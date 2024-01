Inicio » Cocina Los 30 mejores Store Noche Y Dia capaces: la mejor revisión sobre Store Noche Y Dia Cocina Los 30 mejores Store Noche Y Dia capaces: la mejor revisión sobre Store Noche Y Dia 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Store Noche Y Dia?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Store Noche Y Dia del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Blindecor Lira estor enrollable noche y día, color Gris plata, estor de 140 x 180 cm (ancho x alto). Tamaño de la tela 137 x 175 cm. Estores noche y dia elegantes € 37.61 in stock 5 new from €37.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Doble tejido Noche y Día 100% poliéster; producto premontado sobre perfil de aluminio, de fácil instalación

Instalación a pared o techo con los mismos enganches; mecanismo y cadena de PVC en color blanco

Regulación de altura y de entrada de luz mediante mecanismo de cadena con seguridad infantil

Nota: El ancho del producto, incluido soportes, es de 140 cm; el tejido mide 137 cm de ancho; el largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 180 cm; solo el tejido mide 175 cm

ANTI-DESHILACHADO: Contiene discos de protección del tejido a los lados para evitar el deshilachamiento; fácil limpieza con un trapo húmedo

HOME MERCURY - Estor Enrollable de Doble Capa Noche y Día,fácil instalación (140 X 180 CM, Blanco) € 34.99 in stock 2 new from €34.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DOBLE FUNCIÓN: Nuestro estor Noche y Día presenta un doble tejido que permite tener una doble funcionalidad. Alterna un tejido opaco y otro transparente que permite adaptarse a sus necesidades. Si desea mayor privacidad cierre el estor, y si quiere una privacidad moderada abra el estor.

MATERIAL: Fabricado de 100% de poliéster hace que sea resistente a los rayos UVA. El tejido está montado sobre un perfil de aluminio de fácil instalación.

INSTRUCCIONES:: El paquete incorpora el manual de instrucciones y además incluye todos los accesorios de montaje y sus soportes. Se puede instalar tanto pared como techo.

SEGURIDAD INFANTIL: El estor presenta una cadeneta utilizada para enrollar el estor la cual dispone de un mecanismo para la seguridad de los más pequeños.

USO VERSÁTIL: Nuestros estores son perfectos para cualquier estancia del hogar. Su diseño sencillo y la gran variedad de colores de los que disponemos hace que el estor se adapte espacio de su hogar.

Decorblind | Estor Enrollable Doble Capa Noche y Día Instalación Pared o Techo, Medida Estor: 140x180 Ancho x Largo/Medida Tela Estor: 137x175 – Estor Color Blanco, Estor Noche y Día Ventana € 37.70 in stock 2 new from €37.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Buscas una solución versátil y elegante para tus ventanas? No busques más, porque nuestro Estor Noche y Día está aquí para satisfacer todas tus necesidades. Con opciones de instalación flexibles, un tejido duradero y características de seguridad para los más pequeños, este estor se romperá en el complemento ideal para cualquier espacio de tu hogar.

¿Estás buscando una cortina enrollable que no solo sea funcional, sino que también eleve el aspecto de tus espacios? Con un diseño moderno y versátil, este estor se adapta a cualquier estilo de decoración, ya sea en tu hogar, oficina o cualquier otro espacio que desees transformar. Su instalación a pared o techo con los mismos soportes te brinda flexibilidad y facilidad, permitiéndote ajustarlo según tus necesidades y preferencias.

Confeccionado con un tejido 100% poliéster de alta calidad, nuestro estor te brinda una combinación perfecta de privacidad y control de luz. La innovadora estructura de Noche y Día te permite ajustar fácilmente el nivel de luz deseado, creando la atmósfera ideal en cualquier momento del día. Además, su diseño moderno y sofisticado se adapta a cualquier estilo de decoración, añadiendo un toque de elegancia a tus ventanas.

La seguridad es una prioridad, especialmente cuando se trata de nuestros seres queridos. Por eso, nuestro Estor Noche y Día cuenta con un mecanismo de cadena con seguridad infantil, asegurando que tus hijos estén protegidos en todo momento. Puedes regular el estor de manera precisa y segura, sin preocuparte por posibles accidentes.

Pensado para durar, este estor está diseñado con discos de protección del tejido en los lados, impidiendo el deshilachado y manteniendo su apariencia impecable durante mucho tiempo. Además, su limpieza es fácil y rápida: simplemente utilice un trapo húmedo y lucirá como nuevo.

