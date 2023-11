Inicio » Top News Los 30 mejores tous pendientes mujer capaces: la mejor revisión sobre tous pendientes mujer Top News Los 30 mejores tous pendientes mujer capaces: la mejor revisión sobre tous pendientes mujer 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

TOUS Pendientes de Aro de Plata de Primera Ley para Mujer y Cierre Criolla de 3mm de Grosor y 1 cm de Diametro, Motivo de Oso, Versátiles y Atemporales, Colección Basics € 35.00 in stock 2 new from €35.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN BASICS: esta colección es fácil de combinar y perfecta para conjuntarla en tu día a día. Su atemporalidad supera a todas las modas y sus joyas se han vuelto esenciales de las #TOUSLovers. Esta es una opción perfecta para comenzar a construir tu joyero para toda la vida

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes están fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Grosor 3mm y 1cm de diámetro. Una apuesta segura y atemporal de corte minimalista, que reúne todo lo que necesitas para combinar tus looks preferidos cada día

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas TOUS cumplen los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de primera ley

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Estos pendientes son el regalo perfecto para tu mujer, pareja, amiga o mamá. El producto se presenta en la icónica caja redonda de joyería de TOUS original, ideal para regalar en cumpleaños, san valentín, día de la madre y navidad

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Cierre a Presión, Medida del Oso: 1,15 cm, Versátil e atemporal, Colección New Carrusel € 49.00 in stock 1 new from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN CARRUSEL: esta colección ensalza nuestro icono de la casa, el oso de Tous, proponiendo joyas atemporales y de tendencia en forma de cadenas de osos en bimetal, reediciones de nuestras piezas estrella revisitadas y versátiles colgantes para todo momento del día

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: La medida del contorno del oso es 1,15 cm. Son unos pendientes perfectos para llevarlos en el día a día. Son cómodos, sencillos y de plata de ley, por lo que no te darán alergia. Combinan con todo y son a prueba de looks ostentosos.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Motivo Oso de 0.6 cm y Cierre de Presión, Simple y Versátil, Colección Muffin € 39.00 in stock 1 new from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN TOUS Muffun: La colección Tous color esta especialmente diseñado para los más atrevidos ya que combina nuestro ositio atemporal de la casa con colores, creando unos diseños únicos y unos colores atemporales.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: La medida del contorno del oso es 0,6 cm. Son unos pendientes perfectos para llevarlos en el día a día. Son cómodos, sencillos y de plata de ley, por lo que no te darán alergia. Combinan con todo y son a prueba de looks ostentosos.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Cierre a Presión y Motivo de 9mm en Cuarcita, Versátil y Elegante, Colección Color € 59.00 in stock 1 new from €59.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN NEW COLOR Años después de crear el atemporal sello en forma de oso en Ónix y plata, hemos reeditado esta joya con diversas gemas de colores como cuarzo rosa, magnesita, cuarzo con dumortierita y amazonita que aportan alegría y frescura sin renunciar a la esencia de este clásico TOUS.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Pendientes de plata con cuarzo de 0,9 cm con Cierre de presión o Mariposa, proporcionando gran sujeción y comodidad. ¿Sencillez y elegancia? Estos pendientes serán un accesorio imprescincible en tu día a día

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad READ ¿Existe una mejor manera de contar que del 1 al 10? Para muchos matemáticos, sí

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley sobre Perlas 8mm para Mujer con Cierre a Presión, Motivo Oso, Clásicos y Elegantes, Colección Icon Pearl € 65.00 in stock 1 new from €65.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN TOUS BEAR: Esta colección forma parte de nuestra colección más atemporal representando a nuestro clásico Oso, el protagonista indiscutible e atemporal de la marca.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Perlas de 0,85cm con Cierre Mariposa o de presión. Estos pendientes son una combinación entre la tradición artesana con los últimos avances tecnológicos para crear piezas únicas y especiales

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Motivo Oso de 0.5cm y Cierre Presión, Fino y Elegante, Colección Puppies € 45.00 in stock 1 new from €45.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN PUPPIES: Puppies es una colección atemporal fina y delicada pero, muy actual. Disponible en distintos acabados, desde la plata de primera ley, acompañada de perlas, al oro de 18kt. Aporta un toque de luz y feminidad en tus joyas

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Motivo oso de 5mm con Cierre a Presión. Con estos pendientes apuestas por un complemento versátil y cómodo.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes Largos de Plata de Primera Ley para Mujer con Cierre a Presión, Motivo Osos, Versátil y Elegante, Colección Carrusel € 49.00 in stock 2 new from €49.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN CARRUSEL: esta colección ensalza nuestro icono de la casa, el oso de Tous, proponiendo joyas atemporales y de tendencia en forma de cadenas de osos en bimetal, reediciones de nuestras piezas estrella revisitadas y versátiles colgantes para todo momento del día.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible.

