponible para los otros.

LED INDICADOR: El hub ethernet adaptador se ha diseñado unos LED indicadores de notificación en la parte superior, para indicar que el adaptador está operando de forma correcta en cuestión a los USB puertos y el estado de conexión RJ45. READ El deber de las máscaras se protestó en España, donde murieron 29 mil personas a causa del virus corona

UGREEN Hub USB 3.0 4 Puertos Cable 1m, 5Gbps Mini Hub Ladrón USB 3.0 Adaptador Multiple para PS4, PC de Windows 10, Raspberry pi 4, DELL XPS 15, MacBook Pro/Air, Xbox X/S, Surface Pro, Memoria USB € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 PUERTOS USB 3.0: este mini Hub USB 3.0 agrega 4 puertos USB adicionales a su dispositivo, como portátil, ordenador, raspberry pi, Macbook, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, soporta todos los dispositivos USB, tales como pendrive USB, impresora portátil, mando PS4, lector dni, lector de tarjetas, ratón, teclado, cascos gaming inalámbricos y disco duro.

SÚPER ALTA VELOCIDAD 5 Gbps: Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este ladrón USB 3.0 transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x. El puerto de alimentación en el hub USB 3.0 proporciona una fuente de alimentación externa (máximo 5 V/2A) que puede garantizar la transmisión de datos más estable.

MÁS ESTABLE Y SEGURO: este multiplicador USB 3.0 cuenta con protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, puede mantener sus dispositivos digitales y datos seguros. El indicador LED le muestra el estado de la conexión. Además, la longitud 1m de cable le permite conectar su dispositivo con mayor libertad en el escritorio.

FÁCIL DE LLEVAR: gracias al tamaño reducido, puede llevar fácilmente este mini ladrón USB a cualquier lugar. Al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como discos duros externos, se recomienda conectar una fuente de alimentación a través del puerto micro USB de este HUB para garantizar para el funcionamiento estable. (Adaptador de corriente no incluido)

PLUG AND PLAY: este usb multiple con cable largo compatible con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X y Linux, no hace falta instalar el driver.

UGREEN Hub USB 3.0 7 Puertos, Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos 5Gbps con Adaptador de Corriente 5V 2A y 1M Cable para Raspberry pi 4, PC, Tablet, Memoria USB, Compatible con Mac OS, Windows y Linux € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【7 PUERTOS USB 3.0】 El Hub USB 3.0 agrega 7 puertos USB adicionales a su dispositivo ( ordenador, Macbook, iMac, iMac Pro, Mac Mini, PS4, Xbox 360 / One / One S ), soporta todos los dispositivos USB, incluyendo pendrive USB, ratones, impresoras, discos duros

【PLUG AND PLAY】 Compatble con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X y Linux, no hace falta instalar el driver.

【SÚPER VELOCIDAD】Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este ladrón USB 3.0 transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x.

【CABLE DE 1M FACILITA LA CONEXIÓN】Con un cable USB 3.0 de 1m, este multiplicador usb 3.0 se puede posicionar en cualquier lugar dentro del alcance del cable, particularmente adecuado para el ordenador que tiene el torre colocado debajo del escritorio.

【MÁS ESTABLE Y SEGURO】Viene con un adaptador de corriente de 5V/2A para alimentar este concentrador usb 3.0 cuando se conecta a dispositivos que requieren mucha energía. Con protección contra corriente inversa, sobrecorriente y sobretensión, puede mantener sus dispositivos digitales y datos seguros. Con un botón de encendido, garantiza la seguridad de uso y el indicador LED le muestra el estado de la conexión.

UGREEN HUB USB C 6 En 2, Adaptador USB C HUB Macbook Air Pro a 2 x USB 3.0, 4K HDMI, Lector de Tarjeta SD TF, USB C Thunderbolt 3 100W PD para Macbook Pro M1 13 2020 2019 16'' Macbook Air M1 2020 2019 € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C 6 EN 2: Con este HUB USB tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K HDMI, lector de tarjetas de TF y SD, USB C PD carga, todo lo que necesita está en este pequeño UGREEN HUB USB C, compacto y ligero, muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

DISEÑADO PARA MACBOOK PRO / AIR: El HUB USB C Macbook Pro es compatible con MacBook Pro de 16 pulgadas, MacBook Pro 2020/2019/2018/2017/2016, MacBook Air 13'' 2020/2019/2018. La carcasa de aluminio es perfecta para la disipación del calor, así que no tiene que preocuparse por los daños posibles. Nota: para conectarse sin problemas con el MacBook Pro, es mejor quitar la funda protectora del MacBook antes de usar este HUB USB C.

4K HDMI SALIDA: Este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta 4K 30Hz, es retracompatible con la resolución 2560 x1440 60Hz, 1080p 120Hz, mediante un cable HDMI puede conectar su PC compatible a un monitor, proyector o TV para disfrutar HD video en pantalla grande. Admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc.

HUB USB 3.0 Y USB-C LECTOR TARJETA: Este USB C hub añade a sus dispositivos dos puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 2 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

100W USB C PD CARGA Y 6K VÍDEO SALIDA: Este adaptador Macbook Pro lleva un puerto USB tipo C hembra, soporta la carga hasta 100W, con el cual puede ofrecer alimentación al adaptador, y también cargar directamente el propio ordenador compatible, además soporta la transmision de datos hasta 40Gbps y la salida de video de 6K.

UGREEN Hub USB C, Adaptador USB C Hub a 4K 60Hz HDMI, Gigabit Ethernet RJ45, Lector Tarjeta SD TF, USB 3.0 Hub, 100W PD Carga Compatible con Macbook Pro Air 2020, DELL XPS, Chromecast con Google TV € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C HDMI 4K 60Hz: Este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta 4K 60Hz, admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc. Nota: Para alcanzar 4K 60Hz, su ordenador debe soporta DP1.4, como Macbook Pro 2020 2019 2018, Macbook Air 2020, iPad Pro 2021.

HUB USB 3.0 Y USB-C LECTOR TARJETA: Este USB C dock añade a sus dispositivos 2 puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 2 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

RJ45 ETHERNET GIGABIT: Además del hdmi puerto, el hub y lector de tarjeta, también viene incluido una toma de RJ-45. Se conecta fácilmente al router por cable red y tiene conexión Gigabit, con luces que indican actividad de red. Te ofrecerá una manera eficiente para añadir un puerto de red ethernet y mejorar desde la conexión WIFI por Gigabit 1000Mbps GigaE.

