Los 30 mejores Tatuajes Temporales Adultos capaces: la mejor revisión sobre Tatuajes Temporales Adultos

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Tatuajes Temporales Adultos?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Tatuajes Temporales Adultos del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Pequeños tatuajes impermeables temporales: 60 hojas, constelaciones de estrellas de la luna, brújula musical, ancla, palabras, líneas, flores para niños, adultos, hombres y mujeres. € 9.97

Amazon.es Features [MUCHA CANTIDAD] 60 hojas de tatuajes temporales pequeños contienen más de 300 diseños exquisitos, cada uno de los cuales es popular hoy en día.

[IMPERMEABLE Y DURADERO] Las materias primas de los adhesivos para tatuajes cumplen con las normas de la FDA, son impermeables, no tóxicas y no alérgicas, pueden durar muchos días en el cuerpo.

[ALTA CALIDAD] El efecto del tatuaje falso está cerca del tatuaje real. Puede engañar a otros pegándose a su cuerpo.

[MOSTRAR PERSONALIDAD] Si crees que los tatuajes reales son dolorosos, los tatuajes temporales son tu mejor opción. Puede elegir el patrón de tatuaje falso que desea pegar en su cuerpo sin causarle dolor. El tatuaje falso puede mostrar tu personalidad y expresar tus ideas.

[RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR] Retire la película transparente, aplique el tatuaje sobre la piel limpia y seca, aplique un tatuaje con una toalla de papel húmeda, retire el papel, deje que el tatuaje se seque. ¡Es así de simple! [ATENCIÓN ESPECIAL] La pegatina del tatuaje no debe estar húmeda con agua por adelantado, y debe estar mojada en el cuerpo, de lo contrario la pegatina del tatuaje no permanecerá en el cuerpo por mucho tiempo.

Tatuajes Temporales a Prueba de agua de brazo Completo 8 Hojas y Tatuajes Falsos de medio brazo 8 Hojas, Pegatinas de Tatuaje Extragrandes para hombres y mujeres o Adultos (58 x 18 cm) € 15.97

Amazon.es Features ★ [TAMAÑO GRANDE] Los tatuajes temporales de tamaño extra grande pueden cubrir las partes de su cuerpo más grandes. El tatuaje de brazo completo en el mercado tiene solo 18,9 pulgadas (48 CM) de largo, lo que no cubre muy bien todo el brazo. El tatuaje de brazo completo de Kaieteur mide 58 cm (22,83 pulgadas) de largo, lo que cubre muy bien todo el brazo. el tamaño del brazo completo es de 22,8 * 7,1 pulgadas (58 * 18 cm), 8 hojas; El tamaño de medio brazo es de 24 * 17 cm 8 hojas

★ [IMPERMEABLE Y DURADERO] Las materias primas de los tatuajes temporales son impermeables, no tóxicas y no alérgicas, pueden durar muchos días en el cuerpo.

★ [ALTA CALIDAD] El efecto de la manga del tatuaje falso está cerca del tatuaje real. Puede engañar a otros pegándose en su cuerpo. Puede compartirlo con su familia y amigos.

★ [MOSTRAR PERSONALIDAD] Si cree que los tatuajes reales son dolorosos, los tatuajes temporales son su mejor opción. Puede elegir el patrón de tatuaje falso que le gusta pegar en su cuerpo sin causarle dolor. El tatuaje falso puede mostrar tu personalidad y expresar tus ideas.

★ [RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR] Retire la película transparente, aplique el tatuaje en la piel limpia y seca, frote el tatuaje con una toalla de papel húmeda, retire el papel y deje que el tatuaje se seque. ¡Es así de simple! [ATENCIÓN ESPECIAL] La etiqueta del tatuaje no debe mojarse con agua por adelantado, y debe estar mojada en el cuerpo, de lo contrario, la etiqueta del tatuaje no permanecerá en el cuerpo por mucho tiempo.

Konsait Tatuajes temporales para adultos Mujer hombre Niños (30 hojas), impermeable Tatuaje Temporal Adhesivos Tatuajes de cuerpo temporales brazo cuello € 8.29

Amazon.es Features 【tatuaje temporal para hombres, mujeres, adultos, niños】 Contiene 30 hojas de pegatinas de papel para tatuajes que se imprimen con tinta no tóxica. Las hojas miden 2,36 * 4,13 pulgadas. ¡Tus amigos pensarán que te hiciste un nuevo tatuaje! muy divertido para fiestas, eventos especiales también para probar cómo se vería un tatuaje real.

【Más de 300 Tipos de diferentes diseños Tatuaje】 incluye: escorpión de oveja, estrellas cruzadas, anclaje flecha animal ojo dragón y tribal. Usa varios tatuajes para crear una manga completa para el brazo. Si ha querido un gran tatuaje temporal personalizado pero le preocupa el dolor y el costo, ¡ahora es su oportunidad! aplica estos tatuajes temporales en segundos y nadie creerá que no son el verdadero negocio.

【Durable, resistente al agua, extraíble, duradero】 Tatuaje temporal negro de larga duración de 3-5 días, depende de cuántas duchas tomes y cuántas veces friegues tatuajes temporales adultos con agua y jabón, fáciles de aplicar en 10-20 segundos con agua y se elimina fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

【Grandes accesorios para fiestas】 Regalos ideales para adultos, niños, mujeres, hombres, chicos, chicas, adolescentes, ciclistas, rockeros, cumpleaños, Navidad, Halloween, bolsas de fiesta para niños. gimnasio, fiesta, club, carnaval, viajes, bodas, baile, playa, festivales, vacaciones, conciertos, piscina, despedidas de soltera y más.

【COMPRAR CON CONFIANZA】 Nuestro tatuaje temporal de brazo falso de letra personalizado están respaldados por una GARANTÍA DE RESPALDO DE DINERO Y SATISFACCIÓN, su satisfacción es nuestra prioridad. ¡consígalo por diversión!

falllea 13 Hojas de Full Brazo Tatuajes Temporales Falso Tatuaje Temporal Pegatinas Negro Engomadas del Tatuaje del Brazo Completo Adhesivos Tatuaje Impermeable Cuerpo Pegatinas para Hombre Mujer € 11.99

Amazon.es Features ❤ Seguro e inofensivo: Hecho de material ecológico de alta calidad, resistente al agua, se puede mantener durante varios días.

❤ Múltiples opciones: Con varios estilos, puede poner en su lugar favorito, como brazos, piernas, cuerpo, pecho, hombros, espalda.

❤ Fácil de usar: Simplemente pégalo durante unos segundos, para que puedas despegarlo cuando quieras porque es un sello.

