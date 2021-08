Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Juego De Llaves De Vaso capaces: la mejor revisión sobre Juego De Llaves De Vaso Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Juego De Llaves De Vaso capaces: la mejor revisión sobre Juego De Llaves De Vaso 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Mannesmann M29166 - Maletín con juego de llaves de vaso y puntas de destornillador (130 piezas) € 29.99 in stock 7 new from €24.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín de plástico duro con llaves de vaso y puntas

Incluidas en un maletín de plástico

Asiento de la herramienta: 1/4 " (6.3 mm)

Extensión de 50 mm

13 x llaves tubulares de cubo 6,3 mm (1/4"") de 4 - 14 mm

HASKYY Juego de Llaves de Vaso Profesionales I Llave de Carraca Reversible de 1/4" y 3/8" I Trinquete de Torx-XZN-E-Profile Set I Kit de Herramientas Mecánicas para el Auto I 52 Piezas € 29.98 in stock 2 new from €29.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 52 piezas de carracas Gear Lock: todos los insertos con perfil Gear-Lock, para tornillos de 6 y 12 caras, llaves de vaso externas torx en anchos de llave métricos o en pulgadas.

Alojamiento de la llave de vaso:(6,3 mm) y (9,5 mm), carraca con 72 dientes con botón a presión, mecanismo de enclavamiento y de expulsión rápida, con palanca de inversión, 200 mm, destornillador con mango con (6,3 mm), delantero y trasero, prolongación de 75 y 150 mm, articulación de cardán de 60 mm.

6,3 mm (M) x 9,5 mm (F) adaptador para llave de bujías (16 mm, 65 mm de largo), adaptador de broca para tornillos hexagonales de 6,3 mm y tornillos de 4 caras de 6,3 mm, elevador magnético telescópico con barra imantada, imán telescópico extensible de 13-64 cm.

Información técnica:Alojamiento de la llave de vaso:(6,3 mm) y (9,5 mm) – para los siguientes tamaños métricos con (6,3 mm):4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm – para los siguientes tamaños métricos con (9,5 mm):14, 15, 16, 17, 18, 19 mm – brocas de 6,3 mm x 25 mm (L) de acero S2 acero con los tamaños: Tornillos torx:T10, T15, T20, T25, T27, T30. Tornillos ranurados:SL3, SL4, SL5, SL6, SL7. Tornillos de cabeza en cruz:PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Tornillos hexagonales:H2, H3, H4, H5, H6.

Características: perfil especial Gear-Lock, se pueden emplear para tornillos de 6 y 12 caras, perfil E, torx, en tamaños métricos y pulgadas, dureza y par de apriete según DIN, excelente función de la carraca con suavidad, 72 dientes, robusta calidad con larga vida útil, la forma especial de las tuercas permite aflojar una tuerca o.Un tornillo incluso cuando la cabeza de la tuerca/tornillo está desgastado hasta cierto grado. Las llaves de vaso están fabricadas de acero al cromo-vanadio y las brocas de acero S2.

HASKYY Profesionales Juego de Llaves de Vaso multidiente I 21 Piezas Kit de Herramientas I 6 vasos Kant XZN Torx I Juego de vasos Sistema € 34.99 in stock 2 new from €34.99

1 used from €32.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Haskyy – 21tlg Juego de Llave multidiente 8-36 mm ✔ con accionamiento de 1/2" pulgadas

✔ Los tamaños métricos.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 y 36 mm

✔ Juego de llaves tubulares dentadas con perfil de 12 y 6 puntas

✔ Hechas de acero al cromo vanadio

✔ clasificado en un caso de sistema práctico READ Los 30 mejores Caja Fuerte Camufladas capaces: la mejor revisión sobre Caja Fuerte Camufladas

Gunpla Herramienta Juego de 46 piezas Vasos y Puntas de Destornilladores para Llaves de Carraca, 1/4" Pulgada € 18.78 in stock 1 new from €18.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elaborado con acero al cromo-vanadio especial, acabado. Acero endurecido al cromo vanadio con un recubrimiento de cromo de alta calidad que protege de manera óptima contra la corrosión. Totalmente endurecido y templado, más duradero y sólido.

Con destornillador, extensores flexibles y fijos, juegos de llave de vaso de distintas medidas, articulación, puntas… estarás completamente equipado para cualquier trabajo mecánico o de bricolaje.