DIMENSIONES: Pendientes largos de plata con Cierre Mariposa o de presión. Celebramos nuestro icono con estos pendientes de plata a base de anillas en forma de oso..

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925, gemas y otras piedras preciosas..

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Cierre a Presión, Motivo Oso en Ónix Negro de 0,7 cm, Versátil y Elegante, Colección Color € 49.00 in stock 1 new from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN NEW COLOR Años después de crear el atemporal sello en forma de oso en Ónix y plata, hemos reeditado esta joya con diversas gemas de colores como cuarzo rosa, magnesita, cuarzo con dumortierita y amazonita que aportan alegría y frescura sin renunciar a la esencia de este clásico TOUS.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Pendientes de plata de 0,7 cm con Cierre Mariposa o de presión, proporcionando gran sujeción y comodidad. Pendientes versátiles pero con personalidad.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Aro de Plata de Primera Ley para Mujer con Diámetro de 1,5 cm y Motivos de Oso Cierre de Presión, Elegante y Versátil, Colección Cool Joy € 55.00 in stock 1 new from €55.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN COOL JOY: Alcanza un look lleno de color con la colección Cool Joy, trabajada usando nuestras atemporals siluetas, como el oso, la estrella o el elcorazón para ofrecer piezas sutiles y frescas. Disponibles en la plata de primera ley y plata vermeil, las joyas de la colección combinan diversas gemas de colores dando como resultado a piezas llenas de brillo, color y movimiento.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Criollas Cool Joy de plata de primera ley. Oso: 5mm. Aro: Ø15mm. Cierre criolla.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes aro de plata 4cm TOUS Bear € 49.00 in stock 2 new from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Criollas TOUS Bear en plata de primera ley.

Motivo: 4 cm.

TOUS Pendientes de Aro de Plata de Primera Ley para Mujer con Motivo de Oso, con Cierre Criollo de 11 mm de Diámetro, Atemporal y Elegante, Colección Bear Row € 49.00 in stock 1 new from €49.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN TOUS BEAR: Esta colección forma parte de nuestra colección más atemporal representando a nuestro clásico Oso, el protagonista indiscutible e atemporal de la marca..

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible.

DIMENSIONES: Criollas Bear Row de plata vermeil de Ø11mm con siluetas de oso perforadas en todo el aro..

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925, gemas y otras piedras preciosas..

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Niña con Cierre a Presión, Tamaño 0,65 x 0,85 cm, Sencillez y Elegancia, Colección TOUS Bear € 45.00 in stock 1 new from €45.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN TOUS BEAR: Esta colección forma parte de nuestra colección más atemporal representando a nuestro clásico Oso, el protagonista indiscutible e atemporal de la marca.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Pendientes de plata de 0,65 x 0,85 cm con Cierre Mariposa, proporcionando gran sujeción y comodidad. ¿Sencillez y elegancia? Estos pendientes serán un accesorio imprescincible en tu día a día

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de plata Galaxy € 45.00 in stock 1 new from €45.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pendientes TOUS Galaxy en plata de primera ley.

Motivo: 1,15 cm.

Cierre gancho.

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Amazonita con Motivo de Oso de 0,46 cm, Cierre Criolla, Elegante y Diferente, Colección Cool Color € 69.00 in stock 1 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN COOL COLOR: Alcanza un look lleno de color con la colección Cool Joy, trabajada usando nuestras atemporals siluetas, como el oso, la estrella o el elcorazón para ofrecer piezas sutiles y frescas. Disponibles en la plata de primera ley y plata vermeil, las joyas de la colección combinan diversas gemas de colores dando como resultado a piezas llenas de brillo, color y movimiento..

DIMENSIONES: Criollas TOUS Cool Color de plata de primera ley y amazonita. Criolla: Ø11,5mm. Tamaño del oso: 4,6mm. Cierre criolla..

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925, gemas y otras piedras preciosas..

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad READ Gran oferta del Atlético de Madrid a Kerem Aguirre

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley con Motivo en Nácar Facetado, de 0.9 cm, Elegantes y Sobrios, Colección Icon Color € 69.00 in stock 1 new from €69.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ICON COLOR: En 1996 TOUS creó el atemporal sello en forma de oso en ónice y plata Con el tiempo, la firma ha reeditado esta joya en gemas de colores que aportan alegría y frescura sin renunciar a la esencia del clásico oso Una pieza imprescindible para cualquier TOUS Lover Tous

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Motivo de oso en nácar facetado de 0,9cm con Cierre Mariposa o de presión. Estos pendientes son una combinación entre la tradición artesana con los últimos avances tecnológicos para crear piezas únicas y especiales