❤ Ocasiones amplias: Ideal como regalo y accesorios de fiesta maravillosos, adecuados para cualquier ocasión, como cumpleaños, decoraciones de disfraces, fiesta, etc.

❤ El paquete incluye: 13 hojas de tatuaje temporales de adultos con diferentes estilos.

Konsait Tatuajes temporales para adultos Mujer hombre (30 hojas), impermeable Tatuaje Temporal Adhesivos Negro Tatuajes de cuerpo art, Dragón Ancla Escorpión Lobo Gráfico Alce € 7.99

Amazon.es Features Contiene 30 hojas Tatuajes temporales para adultos Mujer hombre, las hojas miden 2,36 * 4,13 pulgadas, ¡sus amigos pensarán que se hizo un nuevo tatuaje! muy divertido para fiestas, eventos especiales también para probar cómo se vería un tatuaje real.

Más de 300 diseños de tatuajes diferentes para hombres de mujeres! Incluye escorpión, dragón, ancla, ojo, tribal, estrella, luna, lobo, flecha, etc. Para expresar tu personalidad con la apariencia de tatuajes reales. Use varios tatuajes para crear la manga del brazo completo. ahora es tu oportunidad

El tatuaje negro temporal dura entre 3 y 5 días, depende de la cantidad de duchas que tome y de las veces que restriegue el tatuaje temporal con un adulto con agua y jabón, se aplica con facilidad en 10 a 20 segundos con agua y se elimina fácilmente frotando con alcohol el cuerpo El aceite, el aceite de oliva.

Ideal para fiestas en la playa, gimnasio, club, festivales, carnaval, bodas, despedidas de soltera, conciertos, Halloween o en cualquier otra ocasión.

Nuestras falsas pegatinas de tatuajes temporales, diminutas, negras están respaldadas por una GARANTÍA DE REEMBOLSO Y SATISFECHO, su satisfacción es nuestra prioridad. READ Atlético Suspensión - Ligas Extranjeras - España - Eventos

Limeow - Tatuajes adhesivos para adultos, temporales, resistentes al agua, 30 diseños diferentes € 7.69

Amazon.es Features Los adhesivos de tatuajes son uno de los productos más populares en tatuajes modernos. Las pegatinas de tatuaje son indoloras y fáciles de quitar y reemplazar.

Las pegatinas de tatuajes están muy bien impresas, con diferentes estilos, colores surtidos, son seguras y no tóxicas, buena adherencia y buena resistencia al agua.

Una gran variedad de diseños, coloridos, tatuajes de colores de temática rica y única para satisfacer tus diferentes necesidades.

Este juego de pegatinas de tatuajes te hará parecer diferente, elegante y tolerante, y te convertirá en el centro de atención entre la multitud.

Con una pequeña cantidad de alcohol o aceite BB en el tatuaje, después de restregar 10 segundos de un lado a otro se puede quitar la pegatina del tatuaje.

LAROI 10 Hojas Gran León Tigre Tatuaje Temporal Animales Negro Hombre Adultos Línea Geométrica Oso Búho Polilla Mujer Brazo Grande Muerte Cráneo Falso Águila Tatuajes Temporales Realistas Tattoos € 9.99

Amazon.es Features ✅【10 Hojas】--Tatuajes temporales de LAROI para Mujere Hombre niños adolescentes niñas niños adultos arte corporal pegatinas.【Haga clic en nuestra tienda o marca para ver más diseños de moda】

✅【Tamaño】--19x9CM【Durable】Cuerpo resistente al agua y duradero de 3-5 días. Tatuajes Temporales Gran León Tigre Tatuaje Temporal Animales Negro Hombre Adultos Geométrica Temporary Tattoos Tatoos.

✅【FÁCIL DE USAR】--Transferencia de agua de 10-20 segundos y se elimina fácilmente con aceite de oliva o aceite de bebé. Limpiar con agua y jabón. lavable. Temp.

✅【Seguro】--El tatuaje de la marca LAROI aprobó la certificación de la FDA, NO TÓXICO, saludable, cumple con los estándares rígidos de seguridad y materiales ambientales.

✅【1000+ Últimos diseños de tatuajes temporales】--nuestra tienda tenemos muchos diseños hermosos sobre pegatinas falsas de tatuajes temporales realistas! Puede pegarse estos tatuajes cuerpo brazo piernas hombro muñeca manos pecho vástago cara pie cuello antebrazo cintura tobillo. Adecuado para cualquier ocasión de fiesta, club, festivales de playa, nupciales, disfraces, escuela . También puede aplicarlos a algunos objetos lisos, vidrio, papel, plástico, caja teléfono, decoración automóviles.

Tatuajes temporales para adultos hombres, Konsait Grande Tatuaje Temporales temporär Tattoo tatuaje cuerpo pegatinas Brazo pecho y espalda - León, cráneo muerto, águila halcones Diseños tribal € 12.99

Amazon.es Features SEGURO PARA TODO SKIN MAN TEMPORARY TATTOO - contiene 16 hojas de hombres de tatuaje temporal que están impresas con tinta no tóxica. ¡Tus amigos pensarán que te has hecho un nuevo tatuaje! Muy divertido para fiestas, eventos especiales también para probar cómo se vería un tatuaje real

TATUAJES EXTRA TEMPORALES ASEQUIBLES SIN DOLOR - si ¡¯ ve quería un tatuaje, pero preocupado por el dolor y el costo, ahora ¡¯ s su oportunidad! Aplica estas pegatinas de cuerpo para (muñeca, mano, pierna, espalda, brazo) en segundos y nadie creerá que ¡¯ re no es el verdadero negocio

DURABLE, IMPERMEABLE Y EXTRAÍBLE: de larga duración de 3 a 5 días, depende de cuántas duchas tome y cuántas veces se frote el tatuaje con agua y jabón. Fácil de aplicar en 10-20 segundos con solo agua y se quita fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva

OCASIONES APLICABLES: ¡Úselos de día o de noche y cámbielos al instante! Ideal para disfraz de Halloween, gimnasio, fiesta, fiesta punk, sesión de fotos de salón de tatuajes, club, carnaval, viajes, bodas, bailes, natación, fiestas, vacaciones, conciertos, piscina, playa, cena, festival de música, despedidas de soltera y Más

GREAT BODY ART TEMPORARY TATTOOS PARA HOMBRES, CHICOS, NIÑOS, ADOLESCENTES DE TODAS LAS EDADES: nuestro servicio de atención al cliente se compromete a brindarle un servicio satisfactorio

Tatuajes Dorados – Meersee 10 Hojas de Tatuajes Temporales Metálicos Adultos Brillante y ultra Resistente (Oro) € 7.99

Amazon.es Features ¡Papel de transferencia de agua ambiental y tinta de impresión, inofensivo para su salud y piel!

