Los 30 mejores Soporte Pared Camara capaces: la mejor revisión sobre Soporte Pared Camara

Elgato Wall Mount - Brazo articulado horizontal de con rosca de 1/4 pulgada para montar y ajustar fácilmente luces, cámaras y micrófonos, ideal para streaming, videoconferencia y estudios € 29.99

Amazon.es Features Más funcionalidad: haz que tu pared se integre con el sistema modular de montura Multi Mount.

Versátil: rosca de 1/4 de pulgada para montar cámaras, luces, etc.

Articulado: el poste lleva un cabezal de rótula y una articulación de rótula.

Resistente: fabricado en acero y material compuesto rígido.

Acabado prémium: pintura negra en polvo de alta calidad.

sciuU Soporte de Pared/Techos Compatible con TP-Link Tapo Cámara Vigilancia, Placa de Metal Engrosado, Metálico Accesorios Soporte para Cámara Vigilancia Interior € 11.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD - este soporte está diseñado específicamente para la cámara vigilancia, que es compatible con TP-Link Tapo, Kasa / Tapo TC70 / TC65 / C500 / C310 / C225 / C210 / C200 / C110 / C100, con los tornillos y tuercas hexagonales incluidos, la cámara quedará firmemente fijada al soporte.

SOPORTE de PARED / TECHO - con este soporte puedes montar tu cámara Google Nest en la pared o en el techo.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD - hecho de placa de metal de alta resistencia de 2 mm de espesor. Las pinturas de PTFE se aplican a las superficies del soporte de la pared, forman un recubrimiento uniforme y sin defectos, proporciona una apariencia exquisita, tacto cómodo, buena resistencia a la abrasión y al rayado.

FÁCIL INSTALACIÓN - el paquete incluye todos los tornillos y tacos para montar el soporte de pared y fijar la cámara.

UNIVERSAL - con tornillos M3 y M4 y tuercas hexagonales a juego en el paquete, este soporte de pared se adapta a la mayoría de las cámaras de interior. Compatible con cámaras de la serie TP-Link Tapo, compatible con cámaras Xiaomi, etc.

Soporte de pared C920, soporte de cámara web compatible con C925e C922x C920 C930e C922 C930 C615 Brio StreamCam € 24.27

Amazon.es Features Soporte para cámara web C920 hecho de plástico ABS rígido, impermeable, antilluvia ácida, antioxidante y lo suficientemente fuerte para tu cámara web y cámaras de seguridad

Soporte para cámara web C920 Brazo ajustable y bola giratoria que ayudan a colocar tus dispositivos en diferentes superficies irregulares

Este soporte de pared para cámara web mide 23 x 7 x 5 cm

Se recomienda utilizar una base perforada de broca para una instalación fija permanente.

El paquete incluye: 1 soporte de pared para cámara web, 4 tornillos; 4 tapones de plástico de pared; cámara web no incluida)

(2 Piezas) OOTSR cámara de Seguridad Montaje de Pared Interior/Exterior, Soporte de Montaje en Techo Ajustable para Arlo, Arlo Pro y Otros Modelos compatibles (Blanco) € 9.99

Amazon.es Features Modelo aplicable: Este soporte de pared para cámara se ajustará a Arlo, Arlo Pro, Arlo Pro 2, Rift Sensor y otras cámaras compatibles.

Tamaño del soporte de pared: La altura de montaje es de 92 mm, el diámetro de la almohadilla inferior es de 68 mm, el diámetro del tornillo es de 5 mm.

Ángulo ajustable: Admite rotación de 360 grados e inclinación de 90 grados, ofreciendo múltiples ángulos para su cámara Arlo y sistema de seguridad inteligente.

Fácil de usar: El soporte para cámara para interiores y exteriores se puede instalarfácilmente a la pared o techo con tornillos y enchufes.

El paquete incluye: 2 x Soporte de pared de la cámara, 8 x Tornillos, 8 x Enchufes de pared. (Aviso: cámara no incluida)

Soporte Arlo, Montaje de Metal Antioxidante para Cámara Arlo, Soporte de Pared para Arlo Pro, Arlo Pro 2, Ring, Eufy, Wyze, Sensor, Vive/Valve Index Estación Base(2 Piezas Blanco) € 19.99

Amazon.es Features Diseño moderno y minimalista: diseño estructural único con un proceso de fabricación exquisito, sin tornillos expuestos al aire, muy elegante y duradero, adecuado para todas las ocasiones.

Hecho de metal: estos soportes de pared para cámara están hechos de aleación de aluminio de alta calidad con tecnología de chorro de arena, resistente al óxido, duradera y resistente para uso en interiores y exteriores. Los tornillos también están bien cubiertos por dentro, por lo que no debes temer su óxido.

Fácil de instalar: use cinta de 3M o tornillo de expansión para fijar el soporte. Simplemente monte la cámara en el soporte, dentro o fuera. Con una rotación de 360 ​​grados y una inclinación de 90 grados, el soporte de la cámara se puede montar en el eje, la pared y el techo en el ángulo apropiado. (¡Las almohadillas adhesivas 3M no están incluidas!)

