Los 30 mejores Termomix Profesional Robot capaces: la mejor revisión sobre Termomix Profesional Robot

Taurus One-Robot de Cocina Inteligente Multifunción, 1600 W, 2 litros,App mycook con Miles de Recetas, 10 Velocidades, vaporera, recetario, Embellecedor Gris, Plástico|Acero Inoxidable € 599.00

Amazon.es Features Más de 7.400 recetas gratuitas: recetas gratuitas y en continuo aumento a diario con la app mycook; recetas de todo tipo: veganas, vegetarianas, celíacas, primeros platos, entrantes, postres, carnes, pescados, pasta, arroces, salsas, pasteles; infinidad de recetas totalmente gratuitas a tu alcance y con posibilidad de filtrar por alimento, tiempo, ocasión, etc.

Recetas con información nutricional: todas las recetas a través de la app mycook cuentan con información nutricional que te permitirán seguir un control alimenticio y elaborar una cocina más saludable o específica

App mycook: un recetario a tu alcance que adicionalmente te permite también interactuar con el club mycook, ganar premios, obtener regalos, ampliar tus conocimientos de cocina y aumentar las funcionalidades del robot sin necesidad de tener un modelo de robot conectado a wifi

Cocina por inducción: único en los robots de cocina y con numerosas ventajas: velocidad de calentamiento más rápida y controlada, ideal para conseguir el sofrito perfecto, alcanza hasta los 120º; enfriamiento más rápido; cocción más precisa y estable; cocina más eficiente desde un punto de vista energético; además, este sistema permite que la jarra no tenga ningún tipo de elemento eléctrico haciéndola apta para el lavavajillas sin riesgo de dañar a la larga ningún elemento eléctrico

Cocina en 4 pasos: cocina fácil en tan solo 4 pasos; pesa los ingredientes en su báscula integrada, selecciona tiempo, ajusta temperatura, regula velocidad y listo

Taurus Mycook Touch Robot de Cocina, wifi, 1600 W, 2 L, hasta 140 grados, multifunción, más de 8000 recetas, Vaporera 2 niveles y cestillo de inox 29x36x26cm € 1,199.00

Amazon.es Features Conexión multidispositivo a través de Wi-Fi; interactúa con tu Smartphone o tablet

Pantalla táctil de 7", 100% personalizable

Dos modos de cocinado: manual y recetas guiadas (Mycook Touch te guía durante todo el proceso de cocinado)

Calienta por inducción de 40 a 140º C

10 velocidades y cuatro funciones especiales (sofrito, amasado, turbo y balanza)

Cecotec Robot de Cocina Multifunción Mambo 8090, Cuchara MamboMix, 30 funciones, Báscula Incorporada, Jarra de Acero Inoxidable de Capacidad 3,3L, Apta para Lavavajillas, Cestillo de Hervir, Recetario € 279.00

Amazon.es Features Incorpora báscula con gran precisión, jarra de acero inoxidable de alta calidad apta para una limpieza rápida y fácil en el lavavajillas

Posibilidad de cocinar en la jarra con capacidad para 3.3 Litros, el cestillo de hervir y en la vaporera a dos niveles para ahorrar tiempo

Movimiento SlowMambo que permite cocinar a baja temperatura lentamente mientras remueve constantemente con la cuchara MamboMix de forma tradicional

10 velocidades y temporizador ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas; temperatura ajustable grado a grado desde 37 c hasta 120 c

Security check system: uno de los sistemas de seguridad más avanzados; incluye un completo recetario y acceso a la comunidad social interactiva y todas las recetas de cecotec

Moulinex i-Companion HF9001 - Robot de cocina Bluetooth 13 programas y 6 accesorios capacidad 6 personas, incluye cuchilla picadora, batidor, mezclador, amasador, triturador y cesta de vapor € 899.99

Amazon.es Features Robot de cocina con una multitud de funciones gracias a sus multiples accesorios que te permitirán cocinar para toda la familia de manera fácil y rápida; es capaz de sustituir a doce elementos de la cocina por lo que supon un ahorro del espacio

