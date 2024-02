Inicio » Electrónica Los 30 mejores tv 32 pulgadas smart tv 4k capaces: la mejor revisión sobre tv 32 pulgadas smart tv 4k Electrónica Los 30 mejores tv 32 pulgadas smart tv 4k capaces: la mejor revisión sobre tv 32 pulgadas smart tv 4k 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de tv 32 pulgadas smart tv 4k?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ tv 32 pulgadas smart tv 4k del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cecotec Televisor TV 0 Series 0032. Pantalla de 32 Pulgadas, HD, Resolución de imágenes y Videos óptima, Sistema Dolby, Memoria Flash, Conectividad HDMI/USB, Mando a Distancia, Clase E € 99.90

Amazon.es Features Pantalla de 32 pulgadas. HD: resolución de imágenes y videos óptima.

Sistema Dolby: estándar internacional de sonido e imagen.

Memoria Flash: tecnología de almacenamiento de alta velocidad.

Conectividad HDMI/USB.

TOSHIBA 32WV2E63DG Smart TV de 32" con Resolución HD HDR10, Compatible con asistentes de Voz Alexa y Google, TV Satélite, Bluetooth, Dolby Audio € 169.99

2 used from €159.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smart TV compatible con Alexa y con el asistente de voz de Google: a través de ellos puedes subir el volumen, poner una serie, etc.

Tecnología HDR optimiza el contraste cromático, oscureciendo más los negros y aumentando el brillo de los blancos

Disfruta de tu contenido favorito con las mejores aplicaciones globales y locales en streaming

El procesamiento de audio Dolby proporciona una experiencia mejorada, independientemente de lo que esté viendo, con un sonido más rico, más claro y más potente.

Bluetooth, 2 puertos HDMI, 1 puerto USB

TD Systems - Smart TV 32 Pulgadas Led HD, televisor Hey Google Official Assistant, Control por Voz, Android 11 - PRIME32C15GLE € 159.00

Amazon.es Features ✅ Televisores Led 32 Pulgadas (80 cm). Resolución 1366 x 768 píxeles (HD), eficiencia energética E, sonido Dolby Digital Plus, Smart TV.

✅ Conectividad: 2x HDMI, USB, entrada de vídeo compuesto AV, salida de auriculares, salida de audio digital óptica, puerto de interfaz común CI+, Ethernet RJ45, Wifi, Bluetooth.

✅ Smart TV con Android 11, Google Chromecast built-in integrado, con inteligencia artificial, y Google Assistant controlado por voz.

✅ Sintonizador digital de televisión DVB-T2/C/S2, de segunda generación con Hbbtv.

✅ Accesorios: Mando a distancia con acceso directo a Netflix, Youtube, y función "Hey Google". Pilas para mando a distancia. Manual de usuario y textos en pantalla (OSD) Multidioma.

Cecotec TV LED A3 Series ALH30032. 32 Pulgadas, Full HD, Android TV 11, Cortex A55, HDR 10, Sistema Dolby, Chromecast, Google Voice Assistant, HBBTV, Bluetooth, Frameless € 159.00

19 used from €128.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resolución Full HD. Vive una experiencia de usuario única con una resolución óptima. Android TV 11. La última versión más eficaz del sistema operativo de Android TV.

Procesador CORTEX A55. Un procesador eficiente que mejora la experiencia de usuario en el televisor. Chromecast.

Google Voice Assitant. Sistema Dolby Audio.

HDR10. HBBTV.

Bluetooth. Metal Frameless+. El último diseño rompedor e innovador sin marcos.

Haier Direct LED Full HD H32K702FG - 32", Smart TV, HDR, Dolby Audio, Android 11, Smart Remote Control, Google Assistant, Bluetooth 5.1, DBX TV, HDMI 2.1 x 3, Sin Marcos, 2022 € 279.00

€ 207.00 in stock 2 new from €207.00

24 used from €192.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel Direct LED: la retroiluminación trasera ajusta la potencia e intensidad de los LED con precisión según cada escena. Así, se consigue un mayor contraste, un brillo superior y una mayor homogeneidad en la pantalla con unos negros muy puros haciendo que disfrutes una experiencia visual única.

Diseño sin marcos: este televisor Haier tiene un elegante diseño sin marcos haciendo que el visionado sea inmersivo cada vez que veas tu contenido preferido.

