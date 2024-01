Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores huawei mate 20 funda capaces: la mejor revisión sobre huawei mate 20 funda Productos de oficina Los 30 mejores huawei mate 20 funda capaces: la mejor revisión sobre huawei mate 20 funda 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de huawei mate 20 funda?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ huawei mate 20 funda del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ivoler Funda para Huawei Mate 20, Carcasa Protectora Antigolpes Transparente con Cojín Esquina Parachoques, Suave TPU Silicona Caso Delgada Anti-Choques Case € 6.95 in stock 1 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Compatible con Huawei Mate 20.

[Mantente Original] --- Su TPU transparente es antiamarilleante y permite mostrar el aspecto original de tu teléfono. Ligero y delgado, no agregue abultar a su teléfono. El diseño interno de pequeños puntos evita una marca de agua fea contra la parte posterior y los lados del teléfono. Además, es resistente a huellas.

[Diseño Resistente a Los Golpes] --- Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.

[Pantalla y Protección de La Cámara] --- Funda from iVoler no solo proporciona un bisel de 1 mm más alto para la cámara, sino que también da labios de 0,5 mm más altos a la pantalla para que actualice aún más la protección de la pantalla.

[Ajuste Perfecto] --- Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Fácil de instalar y quitar.

Peakally Funda Huawei Mate 20, Negro TPU Suave Funda para Huawei Mate 20 Carcasa Flexible Ligero Fundas [Resistente a arañazos] [Ultrafina Delgado] -Negro € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de TPU de alta calidad --- Fundas para teléfonos móviles flexibles, delgadas y ligeras hechas de TPU de silicona negra de alta calidad, protege su teléfono de arañazos, golpes y previene abolladuras molestas.

Superficie mate lisa --- La superficie suave y sedosa del exterior mate se siente bien en la mano, lo que ayuda a reducir las huellas dactilares o los depósitos de grasa, y es fácil de limpiar.

Ultra delgado y liviano --- Con solo 1 mm de grosor, peso 18g, sin carga adicional en su dispositivo, conserva por completo la belleza original de su teléfono.

Corte preciso --- Ajuste perfecto, permite un fácil acceso a todos los botones para un uso suave, las conexiones son de fácil acceso sin quitar la funda protectora.

Garantía de por vida --- La satisfacción del cliente es importante para nosotros y haremos todo lo posible para lograrlo. Si no le gusta el caso, le devolveremos el 100% de su dinero. Además, está protegido durante toda la vida del caso, por lo que no tiene nada que perder.

Peakally Funda Huawei Mate 20, Transparente Silicona Funda para Huawei Mate 20 Carcasa Flexible Claro Ligero TPU Fundas [Antideslizante] [Resistente a arañazos] -Transparente € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Prima de material de TPU --- Las fundas de teléfonos móviles flexibles, delgadas y livianas están hechas de TPU de silicona transparente de alta calidad, protege su teléfono de arañazos, golpes y previene abolladuras molestas.

Delgado y ligero --- con solo 1.2 mm de grosor, peso 18g, sin carga adicional en su dispositivo, también ofrecemos garantía de por vida.

Alta transparencia --- Hecho para Huawei Mate 20, el material transparente definitivo conserva por completo el diseño original de su teléfonos móviles.

Corte preciso --- Ajuste perfecto, los cortes de precisión permiten un fácil acceso a todos los botones sin ningún obstáculo.

Diseño de patrón de puntos --- Diseño de puntos Evita las burbujas de agua y mejora la disipación de calor, mejora la vida de su teléfonos móviles.

kwmobile Carcasa Colgante Compatible con Huawei Mate 20 Funda con Cuerda - Funda con Correa Colgante Ajustable - Negro Mate € 9.99 in stock 2 new from €9.99

1 used from €8.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20.

SIEMPRE SEGURO: Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga, por ejemplo en el caso de que se resbale de las manos.

TÁCTO AGRADABLE: La cubierta está hecha de silicona suave, muy agradable al tacto. Además su acabado mate le dará un estilo elegante a tu teléfono inteligente.