10 hojas de patrones diferentes tatuajes temporales flash.

Con patrones de variedad puedes diseñar tu propio estilo de tatuajes.

Fácil aplicación y fácil de quitar con solo aceite de bebé.

Totalmente resistente al agua. Puede durar una semana si el tatuaje se transfirió con cuidado.

WOWOSS 60 Hojas Tatuajes Temporales para Adultos Pegatinas de Tatuajes Falsos Impermeables para Brazo, Pierna y Cara 105 x 60 mm (diseños variados) € 8.99

Amazon.es Features 【Estilos ricos】Las pegatinas de tatuajes temporales incluyen una variedad de patrones, como estrellas, plumas, animales, diferentes rosas, fuentes elegantes, etc., que proporcionan un estilo fresco, vívido, negro y colorido.

【Material seguro y ecológico】Estas pegatinas de transferencia de agua están hechas de papel ecológico, tinta y pegamento, seguros y no tóxicos, no alergénicos, impermeables y duraderos.

【Se adapta a todas las partes del cuerpo】Puede pegarse tatuajes temporales en el hombro, brazo, espalda, pierna, cuello y cualquier otra parte de su cuerpo de acuerdo con el estilo que desee.

【Fácil de aplicar y quitar】Solo pele la película transparente y use un poco de agua para humedecer las pegatinas de transferencia. Los tatuajes temporales se adhieren perfectamente a la piel, son difíciles de caer y duran mucho tiempo. También puede eliminarlos fácilmente con alcohol o aceite para bebés.

【Grandes aplicaciones】Estos tatuajes falsos son adecuados para adultos, hombres, mujeres. Perfecto para la playa o la piscina, fiestas rave, discotecas o un día normal en el trabajo o la escuela. Siempre que quieras embellecer tu cuerpo con algo especial y único.

Tatuajes temporales para adultos hombre Mujer Niños (18 hojas), Konsait Fake Tatuajes Adhesivos Tatuajes de cuerpo temporales brazo cuello impermeable, Dragón Ancla Ojo Escorpión gráfica Alce € 7.99

Amazon.es Features 【 tatuajes temporales para hombres, mujeres, adultos, niños】 Contiene 18 hojas de pegatinas temporales de papel para tatuajes que están impresas con tinta no tóxica, las hojas miden 2.36 * 4.13 pulgadas, ¡tus amigos pensarán que te has hecho un nuevo tatuaje! gran diversión para fiestas, eventos especiales también para probar cómo sería un tatuaje real.

【45 Tipos de diferentes diseños Tatuaje】 incluye: escorpión de oveja, estrellas cruzadas, anclaje flecha animal ojo dragón y tribal. Usa varios tatuajes para crear una manga completa para el brazo. Si ha querido un gran tatuaje temporal personalizado pero le preocupa el dolor y el costo, ¡ahora es su oportunidad! aplica estos tatuajes temporales en segundos y nadie creerá que no son el verdadero negocio.

【Durable, resistente al agua, extraíble, duradero】 Tatuaje temporal negro de larga duración de 3-5 días, depende de cuántas duchas tomes y cuántas veces friegues tatuajes temporales adultos con agua y jabón, fáciles de aplicar en 10-20 segundos con agua y se elimina fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

【Grandes accesorios para fiestas】 Regalos ideales para adultos, niños, mujeres, hombres, chicos, chicas, adolescentes, ciclistas, rockeros, cumpleaños, Navidad, Halloween, bolsas de fiesta para niños. gimnasio, fiesta, club, carnaval, viajes, bodas, baile, playa, festivales, vacaciones, conciertos, piscina, despedidas de soltera y más.

【COMPRAR CON CONFIANZA】 Nuestro tatuaje temporal de brazo falso con diseño de dragón de ojo celta de cofre negro de cubierta de arco de letra personalizado están respaldados por una GARANTÍA DE RESPALDO DE DINERO Y SATISFACCIÓN, su satisfacción es nuestra prioridad. ¡consígalo por diversión!

COKTAK 11 Hojas Full Brazo Completo Tatuajes Temporales Adultos Mujer Manga Cuerpo Guerrero Grandes Falso Tatuaje Temporal Pegatinas Negro Tribales Lobo León Tigre Tótem Tatuaje Hombre Pierna Animales € 15.98

Amazon.es Features ★【11 Hojas】--COKTAK Etiqueta de tatuajes temporales en el paquete.【Tamaño】: 8 Hojas 46x17CM, 3 Hojas 21x15CM Tatuajes Temporales

★【Duradero】--Mantener durante 3-5 días Negra 3D Realista semi permanenti Full Brazo Completo Tatuajes Temporales Mujer Hombre niño Full Size tatuaje temporal pegatinas Rosa Tribales.

★【FÁCIL DE APLICAR】--10-20 segundos con solo agua y fácilmente removido por el aceite de bebé.

★【Seguro】--NON-TOXIC CON NINGÚN DOLOR, meet rigid safety and NON-TOXIC materials standard.

★【Belleza Realista】--Muestra tus tatuajes falsos en cualquier lugar!!! Puede pegar el tatuaje en los hombros, muñecas, dedos, cintura, manga, espalda, piernas, brazo del cuerpo, pecho atractivo, mano, pies, cuello y cualquier otra parte de su arte corporal. Playa, estilo de verano, festivales, disfraz de Halloween, Gimnasio, fiesta punk, Maori, Piscina, viajes, club y más...

Tatuajes Temporales de Brazo Completo, 8 Hojas y Medio Brazo, Tatuajes Falsos, 8 Hojas, Pegatinas de Tatuaje Extragrandes Impermeables para Hombres y Mujeres o Adultos € 15.98

Amazon.es Features ★ [TAMAÑO GRANDE] Los tatuajes temporales de tamaño extra grande pueden cubrir las partes de su cuerpo más grandes, el tatuaje de brazo completo de Kaieteur mide 22,83 pulgadas (58 CM) de largo, lo que cubre muy bien todo el brazo. el tamaño del brazo completo es (58 * 18 cm), 8 hojas; El tamaño de la mitad del brazo es de 24 * 17 cm 8 hojas

★ [IMPERMEABLE Y DURADERO] Las materias primas de los tatuajes temporales cumplen con los estándares de la FDA, son impermeables, no tóxicas y no alérgicas, pueden durar muchos días en el cuerpo.

