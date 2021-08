Inicio » Cocina Los 30 mejores Vinilos Para Cocina capaces: la mejor revisión sobre Vinilos Para Cocina Cocina Los 30 mejores Vinilos Para Cocina capaces: la mejor revisión sobre Vinilos Para Cocina 7 Vistas Guardar Saved Removed 0

KINLO Papel Pintado Pared Adhesivo con la Imagen Mosaico Retro Colores, Pegatina de PVC para Decorar Azulejos Muebles Cocina Baño, a Prueba de Aceite de Agua de Moho, 0.61*5M per Rollo € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: ancho de membrana: 0,61 m Longitud de membrana: 5 m Material de protección ambiental: PVC

Simplemente pegue el borde de la película de azulejos en los azulejos viejos, y luego pegue los azulejos en los azulejos, hágalo usted mismo, no hay suciedad, el precio es asequible.

Las pegatinas de azulejos son autoadhesivas, impermeables, resistentes al calor, resistentes al color y muy duraderas, lo que las hace ideales para duchas o bañeras, lavables y fáciles de limpiar.

Hay etiquetas de cuadrícula y tamaño en la parte posterior, puede cortar fácilmente al tamaño que necesita para hacer diferentes formas de bricolaje usted mismo, o puede usarlo en combinación con otras pegatinas.

Usos: baño, cocina, encimera de cocina, pared, cocina, lavavajillas, campana extractora, equipo, etc., y superficie plana.

Docliick® Frase Vinilo para cocina o restaurante"EN ESTA COCINA PASAN COSAS MÁGICAS" Pegatina pared frases decorativas DC-18018 (30x20cm) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Pegatinas pared decorativas de frases bonitas para cocina o restaurante realizado en vinilo de corte. Solo quedan las letras, no hay fondo solo la frases vinilo. Con estas frases pared decorativa conseguirá un vinilo pared ideal para crear un ambiente nuevo y juevenil en el salón o habitación. Son adhesivos reutilizables y lo podrás utilizar como vinilos decorativos pared dormitorio o para decoración pared de salón

VARIEDAD: Escribe la palabra DOCLIICK en el buscador de amazon y podrás ver toda nuestra gama de vinilos decorativos pared. Nuestros vinilos para decorar habitaciones pueden ser vinilos infantiles o vinilo frases.

COLOCALO A TU GUSTO: Nuestros vinilos para decorar habitaciones pueden colocarse como indica las fotos del modelo, o de cualquier otra combinación, ya que cada letra es independiente, lo que permite que cada cliente distribuya el diseño de forma personal.Son perfectos regalos originales. Valen como regalos hombre y para regalos originales para mujer.

REGALO ORIGINAL: Este vinilo decorativo frases, es un artículo perfectamente utilizado como regalo original en estas fechas.

GARANTÍA ESPAÑOLA: Nuestro stock de pegatinas pared decorativas está todo en España y garantizamos nuestros productos en base a nuestras leyes. Todos nuestros murales y vinilos infantiles están fabricado bajo normativa Europea que garantiza la calidad de nuestros adhesivos decorativo pared.

(24 Piezas) Pegatinas para Azulejos tamaño 10x10cm PS00086 Adhesivo de Vinilo Decorativo para Azulejos de baño y Cocina € 12.40 in stock 1 new from €12.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 24 Piezas Adhesivo para azulejos 10x10 cm

Aprovechar al máximo bellos azulejos! - Nuestras decoraciones de azulejos están impresas con una resolución muy alta en PVC adhesivo con un alto grado de adhesividad. Su efecto final es extremadamente realista. Las características del producto lo hacen adecuado para renovaciones, incluso hágalo usted mismo, será fácil renovar cada ambiente con nuevos patrones sin tener que recurrir al albañil.

INSTRUCCIONES DE USO: Asegúrese de que la superficie esté completamente lisa y limpia. Las pegatinas se cortan individualmente y la aplicación es muy simple, solo quítala del papel.

Nuestras decoraciones son duraderas, resistentes al calor y al impacto y la abrasión, lavables, garantizadas para una larga vida en el tiempo.

Para el mantenimiento, se recomienda el uso de detergentes neutros y no abrasivos.

2pcs Pegatinas Pared Cocina Decorativas con Frases Españoles Vinilos Letras Stickers Adhesivos Comedor Cafetería Restaurante Habitación Coffee time En esta cocina. € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 2pcs pegatinas de pared de frases, "Coffee time." "En esta cocina, pasan cosas. Mágicas"

Material: pvc; Tamaño: "Coffee time." 36 x 35cm; "En esta cocina..."50 x 30cm.(tamaños concretos se muestran en la fota)

Frases de amor, le da a la cocina un toque muy divertido, decoración bonito para cocina, comedor, cafetería o restaurante.

Excelentes decoraciones para cualquier superficie lisa y limpia, como vidrio, plástico, metal, paredes, puertas, ventanas, etc.