Compatible: compatibilidad extendida con Sensor, Arlo, Arlo Go, Arlo Pro, Arlo Pro 2, Arlo HD, Arlo Ultra, Arlo Light, Wyze Cam Pan, HTC VIVE Base Station, cámara inalámbrica Zmodo, cámara ML-500 y otras cámaras con rosca universal de 1/4 de pulgada.

Lo que obtienes: 2 soportes Arlo + 10 tornillos + 10 enchufes de expansión + 1 guía del usuario. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. READ Los 30 mejores E Readers Ebook capaces: la mejor revisión sobre E Readers Ebook

Soporte Montaje Pared para CáMara - Universal PláStico Juego CáMaras Domo Vigilancia, Interiores, Seguridad Sistemas del hogar Exteriores, con Organizador Cables, 2 Piezas € 13.81

Amazon.es Features 【High quality material】Montaje de vigilancia hecho de plástico de alta calidad, duradero, de alta dureza, irrompible, superficie lisa y sin rebabas, no es fácil de rayar, adecuado para el uso a largo plazo.

【Fácil de usar】El soporte de pared para cámara no requiere perforación, simplemente despegue la parte posterior de la pegatina, se puede pegar firmemente a la pared, fácil de instalar, no dañará la pared, ¡puede estar seguro de usar!

【Size of camera mount】Wall mount size is 12.5*8.5*5.5cm, Includes only the wall mount (camera not included).The depth of the mount inside 1.7cm, don't worry about mount will fall out!

【With cable management】No necesita preocuparse por el engorroso cableado en su casa, puede elegir un lugar cerca de la fuente de alimentación, y los cables adicionales se pueden envolver alrededor del soporte, que es ordenado y conveniente, ahorrándole más espacio.

【Amplias Aplicaciones】El soporte de pared para cámara es adecuado para montaje en pared en interiores y exteriores y es adecuado para la mayoría de las cámaras de hasta 9 cm de diámetro.

WiTi Soporte de Pared de Metal sólido para Cámara IP Domo y Bullet, Soporte inalámbrico WiFi PT para Sistemas de Seguridad para Interiores y Exteriores, Compatible con Ezivz, Tapo, etc € 19.99

Amazon.es Features No es universal, por favor, evalúa la compatibilidad con tu cámara.

Compatible con EZVIZ, TAPO, etc

Montaje en pared atornillado

Material: metal

Color: blanco

sciuU Soporte de Pared/Techos Compatible con Google Nest CAM (Indoor, Interiores/Outdoor Exteriores), Placa de Metal Engrosado, Metálico Accesorios Soporte para Cámara Vigilancia Interior € 11.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD - este soporte está diseñado específicamente para la cámara vigilancia, que es compatible con Google Nest Cam, adecuado para la versión Indoor (interna, con cable) y Outdoor (externa, con pilas), con los tornillos y tuercas hexagonales incluidos, la cámara quedará firmemente fijada al soporte.

SOPORTE de PARED / TECHO - con este soporte puedes montar tu cámara Google Nest en la pared o en el techo.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD - hecho de placa de metal de alta resistencia de 2 mm de espesor. Las pinturas de PTFE se aplican a las superficies del soporte de la pared, forman un recubrimiento uniforme y sin defectos, proporciona una apariencia exquisita, tacto cómodo, buena resistencia a la abrasión y al rayado.

FÁCIL INSTALACIÓN - el paquete incluye todos los tornillos y tacos para montar el soporte de pared y fijar la cámara. Además, gracias al material del soporte y al potente magnetismo de la base de la Google Nest Cam Outdoor Wireless, la base magnética puede fijarse directamente al soporte, y no se necesitan tornillos adicionales para el montaje (sólo versión inalámbrica).

UNIVERSAL - con tornillos M3 y M4 y tuercas hexagonales a juego en el paquete, este soporte de pared se adapta a la mayoría de las cámaras de interior. Compatible con cámaras de la serie TP-Link Tapo, compatible con cámaras Xiaomi, etc.

Soporte Cámara Seguridad Montaje Base - Accesorios la Pared Ajustables Rotación de 135 Grados con Tornillo 6mm para Techo Base Cámaras Interior y Exterior, 2 Pieza, Blanco € 13.99

Amazon.es Features 【Alta calidad】El soporte de cámara de seguridad ajustable está hecho de material ABS de alta calidad, resistente y duradero, resistente al agua y a la corrosión, adecuado para uso en interiores y exteriores. Los tornillos también están bien cubiertos, por lo que no hay riesgo de oxidación.

【Ventajas del producto】El soporte de pared de la cámara de seguridad se puede utilizar de dos maneras: cuenta con una parte trasera autoadhesiva que permite una instalación directa en la pared sin necesidad de perforar agujeros, y es adecuado para paredes lisas y limpias. También se puede fijar a la pared con tornillos y es adecuado para la mayoría de los tipos de paredes. Muy práctica.