Dolby Audio: la tecnología Dolby Audio mejora la potencia de los diálogos, la claridad, los detalles y el realismo del sonido. Además, el televisor incluye el certificado dbx-tv con más de 40 años de experiencia calibrando el sonido de tu televisor.

Android TV: podrás disfrutar al máximo de tu contenido favorito, ya sean películas, series y las apps disponibles en Google Play. A través de Chromecast, podrás transmitir el contenido desde tu teléfono móvil a la televisión.

Google Assistant: con el micrófono integrado podrás interactuar de forma sencilla y ágil a través de Google Assistant. Además cuenta con Smart Remote Control, haciendo que el acceso a las aplicaciones y a las funciones principales sea muy sencillo. READ Los 30 mejores Fujifilm X-T30 capaces: la mejor revisión sobre Fujifilm X-T30

LG Televisor LG 32LQ63806LC - Smart TV webOS22 32 pulgadas (81 cm) FHD, Procesador de Gran Potencia a5 Gen 5, compatible con formatos HDR 10, HLG, HGiG € 329.00

€ 245.00 in stock 36 new from €245.00

1 used from €329.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smart TV fácil, intuitivo y con Inteligencia Artificial

Experiencia Audiovisual: compatible con formatos HDR10 Pro /HDR HLG / HDR HGiG

Procesador de Gran Potencia a5 Gen 5: Gran Precisión de Tonos y Colores, Direct LED. Identifica el movimiento de objetos para escalar y simular un Sonido Surround de 5.1 canales

Ecosistema Abierto e Inteligente (ThinQ): Smart TV webOS22/ Compatible con Apple Home Kit, Google, Alexa/ Requiere Magic Remote OPCIONAL.

Funciones Gaming: Cloud Gaming (Stadia y GeForce Now)/ Menú exclusivo Gaming /HGiG

Stream System - WebOS TV Smart 32", HD Ready, LG Magic Remote, HDR10, Frameless (Sin Marco), Control por Voz (LG Thinq AI + Alexa) - Modelo WSTRH3223FTP (2023) € 169.90

€ 149.90 in stock 4 new from €149.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Televisor LED de 32 pulgadas. Resolución 1366 x 768. píxeles (HD). Dolby Digital Plus.

✅ Sistema Operativo LG WebOS 7.1, compatible con Netflix, Youtube, Prime Video, HBO Max, Disney+, Dazn, etc...

✅ Conexiones: 3 x HDMI (1.4) (Entrada HDMI 2 integra la función ARC), 2 x USB, 2 x Antena (RF&LNB), 1 x AV-IN, 1 x CI+, 1 x Salida óptica de Audio, 1 x Salida Auriculares, 1 x RJ-45.

✅ Menú OSD multilingüe: Español, Portugués, Inglés, Francés, Alemán y Árabe.

✅ Compatible con soporte de pared VESA: 200 x 100 mm.

TOSHIBA 32LV3E63DG Smart TV de 32", con Resolución Full HD (1920 x 1080), HDR, Compatible con Asistente de Voz Alexa y Google, Bluetooth € 199.99

2 used from €191.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smart TV Full HD con máxima resolución en formato medio 1920x1080 pixeles

Tecnología HDR optimiza el contraste cromático, oscureciendo más los negros y aumentando el brillo de los blancos

Disfruta de tu contenido favorito con las mejores aplicaciones globales y locales en streaming

El procesamiento de audio Dolby proporciona una experiencia mejorada, independientemente de lo que esté viendo, con un sonido más rico, más claro y más potente.

Bluetooth, 2 puertos HDMI, 1 puerto USB

TCL 32S5209 Smart TV de 32" HD con Android, HDR, Micro Dimming, Dolby Audio, Google Assistant, Chromecast, Google Home, Slim Design € 199.00

€ 168.00 in stock 1 new from €168.00

27 used from €136.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Totalmente compatible con HDR con micro dimming para garantizar contrastes nítidos y visuales atmosféricos

Smart TV equipado con televisión Android, capaz de ejecutar Google Home, Google Play Store, Netflix y YouTube

El rendimiento sonoro de alta calidad está asegurado gracias a la inclusión de Dolby Audio Processing

Equipado con conectividad Bluetooth y Chromecast, lo que permite a los usuarios conectar dispositivos inalámbricos con facilidad y transmitir desde computadoras o teléfonos inteligentes

