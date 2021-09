Inicio » Top News Los 30 mejores Tarjeta De Sonido Externa Usb capaces: la mejor revisión sobre Tarjeta De Sonido Externa Usb Top News Los 30 mejores Tarjeta De Sonido Externa Usb capaces: la mejor revisión sobre Tarjeta De Sonido Externa Usb 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Tarjeta De Sonido Externa Usb?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Tarjeta De Sonido Externa Usb del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



UGREEN Tarjeta de Sonido USB Externa, Adaptador de USB Externo Estéreo, Adaptador USB a Jack 3.5 mm Audio y Micrófono para PC, Mac, Raspberry pi 3, PS4, Altavoces, Auriculares, Amplificador (Negro) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UGREEN Tarjeta de Sonido USB Externa viene a dotar de entradas de audio y micrófono a equipos que no lo incorporan, haciendo grabar y escuchar el sonido al mismo tiempo.

Adaptador de USB Externo Estéreo está orientado a ser el sustituto ideal de la tarjeta de sonido en la placa base que falla, o los originales puertos de sonido que se estropean, o el USB adaptador defectuoso.

Plug and play, sin necesidad de instalar nada. Este Tarjeta de Sonido USB a jack 3.5 sólo con enchufar al ordenador mediante el USB puerto, conectar los auriculares o el micrófono y a funcionar.

Este Tarjeta de Sonido USB cuenta con un cable 15CM, sin cubrir el equipo circundante, el puerto USB estándar permite que proporcianar mas espacio cuando se uso con mas puertos usb.

Tarjeta de Sonido USB solamente soporta los micrófonos con clavija de TRS, las de TS o TRRS no funcionarán con este adaptador. Es compatible con Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Raspberry, Chromebook etc.

TechRise Tarjeta Sonido USB Tarjeta Sonido Externa Adaptador de Sonido Estéreo Externo Splitter Converter con Control de Volumen para Windows y Mac, Plug & Play sin Necesidad de Controladores € 12.99

€ 11.04 in stock 2 new from €11.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Active la conectividad USB con sus auriculares de audio de 3.5 mm, altavoces o micrófono.

Características: Micrófono y encendido/apagado de sonido, control de volumen (subir/bajar), entrada/salida de audio, entrada de micrófono, ideal para juegos, video y música.

Perfecto para el reemplazo de una tarjeta de sonido defectuosa, un puerto de audio o como reemplazo de un adaptador de audio USB roto.

Deje conectado a una base USB o dock para evitar desenchufar.

Sólo enchufe y juegue, no se necesitan controladores. Compatible con cualquier sistema compatible con Audio Class estándar USB, incluyendo Windows XP hasta 8.1, Linux, Mac OS X y Google Chromebook.

Sabrent Adaptador de USB externo para estéreo [Tarjeta de Sonido USB] para Windows y Mac. Plug and play. No necesita unidades. (AU-MMSA) € 7.99 in stock 3 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conectores: USB tipo A, conector de salida estéreo, conector de entrada de micrófono mono.

No requiere controladores para Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / 7/8 / Linux / Mac OSX.

Alimentación por bus USB, no requiere alimentación externa.

Inversión compatible con USB Especificación de clase de dispositivo de audio 1.0

Tarjeta de Sonido Externa USB Audio Adaptador con 3.5mm Auriculares y Micrófono Control de Volumen Plug-Play para Fichas de Sonido Estéreo para Windows, Mac, PC, Portátiles de Escritorio - Negro € 22.79 in stock 1 new from €22.79

1 used from €20.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: compatible con todos los sistemas más populares, incluyendo Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, Mac IOS, etc. Al mismo tiempo, puede conectar varios dispositivos USB o interfaces de 3,5 mm a un PC, ordenador portátil, PS4, Xbox One, etc. como teclado, ratón, lector de tarjetas, webcam, reproductor de MP3, teléfono, micrófono, etc.

Tarjeta de sonido multipuerto: la tarjeta de sonido USB externa Phoinikas ofrece funciones 3 en 1: amplificador de auriculares, conector para auriculares y concentrador USB. Diseñado para los jugadores que desean disfrutar de la comodidad del volumen externo y del control de sonido y del sonido y que buscan un conector para sus auriculares. La tarjeta de sonido ofrece un sonido estéreo claro y una función de ecualizador. 6 puertos a elegir.

Función personalizada: la tarjeta de sonido tiene una variedad de efectos de sonido, puedes cambiar a través de "EQ", también tiene mini pantalla LED, sonido envolvente, control de volumen único, silencio de micrófono, silencio de altavoz y control de volumen, puedes cambiar los controles de volumen tradicionales y aumentar el nivel de audio de juego. Además, con un cable de 120 cm puedes colocar tu tarjeta de sonido en cualquier lugar.

Adaptador de sonido estéreo: la tarjeta de sonido externa dispone de un entorno estéreo envolvente de 360° para evitar interferencias electromagnéticas y una calidad de sonido estable y mejor. Ideal para Skype, ICQ, Google Hangouts, Team Speak. También es adecuado para el funcionamiento de una segunda fuente de altavoces y auriculares al mismo tiempo.