【Flexible y ajustable】El ángulo del soporte de la cámara de seguridad es ajustable hasta 135 grados, por lo que puede ajustarlo al ángulo deseado y apretar los tornillos con los que se fija para que su cámara sea más flexible.

【Alta versatilidad】Los accesorios de montaje vienen con un conector de tornillo de 6 mm y un zócalo adecuado para la mayoría de cámaras de vigilancia. Compruebe cuidadosamente las dimensiones antes de comprar para asegurarse de que es adecuado para sus necesidades.

Ampliamente utilizado: coloca el soporte en cualquier lugar: en la pared, en el techo, en el lateral de un armario o en cualquier superficie lisa a la que se pueda pegar el soporte o fijarlo a una superficie que se pueda perforar. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, póngase en contacto con nosotros.

WiTi Soporte Pared para la cámara IP la Serie EZVIZ C6 C4 fácil instalación, Soporte cámaras PT de plástico para Sistemas de Seguridad en Interiores, Soporte de gestión de Cables de cámaras IP CCTV € 15.99

Amazon.es Features Uso interior solamente, NO universal

Para EZVIZ WiFi cámara de interior de la serie C6 C4

Montaje en la pared de instalación de tornillo

Material: Plástico

Color:Blanco

WANGCL Soporte adhesivo de pared de 360 grados ajustable sin tornillos para tu cámara de vigilancia de anillo sin taladrar € 9.99

Amazon.es Features Material de alta calidad: hecho de metal resistente y material plástico ABS de alta calidad, resistencia a la oxidación, se puede aplicar a uso en interiores o exteriores. tienen una larga vida útil.

Rotación de 360°: fácilmente ajustable y puede girar 360 grados con una inclinación de 90 grados que te permite ajustar tus cámaras en el ángulo deseado.

Colócalo donde quieras: estos versátiles soportes de montaje te permiten asegurar tu cámara de anillo en techos o paredes, colocar tu cámara de forma flexible en cualquier lugar que desees.

Instalación de 2 maneras: está equipado con una base de fijación de tornillo, este soporte de cámara de seguridad es estable y lo suficientemente fuerte como para sostener la cámara de seguridad, puede evitar que se caiga.

Nota: La calcomanía 3M solo para superficies lisas como azulejos, metal, vidrio o laminados, utiliza los tornillos ofrecidos para el otro tipo de superficie.

OTTYMO 3 Pack Soporte Camara Pared Soporte Camara Vigilancia Esquina Soporte para Camara de Seguridad Exterior y Interior Soporte Giratorio 360°Ajustable 90°con Rosca Estándar de 1/4" para Cámara Arlo € 12.98

Amazon.es Features ➊【Resistente, Duradero, Ligero】Es un soporte de plástico, tiene buenos materiales y son robustos y ligero, y la rosca es de metal, antioxidante, resistente a altas/bajas temperaturas y a las inclemencias del tiempo. Puede usarlo en interiores, exteriores.

➋【360 Grados y 90 Grados】El soporte camara pared es ajustable, amplia area que admite rotación de 360 grados e inclinación de 90 grados para proporcionarle múltiples ángulos, flexible y son fáciles de ajustar, se calibra perfectamente a la posición deseada.

➌【La Rosca Estándar de 1/4”】Trae la rosca estándar y sirve para la mayoria de camaras wifi, ya sean de seguridad o de cualquier otro tipo como camara Arlo, Arlo Pro, Arlo Pro 2, Arlo Go, Arlo Light, Cámaras inalámbricas, cámaras de vigilancia con tornillo de conexión 1/4”.

➍【Fácil Instalación】Hay 3 orificios para tornillos, muy sencillo de instalar y muy estable, no se mueven nada. Ya sea en interiores, exteriores, en la pared o en el techo, lo suficientemente resistente para fijar la cámara segura. y tiene un acabado excelente, moda y bonito.

➎【3 Pack, Práctico para la Vida】Recibirá 3 piezas soporte de pared para camara(Tamaño: 12.5 cm x 5.7cm / 4.9 "x 2.24") + 9 tornillos + 9 tubos. Este es un muy buen accesorio para la cámara, por lo que puede instalar su cámara en la posición ideal para ayudarlo a monitorear el área que necesita proteger. Y es muy funcional para otros tipos de accesorios como micrófonos, luces, etc.

WiTi Soporte de Esquina Universal para cámara de Seguridad,Montaje de Acero Inoxidable para Esquina de Montaje en Pared, Adecuado para cámaras CCTV Luces LED de Pared/Escenario, Paneles solares € 25.99

Amazon.es Features 【Aplicación】 para instalar dispositivos en la esquina de la pared, para cámaras de seguridad, luces de pared / escenario led, paneles solares, etc.

