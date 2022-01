Inicio » Electrónica Los 30 mejores Raspberry Pi 3B capaces: la mejor revisión sobre Raspberry Pi 3B Electrónica Los 30 mejores Raspberry Pi 3B capaces: la mejor revisión sobre Raspberry Pi 3B 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Raspberry Pi 3B?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Raspberry Pi 3B del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



RASPBERRY PI 3 MODEL B+ - Placa de base

Amazon.es Features ¡ATENCIÓN! ¡Compruebe en el sitio web del fabricante si sus componentes (memorias RAM, procesador) son compatibles con esta placa base antes de comprarla!

Broadcom BCM2837B0, CorteC-A53 (ARMv8) SoC de 64 bits a 1,4 GHz

SDRAM LPDDR2 de 1 GB

LAN inalámbrica IEEE 802.11.b / g / n / ac de 2.4GHz y 5GHz, Bluetooth 4.2, BLE

Ethernet Gigabit sobre USB 2.0 (rendimiento máximo de 300 Mbps)

NorthPada Raspberry Pi 3 Model A+ B B+ ASUS Tinker Board S 5V 3A Cargador Alimentación Micro USB 150CM con Interruptor

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tensión de entrada: AC 100-240V 0.3A 50/60Hz

Tensión de salida: DC 5V 3A

Longitud del cable: aprox. 150 cm con interruptor

Para Raspberry Pi 3 modèle A+ B B + Raspberry Pi 2 modèle B Raspberry Pi A/A+/B/B + Raspberry Pi Zero, ASUS Tinker Board S

Raspberry Pi Spain 3 Modelo B+ - LAN Inalámbrica de Doble Banda, Verde

Amazon.es Features ¡ATENCIÓN! ¡Compruebe en el sitio web del fabricante si sus componentes (memorias RAM, procesador) son compatibles con esta placa base antes de comprarla!

La LAN inalámbrica de banda dual viene con certificación de cumplimiento modular, lo que permite que la placa se diseñe para productos finales

El Raspberry Pi 3 Modelo B + es el último producto de la gama Raspberry Pi 3

El Raspberry Pi 3 Model B + mantiene la misma huella mecánica que el Raspberry Pi 2 Model B y el Raspberry Pi 3 Model B

Puerto de cámara CSI para conectar una cámara Raspberry Pi

Funda Vintage para Raspberry Pi, Carcasa de Consola de Juegos Retro, Accesorio de Carcasa para Raspberry Pi 3B + / 3B / 2B / B + Consola de Juegos (HDMI/Cable de Internet/Puerto de Audio escalable)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El estuche se creó utilizando los elementos más icónicos del mundo de los juegos retro.

HDMI escalable, interfaz de cable de Internet, audio y otras interfaces.

Adecuado para Raspberry Pi 3B + / 3B / 2B / B +.

Diseño retro, haz que tu consola de juegos se vea genial.

Fabricación profesional, rendimiento estable y alta fiabilidad. READ Los 30 mejores Altavoz Portatil Bluetooth capaces: la mejor revisión sobre Altavoz Portatil Bluetooth

Melopero Raspberry Pi 3 Model B, CPU Quad Core 1,2GHz Broadcom BCM2837 64bit , 1GB RAM, WiFi, Bluetooth BLE, plata

Amazon.es Features Dimensión de la pantalla 60 pulgadas

Tipo de procesador Core 2 Quad

Coprocesador gráfico Dual Core VideoCore IV

GeeekPi Retro Gaming Nes3Pi Funda para Raspberry Pi 3 Modelo B/B+, Raspberry Pi 2B/3B/3B+ Funda con ventilador de refrigeración Raspberry Pi Disipadores de calor para Raspberry Pi 2B/3B/3B +

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta es una funda de juego retro hecha para Raspberry Pi 2B / 3B / 3B +

Tiene una forma simple, diseño retro

El ventilador integrado puede ayudar a Raspberry Pi 2B/3B/3B+ a enfriarse durante el juego.