Estor Enrollable de Doble Capa Noche y Día 160x180cm (Ancho x Largo), Persiana Enrollbale para Ventana, tamaño de la Tela 157x175cm(Gris) € 37.99 in stock 1 new from €37.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN. Estor de doble de tejido, alterna tejido semiopaco y transparente que vienen premontado. Cuando el estor esté cerrado, tendrás alta privacidad. Cuando esté abierto, la privacidad será moderada

MATERIAL. Hecho 100% Poliéster, resistentes a los rayos UV que ayudan a mejor tu privacidad y oscuridad. Además es fácil de limpiar, con solo un trapo humédo. Mecanismo y cadena de PVC en color blanco.

FÁCIL MONTAJE: Colgar, atornillar o colocar en la ventana con unos soporte que trae,para ver el tipo de ventana, puedes ver el video que tenemos publicado; instalación sin herramientas. Adaptable para ventana y pared.

NOTA: Dimensiones de la tela , aproximadamente 3-4 cm más corta que el ancho total, el largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 180 cm, solo el tejido mide aproximadamente 175 cm.

ADAPTABILIDAD. Es perfecto para cualquier estancia del hogar, gracias a su diseño minimalista, simple y a la gran variedad de color que disponemos. Adecuadas para habitaciones, salas de estar, salones y oficinas. READ Los 30 mejores Ventilador De Techo capaces: la mejor revisión sobre Ventilador De Techo

Sonello Estor Enrollable de Doble Capa Noche y Día 75cm x 210cm Blanco, Klemmfix sin taladrar, Tejido, Fácil de Instalar sin Herramientas para Ventanas y Puertas, Proteccion Solar, Stores Noche y día € 29.55 in stock 1 new from €29.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Instalación rápida y fácil sin taladros, por medio de abrazaderas que se pueden ajustar al ancho del marco hasta 25 mm; abrazaderas del mismo color que el tejido.

Ajuste fácil y suave por medio de una cadena. Gracias a ello, se puede ajustar la cantidad de luz que entra en la habitación y el grado de oscuridad. La cadena se puede montar de cualquier manera, tanto a la derecha como a la izquierda.

Tejido 100 % de poliéster (sin PVC): mantenimiento sencillo, puede limpiarse con un paño húmedo, también puede usarse en habitaciones húmedas. Los estores están disponibles en diferentes colores y tamaños.

El tamaño indicado se refiere al ancho del tejido. Con las abrazaderas, el ancho del estor aumenta aprox. 4 cm.

El lote incluye: 1 x estor Noche y Día Klemmfix de con abrazaderas del mismo color que el tejido, de la marca Sonello. Los estores están disponibles en los siguientes colores: blanco, negro, blanco/negro, crema, gris y morado; en las siguientes longitudes: 130 cm, 150 cm y 210 cm; y con los siguientes anchos: desde 30 cm hasta 120 cm cada 5 cm.

MERCURY TEXTIL Estor Enrollable de Doble Capa, Noche y Día, translúcido y oscurecido (60 x 180 cm, Gris) € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Doble tejido Noche y Día 100% poliéster (PES) ; producto premontado sobre perfil de aluminio, de fácil instalación.

Cortina enrollable con efecto noche y efecto día. Con doble tejido que gradúa la entrada de luz. Fácil mantenimiento. Limpieza con paño húmedo.

Regulación de altura y de entrada de luz mediante mecanismo de cadena con seguridad infantil.

Ámbito de aplicación: ventana, puerta y pared; Resistencia de plegado adecuada del marco de la ventana: 1.2-2.2 cm, la profundidad máxima del marco de la ventana no debe superar los 2.2 cm y no debe ser inferior a 1,2 cm.

Nota: Dimensiones de la tela , aproximadamente 3-4 cm más corta que el ancho total, el largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 180 cm, solo el tejido mide aproximadamente 175 cm.

