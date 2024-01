Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores fundas xiaomi redmi s2 capaces: la mejor revisión sobre fundas xiaomi redmi s2 Productos de oficina Los 30 mejores fundas xiaomi redmi s2 capaces: la mejor revisión sobre fundas xiaomi redmi s2 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de fundas xiaomi redmi s2?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ fundas xiaomi redmi s2 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Funda Anti-Shock Gel Transparente para XIAOMI REDMI S2 - XIAOMI REDMI Y2, Ultra Fina 0,33mm, Esquinas Reforzadas, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 3.99 in stock 2 new from €3.99

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para XIAOMI REDMI S2 / XIAOMI REDMI Y2, respetando botones y puertos del SmartPhone, modelo ANTI-SHOCK

Esquinas Reforzadas para absorver los impactos. Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel y esquinas reforzadas, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

Suhctup Compatible con Xiaomi Redmi S2 Funda Flor de TPU Transparente Diseño de Flores Patrón Cárcasa Ultra Fina Suave con Dibujos Claro Silicona Antigolpes Proteccion Caso(A13) € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD : Es adecuada para Xiaomi Redmi S2. Soporta carga inalámbrica.

DISEÑO EXTERIOR : El flor y planta diseño gráfico innovador aporta un aspecto único y hermoso a su Xiaomi Redmi S2. Excelente artesanía puede evitar que el patrón impreso se caiga fácilmente y es sea duradero.

DELGADA Y LIGERA : TPU suave ultraligero pero duradero, proporciona protección completa. No aumentará el volumen ni la carga, y aportará belleza natural a su Xiaomi Redmi S2.

PROTECCIÓN COMPLETA:El material de TPU de alta calidad proporciona un agarre suave y cómodo.No tóxico y respetuoso con el medio ambiente, protege perfectamente su Xiaomi Redmi S2 del polvo, arañazos, golpes y otros daños diarios. Antideslizante, resistente a los arañazos y a los golpes.

SERVICIO CALIDAD : Si hay algún defecto o algún problema de calidad, contáctenos por correo electrónico, resolveremos el problema por usted dentro de las 24 horas.

Funda Carcasa Gel Transparente para XIAOMI REDMI S2 - XIAOMI REDMI Y2, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para XIAOMI REDMI S2 / XIAOMI REDMI Y2, respetando botones y puertos del SmartPhone

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

OJBKase Funda Xiaomi Redmi S2, Premium Piel sintética Billetera Carcasa Protectora Cartera y Funda Cubierta Interior TPU Protección De Cuerpo Completo Case para Xiaomi Redmi S2 (Gris Negro) € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features Esta fundas para Xiaomi Redmi S2 de corte para acceder a todos los puertos, botones, cámaras, altavoces y micrófonos.

De material de alta calidad mano sensación suave, de piel sintética con forro sintético parece de y se siente como terciopelo después de que su pantalla de cristal lejos de arañazos, suave y flexible de TPU silicona híbridos portador pero duradero nunca se se arañazos en su teléfono móvil cuerpo la de otras duro PC Cover.

La OJBKase funda con ranuras para tarjetas, puedes cargar tu identificación, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, sin tener que llevar tu cartera contigo.

La OJBKase funda el panel trasero doblado permite al usuario doblar y emplear el estuche como un dispositivo de anclaje de visualización de paisaje. Soporte Plegable es perfecto para ver películas, salir con amigos en tiempo de cara y tomar fotos de grupo temporizadas.

Un imán oculto se ha incorporado en la funda, garantizando la máxima protección, pero deshaciendo todas las solapas y cierros innecesarios. READ Los 30 mejores Funda Wiko Ufeel Lite capaces: la mejor revisión sobre Funda Wiko Ufeel Lite

LAGUI Funda Adecuado para Xiaomi Redmi S2, Los Adornos Bien Definidos y Grabados Carcasa Tipo Libro, de Ranuras para Tarjetas y Soporte Horizontal y Solapa con Cierre magnético, Azul € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features El carcasa Xiaomi Redmi S2 muy aconsejable si te gusta que la funda sea tipo libro y si te gusta el dibujo.