★ [ALTA CALIDAD] El efecto de la manga del tatuaje falso está cerca del tatuaje real. Puede engañar a otros pegándose a su cuerpo. Puede compartirlo con su familia y amigos.

★ [MOSTRAR PERSONALIDAD] Si cree que los tatuajes reales son dolorosos, los tatuajes temporales son su mejor opción. Puede elegir el patrón de tatuaje falso que le gusta pegar en su cuerpo sin causarle dolor. El tatuaje falso puede mostrar tu personalidad y expresar tus ideas.

★ [RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR] Retire la película transparente, aplique el tatuaje en la piel limpia y seca, frote el tatuaje con una toalla de papel húmeda, retire el papel y deje que el tatuaje se seque. ¡Es así de simple!

Konsait Tatuajes temporales para adultos hombre Mujer Niños (30 hojas), Fake Tatuajes Adhesivos Tatuajes de cuerpo temporales brazo cuello impermeable, Dragón Araña Serpiente Mandala Flor Lobo Etc € 8.99

Amazon.es Features 【tatuajes temporales para hombres, mujeres, adultos, niños】 Contiene 30 hojas de pegatinas de tatuajes temporales que están impresas con tinta no tóxica, las hojas miden 2.36 * 4.13 pulgadas, ¡tus amigos pensarán que te hiciste un nuevo tatuaje! muy divertido para fiestas, eventos especiales también para probar cómo se vería un tatuaje real.

【Diferentes diseños de tatuajes】 ¡Diseños más recientes y de moda para niñas, hombres, mujeres y hombres! Incluye dragón, araña, serpiente, flor de mandala, lobo, etc., para expresar tu personalidad con la apariencia de tatuajes reales. Usa varios tatuajes para crear la manga del brazo completo. ahora es tu oportunidad!

【Durable, resistente al agua, extraíble, duradero】 Tatuaje temporal negro de larga duración de 3-5 días, depende de cuántas duchas tomes y cuántas veces friegues tatuajes temporales adultos con agua y jabón, fáciles de aplicar en 10-20 segundos con agua y se elimina fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

【Grandes accesorios para fiestas】 Regalos ideales para adultos, niños, mujeres, hombres, hombres, niñas, adolescentes, ciclistas, rockeros; cumpleaños, navidad, bolsos de fiesta para niños. Úselos de día o de noche para cubrir el pecho del esternón, la cara, el hombro, la cintura, la manga, la espalda, la pierna, el brazo, el pecho, la mano, los pies, el cuello y cualquier otra parte de su cuerpo.

【COMPRAR CON CONFIANZA】 Nuestro tatuaje temporal de brazo falso con diseño de dragón de ojo celta de cofre negro de cubierta de arco de letra personalizado están respaldados por una GARANTÍA DE RESPALDO DE DINERO Y SATISFACCIÓN, su satisfacción es nuestra prioridad. ¡consígalo por diversión!

Konsait Tatuajes temporales para adultos Mujer (13 hojas), impermeable Flor Tatuaje Temporal negro Tribal Mandala Adhesivos Tatuajes de cuerpo temporales brazo cuello € 11.99

Amazon.es Features 【tatuajes temporales para mujeres adultas】 Contiene 13 hojas tatuajes temporales, una variedad de tamaños de tatuajes que se adaptan a sus necesidades, incluyen mandalas, flores, flamencos, tribales, hermosos diseños de mehndi. Basta con dejarte brillar en cualquier lugar, como brazos, muñecas, espalda, tobillo, cuello, hombros...

【Durable, resistente al agua, extraíble, duradero】 Tatuaje temporal negro de larga duración de 3-5 días, depende de cuántas duchas tomes y cuántas veces friegues tatuajes temporales adultos con agua y jabón, fáciles de aplicar en 10-20 segundos con agua y se elimina fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

【Grandes accesorios para fiestas】 Regalos ideales para adultos, niños, mujeres, hombres, chicos, chicas, adolescentes, ciclistas, rockeros, cumpleaños, Navidad, Halloween, bolsas de fiesta para niños. gimnasio, fiesta, club, carnaval, viajes, bodas, baile, playa, festivales, vacaciones, conciertos, piscina, despedidas de soltera y más.

【RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR】 Coloque los tatuajes y humedézcalos en menos de 30 segundos con tatuajes de larga duración. Estos tatuajes de flores con estilo se pueden quitar fácilmente frotando el aceite de bebé.

【COMPRAR CON CONFIANZA】 Nuestras tatuajes temporales brazos falsos en la espalda con diseño de mehndi de flores negras están respaldadas por una GARANTÍA DE REEMBOLSO Y SATISFECHO, su satisfacción es nuestra prioridad. ¡Consíguelo por diversión!

49 hojas de gran colección de flores tatuaje temporal a prueba de agua tatuajes falsos duraderos para mujeres y niñas. € 12.97

Amazon.es Features ✔ [GRAN TAMAÑO Y GRAN CANTIDAD] La pegatina de tatuaje de colección de flores de gran tamaño puede cubrir las partes de su cuerpo más grandes, el tamaño es de 9.45 * 5.35 pulgadas (24 * 13.6cm) 14 hojas, 3.9 * 2.3 pulgadas (9.8 * 5.8cm) 35 hojas. puede compartirlo con su familia y amigos.

✔ IMPERMEABLE Y DURADERO] Las materias primas del tatuaje temporal de Yazhiji cumplen con las normas de la FDA, son impermeables, no tóxicas y no alérgicas, pueden durar muchos días en el cuerpo.

✔ [ALTA CALIDAD] El efecto del tatuaje de flores está cerca del tatuaje real. Puede engañar a otros pegándose a su cuerpo. Puede pegarlo en los brazos, dorso de las manos, dedos, pies grandes, pies pequeños, clavícula, norte, cuello, cofre, etc.