Blindecor Vela estor enrollable noche y día premium con galería | Lino, estor de 140 x 180 cm (ancho x alto) | Tamaño de la tela 137 x 175 cm | Estor noche y día elegante € 47.91 in stock 4 new from €47.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Doble tejido Noche y Día 100% poliéster; producto premontado sobre cajón de aluminio, de fácil instalación

️ Instalación a pared o techo; mecanismo y cadena de PVC en color blanco

Regulación de altura y de entrada de luz mediante mecanismo de cadena con seguridad infantil

Nota: El ancho del producto, incluido soportes, es de 140 cm; el tejido mide 137 cm de ancho; el largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 180 cm; solo el tejido mide 175 cm

Elegante contrapeso visto; fácil limpieza con un trapo húmedo

STORESDECO Estor Noche y Día, Estor Enrollable con Doble Tejido para Ventanas y Puertas (140 cm x 180 cm, Tricolor) € 61.80 in stock 1 new from €61.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estor enrollable noche y día decorativo y muy funcional, ideal para cualquier estancia: cocinas, salones, comedores, dormitorios, despachos… Disponible en altura de 180cm (ventanas) y 250cm (puertas)

Persiana enrollable con tejido de doble caída y doble posición: juega con la luminosidad y privacidad de la estancia. Cuando el estor esté cerrado, tendrás alta privacidad. Cuando esté abierto, la privacidad será moderada. Composición: 100% Poliéster

Cómodo accionamiento mediante cadeneta. El mecanismo es de aluminio y lleva una tapa decorativa, el contrapeso queda oculto.

Incluye soportes metálicos, accesorios para instalación a techo o pared y sistema de seguridad infantil.

Fácil limpieza con un paño ligeramente húmedo

Blindecor Indus SIN HERRAMIENTAS | Estor Enrollable Sin Taladrar de Doble Capa | Color Lino 107 x 180 cm (ancho x largo) | Tamaño de la Tela 104 x 175 cm € 23.20 in stock 5 new from €23.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Opciones de instalación: colgar, atornillar o pegar con cinta adhesiva suministrada

Easy Fix, instalación sin herramientas. Tejido Noche y Día 100% poliéster

Mecanismo, soportes y cadena de PVC en color blanco. Regulación mediante mecanismo de cadena con seguridad infantil

Nota: El ancho del producto, incluido soportes y mecanismo, es de 107 cm. El tejido mide 104 cm de ancho.El largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 180 cm. Solo el tejido mide 175 cm.

ANTI- DESHILACHADO. Contiene discos de protección del tejido a los lados para evitar el deshilachamiento. Fácil limpieza con un trapo húmedo

Uniestor Basic estor noche y día color Lino - estor de 160 x 250 cm (ancho x alto) | Tamaño de la tela 157 x 245 cm. Estores enrollables noche y día € 55.13 in stock 3 new from €55.13 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Doble tejido noche y día con protección UV. 100% poliéster; premontado sobre perfil de aluminio. Además, este estor funciona aislante térmico frío y calor

El ancho del tejido, con soportes, mide unos 3 cm menos. El tejido, de largo, con los soportes, unos 5 cm menos

️ Cortina enrollable de instalación a pared o techo con los mismos enganches; mecanismo y cadena de PVC en color blanco

Contiene discos de protección del tejido a los lados para evitar el deshilachamiento; fácil limpieza con un trapo húmedo

‍♂️ Regulación de altura y de entrada de luz mediante mecanismo de cadena, con seguridad infantil

Blindecor Mediterráneo estor enrollable noche y día, color Gris plata, estor ondas 140 x 180 cm (ancho x alto). Tamaño de la tela 137 x 175 cm. Estores noche y dia elegantes € 51.81 in stock 4 new from €51.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Doble tejido Ondulado Noche y Día 100% poliéster; fácil limpieza con un trapo húmedo

Producto premontado sobre perfil de aluminio, de fácil instalación; Instalación a pared o techo con los mismos enganches

Mecanismo y cadena de PVC en color blanco

Regulación de altura y de entrada de luz mediante mecanismo de cadena con seguridad infantil

Nota: El ancho del producto (incluido soportes) es de 140 cm; El tejido mide 137 cm de ancho; El largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 180 cm; Solo el tejido mide 175 cm;

Estores Basic - Stores noche y día, color blanco, 150x160cm, estores plegables € 64.99

€ 60.75 in stock 1 new from €60.75

1 used from €35.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estor enrollable con 2 posiciones, permite un juego de transparencia y opacidad para poder ver el exterior o tener privacidad.

Regulación mediante mecanismo de cadeneta de 1 metro

Incluye soportes y accesorios para instalación a techo o pared

Fácil limpieza con un paño ligeramente húmedo

Estor enrollable de estilo moderno y con un diseño elegante ideales para todas las estancias del hogar: baño, cocina, habitaciones, salón, etc. Y adaptable en cualquier lugar: Oficina, vivienda, restaurante, etc.