Seis programas directos para salsa, dos para sopas, tres para cocción lenta, dos para vapor, tres programas masa, uno para postre, y el modo manual para crear tus propias recetas

Cinco utensilios que sustituyen a 12 elementos de la cocina consiguiendo unos resultados óptimos: cuchilla multihojas, cuchilla multihojas dentadas cuchilla para amasar/moler, batidora, mezcladora, vaporera, fijación XL de la base

Velocidad, temperatura y tiempo de cocinado ajustables en el panel manual de fácil uso para adaptarse por completo al plato que esté realizando

Accesorios incluidos: cuchilla picadora, batidor, mezclador, amasador/triturador, cesta vapor; limpieza: bol, tapa, tapón y accesorios aptos para lavavajillas READ Nivel máximo de jugador de Shadowlands Picking Attacks Flores

Amazon.es Features Puede controlar su freidora de aire caliente por la aplicación llamada ProscenicHome, programar la cocción, ajustar y controlar el proceso de cocción, y personalizar sus propias recetas, lo cual es muy fácil y conveniente de operar

La aplicación ProscenicHome le ofrece una variedad de recetas originales y deliciosas preestablecidas, es una gran ayuda para la persona que no sabe cómo cocinar una comida, además, puede personalizar sus propias recetas y guardar el programa correspondiente en la aplicación

Reservación, menú y mantener caliente, puede elegir cualquiera de estas tres para combinar depende de su necesidad, esta es la función propia que tiene la freidora Proscenic, las freidoras de otras marcas aún la no tienen

La canasta desmontable está hecha de aluminio con dos capas de recubrimientos de teflón, esto hace que la canasta sea antiadherente y muy fácil de limpiar, las piezas desmontables son aptas para lavavajillas

Es el mejor regalo para las personas que sufren de enfermedades del corazón, diabetes y obesidad, esta freidora de aire no necesita aceite cuando se cocina, tiene un 85% menos de grasa que la freidora tradicional, pero mantiene la comida deliciosa al igual que freír

Amazon.es Features ✏ 【Todo seguro e inofensivo】 los lápices y herramientas son probados por TUV, todo es totalmente seguro e inofensivo, usted y sus familias pueden usar en paz.

✏ 【De principiante a profesional】 Una opción perfecta para adultos, niños, estudiantes, artistas, estudiantes, muy adecuado para dibujo y dibujo de carbón.

✏【Apto para varias técnicas】 12 tipos de grafito de grafito una vez cada uno en las siguientes durezas: 8B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, 2H, 3H, 4H, 5H, alta calidad Lápices para dibujar, dibujar y escribir.

✏【Kit de dibujo completo】 Incluye todas las herramientas necesarias para dibujar y dibujar, por ejemplo lápices de carbono de barra de grafito suave, media, dura, goma de borrar, barra de grafito, extensor de lápiz de doble cabeza, lápices de dibujo.

✏【Ligero y portátil】La bolsa portable puede almacenar y almacenar todos los artículos bien organizados, que puede llevarse con usted. Muy conveniente.

Amazon.es Features Thermomix Tm5 - Bimby 5th Generation by Bimby

Height 33.5cm Width 33.3cm Depth 32.6cm Weight 7.7kg

Amazon.es Features Consigue resultados óptimos gracias a su detección automática de herramientas, que selecciona la velocidad más adecuada

Su motor de 1.250 W de potencia te permitirá realizar todo tipo de creaciones en tu cocina, incluso las más exigentes

Disfruta de múltiples opciones gracias a su procesador, que permite batir, cortar, rallar, amasar, triturar, mezclar, etc

Prepara recetas para toda la familia con su recipiente de 3,9 litros (para trabajar 1,5 kg de masa) y jarra batidora de 1,5 litros, con materiales muy resistentes y libres de BPA

Incluye un mini picador para picar cómodamente variedad de especias, hierbas, carne, queso, verduras, frutos secos, etc

Amazon.es Features ⭐ GRAN CAPACIDAD. Robot de Cocina Multifunción con Capacidad de 5 Litros y bol de acero inoxidable adecuada para unas 10 personas. Asa de fácil transporte.

