Los 30 mejores Cartulinas Colores A4 capaces: la mejor revisión sobre Cartulinas Colores A4

Fixo Paper 00001493 – Paquete de cartulinas de colores A4 – Surtido de colores claros, 50 unidades, 180g € 4.80

Amazon.es Features

Amazon.es Features Cartulina de 180g/m²

Surtido de colores claros: amarillo limón, marfil, rosa, azul cielo y verde agua.

Paquete de 50 cartulinas tamaño A4 (297 x 210 mm)

Con certificado FSC. Garantiza que los productos proceden de fuentes responsables.

Fixo Paper es una marca que pertenece a Grafoplás

perfect ideaz cartulina cuché A4 de colores 50 hojas, cartulina, de color, en 10 colores diferentes, grosor de 300g/m², hojas de la máxima calidad € 13.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features EXCELENTES CARACTERÍSTICAS – cartulina extra resistente de 300 g/m², gran intensidad de color, no destiñe sus colores, no pierde el color gracias a su excelente fotoestabilidad, MADE IN GERMANY, certificado “El ángel azul”

FORMATO RECORTABLE – medidas exactas de 210 x 297 mm (DIN A4), fácilmente recortable

SELECCIÓN COLORIDA – 10 excelentes cartulinas coloridas cada una con 5 hojas (blanco, amarillo, amarillo oscuro, rojo, rosa, azul celeste, azul real, verde hierba, marrón chocolate, negro)

VERSÁTIL – múltiples usos para diferentes ideas de manualidades que requieren una determinada estabilidad y resistencia

MANUALIDADES DIVERTIDAS – Material popular para toda la familia, para grandes y pequeños, para dibujar, imprimir, manualidades, p.ej. para collages, bolsas escolares, álbumes de fotos, tarjetas de felicitación, figuras de papel y mucho más

Cartulinas Colores € 5.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features Cartulinas de 170 g/m²

Colores intensos: Amarillo, naranja, rojo, verde y azul

Tamaño cartulina: A4 (21 x 29,7 cm)

Bloc Encolado, A4, 30 Hojas, Canson Kids Cartulina 120g Surtido € 4.70

Amazon.es Features

Amazon.es Features Bloc A4 de cartulinas de colores surtidas

Dibujar, cortar y pegar con papeles de color permite al niño desarrollar sus capacidades motrices y su imaginación

La primera página contiene una plantilla para aprender las formas y aprender divirtiéndose

Gramaje de las cartulinas: 120g

OfficeTree 50 Hoja de papel de color pastel A4-300g/m² niños cartulina para para hacer manualidades, diseñar - 10 tonos pastel € 9.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features MEZCLA DE COLORES - 50 pliegos de cartulina de colores pastel DIN A4, 10 tonos de pastel, 300 g/ m²

LE PERMITE SER CREATIVO - Cartulina de alta calidad de OfficeTree para trabajos creativos, arte, bricolaje, decoraciones y proyectos de manualidades

DE USO VERSÁTIL - ideal para dibujar y diseñar, para collages, embalajes de regalo, tarjetas de felicitaciones, álbumes de fotos

PRECISAMENTE EL ADECUADO - Formato de cartulina de 210x297 mm, se puede recortar fácilmente, adecuado para impresora con la opción de ajuste correspondiente

BUENA SIN EXCEPCIÓN - Cartulina para manualidades de calidad premium, teñida y resistente a la luz, de color muy intenso

Cartulina de colores A4, 100 unidades, 230 g, 20 colores variados, papel de origami, manualidades y decoración, papel de dibujo y corte, papel de impresora de colores (297 x 210 mm) € 19.99 € 17.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features Tarjeta tamaño A4 de color, 29,7 x 21 cm, 230 gramos.

Papel de Origami de colores 20 colores variados, 5 hojas de cada color. El papel de colores es suave y radiante, y el color es armonioso y hermoso.

Cartulina de colores de tamaño A4, no corrosiva, sin polvo de papel, no amarillea ni es quebradiza.

Perfecto para manualidades y artesanías: origami hecho a mano (grullas de papel), papel cortado, papel de dibujo, impresión/copia a color, páginas interiores de tarjetas de invitación, fondo de marco de fotos, papel de catálogo, etc.