Incluye soportes de pie en Y en la base si es necesario, lo que permite a los espectadores colocar su pantalla donde lo deseen y garantizar una imagen estable

Tesla - Smart TV de 32" (81cm), Televisión Resolución UHD, Android TV 11, Hey Google Official Assistant, WiFi & Bluetooth, 2 Altavoces de 10W, Chromecast Integrado, 1.366x768 (32E635BHS) - 2023 € 189.99

Amazon.es Features EXPERIENCIA INMERSIVA CON LA TELEVISIÓN TESLA: Disfruta de imágenes nítidas y vibrantes con la mejor resolución en una pantalla de 32 pulgadas. Sumérgete en tus contenidos favoritos con colores realistas y detalles impresionantes.

ANDROID TV 11: UN MUNDO DE ENTRETENIMIENTO EN TUS MANOS: Accede a una amplia variedad de aplicaciones preinstaladas, como Google Play, Netflix, Prime Video y YouTube, para que nunca te falte nada que ver. Descubre nuevas opciones de entretenimiento y disfruta de tu contenido favorito con facilidad.

CONTROL TOTAL CON GOOGLE ASSISTANT: Convierte tu televisor en un centro de control inteligente con el asistente de Google integrado. Accede a tus aplicaciones, ajusta la configuración, busca contenido y controla tu hogar inteligente con comandos de voz simples. La comodidad está a solo unas palabras de distancia.

CONEXIÓN SIN LÍMITES: HDMI, CHROMECAST Y MÁS: Con 3 puertos HDMI, podrás conectar fácilmente tus dispositivos externos, como consolas de videojuegos y reproductores de Blu-ray. Además, el soporte de Chromecast te permite transmitir contenido desde tu smartphone o tablet directamente a la pantalla de tu televisor.

DISEÑO ELEGANTE Y FUNCIONAL: La televisión Tesla combina estilo y practicidad en un solo dispositivo. Con un diseño delgado y compacto, se integra perfectamente en cualquier espacio. Además, su soporte VESA (100x100) te permite montarla en la pared para maximizar tu área de visualización.

Samsung UE32T4305AKXXC Smart TV de 32" con Resolución HD, HDR, PurColor, Ultra Clean View y Compatible con Asistentes de Voz (Alexa) € 399.00

€ 269.00 in stock 1 new from €269.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad de imagen HD: descubre una nueva forma de ver la televisión con la auténtica Resolución HD

HDR: aumenta la expresión del brillo de tu televisor para disfrutar de detalles más nítidos incluso en escenas más oscuras

PurColor: tecnología capaz de expresar una amplia gama de colores para que las imágenes sean lo más óptimas posibles

Ultra Clean View: imágenes de alta calidad con menor nivel de distorsión y detalles mejorados

Smart TV con Tizen : descubre una amplia plataforma de contenidos y accede fácilmente a ellos

Hisense TV 32A5KQ - QLED Quantum Dot Colour, Smart TV de 32 Pulgadas, DTS HD, Modo Juego, Entrada Tipo C, Peana con Doble posición, función Compartir en el televisor (2023) € 269.00

€ 248.99 in stock 30 new from €248.99

6 used from €187.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Resolución HD] Ve tus películas favoritas, programas de televisión, deportes, y más en una resolución HD nítida, y disfrute de los colores vivos desde un gran ángulo. Prácticamente todo el contenido actual está disponible en HD, lo que lo convierte en el compañero ideal para poder ver todo el contenido digital, disfrutando de una experiencia televisiva agradable.

[Potenciador del color natural] El potenciador del color natural tiene como principal misión reducir la diferencia entre el mundo digital y la realidad, optimizando el color de cada reproducción en tiempo real, capaz de detectar incluso las diferencias más pequeñas. Ya sea viendo sus programas favoritos, documentales, series, o películas, seguro que disfruta viendo los colores en la forma que deben verse.

[High Contrast] Con las pantallas de contraste alto, las luces se ven más brillantes, los negros son más profundos y los colores son más vibrantes. El contraste mejorado significa que las partes oscuras de la pantalla son realmente oscuras, mientras que las áreas claras se iluminan con precisión. Siente la diferencia con el contraste mejorado que es inmediatamente visible en el borde de la luz y la oscuridad, para una experiencia televisiva satisfactoria.