100W USB C Power Delivery CARGA: Este adaptador USB C dock cuenta con una entrada hembra USB C que soporta la carga PD hasta 100W, puede conectar un adaptador de corriente PD para alimentar su PC. Comparado con otros adaptadores sin PD carga en el mercado, éste le permite usar todos los puertos de este HUB sin preocupación de agotarse la batería de PC, más estable y seguro.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este dock USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de video, tales como Macbook Pro 16'', MacBook Pro M1 2020 2019 2018 2017, MacBook Air M1 2020 2019, iMac 2021 2019 2018, iPad Pro 2021, Asus Zenbook 3, ZenBOOK Flips, Lenovo Yoga 920 / 720 / thinkpad X1, Dell XPS 13" 15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Surface Go, Samsung Galaxy S21 Tab S7, Huawei MateBook / Matebook X Pro, Huawei P40 / P30.

UGREEN Hub USB C, 6 En 1 USB C Hub a HDMI 4K 60Hz, USB 3.0 3 Puertos, Lector Tarjetas SD TF, Adaptador USB C para Macbook Air M1 Macbook Pro 2020 2019 2018 DELL XPS 13, iPad Pro 2021 2020, Galaxy S21 € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C 6 EN 1: Con este HUB USB tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K HDMI, lector de tarjetas de TF y SD, todo lo que necesita está en este pequeño UGREEN HUB USB C, compacto y ligero, muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

4K 60Hz HDMI SALIDA: Este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta 4K 60Hz, admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc. Nota: Para alcanzar 4K 60Hz, su ordenador debe soporta DP1.4, como Macbook Pro 2020 2019 2018, Macbook Air 2020, iPad Pro 2021.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este dock USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de video, tales como Macbook Pro 16'', MacBook Pro M1 2020 2019 2018 2017, MacBook Air M1 2020 2019, iMac 2021 2019 2018, iPad Pro 2021, Asus Zenbook 3, ZenBOOK Flips, Lenovo Yoga 920 / 720 / thinkpad X1, Dell XPS 13" 15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Surface Go, Samsung Galaxy S21 Tab S7, Huawei MateBook / Matebook X Pro, Huawei P40 / P30.

HUB USB 3.0 Y USB-C LECTOR TARJETA: Este USB C dock añade a sus dispositivos 3 puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 3 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

BUENA DISIPACION DE CALOR: La carcasa de aluminio tiene mejor disipación del calor, se transfiere rápidamente el calor del interior de este adaptador USB C dock hacia el exterior, reduciendo su temperatura, lo que hace que este adaptador USB C sea más seguro. El cable trenzado es bastante robusto y flexible, resistente al desgaste diario.

UGREEN HUB USB C HDMI 4K, 5 En 1 Adaptador USB C HUB a 4K HDMI, 4 USB 3.0 5Gbps, Compatible con Macbook Pro M1 2020, Macbook Air M1 2020, iPad Pro 2020, DELL XPS 15 13, Galaxy S21 S20 € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USB C Multi Uso Adaptador: Con este adaptador USB Macbook Pro, podrá disponer de un HUB USB 3.0, una HDMI [email protected] salida de vídeo. Este multi puerto usb c adaptador es un accesorio impresindible para revivir sus dispositivos con limitados puertos como el Macbook Pro 2020, Macbook Air 2020, etc.

Amplia Compatibilidad: El USB C dock es compatible con los portátiles con USB tipo C 3.1 y thunderbolt 3, entre ellos MacBook Pro M1 2020 2019 2018 2017, MacBook Air M1 2020 2019, iMac 2019 2018, iPad Pro 2020, Asus Zenbook 3, Zenbook Pro UX550vd, Lenovo Yoga 920 / 720 / thinkpad X1, Dell XPS 13" 15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Go Surface, Galaxy S20, Huawei MateBook / Matebook X Pro, Huawei P40 / P30 / Mate 20.

4 USB 3.0 de 5Gbps: El 3-puerto HUB USB tipo C añade 3 USB 3.0 puertos a su PC, puede conectar a cualquier USB periférico como disco duro, USB memoria, teclado, ratón, USB receptor, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. Puede conectar dos discos duros de 2,5" a la vez.

Reproduce 4K en Televisor: Por el USB C HDMI hub puede ver el escritorio del portátil como macbook o los contenidos del móvil como Galaxy S20 en un televisor HD o monitor externo por medio de un HDMI cable. El adaptador nos asegura una resolución 4K a 30HZ, así como 1080P a 60HZ, lo que es muy recomendable para ver peliculas, hacer presentaciones o reuniones, dar clases, etc.

Diseño Delgado y Elegante: este adaptador USB C tiene un tamaño pequeño, lo hace portátil y ahorra mucho espacio en el escritorio, fácil de guardar en su bolso y llevar a todas partes.

UGREEN HUB USB C 6 En 1, Adaptador Macbook Pro 13'' a 3 Puertos USB 3.0, Lector de Tarjeta SD TF, USB C Thunderbolt 3 100W Power Delivery para Macbook Pro M1 2020 2019 2018 16'' Macbook Air M1 2020 € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USB C MULTI USO ADAPTADOR: Con este adaptador USB Macbook Pro, podrá disponer de un HUB USB 3.0, lector de tarjetas de TF y SD, puerto de carga USB C PD 100W. Gracias al diseño compacto y ligero, puede llevarlo fácilmente a donde quiera.

DISEÑADO PARA MACBOOK PRO: El HUB USB C Macbook Pro es compatible con MacBook Pro de 16 pulgadas, MacBook Air 13'' M1/2020/2019/2018, MacBook Pro M1/2020/2019/2018/2017/2016. La carcasa de aluminio es perfecta para la disipación del calor, así que no tiene que preocuparse por los daños posibles.

3 USB 3.0 DE 5Gbps: El 3-puerto hub usb c añade 3 USB 3.0 puertos al portátil, puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, usb receptor, pendrive y mucho más, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. Puede conectar dos discos duros de 2,5" a la vez.