GRAN PROTECCIÓN: Con este cover con cuerda para teléfono inteligente podrás usar tu móvil en la calle sin riesgo a que te lo roben. Además, es ideal para usarlo en festivales y conciertos ¡Estarás mucho más cómodo!

NOTA IMPORTANTE: Esta cuerda no es un juguete y se debe mantener alejada de los niños. READ Los 30 mejores Trituradoras De Papel capaces: la mejor revisión sobre Trituradoras De Papel

kwmobile Carcasa Compatible con Huawei Mate 20 Funda con Cuerda - Funda con Correa Colgante - Cordón Ajustable - Bordes elevados - Flores Cerezo cayendo € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20.

CON COLGANTE: Usa esta cubierta protectora con cordón y el diseño diseño flores cerezo cayendo alrededor de tu cuello y tu teléfono estará siempre a salvo contigo.

FUNDA TRANSPARENTE: La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto; que protegerá tu smartphone de golpes y caídas.

CÓMODA DE LLEVAR: El cordón se engancha a la funda a través de dos puntos, por lo que es más estable que las correas de cordón tradicionales.

PAISAJE DE CEREZOS: Regálale a tu móvil este precioso diseño que muestra las flores y hojas de un cerezo cayendo lentamente con el movimiento del aire.

Funda compatible con Huawei Mate 20 Carcasa Silicona TPU Cover Huawei Mate 20 Rosa con Magnet Car Titolare Funda Huawei Mate 20 Case Suave (Rosa, Huawei Mate 20) € 17.50 in stock 1 new from €17.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❀ [Soporte magnético]: carcasa Huawei Mate 20 de silicona con placa magnética de absorción fuerte, el soporte magnético de esta funda Huawei Mate 20 puede ser compatible con su coche redondo, GPS fácil de ver mientras conduce.

❀ [Silicona TPU de calidad]: carcasa Huawei Mate 20 fabricada con material de silicona TPU de calidad. Con la funda Huawei Mate 20 de silicona suave, tu Huawei Mate 20 estará suave al tacto.

Protección de 360 grados: la funda Huawei Mate 20 de silicona proporciona una protección de 360 grados para tu smartphone. La carcasa Huawei Mate 20 de silicona proporciona antiarañazos y protege eficazmente tu smartphone de golpes y evita eficazmente que tu Huawei Mate 20 se resbale de tus figuras.

Función de soporte: la funda Huawei Mate 20 de silicona tiene un anillo ajustable de 360 grados. Con esta funda de silicona Huawei Mate 20, tu mano puede liberarse mientras ves vídeos y fotos.

❀ [Modelo compatible]: carcasa de silicona compatible con Huawei Mate 20, la funda protectora Huawei Mate 20 de silicona está dotada de recortes de precisión para los altavoces, puertos de carga, cámara y botones.

LeYi Funda Huawei Mate 20 Armor Carcasa con 360 Grados Anillo iman Soporte Hard PC y Silicona TPU Bumper antigolpes Fundas Carcasas Case para movil Mate 20 con HD Protector de Pantalla,Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】Funda Huawei Mate 20 con doble capa (PC + TPU) protege contra arañazos, golpes y gotas.

【Protección completa】Precise cutouts ensure easy access to all features and raised lips to protect screen and camera

【Accesibilidad】 Anillo Giratorio De 360 Grados Reforzado Que Puede Agarrar Al Tomar Un Selfie. Kickstand Cómodo Para Una Experiencia De Visualización Manos Libres ,El anillo sostenedor está hecho de metal, puede atraerlo a un soporte de montura magnética (el soporte magnético para automóvil no está incluido), no requiere pasos de instalación complejos, adsorción directa.

【Diseño】Diseño clásico militar con un acabado efecto barnizado. Hecho de silicona de alta calidad combinado con material de policarbonato.

【Garantía de satisfacción y garantía de por vida】 Cualquier defectuoso o defecto podría ser intercambiado o reembolso en el plazo de 24 horas, los pls nos envían el email.

Joytag - Carcasa para Huawei Mate 20, Color Rojo € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda compatibles para Huawei Mate 20 Carcasa +cristal templado,Armadura resistente a prueba de golpes material altamente elástico para su compatibles para Huawei Mate 20 que brinda una protección sólida.

