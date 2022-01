Inicio » Top News Los 30 mejores Telas Por Metros Loneta capaces: la mejor revisión sobre Telas Por Metros Loneta Top News Los 30 mejores Telas Por Metros Loneta capaces: la mejor revisión sobre Telas Por Metros Loneta 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Telas Por Metros Loneta?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Telas Por Metros Loneta del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



LAS TELAS ... Loneta Lisa por Metros Tintada Dos Caras. Ancho de 2,80 Mtrs. 1 Mtr. (Loneta Lisa Cruda. Ref. Color NCS S 0804-990Y) € 7.50 in stock 1 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Envío GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LA TIENDA DE LAS TELAS

Tela de loneta tintada por ambas caras en colores lisos. La loneta es una tela fuerte y resistente con un ancho especial de 2.80m que se utiliza para decoración, tapicería y prendas de vestir. Para que puedas elegir mejor el color, hemos incorporado una referencia NCS que es el acrónimo de Natural Color System (NCS), el sistema de color más utilizado por los profesionales de la pintura. ¡Esperamos que te ayude en tu elección!

Composición: 70% Alg. 30% Pol. Medida: Ancho 2,80 Mtrs. Gramaje: 200 Grms/m2. Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

Este tejido se vende de metro en metro y SIN CORTES, cada unidad corresponde a un metro y siempre con el ancho de la pieza que es 2,80 Mtrs. Si quieres comprar una cantidad determinada o tienes cualquier duda no dudes en contactar con LA TIENDA DE LAS TELAS en el teléfono 950042864, estaremos encantados de ayudarte.

RECUERDE: los colores de los tejidos pueden sufrir variaciones en su tonalidad debido a la resolución de su pantalla o a las diferentes tintadas de cada pieza.

Kt KILOtela Tela por Metros de loneta Estampada - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Hojas - Marrón, Gris € 3.60 in stock 1 new from €3.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% poliéster. Fabricado en España

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza READ Los 30 mejores Tubo Led 120Cm capaces: la mejor revisión sobre Tubo Led 120Cm

Kt KILOtela Tela por Metros de loneta Estampada - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Geométrico, hexágonos - Amarillo Mostaza, marrón € 3.60 in stock 1 new from €3.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza

GADETEX Loneta lisa por metros Telas por metro loneta (0,50 x 2,80 m, Tejido loneta Lisa Nº 143 Morado) € 5.00 in stock 1 new from €5.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ IMPORTANTE: 1 unidad son 0,50 x 2,80 metros de ancho. Si necesita 1 o más unidades, introduzca el total de unidades y le enviaremos la tela en una pieza sin cortes. Ejemplos: 2 Uds = 1,00 mts, 3 Uds. = 1,50 mts. Y así sucesivamente, siempre con ancho de 2,80 mts. Tambien disponible en rollos de 30 metros.

✅Loneta por metros, para confeccionar foulares para sofá cojines, manteles de tela, fundas nórdicas, bolsos, cortinas

✅Composición: 70 % Alg. 30 % Pol. Ancho 2,80 metros

✅Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

✅Fabricado íntegramente en España, Certificado Standard 100 de OEKO TEX que verifica que no haya sustancias nocivas ni en textiles, ni en las fases de la fabricación de un determinado producto.

GADETEX Telas por metro loneta (Damasco Grand Blanco, 0,50 x 2,80 m) € 3.30 in stock 1 new from €3.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ IMPORTANTE: 1 unidad son 0,50 mts x 2,80 mts de ancho. Si necesita 1 o más unidades, introduzca el total de unidades y le enviaremos la tela en una pieza sin cortes. Ejemplos: 2 Uds = 1,00 mts, 3 Uds. = 1,50 mts. Y así sucesivamente, siempre con ancho de 2,80 mts. Tambien disponible en rollos de 30 metros.

✅Loneta por metros, para confeccionar foulares para sofá cojines, manteles de tela, fundas nórdicas, bolsos, cortinas

✅Composición: 50 % Alg. 50 % Pol. Ancho 2,80 metros

✅Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

✅Fabricado íntegramente en España, Certificado Standard 100 de OEKO TEX que verifica que no haya sustancias nocivas ni en textiles, ni en las fases de la fabricación de un determinado producto.