Tarjeta de sonido USB Plug & Play: el adaptador de audio USB Phoinikas se puede utilizar para sustituir una tarjeta de sonido defectuosa o puerto de audio. Añada un puerto de 3,5 mm al ordenador a través del puerto USB. Puedes conectar dispositivos con conectores de 3,5 mm / 2.0 USB a través de la interfaz USB: auriculares, altavoces, micrófono o dispositivo USB. Plug y Play, sin rendimiento de controlador. READ Los 30 mejores Camaras De Vigilancia Ocultas capaces: la mejor revisión sobre Camaras De Vigilancia Ocultas

Behringer U-PHORIA UM2 Equipos de música adicionales Negro € 35.00 in stock 8 new from €35.00

14 used from €29.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interfaz de audio USB 16 bit/48 kH

2 entradas y 2 salidas, 1 entrada combo XLR/jack de 6.3 mm

Preamplificador de micrófono diseñado por Xenyx thomann con alimentación phantom de 48V

Entrada Hi-Z, indicador de clip y de señal

Monitorización directa

OcioDual Tarjeta de Sonido Externa USB 3D 5.1 Entrada Audio Salida Mic Micro Micrófono Negra Adaptador Extraíble Jack 3,5mm € 2.70 in stock 1 new from €2.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta de sonido 5.1 USB con entrada de micrófono. Te permitirá la creación de una entrada de micrófono y conector de salida de audio desde cualquier puerto USB del PC. No tendrás la necesidad de llegar detrás de tu PC para utilizar las tomas de audio. Totalmente Plug & Play, no requiere instalación!.

Soporta 3D audio. Se alimenta por USB y no requiere de ningún tipo de alimentación externa. Ideal para utilizar Skype / teléfonos de internet / programas de Chat, MSN / Yahoo / ICQ y más. Compatible con Virtual DJ (Software NO incluido).

Plug and Play 2,0 USB. Soporta sonido 3D (AC-3) Stereo. Canal virtual 5.1 pista de sonido. Compatible: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10. NO COMPATIBLE con Linux, MacOS, Android y otros sistemas opertivos. Entrada: 1x Jack 3.5 mm. (micrófono). Salida: 1x Jack 3.5mm. (auriculares, altavoces).

Importante: Importante: (SÓLO ES COMPATIBLE CON PCs, NO ES COMPATIBLE CON NINGÚN OTRO TIPO DE DISPOSITIVOS COMO SMARTTV, PS4,ETC..) NO COMPATIBLE con conectores TS, TRRS (ver fotos). Peso: 51g.

JSAUX Tarjeta De Sonido Externa USB[ Hi-Fi/TRRS/[email protected] ], Adaptador Jack A USB, USB A 3,5mm Jacks Auriculares, para PS4,Auriculares (estándar CTIA/OMTP),micrófono,computadora portátil, PC-Rojo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia compatibilidad】 El adaptador auxiliar de la tarjeta de sonido externa USB JSAUX es compatible con Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS X, Linux, etc. Para PS4 Pro, conéctelo al puerto USB en la parte posterior. En algunas computadoras, si necesita seleccionar el dispositivo de salida de audio, haga doble clic en el ícono de Sonido en el Panel de control y luego seleccione "Dispositivo de audio USB" como dispositivo predeterminado.

【Tarjeta de sonido externa】 La tarjeta de sonido del adaptador de conector auxiliar USB JSAUX se puede usar como reemplazo de su tarjeta de sonido dañada. También puede usarlo como un adaptador de audio USB para conectarse a sus auriculares de audio TRRS o TRS de 3,5 mm (auriculares, altavoces, micrófono) en el estándar CTIA y OMTP a través de una conexión USB A a PC, PS4 (no para PS3 / TV). Tenga en cuenta que las llamadas de voz están disponibles si el micrófono de su auricular es compatible.

【Efecto de sonido Hi-Fi】 Tarjeta de sonido externa JSAUX El adaptador USB a conector de 3,5 mm le ofrece la mejor experiencia auditiva con 96 [email protected] bits (frecuencia de muestreo DAC) para mantener la calidad de sonido original y ALC4042 (Chip de sonido inteligente) para convertir señales de audio digitales en señales de audio analógicas más precisas y asegurando un bajo nivel de ruido y una alta supresión de interferencias.

【Plug and Play】 No se requieren controladores ni aplicaciones, solo plug and play. Equipada con una carcasa de aluminio y una funda trenzada de nailon de 18 CM, la tarjeta de sonido USB JSAUX auxiliar al adaptador de conector USB también es más duradera y fácil de transportar a cualquier lugar.

【Lo que obtienes】 Obtendrás un paquete de adaptador de audio USB A macho a hembra de 3,5 mm de 18 cm.