El soporte plateado en forma de CD se puede girar 360 grados, se puede ajustar libremente, sin preocuparse por la caída del teléfono, mientras lee, mira películas, juega juegos y navega por Internet.

El parche del anillo posterior, que se puede usar con un soporte de succión magnética, y es más seguro para conducir.

Apertura muy precisa, teclas protegidas, toque más sensible, fácil acceso a todos los controles y funciones.

Embalaje: 1* Funda teléfono+1*Protectora de película de vidrio templado.enemos productos de alta calidad y perfecto servicio post-venta le permite comprar a gusto.

ATISIJIE Funda para Huawei Mate 20 Carcasa, Funda Protectora TPU Suave Silicona Prueba de Golpes Bonito Diseño Borde Dorado Cover Case Verde € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fit Huawei MATE 20】Esta funda para teléfono es perfectamente compatible con Huawei MATE 20, verifique el modelo de su teléfono antes de comprar.

【Diseño de moda】El diseño del marco de galvanoplastia combinado con la colorida cubierta trasera hace que esta funda para Huawei MATE 20 esté llena de moda, no solo protege su teléfono móvil sino que también es un artículo de moda para usted.

【Material premium】La funda Huawei MATE 20 está hecha de silicona de alta calidad, que es duradera y se puede usar durante mucho tiempo. Y el estuche es suave y flexible, lo que facilita su instalación y extracción. Además, es delgado y liviano, no voluminoso.

【Corte de Precisión】Fácil de instalar y quitar,Corte fino y ajuste ligero para adaptarse cómodamente a su teléfono. Fácil acceso al todos los botones y al puerto de carga sin quitar la funda Huawei MATE 20.

【Servicio posventa de alta calidad】Si tiene alguna pregunta sobre esta case Huawei MATE 20, contáctenos a tiempo, responderemos sus preguntas dentro de las 24 horas y le brindaremos una solución posventa satisfactoria.

Cadorabo Funda para Huawei Mate 20 en Liquid Azul - Cubierta Proteccíon de Silicona TPU Delgada e Flexible con Antichoque - Gel Case Cover Carcasa Ligera € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Una protección de silicona que apenas se ve. Con tan sólo 1,2 mm de grosor, la funda ofrece a su teléfono móvil un aspecto casi sin cambios. Su teléfono móvil está bien protegido y de esta forma todos los detalles importantes de su teléfono inteligente quedan al descubierto. La funda de silicona TPU se ajusta de manera flexible a la forma del teléfono móvil y por lo tanto resulta apenas perceptible. ¡Esta cubierta de silicona es claramente superior en diseño a muchas otras fundas!

FUNCIÓN: Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) No tiene ninguna solapa molesta ni ningún estuche poco práctico. La superficie es rugosa y no resbaladiza. Aunque es delgada, ligera y blanda, la funda del móvil ofrece excelente amortiguación. La cobertura no se ve afectada por la funda para el móvil.

CALIDAD: Para la fabricación se utilizó exclusivamente plástico TPU flexible. El material transparente (TPU / silicona) se eligió de tal manera que, la suave cubierta del móvil es robusta, resistente y duradera. La blanda, flexible y delgada cubierta de silicona proporciona además una función que impide la formación de burbujas de aire en la parte posterior. Durante la elaboración se ha prestado atención a todo: recortes limpios, anti inclusión de aire, material delgado y agarre firme.

PROTECCIÓN: La funda para el móvil ofrece una excelente protección integral 360​​°. Las esquinas y bordes están totalmente cubiertos. La funda cubre la parte posterior del móvil por completo (excepto la cámara y, dado el caso, otros elementos importantes). El borde elevado de 0,5 mm (labio levantado) proporciona una mayor protección a la pantalla. Mediante el uso de un material blando, la funda ofrece, por ejemplo en comparación con una carcasa dura, una excelente amortiguación contra golpes.

INFORMACIÓN ADICIONAL: A pesar de la buena protección, recomendamos aplicar una película protectora para la pantalla. Esto proporciona una protección adicional contra arañazos en la pantalla y también se puede comprar en nuestra tienda. El teléfono inteligente que se muestra no está incluido en la entrega.