Nota: 1. pegue con cuidado para evitar dañar el producto. Los productos necesitan su DIY. El trabajo de pegar requiere mucha paciencia. Los adhesivos de pared son adecuados para pegarse en superficies limpias y lisas, si la pared tiene agua / polvo / manchas o la pared es desigual, estos casos afectarán el efecto de pega. 2. Si tiene algún problema con el producto, por favor toma una foto y contáctenos por correo electrónico, lo resolveremos en el menor tiempo posible para usted.

Homein Vinilos para Muebles Marmol, Papel Pintado Autoadhesivo, Vinilos Cocina/Pared/Armario/Baño, Papel Adhesivo Impermeable y a Prueba de Polvo, PVC Rollo 44.5x200cm € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Particular 】 El vinilo adhesivo decora tu armario y escritorio con diseño particular. Sin mucho esfuerzo y coste, puede adornar y hacer su hogar más hermosa.

【Alta Calida 】Los Homein vinilos decorativos están hecho de material de PVC que evita la combustión, el moho, anti-bacterianas, anti-incrustantes, resistente a humedad y mancha de grasa

【Facil de Utilizar 】Homein papel pintado pared es autoadhesivo y fácil de instalar. Puede cortar cualquier tamaño a su gusto y pegar directamente. Lámina Autoadhesiva para Muebles

【Multiuso 】 Se aplica en cualquier lugar. Vinilos para muebles, encimera de cocina, armario, baño, pared, neveras y puertas etc. También sirve para ventanas,baldosas,vidrios,tablas. y todas las superficies lisas.

【Ilumina su Casa 】Cuando alguien viene a visitar su hogar, se convertirá en el foco de elogios y atención; y si toma fotos con Homein vinilo pegatina como fondo, hará que sus fotos se vean más lindos READ Los 30 mejores Lavavajillas A Mano capaces: la mejor revisión sobre Lavavajillas A Mano

REGALOS ESTRELLA AZUL Vinilo de pared decorativos de cocina"Nuestra receta" Original frase decorativa de pared motivadora, vinilo de pared cocina (60x42) € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO; Nuestras pegatinas para la pared están diseñadas por nuestro equipo y son originales, Están realizadas con vinilo de corte, solo se ven las letras no tienen fondo, se incluyen instrucciones de montaje

CREATIVIDAD; todos nuestros vinilos de pared decorativo se pueden colocar de diferentes maneras ya que cada letra vinilo es independiente. Las pegatinas para la pared adhesivas te permiten crear diferentes motivos.

MOTIVADORAS: Nuestros vinilos de pared con frase motivadora para el rincón de tu casa que más te guste, habitación, dormitorio, cocina, salón, puertas, infantiles, azulejos

REUTILIZABLES; Nuestro vinilo decorativo de pared no deja marcas al retirarlo y puedes volver a colocarlo

MURALES Y VINILOS PARA SALONES; Puedes montar el vinilo de pared frases en el lugar que más te guste incluso utilizarlo como cabecero

KINLO Papel de Cocina Blanco 60x500cm de PVC Adhesivo para Armario Cocina Papel Adhesivo para Muebles Papel Impermeable Autoadhesivo para Armario de Cocina Papel Decorativo con Brillo € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍ Estética: la película para muebles da una sensación elegante y suave, no se desvanece. No solo puede usar película para muebles para crear una nueva apariencia, sino que también puede corregir la mala apariencia original y embellecer su hogar.

‍ Fácil de cortar: el papel tapiz de 500 * 40/60/80 CM se puede cortar según sus preferencias. Hay líneas de dimensión en la parte posterior de la etiqueta de la pared que puede cortar a lo largo de la línea de dimensión.

‍ Material: el material de PVC de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente puede ser resistente a la humedad, a la corrosión, a los insectos y a la grasa, a la suciedad, al agua, más resistente al desgaste, más fuerte y más fácil de limpiar.

‍ Aplicación: Adecuado para mostrador de cocina / muebles / armario / tocador / cajón / artesanía / mesita de noche / estantería / puerta / tienda, la reparación de muebles metope.

‍ Nota: No retire toda la película protectora inmediatamente, debe despegar la película protectora cuando coloque el papel tapiz. Se puede evitar eficazmente la formación de espuma y adherencias extensas.

Art3d - Azulejos para cocina estilo «pegar y despegar» (30 x 30 cm), blanco-10 Piezas € 37.99 in stock 1 new from €37.99

1 used from €26.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pegatina adhesiva para salpicaduras, especialmente diseñada para antisalpicaduras de cocina y baños.

1. 4 áreas de cobertura: el tamaño de la baldosa es de 30 x 30 cm, que cubre un 40% más de área que las cubiertas de azulejos de 25,4 x 25,4 cm.

Uso recomendado: Paredes de las cocinas, azulejos del baño, paredes del dormitorio, lavanderías, etc.

