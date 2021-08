Inicio » Cocina Los 30 mejores Troqueles Big Shot capaces: la mejor revisión sobre Troqueles Big Shot Cocina Los 30 mejores Troqueles Big Shot capaces: la mejor revisión sobre Troqueles Big Shot 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Troqueles Big Shot?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Troqueles Big Shot del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Sizzix 655093, Almohadillas de corte, 22.2 x 15.5 x 0.3 cm € 11.00 in stock 4 new from €11.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 15.56 x 22.23 x 0.32 cm

Sizzix Bigz Troquel Estrellas € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Con los troqueles Sizzix Bigz puedes cortar una gran variedad de materiales: papel y cartulina, carton aglomerado, cuero, denim, aluminio para manualidades, corcho, fieltro y tela!

Puedes crear una variedad de proyectos de manualidades, decoración del hogar, patchwork, appliqué, accesorios de moda y mucho más.

Compatible con las máquinas Sizzix Big Shot, Sizzix Big Shot Express, Sizzix Big Shot Foldaway, Sizzix Big Shot Plus y Sizzix Big Shot Pro

8.2cm x 8.2cm - 4.4cm x 4.4cm

Sizzix Bigz-Troquel en Maceta #2 por Tim Holtz, 665438, Multicolor, Talla única € 19.09 in stock 1 new from €19.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MACETA # 2 POR TIM HOLTZ - ¡Este dado Sizzix Bigz contiene una variedad más amplia de formas para su artesanía botánica! Diseñado para usarse con los juegos de Thinlits de tallos de flores silvestres de Sizzix (664163, 664164, 665221), asegúrese de agregar esto a su colección de Tim Holtz.

CORTE UNA VARIEDAD DE MATERIALES- con los troqueles Sizzix Bigz puede cortar una variedad de materiales, desde papel y cartulina hasta aglomerado, cuero, mezclilla, aluminio artesanal, corcho, fieltro y tela.

IDEAL PARA CADA BÚSQUEDA CREATIVA- puede crear una variedad de proyectos, desde manualidades en papel, decoración del hogar, patchwork, aplicaciones, accesorios de moda y mucho más.

COMPATIBILIDAD - Compatible con Sizzix Big Shot, Sizzix Big Shot Express, Sizzix Big Shot Foldaway, Sizzix Big Shot Plus y Sizzix Big Shot Pro.

DIMENSIONES DEL ARTÍCULO -9.2cm x 5.7cm - 4.1cm x 1cm

Sizzix Sidekick Starter Kit 661770 Máquina de Troquelado Manual portátil para Manualidades, álbumes de Recortes y Tarjetas, Apertura de 6,35 cm, Multicolor, 19.7 x 8.9 x 12.1 cm € 49.99

€ 34.00 in stock 9 new from €34.00

1 used from €32.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La máquina sidekick es un sistema de corte y repujado portable y con precio accesible, perfecta para principiantes que se acercan al mundo del troquelado y para expertos que quieren una troqueladora portable y siempre al alcance de la mano compatible para troqueles finos y carpetas con una anchura máxima de 6.35 cm, esta máquina viene equipada con una base con ventosa para asegurarla a cualquiera superficie de trabajo lisa; starter kit te permitirá comenzar a crear inmediatamente: gracias a una selección de troqueles thinlits y framelits, carpetas de repujado y sellos para embellecer tus proyectos

Con una amplia y cada vez mayor colección de diseños disponibles, hay posibilidades ilimitadas para la decoración del hogar, papercrafting, el acolchado, las aplicaciones, los adornos de moda y mucho más

Troquela y repuja una hoja de papel o cartulina hasta una anchura máxima 6.35cm; compatible con troqueles, Thinlits y Framelits además que las carpetas de repujado Textured Impressions y Texture Fades hasta un tamaño de 6.35 cm

La máquina Sidekick mide aproximadamente 19.69 x 12.06 x 8.89 cm y pesa 907g READ Los 30 mejores Medidor De Decibelios capaces: la mejor revisión sobre Medidor De Decibelios

Ellison Europe Sizzix Framelits - Juego de troqueles (8 unidades), diseño circular, multicolor € 15.57

€ 14.20 in stock 5 new from €14.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los troqueles vienen en una variedad de formas y tamaños básicos, diseñados para cortar una sola hoja de cartulina, papel, lámina metálica, vitela, plástico retráctil y película de plantilla.