Kt KILOtela Tela por Metros de loneta Estampada Digital - Panamá 100% algodón - Ancho 280 cm | Geométrico, Rayas - Naranja, Multicolor € 19.00 in stock 1 new from €19.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 100% algodón

PESO APROXIMADO: 350 gr/m²

VENDIDO POR METROS: Si necesita más de 1 metro (1 unidad), introduzca el total de metros. Ejemplos: 2 Uds.= 2 m, 3 Uds.= 3 m. 4 Uds.= 4 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 280 cm. Se servirá la tela en una única pieza

Kt KILOtela Tela por Metros de loneta Lisa - Algodón, poliéster - Solidez a la luz: 5-6 - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Gris Oscuro € 3.90 in stock 1 new from €3.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 75% algodón, 25% poliéster. MARTINDALE: 20.000

PESO APROXIMADO: 195 gr/m². SOLIDEZ A LA LUZ: 4-5

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza

Kt KILOtela Tela por Metros de loneta Estampada - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Flores - Rosa € 3.90 in stock 1 new from €3.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza

Kt KILOtela Tela por Metros de loneta Estampada Digital - Half Panamá 100% algodón orgánico, Oeko-Tex Standard 100 - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Geométrico Maui - Azul, Rosa € 8.50 in stock 1 new from €8.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para múltiples manualidades de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 100% algodón. Fabricado en España

PESO APROXIMADO: 215 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza

(8,49€/m) Breaker Teflon® - Tela repelente al agua - A prueba de viento - Muy robusta (color antracita) (por metro) € 8.49 in stock 1 new from €8.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Breaker Teflon - Tela repelente al agua - A prueba del viento - Muy robusta - Recubrimiento de acrílico.

Características: es una tela a prueba de viento, impermeable, opaca, robusta, fuerte, transpirable, fácilmente lavable, resistente al polvo y resistente a cualquier situación climática.

Material: poliéster. Alta calidad.

Dimensiones: Ancho: 149 cm | Peso: 330 gr/m (200 gr/m²)

El precio es por 1 metro lineal de largo (por ejemplo: cantidad 1 = 1m ,cantidad 2 = 2m ,cantidad 3 = 3m ,cantidad 4 = 4m...); por 0,5 metros lineales de largo (por ejemplo: cantidad 1 = 0,5m ,cantidad 2 = 1m ,cantidad 3 = 1,5 m ,cantidad 4 = 2 m...); Muestra: Por una muestra de esta tela.

GADETEX Telas por metro loneta (Mandala Gris, 2,95 x2,80 mts) € 23.00 in stock 1 new from €23.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ IMPORTANTE: 1 unidad son 2,95 mts x 2,80 mts de ancho. También disponible en rollos de 30 metros.

✅Loneta por metros, para confeccionar foulares para sofá cojines, manteles de tela, fundas nórdicas, bolsos, cortinas

✅Composición: 50 % Alg. 50 % Pol. Ancho 2,80 metros

✅Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

✅Fabricado íntegramente en España, Certificado Standard 100 de OEKO TEX que verifica que no haya sustancias nocivas ni en textiles, ni en las fases de la fabricación de un determinado producto.

Tela por metros de loneta estampada digital - Half Panamá 100% algodón - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Hojas tropicales - Verde, amarillo € 9.00 in stock 1 new from €9.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 100% algodón

PESO APROXIMADO: 215 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se le servirá la tela en una única pieza

Kt KILOtela Tela de loneta Estampada - Retal de 100 cm Largo x 280 cm Ancho | Cómic - Blanco, Negro ─ 1 Metro € 12.35 in stock 1 new from €12.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DEL RETAL: 100 x 280 cm

Kt KILOtela Tela de loneta por Metro - Half Panamá Hilo Tintado - Algodón y Fibras recicladas - Ancho 280 cm | Rayas de 5 cm - Granate, Crudo € 14.85 in stock READ Revista de psicología: Szabó T. Anna: El miedo es bueno si lleva al autoexamen 1 new from €14.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 85% algodón, 15% poliéster reciclado

PESO APROXIMADO: 220 gr/m²

VENDIDO POR METRO: Introduzca el total de metros. Ejemplos: 2 Uds.=2 m, 3 Uds.=3 m. 4 Uds.=4 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 m. Se servirá la tela en una única pieza

HAPPERS Loneta Estampada Diseño Otomana Crema. Venta por Metros con Ancho 280 cm € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ ¿CÓMO RECIBIRÁS TU PEDIDO? - Recibirás tu pedido en un pliegue de 280 cm. de ancho y de 1 metro de largo POR CADA UNIDAD del mismo color/estampado que añadas al carrito, sin cortes. (Si añades 4 unidades de un determinado color, recibirás 1 rollo de 4 metros de longitud y 280 cm. de ancho)

✔️ LONETA ESTAMPADA - Ideal para la tapiceria de interior. Perfecta para confeccionar cojines, cortinas, fundas nórdicas, colchas, foulares para sofá, bolsos, manteles…

✔️ NUEVOS DISEÑOS - Los estampados más refrescantes para toda tu casa, con una gran variedad de motivos y la máxima calidad para tus tapizados.

✔️ DISTRIBUIDORES DIRECTOS - Nuestros tejidos provienen directamente de fábrica y seleccionamos sólo los textiles con más calidad para que tengas a tu disposición los mejores materiales al mejor precio.