【Dimensión】 montaje 135 * 110 * 75 mm

【Material】 Acero inoxidable. color plata

【Paquete】 Soporte de montaje en poste 1pcs, bolsas de tornillo con todos los tornillos necesarios

【Tamaño grande: B0952N277G】【Tipo de montaje en poste: B0B24MDX5N】

Baaletc Soporte de pared para cámara Wyze Cam/Outdoor Cam Pan/Cam V2/Cam V3 con rosca de 1/4" para cámara de vigilancia en interiores y exteriores, montaje de cámara de seguridad (1 unidad) € 6.99

Amazon.es Features Material de metal resistente: el soporte de pared para cámara está hecho de aleación de aluminio resistente y plástico ABS ligero y duradero. Es fuerte, inoxidable, resistente a la intemperie, no es fácil de deformar y estable. Puede ayudarlo a fijar la cámara perfectamente a la pared, que es su opción ideal.

Rotación de 360°: el soporte de pared de la cámara se puede girar 360 grados e inclinar 90 grados, lo que le permite ajustar fácilmente el ángulo. El diseño estructural único y el excelente proceso de fabricación hacen que el soporte sea duradero y adecuado para diferentes ocasiones.

Base de soporte resistente: nuestro soporte de pared para cámara tiene una base redonda lo suficientemente grande como para tocar la pared. Puede soportar mejor la cámara, evitar que la cámara se caiga y hacer que su espacio vital sea más seguro.

Fácil de instalar: el soporte de pared para cámara es fácil de instalar, puede instalarlo fácilmente con tornillos y partículas de goma incluso por una persona. El aspecto blanco se puede utilizar con una variedad de paredes lisas y es adecuado para la instalación en paredes o techos en interiores y exteriores.

Amplia aplicación: el soporte de aluminio está especialmente diseñado para todas las cámaras con orificio de rosca de 1/4-20 "en la parte inferior o trasera. El soporte de pared de la cámara resistente se puede utilizar durante mucho tiempo y hace que tu vida sea más segura. Es adecuado para Arlo, Arlo Pro Zmodo, WYZE, Amcrest, TENVIS, Faleemi, Wansview, CCTV y otros modelos universales compatibles de 6 mm

Soporte Cámara Seguridad Montaje Pared - ángulo Ajustable Universal Estante Sin Agujeros Base de Accesorios para la Interior del Dormitorio Sala Estar, 2 Pedazos, Transparente € 16.29

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】Este soporte está hecho de acrílico de alta calidad, que es resistente y duradero. Es transparente y adecuado para varios estilos de interior y combinará perfectamente con cualquier estilo de decoración en su hogar.

【Ángulo ajustable】Este soporte de cámara es ajustable hacia arriba y hacia abajo y el ángulo de ajuste es de 90 grados. Puede ajustar el ángulo de la cámara según sus necesidades y grabar el contenido que desee se vuelve mucho más fácil.

【No requiere agujeros】 Nuestros soportes se fijan sin taladrar y vienen con una base para una fácil instalación en paredes lisas. Adecuado para mármol liso, azulejos, placas de metal, superficies de vidrio, no para superficies rugosas como pintura, hormigón, madera, etc.

【Organice su espacio】El soporte de pared le permite colgar su cámara en la pared no sólo para facilitar la filmación, sino también para liberar espacio en el mostrador de la cocina, mesa de café o mesita de noche, haciendo que el espacio sea ordenado y óptimo.

【Fácil instalación】 Sólo tiene que pegar el respaldo donde desee y montar el soporte en, fácil y rápidamente.Si tiene alguna pregunta sobre el producto, póngase en contacto con nosotros primero. READ Los 30 mejores Xduoo Xd-05 capaces: la mejor revisión sobre Xduoo Xd-05

Soporte Pared Cámara Ajustable 360 ° TAIZER 2piezas Universal para Cámara Soporte de Pared de Metal para Uso en Exteriores en Interiores Compatible con Cámaras de Soporte para Equipos de Vigilancia € 18.99

Amazon.es Features 【Tamaño del producto】La altura del producto es de 188 mm y el conjunto de productos incluye 2 soportes. El soporte de pared de la cámara puede girar fácilmente 360 grados e inclinarse 180 grados. El soporte de pared de la cámara se puede instalar en la pared y el techo en un ángulo adecuado.

【Ampliamente utilizado】El soporte de montaje en pared de la cámara es adecuado para la instalación en paredes y techos en interiores y exteriores, y es adecuado para la mayoría de las cámaras en montajes generales.

【Fácil de instalar】Primero taladre los orificios en una posición adecuada y fije el soporte con los tornillos proporcionados. Luego coloque la cámara en el tornillo superior y ajústela al ángulo deseado. Apriete el soporte de pared para fijar firmemente el ángulo de la lente.

【Material de alta calidad】El soporte de monitoreo está hecho de aleación de aluminio, con una estructura fuerte, una gran capacidad de carga, no es fácil de deformar, es duradero y práctico.