TBOC Funda para Huawei Mate 20 (6.53") - Carcasa [Transparente] Completa [Silicona TPU] Doble Cara [360 Grados] Protección Integral Total Delantera Trasera Lateral Móvil Resistente Golpes € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Protección Total de 360 Grados] – Esta funda protege la pantalla, la trasera, las esquinas y los cantos de tu smartphone. Ofrece una protección integral contra los golpes o arañazos que puedan ocasionarse durante su uso o transporte.

[Transparencia Total] – A diferencia de otros modelos, esta carcasa no tiene puntos en la parte delantera. La funda es totalmente transparente, ayudando a mantener una calidad de imagen perfecta. Además, no influye en la precisión de la pantalla táctil. (No necesita un Protector de vidrio templado para la pantalla).

[Fácil Instalación] – Esta carcasa doble es fácil de poner y quitar. Fácil acceso a todos los puertos, botones y dispositivos sin necesidad de quitar la funda. Puede ponerla y quitarla, cuantas veces quiera, sin dañarla.

[Delgada y Ultraligera] – Apenas añade grosor ni peso a tu smartphone. Está específicamente diseñada para este modelo. La parte frontal es de TPU flexible, mientras que la carcasa trasera es de plástico rígido.

[100% Satisfacción Garantizada] – Compra sin riesgo. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero. Si tienes alguna consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

ivoler Negro Mate Funda para Huawei Mate 20 con Protección de Cámara, Carcasa Protectora Antigolpes, Ultrafina Suave TPU Silicona Caso Delgada Anti-Choques Case € 6.95 in stock 1 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Compatible con Huawei Mate 20. Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Fácil de instalar y quitar.

[Resistente y NO Amarillea] --- La funda protectora está hecha de material de silicona TPU que es flexible y duradero,no hay olor molesto de goma ni amarillear con el paso del tiempo.Resistente a los arañazos,absorbente de golpes,y evita el teléfono se caiga.

[Protección Mejorada para Pantalla y Cámara] --- El diseño Camera con cobertura total protege totalmente tu cámara contra arañazos. Funda from iVoler no solo proporciona un bisel de 1 mm más alto para la cámara, sino que también da labios de 0,5 mm más altos a la pantalla para que actualice aún más la protección de la pantalla.

[Material con Revestimiento Especial] --- La funda está hecha de un material de silicona que le da una sensación agradable y suave. Las características anti-huellas dactilares y resistencia a la suciedad mantienen su teléfono limpio todo el tiempo, puedes limpiar fácilmente el tipo de mancha con un paño húmedo.

[Ultrafino y Buen Agarre] --- El diseño ultrafino y ligero ofrece una protección extra sin añadir volumen a tu teléfono. debido al material especial, que proporciona un mejor agarre y toque cómodo, pero no agrega peso extra. READ Los 30 mejores Etiquetas Adhesivas A4 capaces: la mejor revisión sobre Etiquetas Adhesivas A4

HUAWEI Flip Cover Azul Oscuro Mate 20, Monótono € 29.99

€ 19.35 in stock 4 new from €19.35

1 used from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda con tapa azul oscuro Huawei

Producto de alta calidad, con diseño funcional

Marca: Huawei

Topme Funda para Huawei Mate20 (6.53" Inches) Carcasa Caja Case Estuche, Funda Protectora de Piel de Silicona TPU - Cian Claro € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: HUAWEI Mate 20 (6.53"Inches).

La carcasa del teléfono está hecha de un material de silicona suave y cómodo, que es muy liviano y puede mantener la forma original del cuerpo de HUAWEI Mate 20.

La posición expuesta del teléfono móvil se eleva aproximadamente 1 mm, para evitar que se rayen la pantalla y la cámara del teléfono móvil.

El material de fibra suave actúa como amortiguador y puede proteger el teléfono en todas las direcciones.

Una funda protectora suave diseñada para HUAWEI Mate 20, por lo que tiene cortes precisos que le permiten acceder fácilmente a los puertos, altavoces, etc.

N NEWTOP Funda compatible con Huawei Mate 20, funda TPU Soft Gel Silicona Ultra Delgada Flexible Case Trasera Protectora (Fucsia) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad solo para Huawei Mate 20.