⭐ 4 MENÚS PRECONFIGURADOS Y 8 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS: Sopa, arroz, pasta y postre. 8 Programas Automáticos: Plancha, guiso, vapor, freír, fuego lento, calentar, recalentar y horno 180º. Podrás cocinar todo tipo de recetas; horneados, asados, guisos, plancha, fritos, sofritos, al vapor, a fuego lento, sopas, pastas, arroces y platos tradicionales.

⭐ FÁCIL DE USAR: Programable con reloj las 24 horas. Tan sólo tiene que introducir los ingredientes, seleccionar el menú y la hora de comer. Sistema de voz, guía al usuario e indica cada acción.

⭐ MATERIAL ANTIADHERENTE: Carcasa con estructura de acero inoxidable. El recipiente interno es de material antiadherente totalmente extraíble para una fácil limpieza. Incluye: accesorio plancha/asar, cubeta antiadherente, accesorio vapor, vaso medidor, espátula, cucharón y recetario con 200 recetas

⭐ APROVECHA EL TIEMPO: No necesita supervisión durante el proceso de cocinado. Mantiene la comida caliente una vez finalizado el proceso de cocción hasta el momento de servir.

Amazon.es Features ⭐COCINA TODO TIPO DE RECETAS: Ayuda a preparar cualquier tipo de receta de forma rápida y sencilla. Es el complemento perfecto para cocinar. Podrás triturar, trocear, rallar, batir, amasar, cocinar sopas y purés, montar, emulsionar y picar hielo. Selección de tiempo y temperatura hasta 120º, 6 Velocidades + función Turbo + modo picar hielo.

⭐SEGURO Y FÁCIL DE USAR: El panel consta de una pantalla LED, rueda central para seleccionar la velocidad y 9 botones para seleccionar el tiempo, Cuchillas ergonómicas que evitan que la comida se enganche y hacen el efecto torbellino para mover toda la comida dentro de la cubeta de manera homogénea. Sistemas de seguridad incorporados y base antideslizante con ventosas.

⭐INCLUYE: Incluye: manual de instrucciones/recetario, vasito medidor en la tapa y cepillo limpiador. Disponibles Kit de vapor y báscula.

⭐GRAN POTENCIA: Gran potencia para picar hielo, preparar purés, patés y cremas.

⭐GARANTÍA DE CALIDAD: Cuenta con los certificados de seguridad: CE, RoHS y TÜV Rheinland

Amazon.es Features El robot de cocina adecuado para repostería con 1100 W para adaptarse a tu cocina; gracias a sus variados accesorios pero si en algo sobresale es en su tratamiento de los postres y repostería

Su potencia de 1100 W cuenta con 8 tipos de velocidades diferentes + pulse; aplica su tecnología Flex Whisk a las mezclas, por lo que se consiguen mezclas de gran calidad, con los ingredientes unidos

Tecnología patentada Flex Whisk, para montar claras a la perfección; incluye un kit para masas con accesorios: varillas, varillas de amasar para repostería y gancho de amasar para masas densas

Viene con 3 accesorios para ayudarte a preparar postres; la combinación de nuestros accesorios: varillas Flex Whisk, bol Flex Bowl y el accesorio Delica'tool, te permitirán ahorrar tiempo y esfuerzo

Capacidad del bol de acero inoxidable de 4.6 L, y tapa antisalpicaduras para mayor seguridad; incluye un accesorio para insertar otras preparaciones así como un libro de recetas

Amazon.es Features Robot de cocina con capacidad de 4,5 L con bol de acero inoxidable adecuada para unas 6/8 personas muy versátil, apto para batir, amasar, mezclar, cocinar al vapor, salsas y sopas, y postres

Seis programas directos para salsa, dos para sopas, tres para cocción lenta, dos para vapor, tres programas masa, uno para postre, y el modo manual para crear tus propias recetas

Cinco utensilios que sustituyen a 12 elementos de la cocina consiguiendo unos resultados óptimos