【Servicio postventa】Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, puede contactarnos por correo electrónico y nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas para ayudarlo a resolver el problema.

Soporte Arlo, Montaje de Metal Antioxidante para Cámara Arlo, Soporte de Pared para Arlo Pro, Arlo Pro 2, Ring, Eufy, Wyze, Sensor, Vive/Valve Index Estación Base(2 Piezas Negro) € 19.99

Amazon.es Features Diseño moderno y minimalista: diseño estructural único con un proceso de fabricación exquisito, sin tornillos expuestos al aire, muy elegante y duradero, adecuado para todas las ocasiones.

Hecho de metal: estos soportes de pared para cámara están hechos de aleación de aluminio de alta calidad con tecnología de chorro de arena, resistente al óxido, duradera y resistente para uso en interiores y exteriores. Los tornillos también están bien cubiertos por dentro, por lo que no debes temer su óxido.

Fácil de instalar: use cinta de 3M o tornillo de expansión para fijar el soporte. Simplemente monte la cámara en el soporte, dentro o fuera. Con una rotación de 360 ​​grados y una inclinación de 90 grados, el soporte de la cámara se puede montar en el eje, la pared y el techo en el ángulo apropiado. (¡Las almohadillas adhesivas 3M no están incluidas!)

Compatible: compatibilidad extendida con Sensor, HTC VIVE Base Station, Arlo, Arlo Go, Arlo Pro, Arlo Pro 2, Arlo HD, Arlo Ultra, Arlo Light, Wyze Cam Pan, cámara inalámbrica Zmodo, cámara ML-500 y otras cámaras con rosca universal de 1/4 de pulgada.

Lo que obtienes: 2 soportes Arlo + 10 tornillos + 10 enchufes de expansión + 1 guía del usuario. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Blink - Soporte de pared para cámara de exterior con módulo de sincronización de Blink y soporte de pared de salida ajustable y protector de 360°, soporte de soporte, accesorio para cámara de exterior € 17.80

Amazon.es Features [Compatible con] Cámara Blink Outdoor

Contenido del envío: carcasa protectora para cámara de exterior Blink x 2 paquetes, soporte de pared para cámara de exterior Blink x 2 paquetes, soporte para módulo de sincronización Blink x 1 paquete, accesorios de tornillos x 2 juegos. (Nota: la cámara exterior intermitente y el módulo de sincronización intermitente no están incluidos)

⭐ [Carcasa de protección] A diferencia de otros soportes intermitentes en el mercado, se trata de una carcasa de vigilancia resistente a la intemperie y al polvo que protege su cámara exterior intermitente de posibles daños causados por el viento, la lluvia, el sol, la nieve, etc., en cualquier circunstancia, y prolonga la vida útil de su cámara intermitente

El soporte para cámara exterior Blink con giro de 360 grados y inclinación de 90 grados se ajustaría fácilmente, y no afectará a todo. Es más estable mantener la cámara intermitente en la pared o en el techo con un tornillo de fijación, el soporte de salida del módulo Blink para mantener el módulo de sincronización intermitente en la pared y ahorrar espacio en el mostrador

[Choice] Estamos detrás de todos nuestros productos y le ofrecemos un soporte amigable y confiable. Inicie sesión en su cuenta de Amazon > seleccione "Sus pedidos" > encuentre el ID del pedido > haga clic en "Contactar con el vendedor" si lo necesita. Cualquier propuesta será muy apreciada

Smavles Soporte de Pared para Cámara 5 Piezas Soporte de Cámara Pared Soportes de Techo de Pared Universales Ajustables Soporte de Montaje en Pared de Cámara de Vigilancia € 19.99

Amazon.es Features 【Tamaño】 -El soporte de pared mide 9,5 cm de alto y tiene un diámetro de 7,8 cm.

【Ajustable】 -Con giro de 180 grados e inclinación de 90 grados, el soporte de la cámara se puede instalar en la pared y el techo en el ángulo apropiado.

【Fuerte capacidad de carga】 -Está hecho de metal fuerte y liviano, que puede prevenir la oxidación y extender la vida útil del soporte, haciéndolo más duradero y duradero.

【Amplia gama de aplicaciones】 -El soporte de la cámara es adecuado para su instalación en paredes, paredes y techos. Adecuado para instalar cámaras en varias ocasiones, por ejemplo, en interiores y exteriores, en la costa, en una villa, en el mar, etc.

【Lo que obtienes】 -5 x soporte de montaje en pared, 5 x juego de tornillos.

Soporte de Pared para Cámara de Seguridad Ajustable Soporte de Montaje Cámara de Seguridad Compatible con Arlo Blink CCTV 3 Piezas € 12.99
€ 12.49

Amazon.es Features Ángulo ajustable: el soporte de pared de la cámara de seguridad se puede girar 360° e inclinar 90°, sin ángulo muerto. El ángulo de la cámara se puede ajustar a voluntad, hace que su hogar sea más seguro.

