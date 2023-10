Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Tinta Tatuaje Temporal capaces: la mejor revisión sobre Tinta Tatuaje Temporal Productos de oficina Los 30 mejores Tinta Tatuaje Temporal capaces: la mejor revisión sobre Tinta Tatuaje Temporal 8 Vistas Guardar Saved Removed 0

STIGMA Kit de Tatuajes Temporales, 10 Botellas de Tintas de Color, 84 Piezas, Kit de Plantillas para Pintura Corporal, (Negro * 2, Cian, Rojo, Verde, Azul, Púrpura, Marrón * 2, Naranja) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✱ 10 Botellas de tintas temporales para tatuajes (negro * 2, cian, rojo, verde, azul, púrpura, marrón * 2, naranja), 84 piezas de plantillas de tatuaje autoadhesivas que pueden ayudarlo a hacer tatuajes pequeños y delicados, después de recibir su paquete. confirme que todo está en perfectas condiciones, o póngase en contacto con el vendedor para cambiar este kit completo.

✱El color proviene de la adición de pigmento natural, que puede durar de 3 a 5 días y es resistente al agua, dependiendo de cuántas veces toque el agua. (CONSEJOS CALIENTES: debe tomar una pequeña cantidad en un área pequeña de la piel para prueba, no hay reacción alérgica para continuar usando, si es alérgico, deje de usar).

✱ FÁCIL DE USAR: puede crear fácilmente su tatuaje, simplemente pegue la plantilla autoadhesiva en sus dedos, brazos, tobillos, etc. Luego aplique la tinta y espere a que se seque y se forme para obtener un tatuaje delicado sin dolor. o incomodidad durante todo el proceso.

✱Ideas convenientes: las ideas de tatuajes temporales te permiten disfrutar de la diversión de diferentes tatuajes en cualquier momento, y puedes agregarte decoraciones según el tema cuando participes en cualquier fiesta y reunión.

✱GARANTÍA: Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos. le daremos una respuesta satisfactoria o un reembolso completo.

Tatuaje Temporal Kit, Tinta de Tatuaje Temporal, Tatuajes Temporales Adultos, Profesional Tinta Tatuaje (Marrón+Negro+Rojo)3 * 10ml + Stencil Tattoo € 11.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de tatuaje: 3 botellas de tinta para tatuajes y 2 juegos de plantillas para tatuajes (10 ml cada tinta), disfrute de la diversión de hacer su propio tatuaje.

Ingredientes Seguros: Nuestra tinta de tatuaje temporal está hecha de ingredientes 100% naturales sin colorantes químicos dañinos, por lo que puede usarla con confianza.

Resistente al agua: después de que la tinta se seque por completo, el tatuaje puede durar entre 3 y 5 días, dependiendo de la frecuencia con la que entre en contacto con el agua. El efecto del tatuaje es muy similar a un tatuaje real.

100% de garantía: si tiene alguna pregunta o problema con el producto, contáctenos por correo electrónico, le daremos una respuesta satisfactoria o un reembolso completo.

Lugares aplicables: los tatuajes temporales son adecuados para Halloween, artículos para fiestas, Navidad, festivales, cosplay, despedidas de soltero, etc. ¡Haz que se destaquen en días festivos especiales!

Tinta de tatuaje temporal, tinta de tatuaje de color para tatuajes semipermanentes, pintura de tatuajes de bricolaje con pigmento hermético, suministros de tinta de jugo de tatuaje(Negro) € 6.29

€ 6.06 in stock 1 new from €6.06 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INGREDIENTES NATURALES: Está hecho de una mezcla de pigmentos homogénea que es fácil de fluir con seguridad y materiales naturales. Utilice la biotecnología para colorear su piel y proporcionarle diseños de tatuajes vívidos. Esto mantiene su piel segura.

Dura mucho tiempo sin decolorarse: como tinta de tatuaje temporal. Seguimos manteniendo requisitos de alta calidad. La tinta puede durar más en un corto período de tiempo y puede durar entre 1 y 2 semanas con un lavado normal.

UNA VARIEDAD DE COLORES PARA ELEGIR: Con 6 colores de uso común, su tatuaje tendrá un rendimiento más profesional y una mayor eficiencia. Hay una variedad de colores para elegir, cercanos al efecto del tatuaje, ingredientes suaves y baja tasa de alergia.

SIN MIEDO AL LAVADO, RETENCIÓN DURADERA: El color aparece lentamente en aproximadamente 6 horas y alcanza el color más oscuro después de 20 horas. No se puede lavar directamente, no se desvanecerá en el agua y se desvanecerá con el metabolismo de la piel.

LA PRIMERA OPCIÓN PARA PROFESIONALES Y ENTRANTES: La suavidad del color y la operación fácil de colorear hacen que su tatuaje tenga una textura excelente, simplemente disfrute del diseño de tatuaje que desee. Este producto es adecuado para la práctica personal y los tatuadores profesionales.