El diseño de la bola de retención de los adaptadores macho garantiza una sujeción perfecta de los vasos.

Viene con un maletín de transporte cómodo de plástico resistente capaz de soportar golpes.Todo en su sitio y bien almacenado. Cambia el accesorio de forma rápida, fácil y cómoda.

Completo maletín con juego de llaves de vaso para realizar todo tipo de trabajos. Un set ideal para cualquier hogar, taller o garaje e indispensable para los amantes del bricolaje, motocicletas y automóviles.

WORKPRO 24 Piezas- Juego de llaves de vaso con carraca de 3/8 ", Juego de Llaves de Vaso Cr-V, incluye Llave de Trinquete,Ideal para bricolaje, reparación de automóviles € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ 【Entrega del Juego】Este conjunto incluye 10 vasos de 3/8" SAE: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16 ", 7/8"; 11 vasos de 3/8" métricas: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, barra de extensión de 3", bujía de 5/8" (16 mm), mango de trinquete de 3/8" .

✔【Trinquete con Mecanismo de Cambio Rápido】 Trinquete reversible con 72 engranajes y mecanismo con bola para una rápida fijación y desprendimiento. Los trinquetes de trinquete ergonómicos de dientes finos permiten un trabajo preciso.

✔【Alta Calidad de Cr-v】Este juego de vasos y llave de trinquete está fabricado con acero de cromo vanadio Cr-v, tratado térmicamente, que protege contra la corrosión y le da a nuestras bases una mayor durabilidad y resistencia.

✔ 【Caja de Almacenamiento】Este juego de vasos carraca viene con una caja de plástico (19,4 cm x 7 cm x 15,9 cm), organiza claramente las diferentes llaves y vasos carraca del juego WORKPRO, ofrece una funcionalidad sobresaliente y comodidad de uso.

✔ 【Perfecto para Reparación Mecánica】El juego de llaves de vaso de 24 piezas WORKPRO incluye varias llaves de vaso y trinquete para cumplir con los requisitos de uso, tales como reparación de vehículos y mecánica.

Mannesmann M98410 - Juego de llaves de vaso 94 piezas, 1/4" y 1/2" € 77.28 in stock 4 new from €71.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de llaves de vaso de 1/4" - 6,3 mm y 1/2" 12,5 mm, 94 piezas

Elaborado con cromo-vanadio / acero especial

En sólido maletín de plástico

Certificado con VPA/GS

WORKPRO 108 Piezas Juego de Vasos para Llaves Carraca 1/2 y 1/4 Pulgada,Juego de Llaves de Vaso Cr-V, incluye Llave de Trinquete,Ideal para bricolaje, reparación de automóviles o trabajos mecánicos € 69.99

€ 57.99 in stock 1 new from €57.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad y Tratado Anticorrosivo】: Este juego de vasos y llave de trinquete de 72 dientes está fabricado con acero de cromo vanadio Cr-v de alta calidad, tratado térmicamente, que protege contra la corrosión y le da a nuestras bases una mayor durabilidad y resistencia.

【Kit de 108 Piezas con Maletín de Transporte】: El set viene con 108 piezas completas, incluyen vasos para llaves, mango de carraca, mango giratorio, barra en T, barra de extensión, junta universal, llaves allen, zócalos profundos etc,.

【Cambio Fácil Y Rápido】: El trinquete viene con un mecanismo de liberación rápida de cojinete de bolas con botón pulsador que permite un cambio fácil y rápido de los vasos. Con el interruptor de avance y retroceso que le permite dedicar más tiempo trabajando y menos tiempo cambiando de cabeza para que pueda trabajar de manera más eficiente

【Caja de Transporte】:Este juego de llaves vaso viene con una caja plástica de 37 cm x 8 cm x 28 cm , mantiene las herramientas organizadas, fáciles de transportar y almacenar.

【Perfecto para Reparación Mecánica】:Este kit es ideal para entusiastas y profesionales del bricolaje. Satisface sus necesidades para la reparación de coche o mecánica.