Material de alta calidad: el soporte de vigilancia está hecho de material de aluminio, es resistente y duradero, puede soportar un peso máximo de 5 libras, que es lo suficientemente resistente para una cámara de seguridad.

Compatible con una variedad de cámaras: no solo es compatible con los modelos Arlo y Blink, sino que también es compatible con CCTV o DVR u otras cámaras con un soporte universal de 1/4 de pulgada.

Estable y seguro: nuestro soporte de pared para cámara de seguridad ajustable tiene una base grande y es lo suficientemente estable como para sostener una cámara de seguridad y evitar que se caiga.

Fácil de instalar: simplemente atornille los tornillos en la pared y monte la cámara, fíjela en la posición deseada y ajuste el ángulo. Adecuado para montaje en interiores, exteriores, paredes y techos.

WiTi Soporte de Esquina de tamaño Mini para cámara IP WiFi, Soporte de Esquina de Montaje de Acero Inoxidable para cámaras de Seguridad, Compatible con cámaras Wyze Ring Bullet y Dome. € 16.99

Amazon.es Features 【Aplicación】 para instalar dispositivos en la esquina de la pared, para cámaras de seguridad, luces de pared/palco LED, paneles solares, etc.

【Dimensiones】 soporte de montaje de 76 * 80 * 65mm

【Material】 Acero inoxidable. color plateado

【Paquete】 1 soporte de montaje de esquina, bolsas de tornillos con todos los tornillos necesarios

【Tamaño más grande: B0C1N7YM6M】【Tamaño más grande: B0CJ6QKTTN】【Tamaño grande: B0952N277G】

QWORK® 3 Piezas Soportes De Pared para Cámara, Blanco, Ajustable 360°, Compatible con Arlo, Arlo Pro, Arlo Light, Arlo Go € 12.95

Amazon.es Features Material de alta calidad: hecho de aleación de aluminio resistente y plástico ABS duradero, no se oxida fácilmente, es resistente a la intemperie y se puede utilizar al aire libre durante mucho tiempo.

Ajuste versátil: este soporte de pared para cámara cuenta con una rotación de 360 ​​grados y un ajuste de ángulo de inclinación de 90 grados.

Fácil instalación: este soporte es fácil de instalar con los tornillos incluidos y el tubo de expansión de plástico.

Compatibilidad universal: Compatible con Arlo, Arlo Pro, Arlo Light, Arlo Go. Perfecto para asegurar sus cámaras en paredes y techos.

Embalaje: 3 piezas de soporte de pared para cámara blanca y tornillos.

Selens Cámara Brazo de Montaje en Techo de Pared Soporte Articulado 35-55cm Ajustable con 3/8" 1/4" Tornillo de Rosca, Wall Ceiling Boom Arm Mount para Fotografía Estudio Fotográfico Vídeo € 36.99

Amazon.es Features Material - Selens El brazo de la pluma de montaje en pared está hecho de material metálico de alta calidad, resistente y resistente a la corrosión. Haciéndolo fuerte para trabajos pesados.

Ampliamente Utilizado - Este adaptador de soporte de luz es perfecto para la pared y el techo para montar equipos como luces, paraguas y reflectores.

3/8" y 1/4" Tornillo - Viene con un tornillo adaptador de 3/8" 1/4" para aplicar a diferentes flashes, cámaras de seguridad, softbox, DSLR y más dispositivos.

Con 8 Orificios - La base viene con 8 orificios que ayudan a montar el brazo de la pluma en la pared y el techo de manera muy sólida, lo que ahorra mucho tiempo y espacio.

Uso Vertical u Horizontal - El perno se puede utilizar vertical u horizontalmente. Se puede fijar en una pared sólida y extenderse desde aprox. 35 hasta 55cm.

E-HORDE Soporte Pared Cámara Ajustable 360°, Soporte de Montaje en Pared para Cámara de Vigilancia de CCTV Universal con Bucles y Tornillos € 33.99

Amazon.es Features 【Construcción de Calidad】 El soporte de montaje de la cámara está hecho de aleación de aluminio de alta calidad con tratamiento de rociado de superficie, impermeable, resistente a la oxidación y un marco súper sólido que dura largos períodos de tiempo tanto en la exposición al sol abrasador como a la lluvia intensa. Adecuado para ambos uso exterior e interior.

【Ajuste Giratorio de Vista Múltiple】 Al aflojar o apretar el tornillo, el soporte de montaje se puede ajustar fácilmente con un giro horizontal de 360 ​​° y un giro vertical de 180 ° que ayudan a su cámara a obtener un campo de visión completo. Puede ajustarse a cualquier ángulo que desee e instalarse en un ángulo apropiado.

【Soporte de Montaje Universal】El soporte de montaje de la cámara con orificio de administración de cables es adecuado para el montaje de la mayoría de las cámaras de seguridad IP CCTV en interiores o exteriores, y también se incluyen tornillos para fijar la cámara de seguridad en el soporte. Ideal para el sistema de vigilancia de instalación en el hogar. Si no está seguro o tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos antes de comprar.

