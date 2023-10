Inicio » Top News Los 30 mejores Termo Electrico 80 Litros Horizontal capaces: la mejor revisión sobre Termo Electrico 80 Litros Horizontal Top News Los 30 mejores Termo Electrico 80 Litros Horizontal capaces: la mejor revisión sobre Termo Electrico 80 Litros Horizontal 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Termo Electrico 80 Litros Horizontal?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Termo Electrico 80 Litros Horizontal del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Regent - Calentador de Agua Electrico Horizontal, Termo Electrico 80 Litros Duradero con Luz Piloto, 74.8x45x48 cm - Fabricado para ser Instalado en España (Clase de Eficiencia Energética C) € 170.69

€ 145.00 in stock 1 new from €145.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USO E INSTALACIÓN FÁCIL: El calentador de agua horizontal Regent tiene un depósito de 80L de agua, ideal para 3 personas. Las dimensiones del termo son 74,8X45X48 cm. Se instala horizontalmente de manera fácil y práctica con diseño moderno y acabado blanco, perfecto para tu baño. Tiene 3 años de garantía total y 5 años de garantía en calderín. Con eficiencia energética clase C, está disponible en dos capacidades: 80L(2-3 personas) y 100L(3-4 personas)

CON MANGUITOS DIALÉCTRICOS INCLUIDOS: Los manguitos dialéctricos aislantes, incluidos en el producto, son un accesorio que permite evitar la corrosión en los tubos de entrada y de salida, debida al flujo de agua al termo. Su función es evitar el contacto entre el cobre de los tubos y el acero del termo, aumentando de este modo la durabilidad del producto

SISTEMA DE SEGURIDAD CON VÁLVULA Y LUZ PILOTO: La válvula con leva asegura que la presión en el interior del depósito no supere el valor máximo de correcto funcionamiento. Sirve para proteger os componentes y aportar mayor durabilidad. Mientras que la luz piloto roja ayuda a monitorear el buen funcionamiento del calentador, ya que se enciende cuando el termo está calentando agua

MÁXIMA DURABILIDAD Y ESTANQUEIDAD: La pletina, situada en la parte baja del calderín, dónde está conectada la resistencia eléctrica, cuenta con 5 tornillos que aseguran la máxima estanqueidad del termo

MÁS DURABILIDAD, CALIDAD Y SEGURIDAD: El depósito tiene un esmaltado de titanio para proteger el termo de la corrosión y de la cal. Además tiene un ánodo de magnesio de grandes dimensiones, una pieza consumible de protección que reacciona con el oxígeno del agua, evitando la corrosión del calderín y asegurando una mayor durabilidad

Junkers elacell horizontal - Termo electrico elacell horizontal 80l clase de eficiencia energetica cm € 220.50 in stock 4 new from €220.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number elacell horizontal Model elacell horizontal Color Blanco

Teka, Termo eléctrico de 80 litros con instalación vertical/horizontal € 290.00

€ 190.00 in stock 12 new from €189.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TEKA EWH80H TERMO ELECTRICO EWH-80 H

Producto de alta calidad

Producto de marca reconocida

Producto original

Ariston, Velis Wifi - Calentador de Agua Electrico, Horizontal y Vertical, Termo 80 Litros Plano, 50.6x27.5x106 cm - Fabricado para Instalación en España (Clase de Eficiencia Energética B) € 387.00

€ 369.00 in stock 11 new from €369.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁS AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA CON VELIS WI-FI: Ofrece una tecnología de ahorro inteligente con doble depósito que permite calentar el agua en 50 min, la mitad de tiempo respecto un calentador tradicional, funcionando de forma independiente y con una potencia máxima de 1,5 Kw. Su diseño permite instalar el producto en posición vertical u horizontal, con dimensiones de 48x45x56cm. Tiene 3 años de garantía total y 5 años en el calderin. Tiene una capacidad de 80L de agua, ideales para 3 personas

CONECTIVIDAD WIFI PARA CONTROL REMOTO: Gracias a la tecnología con Wi-Fi integrado, es posibile controlar fácilmente el calentador desde tu dispositivo móvil y desde cualquier sitio, utilizando la App Aqua Ariston Net que ofrece también información detallada sobre tus consumos