Colores naturales para tatuajes, perfectos para plantillas de diseño de tatuajes, pigmentos para tatuajes, 4 conos de 30g cada uno € 13.59 in stock 1 new from €13.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ingredientes naturales: La crema para tatuajes está elaborada con ingredientes naturales, como aceite de clavo, aceite de eucalipto y aceite de árbol de té, que le confieren un aroma agradable y suave. No contiene productos químicos, amoniaco, PPD, reveladores ni disolventes. Es bien tolerado por la piel y no causa ardor ni molestias.

Color natural : Permanece en la piel durante mucho tiempo. Dura mucho tiempo, se seca rápidamente, cambia ligeramente de color con el tiempo y permanece en la piel entre 7 y 10 días.

Apto para todas las edades : El cono de tatuaje es seguro para la piel sensible de los niños. Pueden usarlo niños a partir de 4 años. Un tatuaje en la fiesta de cumpleaños de su hijo será una atracción memorable para su hijo y sus amigos.

Contenido del paquete: El paquete contiene 4 tipos de pasta para tatuajes (2 negras, 2 marrones), los tatuajes temporales se pueden hacer en poco tiempo, haciéndote único entre la multitud. (Cada cono contiene 30g de pasta).

Nota: Por favor, pruebe su piel antes de usar para evitar reacciones alérgicas. (Probado en una pequeña zona de la piel) Después de abrir el cono de pasta de tatuaje, el resto del cono puede permanecer durante aproximadamente un mes. READ Los 30 mejores Tarjeteros Para Tarjetas De Visita capaces: la mejor revisión sobre Tarjeteros Para Tarjetas De Visita

Tatuajes Temporales, Tatuajes Plantillas, 3 Colores Kit de Tatuajes Temporales con 2 Plantillas, Tatuaje Temporal de Bricolaje, Tinta de tatuaje temporal, para Cumpleaños, Fiesta de Navidad € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐USE CON CONFIANZA: Está hecho de extractos de plantas naturales y no contiene ningún componente químico, inofensivo para la piel, puede usarlo con confianza. El diseño de la punta de la aguja permite diseños y botellas muy detallados para facilitar el apriete y el control. Cuando le resulte difícil exprimir la tinta, agite la botella para acercar la tinta al lado de salida.

⭐JUEGO DE GRAN VALOR: 3 tintas de tatuaje embotelladas con 2 plantillas de tatuaje en un solo juego, simplemente disfruta de la diversión de hacer tus propios tatuajes. Puede hacer fácilmente tatuajes temporales y también puede agregar varios colores al patrón para que sus tatuajes sean más coloridos.

⭐CREA TATUAJES ENCANTADORES: Pintar un lindo tatuaje antes de la cita en la noche del fin de semana, o con tus hijos/amigos debería ser un buen momento. La duración del tatuaje puede alcanzar de 3 a 7 días o más, pero depende del tiempo y la cantidad de veces que el tatuaje haya estado expuesto al agua.

⭐FÁCIL DE USAR: Puede crear fácilmente su tatuaje, simplemente pegue la plantilla autoadhesiva en sus dedos, brazos, tobillos, etc. Luego aplique la tinta del tatuaje y espere a que se seque y se forme para obtener un tatuaje delicado sin ningún tipo de dolor o malestar durante todo el proceso.

⭐AMPLIA GAMA DE USOS: También funciona como corrector corporal para cubrir las cicatrices del cuerpo. Al mismo tiempo también se puede utilizar como kit de pintura corporal, tiene mejor resistencia al agua y durabilidad. Ideal para viajes, bodas, fiestas de cumpleaños, fiestas en la playa, fiestas navideñas y más. Cuando tengas un hermoso tatuaje, dondequiera que vayas, serás el foco visual de la audiencia.

BIC BodyMark VIBES - Marcadores para Tatuajes Temporales, negro, calidad cosmética para usar sobre la piel - Pack de 3 Colores Variados y 2 Láminas de Plantillas para Decorar la Piel con Diseños € 15.84

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99

1 used from €11.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set BodyMark by BIC con 3 marcadores con punta de pincel y 2 plantillas para liberar tu lado creativo con tatuajes temporales de moda

Estos marcadores de calidad cosmética para usar sobre la piel cuentan con colores vivos y duraderos que pueden durar unos 2 días

Los marcadores para tatuajes tienen un agarre y una punta flexible (1 - 4 mm) para trazos finos, anchos, rellenar formas o plantillas

Si quieres un tatuaje en el brazo o el tobillo pero no estás seguro del resultado, prueba cómo quedaría tu diseño definitivo o sublima tu estilo diario con estos marcadores de tinta temporal

La tinta de secado rápido reduce las manchas: es insuperable para crear tatuajes temporales de colores vivos a mano alzada o con plantilla

DLD Tinta de tatuaje multiusos de color negro puro y permanente tribal Liner delineado 30 ml de tatuajes con microblading pigmento-vegano (1 oz) € 9.98 in stock 2 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La estructura molecular de la tinta DLD proporciona un color vivo de larga duración.

La tinta de tatuaje más negra de DLD es vegana y libre de productos químicos nocivos.

Tinta de tatuaje negra perfecta para sombrear y líneas, esta tinta de tatuaje de forro también es una gran tinta de tatuaje tribal negra.