✔ [MOSTRAR PERSONALIDAD] Si cree que los tatuajes reales son dolorosos, los tatuajes temporales son su mejor opción. Puede elegir el patrón de tatuaje falso que le gusta pegar en su cuerpo sin causarle dolor. El tatuaje falso puede mostrar tu personalidad y expresar tus ideas

✔ [RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR] Retire la película transparente, aplique el tatuaje sobre la piel limpia y seca, aplique un tatuaje con una toalla de papel húmeda, retire el papel, deje que el tatuaje se seque. ¡Es así de simple! [ATENCIÓN ESPECIAL] La pegatina del tatuaje no debe estar húmeda con agua por adelantado, y debe estar mojada en el cuerpo, de lo contrario, la pegatina del tatuaje no permanecerá en el cuerpo por mucho tiempo. READ Los 30 mejores Halloween Disfraz Mujer capaces: la mejor revisión sobre Halloween Disfraz Mujer

URAQT Tatuajes Temporales Metálicos, 20 Hojas de Papel de Tatuaje a Prueba de Agua con 200 Diseños, Joyería de Plata Falsa Extraíble de Oro de Moda Pegatina de Arte Corporal para Adultos y Niños € 7.99

Amazon.es Features ✮ 【200 diseños de moda】 Con más de 200 diseños flash, incluye plumas, signos de infinito, collares, pulseras, signos tribales hawaianos, mariposas, etc. Al combinar las imágenes vívidas que se muestran, tendrás una variedad de nuevos y sorprendentes tatuajes temporales de metal.

✮ 【Impermeable】 Los tatuajes temporales con flash metálico durarán varios días y mantendrán su aspecto brillante, para que pueda usarlos en la playa o fiestas en la piscina todo el verano.

✮ 【Buena calidad】 Estos tatuajes temporales con flash metálico durarán unos días y mantendrán su aspecto brillante.

✮ 【Fácil de usar】 Fácil de aplicar, transferir y eliminar sin pegamento. Rasga la capa transparente y pégala en tu brazo. Una vez que el adhesivo está completamente mojado por el agua, se puede completar en 3 segundos.

✮ 【Arte corporal hermoso】 Se pueden unir a los brazos, piernas, espalda, hombros, cara e incluso el cabello. Se pueden mezclar y combinar para divertirse, proporcionando hermosas pegatinas de arte corporal. Puede ir a playas, festivales de música, vacaciones, fiestas y otros entornos.

SnailGarden 69 Hojas de Tatuajes Temporales, Kits de Tatuajes Falsos a Prueba de Agua, Pegatinas de Arte Corporal, Removibles Permanentes, para Adultos, Adolescentes, Hombres y Mujeres € 11.99

Amazon.es Features 【Paquete de tatuajes temporales de gran valor】 -69 hojas de pegatinas de tatuaje de diseño ultra hermoso que combinan con imágenes vibrantes: hexagrama, mariposa, gato negro, labios, flor, corona, diamante, etc. Hay tres tamaños, el tamaño es de 6 * 10,5 cm 60 hojas, 10 * 21 cm 5 hojas, 13,7 * 24 cm 4 hojas

【69 pegatinas corporales de diferentes diseños】 -Tatuajes temporales de SnakeGarden con diseños de imágenes vibrantes, divididos en tatuajes falsos negros y de colores, que pueden expresar tu personalidad.La forma de las pegatinas grandes del tatuaje se ajusta a la curva del pecho humano, espalda, brazos. Los diminutos tatuajes temporales a prueba de agua se pueden pegar en cada parte del cuerpo

【Fácil de usar y quitar】 -Corte la pegatina temporal del cuerpo de su elección, retire la película de plástico transparente, coloque la hoja en su piel, el patrón está hacia la piel, humedezca con agua y espere unos 20-30 segundos , luego retire el papel. Los últimos tatuajes temporales se pueden quitar fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva

【Duradero, resistente al agua y no tóxico】 -Los tatuajes temporales de NailGarden duran de 3 a 5 días, dependiendo de la cantidad de veces que frotes a los adultos temporales con agua y jabón, así como las partes del cuerpo que pegas. , nuestros materiales no son tóxicos y no contaminan, no dañan ni corroen la piel, sin dejar rastros después de la limpieza

【Amplia gama de aplicaciones】 -Estas pegatinas de arte corporal son impermeables, por lo que son perfectas para la playa o la piscina.También son ideales para Halloween, fiestas rave, discotecas, festivales de música, cosplay.Puedes pegar el tatuaje en el hombro, la cintura. , espalda, pierna, brazo, pecho, pies, cuello y cualquier otra parte de su cuerpo

Winpok Tatuajes Purpurina, 48 Colores Kit de Tatuajes Temporales con 203 Plantillas, Tatuaje de Brillo Impermeable No Tóxico, Regalos para Niños Niñas Adultos Fiesta € 19.98

Amazon.es Features KIT DE 48 COLORES: Este kit de tatuajes purpurina incluye 48 colores de purpurina, 203 plantillas de tatuajes temporales, 139 diamantes de imitación, 4 pegamentos corporales y 5 pinceles. ¡Tendrá muchas más opciones de colores y diseños y se divertirá más creativo con sus hijos!

SEGURO PARA NIÑOS: Estos tatuajes de purpurina para niños están estrictamente certificados por MSDS, 100% no tóxicos y seguros para que los niños jueguen. Fácil de usar en todas las partes del cuerpo, como brazos, manos, cara, uñas y más, y también es ideal para manualidades, uñas, pintura, etc.

IMPERMEABLE: Nuestros tatuajes temporales de alta calidad son resistentes al agua y duraderos, y pueden durar de 3 a 7 días con un mantenimiento adecuado, lo que le da un aspecto fantástico. Nota: Se recomienda encarecidamente que se realice una prueba de alergia en la piel antes del primer uso.

FÁCIL DE QUITAR: ¡Agrega un toque extra de brillo a tu arte corporal! Coloque la plantilla, aplique el pegamento, retire la plantilla y agregue los colores brillantes que ama. Además, los tatuajes temporales niñas purpurina se pueden lavar fácilmente con un poco de jabón y agua tibia.

DIVERSIÓN PARA TODOS: Winpok 48 Colores Kit de Tatuajes Temporales es ideal para niños, niñas, adolescentes e incluso adultos, y también es un excelente regalo para que todos se diviertan. ¡Perfecto para todo tipo de fiestas infantiles, parques, festivos, carnavales, Halloween y Navidad!

Tatuaje temporal extra grande 8 hojas Tatuajes falsos de brazo completo y 8 hojas Etiqueta engomada del tatuaje de medio brazo para hombres y mujeres (16 hojas) € 15.67

Amazon.es Features ✔ [TAMAÑO GRANDE] El tatuaje temporal de tamaño extra grande puede cubrir partes del cuerpo más grandes, el tatuaje de brazo completo en el mercado tiene solo 18.9 pulgadas (48 cm) de largo, lo que no cubre muy bien todo el brazo. El tatuaje de brazo completo de Yazhiji mide 22,83 pulgadas (58 cm) de largo, lo que cubre muy bien todo el brazo. el tamaño completo del brazo es de 22.8 * 7.1 pulgadas (58 * 18cm), 8 hojas; el tamaño del medio brazo es de 9.45 * 6.7 pulgadas (24 * 17cm) 8 hojas.