Colores incluidos: verde oscuro, verde, verde claro, azul cobalto, azul, azul claro, oro, amarillo claro, violeta, morado claro, morado claro, rojo oscuro, rosa, naranja, rosa, rosa claro, marrón, negro, gris, blanco.

OfficeTree 104 Papel Colores A4 130g/m² - Folios de Colores A4 para Hacer Manualidades Diseñar - 10 Tonos de Color y Lazos de Oro y Plata € 9.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features MEZCLA DE COLORES - 104 Hojas de Colores A4 10 tonalidades de color 130 g/m², más láminas de oro y plata

LE PERMITE SER CREATIVO - Papel de Colores a4 de OfficeTree para trabajos creativos, arte, bricolaje, decoraciones y proyectos de manualidades

DE USO VERSÁTIL - Folios DIN A4 colores ideal para dibujar y diseñar, para collages, embalajes de regalo, tarjetas de felicitaciones, álbumes de fotos

PRECISAMENTE EL ADECUADO - Folios Colores A4 Formato de cartulina de 210x297 mm, se puede recortar fácilmente, adecuado para impresora con la opción de ajuste correspondiente

BUENA SIN EXCEPCIÓN - Folios Colores Cartulina para manualidades de calidad premium, teñida y resistente a la luz, de color muy intenso

Dohe 30093 - Pack de 50 cartulinas, A4, color canario € 3.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features Cartulinas de colores de 180 g/m2

Aptas para uso escolar, con PH neutro, libres de cloro elemental (ECF) y con colorantes directos biodegradables

Paquete de 50 cartulinas tamaño A4

Pack 50 Cartulinas Color Crema Tamaño A4 180g € 3.60

Amazon.es Features

Amazon.es Features Nuestras cartulinas están compuestas con un material de gran calidad y tacto agradable además de ser resistente. Se pueden utilizar para recortar, colorear y pegar fácilmente.

La cartulina es uno de los materiales más utilizados para realizar manualidades de toda clase. Esto, es gracias a su adaptabilidad y a su gran variedad de posibilidades dado que se trata de un material muy resistente e igualmente flexible. Además, al estar disponible en una amplia gama de colores.

Tenemos a tu disposición una amplia gama de soluciones gráficas en cartulinas blancas y de colores con buenas características de estabilidad, plegado, troquelado, guillotinado y hendido, y excelente reproducción de tonos. Ideal para invitaciones, tapas, tarjetas de visita, carpetas, trípticos, felicitaciones, postales, menú, etc.

Disponemos de todo tipo de productos de papeleria: cartulinas de todos los colores y tamaños, papel kraft, carpetas y mucho mas. Echa un vistazo a nuestro catalogo.

Estamos siempre a tu disposición para ofrecerte un servicio de atención al cliente profesional. Si decide que este producto no es el adecuado recibirá un reembolso completo dentro de los primeros 30 días. La garantía de fábrica solo está disponible a través de vendedores autorizados.

OfficeTree 54 Papel de Color A4-220g/m² niños cartulina para para hacer manualidades, diseñar - 10 tonos de color y lazos de oro y plata 130g/m² € 9.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features MEZCLA DE COLORES - 54 pliegos de cartulina de colores DIN A4,10 tonalidades de color 220 g/m², más láminas de oro y plata 130 g/m²

LE PERMITE SER CREATIVO - Cartulina de alta calidad de OfficeTree para trabajos creativos, arte, bricolaje, decoraciones y proyectos de manualidades

DE USO VERSÁTIL - ideal para dibujar y diseñar, para collages, embalajes de regalo, tarjetas de felicitaciones, álbumes de fotos

PRECISAMENTE EL ADECUADO - Formato de cartulina de 210x297 mm, se puede recortar fácilmente, adecuado para impresora con la opción de ajuste correspondiente

BUENA SIN EXCEPCIÓN - Cartulina para manualidades de calidad premium, teñida y resistente a la luz, de color muy intenso

APLI 15279 - Papel color surtido intenso A4 100 hojas € 4.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features Papel de colores de 80 g/m²

Colores intensos: Morado, verde, azul, amarillo y rojo

Tamaño papel: A4 (21 x 29,7 cm)

Blanco, A4 300 g/m² Papel de Colores Cartulina Carton, 50 hojas € 10.90

Amazon.es Features

Amazon.es Features 300 g/m² Papel. Paquete de 50 hojas.