Cada botella tiene un tapón separado para garantizar la calidad y ha sido esterilizada con los más altos estándares. (esterilizado por rayos gamma).

El pigmento de un gramo es completamente soluble en agua, lo que indica el color muy rápidamente. todo el pigmento ni capa ni se desvanece.

Tattoo Ink, Tintas para Tatuar, Tinta para Tatuajes, Etiquetas Engomadas del Tatuaje, Tinta/Gel a Base de Fruta de Jagua, Tinta de Tatuaje Semipermanente,Negro/Azul Oscuro, Natural y de Larga Duración € 13.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño especial: botella de forma ergonómica para una fácil extrusión, sin desperdicio y fácil operación. La tinta de tatuaje azul oscuro / negra, como el color de los tatuajes reales, es amable con la piel. Además, puedes personalizar tu estilo con los regalos que ofrecemos: 2 plantillas de pegatinas de tatuajes.

El conjunto de tatuajes utiliza ingredientes naturales. Sin embargo, recomendamos probar una parte de la piel antes de usar. Primero haga una prueba de parche en la piel para ver si es alérgico a la pasta de tatuaje. Será más seguro.

Diversión para todas las edades, incluidos niños y adultos. Pegatinas de tatuaje de diseño muy fáciles de usar, modernas y geniales, que combinan perfectamente con tu cuerpo. Los tatuajes duran 2 semanas.

Consejos de aplicación: asegúrese de usar guantes durante la primera operación. Este producto se colorea fácilmente. Frotar es difícil si toca otras partes del cuerpo. Lavar después de 1 hora y esperar el resultado completo después de 12-24 horas. (Nota: ¡No se muestra inmediatamente!)

Siempre nos esforzamos por brindar un producto de la mejor calidad a nuestros clientes. Sin embargo, si no está satisfecho con el producto, no dude en contactarnos.

Tinta de Tatuaje Temporal 100ml Tinta de Tatuaje Mate Desechable Pigmento de Aerógrafo de Dibujo Coloreado, Accesorios de Tatuaje (negro))(05) € 11.55

€ 8.73 in stock 2 new from €8.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Larga duración: los tonos ricos y confiables se pueden mantener durante mucho tiempo después de la aplicación. Colores vivos, duraderos y fáciles de aplicar sobre la piel.

Tatuaje profesional: mezcla fluida de portador/pigmento homogéneo. La piel absorbe fácilmente los pigmentos, no hay decoloración después de la reparación y el color es muy positivo. Ideal para principiantes o maestros.

Suave y uniforme: la tinta fluye fácilmente, crea tonos vivos y penetra fácilmente en la piel, lo que hace que su tatuaje sea más atractivo. Proporciona calidad y color confiables en todo momento.

Seguridad: todos los pigmentos se esterilizan por radiación, lo que es más seguro de usar, no daña, no irrita la piel y no daña la piel. No tóxico e inofensivo para las uñas o la piel, sin efectos secundarios.

Nota: este producto es solo para uso externo; los niños menores de seis años deben estar acompañados por sus padres; evite tragar; el color que se muestra en la página puede ser incorrecto, consulte el producto real.

Tatuajes Temporales con 15 Rotuladores, 5 Stencil Tattoo 2 Tatuajes Pegatinas para Regalos de Fiesta, Para Niños, Adultos € 25.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tatuajes Temporales】: Stencil tattoo contiene 15 lápices de tatuajes de diferentes colores + 5 stencil tattoo + 2 pegatinas de tatuaje. El tatuajes temporales está hecho de material de alta calidad, no dañará su piel, por favor úselo con confianza.

【Pintacaras】: El tatuajes temporales tiene una gran variedad de plantillas y colores. Puedes elegir el color del bolígrafo para tatuajes y la plantilla del bolígrafo para tatuajes que te guste, pintarlo o pegarlo en tu cuerpo para mostrar tu encanto único. Aptotatuajes temporales adultos y niños.

【Fácil de usar Bolígrafos Para Tatuajes】: Una es una plantilla de tatuaje, arranca la plantilla y pégala donde quieras dibujar, dibuja sobre la piel con un rotulador de tatuaje y espera 2-3 minutos a que la tinta se seque completamente. El otro es un tatuaje adhesivo, retire la película transparente, aplique el tatuaje sobre la piel limpia y seca, aplique el tatuaje con un paño húmedo, retire el papel.Bolígrafos de tatuaje únicos para la piel.

【Fácil de Limpiar Stencil Tattoo】: El set de tatuaje puede utilizarse en brazos, piernas, cara, etc. Si quieres quitártela, puedes lavarla simplemente con agua y jabón. No deja residuos ni preocupaciones. Seguridad tatuajes temporales niñas niños.

【Regalos de Navidad】: Kits de tatuajes purpurina para niños y adultos, perfectos para fiestas de cumpleaños, Navidad, Halloween, fiestas de disfraces, fiestas de carnaval, etc. Los bolígrafos para tatuajes son una gran opción para hacer que el evento sea divertido.Regalo para niños 7 8 9 10 11 años.Rotuladores purpurina que te hacen más único.