Puedes obtener un corte perfecto con los troqueles Framelits, y son excelentes para recortar fotos y recortar ventanas en tarjetas, bolsas, cajas y páginas de álbumes de recortes.

Compatible con las máquinas Sizzix Big Shot, Sizzix Big Shot Express, Sizzix Big Shot Foldaway, Sizzix Big Shot Plus y Sizzix Big Shot Pro

10.8cm x 10.8cm - 2.9cm x 2.9cm

Sizzix, Multicolor, único Troquel Bigz 660233, Corazones by Tim Holtz, Tamaño € 16.72 in stock 1 new from €16.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dale un poco de amor a tus proyectos con el troquel corazones de Tim holtz. ¡Con 11 formas y tamaños diferentes, no te quedarás sin oportunidades creativas

¡Con los troqueles Sizzix bigz puedes cortar una gran variedad de materiales: Papel y cartulina, cartón aglomerado, cuero, denim, aluminio para manualidades, corcho, fieltro y tela

Puedes crear una variedad de proyectos de manualidades, decoración del hogar, patchwork, APLI, accesorios de moda y mucho más

Compatible con las máquinas Sizzix Big shot, Sizzix Big shot Express, Sizzix Big shot foldaway, Sizzix Big shot Plus y Sizzix Big shot pro

Tamaño aproximado corte: 5. 4cm x 4. 8cm - 1. 3cm x 1. 3cm

Set de Troqueles Thinlits 24 pzas 664435, Happy Hour de Tim Holtz € 14.86

€ 14.45 in stock 5 new from €14.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Happy hour - con varias formas de vasos y todos los elementos necesarios para crear el cóctel perfecto y una gran variedad de proyectos creativos

Corta una variedad de materiales - los troqueles thinlits permiten cortar diseños intrincados a partir de una sola hoja de papel, cartulina, hoja metálica, pergamino, plástico mágico o encogible, goma eva, papel crepe y cinta de esténcil

Ideal para todas tus ideas creativas - los troqueles thinlits vienen en una variedad de hermosas formas y tamaños para añadir un toque especial a todos tus proyectos de papel y esténciles

Compatibilidad - compatible con las máquinas sizzix big shot, sizzix big shot express, sizzix big shot foldaway, sizzix big shot plus y sizzix big shot pro

Tamaño aproximado corte 4, 13cm x 6, 03cm - 2, 22cm x 0, 95cm

Sizzix Big Shot Máquina de Corte y Repujado Manual 661545, Abertura 15.24 cm, Starter by My Life Handmade, Kit de Inicio, Única € 96.68 in stock 7 new from €96.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TROQUELAR Y REPUJAR - La Big Shot para cortar y repujar es la máquina perfecta para proyectos creativos de principiantes y expertos.

ABERTURA A5 - Te permite crecer tu colección de diseños para posibilidades creativas ilimitadas de realizar proyectos de decoración del hogar, papel y scrapbooking, acolchado, aplicaciones de tela, embellecimientos y mucho mas.

TROQUELA Y REPUJA VARIOS MATERIALES - Corta y repuja materiales como papel, cartulina, fieltro, corcho y balsa. Con esta variedad de materiales las posibilidades de proyectos creativos no tienen limites.

Troquela y repuja muchos materiales diferentes hasta una anchura máxima de 30.48 cm. Compatible con toda la gama de productos de Sizzix, incluidas los troqueles Bigz, Thinlits y Framelits y carpetas de repujado Textured Impressions, Texture Fades y Impresslits.