[Reducción de Ruido] La reducción de ruido inteligente es la solución adecuada para poder combatir la granularidad de los videos. El televisor está equipado con esta característica que analiza la señal de entrada, y automáticamente detecta, aísla, y reduce el ruido en la pantalla dejando una imagen nítida. Disfruta tus programas favoritos, y películas en calidad original.

[Modo Deportes] Modo Deportes permite una mejor imagen y mejor calidad de audio para una experiencia de visión más fluida. Observa cada grieta en el campo, la mirada de los jugadores, la emoción de todo el público, y escucha cada comentario de los comentaristas. Los televisores de Hisense detectan, limpian, y mejoran de forma intuitiva los objetos que se mueven rápidamente, para una experiencia perfecta de visualización.

Grunkel - Televisión 32 Pulgadas Smart TV - LED-3211GOOBLANCO del año 2022 - con Pantalla de Panel HD Ready, Wi-Fi, Android 11.0. Bajo Consumo y Auto-Apagado - 32 Pulgadas - Blanco € 214.53

€ 189.90 in stock 3 new from €189.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra Smart TV blanco de 32 pulgadas tiene un sistema operativo Android TV 11 con aplicaciones como Netflix, Prime Video, Youtube, Google Play… Disfrute de la mayor tecnología y acceda a estas aplicaciones donde podrá ver más películas, reproducir música, hacer streaming, jugar juegos etc…

Televisor LED de 32 pulgadas (80 centímetros) Resolución máxima de la pantalla 1366 x 768 pixels. Con pantalla de panel HD Ready resolucion de 1366x768px que ofrece un ángulo de visión de 178º / 178º con el que podrá ver sus películas y series cómodamente desde cualquier rincón de su salón, cocina o dormitorio.

Nuestra Smart TV de color blanco cuenta con función Sleep Timer por lo que no se tendrá que preocupar si se queda dormido. Podrá programar la hora a la que quiera que se apague y ahorrar energía innecesaria mientras duerme. Evite los gastos innecesarios de energía con la LED-3211GOOBLANCO.

Esta televisión inteligente blanco de 32 pulgadas tiene un consumo de menos de 56W (menos de 0,5W en stand by) que unido a la gran potencia de sonido (2 x 8W) lo convierten en un televisor de alta calidad con el que seguro que no se sentirá decepcionado.

Nuestra LED-3211GOOBLANCO ofrece distintos puertos y conexiones que podrá utilizar para sacar el máximo partido a su televisor: 3 x HDMI, 2 x USB, Ethernet, AV, óptica, CI. Podrá conectar su videoconsola, pasar fotografías y vídeos, aumentar la velocidad de conexión a Internet, etc.

Xiaomi P1E Smart TV 32'', L32M7-AEU. Android 11.0 (HD, Smart, Triple Tuner, LED TV, Bluetooth, WLAN, HDMI, USB), Negro € 187.00

€ 179.50 in stock

4 used from €180.23 READ Los 30 mejores Presentador De Diapositivas capaces: la mejor revisión sobre Presentador De Diapositivas 14 new from €172.704 used from €180.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HD LED TV - 31.5 pulgadas (80 cm) plano 1.366 x 768 pixeles (HD-ready / 720p) con imágenes realistas y colores vibrantes, El panel HD LED ofrece un experiencia agradable e inmersiva, adecuado para su uso tanto en una habitación como para trabajo en casa

Triple sintonizador DVB-S2, DVB-C and DVB-T2; su bonito diseño en color negro ofrece un ángulo de visión de 178 grados para disfrutar de una experiencia de visionado inmersiva

Android TV 11.0 con Google Assistant y acceso a Google Play Store, 1.5GB RAM, 8 GB de Memoria interna; simplifique su experiencia de entrenimiento gracias a Android TV

Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast incorporado; acceso a más de 400,000 películas y series con posibilidad de descargar más de 7000 aplicaciones, todo en el mismo dispositivo

2x HDMI 1.4, 2x USB 2.0, entrada AV, conexión Ethernet (RJ45), WLAN, salida de auriculares, puerto CI +

CHiQ L32H8CG Smart TV 32 Pulgadas, FHD 1920 * 1080, Metal Sin Marcos, HDR10 y HLG, Google Play, Chromecast, WiFi, Google Assistant, HDMI, USB,2023 € 239.99

€ 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ CHiQ smart TV cuenta con una resolución FHD 1920 x 1080 píxeles. Con imágenes realistas y colores vivos, nuestro televisor ofrece una experiencia visual que duplica la claridad de un televisor HD estándar. HDR10&HLG revela una imagen más fiel a la realidad con un contraste mejorado.