Rolson 36109 - Juego de llaves combinadas (40 piezas) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

1 used from €10.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 40-piezas conjunto llave de tubo, 1/4 "y 3/8" (6,4 y 9,5 mm)

Incluye trinquete y la extensión reversible

Destornillador y Socket pistón

Varias tomas de métricas e imperiales

Para obtener los mejores resultados, utilice un lubricante como WD40

Juego de Llaves de Vaso Profesionales, 119 Piezas, Llave de Carraca Reversible de 1/2"y 1/4", Manija Giratoria, Barra de Extensión, Kit de Herramientas Mecánicas para el Auto € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲ 【Función principal 】- Este juego de bujes incluye bujes de ángulo ancho, que permiten un contacto completo entre los bujes y los sujetadores, evitando el redondeo y daños a los sujetadores; Las tomas de gran angular son adecuadas para fijaciones estrechas, especialmente las oxidadas; El regular 6 pt; Los enchufes son adecuados para sujetadores con apriete regular y aquellos que requieren un par bajo; Ambos tipos de enchufes pueden utilizar alternativas

▲ 【Alta calidad】- Todos los enchufes y accesorios de juego de llaves de vaso están hechos de acero de aleación de vanadio conformado en frío para una resistencia excepcional, un acabado de galvanoplastia negro resistente a la corrosión, que brinda una excelente resistencia a la corrosión. durabilidad para uso intensivo.

▲ 【Configuración】 - 1/2 "y 1/4"Llave de Carraca Reversible, bases métricas poco profundas + Manija de liberación rápida del trinquete + Zócalos de bits + Tomas Torx + Zócalos profundos + Brocas + Mango giratorio + Barra en T + Junta universal + Extensiones + Zócalos + Velas Encendido + llaves hexagonales + guantes antideslizantes + caja portátil.

▲ 【Utilización de amplio rango】- Este juego de llaves de vaso es ideal para manitas, reparadores, trabajadores de la construcción, mecánicos, y también un excelente conjunto de herramientas para colocar en casa, garaje y taller. En cuanto al objetos,muy perfecto para mecánicos de automóviles o reparaciones diarias de bricolaje.

▲ 【Almacenamiento perfecto】- Kit de herramientas mecánicas esta disponible de un maletín personalizado con un dedo índice moldeado para un fácil almacenamiento organizado.

Wopeite 46 Piezas Juego de Llaves de Vaso 1/4" Adaptador Cromo Vanadio para el coche de bricolaje € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplio juego de enchufes y accesorios de 1/4 ": contiene la mayoría de los enchufes métricos de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; Diferentes extensiones y adaptadores.

Material de calidad: este juego de enchufes está hecho de acero al cromo vanadio de alta calidad; Ofrece un excelente torque, mayor potencia de dirección y resistencia a la corrosión; La superficie pulida de cromo es resistente a la corrosión y fácil de limpiar.

Accesorios hexagonales de grado automecánico para un par adicional: las puntas de las brocas mecanizadas de precisión garantizan tamaños precisos, mientras que las puntas biseladas encajan fácilmente en los soportes.

Carcasa robusta: el diseño especial protege las herramientas y las mantiene limpias y ordenadas; Ideal para el personal de mantenimiento ambicioso o profesional.

Diversas escenas de aplicación: ideal para casi todas las aplicaciones de movimiento y fijación, bricolaje, trabajo, reparaciones, etc.

Amazon Brand - Umi Juego de Llaves de Vaso, 58 Piezas, Llave de Carraca Reversible de 1/4", Junta Universal, Barra de Extensión y Barra Deslizante para Reparaciones del Hogar, Bricolaje € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Durabilidad】 Las tomas de unidad están hechas de CR-V. Están termotratados y cromados para mayor resistencia y durabilidad. Las brocas están hechas de acero de aleación S2 premium para una dureza superior que reduce el desgaste.

【Llave de trinquete de liberación rápida】 La llave de trinquete de 72 dientes y 1/4 ”garantiza la precisión y la estanqueidad del zócalo de accionamiento. Puede cambiar rápidamente en sentido horario o antihorario con el interruptor de retroceso del pulgar. El botón de liberación rápida en el trinquete puede ayudarlo a liberar y cambiar rápidamente un zócalo.

【Varios accesorios】 Muchos accesorios, como las barras de extensión y las barras deslizantes, resuelven la limitación de espacio del uso de enchufes y brocas. Y puede usar este juego de enchufes para ensamblar muebles, bricolaje, reparación de bicicletas, etc.

【Caja portátil】 La caja de plástico viene con hebillas para facilitar su transporte. Cada posición de la herramienta está marcada con especificaciones para facilitar el acceso. Dimensión de la caja: 280x155x65mm.