MÚLTIPLES FUNCIONES CON INTERFAZ INTUITIVA Y DISEÑO FUNCIONAL: El amplio display sencillo e intuitivo está situado en la parte frontal del calentador para ofrecer un control electrónico de la temperatura más eficaz y programar múltiples funciones. Por ejemplo, con el piloto led de la pantalla es posible comprobar la disponibilidad de agua para la ducha, gracias a la función Shower Ready que comunica mediante aviso al móvil

TECNOLOGÍA INTELIGENTE ECO-EVO QUE CONOCE TUS HÁBITOS: Con la función ECO-EVO el calentador aprende y memoriza tus hábitos de consumo y regula su funcionamiento para ayudarte a optimizar tus consumos, ahorrando hasta un 14% anual de energia

MAYOR SEGURIDAD, DOBLE RESISTENCIA Y CALIDAD DURADERA: Tiene una doble resistencia blindada antical. Por otro lado, con la función Pack ABS, el calentador realiza automáticamente procesos de Auto-diagnóstico, Anti-quemaduras, Anti-hielo, Anti-funcionamiento en seco y Anti-legionela para ofrecer aún más seguridad READ Los 30 mejores Piedra Para Afilar capaces: la mejor revisión sobre Piedra Para Afilar

Termo Cointra Tnc Plus 80 H 80L 1500W - € 209.05

€ 197.72 in stock 8 new from €197.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto de calidad

Fácil de usar

Material duradero

Producto creado tanto para aficionados como para profesionales

Bosch - Termo eléctrico horizontal tronic 2000t es080-6 con capacidad de 80 litros € 201.77 in stock 5 new from €201.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El termo eléctrico ES 80-E6 horizontal cuenta con capacidad para 80 litros y 1500 W de potencia.

Ariston, Lydos R - Calentador de Agua Electrico Vertical, Termo Electrico 80 Litros, Regulación Externa y Titanio en el Depósito, 48x45x56 cm, Fabricado para Instalación en España (Clase Energética C) € 169.00 in stock 6 new from €169.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD CON LYDOS R: El calentador de agua Lydos R cuenta con conexiones hidráulicas ocultas que mejoran la estética del producto y favorecen una mejor integración en cualquier espacio, con acabado refinado blanco. Su diseño permite instalar el producto en posición vertical, con dimensiones de 48x45x73,3 cm. Tiene 3 años de garantía total. Tiene una capacidad de 80L de agua, ideales para 3 adultos

MAYOR AHORRO DE ENERGÍA CON LA FUNCIÓN WATERPLUS: Tendrás un 16% más de agua caliente respecto a otros termos del mercado sin esta tecnología, ¡y sin gastar más energía! Gracias a la función Water Plus el agua fría tarda más tiempo en mezclarse con el agua caliente, consiguiendo agua caliente durante más tiempo

INTERFAZ INTUITIVA Y DISEÑO FUNCIONAL: El amplio display está situado en la parte frontal del calentador para ofrecer un control mecánico de la temperatura más eficaz, con luz piloto incorporada

MÁS DURABILIDAD, CALIDAD Y SEGURIDAD: El depósito esmaltado de titanio protege el termo de la corrosión y de la cal, mientras que el ánodo de magnesio de grandes dimensiones, una pieza consumible de protección, reacciona con el oxígeno del agua, evitando la corrosión del calderín y asegurando mayor durabilidad

COMPATIBLE CON NUESTRO SOPORTE INSTAFIX: Instafix es nuestro soporte universal para termos que facilita la sustitución de termos sin volver a perforar la pared de tu baño. Cuelga el termo en la pared sin hacer nuevos agujeros! Instafix es compatible con la mayoría de los termos eléctricos del mercado