TECKNET Tarjeta de Sonido USB, Tarjeta de Sonido Externa Audio y Microfono 3.5mm para su Ordenador o Laptop Conecta Altavoces estéreo, Auriculares y micrófono (Silver) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Habilitar la conectividad USB con sus actuales 3,5 mm de auriculares de audio, altavoces o micrófonos

Perfecto para eludir una tarjeta defectuosa de sonido, puerto de audio, o como un sustituto de un adaptador de audio USB roto

Se mantiene conectado con un concentrador USB o la base para evitar desconectar

Sin controladores necesarios. Totalmente plug and play. Compatible con cualquier sistema habilitado Clase de audio USB estándar que incluye Windows XP, 8.1, Linux y Google Chromebook

El adaptador es ligero, muy compacto, y construido en aluminio durable en un final de plata

UGREEN Tarjeta de Sonido Externa USB, Adaptador de USB Externo para Estéreo, Adaptador usb a Jack 3.5mm con Carcasa de Aluminio para Micrófono, Altavoces, Auriculares, Raspberry pi 3, PS4, Plug y play € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UGREEN Tarjeta de Sonido Externa USB convierte audio salida y micrófono entrada en un 3.5mm audio jack, permitiéndole usar sus 3.5mm auricualres(incluido los auriculares de iPhone), cascos, altavoces o micrófonos por la USB conexión.

Este Adaptador usb a Jack 3.5mm puede ser un reemplazo ideal para la tarjeta de sonido defectusos de placa base o los audio puertos dañados, de ahí que se saque el sonido mediante el USB puerto sin abrir la carcasa de PC con esfuerzos.

Adaptador usb a Jack 3.5mm con Carcasa de Aluminio que está fabricado le dotan de resistencia y ligereza, conveniente para uso en casa, oficina o viajes.

Este Tarjeta de Sonido Externa USB puede Plug and play sin necesidad de ningún driver programa. USB alimentado sin fuenta de alimentación adicional.

El Jack 3.5mm audio puerto admite salidad de audio estéreo y entrada de micrófono al mismo tiempo. Funciona a la perfección con Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Linux, Mac OS 8.6 y posteriores. Nota: este adaptador usb a Jack 3.5mm no puede ser compatible con coche, PS3, Xbox, TV.

UGREEN Tarjeta de Sonido USB, Adaptador de Tarjeta de Sonido Externa con 2 RCA y 3.5mm Jack, DAC Convertidor Audio para Equipo Hi-Fi, Auriculares, Micrófono, PS4, Raspberry Pi, Altavoces Estéreo € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La tarjeta de sonido externa convierte el USB puerto a 3.5mm jacks, entrada de micrófono y salida de audio estéreo, así como 2 RCA conectores de audio.

Esta tarjeta de sonido esterna le ofrece 2 opciones de salida de audio, auxiliar de 3,5 mm y 2RCA, lo que lo hace compatible con más altavoces externos. Puede conectar 3.5mm altavoces, auriculares, micrófono o 2 RCA equipo Hi-Fi.

Trata de uso plug and play, sin necesidad de instalar ningún driver programa. Esta tarjeta de sonido esterna con un cable de 1 metro, se alimenta por el USB conector, no se requiere la alimentación adicional.

Utiliza la tecnología C-Media IC para obtener una calidad de sonido óptima. Es compatible con los computadoras con Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS X, PS4, Linux y Google Chromebook, Windows Surface 3 pro, Raspberry Pi, etc.,

Los materiales con los que está fabricado son respetuoso al medio ambiente, y le aportan buenos rendimientos por blindar la interferencia electromagnética como EMI y transmitir la señal de audio de forma más eficaz.

Creative Labs Sound Blaster Play 3 - Amplificador DAC USB y Tarjeta de Sonido Externa, Negro € 24.99

€ 15.98 in stock 18 new from €15.98

5 used from €14.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El amplificador para cascos/auriculares mejora la experiencia acústica

Conveniente conectividad de auriculares

Actualización instantánea de la calidad de audio de los cascos con micrófono o altavoces

Panel de control Sound Blaster PLAY! 3 (PC y Mac)

baolongking Tarjeta de sonido USB externa de 3,5 mm adaptador USB de audio adaptador con micrófono USB a Jack 3.5 convertidor para PS4 ordenador portátil auriculares tarjeta de sonido € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La tarjeta de sonido USB permite la conectividad USB con tus auriculares de audio de 3,5 mm, auriculares, altavoces o micrófono. Perfecto para evitar una tarjeta de sonido defectuosa, puerto de audio, o como un reemplazo para un adaptador de audio USB roto.

Adaptador de audio USB compatible con cualquier sistema de audio USB estándar, incluyendo Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, PS4, Linux y Google Chromebook. Windows Surface 3 Pro, Raspberry Pi, etc.

No necesita controladores. Totalmente Plug and Play. Fácil de transportar y más flexible. Adaptador de sonido estéreo externo USB adoptado tecnología avanzada C-Media IC para una calidad de sonido óptima y rendimiento del dispositivo.