Fácil instalación. Solo despegar y pegar.

Flexible y resistente a la humedad

24 Pegatinas para Azulejos de Pared, Adhesivo de Pared, Pegatinas de Baldosas, Calcomanías Autoadhesivas de Vinilo para Cocina, Sala de Estar, Baño, Decoración del Hogar (20cm x 20cm) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Impresión Duradera de Alta Calidad] impresión duradera de alta resolución, resistente a agentes de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, sin disolventes. La tinta especial reduce la decoloración del color (ten cuidado con las pegatinas de azulejos que pueden no resistir la decoloración)

[Adhesivo Ideal para Azulejos de Pared] Impermeable, resistente al aceite y resistente al calor hasta 120 °C, estas pegatinas de mosaico son ideales para su uso en áreas húmedas como baños, duchas, cocinas y detrás de cocinas (utiliza más de 25 cm de la fuente de calor)

[No Solo las Baldosas Adhesivas] es un diseño de gel 3D y se ve y se siente como azulejos reales. Una vez que esté en la pared, la textura y el aspecto harán que se sienta como azulejos reales

[Autoadhesivas, Fácil de Aplicar] nuestras pegatinas para azulejos para baño/cocina son adecuadas para baldosas de cerámica, madera, yeso, paredes pintadas planas, plástico, metal, vidrio, piedra plana y mucho más. Utilizando tijeras simples, puedes recortar cada pegatina para adaptarse a las salidas y en pequeñas esquinas

[Ahorra Dinero] consigue ese increíble aspecto vintage tradicional en tu baño o cocina con las pegatinas autoadhesivas. Usted puede disfrutar de una casa de lujo sin tener que gastar miles de dólares en costosas baldosas cerámicas

ufengke Pegatinas de Pared Cocina Verduras Vinilos Adhesivos Pared Zanahoria Cebolla para Comedor Neveras Gabinete € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seguro para toda la familia: Fabricado con vinilo, tintas y adhesivos ecológicos. Inodoro y no tóxico. Mantenga a sus hijos lejos de cualquier riesgo químico.

Cree diversión para sus familia: Diseñado con vegetales de dibujos animados, como zanahoria, cebolla, tomate, maíz, etc., ideal para decorar el gabinete del comedor de su cocina, lo que lo hace vibrante.

Amplia aplicabilidad: Funciona en casi cualquier superficie lisa, plana y sin polvo, ya sean puertas, muebles, armarios, paredes de habitaciones infantiles y/o bebe, salón etc.

Fáciles de pegar y despegar: Coloque las pegatinas en las pared, pudiendo retirarlas o recolocarlas fácilmente. No deja marcas o residuos. De esta manera podrá actualizar la decoración sin dañar las paredes.

Se entrega en 2 hoja de dimensiones: 30cm x 90cm (12'' x 35''). Esta es una pegatina de pared de bricolaje, puede pegarla como desee.

AWNIC Vinilo Adhesivo para Encimera de Cocina Papel Adhesivo para Muebles Mármol Blanco Impermeable Pegatinas para Forrar Muebles Mesas Armarios 500X61cm € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETALLES Y APLICACIÓN:Mármol blanco con vena marrón grisáceo. No fácil de desteñir y arrugar, vinilos para encimeras de cocina AWNIC podría aplicarse a superficies lisas y planas, como armarios, paredes, muebles, cristales, puertas y ventanas, azulejos, estanterías, mesas

FÁCIL DE INSTALAR: Sólo hay que arrancar el adhesivo y pegarlo a la superficie, sin necesidad de pegamento adicional, libre de procesos y herramientas tediosas; y no dañará ni dejará pegamento en la superficie al ser removido.

A prueba de agua y aceite: El agua y el aceite no se absorben en la superficie por efectos de la impermeabilidad y la prueba de aceite. El papel de pared puede ser limpiado limpiamente y no producirá residuos de manchas en la superficie del papel.

ALTA TEMPERATURA Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD: El papel de pared autoadhesivo puede soportar altas temperaturas e incendios, y el papel de contacto puede evitar que las paredes se humedezcan y se descompongan, reduciendo las plagas y la electricidad estática causadas por la humedad de la pared.

POST-VENTA: El exquisito y protector embalaje podría reducir en gran medida la posibilidad de arrugas. Todo el mundo puede fácilmente hacer bricolaje o restaurar los muebles. Si tiene algún problema con el papel autoadhesivo, por favor contacte con nuestro servicio de atención al cliente para resolver el problema. Le proporcionamos un perfecto soporte postventa la primera vez y puede comprar este papel pintado con confianza.