Ariston, Blu1 Eco H - Calentador de Agua Electrico Horizontal, Termo Electrico 80 Litros con Función ECO y Regulación Externa, 45x47x75,8 cm - Fabricado para Instalación en España (Clase Energética C) € 275.00 in stock 1 new from €275.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA CON EL MODELO LYDOS ECO BLU: El termo cuenta con conexiones hidráulicas ocultas que mejoran la estética del producto facilitando la instalación en cualquier espacio. Está disponible en 3 tamaños 30L (para 1 adulto), 50L (para 2 adultos), 80L (para 2 adultos y 1 niño) y 100L (para 2 adultos y 2 niños). Sus dimensiones son de 45x47x75,8 cm y tiene una capacidad de 100L, tiene una garantía total de 3 años y 5 años de garantía del calderín

TECNOLOGÍA INTELIGENTE ECO-EVO QUE CONOCE TUS HÁBITOS: Con la función ECO-EVO el calentador aprende y memoriza tus hábitos de consumo y regula su funcionamiento para ayudarte a optimizar tus consumos, ahorrando hasta un 14% anual de energia

INTERFAZ INTUITIVA Y FUNCIÓN SHOWER READY: El producto incorpora un amplio display LCD situado en la parte frontal del termo, muy sencillo e intuitivo, que muestra la temperatura y permite programar múltiples funciones. Por otro lado, la función Shower Ready te avisa a través del display que el agua para la primera ducha ya está disponible

MAYOR AHORRO DE ENERGÍA CON LA FUNCIÓN WATERPLUS: Tendrás un 16% más de agua caliente respecto a otros termos del mercado sin esta tecnología, ¡y sin gastar más energía! Gracias a la función Water Plus el agua fría tarda más tiempo en mezclarse con el agua caliente, consiguiendo agua caliente durante más tiempo

CON TECNOLOGÍA T-MAX INTELIGENTE: El termo garantiza disponer de agua caliente en poco tiempo para cubrir las necesidades urgentes, gracias a la gran capacidad de adaptación de este termo que funciona a la máxima temperatura en momentos de mayor demanda de agua caliente

Ryte Eco Termo Eléctrico Horizontal 80 litros | Calentador de Agua Horizontal, Serie Premium Eco, Instantaneo - Aislamiento de alta densidad € 179.00 in stock 1 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERTE PROTECCION ANTIBACTERIANA. El depósito RyteEco con recubrimiento vitrificado de zirconio dispondrá de agua caliente con altas cualidades sanitarias e higiénicas. Esto se hace configurando el termostato capilar automático al máximo. De esta manera él se apagará a los 75°С. Para más información – todos los virus y bacterias, incluida la popular Legionella, mueren a temperaturas superiores a los 65°С.

VIDA LARGA. La tecnología SHIELD y la doble protección catódica contra la corrosión. El depósito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para protección óptima de la corrosión en toda su superficie. 3 años de garantía completa

AHORRO DE ENERGÍA . El aislamiento espeso de poliuretano expanso sin freón con un espesor de 33 mm que asegura pérdidas térmicas muy bajas. Ahorran energía – porque tienen un aislamiento denso Closed-Cells HFO.

"""SEGURO. Una protección única de seis grados: El termostato de seguridad capilar, La válvula de seguridad de PBT combinada “3 in 1” – hace las funciones de válvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciación"""

2 años de garantía completa.

Calentador de Agua 80 Litros Termo Electrico Vertical | Junkers Grupo Bosch Elacell Comfort, Modelos Clasicos y Modernos, Los Mismos Tamaños, Fácil de Usar € 194.49 in stock 1 new from €194.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Termo Eléctrico Horizontal Celsior TH 80 Litros € 233.71 in stock 2 new from €233.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Termo eléctrico para ACS modelo horizontal TH 80 L, de 82 litros vitrificado, ancho 843mm, profundo 468mm, altura 440mm 1500W 230V-I Incorpora ánodo de magnesio, termostato de servicio y seguridad, y válvula de seguridad 6 bar Erp C Perfil de carga L

Termo agua eléctrico 80 litros vertical ACB Europe € 153.99 in stock 1 new from €153.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REQUIERE INSTALACIÓN POR PARTE DE PROFESIONAL CUALIFICADO

GARANTÍA - Consultar fabricante: WWW.ACBEUROPE.COM

Edesa Flat 80 Wifi, termo eléctrico 80 litros, Calentador de agua horizontal o vertical, Garantía en Calderín de 7 años, medidas 109,0 x 490 x 310cm, Fabricado para ser instalado en España. € 366.50 in stock 6 new from €366.50

1 used from €254.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTROL REMOTO VÍA WIFI: Con control remoto vía Wifi a través de la app gratuita Cozytouch, disponible para Android y Apple, podrás controlar el consumo de agua y de electricidad, desde cualquier dispositivo de manera sencilla y directa. Sin cables ni accesorios.