Tinta para tatuaje, revestimiento negro, color de tatuaje, vegano, tribal, pigmento de microcuchilla, color negro oscuro, accesorio de tatuaje profesional, tatuaje temporal (negro) (60 ml) € 12.63 in stock 1 new from €12.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UMIKAkitchen - Las tintas desarrolladas por los mejores artistas del tatuaje son ligeras, versátiles y fáciles de penetrar. Años de durabilidad: tonos fiables y ricos que duran mucho después de su uso.

UMIKAkitchen profesional: la tinta de tatuaje puede penetrar rápidamente en la superficie de la piel sin decolorarse, haciendo que tu tatuaje sea más vívido y atractivo.

La consistencia es ideal para líneas, rellenos y sombras. Los negros altamente saturados no cambian los verdes o azules y no se estiran con el tiempo.

UMIKAkitchen - Negro y sombra. Puedes encontrarlos en diferentes tamaños, kits de formato barato y combinaciones en nuestros otros productos. Nos esforzamos por proporcionar productos de calidad a todos.

Colores y opacidad que mantienen su brillo original incluso después de su uso. La tinta es sencilla, tiene una textura suave, fluye fácilmente y ofrece resultados fiables cada vez.

Tinta de tatuaje temporal, tinta pintada a mano de 10 ml, tatuaje semipermanente, pigmento duradero a prueba de agua, tatuaje temporal de bricolaje para mujeres, niños, hombres, pintura (negro) € 6.39 in stock 2 new from €6.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. MATERIALES NATURALES: Esta tinta de tatuaje temporal está hecha de extractos de plantas naturales, no contiene ningún ingrediente químico, es inofensiva para la piel, puede usarla con confianza, es segura y no tóxica, y parece un tatuaje real.

2. TATUAJES TEMPORALES PERMANENTES: Los tatuajes son tatuajes semipermanentes, se comportan como tatuajes reales. Si quieres probar un tatuaje medio caliente antes de hacerte un tatuaje real, esto es lo que quieres usar. Se puede almacenar durante mucho tiempo. Se puede almacenar durante aproximadamente 1-3 semanas con un lavado normal.

3. SELECCIÓN DE MÚLTIPLES COLORES: hay una variedad de colores disponibles, cercanos al efecto del tatuaje, ingredientes suaves y baja tasa de alergia. El uso de biotecnología para colorear la piel le brinda diseños de tatuajes vívidos.

4. TATUAJE PINTADO A MANO: El diseño de la botella pequeña es fácil de apretar, manos libres, fácil de pintar en el cuerpo con una punta de aguja y fácil de almacenar. El color apareció lentamente en aproximadamente 6 horas y alcanzó su punto más profundo después de 20 horas. No se puede lavar directamente, no se desvanecerá cuando se exponga al agua y se desvanecerá con el metabolismo de la piel.

5. RECORDATORIO: Tome una pequeña cantidad en un área pequeña de piel para probar antes de usar. Si no hay una reacción alérgica, puede continuar usándolo. Si tiene alergias, deje de usarlo. Cualquier pregunta será respondida dentro de las 24 horas, si el artículo está dañado o hay un problema de calidad grave, le daremos una garantía de devolución del 100% del dinero.

LaDot Kit Tatuajes Temporales Adultos y Niños, Tinta Tatuaje Temporal, Tattoo Temporal para el Cuerpo y el Brazo, Resistente al Agua, 15 ml € 18.28 in stock 2 new from €13.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TEMPORALMENTE ELEGANTE - con LaDot, no tienes que tomar una decisión de por vida. La tinta resistente al agua permanece en la piel hasta 3 días, dependiendo del tipo de piel. Importante: el sello, los brillantes y el delineador de tatuajes deben adquirirse por separado.

CERTIFICADO - los cosméticos de LaDot son veganos, están libres de pruebas en animales, de nanopartículas y se producen de acuerdo con las BPF. Nos aseguramos de respetar las normas más estrictas y de utilizar los mejores ingredientes y productos fabricados exclusivamente en los Países Bajos.

SET - con la almohadilla de tinta de 7,5 x 3,5 cm y la tinta para tatuajes de 15 ml, hipoalergénica y agradable para la piel, puedes utilizar cualquier sello para tatuajes. El tatuaje parece real y es más chulo que las pegatinas de tatuaje. ¡La combinación perfecta!

AGRADABLE PARA LA PIEL - los tatuajes son agradables para la piel, hipoalergénicos y, por tanto, aptos para adultos y niños. Están estrictamente controlados según la Directiva Europea de Cosméticos 1223/2009 y pueden utilizarse en todo tipo de pieles.

INSTRUCCIONES DE USO - agita bien el tubo y vierte la tinta en la almohadilla. Espera 30 minutos antes de usarla por primera vez y cierra la almohadilla inmediatamente. Después de 10 segundos, la tinta está seca y se puede terminar con un delineador de tatuajes o con brillantes. READ Los 30 mejores Bolsas De Plastico Con Asas capaces: la mejor revisión sobre Bolsas De Plastico Con Asas

Kesote 15 Hojas de Plantilla de Tatuaje Temporal Reutilizable para Niños Adultos (Negro) € 13.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de papel adhesivo, 15 hojas en total 265 pegatinas diferentes.