Fácil de instalar, aspecto retro, excelente artesanía, ligero y compacto

El paquete incluye: 1 Nes3Pi (con ventilador en el interior); 4 disipadores de calor de aluminio; Nota: Raspberry Pi no está incluido en el paquete

Smraza para Raspberry Pi 3 b+ Caja con Cargador de 5V / 3A con Conector ON/Off + 3X Disipador + Ventilador Compatible con Carcasa Raspberry Pi 3 2 Modelo b+ b (No Incluye la Placa Raspberry Pi)

1 used from €14.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DisDiseño Visual: Caja de acrílico transparente, que le permite ver el estado de trabajo de un vistazoeño Visual: Caja de acrílico transparente, que le permite ver el estado de trabajo de un vistazo

Sistema de Refrigeración Doble: 1 ventilador silencioso de 30 mm y 3 disipadores de calor de aluminio. Esto aumenta el área de enfriamiento y genera más flujo de aire para un enfriamiento rápido y mantiene una temperatura por debajo de 50 ° C

Fuente de Alimentación con Certificación CE: Fuente de alimentación USB-C 5V 3A de 1,5 m con interruptor de ENCENDIDO / APAGADO para proporcionar suficiente energía para la Raspberry Pi sin indicación de bajo voltaje

Fácil Acceso a Todos Los Puertos: Corte preciso, GPIO reservado, HDMI, USB, ranura para tarjeta SD y puertos de audio / video

Obtendrá: 1 X caja, 1 X ventilador, 1 X fuente de alimentación, 3 X radiadores de aluminio y tornillos.

Carcasa para Raspberry Pi 3B+, iUniker Raspberry Pi 3, de aluminio, pasivo, con adhesivo conductor de calor, compatible con Rpi3b+/3B (negro)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carcasa de aluminio de refrigeración pasiva: esta carcasa es un disipador de calor, por lo que puede enfriar su Raspberry Pi 3 sin ventilador ni ruido. 【Carcasa de aluminio de refrigeración pasiva】Esta carcasa es un disipador de calor, de modo que puede enfriar su Raspberry Pi 3 sin ventilador ni ruido.

Material metálico de muy alta calidad: la carcasa iUniker Raspberry Pi está hecha de material de aluminio de alta calidad. Protege tu Raspberry Pi 3 modelo B de arañazos, polvo y daños.

Fácil acceso a todos los puertos: la instalación es muy sencilla, mientras que todos los puertos permanecen fácilmente accesibles. Para GPIO, Micro HDMI, USB, tarjeta SD, fuentes de alimentación hay huecos en la carcasa.

Adhesivo: la pegatina conductiva térmica mejorada tiene una mayor conductividad térmica. Nota: retira las láminas (blanco y transparente) con cuidado y lentamente de las almohadillas térmicas.

Contenido del envío: 1 carcasa para Raspberry Pi 3, 12 almohadillas conductoras térmicas, 4 pies de goma y una llave Allen.

GeeekPi Raspberry Pi 3 B + carcasa con ventilador, 5 V, 2,5 A, enchufe europeo con interruptor de encendido/apagado micro USB, 3 disipadores de calor para Raspberry Pi 3/2 modelo B (no Raspberry Pi)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Raspberry Pi 3 modelo B+, Pi 3B y Pi 2B; vídeo de montaje: https://youtu.be/ow101xA6k7Y

Esta carcasa del ventilador protege la CPU sin sobrecalentamiento; un disipador de calor de cobre para RAM, pequeño disipador de calor negro para LAN y un gran disipador de calor negro para la CPU para una mejor disipación del calor.

Se deben utilizar puertos USB, puerto HDMI, ranura para tarjeta micro SD y puertos principales. Puedes quitar la cubierta superior para acceder a la interfaz GPIO y cámara.

Fuente de alimentación: probado con todas las versiones de Raspberry Pi, incluyendo Raspberry Pi 3 B + y Raspberry Pi 3 modelo B. Certificación TÜV y certificación CE. Entrada: 100-240 V CA ~ 50/60 Hz. Salida: 5 V 2,5 A. Cable de 100 cm con interruptor de encendido/apagado. Conector micro USB

El paquete incluye: 1 carcasa ABS, 1 ventilador, 3 disipadores de calor, 1 juego de tornillos, 1 destornillador, 1 fuente de alimentación de 5 V 2,5 A EU

Aukru - Kit 3-en-1 para Raspberry Pi 3 Modelo B, Incluye una Caja Transparente alimentación de 5V - 3000 mAH, y disipador térmico

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Súper 3-in-1 set para Raspberry Pi 3 Modello B, B+

Entrada: AC 100 - 240 V ~ 50/60Hz 0.3A. Salida: DC 5 V 3A .