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pack 4 Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Perla Cultivada y Motivos de Oso, Corazón, Estrella y Perla con Cierre de Presión, Elegante y Versátil, Colección Cool Joy € 55.00 in stock 1 new from €55.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN COOL JOY: Alcanza un look lleno de color con la colección Cool Joy, trabajada usando nuestras atemporals siluetas, como el oso, la estrella o el elcorazón para ofrecer piezas sutiles y frescas. Disponibles en la plata de primera ley y plata vermeil, las joyas de la colección combinan diversas gemas de colores dando como resultado a piezas llenas de brillo, color y movimiento.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Pack de cuatro pendientes Cool Joy de plata de primera ley con oso, corazón, estrella y perla de ø3,5-4mm.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Cierre a Presión y Motivo de 1.05cm en Cuarcita y Perla, Versátil y Combinable, Colección Mini Color € 59.00 in stock 1 new from €59.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN MINI COLOR: esta colección otorga un toque radiante de color mediante cinco gemas de cuarzo con la forma del atemporal oso de TOUS con dumortierita, amazonita, nácar, cuarcita rosa y naranja que le aporta color a una pulsera magnífica de plata de primera ley

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Pendientes de plata con Cuarcita y Perla de 1.05 cm con Cierre de presión o Mariposa, proporcionando gran sujeción y comodidad. ¿Sencillez y elegancia? Estos pendientes serán un accesorio imprescincible en tu día a día

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de plata con perla motivo oso Super Power € 59.00 in stock 1 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pendientes TOUS Super Power de plata de primera ley con perla cultivada.

Cierre presión.

Motivo: 1,54 cm.

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Motivo Oso de 1cm y Perla Cultivada, Cierre Presión, Fino y Elegante, Colección Puppies € 55.00 in stock 1 new from €55.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN PUPPIES: Puppies es una colección atemporal fina y delicada pero, muy actual. Disponible en distintos acabados, desde la plata de primera ley, acompañada de perlas, al oro de 18kt. Aporta un toque de luz y feminidad en tus joyas.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible.

DIMENSIONES: Pendientes Puppies en plata de primera ley y perlas cultivadas de 0,6 cm. Motivo: 1 cm..

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925, gemas y otras piedras preciosas..

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes medianos disco de plata Straight € 65.00 in stock 1 new from €65.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features $bullet1_ama

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Cierre a Presión, Motivo Osos de 1 cm, Sencillo y Elegante, Colección Hill € 49.00 in stock 1 new from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN HILL: La colección Hill parte de nuestro icono, el oso, colocado uno encima de otro formando capas y capas de ternura, moda y tradición. La plata de primera ley es la única protagonista de la colección, resultado del rigor empleado durante años en nuestros procesos de innovación. Un solo metal precioso, minimalista, delicado y el más emblemático, que toma forma de oso numerosas veces y nos devuelve a nuestra esencia, combinando tradición y excelencia.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Pendientes de plata de 1 cm con Cierre Mariposa o de presión, proporcionando gran sujeción y comodidad. Pendientes versátiles pero con personalidad.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Motivo de Oso y Luna 1 cm, con Cierre de Presión, Fino y Elegante, Colección Nocturne € 65.00 in stock 1 new from €65.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN NOCTURNE: Luminosa y elegante, la colección Nocturne simboliza la versión nocturna del Paraíso. En ella, utilizamos técnicas de alta joyería para crear piezas de plata vermeil con pavé de diamantes Mix Color en talla Single Cut y color L (con tonalidades que tienen ligeramente al amarillo), realzando así el brillo y aportando un toque contemporáneo a la joya

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Pendientes de plata 1 cm y doble motivo Oso con Luna con Cierre de presión o Mariposa, proporcionando gran sujeción y comodidad. ¿Sencillez y elegancia? Estos pendientes serán un accesorio imprescincible en tu día a día

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Cierre a Presión, Tamaño 0,95 cm, Atemporal y Elegante, Colección Camee € 45.00 in stock 1 new from €45.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN CAMEE: Los camafeos han viajado desde las antiguas culturas mediterráneas, representando paisajes, retratos y figuras delicadamente talladas en materiales como el vidrio, las gemas y las conchas. Inspirados en ellos nace Camee, una colección cuya misión es mantener viva la tradición pero con una mirada contemporánea.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Pendientes de plata de 0,95 cm con Cierre Mariposa o de presión, proporcionando gran sujeción y comodidad. Cada artículo refleja ternura, diversión y juventud de espíritu, transmitiendo el alma de la compañía

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pack de Pendientes con baño de oro 18 kt sobre plata Fragile Nature € 49.00 in stock 1 new from €49.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Plata

TOUS Motif - Pendientes de plata de primera ley con espinela. Motivo: 7,5 cm. Cierre presión. € 65.00 in stock 1 new from €65.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN NEW MOTIF: Nuestras joyas de plata con piedras preciosas tienen la combinación perfecta entre tendencia, elegancia y diseño minimalista. Una pieza única de la colección Motif, una de las más atemporals de TOUS.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Pendientes Motif en plata vermeil rosa y espinelas. Motivo: 0,55 cm.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad READ Los 30 mejores Roll Up Piano capaces: la mejor revisión sobre Roll Up Piano