Patrones como mariposa, escorpión, araña, flores, números, alfabeto, estrella, luna, animales, etc.

Fácil de usar, solo necesita pegar las pegatinas en el lugar que desee y luego aplicar el color que desee.

Plantilla de tatuaje temporal reutilizable para niños y adultos, adecuadas para diferentes ocasiones y diversos temas.

Además de como decoración del cuerpo y cara, estas pegatinas también pueden ser modelos de pintura o modelos de tinta para automóviles.

Rotulador para Tatuajes, 10 Piezas Rotuladores para el Cuerpo Rotuladores para Tatuajes Temporales Bodymark Negros, Marcadores de Piel de Doble Punta para Tatuar € 12.88

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Cabeza doble]: nuestro rotulador para tatuajes tiene puntas en ambos extremos, una punta regular y una punta ultrafina para un trabajo detallado; Cabeza fina de 0,7 mm, cabeza gruesa de 1 a 1,3 mm.

[Aplicación amplia]: esta pluma de tatuaje semipermanente se usa ampliamente para hacer marcas claras y fluidas en la piel; Para perforadores, tatuadores y artistas de modificación corporal.

[Paquete incluido]: el paquete viene con 10 marcadores de piel negros para tatuar; "Contactar con el vendedor" si necesita ayuda en cualquier momento

[Seguro de usar]: el marcador de tatuaje temporal bodymark tiene una tinta segura y respetuosa con el medio ambiente para la piel, que se puede quitar fácilmente con un hisopo con alcohol o removedores de pintura de uñas

[Garantía satisfactoria]: Somos una empresa orientada al cliente que se dedica a brindar el mejor producto y un servicio rápido

Tattoo Color Inks Set Pigmento Cuerpo de Botella de Microblading Profesional para Arte Tatuaje Permanente Arte Corporal Cejas Tinta para Tatuaje 10pcs Beauty7 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑA TU TATUAJE ÚNICO: utiliza este juego de tintas de colores, diseña tu arte de tatuaje único y especial.

CONVENIENTE DE USAR: Todo en 1 juego. Es conveniente para el uso del salón de tatuajes, tatuador profesional esenciales.

FÁCIL DE LLEVAR: No es necesario encontrar el color en todas partes, este conjunto satisfará sus necesidades.

Mapa de Colores: como muestra la imagen. Verde, blanco, amarillo, rojo, naranja, azul, negro, etc..

Paquete: 5ml * 10 botellas.

Tinta de Tatuaje Temporal, Tinta de Tatuaje de Color para Tatuajes Semipermanentes, Pintura Corporal, Pintura de Tatuaje de Bricolaje con Pigmento, Tinta de Tatuaje a Mano Alzada, Suministros de Tinta € 16.61 in stock 2 new from €16.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INGREDIENTES NATURALES: Está elaborado a partir de una mezcla homogénea de pigmentos y materiales naturales que fluyen con facilidad y seguridad. Use la biotecnología para colorear su piel y darle diseños de tatuajes vívidos. Esto mantiene su piel segura.

COLORFAST DE LARGA DURACIÓN: Al igual que la tinta de tatuaje temporal. Seguimos manteniendo altos requisitos de calidad. La tinta puede durar más en un corto período de tiempo y puede durar de 5 a 10 días con un lavado normal.

MÚLTIPLES COLORES DISPONIBLES: con 6 colores comunes, su tatuaje tendrá un rendimiento más profesional y una mayor eficiencia. Disponible en una variedad de colores, está cerca del efecto de los tatuajes, con ingredientes suaves y bajas tasas de alergia.

NO TIENE MIEDO DE LAVARSE DURADERO: el color aparece lentamente en aproximadamente 6 horas, alcanzando su color más profundo después de 20 horas. No se puede lavar directamente y el color no se desvanecerá cuando se exponga al agua y se desvanecerá con el metabolismo de la piel.

PRIMERA ELECCIÓN PARA PROFESIONALES Y PRINCIPIANTES: la suavidad del color y la facilidad para colorear hacen que sus tatuajes tengan una gran textura, simplemente disfrute de sus diseños de tatuajes favoritos. Este producto está destinado a la práctica personal y tatuadores profesionales.

Kit de Tinta de Tatuaje Temporal de 12 Piezas, 6 Colores Líquido Negro DIY Juego de Tinta de Práctica de Tatuaje Semipermanente para Hombres Y Mujeres, Botella de 15 Ml / 0.5 Oz € 22.19 in stock 1 new from €22.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number ZJchaotrkmuao31b651 Color Azul,Marrón,Negro,Rojo,Verde

DLD Tattoo Set 14PCS- 1oz (30ml) Tinta Vegana Multiusos, Deslumbrante Lote de Pigmentos Dinámicos para Tatuaje € 41.30 in stock 1 new from €41.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo DLD Un par de corazones con alas 14 frascos de colores originales en un set de tinta para tatuajes profesionales multicolor.