STORESDECO - Estor Noche y Día Plus, Estor Enrollable con Doble Tejido para Ventanas y Puertas, AcabadosEstores Día y Noche con Acabados de Aluminio Premium | Color Blanco, 60 cm x 250 cm € 42.90 in stock 1 new from €42.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Estor enrollable decorativo y muy funcional, ideal para cualquier estancia: salones, comedores, dormitorios, despachos… Alto de 250cm ¡ideal para ventanas y puertas! Disponible hasta 200 cm de ancho.

✅Persiana enrollable con acabados Premium: Mecanismo con cajetín superior de aluminio, cadeneta metálica y contrapeso visto de aluminio.

✅Tejido con doble caída y doble posición para jugar con la luminosidad y privacidad de la estancia. Cuando el estor esté cerrado, tendrás alta privacidad. Cuando esté abierto, la privacidad será moderada. Composición: 100% Poliéster

✅El estor incluye soportes metálicos, accesorios para instalación a techo o pared y sistema de seguridad infantil.

✅Fácil limpieza con un paño ligeramente húmedo

Estores Basic - Stores Noche y día, estores Doble Capa para Interior, Color Blanco marrón Gris, 120x180cm € 60.09 in stock 1 new from €60.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estor enrollable con 2 posiciones, permite un juego de transparencia y opacidad para poder ver el exterior o tener privacidad.

Regulación mediante mecanismo de cadeneta de 1 metro

Incluye soportes y accesorios para instalación a techo o pared

Fácil limpieza con un paño ligeramente húmedo

Estor enrollable de estilo moderno y con un diseño elegante ideales para todas las estancias del hogar: baño, cocina, habitaciones, salón, etc. Y adaptable en cualquier lugar: Oficina, vivienda, restaurante, etc.

VOUNOT Estores Enrollables de Doble Capa Noche y Día, Persianas Enrollables Interior para Ventana, Translúcido y Oscurecido, Color Gris, 90 x 150 cm € 28.77

€ 27.66 in stock 1 new from €27.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regulación de altura y de entrada de luz mediante mecanismo de cadena (en el lado izquierdo o derecho según su deseo). Las persianas ventanas pueden ajustar la altura y alternar un tejido translúcido y otro oscurecido para adaptarse a su necesidad.

Nuestro estor enrollable está hecho de 100% poliéster (PES) y le ofrece buena protección de privacidad. La instalación con clips sin taladrar o taladrando con los tornillos suministrados es muy fácil y puede limpiarlo con solo un paño ligeramente húmedo.

El estor noche y día de estilo moderno es ideal para todo tipo de estancias, baños, cocinas, habitaciones, salas de estar, salones y adaptable en cualquier lugar, oficina, vivienda, restaurante, etc.

Incluye soportes metálicos, accesorios para instalación a techo o pared y sistema de seguridad infantil.

Tallas disponibles: 45 x 150 cm, 50 x 150 cm, 55 x 150 cm, 80 x 150 cm, 90 x 150 cm, 100 x 150 cm, Colores disponibles: Blanco, Gris

Blindecor Ara | Estor enrollable translúcido liso - Blanco Roto, 180 x 175 cm (ancho por alto) | Tamaño de la Tela 177 x 170 cm | Estores para ventanas € 35.75 in stock 3 new from €35.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cortina enrollable 100% poliéster, instalación a pared o techo con los mismos soportes

Mecanismo y cadena de PVC en color blanco, regulación mediante mecanismo de cadena con seguridad infantil

Nota: El ancho del producto, incluido soportes, es de 180 cm, el tejido mide 177 cm de ancho, el largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 175 cm, solo, el tejido mide 170 cm

Este estor es recomendado para ventanas de hasta 175 cm de ancho y hasta 175 cm de alto

Fácil limpieza con un trapo ligeramente húmedo READ Los 30 mejores Molinillo Electrico Cafe capaces: la mejor revisión sobre Molinillo Electrico Cafe

Decorblind | Estor Enrollable Noche y Día con Galería Instalación Pared o Techo, Medida Estor: 180x180 Ancho x Largo/Medida Tela Estor: 177x175 – Estor Color Violeta, Estor Ventanas € 59.23 in stock 2 new from €59.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Buscas una solución versátil y elegante para tus ventanas? No busques más, porque nuestro Estor Noche y Día está aquí para satisfacer todas tus necesidades. Con opciones de instalación flexibles, un tejido duradero y características de seguridad para los más pequeños, este estor se romperá en el complemento ideal para cualquier espacio de tu hogar.