Vilber Toledo DU 01 40X78 Alfombra, Vinilo, Multicolor-01, 40 x 78 x 0.22 cm € 17.00

€ 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colores solidos y resistentes; muy buena estabilidad dimensional; muy higiénicas

Indicado para revestimientos domésticos y decorativos de uso interior o espacio exterior cubierto.no recomendado para zonas de alto tránsito; resistente al fuego m2

Composición: 15% poliéster 85% pvc, peso: 1.000 gramos/m2

Fácil y rápida instalación; desenrollar y colocar en suelo firme, fácil limpieza con trapo húmedo o fregona, en agua jabonosa

Colección toledo: este dibujo tiene 3 colores y 10 medidas; total: 30 opciones para elegir

Pegatinas Citas Inspiradoras Pared Español Vinilos Frases Motivadoras Letras Stickers Adhesivos Negro Decorativos Habitación Dormitorio Salón Oficina NUESTRA RECETA. € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: una pegatina de pared de frases, "NUESTRA RECETA..." con corazón.

Material: pvc; Tamaño: 70 x 50cm

Frase optimista, decoración bonito para dormitorio salon cuarto de estudio o oficina.

Excelentes decoraciones para cualquier superficie lisa y limpia, como vidrio, plástico, metal, paredes, puertas, ventanas, etc.

Nota: pegue con cuidado para evitar dañar el producto. Los productos necesitan su DIY. El trabajo de pegar requiere mucha paciencia. Los adhesivos de pared son adecuados para pegarse en superficies limpias y lisas, si la pared tiene agua / polvo / manchas o la pared es desigual, estos casos afectarán el efecto de pega.

Vinilo Autoadhesivo Mate para Muebles de Cocina, Dormitorio, 3 m, Vinilo, Blanco, Papel Pintado Pared Adhesivo para Pared,Puerta,Muebles € 13.49 in stock 1 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel Pintado Adhesivo Blanco : 1.Color: Blanco. Tamaño: 40cm x 3m. Duradero, práctico, decorativo

Papel Pintado Adhesivo Blanco : 2. Autoadhesivo - ¡simplemente pelar y pegar! Puede aplicarse a la mayoría de las superficies planas como una solución rápida y económica para refrescar superficies

Papel Pintado Adhesivo Blanco : 3. Este papel tapiz sería ideal para la mayoría de las habitaciones en cualquier hogar, una decoración muy agradable debido al color de su base

Papel Pintado Adhesivo Blanco : 4. Las líneas de cuadrícula en la parte posterior del papel lo hacen más conveniente para cortar

Papel Pintado Adhesivo Blanco : 5.La gama de decoración de la casa son adhesivos de vinilo autoadhesivos con diseños ideales para la decoración de habitaciones alrededor del hogar y muebles

CAPITAN VINILO - Pack 2 Pegatinas Decorativas, Vinilo Cocina. (Cocina Maravillosa + CAFÉ) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅INCLUYE: 2 Pegatinas pared decorativas - Vinilo Cocina "En esta cocina pasan cosas maravillosas" (40cm x 60cm) - Vinilo Café "Eres todo lo que necesito por las mañanas" (40cm x 40cm).

DECORACION: Nuestros vinilos pared decorativos son ideales para adornar una pared con frases bonitas para cocina, decoración habitación, frases pared decorativas, vinilo nevera, pegatina puerta, vinilos para muebles, vinilo pared cocina etc. y darle vida a ese rinconcito de tu casa que le hace falta alegría de forma sencilla y económica, dándole un toque muy personal.

FACIL COLOCACION: Nuestro vinilo adhesivo cuenta con la mayor calidad, con un acabado en negro mate que le da un toque muy bonito a las pegatinas de vinilo. Dentro del paquete encontrarás una hoja de instrucciones al detalle con los pasos a seguir.

REGALO: Muchos de nuestros clientes utilizan nuestros vinilos decorativos de pared para hacer un regalo especial y diferente. Puedes escoger entre toda la variedad de diseños que tenemos en CAPITAN VINILO.

DURABILIDAD: Los adhesivos de pared se fabrican en vinilo de corte, material de alta calidad y larga duración, no necesitan de mucho cuidado, se pueden limpiar con un paño seco o húmedo sin problema ninguno. Pueden instalarse en gran variedad de superficies planas como paredes, cristales, azulejos, techos, muebles y puertas, de manera sencilla. (Se recomienda aplicar sobre superficies lisas para un mejor acabado). READ Los 30 mejores Calentador De Leche capaces: la mejor revisión sobre Calentador De Leche

Creativas de la pared plantas verdes delicados Pegatinas de pared desmontable de la etiqueta autoadhesiva para la etiqueta engomada decoración del hogar € 3.19 in stock 1 new from €3.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USO: Apto para cualquier superficie lisa, autoadhesivo, muy fácil de aplicar, y no va a dejar una marca en su pared.

SOLICITUDES: Diseño de moda y protección del medio ambiente de alta calidad, ideal para la decoración del sitio del cabrito, salas de lactancia, dormitorios, salas de estudio, oficinas, condena comedores, etc.