TAMAÑO - La máquina Big Shot mide aproximadamente 36.2cm x 31.4cm x 16.8cm con peso de 4.52kg.

OOTSR Troqueles de corte de flores, Plantillas de corte de metal con diseño de flor 3D para Scrapbooking/Relieve/Álbum de fotos Decor/DIY Craft/Gifts € 7.59 in stock 1 new from €7.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: la plantilla para cortar flores está hecha de acero al carbono de gran dureza, resistente y duradera, ligera y delgada, fácil de usar.

Tamaño: El conjunto de troqueles para cortar flores incluye 8 piezas pequeñas, rango de tamaño: 1.5 cm x 1.5 cm - 5.5 cm x 6 cm / 0.59"x 0.59" - 2.17"x 2.36".

Cómo usarlo: coopere con su máquina troqueladora, las matrices de corte le permiten cortar formas de papel, cartulina, papel vitela, papel especial, lámina metálica y más.

Aplicación: Use los troqueles de corte para crear una flor hermosa, agregue un adorno único a sus proyectos de manualidades, como un álbum de recortes, tarjeta de felicitación, invitación, decoración del álbum, regalo único, decoración del hogar y fiesta.

Paquete: Recibirá 1 juego de troquelado de flores, contiene 5 tamaños diferentes de flores y 3 tamaños diferentes de hojas.

Sizzix Thinlits Troqueles 21PK Pequeños jirones florales € 12.69

€ 9.61 in stock 4 new from €9.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestros troqueles florales thinlits diseñados por Tim holtz, son perfectos para realizar cartas, tarjetas, invitaciones y decoraciones 3D; con 21 troqueles habrás una infinidad de opciones

Los troqueles thinlits permiten cortar diseños intrincados de una sola hoja de papel, cartulina, hoja metálica, vitela, plástico mágico y hoja para plantilla

Los troqueles thinlits vienen en una variedad de hermosas formas y tamaños para añadir un toque especial a todos tus proyectos de papel y stencilling

Compatible con las máquinas Sizzix Big shot, Sizzix Big shot Express, Sizzix Big shot foldaway, Sizzix Big shot Plus & Sizzix Big shot pro

Tamaño aproximado corte: 9. 2cm x 2. 5cm - 1cm x 0. 6cm

Sizzix Thinlits Troqueles 5PK Mariposas € 14.15 in stock 1 new from €14.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los troqueles Thinlits permiten cortar diseños complejos de una sola hoja de papel, cartulina, lámina metálica, vitela, plástico retráctil y película de plantilla.

Los troqueles Thinlits vienen en una variedad de hermosas formas y tamaños para añadir un toque especial a todos tus proyectos de papel y stencilling.

Compatible con las máquinas Sizzix Big Shot, Sizzix Big Shot Express, Sizzix Big Shot Foldaway, Sizzix Big Shot Plus & Sizzix Big Shot Pro

7.6cm x 6cm - 3.8cm x 2.9cm

Sizzix Thinlits Troqueles 26PK Abecedario en mayúsculas en caligrafía de pincel € 15.29

€ 14.20 in stock 3 new from €14.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los troqueles Thinlits permiten cortar diseños complejos de una sola hoja de papel, cartulina, lámina metálica, vitela, plástico retráctil y película de plantilla.

Los troqueles Thinlits vienen en una variedad de hermosas formas y tamaños para añadir un toque especial a todos tus proyectos de papel y stencilling.

Compatible con las máquinas Sizzix Big Shot, Sizzix Big Shot Express, Sizzix Big Shot Foldaway, Sizzix Big Shot Plus & Sizzix Big Shot Pro

2.5cm x 2.5cm - 2.5cm x 1cm

Sizzix Accesorio, Almohadillas de corte estándar 1 par, tamaño, € 21.70 in stock 9 new from €21.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las placas de corte sizzix son utilizadas para crear el sandwich de troquel y material para troquelar y repujar

El plástico transparente permite ver fácilmente el posicionamiento de troquel y material

Asegure que las dos placas sean igualmente utilizadas para extender la vida de tus accesorios

Compatible con la máquina big shot plus

Tamaño de las placas: 38.5 x 22.5 x 0.3cm; incluye 2 placas

Sizzix Thinlits Troqueles 13PK Bebé recién nacido € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los troqueles Thinlits permiten cortar diseños complejos de una sola hoja de papel, cartulina, lámina metálica, vitela, plástico retráctil y película de plantilla.