Excelente y elegante carcasa para tu Xiaomi Redmi S2, perfectamente presentada.

Las ranuras para las tarjetas o algún billete es ideal para no tener que llevar billetero en muchos momentos.

Mantiene el movil en perfecta colocación, Se puede poner como un soporte horizonta y ver los vídeos sin coger el móvil.

Cumple su función como funda protectora, la proteccion del Xiaomi Redmi S2 es inmejorable ya que tiene un grosor generoso.

COODIO Funda Xiaomi Redmi S2 con Tapa, Funda Movil Xiaomi Redmi S2, Funda Libro Xiaomi Redmi S2 Carcasa Magnético Funda para Xiaomi Redmi S2, Negro/Rojo € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Esta COODIO funda para Xiaomi Redmi S2 Book Style con magnético, función de soporte y ranuras para tarjetas, compatible con teléfono Xiaomi Redmi S2 5,99 pulgadas.

Esta funda móvil Xiaomi Redmi S2 está hecha de cuero sintético duradero y forro interior de TPU, que proporciona la máxima protección contra la suciedad, golpes y arañazos.

Esta carcasa Xiaomi Redmi S2 incluye ranuras para tarjetas y 1 bolsillo para dinero; Puede conservar su identificación, sus tarjetas de crédito y su dinero, sin tener que llevar su billetera. Un cierre magnético integrado mantiene su teléfono móvil y sus tarjetas a salvo.

Esta funda Xiaomi Redmi S2 con tapa se puede configurar horizontalmente y actuar como soporte, ideal para ver películas o chatear por video.

Esta funda libro Xiaomi Redmi S2 es un buen agarre para mantener su dispositivo, protege su teléfono de arañazos, golpes, polvo y caídas accidentales.

Suhctup Funda Compatible con Xiaomi Redmi S2/Y2,Carcasa Transparent Silicona TPU Gel Dibujos Animados Ultra Fina Antigolpes Protector Piel Estuche Bumper Case para Xiaomi Redmi S2/Y2(6) € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features ►Compatible con 【Xiaomi Redmi S2/Y2】, compruebe el modelo del teléfono móvil antes de comprar. ultra delgada y no añaden volumen a su teléfono, admite carga inalámbrica.

►Hecho de silicona de TPU flexible superior con simple y elegante diseño especial, le da a tu Xiaomi Redmi S2/Y2 una apariencia nueva y atractiva, no tóxica y respetuosa del medio ambiente. Patrón diverso satisfacen su múltiple elección, se adapta a mujeres hombres niñas niños. El proceso único evita que la impresión se desgaste o se pele.

►Xiaomi Redmi S2/Y2 Protector Piel proporciona una excelente protección contra alto impacto gotas, rasguños, arañazos y golpes para teléfono preciosa. Además, Los biseles elevados protegen la cámara trasera y el borde de la pantalla.

►Carcasa Xiaomi Redmi S2/Y2 Protección es fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos.

►Encaja perfectamente con 【Xiaomi Redmi S2/Y2】con buen agarre. Si tiene algún problema relacionado con la calidad, contáctenos para obtener un reembolso completo o un nuevo reemplazo, le devolveremos la mejor solución dentro de las 12 horas.

Protector de Pantalla para XIAOMI REDMI S2 - REDMI Y2, Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 2 new from €1.99

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para XIAOMI REDMI S2 - REDMI Y2

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

Suhctup Funda Compatible con Xiaomi Redmi S2/Y2 Transparent,Carcasa Protección Silicona Gel TPU Bumper Moda Dibujos Protector Piel Ultra Pulgadas Anti Choques Estuche Case para Redmi S2/Y2(12) € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features ►Compatible con 【Xiaomi Redmi S2/Y2】, compruebe el modelo del teléfono móvil antes de comprar. ultra delgada y no añaden volumen a su teléfono, admite carga inalámbrica.