El adaptador de tarjeta de sonido de audio USB 2.0 es ligero, elegante, diseño compacto que maximiza la comodidad y la facilidad de uso, y está fabricado con un acabado ABS duradero que coincide con el aspecto y la sensación de tu MacBook.

El adaptador de tarjeta de sonido externo USB tiene 15 cm de longitud para un fácil transporte y más flexible

ADWITS Adaptador de Audio estéreo 3D USB Externo con Altavoz de 3,5 mm, Auriculares, micrófono, Tarjeta de Sonido USB, instalación sin Controlador para Win Mac OS Linux PS4 € 6.87

€ 5.45 in stock 3 new from €5.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El adaptador de audio USB 2.0 agrega una entrada de micrófono mono (rosa) y un puerto de salida de audio estéreo (verde) a su computadora a través de un puerto USB

Conecte sus auriculares, auriculares, altavoces o micrófono existentes con una clavija de 3,5 mm a su PC a través de una interfaz USB.

No requiere controlador, solo plug and play. Alimentación por bus USB, no requiere alimentación externa

Compatible y sin controlador para cualquier sistema habilitado con USB Audio Class estándar, incluidos Win XP a 10, Win Server 2008 a 2016, Linux, Mac OS X, Google Chromebook, PS4

Diseño compacto, fabricado en ABS duradero.

Samanija Tarjeta de Sonido USB, Tarjeta de Sonido Externa Audio y Microfono 3.5mm para su Ordenador o Laptop Conecta Altavoces estéreo, Auriculares y micrófono € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con cualquier sistema habilitado Clase de audio USB estándar que incluye Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / 7/8 / Linux / Mac OSX.

Habilitar la conectividad USB con sus actuales 3,5 mm de auriculares de audio, altavoces o micrófonos

Perfecto para eludir una tarjeta defectuosa de sonido, puerto de audio, o como un sustituto de un adaptador de audio USB roto Premium, de aluminio, robusto, de uso casero

El tarjeta de sonido USB es de utilidad para conexiones de audio 3.5 como auriculares, headsets, altavoces o micrófonos.

Se mantiene conectado con un concentrador USB o la base para evitar desconectar

UGREEN Tarjeta de Sonido Externa, USB Adaptador de Audio External Sound Adapter con 3.5mm Jack para Micrófono, Altavoces y Auriculares, Compatible con Raspberry pi 3, PS4, Google Chromebook y Más. € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UGREEN usb audio adaptador convierte audio salida y micrófono entrada en un 3.5mm audio jack, permitiéndole usar sus 3.5mm auricualres(incluido los auriculares de iPhone), cascos, altavoces o micrófonos por la USB conexión. Nota: no sirve para TV

Este usb adaptador puede ser un reemplazo ideal para la tarjeta de sonido defectusos de placa base o los audio puertos dañados, de ahí que se saque el sonido mediante el USB puerto sin abrir la carcasa de PC con esfuerzos.

Los ABS materiales con que está fabricado le dotan de resistencia y ligereza, conveniente para uso en casa, oficina o viajes.

Plug and play sin necesidad de ningún driver programa. USB alimentado sin fuenta de alimentación adicional.

El 3.5mm audio puerto admite salidad de audio estéreo y entrada de micrófono al mismo tiempo. Funciona a la perfección con Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Linux, Mac OS 8.6 y posteriores. READ Los 30 mejores Casitas De Madera Infantiles capaces: la mejor revisión sobre Casitas De Madera Infantiles

Tarjeta de Sonido USB 5.1 3D Externa Adaptador Audio y Microfono Virtual DJ 2253 € 3.28

€ 2.40 in stock 5 new from €2.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 2253 Model 2253 Color style.1

Adaptador de Auriculares de 3,5 mm Hembra a USB Macho, Tarjeta de Sonido estéreo Externa con Chip Integrado, Adaptador de USB a Auriculares con micrófono de 4 Polos TRRS para PC portátil PS4 y más € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador de sonido estéreo externo USB: este adaptador de audio USB ENVEL es ideal para reemplazar tu tarjeta de sonido o puerto de audio defectuosos. Añade fácilmente un puerto auxiliar TRRS de 3,5 mm (interfaz de entrada de audio y salida de audio) a tus dispositivos. Tus dispositivos esenciales para todos tus dispositivos compatibles con USB, como PS4, PC, portátil, computadora de escritorio, MacBook y más.

Plug and Play. El puerto USB a 3.5 mm será automáticamente reconocido por el sistema en cuestión de segundos. No requiere descarga de controlador, alimentación por bus USB, no requiere alimentación externa.

Chip inteligente: integrado con el exclusivo chip avanzado de ENVEL, para una mejor experiencia de escucha. Decodificación eficiente de la señal de sonido, y optimizamente amplificando la señal analógica para hacer un sonido mucho claro.

Una para todos: funciones duales. Compatible con escuchar y hablar. Compatible con los estándares CTIA. Sin restricciones del sistema. Compatible con auriculares Android. Compatible con Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux, Google Chromebook, Windows Surface 3 Pro, Raspberry Pi y PS4, etc. Nota: la interfaz USB en PS3 no lleva señal de audio, por lo que este adaptador de audio USB no funciona con PS3.