FUNCIÓN: La etiqueta está llena de diversión a su casa calcomanía. El diseño creativo hacen que el espacio desnudo original, llena de vitalidad, cambiar su estilo de decoración y la atmósfera interior de la casa con facilidad.

Fácil de quitar: Fácil ser despegarse sin dejar huellas en las paredes y no dañará las calcomanías, que podrían utilizarse en el segundo tiempo.

SERVICIO: Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico y le responderemos dentro de las 24 horas. Si la compra tiene algún defecto de calidad, ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 30 días.

CrisPhy® Frase Vinilo"En esta cocina pasan cosas magicas" Vinilos decorativos, Pegatina frases motivadoras para pared. Pegatinas para decorar habitaciones.Vinilos con frases (Alto 30cm por 30cm) € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para facilitar el transporte de estos adhesivos de pared, la hoja puede ir en varias partes.

EL VINILO NO TIENE FONDO !!! , EL COLOR DE FONDO ES LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE LO COLOQUES

Vinilo cortado - De larga duración. Apto para pegar en: chapa, hierro, madera, cristal, aluminio y cualquier superficie limpia y seca.

Este Vinilo decorativo frases, es un artículo muy simpático y es un regalo original para estas fechas.

Con estas frases de pared decorativos conseguirá un vinilo de pared ideal para crear un ambiente nuevo y juevenil en el salón, habitación, baño, cocina o dormitorio.

Decorus Juego de 4 Manteles Individuales Salvamanteles de Vinilo Tejido Lavable de PVC de 45 x 30 cm Pulgadas para Comedor Cocina Restaurante Mesa € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete: un juego incluye 4 manteles individuales, cada uno mide 45 x 38 cm.

Materiales: estos manteles individuales de mesa están hechos de 70% PVC y 38% poliéster, que son materiales de grado alimenticio y aprobados por SGS.

Amplia gama de usos: diseñados con una exquisita tecnología de tejido, estos manteles individuales de vinilo son versátiles, no solo pueden proteger tu mesa, sino que también se pueden utilizar para decorar tu mesa de comedor, mesa de café, mesa de bufé, mesa de té, etc.

Fácil cuidado: estos manteles individuales tejidos son antimanchas y duraderos, lo que los hace fáciles de limpiar con agua tibia y un trapo.

El regalo perfecto: estos manteles individuales para mesa de comedor son un gran regalo para familiares y amigos en cualquier día festivo de regalo.

decalmile Pegatinas de Pared Cocina Fruta Vinilos Decorativos Plátano Limón Mango Adhesivos Pared Cocina Comedor Refrigerador Infantiles Niños Dormitorio Salón € 12.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se puede pegar a cualquier superficie lisa: paredes, muebles, azulejos, espejos y ventanas.

Fácil de aplicar, quitar y reutilizar sin dejar daños ni residuos.

Ideal para decorar cocina, sala infantil, comedor, etc.

Adhesivos de pared DIY, pegados libremente según sus preferencias.

Viene en 8 hojas, tamaño de hoja 21cm × 30cm (8,3 "× 11,8")

24 Pegatinas para Azulejos de Pared, Adhesivo de Pared, Pegatinas de Baldosas, Calcomanías Autoadhesivas de Vinilo para Cocina, Sala de Estar, Baño, Decoración del Hogar, 10 x 10cm € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Impresión Duradera de Alta Calidad] impresión duradera de alta resolución, resistente a agentes de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, sin disolventes. La tinta especial reduce la decoloración del color (ten cuidado con las pegatinas de azulejos que pueden no resistir la decoloración)

[Adhesivo Ideal para Azulejos de Pared] Impermeable, resistente al aceite y resistente al calor hasta 120 °C, estas pegatinas de mosaico son ideales para su uso en áreas húmedas como baños, duchas, cocinas y detrás de cocinas (utiliza más de 25 cm de la fuente de calor)

[No Solo las Baldosas Adhesivas] es un diseño de gel 3D y se ve y se siente como azulejos reales. Una vez que esté en la pared, la textura y el aspecto harán que se sienta como azulejos reales

[Autoadhesivas, Fácil de Aplicar] nuestras pegatinas para azulejos para baño/cocina son adecuadas para baldosas de cerámica, madera, yeso, paredes pintadas planas, plástico, metal, vidrio, piedra plana y mucho más. Utilizando tijeras simples, puedes recortar cada pegatina para adaptarse a las salidas y en pequeñas esquinas

[Ahorra Dinero] consigue ese increíble aspecto vintage tradicional en tu baño o cocina con las pegatinas autoadhesivas. Usted puede disfrutar de una casa de lujo sin tener que gastar miles de dólares en costosas baldosas cerámicas