►Hecho de silicona de TPU flexible superior con simple y elegante diseño especial, le da a tu Xiaomi Redmi S2/Y2 una apariencia nueva y atractiva, no tóxica y respetuosa del medio ambiente. Patrón diverso satisfacen su múltiple elección, se adapta a mujeres hombres niñas niños. El proceso único evita que la impresión se desgaste o se pele.

►Xiaomi Redmi S2/Y2 Protector Piel proporciona una excelente protección contra alto impacto gotas, rasguños, arañazos y golpes para teléfono preciosa. Además, Los biseles elevados protegen la cámara trasera y el borde de la pantalla.

►Carcasa Xiaomi Redmi S2/Y2 Protección es fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos.

►Encaja perfectamente con 【Xiaomi Redmi S2/Y2】con buen agarre. Si tiene algún problema relacionado con la calidad, contáctenos para obtener un reembolso completo o un nuevo reemplazo, le devolveremos la mejor solución dentro de las 12 horas.

Todobarato24h Funda TPU Lisa Negra Compatible con Xiaomi Redmi S2 (5.99) € 3.73 in stock 1 new from €3.73

Amazon.es Features Part Number 1005010332 Model 1005010332 Color NEGRA

MaiJin Funda para Xiaomi Redmi S2 / Redmi Y2 (5,99 Pulgadas) Resistente a arañazos TPU Cubierta de Delgada Capa de Silicona en la Parte Posterior € 6.95 in stock 1 new from €6.95

Amazon.es Features Resistente a arañazos TPU cubierta de delgada capa de silicona en la parte posterior.

La funda flexible TPU amortigua los golpes, ofreciendo mayor protección contra golpes y accidentes para su teléfono.

Esta funda de tiene una suave capa ANTIDESLIZANTE de fácil agarre y también ayuda a prevenir caídas de superficies resbaladizas.

Acceso a Todos los Controles de los Botones y Características - Cortes de precisión para los altavoces, cámara y otros puertos.

Funda FÁCIL de ajustar y retirar.

HereMore 5 x Funda para Xiaomi Redmi S2, Carcasa Protectora Suave Mate en Silicona Gel TPU Ultra Delgado Antigolpes Cubierta de Protección para Redmi S2 [Rojo,Azul Oscuro,Rosa Oscuro,Verde,Amarillo] € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Amazon.es Features Diseñado específicamente para Xiaomi Redmi S2.

Hecho de material de goma de TPU flexible, resistente a los choques de alta calidad, previene con eficacia su teléfono de golpes accidentales, golpes o caídas durante el uso diario.

6 Pack Funda TPU de silicona flexible y duradero ofrece un agarre suave y cómodo.

El borde está un poco más alto que la pantalla y la cámara del teléfono para evitar que se dañe al caer sobre una superficie plana.

Fácil acceso a todos los botones, controles y puertos que puedes usar tu teléfono sin quitar la cubierta.

ZhuoFan Funda Xiaomi Redmi S2 Cárcasa Silicona Ultrafina Negra con Dibujos Diseño Suave TPU Gel Antigolpes de Protector Piel Case Cover Fundas para Movil Xiao mi Redmi S2 2019, Gato 2 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto para Xiaomi Redmi S2 - 5,99 Pulgadas

Hecho del material de TPU, suave y flexible, durable para el uso largo

Absorbe choque para proteger su Xiaomi Redmi S2 smartphone bien

Las propiedades antideslizantes le dan a su Xiaomi Redmi S2 mayor adherencia a las superficies

Los cortes precisos y el moldeado permiten un acceso total a todos los puertos, botones, cámaras, etc.