100% garantía de satisfacción: recibirás un adaptador de sonido estéreo externo USB ENVEL y ENVEL de 12 meses.

POSUGEAR Tarjeta de Sonido Externa, USB Adaptador de Audio External Sound Adapter con 3.5mm Jack para Micrófono, Altavoces y Auriculares € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ [Adaptador USB a Jack 2 en 1]: Adaptador USB a Jack 3.5 mm permite escuchar y hablar, así como dos funciones. Admite todos los dispositivos de activación USB como PC, computadora portátil, MacBook, PS4 y otros. Agregue fácilmente un puerto auxiliar TRRS de 3.5 mm para sus dispositivos o un adaptador de reemplazo para un sofisticado adaptador de audio de tarjeta de sonido USB. Obtiene la funcionalidad de escuchar audio y conversación con micrófono.

⭐ [Calidad de audio superior]: Adaptador de audio estéreo de 3,5 mm utiliza el chip Realtek DAC con una velocidad de decodificación de 24 bits / 96 kHz. La señal de audio es estable y no se transmite ninguna pérdida para mantener la calidad del sonido original.

⭐ [Compatibilidad ampliada]: el usb a jack no es una limitación estándar o limitación del sistema y es compatible con el conector CTIA estándar. Compatible con auriculares Android. Compatible con: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS X, Linux, Google Chromebook, Windows Surface 3 Pro, Raspberry Pi y PS4, etc. (NOTA: la interfaz USB en PS3 no emite señal de audio, por lo que este adaptador de audio USB externo no funciona con PS3).

⭐ [Hecho para durar]: El adaptador de audio USB Jack de carcasa de metal negro sólido de alta calidad y el cable trenzado de algodón garantizan una vida útil mucho más larga y son mucho más duraderos que otros estuches en adaptadores de cable USB de plástico y PVC.

⭐ [Lo que obtienes]: 1 X Adaptador de Audio estéreo USB a Jack de 3.5 mm ¡Nuestra garantía de 18 meses y un servicio al cliente amigable!

CSL - Tarjeta de Sonido USB 7.1 Externa 8 Canales - Canal 7.1 USB Soundbox - Dynamic 3D Surround Sound - para hasta 8 Altavoces - grabación reproducción simultánea - para Audio analógicos y Digitales € 24.85 in stock 1 new from €24.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Denominación del modelo: tarjeta de sonido CSL USB 7.1 externa (Channel Encoder) para hasta 8 altavoces

Interfaz: especificación USB 2.0 Full Speed | salidas de audio: 5 jack x (Line Out, Front L/R, Side L/R, Rear L/R, C/Sub), 1 Toslink (SPDIF-OUT) | entradas de audio: 3 jack (Line In, Mic 1, Mic 2), 1 Toslink (SPDIF-IN) | chipset: Cmedia CM6206

Volumen de suministro: tarjeta de sonido USB 7.1 (externa), cable de conexión USB, cable de conexión Toslink, CD de controladores, Manual breve

Uso: amplíe su ordenador o su notebook con una tarjeta de sonido 7.1 High End (modo de altavoz (auriculares): 2.0, 4.0, 5.1, 7.1) / la tarjeta de sonido ofrece numerosas posibilidades de conexión para dispositivos de audio analógicos y digitales / conecte el dispositivo con el cable de conexión USB suministrado a un interfaz USB 2.0 / conexión de auriculares, headsets y sistemas de altavoces con hasta canal 7.1 | es posible grabación y reproducción simultánea

Resolución: 48 kHz (salida analógica) / transmisión digital de datos de audio del PC a la tarjeta de sonido USB con un máximo de 24 bit/96 kHz | teclas de función: estado de servicio (LED), silenciamiento del micrófono (LED), silenciamiento de los altavoces, regulación del volumen (más alto/más bajo) | requisitos del sistema: Microsoft Windows XP / Windows 7 (32 bit/64 bit) / Windows 8 (32 bit/64 bit) / Windows 8.1 (32 bit/64 bit)

Hagibis Tarjeta De Sonido Externa USB, Adaptador USB a Jack 3.5 mm, Adaptador Jack a USB, Micrófono Y Adaptador Audio Estéreo De Micrófono para Windows Mac Portátil Ordenador PS4 Puerto Roto € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta de sonido externa: Conecte USB con sus auriculares 3.5mm, cascos, altavoces o micrófono.

SOLUCIÓN PUERTO JACK: perfecto para tarjeta de sonido defectuosa, reemplazo de entrada 3.5mm rota.

PLUG & PLAY: NO Requiere instalación. Compatible USB Audio Class estándar Windows Linux Mac iOS.

COMPATIBILIDAD: Los AURICULARES utilizados DEBEN con el standard CTIA. NO COMPATIBLE CON ANDROID TV

NOTA IMPORTANTE: sólo es compatible con el micrófono mono TRRS, NO es compatible con TS, TRS.