Color: Blanco

Dimensión: 29.7 x 21 cm. Tamaño A4

Imprima con impresoras láser y de inyección de tinta.

Superficie mate Ideal para escribir o dibujar. READ Los 30 mejores Gafas Con Luz capaces: la mejor revisión sobre Gafas Con Luz

BLOC CARTULINAS DE COLORES QUIJOTE PAPER WORLD - Hojas de colores, 20 hojas, tamaño A4, 160gr/m² para Manualidades y scarpbooking, 10 colores - PACK 2 Uds € 10.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features PACK 2 BLOCS DE CARTULINA: Bloc de manualidades para dibujar, pintar, hacer manualidades, decorar tarjetas, invitaciones y carpetas. Uso escolar o personal.

TAMAÑO A4: Las cartulinas tienen tamaño A4 que se pueden recortar, colorear y pegar fácilmente.

HOJAS: 10 Hojas por cada bloc, es decir, un total de 20 Hojas de 160gr/m2. 20 cartulinas de 42x29.7cm de alta calidad, resistentes en el tiempo.

HOJAS DE COLORES: el pack incluye 20 hojas / papeles de colores ( Negro, azul claro, azul, verde claro, verde, rojo, rosa, naranja, amarillo, blanco ) para usarlo al gusto de cada uno y poder dibujar, pintar, colorear, recortar, pegar, decorar y más.

DIFERENTES USOS: gracias a su alto gramaje, usa estas cartulinas u hojas para diferentes actividades como manualidades o trabajos de scrapbooking.

perfect ideaz cartulina cuché A4 de pastel, 50 hojas, cartulina de color, en 10 colores diferentes, grosor de 300g/m², hojas de la máxima calidad € 15.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features EXCELENTES CARACTERÍSTICAS – cartulina extra resistente de 300 g/m², gran intensidad de color, no destiñe sus colores, no pierde el color gracias a su excelente fotoestabilidad, MADE IN GERMANY, certificado “El ángel azul”

FORMATO RECORTABLE – medidas exactas de 210 x 297 mm (DIN A4), fácilmente recortable

SELECCIÓN COLORIDA – 10 excelentes cartulinas coloridas cada una con 5 hojas (blanco de Perl, color beige, limones de pastel, amarillo, albaricoque, verde, azul de cielo, color verde menta de mayo, de hielo, azul, morado, rosa)

VERSÁTIL – múltiples usos para diferentes ideas de manualidades que requieren una determinada estabilidad y resistencia

MANUALIDADES DIVERTIDAS – Material popular para toda la familia, para grandes y pequeños, para dibujar, imprimir, manualidades, p.ej. para collages, bolsas escolares, álbumes de fotos, tarjetas de felicitación, figuras de papel y mucho más

Dohe 30170 - Pack de 100 papeles A4, 80 g., multicolor intenso € 5.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features Papel multifunción de 80 g. Intenso

Color intenso

Apto para fotocopiadoras, impresoras láser y chorro de tinta

Tamaño A4

Pack 100 Cartulinas Color Blanco Tamaño A4 180g € 6.50

Amazon.es Features

Amazon.es Features Nuestras cartulinas están compuestas con un material de gran calidad y tacto agradable además de ser resistente. Se pueden utilizar para recortar, colorear y pegar fácilmente.

La cartulina es uno de los materiales más utilizados para realizar manualidades de toda clase. Esto, es gracias a su adaptabilidad y a su gran variedad de posibilidades dado que se trata de un material muy resistente e igualmente flexible. Además, al estar disponible en una amplia gama de colores.

Tenemos a tu disposición una amplia gama de soluciones gráficas en cartulinas blancas y de colores con buenas características de estabilidad, plegado, troquelado, guillotinado y hendido, y excelente reproducción de tonos. Ideal para invitaciones, tapas, tarjetas de visita, carpetas, trípticos, felicitaciones, postales, menú, etc.