Max Power Digital Funda para móvil Xiaomi Redmi S2 Carcasa Transparente Reflectante Antigolpes Elegante Doble Rígida 2 en 1 Dura y Flexible (Xiaomi Redmi S2, Rosa) € 4.95 in stock 1 new from €4.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】Esta carcasa antichoques de diseño Colores Aurora es compatible con Xiaomi Redmi S2

【Protección completa】Resistente a los golpes, protege contra arañazos y rasguños. Los bordes levantados le sirven para proteger la pantalla de tocar las superficies directamente.

【Diseño creativo Aurora】 Haz que parezca una aurora real y hace que tu smartphone sea diferente y llamativo. 2 Fundas en 1: También puedes quitar la parte externa y quedarte con una carcasa de silicona flexible gris con diseño steampunk!

【Materiales Premium】Hecho con silicona de alta calidad combinado con material de policarbonato. Internamente totalmente flexible junto con una resistente carcasa externa dura, que proporciona amortiguación para proteger su móvil.

【Accesibilidad】 Esta funda le brinda acceso completo a puertos, botones, cámaras y otras características, y le brinda un agarre y manejo cómodos con una mano.

CJXHJY Funda para Xiaomi Redmi S2 + 2 Piezas Protector de Pantalla,Funda Móvil Funda Libro con Tapa Magnética Carcasa, función de Soporte y Ranuras para Tarjetas-Azul € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】:Diseñado específicamente para Xiaomi Redmi S2, estuche de cuero que se ajusta perfectamente permite un fácil acceso permanente a todas las conexiones, botones y cámaras de su teléfono.El producto incluye 1 * funda de cuero y 2 piezas de protector de pantalla de vidrio templado.

【Material de alta calidad】:Esta Funda está hecha del cuero PU de alta calidad y TPU flexible.El exterior de la carcasa es suave y hermoso, brinda un buen toque. Es a prueba de golpes y ofrece la máxima protección contra la suciedad, los golpes y los arañazos.

【Billetera Diseño & Acollador】La carcasa está diseñada con 3 ranuras para tarjetas y 1 ranura para efectivo, que puede almacenar efectivo, tarjetas de crédito o facturas.Le permite salir fácilmente sin llevar su billetera y ahorrar más espacio.tarjetas de crédito o facturas.El lado izquierdo del cover está equipado con un cordón desmontable.Es más conveniente llevar el teléfono móvil y evitar que se caiga.Le permite salir fácilmente sin llevar billetera.

【Hebilla magnética & Soporte Plegable】La carcasa CJXHJY con función de soporte le permite mirar la pantalla horizontalmente.se puede usar como soporte para ver películas o chatear por video fácilmente.Cierra la funda por el bloqueo magnético incorporado para proteger la pantalla del móvil, la seguridad de su efectivo y tarjeta bancaria cuando no lo usa.

【Servicio sin preocupaciones】Las fundas para teléfonos CJXHJY son un regalo excelente. Nos enorgullece ofrecer un servicio postventa perfecto, priorizando siempre la satisfacción del cliente. Si tienes otros problemas, simplemente contáctanos y haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarte. READ Los 30 mejores Toner Brother Dcp1510 capaces: la mejor revisión sobre Toner Brother Dcp1510

Oihxse Funda Dibujos Diamantes Brillantes Compatible Redmi S2 Transparente Silicona TPU Bumper Case Ultra Delgado Crystal Clear Anti-Choques Carcasa Protectora Cover(A10) € 5.98 in stock 1 new from €5.98

Amazon.es Features Funda silicona claro compatible con [Xiaomi Redmi S2]. Mariposa perfecto diseñado para lucirlo con la tendencia de moda de la carcasa trasera de tu Xiaomi Redmi S2.

Esta funda transparente para Xiaomi Redmi S2 con [Patrón Diamante], conserva la belleza del teléfono inteligente con su transparencia inmejorable, el patrón transparente elegante le da a su Xiaomi Redmi S2 un aspecto elegante y moderno.

Hecho de material de TPU silicona, suave y flexible, que es un material resistente a los golpes y a los arañazos, su teléfono está protegido de manera óptima contra el polvo, los arañazos y otras influencias externas.