✔ [IMPERMEABLE Y DURADERO] Las materias primas del tatuaje temporal cumplen con los estándares de la FDA, son impermeables, no tóxicos y no alérgicos, pueden durar muchos días en el cuerpo.

✔ [ALTA CALIDAD] El efecto de la manga del tatuaje falso está cerca del tatuaje real. Puede engañar a otros pegándose a su cuerpo. Puedes compartirlo con tu familia y amigos.

✔ [MOSTRAR PERSONALIDAD] Si cree que los tatuajes reales son dolorosos, los tatuajes temporales son su mejor opción. Puede elegir el patrón de tatuaje falso que le gusta pegar en su cuerpo sin causarle dolor. El tatuaje falso puede mostrar tu personalidad y expresar tus ideas.

✔ [RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR] Retire la película transparente, aplique el tatuaje sobre la piel limpia y seca, aplique un tatuaje con una toalla de papel húmeda, retire el papel, deje que el tatuaje se seque. ¡Es así de simple! [ATENCIÓN ESPECIAL] La pegatina del tatuaje no debe estar húmeda con agua por adelantado, y debe estar mojada en el cuerpo, de lo contrario, la pegatina del tatuaje no permanecerá en el cuerpo por mucho tiempo.

Qpout Tatuajes temporales para adultos Mujeres Hombres Niños (60 hojas), Impermeables Tatuajes negros Cara tribal Brazo Manga Cuello Tatuajes de muñeca Tótem Flor Mariposa Pluma de tiburón € 9.99

Amazon.es Features Conjunto de tatuajes temporales para hombres, mujeres, adultos y niños: el conjunto de tatuajes falsos contiene 60 hojas de tatuajes temporales, las hojas miden 2.36 * 4.13 pulgadas / 6 * 10.5 cm. ¡Tus amigos pensarán que te hiciste un nuevo tatuaje! ¡Excelentes suministros de decoración para hombres, mujeres, niñas y niños!

Más de 350 tipos de diferentes diseños de tatuajes: ¡Últimos diseños de tatuajes para hombres, mujeres, niños, niñas! Incluye mamba, escorpión, tiburón, flor, oso, flamenco, mariposa, venado, gato, pluma, alas, corona, flecha, amor, sol, estrella, luna, planeta del espacio exterior, máscara, trébol, diamante, emoji, diente de león, etc. Expresar tu personalidad con la apariencia de tatuajes falsos.

Duradero, resistente al agua, removible: los tatuajes temporales negros tribales duran de 3 a 5 días, depende de cuántas duchas tomes y cuántas veces frotes los tatuajes temporales para adultos con agua y jabón, fáciles de aplicar en 10-20 segundos con agua y se elimina fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

Regalo Party Dekoratin: Regalos ideales para adultos, mujeres, hombres, hombres, adolescentes, niños, ciclistas, rockeros; cumpleaños, fiesta tribal, fiestas temáticas retro, Halloween, fiestas navideñas, úselas de día o de noche cubra el pecho del esternón, el hombro, la cintura, la manga, la espalda, la pierna, el brazo, la mano, los pies, el cuello y cualquier otra parte de su cuerpo.

COMPRE CON CONFIANZA: Nuestras pegatinas de tatuaje temporales negras falsas están respaldadas por una GARANTÍA SATISFACTORIA Y DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO, su satisfacción es nuestra prioridad. ideal para disfraces de Halloween, gimnasio, fiesta de cumpleaños para niños, fiesta punk, club, carnaval, viajes, bodas, bailes, natación en la playa, festivales, vacaciones, conciertos, piscina, playa, vestido de cena, festival de música, despedidas de soltera y más.

Arte Corporal Brazos Completos tatuajes temporales Falsos, Konsait Tatuajes Adhesivos temporales impermeable para Adultos hombre Mujer, Dragón Guerrero calaveras (6 hojas) € 13.99

Amazon.es Features 【Manga completa del brazo Tatuajes temporales PARA hombre Mujer】 Contiene 6 hojas de brazo completo marca oscura temporal fiesta de papel de tatuaje favorece a granel que están impresas con tinta no tóxica, sus amigos pensarán que se hizo un nuevo tatuaje! gran diversión para fiestas, eventos especiales también para probar cómo sería un tatuaje real

P PAQUETE DE TATUAJES EXTRA TEMPORAL】 si deseas un gran tatuaje temporal personalizado pero te preocupa el dolor y el costo, ¡ahora tienes tu oportunidad! aplica estas pegatinas temporales para el cuerpo de Halloween en segundos y nadie creerá que no son el verdadero problema

【DURABLE, IMPERMEABLE, EXTRAÍBLE, DE LARGA DURACIÓN】 El tatuaje temporal negro de larga duración de 3 a 5 días depende de la cantidad de duchas y de la cantidad de veces que se frota el tatuaje temporal de adulto con agua y jabón, fácil de aplicar en 10-20 segundos con agua y se elimina fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva

【Tatuajes temporales IMPERMEABLE ocasiones aplicables 】 usarlos día o noche, y cambiarlos al instante! grande para el traje de víspera de todos los Santos de pensacon, gimnasia, partido, partido del punky, Club, carnaval, viajando, boda, bailando, playa, festivales, vacaciones, conciertos, piscina, vestido de cena, despedidas de soltera y más

【COMPRAR CON CONFIANZA】 Nuestros tatuajes temporales de brazo falso cubren el paquete con la letra dragón mariposa flecha águilas pescadoras águila flor rosa cráneo alas tribales diseño están respaldadas por un DINERO ATRÁS Y GARANTÍA SATISFACTA, su satisfacción es nuestra prioridad. ¡consígalo por diversión!

Full Brazo Tatuajes Temporales, Feelairy Grandes Tatuajes Falso Brazo Completo Negro, Tatuaje Temporal Adultos Tatuaje Cuerpo Pegatinas Animales para Hombres Mujeres, Lobo, León, Tigre (4 Hojas) € 11.99

Amazon.es Features 【Seguro e impermeable】 Estos tatuajes temporales no son tóxicos y cumplen con estrictos estándares de seguridad, a prueba de sudor, no tóxicos, duraderos y removibles: duran de 2 a 5 días.

【Diseño de moda】 Incluyendo leones, calaveras, flores y más. Regalos ideales para adultos, hombres, mujeres, rockeros y más amantes de las pegatinas de tatuajes.