LECTOR DE TARJETA SD Y TF: Este USB C lector de tarjetas de memoria cuenta con ranuras para tarjetas SD/TF, le permite leer y transferir datos de 2 tarjetas simultáneamente. Compatible con la mayoría de las tarjetas de memoria, tales como Micro SD, SDXC, SDHC, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SDHC, UHS-I, Olympus camera card, GoPro hero SD card, SanDisk Lexar cards etc.

100W USB C PD CARGA Y 6K VÍDEO SALIDA: Este adaptador a Macbook Pro lleva un puerto USB tipo C hembra, soporta la carga hasta 100W, con el cual puede ofrecer alimentación al adaptador, y también cargar directamente el propio ordenador compatible, además soporta la transmision de datos hasta 40Gbps y la salida de video de 6K.

UGREEN Hub USB C, 5 En 1 USB Tipo C 3.1 Adaptador a 4K HDMI, Gigabit Ethernet RJ45, USB 3.0 Hub 5Gbps Compatible con Macbook Pro 2020 M1 Macbook Air 2020 M1 DELL XPS Samsung S21, Chromecast Google TV € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C 5 EN 1: Con este HUB USB tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K HDMI, Gigabit Ethernet RJ45. Este dock station USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de vídeo, tales como Macbook Pro 16'', MacBook Pro M1 2020 2019 2018, MacBook Air M1 2020 2019, iMac 2019 2018, iPad Pro 2020, Asus Zenbook 3, Zenbook Pro UX550vd, Lenovo Yoga 920, Dell XPS 13" 15", Chromecast Google TV, Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2.

4K VÍDEO HDMI: Este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta [email protected], mediante un cable HDMI puede conectar su PC o móvil compatible a un monitor, proyector o TV para disfrutar HD video en pantalla grande. Admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc.

5Gbps HUB USB 3.0: Este USB C dock añade a sus dispositivos 2 puertos USB 3.0. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps.

Conexión Gigabit Ethernet: Además de los 2 USB 3.0 puertos y HDMI puerto, este hub usb c a hdmi también disponga un puerto RJ45 gigabit ethernet. El rj45 ethernet le ofrecerá una manera eficiente y práctica para sustituir la tarjeta de red averiada de la placa, o mejorar la conexión lan por gigabit 1000mbps.

USB-C PD POWER DELIVERY: Al lado del puerto USB 3.0, se ve un USB C puerto con Power Delivery. Le permite cargar el portátil compatible con PD Carga hasta 100W de potencia. Se recomienda usar el original adaptador de corriente y cable original del portátil.

UGREEN HUB USB C 9 En 1 a HDMI 4K, 3 Puertos USB 3.0, Lector Tarjeta SD TF, Gigabit Ethernet, VGA 1080P, 100W Power Delivery para Macbook Pro Air M1 2020 iPad Pro 2020 Samsung S21 Chromecast Google TV € 55.99 in stock 2 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C 9 EN 1: Con este HUB USB tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K 30HZ HDMI y 1080P 60HZ VGA, lector de tarjetas de TF y SD, Gigabit Ethernet y USB C PD carga. Es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de video, tales como MacBook Pro M1 2020 2019, MacBook Air M1 2020 2019, Lenovo Yoga 920, Dell XPS 15" 17'', Chromecast Google TV. El cable se puede guardar en la parte posterior de este HUB, es muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

HDMI VGA VÍDEO SALIDAS: El puerto HDMI de este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta [email protected], y la salida VGA admite la resolución hasta [email protected] (1080P), con este HUB puede conectar su PC o móvil compatible a un monitor, proyector o TV para disfrutar HD video en pantalla grande. Admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones, etc. Al usar HDMI y VGA a la vez, este HUB soporta la resolución hasta [email protected]

HUB USB 3.0 Y USB-C LECTOR TARJETA: Este USB C dock añade a sus dispositivos 3 puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 2 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

ETHERNET GIGABIT 1000Mbps: Además del puerto HDMI, el HUB USB y lector de tarjeta, este dock USB C también viene incluido un puerto RJ45 ethernet. Se conecta fácilmente al router por cable de red y obtiene la conexión Gigabit. Es una manera eficiente para añadir un puerto Ethernet y mejorar la conexión WIFI meidnate la red por cable 1000Mbps.

100W USB C Power Delivery CARGA: Este adaptador USB C dock cuenta con una entrada hembra USB C que soporta la carga PD hasta 100W, puede conectar un adaptador de corriente PD para alimentar su PC. Comparado con otros adaptadores sin PD carga en el mercado, éste le permite usar todos los puertos de este HUB sin preocupación de agotarse la batería de PC, más estable y seguro. READ Plan de ACCION. El Manchester City preparó un espectáculo extraordinario para Messi

Adaptador USB Ethernet atolla, Aluminio Hub USB, USB RJ45 con 1000 Mbps Gigabit Ethernet y 3 USB 3.0 Puertos, USB Ethernet con Adaptador USB C para Windows 10/8.1/8/7, Vista, XP, Linux, Mac OS X € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【3 * Puerto USB 3.0】El Hub USB Ethernet tiene 3 puertos USB 3.0, que puede expandir fácilmente los puertos en dispositivos como ordenadores portátiles y ordenadores. Con ayuda de este puerto USB 3.0 de alta calidad, puede disfrutar de una velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps. El puerto también tiene la compatibilidad con versiones anteriores de dispositivos USB 2.0 / 1.1.

【Adaptador USB Gigabit Ethernet】Proporciona una velocidad de red de hasta 1000 Mbps para acceder a la red y es compatible con versiones anteriores de 10 Mbps / 100 Mbps. En comparación con la conexión wifi, este adaptador USB Ethernet puede ofrecer una conexión de red más estable, mejorando así la eficiencia del trabajo.

【Adaptador Tipo A a USB Tipo C】Este adaptador le permite conectar todos los dispositivos (Teclados, Ratones, Discos U, etc.) que son compatibles con USB tipo A a dispositivos compatibles con USB tipo C (Tabletas, Computadoras portátiles, etc.) para satisfacer más necesidades de uso.

【Amplia compatibilidad de dispositivos】Plug-and-Play y es compatible con el intercambio en caliente, sin instalación. Este Ethernet Hub USB 3.0 es compatible con Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP / Vista, Mac OS y Linux.