¿Estás buscando una cortina enrollable que no solo sea funcional, sino que también eleve el aspecto de tus espacios? Con un diseño moderno y versátil, este estor se adapta a cualquier estilo de decoración, ya sea en tu hogar, oficina o cualquier otro espacio que desees transformar. Su instalación a pared o techo con los mismos soportes te brinda flexibilidad y facilidad, permitiéndote ajustarlo según tus necesidades y preferencias.

Confeccionado con un tejido 100% poliéster de alta calidad, nuestro estor te brinda una combinación perfecta de privacidad y control de luz. La innovadora estructura de Noche y Día te permite ajustar fácilmente el nivel de luz deseado, creando la atmósfera ideal en cualquier momento del día. Además, su diseño moderno y sofisticado se adapta a cualquier estilo de decoración, añadiendo un toque de elegancia a tus ventanas.

Con unas dimensiones de 180 cm de ancho, incluyendo los soportes, y un tejido de 177 cm de ancho, este estor se adapta perfectamente a ventanas de diferentes tamaños. Su longitud total, incluyendo el mecanismo, es de 180 cm cuando está completamente abierto, mientras que solo el tejido mide 175 cm. Esta medida está diseñada para proporcionarte una cobertura adecuada y privacidad, al tiempo que permite el paso de la luz de manera controlada.

Pensado para durar, este estor está diseñado con discos de protección del tejido en los lados, impidiendo el deshilachado y manteniendo su apariencia impecable durante mucho tiempo. Además, su limpieza es fácil y rápida: simplemente utilice un trapo húmedo y lucirá como nuevo.

Douceur d'Intérieur Store DE DÍA Y Noche 60 x 90 CM Poliester DAYNIGHT Gris € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estor de 60 x 90 cm

Composición y gama: 100% poliéster

Acabado: estor enrollable día y noche

No lavar. No secar en secadora. No planchar

Blindecor Lira estor enrollable noche y día, color Blanco, estor de 130 x 180 cm (ancho x alto). Tamaño de la tela 127 x 175 cm. Estores noche y dia elegantes € 46.15

€ 38.83 in stock 3 new from €38.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Instalación a pared o techo con los mismos enganches

Regulación de altura y de entrada de luz mediante mecanismo de cadena con seguridad infantil

El tejido mide 175 cm

Mecanismo y cadena de PVC en color blanco

Estores Basic - Stores noche y día, color gris, 140x250cm, estores enrollables, estores doble capa para interior € 82.58

€ 73.69 in stock 1 new from €73.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estor enrollable con 2 posiciones, permite un juego de transparencia y opacidad para poder ver el exterior o tener privacidad.

Regulación mediante mecanismo de cadeneta de 1 metro

Incluye soportes y accesorios para instalación a techo o pared

Fácil limpieza con un paño ligeramente húmedo

Estor enrollable de estilo moderno y con un diseño elegante ideales para todas las estancias del hogar: baño, cocina, habitaciones, salón, etc. Y adaptable en cualquier lugar: Oficina, vivienda, restaurante, etc.

Estor Enrollable de Doble Capa Noche y Día 45x180cm (Ancho x Largo), Persiana Enrollbale para Ventana, tamaño de la Tela 42x175cm (Gris) € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estor de doble tejido efecto Noche y Día. Cuando el estor esté cerrado, tendrás alta privacidad. Cuando esté abierto, la privacidad será moderada. Elije el color más oscura para bloquear mejor la luz, los colores claros son buenos para incomodar pero no bloquear la luz por completa

El tejido del estor está echo 100% Poliéster, resistentes a los rayos UV que ayudan a mejor tu privacidad y oscuridad. Además es fácil de limpiar, con solo un trapo humédo. Los mecanismos y la cadena don de PVC ( y metal algunos) en color blanco.

El estor día y noche viene premontaje, MUY FÁCIL de colocar. Puede colocarlo en una ventana sin necesidad de herramientas, o montarlo en una pared o en el techo. La cadena está preinstalada en el lado derecho, pero puede sustituirse en el lado izquierdo si es necesario.

NOTA: Dimensiones de la tela , aproximadamente 3-4 cm más corta que el ancho total, el largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 180 cm, solo el tejido mide aproximadamente 175 cm.

Es perfecto para cualquier estancia del hogar, gracias a su diseño minimalista, simple y a la gran variedad de color que disponemos. Adecuadas para habitaciones, salas de estar, salones , oficinas, baño etc.