Características: ①Funciones de seguridad:Certificación CE y ROSH para más seguridad.②Diseño antideslizante: la caja tiene 4 patitas de goma, y lo evita resbalar.③ Fácil de instalar, herramientas completas.

Paquete: 1x caja transparente, 1x 5V 3000mA Cargador, 3x disipador de calor

Nota: Debido al cable ya micro conector pérdida, la corriente máxima real sólo puede alcanzar 2,8A

Raspberry Pi Spain RAS-4-4G - Placa Base Pi 4 Modelo B / 4 GB SDRAM (1822096)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno

La Raspberry Pi sin ventilador y de bajo consumo de energía funciona silenciosamente y usa mucha menos energía que otras computadoras

Su nuevo Raspberry Pi 4 ha mejorado la capacidad de USB: junto con dos puertos USB 2 encontrará dos puertos USB 3, que pueden transferir datos mucho más rápido

Raspberry Pi 4 viene con Gigabit Ethernet, junto con redes inalámbricas integradas y Bluetooth

GeeekPi Funda para Raspberry Pi 3B+/3B en carril DIN - Caja modular para paneles eléctricos, Raspberry Pi 3 con ventilador, Raspberry Pi disipador de calor para Raspberry Pi 3B+/3B

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estuche para Raspberry con fijación de módulo DIN para Cuadros Eléctricos y Cuadros Modulares. Excelente para RASP-PBX y muchos otros usos; Versión 4B, consulte ASIN: B083B93PPM

Soporte de carril DIN, el estándar para la fijación de componentes eléctricos.

Todos los puertos Raspberry permanecen disponibles. La parte frontal transparente es extraíble.

Fácil de instalar, ajuste sencillo con palanca de liberación inferior.

El paquete incluye: 1 caja modular ABS para RPi 3B/3B+, 1 ventilador individual con disipador de calor, 1 destornillador y 1 disipador de calor de aluminio para RPi 3B/3B+.

Aukru Micro USB 5V 3A Cargador Fuente alimentación para Raspberry Pi 3, Pi 2 Modelo b y Modelo B+ (B Plus),Banana pi

€ 9.90 in stock 3 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3000mA - Fuente de alimentación especialmente para Raspberry Pi 2 Modelo B / B + (plus)

Salida:5V 3000mA(3A Max), longitud de cable Sobre: 150 CM

3000mA - Cargador rápido compatible con 2000mA, 1500mA y 1000mA

Certificación CE FCC y ROSH para más seguridad

GeeekPi Funda para Raspberry Pi 3 Modelo B+ (B Plus), con Ventilador de refrigeración y disipadores térmicos 3PCS para Raspberry Pi 3/2 Modelo B (no Incluye Placa Raspberry Pi)(Negro)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de montar retirando la cubierta superior;https://youtu.be/ow101xA6k7Y

Con ventilador de refrigeración para la disipación de calor de Raspberry Pi

Incluye disipadores de calor para una mejor disipación de calor

Usado para Raspberry Pi 3B + y Raspberry Pi 3/2 Modelo B (NOTA: no incluye el Tablero Raspberry Pi)

El paquete incluye: 1x caja de ABS, 1x ventilador de refrigeración, 3x disipadores de calor, 1x juegos de tornillos, 1x destornillador

GeeekPi Raspberry Pi 4 Modelo B Fuente de alimentación Raspberry Pi 4 5V 3A Cargador de Enchufe de la EU Adaptador de Corriente para Raspberry Pi 4B / 3B + / 3B

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta es la fuente de alimentación ABT (adaptador de viaje), se adapta a Raspberry Pi 4 Modelo B

Con TUV, RoHS, Certificación GS y Certificación CE

Entrada: 100-240V AC ~ 50 / 60Hz; Salida: 5V 3A

Cable extendido: 120 cm

El paquete incluye: 1x 5V 3A EU Power Supply, 1x Adaptador para Raspberry Pi 3B + / 3B +