✔️ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Composición: 50% algodón 50% poliéster. Perfecta para interior.

GADETEX Telas por metro loneta (Marea Azul, 0,50x2,80 m) € 3.30 in stock 1 new from €3.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ IMPORTANTE: 1 unidad son 0,50 mts x 2,80 mts de ancho. Si necesita 1 o más unidades, introduzca el total de unidades y le enviaremos la tela en una pieza sin cortes. Ejemplos: 2 Uds = 1,00 mts, 3 Uds. = 1,50 mts. Y así sucesivamente, siempre con ancho de 2,80 mts. Tambien disponible en rollos de 30 metros.

✅Loneta por metros, para confeccionar foulares para sofá cojines,manteles de tela, fundas nórdicas, bolsos,cortinas y decoración

✅Composición: 50 % Alg. 50 % Pol. Ancho 2,80 m

✅Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

✅Fabricado integramente en España ,composición 50% Poliéster 50% Algodón , Certificado Standard 100 de OEKO TEX que verifica que no haya sustancias nocivas ni en textiles, ni en las fases de la fabricación de un determinado producto.

Acomoda Textil - Tela por Metros Loneta Colores Lisos, Loneta para Tapizar, Manualidades y Forrar. 280 cm Ancho. (Gris Oscuro, 2 Metros) € 19.90 in stock 1 new from €19.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Venta por metros sin corte. Ejemplo: Si selecciona 5 metros, el envío será de 5 metros seguidos.

Opción ideal para tapizar sillas, fundas de sofá, cortinas, manteles, colchas, fundas, manualidades, cojines, bolsos, mascarillas etc.

Diseño elegante y materiales duraderos, una combinación ideal para darle un toque alegre y renovado a todo tipo de objetos.

Gran calidad, durabilidad y resistencia a múltiples lavados sin comprometer la calidad de la tela.

El ancho de la pieza 280 cm.

Tela por metros de loneta estampada - Ancho 280 cm - Largo a elección de metro en metro | Selva. Elefantes y jirafas - Rosa, verde € 8.50 in stock 1 new from €8.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración.

ANCHO: 280 cm.

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón.

PESO APROXIMADO: 180 gr/m².

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 1 m (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=2,00 m, 3 Uds.=3,00 m. 4 Uds.=4,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza.

GADETEX Telas por metro loneta (Wonderful, 0,50 x 2,80 m) € 3.30 in stock 1 new from €3.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ IMPORTANTE: 1 unidad son 0,50 x 2,80 metros de ancho. Si necesita 1 o más unidades, introduzca el total de unidades y le enviaremos la tela en una pieza sin cortes. Ejemplos: 2 Uds = 1,00 mts, 3 Uds. = 1,50 mts. Y así sucesivamente, siempre con ancho de 2,80 mts. Tambien disponible en rollos de 30 metros.

✅Loneta estampada por metros, para confeccionar foulares para sofá cojines, manteles de tela, fundas nórdicas, bolsos, cortinas

✅Composición: 50 % Alg. 50 % Pol. Ancho 2,80 metros

✅Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

✅Fabricado íntegramente en España, composición 50% Poliéster 50% Algodón , Certificado Standard 100 de OEKO TEX que verifica que no haya sustancias nocivas ni en textiles, ni en las fases de la fabricación de un determinado producto.

Kt KILOtela Tela por Metros de loneta Lisa - Half Panamá 100% algodón - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Beige € 5.90 in stock 1 new from €5.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 100% algodón

PESO APROXIMADO: 215 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se le servirá la tela en una única pieza

Tela por metros de loneta estampada digital - Half Panamá 100% algodón - Ancho 280 cm - Largo a elección de 70 en 70 cm | Girl Power € 14.40 in stock 1 new from €14.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 100% algodón. Fabricado en España

PESO APROXIMADO: 215 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 70 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,4 m, 3 Uds.=2,1 m. 4 Uds.=2,8 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se le servirá la tela en una única pieza

Tela por Metros Loneta Estampado, Loneta para Tapizar, Manualidades y Forrar. 280 CM Ancho. (Chocolate Hawai, 1 Metro) € 12.90 in stock 1 new from €12.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Venta por metros sin corte. Ejemplo: Si selecciona 5 metros, el envío será de 5 metros seguidos.

El ancho de la pieza 280 cm.

Diseño elegante y materiales duraderos, una combinación ideal para darle un toque alegre y renovado a todo tipo de objetos.

Gran calidad, durabilidad y resistencia a múltiples lavados sin comprometer la calidad de la tela.

Opción ideal para tapizar sillas, fundas de sofá, cortinas, manteles, colchas, fundas, manualidades, cojines, bolsos, mascarillas, etc.