【Paquete】 1/4 “ Zócalos estándar hexagonales: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 1/4 “Tomas hexagonales de profundidad: 6, 7, 8,10, 11, 12, 13, 14 mm. 1/4 “ Brocas de tuerca: FD4, FD5.5, FD7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, H7, H8, PZ1, PZ2, PZ3. Llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Llave inglesa, barra de extensión corta, barra de extensión larga, barra de extensión suave, junta universal, barra deslizante en T.

Mannesmann M98430 - Maletín con llaves de vaso y otras herramientas (215 piezas, tamaño: 12x36x51 cm) € 109.99

€ 88.04 in stock 13 new from €88.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín grande de 215 piezas de 1/4" - 6,3 mm, 3/8" - 10 mm y 1/2" - 12,5 mm

Elaborado con cromo-vanadio / acero especial

En maletines de plástico sólido con soporte especial para las puntas con cuadrado interior

Certificado con VPA/GS

Garantía de 10 años READ Los 30 mejores Plato De Ducha De Resina capaces: la mejor revisión sobre Plato De Ducha De Resina

CCLIFE 19 pzs Juego de llaves vaso vasos,Vaso multidiente insertable Gear Lock 8-32mm,Juego de tuercas XZN vasos adecuado para E10-E40/M8-M32,vasos 6 y 12 caras estriados torx,múltiples pulgadas 1/2" € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: cromo vanadio, cromo mate plateado; Todos los insertos con unidad cuadrada de 1/2 '(12,5 mm) y moleteado, adecuados para 6-kant y 12-kant.

adecuado para medidas métricas: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm

Se adapta a la aduana: 5/16 ', 11/32', 3/8 ', 7/16', 15/32 ', 1/2', 9/16 ', 19/32', 5/8 ', 3' / 4 ', 25/32', 13/16 ', 7/8', 15/16 '(1 - 1/16'), (1 - 3/16 '), (1 - 1/4')

adecuado para los siguientes tamaños de perfil E: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24, E26, E28, E30, E34, E38, E40

spezielle Form der Nüsse ermöglicht auch das Lösen einer kopfbeschädigen Mutter und Schraube.

HR 192393 Llaves de Vaso Juego de 110 Piezas. Fabricadas en Acero al Cromo Vanadio. para Industria, Mecánica, Automoción, Instaladores € 57.95

€ 56.42 in stock 11 new from €56.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 110 PIEZAS - Juego de llaves de vaso de 1/2” + 1/4” de 110 piezas fabricado en acero al Cromo Vanadio, máxima durabilidad y resistencia al desgaste.

VERSATILIDAD- Este juego de vasos es ideal para cualquier trabajo mecánico o de bricolaje por la variedad y cantidad de accesorios que contiene.

DURABILIDAD- Las herramientas están cromadas para darles la mejor protección posible contra el óxido y la corrosión.

MALETÍN ORGANIZADOR- Incluye un maletín de plástico para tener todas las herramientas bien almacenadas y acceder a la deseada lo más rápido posible.

REFUERZOS- la bisagra central del maletín está reforzada, para aguantar mejor los golpes y que no se rompa con el uso.

Vigor V2461 - Maletín con juego de llaves de carraca, vasos y puntas (6,3 mm/ 1/4", 10 mm/ 3/8" y 12,5 mm/ 1/2", 172 piezas), negro € 89.31

€ 86.34 in stock 5 new from €86.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El maletín se compone de: 6.3 mm (1/4): tubulares carraca reversible con cierre 13, 72 dientes de 6.3 mm

Mando mango en T con soporte deslizante para bombas extensiones 50 y 100 mm

Bit para insertos de 3.6 mm (1/4) bits, E4 - 5 - 6 - 7 - 8

Junta cardán nueces corta SW 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, largo nueces SW 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Cruz insertos pH Cruz 0, 1, 2 tornillos insertos PZ 0 1 2 tornillos insertos 4, 5.5, 6.5, 7 mm

WORKPRO Juego de Llaves de Vasos Hexagonales 14 PC Mango de Carraca 1/4 Pulgada con 72 diente, Barra de Extención € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【INSTRUCCIÓN】El set consisten en una llave de trinquete 1/4 pulgadas, una barra de extensión y un juego de 12 vasos 4 - 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 10 – 11 – 12 -13.