NinkBox Raspberry Pi 4 Modelo B, Micro SD de【4GB RAM+64GB】 Versión Actualizada de Raspberry pi 3b+, con Micro HDMI, Fuente de Alimentación 5V/3A con Interruptor, Ventilador, Micro HDMI

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Raspberry Pi 4 Modelo B (4 B) RAM oficial de 4GB】: Broadcom BCM2711 ARM Cortex-A72 (ARM v8) SoC de 64 bits con cuatro núcleos a 1.5GHz. Capaz de admitir transmisiones HEVC 4K a 60 fps y administrar 2 pantallas en 4K(4K cable necesitado). Doble banda 802.11b / g / n / ac WiFi (2.4 / 5.0 GHz) y módulo Bluetooth 5.0. Las transferencias a través de los 2 puertos USB 3.0 hasta 10 veces más rápidas que las de USB 2.0, 4 Gb / s son 500 MB /s.

【 Card Tarjeta Micro SD de 64 GB】: Nota Nuestra tarjeta SD muestra 64G en el sistema Lumix, y en el sistema Windows, una parte del medio estará oculta, pero el espacio real es de 64GB. 15Tarjeta Micro SD Clase 10 de 64 GB precargada con NOOBS, que es fácil de iniciar Raspberry Pi 4 Modelo B con Raspbian. Equipado con un lector de tarjetas micro SD, USB compatible con USB-A y USB-C. Transfiere a través de 2 puertos USB 3.0 hasta 10 veces más rápido que el puerto USB 2.0.

【Excelente disipación térmica】: Equipado con 1 mini ventilador muy potente y 1 disipador térmico de cobre y 2 disipadores térmicos de aluminio, nuestra frambuesa pi tiene una impecable disipación de calor. Estuche negro especialmente diseñado para Raspberry Pi 4B, que tiene fácil acceso a todos los puertos y es compatible con los accesorios suministrados, también incorpora una cubierta extraíble para acceder a GPI0 y aberturas de ventilación.

【Adaptador de corriente USB-C de 5V / 3A con interruptor de ENCENDIDO / APAGADO】: Adjuntamos en el paquete un adaptador de corriente, especialmente diseñado para Raspberry Pi 4 B con 4 GB de RAM, proporciona una fuente de alimentación de 5V / 3 A para soportar el overclocking o el uso de un disco duro externo, lo suficientemente potente como para distribuciones como media center, raspan. Certificado por CE, FCC y RoHS, tiene protección contra cortocircuito / subtensión / sobretensión.

【Lista de embalaje】: 1 * Raspberry Pi 4 Modelo B; Adaptador de corriente 1 * 5V / 3A con interruptor de encendido / apagado (1.3M); 1 * Tarjeta Micro SD de 64 GB precargada con NOOBS; 1 * Estuche negro para Raspberry Pi 4 Modelo B; 1 * lector de tarjetas compatible con USB-A y USB-C; 1 * cable HDMI de alta calidad con soporte CEC(dual [email protected]); 1 * ventilador potente; 3 * disipadores de calor de cobre; 1 * NinkBox Raspberry Pi 4 Guía de inicio rápido en inglés. (12 meses de garantía). READ Los 30 mejores Kit Limpieza Camara capaces: la mejor revisión sobre Kit Limpieza Camara

Monitor Raspberry Pi, Pantalla Táctil de 10,1 Pulgadas con Estuche, LCD IPS de 1920x1200 / 1366x768 con Ventilador de Refrigeración, Parlantes Dobles Integrados, para Raspberry Pi 4/3B +

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MULTIFUNCIONAL — cuando la pantalla táctil de 10,1 pulgadas funciona con Raspberry Pi, es compatible con Raspbian, Ubuntu, Win10 IoT, un solo toque y un Free Drive. Cuando se utiliza como monitor de ordenador, es compatible con Windows 10/8/7, 10 puntos táctiles y Free Drive.

✅ ALTA RESOLUCIÓN — el monitor HDMI de 10,1 pulgadas con una alta resolución de 1920 x 1200 píxeles y un ángulo de visión de 178 ° soporta una velocidad de respuesta rápida y una reproducción de color precisa, que proporciona una espectacular calidad de imagen.