Estable, puro, de bajo consumo, seguro, de larga duración, no destiñe, crea tonos dinámicos, fácil de absorber, te da colores naturales.

Consistencia Consigue el color y la calidad que esperas en todo momento, el contenido de pigmentos puros garantiza que tu trabajo destaque.

Las tintas de tatuaje funcionan bien con la mayoría de las máquinas de tatuaje rotativas y pistolas de tatuaje estándar

14 piezas de belleza multicolor: eres libre de crear tu propia combinación de colores y mostrar tu arte al mundo, popular entre los tatuadores profesionales.

CNC Tattoo INK - BLACK 1oz (30ml) - Tinta para Tatuaje profesional Negro TI6003-30-001 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ Tinta de tatuaje orgánica: la tinta de tatuaje profesional CNC está hecha de pigmentos orgánicos, que son seguros para la piel humana.

⭐ El color es estable, fácil de usar, proporciona colores duraderos y vívidos, colores puros. Duradero y de bajo consumo. La seguridad es fácil de usar y la vida útil es larga. Crear tonos dinámicos y absorber fácilmente la piel.

⭐ La piel de la tinta de tatuaje CNC absorbe fácilmente el pigmento, no se desvanece después de la reparación y el color es muy positivo. Cada botella tiene un tapón separado para garantizar la calidad y está desinfectada con los más altos estándares. (esterilización por rayos gamma)

⭐ Sombreado y revestimiento. Esta tinta se mezcla bien con otras prelavadas. 100% marca nueva, alta calidad. Es muy popular entre los técnicos profesionales de tatuajes.

⭐ El embalaje incluye: 1 onza (30 ml) / botella, tinta de tatuaje negro real

UMIKAkitchen Tinta negra pura del tatuaje, color del tatuaje ,Tinta dinámica(230ML)(Crema de tatuaje, color al azar) € 25.98 in stock 1 new from €25.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Atrevido y vibrante: la tinta negra de tatuaje UMIKAkitchen es una tinta rica y dinámica que hace que los tatuajes destaquen. Ya sea que estés delineando o sombreando, esta tinta produce líneas nítidas y definidas y tonos profundos y contrastantes de negro que se mantienen audaces y brillantes durante años.

Versátil y duradero: con su fórmula permanente de secado rápido, esta tinta de tatuaje es perfecta tanto para principiantes como para artistas experimentados. Es increíblemente versátil y fácil de trabajar, lo que te permite crear una gama de impresionantes diseños de tatuajes que duran toda la vida.

Seguro para el cuerpo y suave: cuando se trata de tinta de tatuaje, la seguridad es primordial. Es por eso que hemos formulado nuestra tinta de tatuaje negra dinámica para que sea suave con la piel mientras que todavía ofrece un potente pigmento. Está libre de productos químicos nocivos e irritantes, por lo que puedes confiar en él para mantener tu piel saludable y segura durante el proceso de tatuaje.

Tinta de calidad profesional: tanto si eres un artista del tatuaje como un entusiasta de la tinta de bricolaje, esta tinta negra para tatuajes es imprescindible. Ha sido especialmente formulado por profesionales para satisfacer las demandas de la industria, ofreciendo el equilibrio perfecto de pigmento, consistencia y versatilidad que necesitas para crear tatuajes impecables.

Perfecto para todos los tipos de cuerpo: la tinta negra de tatuaje UMIKAkitchen es perfecta para todos los tipos de piel y tipos de cuerpo. Ya sea que te estés tatuando a ti mismo o a otra persona, esta tinta se deslizará suavemente sobre la piel, lo que te permite crear obras de arte hermosas y duraderas que muestren tu creatividad y estilo. Entonces, ¿por qué esperar? Añade esta tinta de tatuaje negra a tu kit de herramientas hoy

Tinta de tatuaje temporal - 30 ml de tinta de tatuaje mate desechable de color dibujo aerógrafo pigmento, suministros de tatuaje(Negro) € 25.32 in stock 3 new from €25.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features tinta de tatuaje profesional: tinta de tatuaje temporal profesional para aerógrafo de tatuaje.

Seguro de usar: todos los pigmentos son esterilizados por radiación, que es más seguro de usar.No tóxico e inofensivo para las uñas o la piel, y sin efectos secundarios.

Decora tu cuerpo: el pigmento es fácil de colorear y hace que tu tatuaje sea más atractivo.

Fácil de aplicar y limpiar: puede usar una prensa de algodón con alcohol para limpiar o usar con jabón, fácil de lavar.

Amplia aplicación: ampliamente utilizado en pintura corporal en aerosol, tatuaje de dibujo coloreado, etc.

Tinta de Tatuaje Temporal Profesional, 100 Ml, No Tóxico, Inofensivo, Fácil de Lavar para Aerógrafo de Tatuaje (Negro) € 20.59

€ 18.10 in stock 1 new from €18.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tinta de tatuaje temporal profesional para aerografía.

No tóxico e inofensivo, seguro para las uñas y la piel.

Fácil de aplicar y realza el atractivo de tu tatuaje.

Fácilmente removible con alcohol o jabón.