FUNCIÓN ECO+: Es el revolucionario sistema que gestiona electrónicamente la funcionamiento del equipo. La función ECO+ aprende del estilo de vida del usuario y se adapta a sus hábitos para consumir menos energía y más eficiente. Con la función ECO+ se puede llegar a reducir hasta un 20% del consumo eléctrico sin alterar los hábitos del usuario.

PANTALLA/DISPLAY DIGITAL: Este modelo incorpora un display digital especialmente diseñado para que resulte sencillo e intuitivo. A simple vista verás cuantas duchas te quedan y podrás elegir con una sola pulsación entre 4 programas de funcionamiento: Manual, ECO+, Boost y Ausencia.

AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD: La espuma de poliuretano con la que están protegidos todos los termos Edesa, minimiza las pérdidas de calor, lo que te ayuda a consumir menos. Una característica ecológicamente interesante. Y más aún si tenemos en cuenta que para su fabricación se emplean únicamente gases responsables y respetuosos con el efecto invernadero (libres de CFC).

PROTECCIÓN ELECTRO-STOP: Todos los termos Edesa cuentan con el sistema especial de seguridad "electro-stop". Un dispositivo que, en caso de fugas eléctricas o de sobrecalentamiento del termo corta el circuito de alimentación, evitando cualquier posible consecuencia. READ Starzplay lanzado en los países nórdicos en Viaplay - Digital TV Europe

Termo eléctrico Thermor Concept 80L Vertical € 181.99

€ 176.90 in stock 2 new from €176.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blanco Energy Efficiency Class A

Ryte Eco Termo Eléctrico Digital 80 litros | Calentador de Agua Horizontal Derecha, Serie Premium Eco, Instantaneo - Aislamiento de alta densidad [Clase de eficiencia energética B] € 219.00 in stock 1 new from €219.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERTE PROTECCION ANTIBACTERIANA. El depósito RyteEco con recubrimiento vitrificado de zirconio dispondrá de agua caliente con altas cualidades sanitarias e higiénicas. Esto se hace configurando el termostato capilar automático al máximo. De esta manera él se apagará a los 75°С. Para más información – todos los virus y bacterias, incluida la popular Legionella, mueren a temperaturas superiores a los 65°С.

VIDA LARGA. La tecnología SHIELD y la doble protección catódica contra la corrosión. El depósito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para protección óptima de la corrosión en toda su superficie. 3 años de garantía completa

AHORRO DE ENERGÍA . El aislamiento espeso de poliuretano expanso sin freón con un espesor de 33 mm que asegura pérdidas térmicas muy bajas. Ahorran energía – porque tienen un aislamiento denso Closed-Cells HFO.

"""SEGURO. Una protección única de seis grados: El termostato de seguridad capilar, La válvula de seguridad de PBT combinada “3 in 1” – hace las funciones de válvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciación"""

2 años de garantía completa.

Termo eléctrico Galyon 80 litros - Serie Roma € 142.00 in stock 1 new from €142.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VÁLVULA DE SEGURIDAD

VOLTAJE 220-240V

PORCELANA VITRIFICADA

ÁNODO DE MAGNESIO

CONEXIONES 1/2"

Ryte Eco Termo Eléctrico 80 litros (Pequeña abolladura en la parte delantera) € 129.00 in stock 1 new from €129.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERTE PROTECCION ANTIBACTERIANA. El depósito RyteEco con recubrimiento vitrificado de zirconio dispondrá de agua caliente con altas cualidades sanitarias e higiénicas. Esto se hace configurando el termostato capilar automático al máximo. De esta manera él se apagará a los 75°С. Para más información – todos los virus y bacterias, incluida la popular Legionella, mueren a temperaturas superiores a los 65°С.