✅ CON CARCASA PROTECTORA — la pantalla Raspberry Pi se suministra con el soporte ajustable para fundas protectoras, que está hecha de acrílico negro. La placa Raspberry Pi se puede instalar en la parte posterior de la carcasa. Los orificios de montaje reservados para las placas de control y un ventilador en la tapa protectora resuelven el problema de calefacción de la placa base Pi 4B.

✅ PLUG AND PLAY — simplemente conecta el cable HDMI y el cable USB en las interfaces correspondientes de la pantalla HDMI y del Raspberry Pi, entonces la pantalla puede funcionar sin controladores. Salida HDMI, VGA USB de 5 V/2 A. (Raspberry Pi no está incluido)

✅ FUNCIÓN DE PLEGADO DE IMAGEN — la pantalla táctil de 10,1 pulgadas de EVICIV también dispone de una función de plegado vertical y horizontal. Imagen 4: 3/16: 9. Conversión de formato de pantalla. El volumen y el rendimiento se pueden controlar a través de los botones para obtener la mejor experiencia de usuario.

Aukru Cargador con Interruptor Micro USB 5V 3000ma Adaptador de Corriente para Raspberry Pi 3 / Pi 2 Modelo B/B +(B Plus),Negro

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aukru Cargador con interruptor Micro USB 5V 3000ma para Raspberry Pi 3 / Pi 2 Modelo B / B +(B plus)

Longitud del cable: 140cm

Salida: 5V 3000ma,compatible con 2500ma,2000ma,1500ma y 1000ma. Entrada: 100-240V 50/60Hz 0.5A Max.

Nota: Debido al cable ya micro conector pérdida, la corriente máxima real sólo puede alcanzar 2,8A

Autenticar CE y FCC para más seguridad.

GeeekPi Raspberry Pi Tranquilo Ventilador 30x30x7mm DC 5V / 3.3V con Raspberry Pi Disipador para Raspberry Pi 3/2 Modelo B, Raspberry Pi 4B,3B + y Retroflag NESPI Case Plus (1-Pack)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Utilizado para Raspberry Pi 4,Pi 3, Pi 2, Pi Modelo B + y Retroflag NESPI CASE PLUS

El ventilador de enfriamiento DC 5V funciona de manera suave y silenciosa y es bueno para la disipación de calor de la Raspberry Pi. Se puede montar fácilmente mediante tornillos.

Los disipadores de calor de aluminio tienen cinta adhesiva conductora térmica en la parte posterior.

El paquete incluye: 1x ventilador de enfriamiento, 1x juego de tornillos, 3x Disipadores para raspberry pi Pi 3B + / 3B / 2B / B +,4x Disipadores para raspberry pi 4 Modelo B

NOTA: Raspberry Pi no incluido

GeeekPi Funda para Raspberry Pi 3 Modelo B + (B Plus), con Ventilador de refrigeración y disipadores térmicos 3PCS para Raspberry Pi 3/2 Modelo B (no Incluye Placa Raspberry Pi)(Blanco)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de montar retirando la cubierta superior

Con ventilador de refrigeración para la disipación de calor de Raspberry Pi

Incluye disipadores de calor para una mejor disipación de calor

Usado para Raspberry Pi 3B + y Raspberry Pi 3/2 Modelo B (NOTA: no incluye el Tablero Raspberry Pi)

El paquete incluye: 1x caja de ABS, 1x ventilador de refrigeración, 3x disipadores de calor, 1x juegos de tornillos, 1x destornillador

GeeekPi Raspberry Pi 3 B + Caja, Raspberry Pi Caja con ventilador, disipador de calor Raspberry Pi para Raspberry Pi 3 modelo B +, Raspberry Pi 3/2 modelo B

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Raspberry Pi 3 Modelo B +, y Raspberry Pi 3/2 Modelo B;

Acrílico transparente de alta calidad y material de ABS azul;

Acceso a todos los puertos del tablero Raspberry Pi;

Ventilador de refrigeración de 2 pines y disipadores de calor para una mejor disipación del calor;

NOTA: ¡La placa Raspberry Pi no está incluida!