【MATERIAL】: Forjado con acero al cromo-vanadio para mayor resistencia y durabilidad, el soporte plástico viene con enganches para cada pieza para una fácil organización y transporte, sin tener problema del almanecimiento.

【MECANISMO】: La carraca de 1/4” con 72 dientes de alto rendimiento, tiene un botón de liberación rápido y switch reversible , con un sólo click se puede cambiar el vaso o la dirección de girar.

【MANGO】Mango bimaterial anti deslizante de diseño ergonómigo de agarre cómodo y estable, capaz de cumplir con distintas necesidades sea arreglo diario o trabajos pesados.

【Fácil de Usar】El uso es muy sencillo, ya que aplicando suficiente fuerza de torsión puedes aflojar o apretar un tornillo o tuerca.

Juego de 12 vasos 10-24 mm para llave de carraca de 3/8" y soporte de WIESEMANN 1893 | Acero al cromo vanadio| Portapuntas de 150 mm | Vasos hexagonales I 80133 € 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTENIDO - Llave de 72 dientes, portapuntas de 150 mm, soporte y vasos hexagonales con los tamaños 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm y 24 mm.

ADAPTADOR MACHO - Adaptador cuadrangular de 10 mm (3/8") con bola de retención.

LLAVE CON PALANCA SELECTORA - La llave de 72 dientes está equipada con una palanca selectora y ofrece un agarre optimizado en la mano gracias a sus dos paneles antideslizantes. Basta con accionar la palanca del cabezal para invertir la dirección de giro. La bola de retención de los adaptadores macho garantiza una sujeción perfecta de los vasos.

MATERIAL - El juego de llaves y la chicharra están hechos de acero endurecido al cromo vanadio con un recubrimiento mate de cromo de alta calidad que protege de manera óptima contra la corrosión. Todas las herramientas cumplen con las normativas DIN en vigor actualmente.

WIESEMANN 1893 - Herramientas de calidad para el bricolaje y los artesanos. Con más de cien años de tradición, Wiesemann es uno de los fabricantes de herramientas más antiguos de Alemania. WIESEMANN 1893 es sinónimo de calidad alemana tradicional con una venta online moderna.

BGS 2433 | Juego de llaves de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | medidas en pulgadas | 11 piezas € 10.04

€ 9.66 in stock 5 new from €9.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estriado

En rail metálico

Amazon Brand - Umi Juego de Vasos 14 Piezas, Carraca de 72 Dientes de 1/4" y Vasos con Estante de Organización € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Trinquete Reversible y de 72 Dientes】 El casquillo con un trinquete de 1/4 "de 72 dientes garantiza la precisión y la estanqueidad del casquillo de accionamiento. La fluctuación izquierda y derecha del zócalo de la unidad es flexible y suave. Puede cambiar rápidamente en sentido horario o antihorario con el interruptor de retroceso del pulgar.

【Botón de Liberación Rápida y Barra de Extensión】 El botón de liberación rápida en el trinquete puede ayudarlo a ahorrar tiempo y energía física. Puede presionarlo para liberar y cambiar rápidamente un zócalo. La barra de extensión se puede usar en un lugar difícil de alcanzar.

【Fácil de Usar y Multifunción】 El mango de agarre con cojín brinda una experiencia cómoda de uso. Puede encontrar fácilmente un zócalo alternativo ya que los zócalos de la unidad se pueden almacenar ordenadamente en el estante organizador. Y puede utilizar este juego de tomas de transmisión en piezas de automoción, como motor, rueda.

【Durabilidad】 Las tomas de accionamiento están hechas de CR-V y están tratadas térmicamente para mayor resistencia y durabilidad. La superficie está cromada para impermeabilizar.

【Paquete】 12 x 1/4 ”Juego de llave de vaso (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 1 x (1/4" x3 ") Barra de extensión, 1 x 1/4 "Mango de trinquete, 1 x Rack organizador

CICMOD 46 Piezas de 1/4(6.3 mm) Maletín con Juego de Llaves de Vaso (hexagonales), Carraca y Puntas de Destornillador Juego de Herramientas € 25.99

€ 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín con Juego de llaves de vaso (hexagonales), carraca y puntas de destornillador de calidad profesional, 46 piezas

Asiento de la herramienta: 1/4 "(6.3 mm)

Hecho de cromo vanadio. Totalmente endurecido y templado, más duradero y sólido.