Disponemos de todo tipo de productos de papeleria: cartulinas de todos los colores y tamaños, papel kraft, carpetas y mucho mas. Echa un vistazo a nuestro catalogo.

Estamos siempre a tu disposición para ofrecerte un servicio de atención al cliente profesional. Si decide que este producto no es el adecuado recibirá un reembolso completo dentro de los primeros 30 días. La garantía de fábrica solo está disponible a través de vendedores autorizados.

Color Copy CCA4200 - Pack de 250 hojas, 200 g, A4 € 16.44

Amazon.es Features Marca-COLOR COPY

Referencia-CCA4200

Pack de 250 hojas, 200 g, A4

100 Hojas colore origami papel Cartulina de colores Papel para Origami A4 210 * 297mm,20 Colores Papel para Origami,Grosor de 70g/m²,Para Proyectos de Artes y Oficios e Impresión € 10.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features Alta calidad:El papel de color fino es fácil de marcar, doblar y cortar limpiamente, no tiene rebabas, ideal para todo tipo de aplicaciones de artesanía, especialmente adecuado para origami y copia o impresión

Material: The A4 paper is made of 70 (GSM) High Quality artesanal paper; Dimensiones: Tamaño A4,210*297mm

Papeles universales para origami, perfectos para manualidades y proyectos de arte, grúas, aviones, flor rosa,etc.

Recordatorio: este producto es adecuado para origami manual. Puede ser delgado al tacto. Si quieres cartón más grueso. Puedes comprar nuestro papel A4 en color de 120g

El paquete incluye: 100 hojas de 20 colores para obtener papel A4 de colores.

Color Copy CCA4200 - Paquete 250 hojas de papel, 200 g/m², A4 € 26.24 € 18.55

€ 18.55 in stock 6 new from €12.45

3 used from €16.06

Amazon.es Features

Amazon.es Features paper_finish: uncoated

Exacompta 420007E - Lote de 100 Subcarpetas Forever® 180, Color Naranja € 12.65 € 12.27

Amazon.es Features

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lote de 100 Subcarpetas Forever 180

Cartulina 170 gr/m²

Tamaño 24x32 cm para A4

Color: Naranja

OfficeTree Cartulina con Purpurina A4 Colorido - Cartulina Purpurina 15 Colores - 35 Hojas 250g/m² - Papel de Cartulina Brillante para hacer manualidades y crear diseños únicos € 12.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features EFICAZ - 35 hojas de papel de cartulina brillante duro, parte superior con efecto de brillo, 15 colores, parte trasera de color blanco, formato DIN A4, 250 g/m²

PARA DISEÑOS CREATIVOS - Papel de cartulina brillante OfficeTree de alta calidad para trabajos creativos, manualidades, DIY, decoraciones o proyectos de bricolaje.

DIVERSIÓN INFINITA DE BRICOLAJE - Ideal para collages, envoltorios de regalo, tarjetas de felicitación, tarjetas de mesa, álbumes de fotos, libros de recortes y mucho más.

EL FORMATO IDEAL - Hojas de cartulina brillantes OfficeTree con un formato exacto de 210 x 297 mm,

BRILLANTE - Cartulina de alta calidad para manualidades, especialmente de colores intensos y resistentes a la luz. Garantizan una gran diversión en la guardería, la escuela, en familia y en el trabajo.

Folia 678 - Bloc de 10 hojas de papel de color y cartulina, DIN A4, varios colores , color/modelo surtido € 4.38 € 3.85

Amazon.es Features

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bloc con papel de color y cartón fotográfico.

Colores pastel, colores surtidos.

Consta de un total de 20 hojas (10 x papel de color y 10 x cartulinas).

Formato: DIN A4.

Ideal para múltiples manualidades.