M-Audio M-Track Solo - Interfaz de audio USB para grabaciones, transmisiones y pódcasts con entradas XLR, línea y DI, paquete de software incluido € 45.00 in stock 6 new from €45.00

22 used from €41.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pódcasts, grabaciones, transmisiones en vivo… Esta interfaz portátil lo abarca todo: la tarjeta de sonido USB para Mac o PC ofrece una resolución de 48 kHz para lograr una grabación impecable

Prepárate para lo que se tercie con esta versátil interfaz de M audio: graba guitarra, voces o señales con una entrada combinada XLR/línea con alimentación fantasma y una entrada de línea/instrumento

Todo lo que le pides a una interfaz de audio para escuchar sin problemas: salida de auriculares de 3,5 mm y salidas RCA estéreo con flexibilidad total; conmutador USB/directo con latencia cero

Saca lo mejor de tus micrófonos: el preamplificador Crystal transparente de M-Track Solo garantiza un sonido óptimo con todos tus micrófonos, incluidos los de condensador

Tanto si haces pódcasts como si creas ritmos, este paquete de software no te decepcionará: Pro Tools | First M-Audio Edition, MPC Beats, Xpand!2, plug-in de guitarra Eleven Lite y 20 efectos AVID

M-Audio AIR 192|4 - Interfaz de audio / tarjeta de sonido USB / USB-C, 2 entradas y 2 salidas, paquete de software ProTools|First, Ableton Live Lite, Eleven Lite, efectos de Avid y de AIR Music Tech € 119.99

€ 108.00 in stock 5 new from €108.00

32 used from €65.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta de sonido externa con componentes de primera categoría y resolución de 24 bits y 192 kHz para monitorización y grabación profesional con Mac u ordenador

Baja latencia: circuitería USB y USB-C de alta velocidad que ofrece la conexión más rápida con una inmejorable latencia de ida y vuelta de 2,59 ms (cables USB y USB-C incluidos)

Captura nítida con calidad de estudio: preamplificadores Crystal transparentes y conversores analógico-digitales ultranítidos para ofrecer una calidad de grabación de audio sin igual

Conectividad: entrada combinada XLR y TRS de 6,35 mm, 1 entrada de 6,35 mm para instrumentos, salidas estéreo de 6,35 mm y salida de auriculares de 6,35 mm con control de nivel independiente

Interfaz de audio repleta de funcionalidades: estructura metálica robusta, gran control de volumen central, vúmetros LED y regulador de salida directa USB par monitorizar con una latencia nula

Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen - Interfaz de audio USB € 115.00 in stock 14 new from €115.00

1 used from €112.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los preamplificadores de micrófono de mejor rendimiento de la historia de la gama scarlett, ahora con función air seleccionable para dar a tus grabaciones un sonido más brillante y abierto

Una entrada de instrumento de alto techo dinámico para conectar la guitarra o el bajo

Convertidores de alto rendimiento: grabe y mezclar hasta 24 bits/192 khz

Dos salidas balanceadas sin zumbido que ofrecen una reproducción de audio limpia

Con nuestra herramienta de easy start, ahora ponerse en marcha es más fácil que nunca

USB a 3.5mm Adaptador Audio Jack, USB a Auriculares Adaptador AUX TRRS 4-Pole Micrófono soportado Chip incorporado Tarjeta de sonido externo estéreo para Mac, PC, Lapton, PS4 € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐TARJETA DE SONIDO EXTERNO USB: Adaptador de audio USB 2 en 1 que admite las funciones duales de escuchar y hablar.Añadir un puerto auxiliar TRRS de 3,5 mm (entrada de audio USB integrada e interfaz de salida de audio jack de 3,5 mm) al equipo requerido fácilmente.Gadgets esenciales para todos sus dispositivos habilitados para USB (como PS4/PS5, PC, portátil, escritorio, Mac Book, etc.)

⭐FÁCIL DE USAR&PLUG PLAY: No se necesitan controladores. Totalmente plug and play. Fácil de transportar y más flexible se puede utilizar en cualquier lugar.Tarjetas de sonido USB se puede utilizar con los auriculares de audio de 3,5 mm existentes, auriculares, altavoces o micrófonos para conexiones USB. Perfecto para eludir las tarjetas de sonido defectuosas, puertos de audio, o reemplazar los adaptadores de audio USB dañados.

⭐AMPLIA COMPATIBILIDAD:Esta tarjeta de sonido externa funciona con cualquier sistema estándar habilitado para USB Audio Class, incluyendo Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux, y PS4/PS5, Google Chrome book, Windows Surface 3 pro,Raspberry Pi etc.

⭐CALIDAD PREMIUM:La alta calidad, el tamaño delgado con un diseño ultra ligero y una carcasa de aluminio duradera.La robusta carcasa de metal y el cable trenzado garantizan una vida útil más larga y más duradera que otras carcasas de plástico y cables de PVC.