VIDA LARGA. La tecnología SHIELD y la doble protección catódica contra la corrosión. El depósito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para protección óptima de la corrosión en toda su superficie. 3 años de garantía completa

AHORRO DE ENERGÍA . El aislamiento espeso de poliuretano expanso sin freón con un espesor de 33 mm que asegura pérdidas térmicas muy bajas. Ahorran energía – porque tienen un aislamiento denso Closed-Cells HFO.

"""SEGURO. Una protección única de seis grados: El termostato de seguridad capilar, La válvula de seguridad de PBT combinada “3 in 1” – hace las funciones de válvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciación"""

2 años de garantía completa.

Ryte Eco Termo Eléctrico 80 litros | Calentador de Agua Vertical, Serie Premium Eco, Instantaneo - Aislamiento de alta densidad € 143.90 in stock 2 new from €143.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERTE PROTECCION ANTIBACTERIANA. El depósito RyteEco con recubrimiento vitrificado de zirconio dispondrá de agua caliente con altas cualidades sanitarias e higiénicas. Esto se hace configurando el termostato capilar automático al máximo. De esta manera él se apagará a los 75°С. Para más información – todos los virus y bacterias, incluida la popular Legionella, mueren a temperaturas superiores a los 65°С.

VIDA LARGA. La tecnología SHIELD y la doble protección catódica contra la corrosión. El depósito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para protección óptima de la corrosión en toda su superficie. 3 años de garantía completa

AHORRO DE ENERGÍA . El aislamiento espeso de poliuretano expanso sin freón con un espesor de 33 mm que asegura pérdidas térmicas muy bajas. Ahorran energía – porque tienen un aislamiento denso Closed-Cells HFO.

"""SEGURO. Una protección única de seis grados: El termostato de seguridad capilar, La válvula de seguridad de PBT combinada “3 in 1” – hace las funciones de válvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciación"""

2 años de garantía completa.

Teka, termo eléctrico Slim de 80 litros con instalación vertical/horizontal € 395.00

€ 312.78 in stock 3 new from €312.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Instalación vertical y horizontal

Tarjeta SMART CONTROL 3 posiciones, con display digital

Capacidad: 74 litros

2 tanques esmaltados en zafiro. Optima estratificación del agua

Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm): 90 x 57 x 30

Ariston, Lydos Eco Blu - Calentador de Agua Electrico Vertical, Termo Electrico 80 Litros, Función ECO, Regulación Externa, 45x47x73,3cm - Fabricado para Instalación en España (Clase Energética B) € 242.99

€ 229.00 in stock 4 new from €229.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN SHOWER READY: mediante un aviso al móvil y/o mediante un piloto led en el display/pantalla (situado en el frontal del termo), sabrás cuando la primera ducha está disponible

FUNCIÓN WATERPLUS: tendrás un 20% más de agua caliente respecto a otros termos del mercado que no tienen esta tecnología, y sin gastar más energía; este sistema hace que el agua fría se mantenga en la parte inferior del depósito, evitando que se mezcle con el agua caliente y así puedas disponer de más cantidad de agua caliente

FUNCIÓN ECO EVO: es un calentador de agua eléctrico inteligente, aprende y memoriza los hábitos de consumo y regula su funcionamiento para ayudarte en tu factura de la luz hasta un 14% anual

TEGNOLOGÍA T-MAX: garantiza disponer de agua caliente para cubrir las necesidades urgentes en un periodo corto de tiempo; esto es posible gracias a la gran capacidad de adaptación de este termo, que funciona a máxima temperatura en momentos de mayor demanda de agua caliente

CONEXIONES HIDRÁULICAS OCULTAS: mejoran la estética del producto y permiten una mejor integración del termo eléctrico en cualquier espacio

ELDOM Termo Eléctrico Plano 80 litros | Calentador de Agua Vertical/Horizontal, Serie Premium Eco, Instantaneo - Aislamiento de alta densidad € 389.00 in stock 1 new from €389.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERTE PROTECCION ANTIBACTERIANA. El depósito RyteEco con recubrimiento vitrificado de zirconio dispondrá de agua caliente con altas cualidades sanitarias e higiénicas. Esto se hace configurando el termostato capilar automático al máximo. De esta manera él se apagará a los 75°С. Para más información – todos los virus y bacterias, incluida la popular Legionella, mueren a temperaturas superiores a los 65°С.