Los troqueles Thinlits vienen en una variedad de hermosas formas y tamaños para añadir un toque especial a todos tus proyectos de papel y stencilling.

Compatible con las máquinas Sizzix Big Shot, Sizzix Big Shot Express, Sizzix Big Shot Foldaway, Sizzix Big Shot Plus & Sizzix Big Shot Pro

7cm x 4.4cm - 1.3cm x 1cm READ Los 30 mejores Apnea Del Sueño capaces: la mejor revisión sobre Apnea Del Sueño

Troqueles de Metal Dies Corte Plantillas Estarcir para Tarjeta, Papel, Álbum Scrapbook, DIY € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Acero al carbono; Color: Plata

Tamaño: (como muestra la foto)

Ofrece la posibilidad de ampliar la creatividad, diferentes estilos para satisfacer sus necesidades diferentes

Ideal para DIY, álbum, scrapbooking, tarjeta, el regalo hecho a mano, decoración, etc.

El paquete incluye: 2pcs Troqueles

FineGood - Juego de plantillas de corte, en relieve, marcos de metal, moldes de corte, grabados, para hacer manualidades, tarjetas, álbum de recortes, decoración, flor, círculo, óvalo, 3 juegos € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 paquetes (18 unidades): El paquete tiene 3 formas, círculo, encaje redondo y encaje ovalado. Cada forma de molde tiene diferentes tamaños, hay 8 tamaños en círculo, 6 tamaños en forma de encaje redondo y ovalado para satisfacer tus necesidades.

Gran calidad: Los troqueles de corte están hechos de acero al carbono rígido que no se deformará fácilmente. Estos moldes se pueden reutilizar muchas veces, son más económicos.

Multiusos: Los troqueles de corte se pueden utilizar para diseñar todo tipo de decoraciones en manualidades según tu creación, como álbumes de recortes, álbum, tarjetas de papel, etc.

Fácil de usar: Coloca los moldes en la tarjeta para dibujar la forma y corta círculos de diferentes tamaños para obtener capas, tendrás un efecto visual 3D, bonito y sorprendente.

Gran regalo para manualidades: Los troqueles de corte son los mejores para hacer álbumes de recortes, tarjetas en relieve, tarjetas de corona, manualidades de papel o regalos de festival. Con estos moldes, puedes diseñar las obras por ti mismo.

Sizzix Bigz Die Leaf Maple € 18.66 in stock 1 new from €18.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Y 'posible cortar incluso materiales gruesos

Sizzix 660513-Cepillo y Almohadilla de Espuma para Troqueles Finos e intrincados, álbumes, Tarjetas, Papel y decoración del hogar, Color Negro Accesorio-Punzón para Recoger Recortes, Otros Materiales € 8.99 in stock 6 new from €8.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para eliminar instantáneamente el papel sobrante de troqueles químicamente grabados

El mango de goma ergonómico permite una maniobrabilidad antideslizante

Incluye una almohadilla de espuma

Limpia molduras de marco y ranuras selladoras de residuos de papel

Dasing Troqueles para scrapbooking, máquina de repujado, plantillas, accesorios para Sizzix Big Shot y otras máquinas de troquelado (B) € 6.99

€ 5.44 in stock 1 new from €5.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es la herramienta perfecta para una gran variedad de habilidades creativas y es adecuada para cualquier aficionado, desde principiantes hasta expertos. Los diseños son ideales por ejemplo para vales o álbumes de fotos, etc. Festival: Año Nuevo, Nochevieja, Pascua, día de trabajo, día de la unidad alemana, Año Nuevo, día de San Valentín, carnaval, día de la madre, Halloween