Suficiente tinta de tatuaje y elección de color para dibujar patrones delicados, coloridos y grandes.

Tinta negra DLD - tatuaje, tinta negra ultrapura y colores brillantes, color tatuaje vegano, 2 onzas (60 ml) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️BLAK es una mezcla de pigmentos de dispersión líquida suave y estable. BLAK es utilizado por muchos de los mo del mundo

Con excelente saturación y consistencia perfecta, la tinta es perfecta para el artista del tatuaje ocupado, confía en nosotros, no solo a tus clientes les encantará, también te encantará y se convertirá en tu compañero y compañero de tatuajes. "

Mejora tu juego de tatuaje y mejora tu gusto con la tinta de tatuaje DLD permanente y versátil. "

Adecuado para todos los elementos de tatuaje con tinta negra de tatuaje medio, una de las tintas de tatuaje más negras disponibles, fácil de usar para delinear o cubrir para hacer tatuajes tribales negros puros

Capacidad de 2 onzas, modelo 60 ml, súper negro. Adecuado para entusiastas del tatuaje, tatuajes temporales, larga duración

UMIKAkitchen Tinta de tatuaje negra - tinta permanente para tatuaje (120ML)(Crema de tatuaje, color al azar) € 19.98 in stock 1 new from €19.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tinta de calidad profesional: tanto si eres un artista del tatuaje o un entusiasta de la tinta de bricolaje, esta tinta negra para tatuajes es imprescindible. Ha sido especialmente formulado por profesionales para satisfacer las demandas de la industria, ofreciendo el equilibrio perfecto de pigmento, consistencia y versatilidad que necesitas para crear tatuajes impecables.

Audaz y vibrante: la tinta negra para tatuajes UMIKAkitchen es una tinta rica y dinámica que hace que los tatuajes destaquen. Ya sea que estés delineando o sombreando, esta tinta produce líneas nítidas y definidas y tonos profundos y contrastantes de negro que se mantienen atrevidos y brillantes durante años.

Seguro para el cuerpo y suave: cuando se trata de tinta de tatuaje, la seguridad es primordial. Es por eso que hemos formulado nuestra tinta de tatuaje negra dinámica para que sea suave con la piel mientras que ofrece un pigmento potente. Está libre de productos químicos nocivos e irritantes, por lo que puedes confiar en él para mantener tu piel saludable y segura durante el proceso de tatuaje.

Versátil y duradera: con su fórmula permanente de secado rápido, esta tinta de tatuaje es perfecta tanto para principiantes como para artistas experimentados. Es increíblemente versátil y fácil de trabajar, lo que te permite crear una gama de impresionantes diseños de tatuajes que duran toda la vida.

Perfecto para todos los tipos de cuerpo: la tinta de tatuaje negra UMIKAkitchen es perfecta para todos los tipos de piel y tipos de cuerpo. Ya sea que te estés tatuando a ti mismo o a otra persona, esta tinta se deslizará suavemente sobre la piel, lo que te permite crear hermosas y duraderas obras de arte que muestran tu creatividad y estilo. Entonces, ¿por qué esperar? Añade esta tinta de tatuaje negra a tu kit de herramientas. READ Los 30 mejores Papel Kraft Rollo capaces: la mejor revisión sobre Papel Kraft Rollo

Kit de Crema de Tatuaje Temporal de 12 Uds., Cono de Pasta de Tatuaje Temporal Resistente Al Agua para Colorear Rápidamente, Pintura de Arte DIY para el Cuerpo de la India para € 21.83 in stock 1 new from €21.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Efecto de larga duración】: Nuestra pintura para tatuajes es de coloración rápida, con efecto de larga duración, el color puede durar de 5 a 7 días.

【Juego de 12 piezas】: Contiene 12 cremas negras para tatuajes, de color puro, que se pueden usar para hacer patrones de tatuajes complejos y coloridos. Cuanto más tiempo se deje la pasta, mejores serán los resultados de color.

【Buen rendimiento a prueba de agua】: La pasta es resistente al agua y al sudor, y no se desvanecerá cuando se encuentre con agua.

【Seguro y respetuoso con la piel】: El ingrediente de la crema para tatuajes temporales es seguro y saludable, el contacto con la piel es insensible, adecuado para el público.

【Fácil de limpiar】: Los patrones de tatuaje se pueden lavar con alcohol o agua jabonosa. Este conjunto es muy adecuado para clientes a los que les gustan los tatuajes pero temen el dolor durante el tatuaje.

SUPVOX 18 unids pintura corporal plantilla del tatuaje plantillas de color de la cara plantillas del cuerpo del arte del tatuaje del brillo € 12.99

€ 5.09 in stock 6 new from €5.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Patrones diseñados impresos, de color brillante y se parece a un tatuaje real.

Puede unir estos a la cintura, el pecho, el cuello, los brazos, la espalda, las piernas, pegar cualquier posición que desee.

Hecho de material premium que es resistente al agua y duarbel para usar y no tóxico y suave en la piel.

Te divertirás mucho eligiendo tus tatuajes y creando tu propia declaración de estilo.

Se puede quitar fácil y suavemente si desea eliminarlos rápidamente.