Estoralis Vera Estor Enrollable Doble Tejido, Noche y día, Crudo 105 x 175 cm € 42.99

€ 35.80 in stock 2 new from €35.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota: El ancho del producto, incluido soportes, es de 105 cm; El tejido mide 102 cm de ancho (1,5 cm menos a cada lado aprox.); El largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 180 cm; Solo el tejido mide 175 cm

Opciones de instalación: colgar, atornillar con tornillos y tacos que enviamos

Estor enrollable 100% poliéster con Mecanismo y cadena de PVC en color blanco. Doble tejido Noche y Día 100% poliéster; producto premontado sobre cajón de aluminio, de fácil instalación

Estor enrollable de estilo moderno y elegante perfecto para todo tipo de estancias: Salón, Cocina, Habitaciones, Baño u Oficina, Fácil limpieza con un trapo ligeramente húmedo

Incluye: sistema seguridad infantil, tacos, tornillos, soportes, contrapeso e instrucciones de instalación, Regulación mediante mecanismo de cadena, Diseñado en ESPAÑA por ZEBRA TEXTIL, S.L.

Amazon Basics - Estor enrollable de doble capa, 56 x 150 cm, Blanco € 27.54

€ 21.83 in stock 1 new from €21.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El estor doble enrollable proporciona privacidad y oscuridad; cuenta con cordel para subirlo y bajarlo suavemente.

Los estores dobles permiten ajustar el nivel de luz que puede entrar seg?n la posici?n en que est?n colocados.

Hecho de tejido de poli?ster 100?% resistente a los rayos UV, cuyo color es resistente a la decoloraci?n. Tama?o y color a elegir.

Clips para montaje incluidos; f?cil de instalar y desinstalar; no requiere perforaci?n.

El estor mide 56 por 150 cm

Victoria M. Estor Doble Enrollable Día y Noche, para Ventanas y Puertas, Montaje en la Pared y Techo, 85 x 175 cm, Blanco € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es posible obtener el estor enrollable de alta calidad de Victoria M. en numerosos tamaños. El ancho del pedido corresponde al ancho total exterior del estor enrollable. El ancho del tejido es aproximadamente 3 cm más estrecho

El estor para la privacidad en poliéster de fácil cuidado es adecuado para todas las habitaciones. Las tiras de tejido opacas y transparentes que se alternan entre si permiten regular la incidencia de la luz y el brillo según se desee. El perfil del estor es de aluminio

El engranaje de nuestras cortinas enrollables de tiro lateral puede montarse de forma variable en el lado izquierdo o derecho en tan sólo unos pasos, según sea necesario. Las cortinas se accionan con un mecanismo de cadena (longitud aprox. 90 cm) de funcionamiento regular

El estor enrollable se puede instalar en la pared o en el techo. El material de fijación está incluido en la entrega

Para una altura de marco de ventana de 175 cm, se recomienda elegir la altura inmediatamente más alta (230 cm) para evitar que la tela se desenrolle completamente del tubo

Blindecor | Estor Enrollable Noche y Día a Medida | Doble Capa | Color Lino | 110 x 250 cm (Ancho por Alto) Tamaño de la Tela 107 x 245 cm | Estores para Ventanas € 81.90 in stock 3 new from €81.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El estor se instala a pared o techo con los mismos soportes. Como el estor viene ya premontado sólo hay que fijar los anclajes a la pared o techo y acoplar con un click el estor para dejarlo colocado. Incluye tacos y tornillos para la instalación.

Cortina para decoración habitaciones con una amplia gama de colores, únicos y alta definición. Permite controlar la entrada luz y privacidad, ofreciendo protección contra los rayos UV y aísla frío y calor. Mecanismo y cadena de PVC en color blanco con sistema de seguridad infantil.

Estor enrollable Noche y Día te permite un control preciso sobre la cantidad de luz que ingresa en la habitación. Puedes ajustar las dos capas de tela para crear diferentes niveles de filtrado de luz, desde una habitación completamente iluminada hasta una semi-oscuridad.

Nota: De las medidas del Ancho, El tejido mide 3 cm menos que el ancho del estor; Para el Largo, El tejido mide 5 cm menos que el largo del estor .

Persiana enrollable 100% poliéster. Fácil limpieza con un trapo ligeramente húmedo. Los procesos de elaboración perfeccionados y la calidad de su composición lo hacen extremadamente duradero al paso del tiempo.