⭐100%SERVICIO DE SATISFACCIÓN:La satisfacción del cliente es nuestra principal búsqueda, cada cliente está cubierto por una GARANTÍA DE 18 MESES en el uso normal.Si tiene algún problema en el uso, puede consultar el servicio post-venta en cualquier momento y en cualquier lugar.Nuestro servicio de atención al cliente amable y profesional resolverá sus problemas oportunamente.

CREATIVE Sound Blaster X4 Tarjeta de Sonido de amplificación y DAC USB Externa de 24 bits/192 kHz, Super X-Fi, Discrete Surround 7.1, Entrada/Salida óptica, Entrada de línea, Entrada de micrófono € 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SURROUND DISCRETO CON SUPER X-FI Y DOLBY DIGITAL LIVE: admite sonido virtual y discreto hasta 7.1 con tres tipos de entrega de sonido surround: 1. Tecnología Super X-Fi que recrea la experiencia de escucha de un sistema de varios altavoces en cascos. 2. El célebre procesamiento de Sound Blaster Surround Virtualization impulsado por algoritmos que son capaces de optimizar información espacial de audio de entrada para lograr una experiencia auditiva completa y envolvente. 3. Dolby Digital Live

COMUNICACIÓN MEJORADA CON SMARTCOMMS KIT Y CRYSTALVOICE: Un conjunto de funciones de comunicación inteligente que simplifican la manera en la que responde a llamadas de trabajo en la plataforma de Windows 10. Active VoiceDetect para silenciar automáticamente el sonido del micrófono, o deshacerse del ruido de fondo estático en su propio entorno, mediante la cancelación de ruido bidireccional NoiseClean. CrystalVoice mejora la voz para grabaciones nítidas y las comunicaciones durante el juego

CONECTE CON TODO: con un puerto de entrada óptica recientemente añadido, ahora resulta mucho más sencillo conectar varios dispositivos de audio, desde cascos con micrófono y micrófonos externos, hasta plataformas como su PC, Mac, consolas de juego e incluso su sistema de altavoces multicanal. Solo tiene que encender la Sound Blaster X4 mediante el puerto USB-C. La Sound Blaster X4 también es un amplificador de cascos capaz de impulsar cascos de calidad de estudio hasta 600 Ω

ACCESO SENCILLO A TODOS LOS CONTROLES: elija entre los tres modos de EQ para música, películas y amplificador de pisadas, o reprográmelos y guarde la configuración en el dispositivo. También están los botones de encendido/apagado de Direct Mic Mute, Direct Mode y Super X-Fi, así como el botón interruptor de altavoz (salida de línea) y cascos. Ajuste al instante los niveles de volumen entre dos fuentes de audio (SPDIF y óptica) con la función Audio Balance mediante el botón de volumen

PERSONALICE TODA SU COMUNICACIÓN: configure cada elemento de su configuración de audio o desactívelos por completo mediante la aplicación Creative. Use nuestra aplicación para PC para toda la gama de ajustes de audio de su Sound Blaster X4 o realice ajustes rápidos en sus ajustes de EQ desde su teléfono móvil. Todos estos tienen la tecnología de la promesa de audio de nuestra Sound Blaster con claridad de audio de 114 dB y reproducción de 192 kHz/24 bits de alta resolución READ Los 30 mejores Cuerda Para Saltar capaces: la mejor revisión sobre Cuerda Para Saltar

Tarjeta de Sonido USB, Tarjeta de Sonido Externa USB estéreo con hub USB/Jack de Auriculares de 3,5 mm/Control de Volumen/Ecualizador para PC, Ordenadores portátiles, Tablets € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hub USB de 3 puertos: le permite conectar dispositivos USB múltiples como teclado, mouse, lector de tarjetas, disco duro, disco USB, ventilador USB, cámara web a su PC, computadora portátil, PS4, etc., respuesta rápida después de la conexión, sin demora. Longitud del cable USB: 3.93 pies (120 cm), puede conectar dispositivos múltiples convenientemente sin desorden de cables.

Hub USB con tarjeta de sonido: la tarjeta de sonido USB es ideal para reemplazar su tarjeta de sonido o puerto de audio defectuosa, agrega una entrada de micrófono y salida de audio a su computadora a través de un puerto USB. Permite la conectividad USB con sus auriculares, auriculares, altavoces o su micrófono existente de 3.5 mm, no se necesita adaptador.

Más alto y efecto de audio: la rueda de ajuste de volumen le permite ajustar el volumen directamente; y el botón EQ le permite cambiar varios efectos de sonido según sea necesario, brindándole una mejor calidad de sonido. Trabaje con Gaming Headset, mejore su experiencia de juego con el efecto de sonido envolvente del juego.

Plug and Play: un accesorio externo de computadora imprescindible, compatible con la función de intercambio en caliente Plug and Play, no se requieren controladores, fácil de usar. Compatible con todos los sistemas operativos, incluidos los sistemas Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 y Vista, Linux, Mac IOS.