Tinta de Tatuaje Temporal, Tinta de Tatuaje Semi Permanente, Tinta de Tatuaje de Color, Tatuaje Color de Tatuaje Negro Tinta de Tatuaje Semipermanente Disponible para Hombre y Mujer € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEJOR DISEÑO DE EFECTO: El color proviene de la adición de pigmentos naturales, no daña el cuerpo humano. El diseño de la punta de la aguja permite diseños y botellas muy detallados para facilitar el apriete y el control. Cuando le resulte difícil exprimir la tinta, agite la botella para acercar la tinta al lado de salida.

IMPERMEABLE Y DE LARGA DURACIÓN: Ya sea que nade o sude, este tatuaje no se desvanecerá y solo se desvanecerá con el tiempo hasta que finalmente desaparezca. Puede estar presente en el cuerpo durante aproximadamente 7 a 15 días. Ideal para ocasiones especiales, eventos deportivos, fiestas, festivales y más.

MATERIAL: Un ligero olor a fruta, simplemente disfruta de la diversión de hacer tus propios tatuajes. Debe tomar una pequeña cantidad en un área pequeña de la piel para probar, no hay reacción alérgica para continuar usándolo, si es alérgico, deje de usarlo.

EMBOTELLADO A MANO LIBRE: Tinta para tatuajes embotellada, sin desperdicios y fácil de operar, no necesita gastar dinero para comprar una botella aplicadora de tatuajes. Cuando le resulte difícil exprimir la tinta, agite la botella para acercar la tinta al lado de salida.

CREA TATUAJES ENCANTADORES: Pintar un lindo tatuaje antes de la cita en la noche del fin de semana, o con tus hijos/amigos debería ser un buen momento. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos. le daremos una respuesta satisfactoria o un reembolso completo.

SOOVSY 70 Hojas Tatuaje Temporal Tótem Tribal León Dragón Búho Águila, Tatuajes de Medio Brazo para Hombre, Tatuajes Temporales Realistas Flor Mariposa Cráneo Ala Ancla, Pequeños Tatuajes Falsos € 9.59 in stock 1 new from €9.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seguro, Duradero y Resistente al agua: Las materias primas de las pegatinas de tatuajes temporales de flores son no tóxicas, no alérgicas y resistentes al agua. El pegamento de los tatuajes falsos es ecológico, es seguro para niños y adultos. Es un tatuaje temporal de larga duración para mujeres y hombres, puede durar de 3 a 5 días en el cuerpo.

REALISTA Y DE ALTA CALIDAD : El efecto de un tatuaje semi permanente se acerca a un tatuaje real, es un tatuaje temporal realista, adecuado para mujeres, hombres, adultos o niñas. Se puede pegar en los brazos, hombro, manos, muslo, piernas, clavícula, mejilla, cuello, pecho, espalda, etc.

DISEÑO ÚNICO Y VARIOS TAMAÑOS : Las pegatinas de tatuajes temporales de gran tamaño de SOOVSY pueden cubrir un área más grande de sus partes del cuerpo. Hay 70 hojas de tatuajes temporales en el paquete, incluyendo 10 hojas de tatuajes temporales de medio brazo para adultos y 60 hojas de pegatinas corporales pequeñas para mujeres. Hay muchos diseños únicos para elegir, y puedes hacer tatuajes de arte corporal en casa con amigos o familiares.

Fácil de Usar : Despegue la película transparente, coloque la pegatina del tatuaje boca abajo sobre la piel limpia y seca, aplique el tatuaje con una esponja o una toalla de papel húmeda, luego espere durante 20-30 segundos, rasgue el papel posterior, deje que el tatuaje se seque, está terminado.

Mostrar la Personalidad y la Creencia : Los tatuajes temporales no son sólo decoraciones de arte corporal, sino también una creencia en la vida, y un arma única para que la gente se muestre a sí misma y su individualidad. Elimina el dolor del cuerpo. Si no te gusta, puedes lavarlo y reemplazarlo con un nuevo patrón en cualquier momento.

UMIKAkitchen - tinta de tatuaje con revestimiento negro, tinta y sello de tatuaje negro, tinta de tatuaje, tinta de color negro oscuro,accesorios profesionales de tatuaje (120 ml) € 15.84 in stock 1 new from €15.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desde los años 90, nos hemos convertido continuamente en la pintura de tatuaje líder en el mundo y hemos pasado muchas pruebas de seguridad que exigen que el concepto de producto sea la seguridad primero.

Color y opacidad que mantiene su luminosidad original incluso después de su uso. La tinta es sencilla, tiene una textura suave, fluye fácilmente y proporciona resultados confiables en todo momento.

UMIKAkitchen - negro y sombra. Puede encontrarlos en diferentes tamaños, kits de formato barato y combinaciones en nuestros otros productos. Nos esforzamos por ofrecer productos de calidad a todos.

Todos los pigmentos no se delaminan ni se desvanecen, un gramo de pigmento es completamente soluble en agua y se desarrolla rápidamente.

UMIKAkitchen - El negro es de color negro real y no se desvanece con el tiempo.