✅ Smart Google TV: compatible con Chromecast, multipantalla compartida, Google Assistant y Smart Home. Más de 5.000 aplicaciones, como Youtube, Netflix y Disney, disponibles en Google Store.

✅ Procesador Quar Core y 1,5GB RAM/8GB ROM, WiFi Dual Band 2,4G/5G, múltiples entradas salidas: Auricular x 1, CI x 1, USB2.0 x 1, AV x 1, Salida de audio digital x 1, ANT x 2, HDMI1.4 x 2, LAN x 1.

✅ Sonidos perfectos: Equipado con dbx-tv, Dolby Audio, Altavoces 2x8w, este Smart TV cuenta con un sonido de calidad para enriquecer su experencia.

✅ Detalles del producto: Sin soporte 720 x 183 x 470mm | Sin soporte 720 x 82 x 422mm, y soporte VESA tipo MIS-F. CHiQ OFRECE UNA GARANTÍA DE 2 AÑOS PARA ESTE PRODUCTO EN TODA EUROPA.

NOKIA 32 Pulgadas (80 cm) Google TV FHD (WLAN, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, Google Assistant, YouTube, Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+) – FN32GE320 - 2023 € 219.00

1 used from €168.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. FHD: Descubre una calidad de imagen precisa en resolución Full HD.

2. Google TV ofrece una experiencia Smart TV personalizada con recomendaciones y múltiples perfiles de usuario. Disfruta de películas de varios servicios de streaming como Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, etc.* Google TV también incluye control por voz y Chromecast built-in.

3. Mando a distancia retroiluminado: El mando a distancia ergonómico cuenta con botones retroiluminados que facilitan la navegación, incluso en la oscuridad. Con el botón estrella podrás abrir tu aplicación favorita con un solo clic.

4. Triple sintonizador y más: Recibe todos tus programas sin necesidad de equipos adicionales. Con 3 tomas HDMI y 2 tomas USB, tendrás todo lo que necesitas.

5. Pies laterales ajustables: Dos posiciones de soporte para adaptarse perfectamente a cualquier mueble y espacio.

Telefunken 32DTAH724 - Android TV 32 Pulgadas Resolución HD, Diseño sin Marcos, HDR10, Bluetooth, Chromecast Integrado, Compatible con Google Assistant y Alexa € 159.99

€ 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Android TV: todas tus apps de contenidos en streaming disponibles en Google Play

Pantalla con resolución HD - óptima Definición

Diseño y acabados óptimo con marcos slim

Chromecast Integrado: envía los contenidos de tu móvil directamente a la pantalla del televisor

Compatible con montaje en pared - VESA: 75 x 75 M4

TCL 32SF540-32" FHD Smart TV - HDR & HLG-Dolby Audio-DTS Virtual X/DTS-HD-Metal Bezel-Less-Dual-Band WiFi 5-with Fire OS 7 System € 198.00

71 used from €160.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ve todos los detalles con FHD: en comparación con las pantallas HD o High Definition, la pantalla Full High Definition puede presentarte una imagen el doble de real y detallada. Quédate quieto y disfruta de los increíbles detalles de la imagen tal y como la concibieron los cineastas.

Entretenimiento sin fin: Con Fire TV incorporado, disfrute de un entretenimiento sin fin en miles de aplicaciones y canales, como Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Atresplayer, Movistar Plus+, RTVE Play, Mitele y muchos más. (Pueden aplicarse tarifas de suscripción)

Disfrute del sonido envolvente: Decodificador Dolby insertado, que te ofrece una experiencia visual memorable con un sonido envolvente puro, profundo e impactante. DTS Virtual X /DTS-HD hace un sonido envolvente que parece emerger por encima, al lado y detrás de ti, proporcionando una experiencia inmersiva en cualquier espacio.

Control inteligente por voz: Controla la Smart TV fácilmente con el mando a distancia por voz con Alexa incluido. Cambia de canal, ajusta el volumen, abre apps y mucho más. También puedes manejar con la voz otros dispositivos domésticos inteligentes compatibles de tu hogar.

Mira Cast y Airplay 2: Smart Cast te permite ver y reproducir cómodamente los contenidos multimedia de tus dispositivos Android, iOS y Mac a través de Miracast y AirPlay.