Contiene: cuchilla multihojas, cuchilla multihojas dentadas cuchilla para amasar/moler, batidora, mezcladora, vaporera, fijación XL de la base

Velocidad, temperatura y tiempo de cocinado ajustables en el panel manual de fácil uso para adaptarse por completo al plato que esté realizando

Amazon.es Features Robot de cocina multifunción CHEFBOT COMPACT con 23 funciones: Cocina a baja temperatura, cuece, rehoga, tritura, pica, hierve, Remueve lento, fríe, muele, confita, escalda, fermenta, monta, bate, emulsiona, amasa, mantiene caliente, cocina al baño maría, ralla, troceo, turbo y fuego lento.

Robot inteligente de cocina con tecnología de vanguardia para una cocción rápida, práctica, funcional y saludable. Redescubre el placer de la experiencia de cocinar de forma más sencilla, rápida y sin complicaciones

Incluye un libro con 100 novedosas recetas adaptadas al CHEFBOT y a las necesidades nutricionales de toda la familia: trucos, consejos, métodos, un recetario para todos los gustos.

Gracias a sus 10 velocidades + Turbo, a sus temperaturas de cocción de 37 a 120º, y a su capacidad de funcionar ininterrumpidamente durante 90min, es un auténtico Robot de Cocina con multifunción de nivel top chef!

Todos los accesorios y materiales del CHEFBOT están libres de BPA y otros tóxicos. Además son aptos para el lavavajillas y es muy fácil de extraer para limpiarlo en profundidad, con lo que la limpieza están siempre garantizados. " READ Espacios abiertos y no superpuestos: una casa con un interior moderno de España - foto - últimas noticias

Jarra de acero inoxidable de 3 litros de capacidad y 2 litros de capacidad de uso. Incluye bandeja para cocinar al vapor, castillo, espátula y libro de recetas.

Potente motor de 500Watios de potencia y resistencia eléctrica impresa de 1.100 Vatios para un control preciso de la temperatura.

Múltiples sistemas de seguridad para evitar quemaduras y lesiones. Bloqueo de seguridad de la tapa para evitar tener acceso a las cuchillas mientras se cocina. Cumple con todas las normas de seguridad CE.

Homologado por el laboratorio alemán TUV Sud, con todos los certificados disponibles: GS/CE (seguridad) , Rohs (materiales peligrosos), LFGB (contacto con alimentos), BSCI (responsabilidad social)

Amazon.es Features Soluciona el problema del borrado de las marcas de tus botones

Este vinilo es transparente

IMPORTANTE: LAS MARCAS ORIGINALES TIENEN QUE ESTAR COMPLETAMENTE BORRADAS

Si no están borradas por completo busque nuestra Botonera blanca en Amazon para una mejor solución

Puede borrar los restos de las originales con disolvente y después poner este vinilo.

Amazon.es Features Tiene pantalla LCD, potencia calentar de 1000 vatios y potencia picadora de 800 vatios

Con 10 velocidades, velocidad cuchillas: 45 -5000 rpm

Vaso y cuchillas de acero inoxidable y capacidad del vaso de 2.5 litros / 2 litros en uso

Temperatura ajustable 30 - 140 grados y temporizador de 0 a 99 minutos

Báscula integrada, recetario y accesorios incluidos

Amazon.es Features COCINA PROFESIONAL: Como complemento de su módulo amasador, el Klarstein Lucia Rossa 2 G está equipado con picadora de carne y rodillo para pasta fesca, además de múltiples accesorios que harán las delicias de cualquier aficionado a la cocina o repostería.

RESULTADO: Una masa perfecta. Gracias a su sistema de amasado planetario, los accesorios mezcladores giran sobre sí mismos a la vez que alrededor del recipiente. De este modo, la mezcla se dirige siempre hacia el centro del cuenco para una mezcla óptima.

MULTIFUNCIÓN: Su casquillo de acoplamiento te permitirá cambiar de accesorio rápida y cómodamente. El amasador trabaja la mezcla de manera uniforme. El gancho es ideal para amasar pan y con las varillas podrás obtener resultados esponjosos sin esfuerzo.