VIDA LARGA. La tecnología SHIELD y la doble protección catódica contra la corrosión. El depósito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para protección óptima de la corrosión en toda su superficie. 3 años de garantía completa

AHORRO DE ENERGÍA . El aislamiento espeso de poliuretano expanso sin freón con un espesor de 33 mm que asegura pérdidas térmicas muy bajas. Ahorran energía – porque tienen un aislamiento denso Closed-Cells HFO.

"""SEGURO. Una protección única de seis grados: El termostato de seguridad capilar, La válvula de seguridad de PBT combinada “3 in 1” – hace las funciones de válvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciación"""

2 años de garantía completa.

Termo Eléctrico Edesa Vertical/Horizontal TRE Slim 80L € 262.00 in stock 4 new from €262.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 954308

FORCALI Serie SEDNA Termo de agua electrico 80 Litros vertical € 153.99 in stock 1 new from €153.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INSTALACION PERSONAL CUALIFICADO.

Cabel cabel - Termo electrico vertical 80l clase de eficiencia energetica c € 169.00 in stock 3 new from €169.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number CABEL Model CABEL

Edesa, Tre-Calentador de Agua Electrico Vertical,Termo Electrico 80 Litros, Regulación Externa+Resistencia Cerámica Envainada, 43,3x85,9x45cm-Fabricado para Instalación en España (Clase Energética C) € 234.50 in stock 6 new from €234.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESISTENCIA CERÁMICA ANTICAL, IDEAL PARA TODO TIPO DE AGUAS: Es por eso que Edesa ha incorporado una resistencia cerámica con componentes patentados, que al estar envainada, queda aislada del contacto directo con el agua. Además, su baja tasa de carga evita que la cal se precipite e incruste en la resistencia. Todo ello garantiza una larga vida útil del termo, incluso en las peores condiciones de dureza del agua.

UN BOTÓN PARA REGULAR CUÁNTO QUIERES CALENTAR EL AGUA: Uno de los trucos más sencillos para ahorrar energía, es calentar el agua justo a la temperatura de uso y ese, es un valor que cambia de invierno a verano. Por eso, resulta tan útil disponer de un botón regulador como el del Tre: es la manera más simple de ajustar la temperatura del agua.

SISTEMA BRISIJET. AGUA CALIENTE PERO NO REVUELTA: Con este sistema, el agua fría que entra en el termo lo hace de manera difusa, sin turbulencias. Así se evita que el agua fría que entra se mezcle con el agua que ya está caliente y que reduzca su temperatura. El resultado es que el agua no se va enfriando mientras tú acabas de ducharte.

AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD PARA NO DESPERDICIAR NI UN SÓLO GRADO: La espuma de poliuretano con la que están protegidos todos los termos Edesa, minimiza las pérdidas de calor, lo que te ayuda a consumir menos. Una característica ecológicamente interesante y más aún, si tenemos en cuenta que para su fabricación, se emplean únicamente gases responsables y respetuosos con el efecto invernadero (libres de CFC). READ Fútbol: Paulo Rosie está muerto. Comentario de los medios italianos

Edesa One 80L, termo eléctrico 80 litros, Calentador de agua vertical, Garantía total 3 años, medidas 85,7 x 43,3 x 45,1cm, color blanco, Fabricado para ser instalado en España € 175.00

€ 169.00 in stock 5 new from €169.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD: La espuma de poliuretano con la que están protegidos todos los termos Edesa, minimiza las pérdidas de calor, lo que te ayuda a consumir menos. Una característica ecológicamente interesante. Y más aún si tenemos en cuenta que para su fabricación se emplean únicamente gases responsables y respetuosos con el efecto invernadero (libres de CFC).