MaterialesHecho de poliuretano termoplástico (TPU) que combina las propiedades de rigidez típicas del policarbonato con la elasticidad y resistencia de la silicona.

SlimSoft, ligero, repelente al agua, delgado, ergonómico, no afecta el diseño original de tu smartphone. Negro y otros colores para elegir.

ErgonómicoIndeformable, a prueba de polvo, apretado, a prueba de golpes, ultra delgado y ahorra espacio. Por lo tanto, la carcasa es más rígida y elástica que las carcasas de silicona comunes, dando más protección a tu smartphone.

ProtecciónFácilmente extraíble, lavable y reutilizable.

Kepuch Mowen Funda Case Carcasa Placa de Metal Incorporada para Huawei Mate 20 - Negro € 10.96

€ 5.98 in stock 1 new from €5.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No es compatible con la carga inalámbrica.

Se puede acoplar directamente al soporte magnético del coche.

Los recortes precisos le ofrecen todo el acceso a puertos, botones, altavoces, cámara y otras funciones y control

Material: Uretano termoplástico (TPU) + PC

Evita huellas dactilares y polvo

Cadorabo Estuche Compatible con Huawei Mate 20 en Rojo - Nero - Funda Protectora Bicolor Fabricada en Silicona TPU y Parte Trasera de Cristal Templado € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Protección fabricada en silicona y vidrio templado que apenas abulta. Independientemente de los colores que haya elegido, su teléfono móvil está bien protegido. Este estuche de dos tonos es claramente superior en diseño a muchos otros estuches y, por lo tanto, es particularmente popular.

FUNCIÓN: Todas las funciones se pueden utilizar sin restricciones, los botones y botones son de fácil acceso y todas las conexiones son de libre acceso (cámara / auriculares, etc.) Sin solapa molesta y sin estuche inconveniente. La superficie es lisa pero no resbaladiza. La recepción no se ve afectada por el bolsillo del teléfono celular.

CALIDAD: En el procesamiento de este estuche, solo se utilizaron materiales cualitativos para hacer que el estuche del teléfono sea lo más robusto y duradero posible.

PROTECCIÓN: La funda para teléfono móvil ofrece una excelente protección integral de 360 ​​° que, gracias al material cuidadosamente seleccionado, envuelve el teléfono móvil en caso de impacto. Las esquinas y los bordes están a salvo de arañazos y otras marcas. El estuche cubre toda la parte trasera (a excepción de la cámara y otros elementos y detalles importantes).

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esto ofrece una protección adicional contra arañazos en la pantalla y está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente que se muestra NO está incluido en el volumen de suministro!

KANSI Compatible con Huawei Mate 20 Funda,Flip Funda de Cuero + Cristal Templado - Negro € 13.98 in stock 1 new from €13.98

1 used from €11.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Huawei Mate 20 funda. Si el producto recibido no puede usar el código QR, contáctenos para obtener un nuevo código QR.

Cómo activar el modo de suspensión del teléfono: escanee el código QR → descargue e instale el software (APP). (no es compatible con responder o colgar el teléfono, solo la función de suspensión)

La funda se puede plegar para usarla como soporte para ver más fácilmente programas de TV y películas.

El suave cuero se siente cómodo y la apariencia es simple y elegante, brindando una protección efectiva para su teléfono y pantalla.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le proporcionaremos un servicio profesional al cliente.

IMEIKONST Huawei Mate 20 Funda Embossed Libro de Cuero Billetera Premium Phone Case Flip Folio Card Slot Holder Magnetic Stand Funda para Huawei Mate 20 Mandala Rose Gold LD € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★[Compatible]: Solo para Huawei Mate 20

★[Material]: Hecho de cuero Pu de calidad que es seguro y protector, peso ligero que se adapta perfectamente a su teléfono.

★[Función de pie de apoyo]: La función de soporte libera las manos cuando lee y mira. Puede ajustar diferentes ángulos de visión a su gusto.

★[Protección de cuerpo completo]: Proteja bien su teléfono del polvo, huellas digitales, abolladuras, rasguños y golpes.