LEICKE Cargador 5V 3A 15W Fuente de alimentación para Raspberry Pi 3 /Pi 3 Modelo B+ | con Carcasa Oficial para Raspberry Pi 3 | 2 Conectores Micro USB, Adaptador EU Cable de 1.8m Interruptor ON/Off

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ DATOS TÉCNICOS: Rango de tensión de entrada: AC 100 V - 240 V | Alimentación rápida: 5V 3,0 A (compatible con 2,5A 2A 1A) | Conector micro-USB reforzado con acero para mayor facilidad de uso y fiabilidad.

✔ ALTA CALIDAD: Más de 10 años de calidad. Fabricado con materiales de la más alta calidad, certificado CE / FCC / RoHS con protección de sobrecorriente, cortocircuito y sobrecarga.

✔ CABLE MICRO USB CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO: 1,8M Cable USB extra largo compatible con Raspberry Pi con interruptor de alimentación Click Power Switch, compatible con la especificación USB 2.0. Cable micro-USB fácil de usar con un cómodo interruptor ON/OFF. Elimine el molesto tirón del cable para reiniciar o encender su PI, simplemente presione el botón para encender y apagar su Pi.

✔ MÁXIMA FIABILIDAD: Esta fuente de alimentación fue diseñada explícitamente para el nuevo Raspberry pi 3, con una potente corriente de salida de 3A. Funcionamiento fiable de su Raspberry Pi sin perturbar las fluctuaciones de tensión, ¡ni siquiera con saltos de carga! Un hermoso estuche oficial para Raspberry Pi 3 (frambuesa / blanco) se incluyen como regalo.

Envío: Fuente de alimentación LEICKE 15W (5V, 3A, 2 x Micro USB), cable de alimentación con interruptor y conexión Micro USB, carcasa oficial para Raspberry Pi 3.

GeeekPi Raspberry Pi Low Profile CPU Cooler, Raspberry Pi Horizontal Ice Tower Cooler, Ventilador RGB con Raspberry Pi Disipador térmico para Raspberry Pi 4 Modelo B y Raspberry Pi 3B +/3B

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ventilador LED de color con cambio automático de color

Disipador térmico de torre única

DC 5V Power In (puede ser alimentado por Raspberry Pi)

Tubo de cobre de 5 mm; súper disipación de calor

Potencia nominal 0.4W @ 5V, 0.08A

Geekworm Raspberry Pi 3 B+/ 3B Caso, Pi 3B+/ 3B aleación de aluminio pasiva carcasa de refrigeración para Raspberry Pi 3 Modelo B+/Raspberry Pi 3 Modelo B (P252)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carcasa de aluminio de refrigeración pasiva para Raspberry Pi 3 modelo B+(Plus) / Raspberry Pi 3 Modelo B

Hecho de material de aluminio de alta calidad. Diseño de refrigeración pasiva, no más ruidos irritantes del ventilador

Con 4 cintas térmicas pero solo se necesitan 3 piezas. Para Raspberry Pi 3B+, por favor, conecta la cinta térmica grande y fina en la CPU. Para Raspberry Pi 3B, por favor, conecta la cinta térmica grande y gruesa en la CPU.

Acceso a casi todos los puertos de Raspberry Pi 3 Model B+ o Raspberry Pi 3 Model B, interfaz de cable GPIO y ranura para tarjeta TF está reservado, soporte para instalar el cable gpio y tarjeta TF.

Funda resistente con peso neto de hasta 207 gramos. READ Los 30 mejores Funda Samsung A7 capaces: la mejor revisión sobre Funda Samsung A7

Raspberry Pi 4 Manual Completo: Una guía paso a paso a la nueva Raspberry Pi 4 y a la creación de proyectos innovadores.

Amazon.es Features Release Date 2019-10-28T00:00:00.000Z Language Español Publication Date 2019-10-28T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Hima MMDVM - Antena de estación de radio y punto de conexión con tarjeta de expansión MMDVM P25 DMR YSF D-Star UHF VHF WiFi para módem de voz digital compatible con Raspberry Pi-Zero W, Pi 3, Pi 3B+

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: PCB

Para Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 3b+, Raspberry Pi Zero W. El pastel de frambuesa de 40 pines necesita aislar los cabezales de pines de 20 pines para un uso normal.