La plantilla de troquelado se utiliza para el hogar, manualidades de boda, Navidad, scrapbook fabricación de tarjetas de felicitación, álbumes, tarjetas, álbumes de recortes, recortes, recortes, decoración, manualidades, papel de impresión, tarjetas, álbum, diario, marcos y recortes, etc

Compatible con todas las máquinas Stanzz y Prrge. Se puede utilizar en cualquier máquina de troquelado, tarjetas de felicitación, bolsas de regalo. Troqueles para tarjetas o carteles, se puede utilizar para casi todas las máquinas de corte.

Plantillas de corte y troquelado, muy adecuadas para hacer tarjetas.

OOTSR Troqueles de Metal Dies Corte, Troqueles Hojas Troqueles Scrapbooking, Plantillas Troqueladora Estarcir Cutting Dies para DIY Scrapbooking Álbum, Tarjeta Papel, Decoración Manualidades € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: recibirá 1 piezas troqueles scrapbooking, troquel de corte de hojas para hacer tarjetas

Troqueles Premium: Troqueles de corte de metal delgados de alta calidad hechos de acero al carbono. Robusto, duradero y fácil de usar

Aplicación: Cutting dies metal es adecuado para hacer tarjetas, álbumes de recortes, marcos de álbumes, artesanía de papel, tarjetas, invitaciones, sobres, decoración de fiesta, hogar y oficina

Fácil de usar: Plantillas troqueladas compatible con la mayoría de las máquinas troqueladoras estándar. Corte cartulina, vitela, papel especial, láminas metálicas y otros materiales delgados

Dulces regalos: el troqueles hojas es un gran regalo para tus amigos, niños. Pueden usar este dado para crear diferentes formas que permitan que los diseños de tarjetas y álbumes de recortes sean delicados

Sizzix Set de Troqueles Thinlits, 20 pzas 664456 Letras de Santa Claus de Yasmin Rowlands, Carta de Papx1 Noel, Talla única € 14.54 in stock 4 new from €14.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Letras de Santa Claus - Abre tu camino hacia el Polo Norte, con las letras de Santa Claus. Con todos los elementos necesarios para crear un adorable oso polar y un alegre Papá Noel.

CORTA UNA VARIEDAD DE MATERIALES - Con los troqueles Sizzix Bigz puedes cortar una gran variedad de materiales: papel y cartulina, cartón aglomerado, cuero, denim, aluminio para manualidades, corcho, fieltro y tela!

IDEAL PARA CUALQUIER ACTIVIDAD CREATIVA - Puedes crear una variedad de proyectos de manualidades, decoración del hogar, patchwork, appliqué, accesorios de moda y ¡mucho más!

COMPATIBILIDAD - Compatible con las máquinas Sizzix Big Shot, Sizzix Big Shot Express, Sizzix Big Shot Foldaway, Sizzix Big Shot Plus y Sizzix Big Shot Pro.

Tamaño aproximado corte: 15,6cm x 7,9 cm - 0,3 cm x 0,3 cm

Juego de 4 Plantillas de Pintura Del Alfabeto, Estilos Surtidos, Reutilizables, NúMeros y Letras, Plantillas de Dibujo ArtíStico, Plantillas Para Proyectos de Manualidades y Manualidades € 10.59 in stock 2 new from €10.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales】 material plástico seguro y respetuoso con el medio ambiente, duradero, reutilizable y fácil de limpiar. La tecnología de pulido, bordes lisos sin arañazos ásperos, se puede utilizar con confianza.

【TAMAÑO APROPIADO】 El tamaño de cada plantilla de fuente es de aproximadamente 17,5 x 26 cm / 6,9 x 10,3 pulgadas, que se puede almacenar en una caja de almacenamiento, que es fácil de almacenar y transportar.