Funda Xiaomi Redmi S2, la funda Es realmente agradable al tacto, es flexible, cubre bien los bordes del teléfono. La tinta premium resistente a los arañazos evita que el patrón se caiga fácilmente y se mantenga en nuevas condiciones.

Esperamos que los clientes tengan una experiencia de compra agradable en nuestra tienda. Si tiene algún problema durante el proceso de compra, comuníquese con nosotros a tiempo y haremos todo lo posible para resolverlo por usted.

Oihxse Funda Dibujos Animal Lindo Compatible Redmi S2 Carcasa Transparente Clear Silicona TPU Gel Suave Case Ultra Slim Anti-Golpes Anti-Arañazos Protection Cover(Elefante 3) € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features Funda silicona claro compatible con [Xiaomi Redmi S2]. Mariposa perfecto diseñado para lucirlo con la tendencia de moda de la carcasa trasera de tu Xiaomi Redmi S2.

Esta funda transparente para Xiaomi Redmi S2 con [Patrón Animal], conserva la belleza del teléfono inteligente con su transparencia inmejorable, el patrón transparente elegante le da a su Xiaomi Redmi S2 un aspecto elegante y moderno.

Hecho de material de TPU silicona, suave y flexible, que es un material resistente a los golpes y a los arañazos, su teléfono está protegido de manera óptima contra el polvo, los arañazos y otras influencias externas.

Funda Xiaomi Redmi S2, la funda Es realmente agradable al tacto, es flexible, cubre bien los bordes del teléfono. La tinta premium resistente a los arañazos evita que el patrón se caiga fácilmente y se mantenga en nuevas condiciones.

Esperamos que los clientes tengan una experiencia de compra agradable en nuestra tienda. Si tiene algún problema durante el proceso de compra, comuníquese con nosotros a tiempo y haremos todo lo posible para resolverlo por usted.

Sunrive Funda para Xiaomi Redmi S2, Silicona Slim Fit Gel Carcasa Case Bumper de Impactos y Anti-Arañazos Espalda Cover Lanyard(W11 Flor Oso) € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Amazon.es Features Diseñado para Xiaomi Redmi S2.

Protege su teléfono de golpes y arañazos.

Diseño inteligente que permite el acceso a todos los botones y funciones del teléfono.

Perfecto Ajuste / / Diseno estetico / Proteccion / Excelente contra los choques.

Material: TPU; Fácil de instalar y altamente resistente.

Bigcousin - Carcasa compatible con Xiaomi Redmi S2, carcasa con cordón, funda protectora de silicona con collar portátil, arco iris amarillo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos.

correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas.

La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto, flexible, resistente con proteccion extra anti golpes, que protegerá tu smartphone de golpes y caídas

Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente.

Esta cuerda no es un juguete y se debe mantener alejada de los niños.

TUUNKMUY Xiaomi Redmi S2 Funda con tapa, flor en relieve de cuero de primera calidad, cierre magnético, protección completa, funda de teléfono con ranuras para tarjetas, soporte para Xiaomi Redmi S2, € 9.22 in stock 1 new from €9.22

Amazon.es Features Elegante y lujoso: fabricado con piel sintética de alta calidad, lo que te da una sensación súper suave y suave al tacto. Las costuras son uniformes, apretadas y duraderas. Proporciona una protección completa para tu Xiaomi Redmi S2.

Funda tipo cartera 2 en 1: con 2 ranuras para tarjetas, una ranura visible para identificación y bolsillo con cremallera para dinero. Puedes llevar tus tarjetas de identificación, tarjetas de crédito/débito, licencia de conductor, varios dinero en efectivo y pequeñas notas sin tener que llevar tu voluminosa cartera contigo.

Soporte integrado: el soporte estable te permite hacer videollamadas con manos libres, leer o ver películas, liberar tus manos de trabajo más eficiente. Un cierre magnético elástico ofrece una protección sólida junto con espacio para tu identificación y tarjetas de crédito esenciales y teléfono Xiaomi Redmi S2. Una pequeña correa de muñeca es muy conveniente cuando no tienes más manos para llevar tu teléfono.