SAMSUNG TV 32" UE32T4302AK Serie 4 HD LED Smart TV DVBTS2 Black Europa € 236.00

1 used from €299.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELEVISOR 32 SAMSUNG 32T4302 HDR 50HZ SMART-TV WIFI USB-MULTIMEDIA 2XHDMI COLOR NEGRO

RCA TV 32 Pulgadas LED HD Ready Televisión Sintonizador Digital (DVB-T/T2-C-S/S2) Dolby Audio HDMI USB Hotel Modo Dormitorio Salón Hotel Negro, No Smart € 119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Televisor LED RCA de 32 pulgadas: Este es un televisor estándar al que no se puede conectar wifi. Puede conectar Fire TV/Apple TV/Google TV a través de HDMI/USB para usar servicios de transmisión y funciones de Smart TV.

Excelente Calidad de Imagen: El RCA cuenta con un panel LED de alta calidad, triple reducción de ruido y motor de color avanzado MACE. La triple reducción de ruido reduce el ruido de la imagen y MACE proporciona colores intensos y un contraste preciso para ofrecerte una experiencia visual envolvente.

Dolby Audio: Este televisor incorpora Dolby Digital Audio y altavoces duales de alta calidad. Gracias a su avanzada tecnología de audio, podrás disfrutar de un sonido estéreo de gran riqueza y un sonido envolvente virtural inmersivo.

Parámetros Técnicos: Recepción: Analógica, DVB-T/T2 (terrestre), DVB-C (por cable), DVB-S/S2 (satélite); Frecuencia de actualización: 60 Hz; HDMIX2, USB 2.0X1, CI(CI+)X1.

Escenarios de Aplicación: Puede ser un monitor amigable cuando juegas. Este televisor viene con un soporte de base y también se puede montar en la pared VISA: 100*100mm. Ideal para dormitorios, salones, hoteles, etc.

RCA RS32 TV 32 Pulgadas Smart TV(Television 80cm) Google TV, WiFi 2.4G/5G,HDMI*3,Triple Tuner DVB-C/S2/T2,Voice Control Remote,Dolby Audio 2024 € 145.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Google smart tv reúne todo lo que transmites en una sola pantalla, puedes acceder fácilmente a más de 800 canales gratuitos en una sola guía y a más de 10.000 aplicaciones.

Asistencia Google: Utiliza tu mando a distancia por voz para buscar en todas las aplicaciones, incluidas Live TV y YouTube. Encuentra exactamente lo que buscas.

Chromecasting Buit-in: Transmite fácilmente películas, programas, fotos y mucho más desde tu teléfono o tableta directamente a tu televisor.

Modo Ambiente: Los televisores Google TV inactivos pueden convertirse en hermosas galerías de imágenes, utilizando fotos e ilustraciones de Getty Images, Google Earth o tus fotos de Google.

Videollamadas: Conecta una cámara a tu televisor para realizar y participar en llamadas individuales o en grupo con Google Meet.

LG 32LM6370PLA Televisor 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro, 2021 € 326.72

€ 296.00 in stock 8 new from €296.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta del mejor contenido en el primer Smart TV 4K con Inteligencia Artificial

Con Inteligencia Artificial LG ThinQ para que conviertas a tu TV en el núcleo de tu hogar conectado

Efecto de sonido envolvente Virtual Surround Plus para que disfrutes del mejor cine desde casa

Esta televisión cuenta con conectividad con 3xHDMI 2.0, 2xUSB 2.0, WiFi (802.11ac), Bluetooth, LAN RJ45

La tecnología LED le permite disfrutar de la mejor visualización posible desde el salón de su casa

THOMSON 32 Pulgadas (80 cm) HD LED Smart Android TV (WLAN, HDR, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+) – 32HA2S13W - 2023 € 249.00

€ 209.00 in stock 7 new from €209.00

1 used from €207.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Android TV: Más de 400.000+ películas y espectáculos por streaming como Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Canal+, etc.*. Haz streaming de fotos, vídeos y música desde dispositivos inteligentes a tu televisor con Chromecast integrado.

Control inteligente mediante voz: Pide a Google que controle el televisor, recibe recomendaciones, regule las luces y haz mucho más utilizando simplemente comandos de voz.

Control remoto retroiluminado: Botones retroiluminados para navegación fácil en menú con las luces difuminadas.