【Qué recibirá】1 * atolla Adaptador USB 3.0 Ethernet, - 1 * Adaptador USB C a USB A, 1 * manual de instrucciones, 18 meses de garantía. (Tamaño: 10.4cm * 2.8cm * 1.9cm (4.25in * 1.10in * 0.75in), Peso: 62g)

UGREEN HUB USB 3.0 y Lector Tarjeta SD TF MS M2 con Soporte Móvil, Ladrón USB 3.0 5Gbps 3 Puertos para MacBook Air, MacBook Pro, PS4, Xbox One, Surface Pro, PC, Tarjeta Micro SD. Cable USB de 1 Metro € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LECTOR DE TARJETAS Y HUB USB: Con este HUB USB, podrá disponer de un HUB USB 3.0, lector de tarjetas de 4 ranuras, soporte de móvi, todo lo que necesita está en este pequeño UGREEN HUB USB, soporta la velocidad de transferencia de 5 Gbps, y el cable de 1 metro puede extenderlo a la ubicación deseada.

HUB USB 3.0 CON 3 PUERTOS: El HUB USB 3.0 agrega 3 puertos USB adicionales a su dispositivo, como portátil, ordenador, PS4, Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, soporta todos los dispositivos USB, tales como pendrive USB, impresora, teclado y disco duro. Cuenta con un puerto DC 5V para alimentar este concentrador USB 3.0 cuando se conecta a dispositivos que requieren mucha energía.

LECTOR DE TARJETAS CON 4 RANURAS: Este lector de tarjete cuenta con 4 ranuras de SD, TF, MS, M2, es ideal para transferir rápidamente imágenes y videos entre las tarjetas de memoria y su PC. Es compatible con tarjetas SD, SDHC, SDXC, micro SD, micro SDHC, micro SDXC, T-Flash, Mini SD, MS, MS PRO, MS DRO, M.2, MMC, RS-MMC, etc. Admite la capacidad de hasta 512 GB. NOTA: sólo lee una tarjeta cada vez.

SOPORTE DE MÓVIL: El soporte de mesa le permite colocar móvil o tablet de 4 "a 7,9", es ideal para ver videos, jugar juegos, etc. Cuenta con base de goma antideslizantes para garantizar una buena estabilidad. Con un cable de 1M, muy práctico para conectarse a un PC sin preocuparse por la distancia.

PLUG AND PLAY: Es compatble con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X y Linux, no hace falta instalar el driver. El indicador LED puede indicar el estado de funcionamiento.

Aceele Hub USB 3.0 con Cable de 1.2 m, Ladrón USB de Ultrafino de 5Gbps con Micro USB, 3 USB 3.0 y Lectores de Tarjetas SD / Micro SD, para Portátiles, PC, Tarjeta de Memoria, Memoria USB (Gris) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ HUB USB 6 EN 1: Aceele USB 3.0 HUB 1.2M = 1 hub con 3 puertos USB 3.0 + 1 USB a lector de tarjetas SD / TF + 1 USB a Micro USB + 1 cable de 1.2 m de longitud. 1 HUB USB resuelve 4 problemas, que pueden ahorrar espacio en el escritorio, transferir datos y conectar dispositivos USB, lo que hace que el trabajo de oficina sea más eficiente y fácil.

✅ Diseño único y Exquisito: el puerto Micro USB de 5 V 2 A está diseñado para proporcionar suficiente energía para el concentrador. Cuando conecta dispositivos USB de alta potencia, como discos duros externos o unidades flash, Micro USB hace que el concentrador sea potente y garantiza una transmisión de datos más estable. (No se puede cargar la computadora portátil)

✅ USB Hub con Cable de 120 cm: el cable del hub se extiende a 4 pies y está perfectamente conectado a la computadora de escritorio debajo de la mesa. Es muy conveniente conectar y desconectar los dispositivos USB cada vez, sin doblarse debajo de la mesa.

✅ Transferencia de Datos más Rápida: 3 puertos USB 3.0 con una velocidad de hasta 5 Gbps, pueden transferir datos en pocos minutos. SD y Micro SD tienen una velocidad de hasta 5 Gbps, perfecta para cargar archivos de cámara.

✅ Protección Múltiple: el uso de chips de alto rendimiento puede proporcionar 4 niveles de protección para el concentrador; compatibilidad completa, no requiere controlador, plug and play; delgado y pequeño, fácil de transportar; online las 24 horas para responder a sus dudas.

UGREEN Hub USB C a USB 3.0 4 Puertos, Ladrón USB C Hub 5Gbps Adaptador USB C a USB 3.0 Compatible con Macbook Pro/Air m1 2020 2019, iMac 2021, PS5, iPad Pro, DELL XPS 13 15, Poco X3 Pro, Galaxy S21 € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USB-C HUB CON 4 PUERTOS USB 3.0: ¿Le molesta que su nuevo ordenador solo tenga puertos de USB tipo c y que los periféricos anteriores de USB A no sean compatibles? Este HUB USB tipo C agrega 4 puertos USB 3.0 adicionales a su dispositivo USB C, así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, .ect Queda adecuado para extender su portátil como macbook air m1 de un puerto USB C a 4 puertos USB 3.0.

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: con la velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este USB-C dock transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x. (NOTA: Le recomendamos que no utilice este HUB para cargar su dispositivo)

DURABLE Y PORTÁTIL: La carcasa de este adaptador USB C a USB 3.0 está hecho de alumnio que da una sensación de calidad y resistencia al golpe. El cable trenzado es bastante robusto y flexible, resistente al desgaste diario. Además, debido al tamaño reducido(11,6x2,7x1,2cm), puede llevar fácilmente este adaptador USB C a USB 3.0 a cualquier lugar, ligero y ultra delgado, e incluso puede meterlo en su bolsillo de pantalones.

SOPORTA FUNCIÓN OTG: Con este adaptador OTG USB C puede copiar rápidamente los archivos de varias memorias USB a su tablet o móvil (siempre que su móvil o tablet soporta la función OTG).

COMPATIBILIDAD AMPLIA: No hace falta instalar driver en todos los sistemas como Windows, Mac OS, Linux. Este ladrón USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C, tales como PS5, MacBook Air/Pro M1 2020 2019 2018, Mac mini M1, iPad pro 2021 2020, iPad Air 4, iMac 2021 2019 2018, Asus Zenbook 3, Zenbook Pro UX550vd, Lenovo Yoga 920/720/thinkpad X1, Dell XPS 13"15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Go Surface, Galaxy S21, Redmi Note 8.