TODO TERRENO: Gacias a su vaso mezclador de vidrio podrás preparar fácilmente batidos, smoothies o purés. Los diferentes discos de salida de su accesorio picador te permitirán ampliar tu repertorio en la cocina con nuevos platos de pasta o embutidos caseros.

SENCILLO: El brazo de la Klastein Lucia Rossa 2G está dotado de un sistema de desbloqueo que facilita el acceso al cuenco de amasado, mientras que el diseño modular de la picadora de carne y el vaso mezclador permite acoplarlos y desmontarlos sin esfuerzo.

Amazon.es Features Potencia: calienta de 30º a 180º, permite hacer sofritos y freír e incluye programas de hasta 8 horas

Accesorio Direct Prep integrado permite rebanar, cortar y rallar directamente en el bol de cocción o en un recipiente aparte (incluye 5 discos de corte)

Accesorio vapor: incluye bandeja de vapor de gran capacidad (7.2 L) para poder cocer pescados enteros o gran cantidad de verduras u otros alimentos

Hasta 4 platos a la vez: podrás cocinar 4 recetas al mismo tiempo gracias a los programas predefeterminados y su capacidad

Fácil limpieza: el bol y todos los accesorios se desmontan fácilmente y son aptos para el lavavajillas

Amazon.es Features TECNOLOGÍA AVANZADA DE COCINA DE ARROZ CON LÓGICA FUZZY: tecnología de cocción de arroz de 7 fases controlada por computadora con opciones multifuncionales útiles a medida que incluyen vapor, gachas, cazuela, sopa, hornear pasteles, corteza (Tahdig), cocción lenta y yogur. Incluye temporizador de 24 horas y función para mantener el calor

TAMAÑO VERSÁTIL - Capacidad de 8 tazas de arroz crudo - suficiente para 1-8 personas, 220-240V, 50Hz. Se suministra con cables de alimentación desmontables tanto del Reino Unido como de la UE. INCLUYE NUESTRA EXCELENTE GARANTÍA DE 2 AÑOS!

ARROZ PERFECTO AL TOQUE DE UN BOTÓN: ajustes de grano blanco / largo, grano corto / sushi y arroz integral utilizando 7 fases de cocción diferentes para lograr automáticamente el mejor sabor, textura y aroma

NUEVO BOLÓN INTERIOR MEJORADO DE ALTA CALIDAD DE 5 MM NINJA CON RECUBRIMIENTO CERÁMICO DE 2 CAPAS - Para una cocción más saludable con nuevas líneas mejoradas de nivel de agua, manijas fáciles de levantar y un acabado duradero y duradero. ¡NUEVO! - Cubierta interior de acero inoxidable. Incluye manual de instrucciones, cesta de vapor, taza medidora, espátula de arroz, porta espátula y cucharón para sopa

INGRESE AL FUTURO DE LA COCCIÓN DE ARROZ - Pantalla LED moderna, azul hielo, nítida y brillante. Cuenta regresiva de 10 minutos para las funciones de arroz (¡NUEVO!). Panel de control coreano 'Motouch' y tecnología de calentamiento por fases 3D en una carcasa negra brillante con una tapa de metal plateado

Amazon.es Features Robot de cocina fácil de usar: interfaz intuitiva con 5 programas automáticos (sopa, repostería, batido, salsa, cocción al vapor) y un modo manual que permite realizar recetas diarias en solo dos clics.

Cocina sana: vaporizador para preparar platos cocinados al vapor y saludables.

Incluye un libro de 200 recetas (idioma español no garantizado).

Robot de cocina multiaccesorios: los resultados deseados se obtienen sin esfuerzo gracias a una gama de accesorios: cuchillas de acero inoxidable, batidor, mezclador, vapor externo, cesta de vapor interna y báscula de cocina integrada.

Cocina diaria: 25 funciones para obtener todo tipo de recetas (emulsionar, batir, amasar, mezclar, mijoter, apurar, etc.