PROTECCIÓN ELECTRO-STOP: Todos los termos Edesa cuentan con el sistema especial de seguridad "electro-stop". Un dispositivo que, en caso de fugas eléctricas o de sobrecalentamiento del termo corta el circuito de alimentación, evitando cualquier posible consecuencia.

REGULACIÓN PRECISA DE LA TEMPERATURA: Uno de los trucos más sencillos para ahorrar energía es calentar el agua justo a la temperatura de uso. Y ese es un valor que cambia de invierno a verano. Por eso resulta tan útil disponer de un botón como el del ONE: es la manera más simple de ajustar la temperatura del agua.

Sistema O'Pro que alarga un 50% la vida del ánodo de magnesio, garantizando una mayor durabilidad del termo.

MEDIDAS (alto x ancho x largo): 50L: 61,0cm x 43,3cm x 45,1cm; 80L: 85,7cm x 43,3cm x 45,1cm; 100L: 100,5cm x 43,3cm x 45,1cm;

Ryte Eco Termo Eléctrico Digital 80 litros | Calentador de Agua Horizontal, Serie Premium Eco, [Clase de eficiencia energética B] € 219.00 in stock 1 new from €219.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERTE PROTECCION ANTIBACTERIANA. El depósito RyteEco con recubrimiento vitrificado de zirconio dispondrá de agua caliente con altas cualidades sanitarias e higiénicas. Esto se hace configurando el termostato capilar automático al máximo. De esta manera él se apagará a los 75°С. Para más información – todos los virus y bacterias, incluida la popular Legionella, mueren a temperaturas superiores a los 65°С.

VIDA LARGA. La tecnología SHIELD y la doble protección catódica contra la corrosión. El depósito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para protección óptima de la corrosión en toda su superficie. 3 años de garantía completa

AHORRO DE ENERGÍA . El aislamiento espeso de poliuretano expanso sin freón con un espesor de 33 mm que asegura pérdidas térmicas muy bajas. Ahorran energía – porque tienen un aislamiento denso Closed-Cells HFO.

"""SEGURO. Una protección única de seis grados: El termostato de seguridad capilar, La válvula de seguridad de PBT combinada “3 in 1” – hace las funciones de válvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciación"""

2 años de garantía completa.

Junkers Grupo Bosch Termo Electrico 80 litros | Calentador de Agua Vertical, Resistencia Ceramica, 2000w [Clase de eficiencia energética C] € 205.00 in stock 2 new from €205.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Ryte Eco Termo Eléctrico Digital 80 litros | Calentador de Agua Horizontal izquierda, Serie Premium Eco, Instantaneo - Aislamiento de alta densidad [Clase de eficiencia energética B] € 219.00 in stock 1 new from €219.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERTE PROTECCION ANTIBACTERIANA. El depósito RyteEco con recubrimiento vitrificado de zirconio dispondrá de agua caliente con altas cualidades sanitarias e higiénicas. Esto se hace configurando el termostato capilar automático al máximo. De esta manera él se apagará a los 75°С. Para más información – todos los virus y bacterias, incluida la popular Legionella, mueren a temperaturas superiores a los 65°С.

VIDA LARGA. La tecnología SHIELD y la doble protección catódica contra la corrosión. El depósito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para protección óptima de la corrosión en toda su superficie. 3 años de garantía completa

AHORRO DE ENERGÍA . El aislamiento espeso de poliuretano expanso sin freón con un espesor de 33 mm que asegura pérdidas térmicas muy bajas. Ahorran energía – porque tienen un aislamiento denso Closed-Cells HFO.

"""SEGURO. Una protección única de seis grados: El termostato de seguridad capilar, La válvula de seguridad de PBT combinada “3 in 1” – hace las funciones de válvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciación"""

2 años de garantía completa.

Termo eléctrico multiposición FLAT DUO de Cabel - 80 litros € 269.00 in stock 3 new from €269.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Termo eléctrico de fácil instalación y manejo., Termo eléctrico de instalación multiposición (Horizontal o vertical)., Doble depósito de acero vitrificado.