El paquete incluye: procesador ARM de alto rendimiento de 32 bits, conector de antena SMA incluyendo antena, 2 pines, 4 tornillos.

Soporta los cuatro modos digitales aficionados DMR, D-Star, P25 y System Fusion.

Soporte para tableros digitales y herramientas de configuración de voz basadas en la web PI-STAR.

GeeekPi Raspberry Pi Camera Cable 15Pin Ribbon Flat Cable 1.0mm Pitch Flex Cable 50cm/100cm/200cm for Raspberry Pi 4B,3B+, 3B, 2B (Not for Pi Zero)(Pack of 3)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este cable de la cámara está diseñado específicamente para la cámara Raspberry Pi (ya sea 'clásica' o 'NoIR').

El final del cable es la interfaz de tono de 15Pin 1.0 mm.

Hay tres tipos de longitud de uso (50 cm / 100 cm / 200 cm). Longitud diferente del cable para diferentes aplicaciones.

Su color es negro y es suave.NOTA: ¡Tablero Raspberry Pi o cámara no incluida!

El paquete incluye: cable flex de 1 x 50 cm, cable flex de 1 x 100 cm, cable flex de 1 x 200 cm

GeeekPi Raspberry Pi 3B + carcasa con ventilador de 30 mm, fuente de alimentación de 5 V 2,5 A con interruptor de encendido/apagado micro USB, disipador de calor para Raspberry Pi 3B +/3B/2B

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Raspberry Pi 3 modelo B +, Pi 3B y Pi 2B

Esta funda con ventilador protege la CPU del sobrecalentamiento. Un disipador de calor de cobre para RAM, pequeño disipador de calor negro para LAN y un gran disipador de calor negro para CPU mejoran la disipación del calor.

Puertos USB, puerto HDMI, ranura para tarjeta micro SD y conexiones principales

Fuente de alimentación: probado con todas las versiones de Raspberry Pi, incluyendo Raspberry Pi 3 B + y Raspberry Pi 3 modelo B. Certificación TÜV y certificación CE. Entrada: 100-240 V CA ~ 50/60 Hz. Salida: 5 V 2,5 A. Cable de 100 cm con interruptor ON/OFF. Conector micro USB

El paquete incluye: 1 carcasa de ABS, 1 ventilador, 3 disipadores de calor, 1 juego de tornillos, 1 destornillador, 1 fuente de alimentación de 5 V 2,5 A, 1 juego de pies de goma

GeeekPi Ice Tower CPU Cooling Fan Ice Tower Fan para Raspberry Pi 4 Modelo B y Raspberry Pi 3B + y Raspberry Pi 3 Modelo B(Transparente)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura de la torre de hielo; Fácil de instalar; Ventilador de torre ICE negro: B07ZD8V2VM; Raspberry Pi 4 Estuche con ventilador de torre ICE: B07ZDN6LSR; Además, hay estuches compatibles con este refrigerador de torre, un total de tres colores, debe haber uno de ellos que te guste - Negro: B07Y8FGMXL; Negro y transparente: B07Y8DQ5ST; Varicolored : B07Y8GC6DB

Tubo de cobre de 5 mm; disipación de calor super

Potencia nominal 0.4W @ 5V, 0.08A

Luz de fondo del ventilador Super Cool

Montaje de video: https://www.youtube.com/watch?v=FciNotr6d6g

Geekworm 2x20 40 Pin Stacking Female Header Kit for Raspberry Pi 4B/3B+/3B/2B/B+/A+/Zero(Zero W)(4 Specifications), Raspberry Pi GPIO Stacking Header/Extender

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Packing List: 2 * 2x20 Female Header (Pin Len: 12mm), 2 * 2x20 Female Header (Pin Len: 10.7mm), 2 * 2x20 Female Header (Pin Len: 5.5mm), 2 * 2x20 Pin Header

The 2x20 Pin Header is for Raspberry Pi Zero / Zero W.

Material: Insulated plastic, hard metal pin

Application: Widely be used in Raspberry Pi DIY project, such as for electronic circuit, PCB circuit board etc. electronic project

Stacking header for Raspberry Pi 4, Pi 3, Pi 2, Pi Model B+, Pi A+, Pi Zero, Pi Zero W