Triple sintonizador y CI+: Recibe programas codificados sin equipo adicional, a través de conexión de cable (DVB-C), conexión de satélite (DVB-S2) o televisión terrestre (DVB-T2).

La promesa de Thomson: Disfruta de la tranquilidad de una garantía de 3 años. El panel A+ crea imágenes nítidas con 0 píxeles muertos. Para garantizar la mejor calidad, los productos se ensamblan en Europa.

Thomson 32 Pulgadas (81 cm) HD LED Television (WLAN,Google Assistant, Youtube, Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+) - 32HA2S13-2023 € 159.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entretenimiento sin fin con Android TV: acceda a más de 400 000 películas y programas de TV desde varios servicios de transmisión como Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Canal+ y más.

Control de voz inteligente con el Asistente de Google: use comandos de voz para controlar su televisor, buscar sus películas favoritas, pedir recomendaciones según su estado de ánimo o controlar dispositivos inteligentes compatibles.

Chromecast incorporado: transmita películas, música y videos desde sus dispositivos inteligentes compatibles directamente a su televisor.

Sintonizador triple incorporado: Reciba todos los canales disponibles sin hardware adicional a través de una conexión satelital (DVB-S2), televisión terrestre (DVB-T2) o conexión por cable (DVB-C).

Dolby Audio: disfrute de una experiencia de sonido dinámico con la tecnología Dolby Audio

TuTu Smart TV 32 Pulgadas LED HD Android Televisión con Google Assistant, Google Play Store, WiFi, Bluetooth, Chromecast Incorporado, Sintonizador Digital (TUS32HN1AC, 2024) € 169.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ TuTu smart TV 32 Pulgadas (80 cm), impulsado por Android TV. Al conectarse a wifi, puede acceder rápidamente a más de 5000 aplicaciones de Google Play Store, como Youtube, Netflix, Prime video, Movistar, Pluto TV y más. Google Chromecast integrado para compartir en TV. Equipado con Bluetooth para conexión de dispositivos. Puedes controlar por voz a través del Google Asistante.

✅ Diseño sin marco y peana central - El diseño sin marco le brinda una mejor experiencia visual. El diseño del peana central es más estable y ahorra espacio de colocación.

✅ Panel LED con diseño sin bordes, resolución de 1366 x 768 píxeles (HD), 16,7 millones de colores que le brindan una visión de color clara y rica.

✅ Conectividad: HDMIx3, RF x2, USB x2, CI/CI+ x1, (Mini)YPbPr x1, RJ45x1, COAXx1, CVBS/AUDIO INx1, EARPHONE OUTx1, Wifi, Bluetooth. Soportes soporte de peana central y de pared VESA 100 x 100mm. Manual de usuario español.

✅ Si no tienes wifi, puedes conseguir canal a través de: (1). cable (DVB-C), satélite (DVB-S/S2) o antena (DVB-T/T2). (2). Ranura CI (CI+) con módulo de TV HD+; (3). conecte una TV Box como fire tv, apple TV, google tv y más. READ Los 30 mejores Reloj Con Tarjeta Sim capaces: la mejor revisión sobre Reloj Con Tarjeta Sim

Philips 32PHS6605/12 Televisor de 32 pulgadas (LED TV, Pixel Plus HD, Saphi Smart TV, Altavoces de rango completo, 3 x HDMI, 2 x USB, optimo para gaming), Color negro brillante (modelo de 2020/2021) € 290.00

3 used from €191.47 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sumérgete en imágenes de colores intensos y el máximo detalle con este televisor led de 32 pulgadas. HD LED y Pixel Plus HD garantizan la mejor calidad de imagen y la máxima nitidez.

Este TV de 32 pulgadas tiene una latencia mínima de 20 ms a través de HDMI, lo que lo hace ideal para jugar a videojuegos. Su frecuencia de refresco mejorada garantiza una experiencia gaming más intensa.

El sistema operativo Saphi Smart TV de este televisor de 32 pulgadas destaca por su menú intuitivo para que puedas seleccionar fácilmente tus contenidos con solo pulsar un botón.

Los altavoces de banda ancha y el ecualizador de 5 bandas de este televisor Philips garantizan la máxima claridad de sonido y unos graves muy intensos.

