Expertos piden la cancelación de fiestas por aumento de virus | Sociedad

La gente camina por la calle Preciados de Madrid el miércoles. Andrea Comas

El plan navideño que Salud aprobada hace dos semanas, que flexibiliza las medidas en las fechas indicadas y permite que las comunidades cambiantes visiten a familiares y amigos, se preparó en medio del desplome de la epidemia, con una continua tendencia a la baja. Pero eso parece haber cambiado. Del pasado Jueves, el impacto acumulativo tocará el suelo (al menos hasta ahora en la segunda oleada) solo ha aumentado: el miércoles superó los 200 positivos por 100.000 habitantes en 14 días. ¿Se habría aprobado el mismo plan con el escenario actual? La respuesta de media docena de epidemiólogos y expertos en salud pública consultados por EL PAÍS es contundente: no. Considerando el panorama que afronta la Navidad, coinciden, no tiene sentido permitir más viajes, ampliar grupos de encuentro, o ser más generosos con los toques de queda. En cualquier caso, debería ser todo lo contrario.

Ni padres ni padres. Los expertos consultados sugieren algo como cancelar navidad. Las vacaciones hay que pasarlas con el núcleo de la convivencia sin hacer ningún viaje si se quiere evitar una tercera ola en enero. Varios países tienen volvió al plan original para facilitar las medidas en Navidad, caso de Holanda, Reino Unido o Alemania. En España no se toma ninguna decisión. El Consejo Interterritorial de Salud pidió este miércoles a las autonomías menos afectadas que reevalúen las medidas y las endurezcan si es necesario. Se han adelantado Baleares y Canarias, que ya hicieron públicas este lunes mayores restricciones. Y otros lo confunden, de forma más o menos velada. “No tengo ninguna duda de que todos los que toman decisiones están considerando ser más restrictivos, pero es una decisión difícil, que también tiene costos económicos y sociales”, dice el epidemiólogo Javier del Águila.

Como todas las medidas tomadas a lo largo de estos más de nueve meses de epidemia en España, todo es una cuestión de riesgo versus beneficio. Y, para Del Águila, como para el resto de consultados, el beneficio de flexibilizar las medidas esta Navidad para que las familias puedan reunirse en grupos más grandes no compensa el “enorme riesgo” de tener una tercera ola. poderoso en enero y febrero, esto podría conducir a una mayor saturación de los hospitales e incluso a restricciones más severas.

Esta tercera ola, además, llegaría en inicio completo de la campaña de vacunación, y podría dificultar la tarea, según José Martínez Olmos, profesor de la Escuela de Salud Pública de Andalucía. “La vacuna debe ser aplicada por profesionales que, en la hipótesis de un aumento de casos, estarían saturados y tratarían pacientes con covid. El objetivo es llegar al plan de vacunación con la menor carga sanitaria posible. Y para eso tienes que revisar el plan de navidad y, en los lugares que estén en máxima alerta según el semáforo de Salud, ser muy restrictivos ”, asegura.

Uno de los grandes problemas es que las vacaciones de Navidad, que comienzan en solo una semana, serán alcanzadas por un amplio alcance comunitario. Los datos concretos se conocerán en los próximos días, pero ya han superado los 200 casos por 100.000 habitantes, cuando se llegó al verano con ocho. Lo mismo ocurre con la presión asistencial en los hospitales que, si bien lleva más de un mes en descenso, sigue presentando niveles elevados: el 9,21% del total de pacientes españoles hospitalizados tiene covid, una cifra que supera el 20% en el caso de las UCI.

Evita viajar

“Sabemos que hay dos cosas que promueven la transmisión del virus: la movilidad y lugares cerrados. Debemos evitarlo ”, dice Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Y estos son precisamente dos de los límites previstos para flexibilizar el plan navideño. A menos que los cambios (ya sea por el ministerio o por las comunidades) la próxima semana, un movimiento de familias y estudiantes que regresan a casa para celebrar reuniones a puerta cerrada probablemente comenzará en España, donde las medidas de seguridad normalmente se bajan y donde se han localizado buena parte de los focos.

Los expertos recurren a los Países Bajos o Alemania, quien anunció recientemente medidas que son casi bloqueos de cara a la Navidad. ¿Serías el modelo? “Como mínimo, se debe reforzar el mensaje de que no hay necesidad de viajar y que lo ideal sería que no se junten diferentes grupos de convivencia”, responde Ana María García, profesora de salud pública de la ‘Universidad de Valencia.

Los consultados también coinciden en que el plan navideño se ha quedado obsoleto. “Ya no funciona”, dice Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas). “Deben existir líneas generales homogéneas y otras más heterogéneas según el contexto epidemiológico de cada territorio, para no penalizar a quienes tienen una buena situación”, subraya. Pase lo que pase con la tendencia de la curva en los próximos días, Hernández cree que este nuevo plan debe ser abordado ahora para poder implementarlo si se consolida esta tendencia negativa que comenzó el viernes.

Daniel López Acuña, quien fuera director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, cree que debemos sacrificarnos y no ver a la familia en persona si no son de nuestro propio núcleo de convivencia. “El virus no se está tomando un descanso. Podemos hacer videoconferencias y nos vemos el año que viene. Este debe ser el mensaje que están enviando las autoridades, de lo contrario nos encontraremos en una situación muy difícil y nada propicia para la vacunación ”, dijo. Enumera ejemplos que le hacen creer a él ya sus colegas que una Navidad con menos restricciones resultará en más infecciones, hospitalizaciones y muertes: “Lo vimos aquí cuando llegaron las restricciones. despertó y la gente salió a la calle a comprar; Lo vimos en Estados Unidos y Canadá después del Día de Acción de Gracias ”.