【FÁCIL DE USAR】 Transferencia de agua de 10-20 segundos y fácil de quitar con aceite de oliva o aceite de bebé. Limpiar con agua y jabón.

【Paquete】 4 hojas de tatuaje temporal de brazo completo. (Tamaño: 480 mm x 170 mm)

【Aplicación】 Puede aplicar el tatuaje en el hombro, las muñecas, los dedos, la cintura, las mangas, la espalda, las piernas, el brazo del cuerpo, el pecho sexy, la mano, los pies, el cuello y cualquier otra parte de su arte corporal, nadar en la playa, estilo de verano, festivales, piscina, viajes , Maoríes, disfraces de Halloween, gimnasio, fiesta punk y más.

Keleily Tatuajes Temporales Negros 30 Hojas Tatuajes Temporales Adultos para Brazos, Piernas, Cara, Rosa, Gato, Estrella, Luna, Escorpión, Mariposa € 9.99

Amazon.es Features Fashion Tattoo Design --- El último diseño de moda para niñas, adolescentes, niños, hombres. Hay rosa, gato, ancla, doji, corazón, pluma, estrella, luna, llave, letra, tribu, etc. Expresa tu personalidad con tatuajes geniales.

Duradero, resistente al agua, removible --- Tatuaje lavable negro durante 3-5 días, depende de cuántos baños use y con qué frecuencia use un tatuaje temporal para adultos, use agua y jabón, y límpielo fácilmente con agua limpiando alcohol, cuerpo aceite, aceite.

Belleza y realidad --- Muestra tus tatuajes falsos en cualquier momento y en cualquier lugar. Puede colocar tatuajes en los hombros, muñecas, dedos, cintura, espalda, piernas, brazos, manos, pies, cuello y cualquier otra parte del cuerpo.

Aplicaciones --- Ideal para estudios de fitness, fiestas, clubes, carnavales, viajes, bodas, bailes, festivales, conciertos, piscinas, playas, vestidos de noche, música festiva, despedidas de soltero y más.

Paquete --- Un total de 30 pegatinas de tatuajes, hay suficientes estilos para satisfacer las preferencias de diferentes personas. READ Sin asma ni EPOC: revelaron que es una comorbilidad común en pacientes del gobierno

8 Hojas Tatuajes Temporales Adultos Dorados y Plateados, AOBETAK Metálico Joyería Falsos Temporale Tatuajes, Etiqueta Engomada Tribal Realista para Mujeres Hombres Niños € 6.85

Amazon.es Features MÁS DISEÑOS INCLUIDOS El kit de tatuajes temporales incluye 6 etiquetas de diferentes estilos de hoja, incluye más de 100 tipos de diseños diferentes, plumas, flechas, estrellas, diamantes, conchas, alas, elefantes, flores, etc. puede encontrar fácilmente el tipo que desea.

LISTADO LARGO Todos los tatuajes temporales durarán varios días y conservarán su aspecto vibrante. Todos son impermeables y a prueba de fuego. Puede usarlos como joyas falsas en fiestas, festivales, conciertos, bodas o cualquier otra ocasión sin gastar toneladas de dinero en accesorios.

SEGURO PARA LOS SERES HUMANOS Estos tatuajes temporales metálicos están hechos de materiales no tóxicos, ya sean niños o adultos. Este impresionante tatuajes de oro con adornos de plata / negro, se ve brillante.

FÁCIL DE USAR Y QUITAR Puede aplicar los tatuajes fácilmente en 10-20 segundos y después de que se seque no se caerá fácilmente. Estos elegantes tatuajes de papel de aluminio se quitan fácilmente frotando aceite de oliva o aceite de oliva.

TODA OCASIÓN MUESTRA TU ESPIGA Puedes pegar los tatuajes en tus brazos, muñecas, dedos, tobillo, cuello, hombros, pies, piernas ... ¡e incluso en tu cabello! Estos tatuajes con transferencia de oro decorarán todo bien, incluyendo tu bolso, tu estuche cosmético, tu computadora portátil y tu teléfono celular, y te harán lucir brillante y tierno. Te hará especial.

Konsait Full Brazo tatuajes temporales, Grande Tatuaje Temporales Mangas negro tatuaje impermeable cuerpo pegatinas para adultos hombre mujer, Dragón, cráneo, Rosa, Rosa (24 hojas) € 18.99

Amazon.es Features tatuajes temporales para hombres, mujeres, adultos - 24 hojas de tatuaje temporal Tribal Totem en un paquete que está impreso con tinta no tóxica, ¡Tus amigos pensarán que te hiciste un nuevo tatuaje! Muy divertido para fiestas

Brazo tatuajes temporales: si quería un tatuaje pero estaba preocupado por el dolor y el costo, ¡ahora es su oportunidad! Aplique estas pegatinas corporales en segundos y nadie creerá que no son reales.

DURADERO, IMPERMEABLE Y DESMONTABLE: dura de 3 a 5 días, depende de cuántas duchas tomes y cuántas veces frotes el tatuaje con agua y jabón, fácil de aplicar en 10-20 segundos con solo agua y se elimina fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva

OCASIONES APLICABLES - Llevarlos de día o de noche, y cambiarlos al instante! Ideal para disfraz de Halloween, Gimnasio, Fiesta, fiesta punk, sesión de fotos de salón de tatuajes, Club, Carnaval, Viajar, Boda, Baile, Nadar la playa, festivales, vacaciones, conciertos, piscina, playa, vestido de cena, festival de música, fiestas de despedida de soltera y más

COMPRA CON CONFIANZA - nuestros tatuajes falsos tatuajes temporales están respaldados por una GARANTÍA DE DINERO-BACK & SATISFECHO, su satisfacción es nuestra prioridad. ¡Consígalo para la diversión!

LAROI 10 Hojas 3D Grande Realista Cara Tigre Tatuajes Temporales Hombre Brazo Soldado Tatuajes Falsos Adultos Temporales Mujer Escorpión Lobo Ciervo Águila Oso Sketch Negro Tatuaje Temporal Niños € 9.99

Amazon.es Features ✅【10 Hojas】--Tatuajes temporales de LAROI para Mujere Hombre niños adolescentes niñas niños adultos arte corporal pegatinas.【Haga clic en nuestra tienda o marca para ver más diseños de moda】

✅【Tamaño】--19x9CM【Durable】Cuerpo resistente al agua y duradero de 3-5 días. Mujer Adultos Peonía Tatuajes Temporales Pegatinas Lobo Ciervo Águila Oso Sketch León Coyote Temporary Tattoos Tatoos.

