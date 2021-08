Inicio » Electrónica Los 30 mejores Sensor Cadencia Garmin capaces: la mejor revisión sobre Sensor Cadencia Garmin Electrónica Los 30 mejores Sensor Cadencia Garmin capaces: la mejor revisión sobre Sensor Cadencia Garmin 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

Garmin sensor de cadencia 2 para bicicleta, conectividad ANT+ y Bluetooth de baja energía € 39.99

€ 24.04 in stock 19 new from €35.42

Amazon.es Features Controla tu cadencia mientras pedaleas con este sensor inalámbrico fácil de instalar.

Este sensor funciona sin de imanes y piezas salientes, y es fácil de instalar y cambiar de una bici a otra.

El Sensor de Cadencia 2 se puede fijar a bielas de cualquier tamaño y mide los golpes de pedal por minuto, de forma que saques el máximo partido a tu entrenamiento.

La conectividad ANT+ y la tecnología Bluetooth de baja energía te permiten enviar los datos de cadencia a nuestra comunidad virtual (Garmin Connect) y a otras aplicaciones de entrenamiento, dispositivos compatibles y equipos de ejercicio para obtener mejores datos tanto en interiores como en exteriores.

Garmin sensores de velocidad y cadencia 2 para bicicleta, conectividad ANT+ y Bluetooth de baja energía € 69.99

Amazon.es Features Controla tu velocidad y cadencia mientras pedaleas con estos sensores inalámbricos muy fáciles de instalar.

El Sensor de Velocidad 2 se fija al eje de cualquiera de las ruedas y se calibra automáticamente con tu ciclocomputador Edge o dispositivo Garmin compatible.

El Sensor de Cadencia 2 se puede fijar a bielas de cualquier tamaño y mide los golpes de pedal por minuto, de forma que saques el máximo partido a tu entrenamiento.

Envía datos de velocidad, distancia y cadencia en tiempo real a sistemas de visualización o aplicaciones de entrenamiento compatibles gracias a la conectividad ANT+ y la tecnología Bluetooth de baja energía.

Mediciones precisas de la velocidad y la distancia en cada ocasión, incluso sin una unidad principal.

Garmin sensor de velocidad 2 para bicicleta, conectividad ANT+ y Bluetooth de baja energía € 39.99

Amazon.es Features Controla tu velocidad mientras pedaleas con este sensor inalámbrico muy fácil de instalar.

Este sensor funciona sin de imanes y piezas salientes, y es fácil de instalar y cambiar de una bici a otra.

El Sensor de Velocidad 2 se fija al eje de cualquiera de las ruedas. Puedes configurar el tamaño de la rueda en Garmin Connect o permitir que se calibre automáticamente con un ciclocomputador Edge o un dispositivo Garmin compatible.

La conectividad ANT+ y la tecnología Bluetooth de baja energía permiten sincronizarse con Garmin Connect y otras aplicaciones de entrenamiento, dispositivos compatibles y equipos de ejercicio para obtener mejores datos tanto en interiores como en exteriores.

Mediciones precisas de la velocidad y la distancia en cada ocasión, incluso sin una unidad principal.

Garmin HRM Dual, Monitor de frecuencia cardíaca con transmisión dual, ANT+ € 69.99

€ 55.16 in stock 35 new from €53.90

Amazon.es Features Transmite datos de frecuencia cardiaca en tiempo real gracias a la conectividad ANT+ y a la tecnología BLUETOOTH.

Obtén datos precisos de frecuencia cardíaca en tu dispositivo Garmin compatible, aplicaciones de entrenamiento o equipos de fitness compatibles.

Autonomía de la batería hasta 3,5 años.

Correa ajustable cómoda y suave. READ Los 30 mejores Samsung S8 Plus capaces: la mejor revisión sobre Samsung S8 Plus

IGPSPORT - Sensor de cadencia C61 inalámbrico impermeable IPX7, doble módulo Bluetooth y Ant + compatible con Garmin Edge € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Amazon.es Features ✔ sola sensor de cadencia C61, pista y captura Ciclismo datos de cadencia en su ordenador de bicicleta, como garmin edge500/510/520/800/810/1000, computadoras de bicicleta Bryton

✔ Fácil de instalar, mantener y mover entre las bicicletas – no de imanes. El sensor de cadencia se fija fácilmente sobre el brazo de manivela de su bicicleta

✔ Se conecta sin cables a través de ANT + a la computadora de bicicleta

✔ impermeabilidad: IPX7 Shock Drop resistance

✔ Larga duración de vida de la batería: Uso Normal durante un año (una hora por día)

moofit Sensor de Cadencia Ant+ Bluetooth Medidor de Cadencia Ciclismo Medir Cadencia de Pedaleo para iPhone, Android y ciclocomputadores € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features BLE4.0 & ANT+ TECNOLOGÍA: Conecte el sensor cadencia pedaleo via ANT+ y Bluetooth a dispositivos iPhone, Android.