Protección completa de 360°: piel sintética duradera de alta calidad para Xiaomi Redmi S2 y carcasa interior de TPU suave actualizada, que ofrece una protección completa del cuerpo y la pantalla de tu teléfono. Con la función de antigolpes y antihuellas. Cuatro ángulos fuertes anticaídas, diseño de absorción de impactos. Los bordes aumentados alrededor de la lente protegen tu cámara. Larga vida útil de tu teléfono.

Impresiona a todos con tu elegante funda: Deslumbra a tus amigos y compañeros de trabajo con una funda clásica atemporal para Xiaomi Redmi S2 con cierre magnético, que está hecha de piel sintética resistente, suave y ecológica que no se mancha ni se decolora.

Todobarato24h Funda Libro Ventana Negra Compatible con Xiaomi Redmi S2 (5.99) € 5.22 in stock 1 new from €5.22

Amazon.es Features Part Number 1005010346 Model 1005010346 Color NEGRA

N Newtop Funda compatible para Xiaomi Redmi S2, HQ Lateral Funda Libro Flip Cierre Magnético Billetera Simil Cuero Stand (Blanco) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【Compatibilidad】Solo para Xiaomi Redmi S2

【Materiales】Exterior de piel sintética e interior de TPU donde se aplica el smartphone. Fabricado con los mejores materiales a medida Newtop, gracias a la carcasa interior suave de TPU transparente se adapta perfectamente, dejando abiertos los orificios para las conexiones.

【Cartera】Al abrir la funda, encontramos 2 simpáticas ranuras para tarjetas/tarjeta de crédito y bolsillo oculto interior donde puedes poner billetes de papel. Gracias a estos pequeños bolsillos podrás tener una funda tipo cartera All in One.

【Accesibilidad】Protección total de 360°, todos los botones y la cámara son perfectamente accesibles, sin tener que quitar el teléfono de la funda. Permite un uso perfecto con la carcasa.

【Otras funciones】El cierre es magnético y gracias al clip "lengüeta" resistente y ligeramente más grande que otras fundas, permite un cierre bien estable sin el riesgo de que se abra inadvertidamente. Función stand para la visualización, apoyando en horizontal el smartphone y inclinado, de vídeo y más.

Sunrive Funda para Xiaomi Redmi S2, Silicona Slim Fit Gel Transparente Carcasa Case Bumper de Impactos y Anti-Arañazos Cojín de Aire Espalda Cover(TPU Gato 2) € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Amazon.es Features Diseñado para Xiaomi Redmi S2.

Protege su teléfono de golpes y arañazos.

Diseño inteligente que permite el acceso a todos los botones y funciones del teléfono.

Perfecto Ajuste / / Diseno estetico / Proteccion / Excelente contra los choques.

Material: TPU; Fácil de instalar y altamente resistente.

CJXHJY Funda para Xiaomi Redmi S2,Flip Billetera Funda de Cuero,Funda de Cuero PU con Cáscara de TPU[4 Ranuras][Soporte Plegable]-Púrpura € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features 【Compatibilidad】:Diseñado específicamente para Xiaomi Redmi S2, estuche de cuero que se ajusta perfectamente permite un fácil acceso permanente a todas las conexiones, botones y cámaras de su teléfono.

【Material de alta calidad】:Esta Funda está hecha del cuero PU de alta calidad y TPU flexible.El exterior de la carcasa es suave y hermoso, brinda un buen toque. Es a prueba de golpes y ofrece la máxima protección contra la suciedad, los golpes y los arañazos.

【Billetera Diseño & Acollador】La carcasa está diseñada con 3 ranuras para tarjetas y 1 ranura para efectivo, que puede almacenar efectivo, tarjetas de crédito o facturas.Le permite salir fácilmente sin llevar su billetera y ahorrar más espacio.tarjetas de crédito o facturas.El lado izquierdo del cover está equipado con un cordón desmontable.Es más conveniente llevar el teléfono móvil y evitar que se caiga.Le permite salir fácilmente sin llevar billetera.