Docking Station para MacBook Air / Pro, Dual HDMI USB C HUB, Triple Display USB C Hub, 4K 2HDMI, VGA, USB 3.0, PD3.0, RJ45, 12 en 2 Multiport USB C HUB, USB2.0/SD/TF/Mic Tipo C Hub para MacBook € 67.99 in stock 1 new from €67.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【12-IN-2 HUB USB C para MacBook】 La estación de acoplamiento USB C amplía la capacidad de MacBook Pro / Air con 12 puertos necesarios que incluyen: 2x HDMI , VGA , 2x USB C 3.0, 2x USB C 2.0, puerto de carga PD3.0, puerto Ethernet RJ45, ranura para tarjeta SD / Micro SD, puerto 2 en 1 de audio / micrófono de 3,5 mm. La estación de acoplamiento Selore&S-Global cubre los puertos más comunes para mejorar la conveniencia y la eficiencia del trabajo y la vida.

【Dock Station USB C 2 HDMI VGA 4K-60Hz 】 Adoptada la última tecnología de pantalla triple, la estación de acoplamiento para Mac con 2 puertos HDMI y 1 puerto de pantalla puede ejecutar fácilmente sus pantallas en modo espejo o modo extendido conectando monitores externos duales o triples . Con una salida de video HDR de hasta 4K-60Hz, este hub para macbook le ofrece un disfrute visual sin precedentes.Nota: La computadora con chip M1 no admite la expansión de doble pantalla.

【USB C Dock 4k Dual Monitor HUB para Macbook】 2 puertos USB 3.0 aceleran hasta 5 Gbps, y otros 2 puertos USB 2.0 admiten velocidades de hasta 480 Mb / s, adecuados para conectar teclado, mouse, etc. El puerto USB C PD 3.0 pasa a través de la carga de su macbook air / pro a un máximo de 96W. Los puertos del lector de tarjetas SD / Micro SD transfieren datos a una velocidad de 104 Mb / s. El puerto Ethernet admite 10/100/1000 Mbps para obtener una red más estable.

【Plug & Play】 Cuando necesite completar rápidamente el trabajo, puede conectar el monitor, teclado, mouse, disco U, Ethernet, tarjeta SD / TF, altavoz / micrófono, etc. a su computadora Macbook en al mismo tiempo a través de la estación de acoplamiento y seguir funcionando a un alto nivel. Conectividad plug-and-play simple. Confirma que tu computadora admite salida de video antes de comprar. Si no está seguro o tiene otras preguntas, estaremos encantados de ayudarle.

【HUB USB C Dual HDMI Docking Station】 Diseñado con cable de PVC flexible de alta calidad, el cable se alarga para evitar el contacto entre USB C HUB y la computadora para mejorar el efecto de disipación de calor. El chip inteligente hace que el USB C HUB sea más seguro para evitar sobrecargas, sobretensiones, sobrecorrientes, cortocircuitos o sobrecargas. Tratamiento de superficie ionizado de aleación de aluminio, el cuerpo es compacto, delgado y suave, lo que es muy adecuado para su MacBook.

Hub USB C HDMI 4K - 6 en 1, Lemorele Adaptador USB C Hub con 3 USB 3.0, SD/TF, Multi USB C Adaptador Macbook Air/Pro M1, iPad Pro M1, Chromecast, Windows, Switch, Teléfono Móvil y más € 25.77 in stock 2 new from €25.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug - Play + Fuerte Disipación de Calor + Tamaño Portátil】: Este usb c hub conecte y use sin controladores, configuraciones o software. Carcasa de aluminio es mejor efecto de disipación de calor entre todas las categorías de adaptador usb c en la ahora, y admite protocolos técnicos de seguridad para garantizar la transferencia de archivos Y la seguridad del almacenamiento.Tamaño portátil: 128 * 35 * 13 mm, cable: 120 mm, adecuado para su bolsillo, bolsa para computadora portátil, billetera.

【7 en 1 y Expansión Extrema】: El usb c adaptador tienen 3 puertos USB3.0 (USB3.0 = 5Gbps / USB2.0 = 480Mbps, teóricamente 10 veces más rápido que USB2.0), sincronización de video 3D de ultra alta definición HDMI 4K a alta TV de definición, monitor O un proyector; con ranuras para tarjetas dobles TF&SD, puede leer y transferir rápidamente los datos de su dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar; 1 cable USB-C es adecuado para la mayoría de los dispositivos de hoy.

【Amplia compatibilidad】: Este adaptador macbook Pro/Air compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB C que admiten salida de vídeo, como Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / iOS / Linux, y compatible con MacBook Pro / Air M1, iMac, iPad Pro / Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface. y varios teléfonos móviles, teclados, ratones y otros dispositivos externos.

【HDMI 4K + USB3.0】: Expanda su pantalla a través del usb c HDMI estable de este adaptador usb c, vea contenido multimedia 4K de ultra alta definición o reproduzca videos con efectos 3D de ultra alta definición, juegos 3D y presentaciones de conferencias en televisores y monitores de alta definición o proyectores. Tres puertos USB3.0 pueden cumplir con su mouse, teclado, disco U y otras conexiones al mismo tiempo, 10 veces más rápido que USB2.0, transferir cualquier archivo en segundos.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. Lista de productos: 1 Hub usb c y un manual.

Hub USB C Ethernet RJ45 de 10/100/1000M - 6 en 1, Lemorele Adaptador USB C Hub con HDMI 4K, PD 100W, 2 USB 3.0, USB C Adaptador MacBook Air/Pro M1, iPad M1, Windows, Switch, Chromecast,Teléfono Móvil € 29.98 in stock 1 new from €29.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug and Play-Fuerte Disipación de Calor-Tamaño Portátil】: Lemorele hub usb c conecte y use sin ningún controlador, configuración o software. Microchip inteligente incorporado y una variedad de sistemas de protección para evitar sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito y alta temperatura, para garantizar el archivo Seguridad de transferencia y almacenamiento. adaptador usb c Tamaño portátil: 115 * 36 * 13 mm, cable: 120 mm, adecuado para su bolsillo, bolsa de computadora portátil, billetera.

【6 en 1 Expansión Extrema】: USB C hub tiene Gigabit Ethernet y compatible con 10/100 /1000M, 2 puertos USB3.0 (USB3.0 = 5Gbps / USB2.0 = 480Mbps), 10 veces más rápido que USB2.0) ; Sincronización de video 3D de ultra alta definición HDMI 4K a TV, monitor o proyector de alta definición, disfruta tu fiesta visual; Carga rápida PD 100W, nunca habrá problemas de batería, tan rápido como el cargador original.