【DISEÑO DE BRICOLAJE】 Estas plantillas de letras le facilitan la escritura de hermosas letras, facilitan la alineación de las letras y tienen posibilidades ilimitadas para personalizar palabras para usted. Cree cualquier proyecto de arte de bricolaje según sus necesidades. También son muy adecuados para tus hijos como herramientas de educación temprana para cultivar su pensamiento artístico.

【REUTILIZABLE】 Este conjunto de plantillas de alfabeto está hecho de plástico de alta calidad, tiene buena dureza, no tiene bordes afilados, es seguro y confiable, y se puede limpiar y reutilizar.

【APLICACIÓN AMPLIA】 Es adecuado para diseñar horarios, tarjetas navideñas, sellos, álbumes de recortes, lemas de volantes, decoraciones de paredes, etc .; Se puede utilizar en muchas superficies, como madera, tela, paredes, plástico, metal, cerámica, rocas, etc.

Sizzix Accesorio, Herramientas de relieve, Única, € 13.65

€ 10.88 in stock 4 new from €10.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La alfombrilla de silicona y la almohadilla de impresiones son accesorios duraderos diseñados especialmente para el repujado con troqueles y juegos de troqueles Sizzix thinlits seleccionados

Estos accesorios don perfectos para usar en materiales como papel, cartulina y papel de aluminio para un efecto repujado duradero

Diseñadas para trabajar con las máquinas Sizzix Big shot, big shot Plus, big shot foldaway, big shot Plus y big shot Express

Rápido, simple y fácil de usar para todas tus necesidades de estampado

Tamaño alfombrilla de silicona: 18. 7cm x 14. 6cm - 14. 9cm x 0. 3cm; tamaño almohadilla de 22. 5cm x 14. 9cm x 0. 3cm impresiones

4 Unidades Troqueles Scrapbooking de Metal Troqueles Bautizo Comunión Niño Niña Palomas Troqueles de Corte Plantillas Cutting Dies Tarjeta Papel Decoración Manualidades € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Acero al carbono, resistente, soportable por un largo tiempo.

Tamaño: como se muestra en la foto; color: plateado

Adecuado para scrapbooking, tarjeta de papel, repujado, cartulina, álbum, arte de bricolaje, el regalo hecho a mano, decoración, etc.

Hace su diseño más distintivo y atractivo gracias a estos troqueles

El paquete incluye: 4 Unidades troqueles

Sizzix Set de Troqueles Thinlits 3 pzas 664735 Encantada de Tim Holtz, Talla única € 12.49 in stock 2 new from €12.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ENCANTADA - ¿Te atreves a entrar? Capturando una casa encantada clásica, con elementos individuales para capas de tu diseño y crear sombras espeluznantes y realistas.

CORTA UNA VARIEDAD DE MATERIALES - Los troqueles Thinlits permiten cortar diseños intrincados a partir de una sola hoja de papel, cartulina, hoja metálica, pergamino, plástico mágico o encogible, goma eva, papel crepe y cinta de esténcil.

IDEAL PARA TODAS TUS IDEAS CREATIVAS - Los troqueles Thinlits vienen en una variedad de hermosas formas y tamaños para añadir un toque especial a todos tus proyectos de papel y esténciles.

COMPATIBILIDAD - Compatible con las máquinas Sizzix Big Shot, Sizzix Big Shot Express, Sizzix Big Shot Foldaway, Sizzix Big Shot Plus y Sizzix Big Shot Pro.

Tamaño aproximado corte: 11,4cm x 8,6 cm - 0,6 cm x 0,3 cm READ Los 30 mejores Licuadora Prensado En Frio capaces: la mejor revisión sobre Licuadora Prensado En Frio

Sizzix Big Shot Express, máquina de corte y repujado eléctrica, tamaño A5 (15,24 cm) € 109.82 in stock

1 used from €109.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maquina Big Shot Kit starter Plus A4 con 1 plataforma extendida, un par de bases de corte, 1 adaptador de troquel delgado.

