Old Spanish Trail Festival de regreso a Crestview, Florida

CRESTVIEW – Los funcionarios de la ciudad planean asociarse con la asociación sin fines de lucro Main Street Crestview Association para renovar el antiguo Festival de la Ruta Española en 2021.

Cada primavera tenía lugar una ceremonia en Crestview varios años antes de que terminara hace una década.

El administrador de la ciudad, Tim Boldak, le dijo al ayuntamiento el lunes que la epidemia de COVID-19 había “nivelado el campo” para Crestview porque Crestview continuó tomando una serie de medidas, a pesar de que otras comunidades cancelaron o pospusieron varios eventos.

Junto con la organización de Main Street, los eventos de la ciudad de este año incluyen la celebración del 4 de julio y el festival de otoño, así como eventos recientes como la carrera de Jingle Bell Jack y el desfile de Navidad.

Un evento importante que ha sido cancelado en otros lugares, señaló Boldak el lunes, es Boogie Fest. Anteriormente conocido como Bogie Bay Mullet Festival, se celebra anualmente en Niceville desde 1976.

Aunque de alguna manera se canceló debido a la epidemia del Boogie Fest en octubre pasado, el comité organizador del evento decidió no realizar más festividades a fines de agosto debido a las pequeñas cifras de ingresos y asistencia, el aumento de los costos y la competencia de otros eventos y formas. Entretenimiento.

Boogie Fest contó con un pescado frito tradicional servido con entretenimiento rural de renombre como Kenny Rogers, Charlie Daniels Band y Tanya Tucker.

El último Old Spanish Trail Festival en Crestview tuvo lugar hace una década, antes de que se disolviera el último grupo que lo encabezó. Fuentes de la ciudad dicen que algunos de los fundadores del grupo han muerto.

Los Caballeros Espanolles se formó en 1959 como una organización de apoyo para ayudar a Crestview Jaycees en la preparación del antiguo Spanish Trail Festival, como parte de la Guía de festivales de 1995 en el Museo Baker Black en Baker.

“Ellos nombran un Don y una Reina cada año, gobiernan el festival y continúan su reinado hasta el próximo año”, dijo el guía.

Más tarde, el festival fue organizado por la antigua Spanish Trail Festival Society Inc., que se presentó en 1981 como una organización sin fines de lucro.

El festival celebra el rico patrimonio de la región el último fin de semana de abril y el primer fin de semana de mayo de cada año, según el Museo Baker Black. Durante la mayor parte del año, las festividades incluyeron una búsqueda del tesoro, vendedores de artesanías y comida, un concurso de belleza, paseos en festivales y varios músicos locales que actuaron el último día del evento.

La “Ruta Española Antigua” se refiere a una ruta utilizada por tres países europeos: España, Inglaterra y Francia, “según información del museo. Era una ruta comercial entre El Paso, Texas y Jacksonville, Florida”.

La mayoría de las actividades del festival tienen lugar en el Spanish Trail Park en 205 Stillwell P.L.T.

El lunes, Boldak dijo que trabajará con Sandra Wilson, directora general de Main Street Crestview Association, después de recibir la aprobación del ayuntamiento para traer el festival el próximo año.

El consejo acordó utilizar $ 30,000 en fondos de la ciudad para financiar el festival. Boldak dijo que espera que la venta de entradas al festival, las tarifas de los proveedores y otras tarifas compensen la inversión de la ciudad.

“Pero este es un riesgo como todo lo demás”, dijo al consejo.

Boldak espera que el festival revivido genere ingresos “muy conservadores en algún lugar de 50.000 dólares” el próximo año, pero no hay garantía de que esa cantidad se produzca, dijo.

“No hay ganancia si no hay peligro”, dijo el concejal Andrew Renzich. “Tenemos que poner un poco de riesgo allí y esperar que haya más eventos para la comunidad”.

El festival representa “una oportunidad para que salgamos”, dijo la concejal Shannon Hayes.

“No sé si te diste cuenta: la gente está tan ansiosa por irse”, dijo Hayes. “No han hecho cosas desde hace casi un año”. “La gente está sentada en su dinero, algunos de ellos. No tienen tanta suerte, pero algunos de ellos tienen mucha suerte. No pueden irse de vacaciones, no pueden viajar, así que tienen ese dinero extra”.

El festival será “nuevo”, agregó Hayes. “La gente saldrá de todos modos el primer año de todos modos, así que digo ‘hazlo'”.

Cuando el concejal Harry LeBoff acordó que la ciudad debería traer de vuelta el festival, me gustaría conocer más detalles sobre el concepto general. Boldak dijo que él y Wilson conocerían los detalles.