【Amplia Compatibilidad】: Este adaptador usb c compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB C que admiten salida de video; como Switch / Xbox / PS4 /Chromecast with Google TV, Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / iOS / Linux, y compatible con MacBook Pro / Air M1 , iMac, iPad Pro / Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface. y varios teléfonos móviles, teclados, ratones y otros dispositivos externos.

【Gigabit Ethernet Puerto+ HDMI 4K + USB3.0 + PD 100W】: El puerto Gigabit Ethernet es compatible con 10/100 / 1000M; el puerto HDMI estable expande su pantalla y mira 4K en TV HD, monitor o proyector multimedia Ultra HD, Vídeos de efectos 3D, juegos 3D y presentaciones de conferencias. 2*USB3.0 se encuentra con su mouse, teclado, disco U y otras conexiones al mismo tiempo, y transfiere cualquier archivo en segundos; la carga rápida de 100 W, tan rápido como el cargador original.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. Lista de productos: 1*Hub USB C y 1*Manual.

Hub USB C Ethernet -9 en 1, Lemorele Adaptador USB C Hub con HDMI 4K, Carga Súper Rápida de 100W, 2 USB 3.0, Lector SD/TF,USB Hub C Adaptador MacBook M1 Air/Pro,iPad Pro M1, Switch, Chromecast,Windows € 32.77 in stock 1 new from €32.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ 【Plug and Play-Fuerte Disipación de Calor-Tamaño Portátil】: Lemorele hub usb c conecte y use sin ningún controlador, configuración o software. Microchip inteligente incorporado y una variedad de sistemas de protección para evitar sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito y alta temperatura, para garantizar el archivo Seguridad de transferencia y almacenamiento. adaptador usb c Tamaño portátil: 152 * 32 * 14 mm, cable: 120 mm, adecuado para su bolsillo, bolsa de computadora portátil etc.

➤ 【9 en 1 Expansión Extrema】: USB C Hub con Ethernet puerto, 2 USB3.0 (USB3.0 = 5Gbps / USB2.0 = 480Mbps), 10 veces más rápido que USB2.0) ; Transmisión de datos USB-C, perfecta para compensar las deficiencias de UBS-A, Sincronización de video 3D de ultra alta definición HDMI 4K a TV, monitor o proyector de alta definición; Carga rápida PD 100W; con las ranuras para tarjetas duales TF&SD, leer y transmitir rápidamente los datos de su dispositivo en cualquier momento.

➤ 【Amplia Compatibilidad】: Este adaptador usb c compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB C que admiten salida de video; como Switch / Xbox / PS4, Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / iOS / Linux, y compatible con MacBook Pro / Air M1 , iMac, iPad Pro / Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface. y varios teléfonos móviles, teclados, ratones y otros dispositivos externos.

➤ 【Ethernet Puerto + HDMI 4K + USB3.0 + PD 100W】: Este ethernet puerto tiene una velocidad 10 veces más rápida que WiFi; el puerto HDMI estable expande su pantalla y mira 4K en TV HD, monitor o proyector multimedia Ultra HD, Vídeos de efectos 3D, juegos 3D y presentaciones de conferencias. 2*USB3.0 se encuentra con su mouse, teclado, disco U y otras conexiones al mismo tiempo, y transfiere cualquier archivo en segundos; la carga rápida de 100 W le permite nunca preocuparse por fallas de energía.

➤ 【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. Lista de productos: 1*Hub USB C y 1*Manual.

USB C Hub Adaptador USB C Multipuerto 7 en 2 MacBook Hub Thunderbolt 3 Tipo C de Aluminio, 3 Puertos USB 3.0&USB 2.0, Lector de tarjetas TF SD, PD Compatible con MacBook Pro 13 '' 15'' 2018 2019 2020 € 18.99

€ 16.14 in stock 1 new from €16.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 7 en 2 Extensión Multifuncional】 El adaptador UtechSmart USB C expande tu MacBook Pro o Macbook Air en 3 *USB 3.0 puertos, Puerto USB 2.0, Thunderbolt 3 puertos USB C hembra, lector de tarjetas SD/TF. Especialmente diseñado para MacBook Pro 2016/2017/2018/2019/2020 y MacBook Air 2018/2019/2020. [Consejo más cálido] Por favor, retire el estuche protector de la MacBook antes de usar el adaptador de Hub tipo C.

【Super Velocidad USB 3.0&USB 2.0 Transferir】Con 3 puertos USB 3.0 de alta velocidad, puedes conectar cámaras web de alta resolución, escáneres, impresoras y más dispositivos USB a tu MacBook Air, lo que permite una velocidad de transmisión de hasta 5Gbps. El puerto USB 2.0 es compatible con dispositivos de bajo ancho de banda, como teclados y ratones, lo que hace que la conexión WIFI sea más estable.

【Lector de tarjetas SD y TF】El Adaptador UtechSmart MacBook Pro está incorporado en las ranuras SD o TF para acceder fácilmente a los archivos de la tarjeta universal SD y Micro SD, con una velocidad de transferencia de datos de hasta 104MB/S. Facilita la transferencia de fotos o videos en segundos. Además, puedes usar la tarjeta SD y TF al mismo tiempo.

【Thunderbolt Carga de 3 puertos y Displaying】The Adaptador tipo C con puerto Thunderbolt 3 soporta la transmisión de datos hasta 40Gb/s y la carga hasta 100W. Es importante destacar que también soporta una pantalla de vídeo de hasta [email protected] Este puerto USB C hembra consolida la transferencia y la carga de datos en un solo puerto USB C, sin preocuparse por el almacenamiento de energía.