Alcance del suministro: Philips TV 32PHS6605/12 de 32 pulgadas (80 cm); Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa

Sony BRAVIA KD32W800 - Smart TV 32 Pulgadas HD Ready (Alto Rango Dinámico HDR, Android TV) Negro, Modelo 2022 € 449.00

€ 349.00 in stock 19 new from €349.00

2 used from €240.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Optimiza la potencia del dispositivo para el color y el contraste, de forma que puedas disfrutar de imágenes llenas de colores vivos y profundidad

Disfruta de todo el entretenimiento que puedas soñar gracias al control por voz avanzado

Tu televisor es útil, utiliza la voz para buscar películas, transmitir aplicaciones, reproducir música y controlar el televisor

Chromecast te permite transmitir tus vídeos, juegos y aplicaciones favoritos desde tu dispositivo móvil, con la óptima calidad, a tu televisor con Chromecast built-in

SAMSUNG TV The Frame 2023 32LS03 - Smart TV de 32", Galería de Arte con Display Mate, Marcos Intercambiables, Tecnología Quantum Dot, One Connect y Cable Casi Invisible, Soporte de Pared Slim € 599.00

€ 419.00 in stock 10 new from €419.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Galería de arte con Display Mate: Olvídate de los reflejos. La luz no será un impedimento para disfrutar de tu propia galería de arte entre las más de 2.100 obras o tus fotos favoritas. The Frame ajusta el brillo automáticamente o se apaga si no detecta tu presencia.

Marcos intercambiables: Tu marco, tu estilo. Cámbialo siempre que quieras y elige entre los 3 colores disponibles: blanco, teca y marrón.

Tecnología Quantum dot: Convierte la luz en más de 1.000 millones de colores puros, incluso al máximo nivel de brillo.

Mini One Connect: Unifica todos tus cables en uno solo y consigue un entorno más limpio y ordenado gracias al One Connect.

Soporte de pared Slim incluido: Cuelga tu TV sin dejar apenas hueco y en tan solo unos minutos con el soporte de pared incluido en la caja.

Hisense TV 32A4K - HD Smart TV de 32" con Modo Juego, Deportes IA, Sonido Dolby DTS HD, Alto Contraste, VIDAA U6, función Compartir en el televisor (2023) € 209.00

€ 179.00 in stock 34 new from €179.00

1 used from €188.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HD: Los televisores Hisense HD te traen imágenes frescas y claras al analizar el contenido de entrada para reducir el ruido y distorsión de imagen.

Natural Colour Enhancer: optimiza la reproducción de color, ésta tecnología puede distinguir entre las más mínimas diferencias en la señal de entrada y compensarlas para producir un resultado final uniforme y realístico. Sin importar el contenido que elijas, disfrutarás de los colores de la manera en que fueron pensados.

DTS Virtual X: Disfruta de audio inmersivo sin la necesidad de altavoces de altura, la percepción de bajos te llevará al centro de la acción.

Modo Deportes: Cuando una señal de deportes es detectada automáticamente, se cambia al modo Deportes para una experiencia como en el estadio. De la imagen al sonido.

Modo Game: El modo Game aumentará tus probabilidades de victoria legendaria al reducir significativamente el lag de entrada.

Samsung UE32T4305AEXXC Smart TV de 32" con Resolución HD, HDR, PurColor, Ultra Clean View y Compatible con Asistentes de Voz (Alexa) € 269.00

€ 229.00 in stock 19 new from €234.00

1 used from €229.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad de imagen HD: descubre una nueva forma de ver la televisión con la auténtica Resolución HD.

HDR: aumenta la expresión del brillo de tu televisor para disfrutar de detalles más nítidos incluso en escenas más oscuras.

PurColor: tecnología capaz de expresar una amplia gama de colores para que las imágenes sean lo más óptimas posibles.

Ultra Clean View: imágenes de alta calidad con menor nivel de distorsión y detalles mejorados.

Smart TV con Tizen : descubre una amplia plataforma de contenidos y accede fácilmente a ellos.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de tv 32 pulgadas smart tv 4k disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de tv 32 pulgadas smart tv 4k en el mercado. Puede obtener fácilmente tv 32 pulgadas smart tv 4k por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de tv 32 pulgadas smart tv 4k que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca tv 32 pulgadas smart tv 4k confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente tv 32 pulgadas smart tv 4k y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para tv 32 pulgadas smart tv 4k haya facilitado mucho la compra final de

tv 32 pulgadas smart tv 4k ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.