Amazon.es Features Óptimo para toda la familia, su capacidad útil de 3 l (4,5 l capacidad total) cocina platos deliciosos y abundantes para hasta 10 personas gracias al amplio rango de temperatura de 30 ºC a 150 ºC apto para preparar una extensa variedad de recetas

12 programas automáticos mediante 6 atajos Programas directos para Salsa, dos para Sopas, tres para Cocción lenta, dos para Vapor, tres programas Masa, uno para Postre, y el modo manual para crear tus propias recetas

6 utensilios que sustituyen a 12 elementos de la cocina conseguiendo unos resultados óptimos: cuchilla multihojas, cuchilla multihojas dentadas cuchilla para amasar/moler, batidora, mezcladora, vaporera, fijación XL de la base.

Velocidad, temperatura y tiempo de cocinado ajustables en el panel manual de fácil uso para adaptarse por completo al plato que esté realizando

Contiene dos utensilos de cocina exclusivos; cuchillo de 15 cm y una cuchara grande, recomendados para preparar el alimento y servir tus exquisitas recetas

Cocina al vapor en 3 niveles, consigue platos mucho más sanos libres de grasas y mantén todas las propiedades nutricionales de los alimentos. Sácale todo el partido a tu robot de cocina, prepara alimentos cocidos a baja temperatura, son muchas las posibilidades.

La cesta vaporera te permite incluso aromatizar los alimentos con el vapor de un buen guiso, o simplemente cocer al vapor sin mezcla de olores o sabores, consiguiendo sabrosos platos de guarnición.

Además, todos los materiales son resistentes y duraderos, fabricados sin BPA. Son muy fáciles de poner y quitar y pueden lavarse incluso en el lavavajillas. Convierte tu CHEFBOT en un auténtico Chef de cocina.

La mejor forma de comer sano y con todo el sabor es con la cocción al vapor y, con esta cesta de cocción al vapor con doble bandeja, podrás preparar tus platos preferidos de la forma más saludable.

Amazon.es Features Robot de cocina para horneados, al vapor, estofados, fritos, comida para bebés, yogur, crema / queso, postres, arroz / cereales, risotto, pasta, fermento de pan y recalentar

Inicio programable y función de mantener en caliente, hasta 24 horas; tecnología de micropresión con válvula regulable para un resultado óptimo y mayor rapidez

Capacidad de 5 L para 3 - 4 personas gracias al bol esférico de 2.5 mm de grosor con 6 capas que incluyen un recubrimiento antiadherente duradero y resistente

La gama bol esférico ofrece una cocción óptima y homogénea con deliciosos resultados

45 programas de cocción gracias al panel de control LCD; opción DIY de ajuste manual de la temperatura, el tiempo y los programas de cocción para personalizar y memorizar sus propias recetas

Amazon.es Features El robot de cocina ideal para todos los panaderos, ya sean principiantes o profesionales

Batidor de huevos, gancho para amasar y batidor plano incluidos para hacer todo tipo de masas

Movimientos de mezclado planetarios que garantizan que todos los ingredientes se incorporen a la perfección

Resistente robot de cocina con carcasa de plástico de gran calidad y engranajes metálicos

Fácil de limpiar gracias a las piezas aptas para el lavavajillas

Amazon.es Features Más de 10.000 recetas gratuitas: recetas gratuitas y en continuo aumento a diario con la app mycook; recetas de todo tipo: veganas, vegetarianas, celíacas, primeros platos, entrantes, postres, carnes, pescados, pasta, arroces, salsas, pasteles; infinidad de recetas totalmente gratuitas a tu alcance y con posibilidad de filtrar por alimento, tiempo, ocasión, etc.