Juego de herramienta esencial para uso doméstico o industrial. Aplicable para la reparación de automóviles, motocicletas, bicicletas y alrededor de toda la casa

Aplicable para la reparación de automóviles, motocicletas, bicicletas y alrededor de toda la casa

CCLIFE Juego de llaves de impacto hexagonales de 16 piezas Llave de vaso de impacto Cr-Mo Llaves de vaso de impacto con vaso de 1/2 ', 10-32 mm € 39.98 in stock 1 new from €39.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llaves de impacto hexagonales en tamaños 10-11-12-13-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

Hecho de acero al cromo molibdeno de alta calidad, es robusto y duradero.

El juego de llaves de impacto es adecuado para el trabajo diario en el taller.

Versión de llave de impacto de 78 mm de profundidad, accionamiento: 1/2 '

Muy adecuado para herramientas de aire comprimido y llaves de impacto

LEXIVON XZN - Juego de llaves de vaso de acero de aleación S2 de alta calidad, 10 piezas, estilo europeo M4 - M18, estuche de almacenamiento mejorado (LX-145) € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DEBE TENER - Juego de 10 piezas XZN Triple Square Spline Bit Socket. Diseñado y para trabajar en automóviles europeos como: BMW, Mercedes, VW, Audi, Porsche y la mayoría de los demás vehículos europeos.

DURADERO - Brocas de acero aleado S2 tratadas con calor y forjadas, reducen el desgaste. Zócalos de acero al cromo vanadio endurecido, aumentan la potencia de giro.

LONGEVIDAD: resistencia completa al óxido y a la corrosión. Zócalos con acabado de espejo cromado totalmente pulido y brocas con tratamiento de fosfato de zinc.

CÓMODO: inserte suavemente y con precisión la punta biselada. Los tamaños están estampados en los enchufes y en la caja de almacenamiento de alta resistencia para un reconocimiento más rápido.

100% SIN RIESGOS: cumple y supera el ANSI (The American National Standard Institute) y está respaldado por nuestra Garantía limitada de por vida para su total tranquilidad.

BGS 2150 | Juego de llaves de vaso Gear Lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 13 piezas € 11.83

€ 11.22 in stock 5 new from €9.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estriado

En rail metálico

Mediante su perfil Gear Lock permiten un uso universal para hexagonal, 12 caras, E-Torx, en métrica y pulgadas

Tanto para llaves de vaso hexagonales como de 12 caras

También es apto para perfil en T para Torx E5 - E 18 y medidas en pulgadas 5/32" . 1/2"

BGS 2757 | Juego de llaves de vaso 12 caras, largas | entrada 6,3 mm (1/4") | medidas en pulgadas | 12 piezas € 15.84 in stock 4 new from €13.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en acero al cromo vanadio

Con moleteado

Llave de vaso de 12 cantos, accionamiento cuadrado interior 6.3 mm (1/4 pulgadas): SW 5/32 pulgadas - 3/16 pulgadas - 7/32 pulgadas - 1/4 pulgadas - 9/32 pulgadas - 5/16 pulgadas - 11/32 pulgadas - 3/8 pulgadas - 7/16 pulgadas - 15/32 pulgadas; pulgadas - 1/2 2,5 cm - 9/16 pulgadas

Tratamiento de la superficie: cromado, mate

Maletin Estuche de herramientas 1/4" y 1/2" carracas, llaves, vasos, puntas, adaptadores, completo 108 piezas € 44.99 in stock 1 new from €44.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estuche de herramientas de 108 piezas fabricadas en acero cromo vanadio para mayor resistencia

Proporciona las herramientas esenciales para cualquier reparación básica de uso particular o profesional

Compuesto por dos carracas: 1/4" y 1/2" que se adaptan a la mayoría de trabajos

Con mango bi-compuesto ergonómico

Completo de llaves, vasos, puntas, adaptadores, extensiones, carracas..

14 Piezas Adaptadores llave de Vaso para Tuercas, Zócalo de Taladro Hexagonal, Tuerca Magnético Adaptador de Zócalo,llaves de Vaso de Inserción de Destornillador para Brocas Destornillador Magnético € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 El adaptador llaves de vaso para taladro está fabricado en acero al cromo vanadio de alta calidad con una dureza particularmente alta y una buena resistencia a la abrasión. Con el acabado pulido con chorro de arena brillante y resistente a la corrosión para hacerlo más duradero.