Amplias aplicaciones: Compatible con PC / Laptop / Desktop / Mac. Adecuado para dispositivos de 3,5 mm como auriculares, altavoces, auriculares o micrófonos, y dispositivos USB como teclado, mouse, lector de tarjetas, disco USB, etc. Compacto y liviano, ideal para usar en casa o de viaje.

JeoPoom Tarjeta De Sonido Externa USB, Adaptador de Audio USB A Conector de 3,5 mm TRRS de 4 Polos, USB A 3,5mm Jacks Auriculares para Auriculares,PS4,PC,Ordenador Portátil,Sobremesa(Negro,20cm) € 5.98 in stock 1 new from €5.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Amplia compatibilidad] - El adaptador auxiliar de la tarjeta de sonido externa USB es compatible con Windows XP / Vista / WIN7 / WIN8 / MAC / PS4, etc.

[Esencial 2 en 1] - Adaptador USB a 3,5 mm compatible con escuchar + hablar, doble función. Añade fácilmente un puerto auxiliar TRRS de 3,5 mm (entrada de audio USB integrada y interfaz de salida de audio jack de 3,5 mm) a tus dispositivos necesarios.

[Plug & Play] - el adaptador de tarjeta de sonido USB es fácil de configurar, no requiere descarga de controlador, el puerto USB a 3.5 mm será reconocido automáticamente por el sistema en segundos.Perfecto para omitir la tarjeta de sonido USB defectuosa, el puerto de audio defectuoso, o como un reemplazo para un adaptador USB roto a conector de 3,5 mm.

[Efecto de sonido Hi-Fi] - Tarjeta de sonido externa adaptador USB a conector de 3,5 mm le ofrece la mejor experiencia auditiva para mantener la calidad de sonido original; convertir señales de audio digitales en señales de audio analógicas más precisas y asegurando un bajo nivel de ruido y una alta supresión de interferencias.

[Materiales de primera calidad] - Equipada con una carcasa de aluminio y una funda trenzada de nailon de 20CM, la tarjeta de sonido USB auxiliar al adaptador de conector USB también es más duradera y fácil de transportar a cualquier lugar.

CSL - Tarjeta de Sonido Externa 7.1 USB - Surround Sound 3D dinámico - Incl. Botones de función - Plug & Play - Salida Audio y Entrada micrófono Jack 3,5mm - para portátil PC Mac € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de modelo: Tarjeta de sonido USB 7.1 Sonido envolvente virtual dinámico 3D con teclas de función | Conexiones: salida de línea y entrada / salida de micrófono para conectar auriculares o altavoces de PC / entrada de micrófono para conectar varios micrófonos. | Número de modelo : 300227

Características: efectos de sonido Surround 3D dinámicos Virtual 7.1 / Plug & Play | Características: no requiere suministro de corriente adicional | Procesamiento de alta calidad

Detalles: Mini tarjeta de sonido USB con salida de altavoz y entrada de micrófono con teclas de función | No requiere instalación de controlador / Plug & Play / Hot PlugIn

Aplicación: simplemente conéctese al puerto USB | ideal para Skype / ICQ / Google Hangouts / TeamSpeak / Zoom | posibilidad de grabación y reproducción simultáneas

Requisitos de la aplicación / sistema: para Microsoft Windows / Linux | PC / portátil / tableta con puerto USB libre | Compatible con Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 y Mac OS X 10.9.2

actecom® Tarjeta de Sonido Externa USB 3D 5.1 Entrada Audio Salida Mic Micro Micrófono Negra Adaptador Extraíble Jack 3,5mm TRS € 3.50

€ 2.49 in stock 2 new from €2.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 362230291292 Model 362230291292 Color Negro

Iriisy Tarjeta de Sonido USB, Adaptador de Auriculares Externo, Tarjeta de Audio estéreo 3D Externa para Altavoces/Auriculares/Micrófono 3.5mm, instalación sin Controlador € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔【Plug and Play】el adaptador de tarjeta de sonido USB es fácil de configurar, no requiere descarga de controlador, el puerto USB será reconocido automáticamente por el sistema en segundos.

✔【Pequeño y Ligero】El tamaño compacto le permite llevar sin cargas a cualquier lugar. Usted puede incluso simplemente ponerlo en su bolsillo. Porque no ocupa espacio en absoluto.

✔【Chip Inteligente Tec.】Para presentar un sonido estéreo más rico y claro para una mejor experiencia de escucha, el chip integrado del adaptador de audio USB utiliza una tecnología avanzada exclusiva, decodificación la señal del sonido y amplifica sus detalles.

✔【Buena Compatibilidad】Tiene una buena compatibilidad y puede ser compatible con la mayoría de sus dispositivos y la mayoría de los auriculares. Es compatible con Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / 7/8 / Linux / Mac OSX.

✔【2 Interfaces Simultáneas】Este receptor de sonido externo usb está equipado con dos interfaces, por lo que puede utilizar ambas al mismo tiempo sin tener que preocuparse por una choca. A diferencia de otros receptores usb de audio externos, este USB te facilita a gran nivel.