Recetas con información nutricional: todas las recetas a través de la app mycook cuentan con información nutricional que te permitirán seguir un control alimenticio y elaborar una cocina más saludable o específica

App mycook: un recetario a tu alcance que adicionalmente te permite también interactuar con el club mycook, ganar premios, obtener regalos, ampliar tus conocimientos de cocina y aumentar las funcionalidades del robot sin necesidad de tener un modelo de robot conectado a wifi

Cocina por inducción: único en los robots de cocina y con numerosas ventajas: velocidad de calentamiento más rápida y controlada, ideal para conseguir el sofrito perfecto, alcanza hasta los 120º; enfriamiento más rápido; cocción más precisa y estable; cocina más eficiente desde un punto de vista energético; además, este sistema permite que la jarra no tenga ningún tipo de elemento eléctrico haciéndola apta para el lavavajillas sin riesgo de dañar a la larga ningún elemento eléctrico

Cocina en 4 pasos: cocina fácil en tan solo 4 pasos; pesa los ingredientes en su báscula integrada, selecciona tiempo, ajusta temperatura, regula velocidad y listo

Amazon.es Features Disfruta de las prestaciones de este potente robot, con un motor de 1.000 W adecuado para conseguir unos resultados profesionales

Consigue preparar gran cantidad de masas gracias a su sobresaliente capacidad de 3,9 litros en su mezclador de acero inoxidable

Sus 7 posiciones de velocidad, su función Turbo y su control de velocidad automático garantizan los mejores resultados siempre

Prepara múltiples y deliciosas recetas gracias a sus accesorios, que permiten batir, mezclar, amasar, rallar, cortar o picar

Su interior, de acero inoxidable y con un diseño especial, garantiza que los ingredientes usados no se peguen en ningún momento

Amazon.es Features PROFESIONAL: La máquina GrandPrix de Klarstein es el asistente de cocina perfecto gracias a sus accesorios intercambiables y a su recipiente de 2, 5 litros de acero inoxidable que están incluidos. Con 500 W el motor da unos buenos resultados.

PERFECTO PARA REMOVER: La amasadora dispone de un sistema de rotación que no deja restos sin mezclar. Todo gira del eje central y llega a remover las partes cercanas al borde. La masa estará en el medio continuamente y quedará bien mezclada.

MULTIFUNCIONAL: Debido a su diseño, se puede cambiar de accesorio según se necesite. El gancho para remover se encarga de un mezclado regular de la masa, el gancho de amasar es perfecto para panes y las varillas son perfectas para airear la masa.

POTENTE: Cada proceso requiere una velocidad distinta. Por ese mismo motivo esta máquina ofrece 12 niveles de velocidad: del 1 al 3 para amasar, del 4 al 6 para mezclar y remover la masa. La velocidad máxima se usa para batir al punto de nieve.

MUY FÁCIL DE USAR: Gracias a su protección antisalpicadura y a su mecanismo para extraer los accesorios, el robot de cocina es fácil de limpiar. Las patas del robot de cocina de Klarstein se encargan de que se mantenga estable mientras se usa.

Amazon.es Features Interfaz intuitivo con 5 programas automáticos (cocción lenta, sopas, cocción al vapor, postres, recalentar) para innovar en tus comidas caseras

5 accesorios: cuchilla picadora (para picar desde carne a hielo), mezclador, batidor, amasador/triturador y cesta de vapor

Diseño compacto con un bol de 3 l de capacidad total

Recetario con 100 deliciosas recetas caseras para cambiar cada día

Fácil de usar y con un tamaño compacto, ocupa muy poco espacio en tu encimera; se cierra con un simple giro y sus cinco accesorios pueden guardarse dentro del bol

Amazon.es Features Robot de cocina práctico y versátil que incluye un bol de mezclas de acero inoxidable de 3.9 litros de capacidad con el que podrás elaborar masas de hasta 2 kg

Cuenta con el sistema MultiMotion Drive, un engranaje dinámico que garantiza los mejores resultados al procesar alimentos con sus 600 W de potencia

No se te resistirá ninguna receta con su set de accesorios: garfio amasador, varilla batidora y varilla mezcladora, y cortador-rallador con tres discos

Olvídate de las salpicaduras. Este robot de cocina cuenta con una tapa con apertura a través de la cuál podrás añadir los ingredientes

El material utilizado garantiza una fácil limpieza; además, casi todos sus accesorios pueden lavarse en el lavavajillas