19pcs Troqueles Scrapbooking Troqueles de Corte Metal Flores + Mariposa + Hojas para Scrapbooking Álbumes de Recortes Artesanía Papel DIY Manualidad Decoración Regalo € 12.88 in stock 1 new from €12.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Paquete Incluye】︰6pcs troqueles de corte de flores + 9pcs troqueles de corte de hojas + 4pcs troqueles de corte de mariposas.

【Troqueles de Corte de Flores】︰Aprox. 90 × 133mm, pesa 21g/pcs; Hecho de 0,8 mm de acero al carbono, muy robusto y durable para reutilizar por muchas veces.

【Troqueles de Corte de Hojas】︰Aprox. 173 × 113mm, pesa 30g/pcs; Hecho de 0,8 mm de acero al carbono, muy robusto y durable para reutilizar por muchas veces.

【Troqueles de Corte de Mariposas】︰Aprox. 93 × 88mm, pesa 12g/pcs; Hecho de 0,8 mm de acero al carbono, muy robusto y durable para reutilizar por muchas veces.

【Amplia Aplicación】︰Perfectos para scrapbooking, álbumes de recortes, álbumes de fotos, bricolaje, manualidades de papel, DIY craft, tarjetas de felicitación, cajas de regalobodas, cumpleaños, navidad, fiestas, etc

SODIAL álbum de Recortes Plantilla de Corte Máquina de Relieve Plantillas de Corte Troqueles de Corte, para Sizzix Big Shot Y Otra Máquina de Perforación (F) € 4.18 in stock 1 new from €4.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Allestanz y máquina de grabado. Se puede utilizar con cualquier máquina de perforación, tarjetas de felicitación, bolsas de regalo. Utiliza piezas perforadas para tarjetas o carteles, se puede utilizar para casi todas las herramientas de corte.

Es la herramienta perfecta para una variedad de actividades creativas y es adecuada para cualquier aficionado, desde principiantes a expertos. Los motivos son adecuados por ejemplo para los portavelas o álbumes de fotos, etc.

Plantillas de troquelado utilizadas para repujado, manualidades, álbumes de recortes, tarjetas de felicitación, álbum de recortes, tarjetas, recortes, recortes, manualidades, repujado, tarjetas, álbumes, marcos, recortes, etc.

Plantilla de repujado y corte favorable, muy adecuada para el diseño de tarjetas.

Sizzix 665213 Thinlits Troquel de zanahoria de Tim Holtz (11 unidades) € 10.43 in stock 3 new from €10.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ZANAHORIA CONEJITO - este lindo conejito es perfecto para todo tipo de fabricación. Acompañado con su fiel zanahoria, ¡hay muchas posibilidades de este juego de troqueles!

CORTE UNA VARIEDAD DE MATERIALES: los troqueles Thinlits te permiten cortar diseños intrincados de una sola hoja de papel, tarjeta, papel metálico, vitela, plástico retráctil, espuma, papel crepé y película de plantillas.

IDEAL PARA CADA BÚSQUEDA CREATIVA: los troqueles Thinlits vienen en una variedad de hermosas formas y tamaños, para añadir un toque especial a todos tus proyectos de manualidades y plantillas de papel.

COMPATIBILIDAD: compatible con Sizzix Big Shot, Sizzix Big Shot Express, Sizzix Big Shot Foldaway, Sizzix Big Shot Plus y Sizzix Big Shot Pro.

TROQUELADO APROXIMADO: 10,5 cm x 1,6 cm — 0,3 cm x 0,3 cm.

Troqueles de Metal Dies Corte Plantillas Estarcir para Tarjeta, Papel, Álbum Scrapbook, DIY € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Acero al carbono; Color: Plata

Tamaño: (como muestra la foto)

Ofrece la posibilidad de ampliar la creatividad, diferentes estilos para satisfacer sus necesidades diferentes

Ideal para DIY, álbum, scrapbooking, tarjeta, el regalo hecho a mano, decoración, etc.

El paquete incluye: 2pcs Troqueles