★[Paquete]: 1 * Funda Flip Wallet de cuero PU.

Kaywzo Funda para Huawei Mate 20,Carcasa Ultradelgado Galvanoplastia Silicona Shockproof Caso,Brillante Espejo TPU Protección Phone Case Cover,Negro € 10.89 in stock 1 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Modelo Compatible]: Kaywzo Carcasa de teléfono tpu galvanoplastia especialmente diseñada para Huawei Mate 20.

[Material]: La brillante carcasa del teléfono móvil está hecha de silicona tpu de alta calidad y utiliza tecnología avanzada de galvanoplastia para agregar embellecimiento dorado a la carcasa del teléfono móvil, que es simple y elegante.

[Corte de Precisión]: Hacemos moldes de carcasa de teléfono móvil de acuerdo con teléfonos móviles reales. El punzonado preciso garantiza que cada botón del teléfono funcione correctamente, ya sea un botón de volumen, un botón de encendido o una Cámara.

[Protección Perfecta]: La funda protectora Huawei Mate 20 está hecha de tpu flexible. Puede absorber eficazmente los efectos de las caídas accidentales y proporcionar protección de todo el cuerpo.

[Servicio]: Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, puede informarnos por correo electrónico y le daremos una respuesta satisfactoria en 24 horas.

BoxTii Funda para Huawei Mate 20, Funda de PU Cuero para Huawei Mate 20, Magnético Carcasa Libro con Ranuras para Tarjetas, Azul € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Diseñado para Huawei Mate 20. Por favor verifique su modelo de teléfono antes de comprar.

La funda de cuero está hecha de cuero de PU de primera calidad y TPU flexible duradero, 360 grados puede proteger su teléfono.

Fácil acceso a todos los botones y características. Recortes precisos para altavoces, cámara y otros puertos.

La cubierta flip se puede convertir como kickstand, ayuda para su teléfono en una posición horizontal, ideal para leer o ver cómodamente videos.

El estuche de Wallet ofrece ranuras para tarjeta bancaria y una ranura grande para dinero en efectivo, sin tener que llevar su billetera con usted.

Vaitasy Funda Huawei Mate 20, Ultra Delgado Cuero PU Protectora Carcasa con Magnética Función de Soporte Cover para Mate 20 - Mandala Púrpura € 14.98 in stock 1 new from €14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cerradura magnética: la carcasa Vaitasy puede prevenir eficazmente que la carcasa se abra, incluso si el dispositivo se cae, también puede proporcionar una buena protección para el dispositivo.

Jeelar para Huawei Mate 20 Lite Funda,Lindo Fotos de Dibujos Animados Adecuado para Chicas Protectora Suave Silicona Funda-A65 € 9.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modelo compatible】Diseñado específicamente para Huawei Mate 20 lite

【Protección de cámara y pantalla】 El borde elevado de la cámara de 1 mm ayuda a proteger la cámara del roce con superficies planas. El estuche es aproximadamente 0,5 mm más alto que la pantalla para proteger la pantalla de su teléfono.

【Material de TPU Suave】 - La funda de silicona súper suave se siente como la piel de un bebé, cómoda y suave, y el diseño ultradelgado puede darte la sensación de Sin funda para teléfono.se siente delicado y no resbaladizo, y que protege su Teléfono al tiempo que brinda un excelente agarre.

【Ajuste preciso】Se puede cargar de forma inalámbrica, sin necesidad de quitar la funda del teléfono. Diseño de puertos ligero y preciso, de fácil acceso a todos los botones y funciones.lindo fotos de dibujos animados Adecuado para chicas,La carcasa del teléfono móvil utiliza tecnología de impresión de equipos de color.

【Excelente servicio】Si encuentra algún problema con el producto o no está satisfecho con los productos, no dude en contactarnos para un servicio al cliente rápido y conveniente y brindarle servicios y soluciones satisfactorios dentro de las 24 horas.

Huawei 51992668 Funda para Mate 20 Pro Smartphone, Negro € 14.16 in stock 2 new from €14.16

1 used from €5.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protege el teléfono de arañazos y golpes

Backcase en diseño estiloso, háptica agradable por silicon gel plástico

Todos los botones, cámara y flash son accesibles

Es agradable en mano y suave a tocar

Compatible con huawei mate 20 pro

kwmobile Carcasa Compatible con Huawei Mate 20 Funda con Cuerda - Funda con Correa Colgante - Cordón Ajustable - Bordes elevados € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20.