DATOS EN TIEMPO REAL: Seguimiento de datos de cadencia en tiempo real en el ciclocomputador o móvil con aplicaciones de entrenamiento compatibles.

FÁCIL DE INSTALAR: NO se necesitan imanes, se monta en el buje de cualquier bicicleta.

IP67 IMPERMEABLE: Se puede usar incluso en días lluviosos para poder disfrutar de la bicicleta todos los días en cualquier clima.

AMPLIAMENTE COMPATIBLE: El medidor de cadencia es compatible con la mayoría de las aplicaciones de fitnes convencionales, como Wahoo Fitness, Zwift, E-lite HRV, Uhr, RideWithGPS, Cyclemeter, Peloton, Rouvy, etc.

Sensor de cadencia iGPSPORT C61 Módulo dual Bluetooth y ANT + Compatible con Ciclocomputadores GPS Garmin, Bryton, Sigma € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features ✔ Capture datos de cadencia de ciclismo desde la computadora de bicicleta a través de ANT + o desde la aplicación de entrenamiento en el móvil a través de Bluetooth

✔ Fácil de instalar, mantener y mover entre bicicletas, sin imanes. El sensor de cadencia se conecta fácilmente al brazo de la biela de su bicicleta

✔ ANT + y Bluetooth: compatible con cualquier equipo ANT + como Garmin, Bryton, Polar, Wahoo, computadora para bicicleta iGPSPORT y más

✔ Compatible con la mayoría de las aplicaciones de entrenamiento convencionales (a través de Bluetooth), como Wahoo fitness, iGPSPORT, Zwift, Runtastic Road Bike y muchas más

✔ Batería de larga duración: uso normal durante un año (una hora al día)

Garmin - Gomas de Repuesto para Sensor de cadencia € 4.99 in stock 3 new from €4.99

Amazon.es Features Sirven para instalar el sensor de cadencia en la biela de su bicicleta

El pack incluye 3 unidades de diferentes tamaños: grande, mediano y pequeño

Las gomas de repuesto le resultarán útiles para fijar el sensor de cadencia a su bicicleta

Instalación simple y segura

Amazon.es Features Supervisa la cadencia y/o velocidad de pedaleo a que circulas con estos sensores inalámbricos de fácil instalación

Solo tienes que fijar los sensores y ponerte en marcha. Estos sensores carecen de imanes y piezas salientes, y son fáciles de instalar, cuidar y cambiar de una bici a otra

El sensor de cadencia se puede fijar a cualquier tamaño de biela y mide los golpes de pedal por minuto, para que saques el máximo partido a tu entrenamiento

El sensor de velocidad se fija al concentrador de cualquiera de las ruedas y se autocalibra con el Edge para informarte de tu velocidad y distancia con toda precisión en todo momento, incluso si te encuentras a cubierto en el equipo de entrenamiento turbo

Combina ambos y mejora tu marca personal o comprueba tu clasificación frente a los profesionales

Top Action Speedómetro ANT+ Bike Speed and Cadence Sensor adecuado para ordenador Garmin Bryton (Cadence Sensor) € 20.99 in stock 2 new from €20.99

Amazon.es Features Solo sensor de cadencia. Sigue y captura datos de la cadena de ciclismo en tu ordenador de bicicleta, como Garmin, Bryton Bike computers

☑ Bluetooth 4.0 y ANT+: los sensores de acción superior se pueden conectar a cualquier dispositivo Bluetooth 4.0 y ANT+ como smartphone y ordenador de bicicleta

☑ Superresistente al agua: este sensor es resistente al agua IP68 y se puede utilizar incluso durante la lluvia. (Nota: Por favor, no sumerjas en agua durante un largo tiempo)

☑ Duración en espera: Equipped with a CR2032 battery and low power, the battery Life is up to 6 meses (using one hour per day). Y la batería se puede reemplazar después de que la batería esté expuesta

☑ Fácil de instalar: sensor de velocidad/cadencia: utiliza el anillo de goma adecuado o la correa del cable y coloca el sensor en el hub de la rueda, en el interior del brazo de la palanca, que se puede utilizar de forma immediately, y la instalación y extracción son muy sencillos

CooSpo Sensor de Velocidad/Cadencia para Ciclismo y Bicicleta con Doble Módulo Bluetooth 4.0 Ant + para la Computadora de la Bici teléfono Inteligente € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features Sensor de cadencia y velocidad - Rastrea y captura datos de velocidad o cadencia de ciclismo en tiempo real en tu ordenador de bicicleta o teléfono inteligente al utilizarlo con aplicaciones de entrenamiento compatibles