【Fácil de usar】 El puntas atornillador es fácil de instalar y quitar y no se desprenderá fácilmente durante el uso. El portapuntas destornillador de impacto es muy oclusivo, robusto y flexible. Cada enchufe tiene una marca de tamaño visible, puede encontrar rápidamente el enchufe que necesita.

【Vástago hexagonal de 1/4 "】 Esta juego de llaves de vaso es adecuada para la instalación en herramientas hexagonales como destornillador de aire, destornillador eléctrico, taladro de aire, taladro eléctrico, taladro de pistola, destornillador manual y muchos más.

【Rangos de tamaño】 Broca atornilladora de impacto de 7 piezas (pulgadas): 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7/16 "; 7 piezas de tuercas guía (métricas): 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, diferentes tamaños de brocas hexagonales son suficientes para satisfacer sus necesidades diarias.

【Multiusos】 Universales llaves de vaso para taladro permiten cambios rápidos y están montados de forma segura en mandriles estándar adecuados para todos los taladros, destornilladores y destornilladores. Ampliamente utilizado en artículos para el hogar, autopartes, carpintería, reparación de máquinas profesionales y muchos más.

Amazon Basics - Juego de llaves (85 unidades) € 31.91 in stock 1 new from €31.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego de llaves de 85 unidades combina las llaves más populares para una accesibilidad sencilla. También incluye las puntas de destornillador más comunes. Consulta más abajo en la página para una lista completa del contenido.

Cuerpo forjado de acero al cromo vanadio para par de torsión, fortaleza y durabilidad.

Acabado cromado pulido completo para aportar una protección anticorrosión.

Botón de liberación rápida y mecanismo reversible para un manejo sencillo. Medidas métricas y SAE incluidas.

El estuche proporciona un almacenamiento y una portabilidad cómodos de las herramientas.

Juego de Llaves de Vaso Profesionales, 119 Piezas, Llave de Carraca Reversible de 1/2"y 1/4", Manija Giratoria, Barra de Extensión, Kit de Herramientas Mecánicas para el Auto € 44.99 in stock 1 new from €44.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲ 【Función principal 】- Este juego de bujes incluye bujes de ángulo ancho, que permiten un contacto completo entre los bujes y los sujetadores, evitando el redondeo y daños a los sujetadores; Las tomas de gran angular son adecuadas para fijaciones estrechas, especialmente las oxidadas; El regular 6 pt; Los enchufes son adecuados para sujetadores con apriete regular y aquellos que requieren un par bajo; Ambos tipos de enchufes pueden utilizar alternativas.

▲ 【Alta calidad】 - Todos los enchufes y accesorios de juego de llaves de vaso están hechos de acero de aleación de vanadio conformado en frío para una resistencia excepcional, un acabado de galvanoplastia negro resistente a la corrosión, que brinda una excelente resistencia a la corrosión. durabilidad para uso intensivo.

▲ 【Configuración】 - 1/2 "y 1/4"Llave de Carraca Reversible, bases métricas poco profundas + Manija de liberación rápida del trinquete + Zócalos de bits + Tomas Torx + Zócalos profundos + Brocas + Mango giratorio + Barra en T + Junta universal + Extensiones + Zócalos + Velas Encendido + llaves hexagonales + guantes antideslizantes + caja portátil.

▲ 【Utilización de amplio rango】: Este juego de llaves de vaso es ideal para manitas, reparadores, trabajadores de la construcción, mecánicos, y también un excelente conjunto de herramientas para colocar en casa, garaje y taller. En cuanto al objetos,muy perfecto para mecánicos de automóviles o reparaciones diarias de bricolaje.

▲ 【Almacenamiento perfecto】 -Kit de herramientas mecánicas esta disponible de un maletín personalizado con un dedo índice moldeado para un fácil almacenamiento organizado.

Hikoki tools 751970 - Juego adaptadores hexagonal llave vaso(3u) € 5.12 in stock 1 new from €5.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptadores de acero cromo-vanadio

Puede utilizar sus inserciones de enchufe existentes en destornilladores o taladros inalámbricos

3 adaptadores para todas las tuercas comunes 6.4 mm (¼ "), 12.7 mm (½"), 9.5 mm (3/8")

Longitudes 2x 65 mm y 1x 70 mm