Papel Adhesivo para Mueble Vinilos Adhesivo para Muebles Puertas Ventanas Pegatina de Vinilo Adhesivo Muebles Blanco 40X300cm € 15.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel Adhesivo para Mueble ✨ 1. Papel adhesivo para muebles. Tamaño: 40 cm x 300 cm, superficie lisa

Papel Adhesivo para Mueble ✨ 2.A prueba de agua, a prueba de aceite, antiincrustante, fácil de limpiar, autoadhesivo, no requiere pegamento. Fácil de instalar, deshacerse de procesos y herramientas complicados

Papel Adhesivo para Mueble ✨ 3. Puede aplicarse a superficies lisas y planas. Como paredes lisas, vidrio, madera, plástico, azulejos, metal y otras superficies

Papel Adhesivo para Mueble ✨ 4.Los bordes están cuidadosamente diseñados, sin desajustes en colores o patrones para una experiencia sin complicaciones. Fácil de cortar y aplicar con rejilla de medición y corte en el papel de respaldo

Papel Adhesivo para Mueble ✨ 5. Te asesoraremos las 24 horas, si tienes alguna duda, puedes consultarnos en cualquier momento. Le proporcionaremos las respuestas más profesionales y haremos todo lo posible para resolver sus problemas. Elegirnos no te defraudará.

Zindoo Vinilos para Cristales Vinilo Ventana Privacidad Autoadhesivo Laminas para Ventanas Vinilos Decorativos Cristales Vinilo Translucido Vinilo Cocina Cristal 44.5 X 200CM € 10.99

€ 9.34 in stock 1 new from €9.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BUENA CALIDAD: Película de PET de alto rendimiento PVC + favorable al medio ambiente de calor trasero, una vida útil de 3 ~ 5 años

80% PROTECCIÓN DE LA RIVACIDAD: Mientras que permite un buen nivel de luz natural para pasar a través de las ventanas de su habitación,No hará su habitación oscura en absoluto, es también una alternativa limpia y moderna a las cortinas o persianas

NO ADHESIVES: Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o una superficie lisa; Puede reutilizarse incluso después de varios años si no se daña o mancha.

MULTIFUNCIÓN: Esta película de la ventana se puede utilizar para la ventana del hogar o vidrio de la oficina. Esta película de la ventana se puede ver a través si en una distancia cercana, no recomendada para la necesidad total de las necesidades de la aislamiento.

【Vinilos Consejos de Instalación】: ⚠En invierno, antes de la instalación, suavizar la película soplando aire caliente con un secador de pelo o sumergirse en agua tibia (resistente al calor hasta 176 ℉); ✅Mojar la ventana, más agua mejor; ✅Peel de la película de protección transparente; ✅Squeeze el exceso de agua y burbujas con rascador o tarjeta dura; ✅Recortar bordes después de la instalación. (Asegúrese de que el borde de la vinilos y los marcos de la ventana tengan un espacio de 1 cm. )

Livelynine Vinilos Para Muebles Madera Clara Vinilo Cocina Encimera Adhesivo Vinilos Para Mesas Mesitas Vinilos Para Puertas de Madera Interior Autoadhesivo Rollo Vinilo Madera Pino Adhesivo 40CMX2M € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detalles: 40CMX200CM por rollo vinilo autoadhesivo, vinilo madera pino adhesivo, hecho de vinilo PVC, antihumedad, antisalpicaduras, impermeable. Elige el papel pintado barato para decorar tu estancia por muy poco dinero.

Vinilo adhesivo: Recortar las líneas de cuadrícula en el papel de respaldo para obtener medidas precisas, cortar a cualquier tamaño, autoadhesiva en muebles lisos. La pintura de primera calidad garantiza que no se desvanezca durante años.

Todo propósito: Vinilos para muebles madera, vinilos para puertas de madera, vinilo adhesivo para encimera cocina madera, papel adhesivo para muebles cocina, papel para forrar, vinilos para mesas madera, papel pintado para baño, vinilos para puertas de armario.

GARANTÍA: Si nuestro papel pintado no es todo lo que decimos que es, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, le responderemos en 24 horas. Si no está completamente satisfecho con el vinilo, por favor devuelva a Amazon para un reembolso completo.

USO: Papel adhesivo para muebles de cocina,muebles de salon, escritorio, encimera de madera, frigoríficos, nevera, encimera de cocina, mesas, paredes, muebles de baño, pared dormitorio, puertas de armario, manualidades, electrodomesticos, azulejos de cocina, libreta, encimeras, puertas de armario, muebles infantiles, infantil habitacion, ventanas, cristal, escaleras, mesas de oficina.

24x mezcla de mosaico gris Lámina impresa 2D 15 x 15cm PEGATINAS lisas para pegar sobre azulejos cuadrados de 15cm en cocina, baños resistentes al agua y aceite mosaico gris € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 24 PEGATINAS TAMAÑO 15x15cm - Cada pegatina cubre completamente un azulejo del mismo tamaño | Son imágenes lisas en 2D impresas en una lámina de vinilo cortada, formando pegatinas/etiquetas individuales cuadradas. Estas pegatinas NO son baldosas estampadas en 3D ni baldosas de cerámica o plástico duro grueso.

