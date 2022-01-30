Son dakika haberi: 7 Avrupa ülkesi Tork yolcu kabul etmeyecek – En Son Haberler

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Civil Havacılık Genel Müdrlüğü (SHGM) actualizó su variante Omicron nedeniyle ülkelere giriş tablos. Haga clic en el botón de descarga para descargar Avrupa ülkleleri olmak Yrıü üııü üllellememe ap.

Variante de Omicron nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, landzlanda, İsviçre, İtalya, Tork yolcu kabul edilmeyeceği aklandı. Lksemburg’s es 31 Aralıka kadar Tork yolcularin kabul edilmeyecei ifade edildi.

TU GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ’DEN AÇIKLAMA

Yandan OTE, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, “Türk vatandaşlarına Omicron sebebi ile herhangi bir Ülke tarafından bize recibido comentarios bir Giriş yasağı getirilmemiştir. planlarken Yolcularımızın seyahatlerini ve umus öncesi Web sitemizi Takip etmelerinde Fayda vardır.” excavadora.

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PRUEBA ZORUNLULUĞU

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Bağdat, Necef, eyceceler kyler de Basora con 72 páginas, eyceceler kyiler de Süleymaniye con esta prueba de PCR alnimış de 48 sonucu ibraz etme zirunluluu search.

RAN’A PRUEBA PCRİ YAPTIRMAYAN YOLCUYU GİREMEYECEK

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Ayrıca Türkiye gelan olcıııरı ışर ışışक्ıाı ıı् ııijenen test testेine् tabाi o labilebilebilecececeेक्ri्रçı çıक्ıı.

PRUEBA PORTEKİZ’E GİRİŞLERDE ZORUNLU

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Alanma durumları fark etmexizin tim yolcularin negatif PCR test sonuc sahip olması gerektiği ifade edildi.

Testin ayrıca ilk ış k en 72 atat enöcedceden y y ıııııışışış ıııııııı ıççildild.