SIEMPRE SEGURO: Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case protector con cinta para el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos. ¡Quedará sujeto con la correa!

SUAVE Y TRANSPARENTE: Es estuche protector está hecho de silicona suave agradable al tacto. Además al ser traslúcido conservarás el diseño original de tu teléfono inteligente.

PROTECCIÓN COMPLETA: Con esta funda protectora podrás usar tu móvil en la calle sin riesgo a que te lo roben. Es ideal para usarlo en festivales, para viajar o para la playa, ya que tendrás el móvil siempre a la vista pero las manos libres.

NOTA IMPORTANTE: Esta cinta colgante no es un juguete y se debe mantener alejada de los niños.

Kaywzo Funda para Huawei Mate 20,Carcasa de Suave Silicona con Patrón del Corazón,Diseño Minimalista,Ultradelgado Lindo Mujeres Phone Case Cover,Negro € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Modelo Compatible] - Kaywzo Funda Silicona compatible con Huawei Mate 20.

[Material] - El material de silicona suave tiene una buena resistencia a los arañazos, huellas dactilares y propiedades antiingrasosas como la piel del bebé, suave sin deformación, sin decoloración, eficaz a prueba de humedad e impermeable.

[Diseño Elegante] - Hay un patrón de corazón dorado chapado en la parte posterior de la carcasa del teléfono, manteniendo el teléfono delgado mientras agrega algunos elementos encantadores. Es muy adecuado para mujeres, mujeres y niñas, y también es una buena opción para dar regalos.

[Botón de Corte Preciso] - Se ajusta perfectamente a la curva del teléfono. El botón de corte preciso facilita el uso de botones, altavoces, cámaras y puertos de carga para mantener una respuesta altamente sensible a las teclas del teléfono.

[Servicio Cliente] - Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, puede contactarnos por correo electrónico en cualquier momento. Le responderemos en 24 horas y le daremos una respuesta satisfactoria (reembolso o cambio). READ Los 30 mejores Detector De Billetes Falsos capaces: la mejor revisión sobre Detector De Billetes Falsos

MLOTECH Funda Huawei Mate 20, Cristal Templado Flip Clear View Translúcido Espejo Standing Cover Slim Fit Anti-Shock Anti-Rasguño Mirror 360°Protectora Cubierta Oro Rosa € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección de 360°: Huawei Mate 20 Funda + cristal templado, cubierta de PC dura delantera y trasera, compacta y liviana, elegante y segura, que brinda una protección de 360°para su Huawei Mate 20.

Diseño de espejo plegable: funda para teléfono plegable, un soporte para el teléfono, que puede liberar sus manos, lo que le permite ver películas / videos / jugar juegos fácilmente y navegar por Internet.

Protección de la cámara: Más alto que el diseño de protección de 0.3MM de la cámara, puede evitar efectivamente el desgaste / rasguño y colisión de la cámara.

Botones y puertos precisos: acceso fácil a todas las funciones sin quitar el estuche.

Embalaje: 1 * Funda teléfono + 1 * cristal templado.

Labanema - Carcasa para Mate 20, 360 Grados Rotación Ring Holder Stand Protección Case Cover para Huawei Mate 20 (4 en 1 Regalo embalado) - Oro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfect Fit especialmente diseñado para Huawei Mate 20, no para Huawei Mate 20 Pro / Mate 20 Lite (4 en 1 regalo embalado).

El soporte para anillo puede girar 360 °, lo que permite utilizar el HandyCase como soporte para ver vídeos o leer libros. Alivie sus brazos y concéntrese en lo esencial.

Anillo de metal se adapta a todos los imanes de soporte de coche (el producto no incluye soporte magnético del coche), sin pasos de instalación complejos, adsorción directa.

Funda con doble capa (PC + TPU). En comparación con el sobre simple y rígido, la carcasa tiene protección universal multicapa, es que puede resistir chocar y caer de forma más eficaz.