【Dos Métodos de Instalación】El soporte de montaje con base en ángulo recto es adecuado para montaje en pared de esquina y poste vertical. El paquete incluye bucles de acero inoxidable de 200 mm para montaje en poste y tornillos para montaje en pared de esquina. Puede elegir la forma de instalación según sus necesidades.

【Lo que Obtendrá】Tamaño del soporte de montaje en poste vertical: aproximadamente 8,2 cm x 10,5 cm x 31 cm, diámetro del cierre: 0-200 mm, puede soportar hasta 11 lb (5 kg). Lo que obtendrá 2 soportes de montaje, 4 bucles ajustables de 200 mm. ,8 tornillos y tornillos de expansión, 4 tornillos de montaje. No se requieren herramientas complicadas, muy fácil de instalar y us

Soporte de Cámara de Seguridad Universal Soporte de Pared para Cámara de Seguridad Interior/Exterior Compatible con Anillo Arlo € 15.49
€ 14.99

Amazon.es Features Perspectiva de monitorización más amplia: Adecuada para nuestro soporte de monitorización de acero inoxidable, la cámara puede instalarse a gran altura, y el alcance de monitorización es más amplio.

Mayor seguridad: Con nuestro soporte de cámara, la cámara se puede instalar a gran altura, reduciendo eficazmente los daños humanos.

Amplio rango de aplicación: Con este soporte de videovigilancia, puede instalar la cámara en tuberías de agua, postes de carretera, troncos de árboles y otros lugares.

Duradero y resistente: Nuestro soporte de vigilancia universal está hecho de acero inoxidable de alta calidad, que puede proporcionar un soporte fuerte para la cámara.

El paquete incluye: 1 soporte de montaje de monitorización de acero inoxidable, 2 paquetes de tornillos pequeños y 2 bridas de metal con un diámetro de 200 mm. READ Los 30 mejores Pulsera De Actividad Hombre capaces: la mejor revisión sobre Pulsera De Actividad Hombre

Soporte de pared para Blink/Blink Outdoor 4, flexible Twist soporte para el nuevo Blink/Blink Mini/Blink XT/XT2 Blink compatible con el sistema de cámara de seguridad Blink Home Security Camera € 6.99

Amazon.es Features Modelo compatible: este soporte de pared flexible giratorio compatible con Blink XT/XT2, Blink Mini and Blink All-New Blink para exteriores/interiores.

Materiales de alta calidad: el soporte para cámara está hecho de plástico y metal de alta calidad, impermeable e inoxidable para una larga vida útil. Adecuado para interiores y exteriores; nuestro soporte giratorio está especialmente diseñado para la cámara exterior All-New Blink Outdoor Indoor Camera Blink XT2.

Máxima flexibilidad: el soporte giratorio flexible está hecho de silicona resistente y resistente al desgaste, que puede soportar diferentes condiciones climáticas con el tiempo. Le da libertad ilimitada para darle forma y montarlo en cualquier ángulo que desee, lo que le permite operar su dispositivo de vigilancia a plena capacidad.

Instalación de taladrado o enrollado: fija el soporte con tornillos y tacos, con rotación de 360 ° y 90 ° de inclinación, el soporte de la cámara se puede fijar fácilmente a árboles, paredes y techos; soporte giratorio para colgar o envolver la mayoría de superficies como vallas o barras de metal, lo que es práctico para una instalación rápida sin taladrar.

El mejor servicio al cliente: si no estás satisfecho con nuestros productos, ponte en contacto con nosotros e intentaremos resolver el problema.

sciuU Soporte de Pared Universal, Estante Mural, para Google Home Mini, Google WiFi, Sonos, Altavoz Inteligente, Cable Organizador Integrado, Cámara, Instalación con Adhesivo 3M o Tornillos, Blanco € 14.99

Amazon.es Features SOLUCIÓN DE AHORRO DE ESPACIO - Soporte universal, perfecto para oogle Wifi, Google Home, Google Home Mini, Sonos Play 1, Altoparlanti Bluetooth, Smartphone, Videocamere di sicurezza, Bose SoundLink etc.. Almacenamiento de cable integrado, el cable se puede enrollar fácilmente.

MULTIFUNCIONAL - Estante de pared multifunción. También es ideal para usar en el baño, la cocina, la sala de estar o el dormitorio, etc. Úselo como estación de carga electrónica, para colocar un cepillo de dientes, una rasuradora eléctrica o móntelo junto a la cama para sostener teléfonos, relojes, lámparas, etc.

INSTALACIÓN con ADHESIVO - Con cinta adhesiva de doble cara de 3M y se puede instalar en casi todas las superficies verticales. No se necesitan tornillos, no hay daños en la pared. Límite de peso máximo: 1 kg.

INSTALACIÓN con TORNILLO: también se puede instalar con tornillos (incluidos), más fuertes y más estables.