【Hebilla magnética & Soporte Plegable】La carcasa CJXHJY con función de soporte le permite mirar la pantalla horizontalmente.se puede usar como soporte para ver películas o chatear por video fácilmente.Cierra la funda por el bloqueo magnético incorporado para proteger la pantalla del móvil, la seguridad de su efectivo y tarjeta bancaria cuando no lo usa.

【Servicio sin preocupaciones】Las fundas para teléfonos CJXHJY son un regalo excelente. Nos enorgullece ofrecer un servicio postventa perfecto, priorizando siempre la satisfacción del cliente. Si tienes otros problemas, simplemente contáctanos y haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarte.

CUAgain Funda Compatible con Xiaomi Redmi S2/Y2 Silicona Dibujos Motivo Negro Kawaii Ultrafina One Piece Carcasa Redmi S2 Case Antigolpes Bumper Protección Resistente Cover,Corazón € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Amazon.es Features Funda Silicona Motivo Negro One Piece Kawaii Mate Vintage para Xiaomi Redmi S2/Y2

Funda Xiaomi Redmi S2/Y2. Diseño ultra delgado, mantenga la apariencia original de su teléfono

Cover Xiaomi Redmi S2/Y2. El patrón creativo mantiene la belleza original de su teléfono

Diseño simple de una sola pieza, fácil de instalar y quitar

Varios motivo: mármol, panda, flamencos, tigre, gato, perro, león, elefante, jirafa, búho, unicornio, mandala, cactus, flores, París. Color: negro, blanco, blanca, gris, amarilla, oro rosa, rosa, verde, azul, púrpura, naranja, rojo, plata 360 grados, goma READ Los 30 mejores huawei mate 20 funda capaces: la mejor revisión sobre huawei mate 20 funda

TuMundoSmartphone Funda Gel Transparente para XIAOMI REDMI S2 diseño Mandala Dibujos € 7.95 in stock 1 new from €7.95

Amazon.es Features En Stock. Envío desde ESPAÑA. Envío Gratis por Paquete de Correos con Número de Seguimiento. Envío Urgente Disponible por Correos Express.

Suhctup Compatible con Xiaomi Redmi S2 Funda para Silicona con Dibujos Animados Diseño Cárcasa Ultra-Fina Transparente Suave TPU Choque Cojín de Esquina Parachoque Caso-Libélula Azul € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD : Es adecuada para Xiaomi Redmi S2.

APARIENCIA DE MODA : El diseño transparente de la carcasa del teléfono móvil puede conservar los colores originales del Xiaomi Redmi S2, y los lindos dibujos animados son claros e interesantes, lo que hace que su Xiaomi Redmi S2 sea elegante y personal.

MATERIAL DE TPU DURADERO : Silicona de TPU flexible y de alta calidad, no tóxica y respetuosa con el medio ambiente, protege perfectamente su Xiaomi Redmi S2 del polvo, puede resistir arañazos y desgaste en la vida diaria, es fácil de instalar y desmontar y no se deforma.

PROTECCIÓN INTEGRAL : El material de silicona ultrafino es a prueba de golpes y las cuatro esquinas están engrosadas, lo que refuerza la función de absorción y protección de las cuatro esquinas y proporciona una fuerte protección para su Xiaomi Redmi S2.

SERVICIO CALIDAD : Si hay algún defecto o algún problema de calidad, contáctenos por correo electrónico, resolveremos el problema por usted dentro de las 24 horas.

NEKOYA Funda Compatible con Xiaomi Redmi S2,Funda Tipo Cartera de Cuero con Ranura para Tarjeta,Soporte y Cierre magnético,Funda Caso para Xiaomi Redmi S2 € 6.88 in stock 1 new from €6.88

Amazon.es Features [1]ULTRA DELGADO: Funda fabricado en imitación de cuero de alta calidad (PU) con un soporte interno para SOFT TPU a prueba de golpes, este estuche para billetera de es ultra sottile, no voluminoso en el bolsillo y la chaqueta, luce elegante.