【Aluminum cuerpo Design】Plug y jugar. El diseño de aleación de aluminio combina perfectamente con el portátil MacBook y hace que el USB C Hub sea ligero y duradero. El diseño extremadamente compacto lo hace fácilmente portátil y ahorra espacio en el escritorio. Por favor, siéntase libre de conectarnos si tiene alguna duda durante 18 meses. READ Los 30 mejores Consoladores Sexuales Mujer capaces: la mejor revisión sobre Consoladores Sexuales Mujer

UGREEN USB C Hub, USB Tipo C 3.1 Adaptador a 4K HDMI, Gigabit Ethernet RJ45, Lector Tarjeta SD TF, USB 3.0 Hub, 100W PD Carga Compatible con Macbook Pro Air 2020, DELL XPS, Chromecast con Google TV € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁS PUERTOS MÁS POTENTE: Adaptador usb tipo c 3.1 combina 2-puerto hub usb 3.0, 4K HDMI salida, Gigabit Ethernet RJ45, lector tarjeras CF y Micro SD, y la USB-C PD Power Delivery carga. Te permite conectar casi todos los accesorios posibles para tu Apple Macbook Pro 13 15 2017 2016, Macbook 12, iMac 2017, Asus Zenbook 3 Zenbook Pro UX550vd, Dell XPS 13" 15", Huawei Matebook X Pro MateBook X, Xiaomi Mi Air, HP Spectre 13, Lenovo Yoga 900, Samsung S9+ S9 S8+ S8, Huawei Mate 10, etc.

4K VÍDEO SALIDA: USB C HDMI adaptador saca audio de alta definición y vídeo hasta Ultra HD [email protected] y Full HD [email protected], y podrías conectar tu portátil directamente a una TV o monitor y disfrutarás de una calidad nítida, precisa y de alta definición en pantallas grandes. Ideal para llevar a cabo tareas que requieren alta resoluciones, al hacer presentaciones durante reuniones, conferencias o clases, ver vídeos en casa, etc.

USB C HUB ADAPTADOR: Te añade al portátil o móvil compatible un lector de tarjetas SD/TF, y 2 puertos USB 3.0 extra para conectar cualquier USB periférico como usb memoria, disco duro HDD SSD, ratón, teclado, etc. Puedes usar a la vez la tarjeta SD/Micro SD de cámara y los 2 USB periféricos, sea pasar archivos entre ellos o reproducir los contenidos en televisor por HDMI.

RJ45 ETHERNET GIGABIT: Además del hdmi puerto, el hub y lector de tarjeta, también viene incluido una toma de RJ-45. Se conecta fácilmente al router por cable red y tiene conexión Gigabit, con luces que indican actividad de red. Te ofrecerá una manera eficiente para añadir un puerto de red ethernet y mejorar desde la conexión WIFI por Gigabit 1000Mbps GigaE.

USB-C PD POWER DELIVERY: Al lado del RJ45 gigabit puerto, se ve un USB C puerto con Power Delivery. Te permite cargar el portátil compatible con PD Carga hasta 100W de potencia y tener la posibilidad de continuar usando el adaptador sin cesar. Se recomienda usar el original adaptador de corriente y cable original del portátil.

Hub USB C HDMI 4K - 6 en 1, Lemorele Adaptador USB C Hub con 3 USB 3.0, Carga rápida de 100 W, Multi USB C Adaptador Macbook Air/Pro M1, iPad Pro M1, Chromecast, Windows, Switch, Teléfono Móvil y más € 25.77 in stock 1 new from €25.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug - Play + Fuerte Disipación de Calor + Tamaño Portátil】: Este usb c hub conecte y use sin controladores, configuraciones o software. Carcasa de aluminio es mejor efecto de disipación de calor entre todas las categorías de adaptador usb c en la ahora, y admite protocolos técnicos de seguridad para garantizar la transferencia de archivos Y la seguridad del almacenamiento.Tamaño portátil: 111 * 32 * 10 mm, cable: 120 mm, adecuado para su bolsillo, bolsa para computadora portátil, billetera.

【6 en 1 y Expansión Extrema】: El usb c adaptador tienen 3 puertos USB3.0 (USB3.0 = 5Gbps / USB2.0 = 480Mbps, teóricamente 10 veces más rápido que USB2.0), sincronización de video 3D de ultra alta definición HDMI 4K a alta TV de definición, monitor O un proyector; Carga rápida PD 100W, tan rápido como el cargador original; 1 cable USB-C es adecuado para la mayoría de los dispositivos de hoy.

【Amplia Compatibilidad】: Este adaptador usb c compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB C que admiten salida de video; como Switch / Xbox / PS4, Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / iOS / Linux, y compatible con MacBook Pro / Air M1 , iMac, iPad Pro / Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface. y varios teléfonos móviles, teclados, ratones y otros dispositivos externos.

【HDMI 4K + USB3.0 + PD 100W】: Lemorele hub usb c del puerto HDMI estable expande su pantalla y mira 4K en TV HD, monitor o proyector multimedia Ultra HD, Vídeos de efectos 3D, juegos 3D y presentaciones de conferencias. 2*USB3.0 se encuentra con su mouse, teclado, disco U y otras conexiones al mismo tiempo, y transfiere cualquier archivo en segundos; la carga rápida de 100 W le permite nunca preocuparse por fallas de energía, tan rápido como el cargador original.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. Lista de productos: 1*Hub USB C y 1*Manual.

UGREEN HUB USB C, Adaptador USB C Dock a 4K HDMI, 2 Puertos USB 3.0, Lector Tarjeta SD TF y USB C 100W Power Delivery, USB C Hub para Macbook Pro Air 2020 M1 DELL XPS 13 15 iPad Pro 2020, Samsung S21 € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C 6 EN 1: Con este HUB USB tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K HDMI, lector de tarjetas de TF y SD, USB C PD carga, todo lo que necesita está en este pequeño UGREEN HUB USB C, compacto y ligero, muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este dock station USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de video, tales como iPad Pro 2020, Nuevo Macbook 16 '', MacBook Pro M1 2020 2019 2018, MacBook Air M1 2020 2018, iMac 2018 2017, Asus Zenbook 3, Zenbook Pro UX550vd, Lenovo Yoga 920 / 720 / thinkpad X1, Dell XPS 13" 15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Go Surface, Samsung Galaxy S21 / S20 / S10, Huawei MateBook / Matebook X Pro, Huawei P40 Pro.

4K HDMI SALIDA: Este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta [email protected], mediante un cable HDMI puede conectar su PC o móvil compatible a un monitor, proyector o TV para disfrutar HD video en pantalla grande. Admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc.