EL PAQUETE INCLUYE - 1 * Soporte de pared, 1 * 3M VHB cinta de doble cara, 3 * Tornillos. El producto tiene una garantía de un año con reemplazo inmediato, para cualquier problema contáctenos.

sciuU Universal Soporte de Pared/Techos Compatible con Blink Mini Pan Tilt Indoor Camera, Placa de Metal Engrosado, Metálico Accesorios Soporte para Cámara Vigilancia Interior € 11.99

Amazon.es Features COMPATIBLE CON BLINK MINI PAN TILT: Diseñado especialmente para Blink Mini Pan Tilt Indoor Camera, que se puede fijar fácilmente al soporte con los tornillos de apriete manual incluidos. No tienes que preocuparte de que la cámara se caiga o se mueva.

RESISTENTE Y ESTABLE: El soporte está fabricado en acero de 2 mm de grosor con un revestimiento uniforme para un aspecto elegante y duradero. Garantiza su resistencia y estabilidad y sostiene la cámara firmemente y con seguridad, sin temblar ni doblarse.

FÁCIL DE INSTALAR: Fácil de instalar en la pared o el techo con los tornillos de expansión incluidos. El soporte tiene un agujero para el cable de alimentación de la cámara, lo que lo hace ordenado y limpio.

MEJOR ÁNGULO DE VISTA: Monta tu cámara en lo alto para obtener un mejor ángulo de vista y capturar una zona más amplia, y evitar que los niños o las mascotas dañen o tiren la cámara.

ADAPTABLE UNIVERSAL: Viene con 3 juegos de tornillos y tuercas hexagonales M3 y M4, que se pueden utilizar para la mayoría de las cámaras que se pueden instalar con tornillos M3 o M4. Compatible con varios modelos y marcas de cámaras.

Ajustable Soporte Montaje Cámara Seguridad - Giratorio 360 Grados Soporte de Pared Cámara de Seguridad con Tornillos para Camara de Seguridad Exterior y Interior Soporte, 2 Piezas € 11.99

Amazon.es Features MATERIALES DE ALTA CALIDAD - El soporte para cámara de vigilancia está hecho de acero inoxidable y aleación de metal de alta calidad que es resistente, duradero y tiene una gran capacidad de carga. El soporte de vigilancia tiene una gran base de acero inoxidable que sostiene la cámara de vigilancia de forma segura y es lo suficientemente fuerte como para protegerla de caídas. El soporte de vigilancia montado en la pared está hecho de metal de alta calidad, duradero.

DISEÑO AJUSTABLE EN 360° - El soporte ajustable para monitor de vigilancia se puede girar 360° para que pueda ajustar el ángulo de la cámara. El soporte de pared para cámara de vigilancia se puede girar 360° e inclinar sin crear un punto ciego. El ángulo se puede ajustar a su gusto, el diseño único de la estructura ajustable y el exquisito proceso de fabricación hacen que el soporte de vigilancia sea duradero y adecuado para diversas ocasiones.

FÁCIL DE INSTALAR - El soporte de vigilancia es muy fácil de instalar, el soporte de la cámara tiene una carcasa de montaje redonda y un juego de tres tornillos a juego para una fácil instalación del soporte de vigilancia. Sólo tiene que elegir un lugar adecuado, atornillar los tornillos en la pared, a continuación, montar la cámara, fijarla bien y ajustar el ángulo, y la instalación se completará fácilmente.

USABLE DENTRO Y FUERA - El soporte de pared metálico para cámaras tiene un cuerpo resistente que facilita colgar el soporte en diferentes lugares. Fácil de fijar a árboles, paredes y techos, tanto en interiores como en exteriores. Robusto, a prueba de óxido, resistente a la intemperie, puede ayudarle a montar su cámara en la pared perfectamente, ideal para el montaje de la cámara. Base estable, puede soportar mejor la cámara y evitar que la cámara se caiga.

Ampliamente utilizado - El soporte de vigilancia es un elemento esencial en la vida cotidiana, se puede utilizar en el hogar, la escuela, la oficina y otros lugares, se puede utilizar para instalar cámaras de vigilancia en interiores y exteriores, adecuado para montaje en interiores, exteriores, paredes y techos. Adecuado para el montaje en paredes, pilares y techos, muy duradero y conveniente.

Olisicht Soporte para Proyector Techo Ajustable 30-60 cm € 23.99

Amazon.es Features Fabricado en aluminio de alta calidad, fácil instalación en techo y pared

Soporta hasta 5 kg, la bola cabeza es orientable 360 ° y 90 ° inclinable, la longitud es de 30 – 60 cm ajustable

Diámetro de la base: 11,7 cm tubo alargador; Tubo Diámetro: 2,9 cm; Diámetro: 2,5 cm

Adecuado para proyector, cámara digital, videocámara o 35 mm SLR con rosca de 6 mm

Contenido del envío: 1 x soporte y tacos Set