(11,99€/m) Cordura® Ripstop - Tela antidesgarros - Impermeable y a prueba de viento - Recubierta de teflón y poliuretano (PU) - Por metro (gris) € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Características: Se diferencia por su sorprendente resistencia a los desgarros y roturas. Es un tejido impermeable, repelente al agua, a prueba de viento, opaco, extremadamente robusto y muy fuerte. Posee máxima resistencia a la abrasión y resistente a cualquier situación climática. Ligamento tafetán 1/1.

- Diseño: La tela está compuesta de 2 superficies: → El exterior de la tela está recubierto de poliuretano (PU). → El interior está impregnado de telfón. Está constituido por ligamentos muy resistentes y robustos que forman pequeños cuadros 5x5 mm. Su diseño práctico y versátil hace que sea una lona muy funcional, maleable, elegante y de alta calidad debido a su fabricación con excelentes materiales.

- Material: 65% poliéster y 35% poliamida. Alta calidad.

- Dimensiones: Ancho: 152 cm. Ancho útil: aprox. 149 cm. Peso por g/m: 310 g/m. Peso por g/m²: 203 g/m².

- Importante: el precio es por 1 metro lineal de largo (por ejemplo: cantidad 1 = 1m ,cantidad 2 = 2m ,cantidad 3 = 3m ,cantidad 4 = 4m...). La cantidad comprada se entrega en 1 pieza. Si usted lo solicita, le podemos enviar una muestra gratuita.

Tela por metros de loneta estampada digital - Half Panamá 100% algodón - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Abanicos - Negro, amarillo dorado € 9.00 in stock 1 new from €9.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 100% algodón. Fabricado en España

PESO APROXIMADO: 215 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza READ Los mejores parques de atracciones del mundo: fotos increíbles

Tela por metros de loneta estampada digital - Half Panamá 100% algodón - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Mandalas - Blanco, multicolor € 9.15 in stock 1 new from €9.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 100% algodón. Fabricado en España

PESO APROXIMADO: 215 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza

Kt KILOtela Tela por Metros de loneta Estampada - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Mandalas Tatoo - Gris, Blanco € 3.70 in stock 1 new from €3.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% poliéster, 50% algodón

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza

GADETEX Telas por metro loneta (Tropical, 1x2,80m) € 13.50 in stock 1 new from €13.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ IMPORTANTE: 1 unidad son 1 mts x 2,80 mts de ancho.También disponible en rollos de 30 metros.

✅Loneta por metros, para confeccionar foulares para sofá cojines, manteles de tela, fundas nórdicas, bolsos, cortinas

✅Composición: 50 % Alg. 50 % Pol. Ancho 2,80m

✅Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC)

✅Fabricado íntegramente en España, composición 50% Poliéster 50% Algodón , Certificado Standard 100 de OEKO TEX que verifica que no haya sustancias nocivas ni en textiles, ni en las fases de la fabricación de un determinado producto.

Tela por metros de loneta estampada digital - Half Panamá 100% algodón - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Perezosos - Verde, marrón € 9.00 in stock 1 new from €9.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para cualquier manualidad de decoración.

ANCHO: 280 cm.

COMPOSICIÓN: 100% algodón.

PESO APROXIMADO: 215 gr/m².

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se le servirá la tela en una única pieza.

Tela por metros de sábana lisa - Algodón y poliéster - Confeccionar ropa de cama, decoración, manualidades - Retal de 300 cm largo x 270 cm ancho | Blanco - 3 metro € 23.35 in stock 1 new from €23.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de sábana indicada para confeccionar ropa de cama (bajeras, encimeras, fundas nórdicas, fundas de almohada), foulares para sofá y para cualquier manualidad de decoración

ANCHO: 270 cm

COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% poliéster

PESO APROXIMADO: 120 gr/m²

MEDIDA DEL RETAL: 300 x 270 cm

Tela por metros de loneta estampada digital - Ancho 280 cm - Largo a elección de 50 en 50 cm | Gatos y perro - Beige, negro, rojo € 4.10 in stock 1 new from €4.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USOS: Tela de loneta indicada para confeccionar foulares para sofá, cojines, cortinas, colchas, fundas nórdicas, bolsos, manteles y para múltiples manualidades de decoración

ANCHO: 280 cm

COMPOSICIÓN: 50% algodón, 50% poliéster. Fabricado en España

PESO APROXIMADO: 180 gr/m²

MEDIDA DE CORTE: Si necesita más de 50 cm (1 unidad), introduzca el total de unidades. Ejemplos: 2 Uds.=1,00 m, 3 Uds.=1,50 m. 4 Uds.=2,00 m. Así sucesivamente y siempre con ancho de 2,80 mts. Se servirá la tela en una única pieza