[2] CARTERA DE CUERO PROTECTORA: La funda diseñada con 3 tarjetas + 1 ranura de bolsillo, mantenga su tarjeta de presentación, tarjetas de crédito, efectivo, etc. Además, el cierre magnético para facilitar la apertura y el cierre, hace que el sea más seguro

[3] Flexible y duradero: además de la apariencia especial que brinda la cubierta de su teléfono inteligente, la cubierta antideslizante, antisalpicadura y resistente protege su teléfono.

[4] Sensación de la mano muy agradable. El material suave y flexible de la funda protectora es cómodo, cómodo y práctico en la mano.

[5] La mejor relación calidad-precio. Rendimiento y calidad superiores en comparación con el precio bajo.

Funda para Xiaomi Redmi S2, funda de piel con estampado de flores, funda con tapa, función atril, cierre magnético, color verde € 9.27 in stock 1 new from €9.27

Amazon.es Features Compatibilidad: funda única de estilo flip para Xiaomi Redmi S2, comprueba el modelo de tu teléfono móvil antes de comprar. Es una combinación perfecta para el teléfono móvil.

Material de alta calidad: fundas para teléfono móvil Xiaomi Redmi S2 -Hecho de piel sintética de alta calidad y fácil de limpiar con carcasa de policarbonato duro en el interior.

Ranura para tarjetas y monedero: Xiaomi Redmi S2 de piel, cierre magnético inteligente con imanes ocultos, fácil de abrir o cerrar y cerrar el teléfono perfectamente.

Estilo: protección profesional para tu teléfono móvil con diseño resistente a los arañazos, golpes, suciedad o polvo. Al mismo tiempo, proporciona una protección estable para la pantalla de su teléfono cuando se basa en superficies irregulares.

Soporte integrado: para ver películas o navegar por Internet en el ángulo perfecto. Adecuado para todas las conexiones de su teléfono. Todos los agujeros son accesibles para el uso libre de las teclas de función.

Suhctup Case Compatible con Xiaomi Redmi S2 Funda Silicona Transparente Dibujos Diseño TPU Bumper Crystal Ultra Slim Antigolpes Protection Cárcasa Cover para Xiaomi Redmi S2,Flor 5 € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD:Diseñada especialmente para Xiaomi Redmi S2. ofrece una protección extra sin añadir volumen a tu dispositivo. Perfil delgado y agarre cómodo.

PATRONES ANIMALES ÚNICOS:Xiaomi Redmi S2 Funda con Dibujos, diferentes patróns que satisfacen su elección. Un dibujo muy moda, elegant, especial y bonito, que su Xiaomi Redmi S2 sea más encantador yartístico. Xiaomi Redmi S2 Silicona de Piel es mejor regalo para sus niñas / niños, familiares, amigos, etc.

PROTECCIÓN COMPLETA:silicona TPU flexible de primera calidad, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente. Esta Xiaomi Redmi S2 Ultra Slim Cárcasa Case resistente a los golpes, rasguños y las lágrimas y evita la acumulación de polvo y aceite. Diseño especial para el orificio de la cámara más alto que su cámara para proteger por completo Xiaomi Redmi S2 cámara.

BUEN DISIPACIÓN:Utiliza diseño especial de micro puntos para evitar las burbujas de agua entre fundas y espalda de movil,sin grasa ni huellas dactilares, y alcanzar un buen disipación de calor que le permite cargar sin quitar el estuche.

FELIZ COMPRA:Otorgamos gran importancia a la experiencia de compra de los clientes. Si tiene alguna pregunta sobre los productos que compra, contáctenos a tiempo, haremos nuestro mejor esfuerzo para brindarle la mejor solución.