CALIDAD: Aspecto Shabby Chic: para un aspecto vintage auténtico, las pegatinas tienen una imitación marrón del desgaste, manchas de desgarro y bordes; observe las imágenes de cerca. --- estas pegatinas autoadhesivas se adherirán; baldosas de cerámica, madera plana, paneles de yeso, paredes planas pintadas, plástico, metal, vidrio, cartón de yeso, tablero de gips, piedra plana y cualquier superficie plana lisa (artículo NO apto para baldosas)

IDEALES – Resistentes al agua, aceite y a temperaturas hasta los 120°C; estas pegatinas en mosaico para azulejos son ideales para colocarlas en zonas húmedas como cuartos de baño, duchas, cocinas (hay que dejar un mínimo de 25 cm de distancia a la quemador de gas)

FÁCILES DE CORTAR – Las pegatinas para azulejos se pueden cortar con tijeras domésticas normales. Son fáciles de recortar alrededor de los enchufes, interruptores de la luz y con formas personalizadas – Una tecnología especial aplicada en la tinta de impresión reduce la pérdida de color con el tiempo (otras pegatinas pueden no resistir el descoloramiento)

UN GRAN AHORRO – Estas pegatinas de vinilo para la cocina te ahorrarán el tener que cambiar los viejos azulejos. Eso te ahorrará muchísimo tiempo, dinero y problemas.

KINLO Papel Adhesivo Pintado Impermeable con la Imagen de Madera Pegatina de PVC para Decorar y Proteger Pegatina para Muebles Cocina Baño a Prueba de Agua de Moho 0.61 * 5M per Rollo, color Blanco € 24.99

€ 23.99 in stock READ Los 30 mejores Libros De Cocina capaces: la mejor revisión sobre Libros De Cocina 2 new from €23.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño】 Ancho de la hoja: 60 cm, largo de la hoja: 500 cm, profundidad de la hoja: 0,22 mm, área: 3㎡ / roll, nuestra hoja decorativa está disponible en 22 colores. El troquelado preciso milimétrico de la pegatina para muebles se puede aplicar al cajón Alex sin burbujas utilizando nuestra innovadora tecnología adhesiva.

【Alta calidad】 el adhesivo para muebles dispone de una superficie robusta y es resistente al agua, a los arañazos y a la rotura. Se puede limpiar con todos los productos de limpieza habituales.

【Características】 resistente al agua y al aceite, resistente a la humedad, fácil de limpiar, simple y elegante, material más grueso, puede cubrir el fondo, antibacteriano, antiincrustante, embellecer los muebles.

【Fácil de instalar】 La parte posterior del papel de contacto tiene una tela autoadhesiva que se puede retirar y pegar directamente. La parte trasera también tiene un tamaño que no es necesario medirla, por lo que es muy cómodo y fácil de instalar.

【Multifunción】 ¡Hazlo tú mismo! Nuestros papeles pintados se pueden utilizar para paredes, armarios, cajones, encimeras, estanterías, armarios, ventanas, despensas, etc.

Autoadhesivo Mate Papel Pintado Muebles de Cocina, Vinilo, Blanco, 61 x 500 cm, Papel Pintado Pared Adhesivo para Pared, Muebles € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: PVC de alta calidad, 61 x 500 cm. Lámina autoadhesiva sin taladrar, casi no hay huecos al pegarla y no es fácil crear burbujas.

Diseño de ranura de guía de gas: diseño de ranura de guía de gas añadido, no es fácil crear burbujas. La película autoadhesiva se puede colocar y recolocar rápidamente para no dejar residuos ni dañar el color original.

Película más gruesa: la película autoadhesiva mate es gruesa, calidad mejorada, impermeable, resistente al aceite, antiincrustante, resistente al calor, no se decolora fácilmente. Pega la lámina para una vieja cómoda que se engancha rápidamente.

Fácil de instalar: con resina de vinilo en la parte posterior, retira la película protectora y pégala directamente. La lámina autoadhesiva se puede quitar fácilmente. Si la primera vez no puedes quitar algunas burbujas de aire, puedes volver a pegarlas.

Multiusos: adecuado para paredes, cristal, barniz, piedra natural, encimeras de cocina, muebles, tocadores, estanterías y la mayoría de superficies lisas y secas. Con las líneas de rejilla en la parte posterior, puedes cortar la lámina fácilmente según tus deseos.

Mox Pegatinas Decorativas Pegatinas de Pared de Planta Adhesivos Pared Para Dormitorio Sala de Estar Cuarto de los Niños, Arte de Bricolaje Hogar Pegatina Mural (30*90cm) € 10.09 in stock 1 new from €10.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: los adhesivos de pared de la sala de estar están hechos de materiales de PVC autoadhesivos de alta calidad, que son respetuosos con el medio ambiente, no tóxicos e insípidos, fáciles de pegar y pelar, desmontables e impermeables. Usted y su familia pueden disfrutar de un ambiente cálido.