WOLTU Estor Enrollable Doble Tejido Noche y Día sin Taladrar Persiana Polyester para Ventanas, Puertas, Habitación 75x150 cm Gris Oscuro DR5550dgr € 30.99 in stock 1 new from €30.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Buen Tejido & Fácil Cuidado: Fabricado con un tejido 100% de poliéster, duradero, resistente a la abrasión y fácil de limpiar. El estor enrollable de doble cara adopta la tecnología de corte térmico, que no deja pelusa y no se desgasta tras un uso prolongado. Para el cuidado diario, puede utilizar un cepillo suave para quitar el polvo o pasar un pano húmedo para eliminar la suciedad

Opaco & Protege la Privacidad: Este estor enrollable se compone alternativamente de franjas translúcidas y opacas. Con la cadena de tiro que puede colocar a ambos lados, puede ajustar el store de translúcido a opaco según sus necesidades, cambiando la luz interior y protegiendo su privacidad

Amplio Uso: El estor noche y día de WOLTU es simple y aplicable para ventanas y puertas (no para claraboyas y ventanas de madera). Es ideal para dormitorios, banos, cocinas, habitaciones de ninos, oficinas, salas de conferencias, hoteles, balcones, puertas de patio, etc. También está disponible en varios colores, lo que le proporcionará protección contra la luz a la vez que embellecerá su habitación

Montaje Sin Perforación & Con Perforación: 1. SIN PERFORACIÓN: instalar las persianas enrollables directamente en el marco de la ventana con el sistema Klemmfix (nota: solo para marcos sin sellos y con un grosor de 1,3 a 2 cm); 2. CON PERFORACIÓN: utilizar el kit de tornillos incluido para fijar las persianas a la pared o al techo

NOTA: Por favor, antes de realizar el pedido, mida la anchura del vidrio y la altura total del marco de ventana para conseguir el mejor efecto de uso. Anchura del estor recomendada = anchura del vidrio + 4 cm. Por ejemplo, si el ancho de su ventana (vidrio) es de 56 cm, se recomienda elegir estores con un ancho de 60 cm READ Los 30 mejores Lampara De Techo Vintage capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Techo Vintage

Grandekor Estores Enrollables Sin Taladrar, Estores Noche y Dia de Doble Capa, Stores Ventanas Dormitorio Gris Claro 40 x 110 cm (LxA) € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Persianas enrollables dobles Fácil de instalar y mantener】 Fácil de instalar sin taladrar con la ayuda del sistema Klemmfix suministrado en el marco de la ventana, directamente en el hueco de la ventana o en la pared o el techo con la ayuda del material de montaje suministrado. Para el mantenimiento, recomendamos aspirar con un cepillo para muebles o herramienta para grietas, o limpiar con un paño húmedo.

【¡Las miradas curiosas quedan fuera!】La persiana enrollable doble translúcida Klemmfix sin taladrar consta de dos paneles de tela opuestos con tiras alternas opacas y transparentes, cuya posición se puede ajustar de forma individual y continua. De esta manera, puede mirar hacia afuera o ajustar las persianas interiores para que cubran completamente la superficie de la ventana.

【Persiana enrollable sin taladrar Fácil de usar】 Con la ayuda de la cadena de tracción, es infinitamente ajustable, de semitransparente a opaca. La cadena de tracción para el accionamiento de la persiana enrollable doble Klemmfix se puede montar en ambos lados, para que siempre esté en el lado deseado. Haga que el uso de persianas en interiores sea más cómodo sin taladrar

【¿Qué tamaño debo pedir?】 El ancho de la tela es 4 cm menos que el ancho total de la persiana ("ancho del pedido"). Por ejemplo, si el tamaño del cristal de su ventana es de 60 x 140 cm, le recomendamos que pida la persiana enrollable doble de 70 x 150 cm. El exceso de tejido simplemente queda enrollado y no es necesario acortarlo. Adecuado para marcos de ventanas con un espesor de galce de 1,7 a 2,5 cm (¡pero no para tragaluces!).

【¡Amplia gama de aplicaciones en toda la casa!】Duo Rollo Klemmfix es adecuado para todo tipo de estancias: oficina, dormitorio, salón, baño y habitación infantil, para puertas de balcón y terraza. Incluso las habitaciones húmedas no son un problema para la persiana enrollable doble perforada. Gracias a la instalación sin taladrar, puede dar fácilmente a sus ventanas un aspecto moderno y atractivo combinado con una tecnología sencilla y fiable.