OfficeTree 54 Papel de Color A4-300g/m² niños cartulina para para hacer manualidades, diseñar - 10 tonos de color y lazos de oro y plata € 11.99

Amazon.es Features

Amazon.es Features MEZCLA DE COLORES - 54 pliegos de cartulina de colores DIN A4,10 tonalidades de color 300 g/m², más láminas de oro y plata

LE PERMITE SER CREATIVO - Cartulina de alta calidad de OfficeTree para trabajos creativos, arte, bricolaje, decoraciones y proyectos de manualidades

DE USO VERSÁTIL - ideal para dibujar y diseñar, para collages, embalajes de regalo, tarjetas de felicitaciones, álbumes de fotos

PRECISAMENTE EL ADECUADO - Formato de cartulina de 210x297 mm, se puede recortar fácilmente, adecuado para impresora con la opción de ajuste correspondiente

BUENA SIN EXCEPCIÓN - Cartulina para manualidades de calidad premium, teñida y resistente a la luz, de color muy intenso READ Los 30 mejores Archivador Anillas A4 capaces: la mejor revisión sobre Archivador Anillas A4

100 Hojas, A4 120 g/m² Papel de Colores Folios - 10 Colores € 9.90

Amazon.es Features

Amazon.es Features 120 g/m² Papel. Paquete de 100 hojas.

10 colores. Rojo, azul claro, naranja, rosa, amarillo, azul, morado, verde, violeta.

Dimensión: 29.7 x 21 cm. Tamaño A4

Imprima con impresoras láser y de inyección de tinta.

Superficie mate Ideal para escribir o dibujar.

Canson Escolar Paquete A4, (50 Hojas) Guarro Cartulina IRIS 240g Crema € 11.95

Amazon.es Features

Amazon.es Features Cartulina de color, libre de ácido, ligeramente satinada y coloreada en pasta con pigmentos sólidos a la luz

Ofrece dureza y regularidad en su superficie

Se pega fácilmente con los pegamentos de uso escolar

Aplicación: Dibujo y manualidades

APLI 14483 - Bloc de cartulinas surtidas 32 x 24 cm 10 hojas € 5.77

Amazon.es Features

Amazon.es Features Bloc de cartulinas de 170 g/m²

Colores surtidos: negro, marrón, naranja, rojo, lila, verde, azul, rosa, amarillo y blanco

Tamaño cartulina: 32 x 24 cm

EAST-WEST Trading 50 hojas de cartón fotográfico de colores surtidos, DIN A4, 10, alta calidad de 220 g/m² € 9.95

Amazon.es Features

Amazon.es Features 50 hojas de cartulina fotográfica, 10 colores diferentes

Formato DIN A4: 21 x 29,7 cm

Ideal para álbumes de recortes

Para todo tipo de manualidades, artes y manualidades. Tarjetas de felicitación, invitaciones de cumpleaños y boda, menús, invitaciones, ocasiones especiales, etc.

Material: 220 g/m²

PAPEL COLOR CAMPUS DIN A4 PAQUETE DE 10 COLORES SURTIDOS 100 HOJAS 80 GRAMOS € 4.55

Amazon.es Features

Amazon.es Features Tamaño A4

Colores surtidos

Papel de 80 gramos

Pack 50 Cartulinas Color Amarillo Fuerte Tamaño A4 180g € 4.10

Amazon.es Features

Amazon.es Features Nuestras cartulinas están compuestas con un material de gran calidad y tacto agradable además de ser resistente. Se pueden utilizar para recortar, colorear y pegar fácilmente.

La cartulina es uno de los materiales más utilizados para realizar manualidades de toda clase. Esto, es gracias a su adaptabilidad y a su gran variedad de posibilidades dado que se trata de un material muy resistente e igualmente flexible. Además, al estar disponible en una amplia gama de colores.

Tenemos a tu disposición una amplia gama de soluciones gráficas en cartulinas blancas y de colores con buenas características de estabilidad, plegado, troquelado, guillotinado y hendido, y excelente reproducción de tonos. Ideal para invitaciones, tapas, tarjetas de visita, carpetas, trípticos, felicitaciones, postales, menú, etc.

Disponemos de todo tipo de productos de papeleria: cartulinas de todos los colores y tamaños, papel kraft, carpetas y mucho mas. Echa un vistazo a nuestro catalogo.

Estamos siempre a tu disposición para ofrecerte un servicio de atención al cliente profesional. Si decide que este producto no es el adecuado recibirá un reembolso completo dentro de los primeros 30 días. La garantía de fábrica solo está disponible a través de vendedores autorizados.