✅【FÁCIL DE USAR】--Transferencia de agua de 10-20 segundos y se elimina fácilmente con aceite de oliva o aceite de bebé. Limpiar con agua y jabón. lavable. Temp.

✅【Seguro】--El tatuaje de la marca LAROI aprobó la certificación de la FDA, NO TÓXICO, saludable, cumple con los estándares rígidos de seguridad y materiales ambientales.

✅【1000+ Últimos diseños de tatuajes temporales】--nuestra tienda tenemos muchos diseños hermosos sobre pegatinas falsas de tatuajes temporales realistas! Puede pegarse estos tatuajes cuerpo brazo piernas hombro muñeca manos pecho vástago cara pie cuello antebrazo cintura tobillo. Adecuado para cualquier ocasión de fiesta, club, festivales de playa, nupciales, disfraces, escuela . También puede aplicarlos a algunos objetos lisos, vidrio, papel, plástico, caja teléfono, decoración automóviles.

Qpout Tatuajes Temporales Para Niños Adultos Mujeres (60 Hojas) 800 Pcs Lindos Tatuajes Falsos Impermeables Pegatinas De Cara Arte Brazo Tatuajes De Manga Colorido Animal Fruta Vegetal € 7.99

Amazon.es Features Seguro y Conveniente: tatuajes indoloros asequibles. Sin sustancias nocivas o contenidos cuestionables, sin olores desagradables, pero puede que no sea aplicable a un número muy reducido de personas. Se recomienda seguir prestando atención al efecto de la piel durante el uso inicial. Si tiene alguna molestia, quítela inmediatamente.

Diseño Popular: incluye arco iris sol estrellas nave espacial cactus dinosaurio sandía fresa emoji y otros patrones, puedes cambiar tu estilo en cualquier momento. Es un regalo ideal para niños, niñas, niños, personas que viajan por diversión.

Justo Como Lo Real: las plantillas digitales están colocadas con precisión para controlar los detalles sutiles para satisfacer el sentido real de la parte superior del cuerpo. ¡Todos pensarán que valiente te hiciste un tatuaje de verdad! ¡Comparte esta diversión con tu familia y amigos en este momento!

Durable e Impermeable: dura de 3 a 5 días, depende de cuántas duchas te tomes y con qué frecuencia frotes el tatuaje con agua y jabón. Fácil de aplicar en 10-20 segundos con solo agua y fácil de quitar frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

Grandes Accesorios Para Fiestas: en entretenimiento familiar o reuniones temáticas, estos tatuajes son definitivamente un buen obsequio o un obsequio de premios.También un mejor regalo de cumpleaños para compartir.Estos serán un éxito para los niños, lo suficiente como para atraer la atención de los niños y sumergirlos en él.

LAROI 8 Hojas 3D Realista Full Brazo Tatuajes Temporales Adultos Hombre Mujer Completo Adhesivos Maori Falso Grande Tatuaje Temporal Tribales León Zorro Lobo Tigre Animales Mangas Negro Niños Pegatina € 13.98

Amazon.es Features ✅【8 Hojas】--Tatuajes temporales de LAROI para Mujere Hombre niños adolescentes niñas niños adultos arte corporal pegatinas. Manga completa del brazo Tatuajes Temporal 【Haga clic en nuestra tienda o marca para ver más diseños de moda】 sus amigos pensarán que se hizo un nuevo tatuaje!

✅【Durable Impermeable】--Cuerpo resistente al agua y duradero de 3-5 días. DE LARGA DURACIÓN Tatuajes Temporales Gran León Tigre Tatuaje Temporal Animales Negro Totem Hombre Adultos Temporary Tattoos sexy 3d papel Tatoo. 【Tamaño】--4 Hojas Full Brazo 46x17cm, 4 Hojas Half Arm Size 21x15CM

✅【FÁCIL DE USAR】--Transferencia de agua de 10-20 segundos y se elimina fácilmente con aceite de oliva o aceite de bebé. Limpiar con agua y jabón. lavable. Temp. Semi permanente.

✅【Seguro Para Toda La Piel Full Arm Sleeve Tattoo Dundle】--El tatuaje de la marca LAROI aprobó la certificación de la CE, NO TÓXICO, saludable, cumple con los estándares rígidos de seguridad y materiales ambientales. tatuaje favorece a granel que están impresas con tinta no tóxica.

✅【1000+ Últimos diseños de tatuajes temporales】--Nuestra tienda tenemos muchos diseños hermosos sobre pegatinas falsas de tatuajes temporales realistas! Puede pegarse estos tatuajes cuerpo brazo piernas hombro muñeca manos pecho vástago cara pie cuello antebrazo cintura tobillo. Adecuado para cualquier ocasión de fdisfraz de Halloween, Old School, Maori, Gimnasio, Fiesta, fiesta punk, sesión de fotos de salón de tatuajes, Club, Carnaval, Viajar, Boda, Baile, Nadar la playa, festivales, vacacione

Konsait Tatuajes Temporales para Adultos Mujeres Niños (30 Hojas), Impermeable Tatuaje Temporal Falso Negro Tatuajes para piernas brazos pecho trasero € 8.99

Amazon.es Features 30 hojas Tatuajes temporales para adultos Mujer hombre, las hojas miden 2.36 * 4.13 pulgadas, incluyendo dragón, rosa, gato, ancla, estrellas cruzadas, corazón, plumas, aves, mariposas, animales, tribales y más, ¡Diseños más recientes y modernos para chicas, hombres y mujeres! Para expresar tu personalidad con la apariencia de los tatuajes reales.

El tatuaje negro temporal dura entre 3 y 5 días, depende de la cantidad de duchas que tome y de las veces que restriegue el tatuaje temporal con un adulto con agua y jabón, se aplica con facilidad en 10-20 segundos con agua y se elimina fácilmente frotando con alcohol el cuerpo El aceite, el aceite de oliva.

Puedes pegar el tatuaje en el hombro, la cintura, la manga, la espalda, la pierna, el brazo, el pecho, la mano, los pies, el cuello y cualquier otra parte de tu cuerpo. ¡Tus amigos pensarán que te hiciste un nuevo tatuaje! Gran diversión para fiestas, Halloween, tatuajes perfectos para adultos, niños, mujeres, hombres, chicos, chicas, adolescentes.

Ideal para fiestas en la playa, gimnasio, club, festivales, carnaval, bodas, despedidas de soltera, conciertos, Halloween o en cualquier otra ocasión.

Nuestras falsas tatuajes temporales están respaldadas por una GARANTÍA DE REEMBOLSO Y SATISFECHO, su satisfacción es nuestra prioridad.