Diseño exquisito: el diseño de las pegatinas de pared de plantas en macetas es desenfrenado y está lleno de verde. El verde es el color del crecimiento y la esperanza. Con sol, calidez y calidez, las pegatinas de pared de plantas en macetas pueden brindarle un buen humor durante todo el día.

Fácil de usar: las calcomanías de pared de plantas tropicales autoadhesivas se pueden colocar en un lugar liso, plano, seco y sin polvo en la pared sin herramientas. Sin residuos pegajosos, no hay necesidad de preocuparse por dañar la pared al quitar las calcomanías de las plantas.

Multifuncional: esta pegatina de pared de hoja de planta extraíble creativa es adecuada para decorar su dormitorio, sala de estar, habitación de niños u oficina, y también es muy adecuada para la decoración de puertas, ventanas y armarios. Un buen compañero para paredes rotas puede cubrir las partes rotas de la pared.

Tamaño: 30 * 90 cm, hay muchos patrones personalizados en las pegatinas de pared, que se pueden cortar y pegar según sus propias preferencias para decorar perfectamente su hogar.

decalmile Pegatinas de Pared Café Cocina Vinilos Decorativos Taza de Café Frases Adhesivos Pared Comedor Restaurante Tienda € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se puede pegar en cualquier superficie lisa limpia, seca y sin textura: paredes, ventanas, azulejos, muebles, espejos, incluso sus refrigeradores.

decalmile pegatinas de pared están hechas de alta calidad, fáciles de pelar y pegar, extraíbles e impermeables.

decalmile pegatinas de pared café cocina son perfectas para decorar la sala de estar, dormitorio, oficina, el apartamento, puertas, ventanas y más.

Vienen en 8 hojas, tamaño de hoja: 21cm x 30cm(8.27" x 11.81"), pegatinas de pared de bricolaje, pegadas libremente según sus preferencias.

Si no está satisfecho con su compra o tiene algún problema con la instalación, no dude en contactarnos y le responderemos y le ayudaremos a resolver los problemas dentro de las 24 horas.

Alfombra Vinílica Hidráulica (180 x 60 cm, Negro-Gris) - Distintos diseños y tamaños - Alfombra Cocina, baño, salón Comedor - Antideslizante - Alfombra Dormitorio - Goma esponjosa y Suelo PVC € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombra vinílica decorativa y original. Esponjosa, resistente, antideslizante y aislante térmica.

Medidas estandar y adaptables ya que se puede recortar. Opción medidas mayores de hasta 300x200 cm

Impresión digital de alta calidad con las últimas tecnologías, resistente y fácil de limpiar

Fabricación nacional. Fabricado y distribuido desde España.

Nivell Publicitari, más de 20 años imprimiendo ideas.

KINLO 61 * 500cm Pegatinas de Pared Muebles Vinilo Papel Adhesivo Blanco Mate Aumento del Grosor Rollo Pintado Pared Impermeable de PVC para Dormitorio/Sala/Aparador, a Prueba de Agua € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FÁCIL DE LIMPIAR】: este papel pintado de color mate está hecho de material de PVC de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente, que tiene las características de resistente a la humedad, a prueba de insectos y aceite. Es impermeable y usable, tiambián resistente a la corrosión. Puede limpiar la pared con toalla.

【Fácil de cortar】Esta pegatina de pared de 61 * 500 cm,es más gruesa que las ordinarias, su grosor es de 0.4 mm. No solo tiene una variedad de colores para que elijas, sino que también puedes hacer bricolaje según tus preferencias personales. Detrás del fondo de pantalla, puede hacer cualquier corte a lo largo de la línea de corte.

【Ámbito de aplicación】Este papel rollo de pared se puede usar para la encimera de la cocina / muebles / gabinetes / tocadores / cajones / artesanías / mesitas de noche / estanterías / puertas / decoración de tiendas, así como para la renovación y mantenimiento de muebles y paredes.

【Estética】Esta pegatina tiene mucho color mate, este estilo puede hacer que su casa y electrodomésticos se vean muy elegante. Puede brindarte una sensación elegante y suave. Con este fondo de pantalla, no solo puedes crear un aspecto completamente nuevo, sino que también puedes reparar la apariencia antigua y hacer que tu casa se vea nueva.

【Nota】No retire todas las películas protectoras de inmediato. Primero determine la ubicación del fondo de pantalla y corte el papel de respaldo mientras lo pega. El método es simple y fácil de dominar, y puede pegar el papel tapiz muy plano, sin burbujas, y es una buena opción para decorar la casa (utilícelo en una pared blanca).