Debido a su corte preciso, todos los botones y conexiones siguen siendo fáciles de usar después del montaje. Fácil instalación en segundos.

Cadorabo Funda para Huawei Mate 20 Pro en Liquid Negro - Cubierta Proteccíon de Silicona TPU Delgada e Flexible con Antichoque - Gel Case Cover Carcasa Ligera € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Una protección de silicona que apenas se ve. Con tan sólo 1,2 mm de grosor, la funda ofrece a su teléfono móvil un aspecto casi sin cambios. Su teléfono móvil está bien protegido y de esta forma todos los detalles importantes de su teléfono inteligente quedan al descubierto. La funda de silicona TPU se ajusta de manera flexible a la forma del teléfono móvil y por lo tanto resulta apenas perceptible. ¡Esta cubierta de silicona es claramente superior en diseño a muchas otras fundas!

FUNCIÓN: Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) No tiene ninguna solapa molesta ni ningún estuche poco práctico. La superficie es rugosa y no resbaladiza. Aunque es delgada, ligera y blanda, la funda del móvil ofrece excelente amortiguación. La cobertura no se ve afectada por la funda para el móvil.

CALIDAD: Para la fabricación se utilizó exclusivamente plástico TPU flexible. El material transparente (TPU / silicona) se eligió de tal manera que, la suave cubierta del móvil es robusta, resistente y duradera. La blanda, flexible y delgada cubierta de silicona proporciona además una función que impide la formación de burbujas de aire en la parte posterior. Durante la elaboración se ha prestado atención a todo: recortes limpios, anti inclusión de aire, material delgado y agarre firme.

PROTECCIÓN: La funda para el móvil ofrece una excelente protección integral 360​​°. Las esquinas y bordes están totalmente cubiertos. La funda cubre la parte posterior del móvil por completo (excepto la cámara y, dado el caso, otros elementos importantes). El borde elevado de 0,5 mm (labio levantado) proporciona una mayor protección a la pantalla. Mediante el uso de un material blando, la funda ofrece, por ejemplo en comparación con una carcasa dura, una excelente amortiguación contra golpes.

INFORMACIÓN ADICIONAL: A pesar de la buena protección, recomendamos aplicar una película protectora para la pantalla. Esto proporciona una protección adicional contra arañazos en la pantalla y también se puede comprar en nuestra tienda. El teléfono inteligente que se muestra no está incluido en la entrega.

HONLEN Funda Compatible para Huawei Mate20 Case, (6.53" Inches) Líquida TPU Silicona Cover con Anti-Rasguño, Cáscara Suave Cubierta Verde Oscuro € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste preciso: los recortes precisos permiten que esta funda de silicona se ajuste perfectamente a su teléfono HUAWEI Mate 20, con fácil acceso a las teclas y otros puertos.

Protección completa: la carcasa del teléfono está hecha de una carcasa de silicona líquida TPU de alta calidad, que puede desempeñar eficazmente el papel de anticaída, a prueba de golpes y antideslizante, brindando una protectiveintegral para su HUAWEI Mate 20.

Antiincrustante y resistente a la suciedad: esta case de silicona para teléfono HUAWEI Mate 20 no solo es lavable, lo que le permite limpiar la funda del teléfono en cualquier momento, sino que también agregó especialmente una capa táctil oleofóbica, para que la funda del teléfono no tenga miedo de café, té y manchas de aceite.

Duradero y resistente al color: el proceso avanzado de pintura en aerosol y la estricta prueba de alcohol hacen que la funda de silicona HUAWEI Mate 20 no solo tenga una textura, sino que también evite que la pintura se despegue, lo que hace que la cover del teléfono sea más duradera.

24 horas a tu servicio: Nuestro servicio de atención al cliente está online las 24 horas del día para solucionar cualquier problema por ti.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de huawei mate 20 funda disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de huawei mate 20 funda en el mercado. Puede obtener fácilmente huawei mate 20 funda por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de huawei mate 20 funda que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca huawei mate 20 funda confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente huawei mate 20 funda y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para huawei mate 20 funda haya facilitado mucho la compra final de

huawei mate 20 funda ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.