HUB USB 3.0 Y USB-C LECTOR TARJETA: Este USB C hub añade a sus dispositivos dos puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 2 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

100W USB C Power Delivery CARGA: Este adaptador USB C dock cuenta con una entrada hembra USB C que soporta la carga PD hasta 100W, puede conectar un adaptador de corriente PD para alimentar su PC. Comparado con otros adaptadores sin PD carga en el mercado, éste le permite usar todos los puertos de este HUB sin preocupación de agotarse la batería de PC, más estable y seguro.

UGREEN Hub USB C, Adaptador USB C Hub HDMI 4K 60Hz, USB 3.0 2 Puertos, Lector Tarjetas SD TF, USB C 100W para Macbook Air M1 Macbook Pro 2020 2019 2018 DELL XPS 13, iPad Pro 2021 2020, Galaxy S21 € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C 6 EN 1: Con este HUB USB tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K 60Hz HDMI, lector de tarjetas de TF y SD, USB C PD carga, todo lo que necesita está en este pequeño UGREEN HUB USB C, compacto y ligero, muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

4K 60Hz HDMI SALIDA: Este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta 4K 60Hz, admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc. Nota: Para alcanzar 4K 60Hz, su ordenador debe soporta DP1.4, como Macbook Pro 2020 2019 2018, Macbook Air 2020, iPad Pro 2021.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este dock USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de video, tales como Macbook Pro 16'', MacBook Pro M1 2020 2019 2018 2017, MacBook Air M1 2020 2019, iMac 2021 2019 2018, iPad Pro 2021, Asus Zenbook 3, ZenBOOK Flips, Lenovo Yoga 920 / 720 / thinkpad X1, Dell XPS 13" 15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Surface Go, Samsung Galaxy S21 Tab S7, Huawei MateBook / Matebook X Pro, Huawei P40 / P30.

HUB USB 3.0 Y USB-C LECTOR TARJETA: Este USB C dock añade a sus dispositivos 3 puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 3 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

100W USB C Power Delivery CARGA: Este adaptador USB C dock cuenta con una entrada hembra USB C que soporta la carga PD hasta 100W, puede conectar un adaptador de corriente PD para alimentar su PC. Comparado con otros adaptadores sin PD carga en el mercado, éste le permite usar todos los puertos de este HUB sin preocupación de agotarse la batería de PC, más estable y seguro.

UGREEN Hub USB 3.0 4 Puertos con Cable 25 cm, Concentrador USB Adaptador 5Gbps USB Multiples 3.0 para PC, PS5, Raspberry pi 4, MacBook Pro Air, Xbox X/S, PS4, DELL XPS 15, Surface Pro, Memoria USB € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 PUERTOS USB 3.0: este ladrón USB 3.0 agrega 4 puertos USB adicionales a su dispositivo, como portátil, ordenador, Macbook, PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, soporta todos los dispositivos USB, tales como pendrive USB, impresora, lector de tarjetas, ratón, teclado y disco duro.

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este Hub USB 3.0 transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x.

PLUG AND PLAY: este Hub con puerto usb multiple compatible con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X y Linux, no hace falta instalar el driver.

FÁCIL DE LLEVAR: gracias al tamaño reducido, puede llevar fácilmente este concentrador USB a cualquier lugar. Al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como discos duros externos, se recomienda conectar una fuente de alimentación a través del puerto micro USB de este HUB para garantizar para el funcionamiento estable. (Adaptador de corriente no incluido)

MÁS ESTABLE Y SEGURO: este multiplicador USB 3.0 cuenta con protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, puede mantener sus dispositivos digitales y datos seguros. El indicador LED le muestra el estado de la conexión.

Lemorele Hub USB C con Ethernet - 5 en 1, Adaptador USB C Hub con HDMI 4K, 2 USB 3.0, Carga Súper Rápida de 100W, USB C Ethernet para MacBook Air/Pro M1, iPad Pro M1, Chromecast, Switch, PS4, Windows € 27.77 in stock 1 new from €27.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug and Play-Fuerte Disipación de Calor-Tamaño Portátil】: Lemorele hub usb c conecte y use sin ningún controlador, configuración o software. Microchip inteligente incorporado y una variedad de sistemas de protección para evitar sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito y alta temperatura, para garantizar el archivo Seguridad de transferencia y almacenamiento. Adaptador usb c Tamaño portátil: 102 * 30 * 10 mm, cable: 120 mm, adecuado para su bolsillo, bolsa de computadora portátil, billetera.

【5 en 1 Extensión Extrema】: Lemorele USB C Hub con Ethernet puerto, 2 puertos USB3.0 (USB3.0 = 5Gbps / USB2.0 = 480Mbps), 10 veces más rápido que USB2.0); HDMI 4K Ultra HD 3D Video o sincronización de juegos con HD TV, monitor o proyector; Carga rápida PD 100W, tan rápido como enchufar el cargador de carga rápida original, nunca habrá problemas con la batería.

【Amplia Compatibilidad】: Este adaptador usb c compatible con todos los sistemas y dispositivos con puertos USB C que admiten salida de video; como Switch / Xbox / PS4 /Chromecast with Google TV, Mac OS / Windows / Chrome OS / Android / iOS / Linux, y compatible con MacBook Pro / Air M1 , iMac, iPad Pro / Air M1, Dell XPS, Asus Zenbook, Huawei, HP, Lenovo, Microsoft Surface. y varios teléfonos móviles, teclados, ratones y otros dispositivos externos.

【Ethernet Puerto + HDMI 4K + USB3.0 + PD 100W】: Este ethernet puerto tiene una velocidad 10 veces más rápida que WiFi; el puerto HDMI estable expande su pantalla y mira 4K en TV HD, monitor o proyector multimedia Ultra HD, Vídeos de efectos 3D, juegos 3D y presentaciones de conferencias. 2*USB3.0 se encuentra con su mouse, teclado, disco U y otras conexiones al mismo tiempo, y transfiere cualquier archivo en segundos; la carga rápida de 100 W le permite nunca preocuparse por fallas de energía.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. Lista de productos: 1*Hub USB C y 1*Manual.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Ugreen Hub Usb 3.0 disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Ugreen Hub Usb 3.0 en el mercado. Puede obtener fácilmente Ugreen Hub Usb 3.0 por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Ugreen Hub Usb 3.0 que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Ugreen Hub Usb 3.0 confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Ugreen Hub Usb 3.0 y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Ugreen Hub Usb 3.0 haya facilitado mucho la compra final de

Ugreen Hub Usb 3.0 ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.