Estoralis Loras Estor Enrollable Noche y día, Color Gris/Verde, Estor de 125 x 180 cm (Ancho x Alto). Tamaño de la Tela 122 x 175 cm. Estores Noche y Dia con Elegancia € 47.99

€ 39.99 in stock 2 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota: El ancho del producto, incluido soportes, es de 125 cm; El tejido mide 122 cm de ancho (1,5 cm menos a cada lado aprox.); El largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 180 cm; Solo el tejido mide 175 cm

Opciones de instalación: colgar, atornillar con tornillos y tacos que enviamos

Estor enrollable 100% poliéster con Mecanismo y cadena de PVC en color blanco. Doble tejido Noche y Día 100% poliéster; producto premontado sobre cajón de aluminio, de fácil instalación

Estor enrollable de estilo moderno y elegante perfecto para todo tipo de estancias: Salón, Cocina, Habitaciones, Baño u Oficina, Fácil limpieza con un trapo ligeramente húmedo

Incluye: sistema seguridad infantil, tacos, tornillos, soportes, contrapeso e instrucciones de instalación, Regulación mediante mecanismo de cadena, Diseñado en ESPAÑA por ZEBRA TEXTIL, S.L.

Victoria M. Zevra Estor Doble Enrollable Día y Noche sin Taladrar, Tiras Translúcidas y Oscurecedoras, para Puertas y Ventanas, 130 x 160 cm, Celeste € 51.99 in stock 1 new from €51.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El estor enrollable duo Zevra de alta calidad es una protección eficaz contra la luz y de la intimidad para ventanas y puertas. Es adecuado para todas las habitaciones, incluidas la cocina y el baño

El estor enrollable doble de fácil cuidado consta de dos capas de tejido de poliéster, una detrás de la otra, en las que se alternan tiras de tejido transparentes y opacos. Las telas se desplazan una contra la otra lo que permite regular individualmente la incidencia de luz deseada

El estor enrollable se acciona mediante un polipasto de cadena regulable con precisión, que puede colocarse a la izquierda o a la derecha, según se desee

Los estores de doble capa a tracción lateral se pueden instalar con tornillos o sin necesidad de taladrar con soportes de sujeción adecuados para marcos de ventanas o puertas con un grosor de 15 - 25 mm

El ancho del pedido corresponde al ancho total del estor incluidos los soportes externos, el ancho del tejido es aprox. 4,1 cm menos. Si la altura del marco de la ventana es de 160 cm, recomendamos seleccionar el estor enrollable para interiores en la siguiente altura más grande (230 cm)

DUOLUX - Estor Noche y Día - Chocolate 140X250cm € 53.90 in stock 1 new from €53.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ ESTORES NOCHE Y DÍA: CONTROL DE LA LUZ. Los estores enrollables día y noche son estores con doble tejido que combina franjas transparentes con franjas opacas, consiguiendo así privacidad y transparencia a tu gusto. Composición del tejido:100% poliéster.Son persianas de interior que podrás colocar tanto en ventanas como en puertas, ya que están disponibles en dos alturas: 180cm (para estores de ventanas) y 250cm (para estores de puertas).

⭐ UN ESTOR PARA CREAR DIFERENTES AMBIENTES. Con los estores enrollables Noche y Día podrás crear diferentes ambientes, si el estor está cerrado, conseguirás alta privacidad, sin paso de luz; pero si el estor está abierto, la privacidad será moderada, dejando pasa la luz al interior y permitiendo también la visibilidad del exterior.

⭐ ACABADOS DE CALIDAD. Los soportes del estor son metálicos y quedan ocultos a la vista. La galería superior es de aluminio en color blanco, la cadeneta es de plástico (podrás colocarla a ambos lados) y el contrapeso queda oculto. Los estores noche y día aportarán elegancia y diseño a cualquier espacio. Son estores ideales para salón, dormitorio, comedor...

⭐ FÁCIL INSTALACIÓN A TECHO Y PARED. El montaje de los stores dia y noche es muy sencillo, podrás colocarlos en la pared y también el techo. La instalación en el techo es ideal para salvar obstáculos, como por ejemplo, cajones de persianas. El paquete incluye todo lo necesario para instalar el estor: soportes, tornillos y sistema de seguridad infantil. FÁCIL MANTENIMIENTO: Podrás limpiar el estor con un paño ligeramente húmedo.

⭐ AMPLIA GAMA DE COLORES Y MEDIDAS. En Stor Planet queremos adaptarnos a las necesidades de todos nuestros clientes, por eso ofrecemos una amplia gama de colores y medidas que se adaptarán a cualquier espacio y cualquier estilo decorativo. Nuestros estores son ideales tanto para ventanas pequeñas como para grandes ventanales.