TOUS Pack de 2 Juegos de Pendientes de Plata de Primera Ley para Mujer con Cierre de Presión y 4 Motivos Diferentes 0,45cm, Minimalista y Elegante, Colección Basic € 55.00 in stock 1 new from €55.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN SWEET DOLLS: Esta colección forma parte de nuestra colección más atemporal, y fue una de las primeras colecciones de TOUS. Los motivos son los protagonistas, como el oso atemporal de la firma, el niño, niña y el corazón.¡Inspírate y luce la colección más inconfundible de TOUS!.

PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya. La plata de primera ley 925 es hipoalergénico y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible.

DIMENSIONES: Motivo de 0.45cm. Una apuesta segura y atemporal de corte minimalista, que reúne todo lo que necesitas para combinar tus looks preferidos cada día.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925, gemas y otras piedras preciosas..

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Oro de 18kt para Mujer con Motivo de Oso y Perla Cultivada con Cierre de Presión, Elegante e atemporal, Colección Icon Pearl € 99.00 in stock 1 new from €99.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN PEARL: esta colección es atemporal de la casa y dedicada a las amantes de las perlas, cultivadas en aguas dulces..

ORO AMARILLO: Estos pendientes estan fabricados en oro amarillo de 18kt que le brinda brillo a la joya, los pendientes de oro son libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible y alérgicos a otros metales.

DIMENSIONES: Pendientes Baby en oro amarillo de 18kt y perlas cultivadas de 0,4 cm. Cierre rosca..

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925, gemas y otras piedras preciosas..

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de oro son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes con Baño de Oro 18Kt sobre Plata para Mujer con Motivo Oso 0,9 cm Onix y Perla Cultivada Espinela, Fino y Elegante, Colección Erma € 99.00 in stock 1 new from €99.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN ERMA: cuenta con piezas sutiles y atemporales de plata de primera ley y plata bañada en oro de 18kt a 23kt y 3 micras de espesor rosa, coronadas con nuestro icónico oso en ónix, la variedad opaca y negra del cuarzo que aporta fuerza y valor. Joyas neutras a la vez que muy actuales y perfectas

BAÑO DE ORO 18KT SOBRE PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 bañada en oro de 18kt a 23kt y 3 micras de espesor que le brinda brillo a la joya. Sin ningún otro metal entre la plata de primera ley 925 y el oro, estos pendientes son libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible y alérgicos a otros metales

DIMENSIONES: Pendientes Erma de plata bañada en oro de 18kt a 23kt y 3 micras de espesor rosa con oso de ónix y espinela. Motivo: 0,9 cm. Cierre presión.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925, gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata bañados en oro son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pack de Pendientes con Baño de Oro 18Kt sobre Plata de Primera Ley para Mujer con Cierre de Presión y 3 Motivos Diferentes en Espinela, Minimalista y Elegante, Colección Motif € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN NEW MOTIF: Nuestras joyas de plata con piedras preciosas tienen la combinación perfecta entre tendencia, elegancia y diseño minimalista. Una pieza única de la colección Motif, una de las más atemporals de TOUS..

BAÑO DE ORO 18KT SOBRE PLATA DE PRIMERA LEY: Estos pendientes estan fabricados en plata de primera ley 925 bañada en oro de 18kt a 23kt y 3 micras de espesor que le brinda brillo a la joya. Sin ningún otro metal entre la plata de primera ley 925 y el oro, estos pendientes son libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible y alérgicos a otros metales.

DIMENSIONES: Tamaño de los pendientes: 0,44 - 0,51 cm. Pack de tres pendientes Motif de plata bañada en oro de 18kt a 23kt y 3 micras de espesor rosa con espinelas y cierre presión..

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925, gemas y otras piedras preciosas..

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de plata bañados en oro son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

TOUS Pendientes de Oro Amarillo de 18kt para Bebés y Niña, con Motivo de Oso de 0,5 cm, Discreto y Clásico, Colección Baby € 99.00 in stock 2 new from €99.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN BABY: Nuestras atemporals joyas, ahora diseñadas para bebés y niñas con nuestro famoso oso de TOUS..

ORO AMARILLO: Estos pendientes estan fabricados en oro amarillo de 18kt que le brinda brillo a la joya, los pendientes de oro son libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible y alérgicos a otros metales.

DIMENSIONES: Motivo Oso de 0,5cm con Cierre de presión. Hay piezas que no permiten dudas y estos pendientes de oro son una de ellas, el clásico osito en oro.

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925, gemas y otras piedras preciosas..

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, estos pendientes de oro son el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