Sensor de ciclismo Bluetooth ANT+ - integrado con Bluetooth y ANT+, los sensores de RPM se conectan a teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores de bicicleta. Resistente al agua IP67

Compatibilidad con Aplicaciones - Funciona con aplicaciones populares de fitness como Zwift, ridewithgps, mapmyride, Openrider, tacx, TrainerRoad, Runtastic, Rouvy

Ligero y fácil de instalar - NO UTILIZA IMANES. Se fija al brazo de la bicicleta o al eje de la rueda. No se recomienda usar en bicicletas estáticas

Sensor de velocidad Zwift - También puedes utilizar este sensor de velocidad de bicicleta con nuestro dongle ANT+ (B07JPM59NY/ B07N1H9TJ9) en tu plataforma de ciclismo en interiores

Magene S3+ Sensor de Velocidad/Cadencia para Ciclismo, Sensor Inalámbrico de RPM de Bicicleta Ant+/Bluetooth 4.0 € 26.99 in stock 2 new from €26.99

Amazon.es Features [Batería] Retire la hoja aislante de la batería preinstalada antes de su uso; Vuelva a instalar la batería para cambiar entre el modo de velocidad y cadencia.

[Modo] 1 sensor SÓLO puede seleccionar un modo (Velocidad/Cadencia) a la vez. Entonces necesitas 2 sensores para probar tanto la velocidad como la cadencia. (1 para velocidad, 1 para cadencia)

[Dispositivo] Cuando se usa el protocolo Bluetooth, 1 sensor SÓLO puede conectarse a 1 APLICACIÓN o dispositivo al mismo tiempo; Cuando se utiliza el protocolo ANT+, se puede conectar a varios dispositivos al mismo tiempo.

[Conexión] Al usar una aplicación de teléfono inteligente, debe buscar el sensor en la aplicación, la búsqueda a través de la configuración de Bluetooth del sistema telefónico no es válida.

[Hibernación] El sensor S3+ entrará automáticamente en el estado de suspensión durante 1 minuto para ahorrar energía después de que el sensor esté parado. El sensor SÓLO comenzará a enviar transmisiones después de que se haya despertado correctamente.

MOOFIT Sensor Velocidad Cadencia de Ciclismo con Bluetooth y Ant+ Impermeable Cadencia Sensor Velocidad para iPhone, Android y Ciclocomputadores € 40.99 in stock 1 new from €40.99

Amazon.es Features BLE4.0 & ANT + TECNOLOGÍA - Conecte el sensor al ciclocomputador a través de ANT+ y conéctese a aplicaciones de dispositivos inteligentes a través de Bluetooth.

DATOS EN TIEMPO REAL - Seguimiento de datos de cadencia/velocidad en tiempo real en el ciclocomputador o móvil con aplicaciones de entrenamiento compatibles.

FÁCIL DE INSTALAR - NO se necesitan imanes, el sensor se conecta al brazo de manivela de la bicicleta (cadencia) o al cubo de la rueda (velocidad).

AMPLIAMENTE COMPATIBLE - los sensores de velocidad de cadencia son compatibles con la mayoría de las aplicaciones de fitness convencionales, como Zwift, E-lite HRV, Uhr, RideWithGPS, Cyclemeter, Peloton, etc. (aplicación MooFit no disponible)

ATENCIÓN - No puede emparejar los dos sensores con la aplicación Wahoo al mismo tiempo, porque Wahoo establece restricciones de conexión de marca, solo puede emparejar un sensor una vez, excepto los sensores de la marca Wahoo.

Aceshop Sensor de Cadencia Inalámbrico Bluetooth & Ant+ con Doble Modo de Velocidad y Sensor de cadencia € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Amazon.es Features Bluetooth 4.0 y protocolo dual ANT +: este sensor de cadencia / velocidad admite equipos y aplicaciones que recopilan datos de velocidad o cadencia a través de Bluetooth o ANT +. Rastrea y captura datos de velocidad de ciclismo en tiempo real en tu iPhone, Android o computadora para bicicleta.

Antisísmico e impermeable: nuestro sensor de velocidad y cadencia para bicicleta lo acompaña en carreteras con baches, rastrea y captura datos de cadencia o velocidad con precisión. Le permite saber más sobre sus datos de ciclismo, disfrute del ejercicio de manera eficiente. Grado impermeable IP66, disfruta de tu ciclismo todos los días en cualquier clima. Apto para exteriores.

Sin imán y fácil de instalar: el sensor de velocidad va en el cubo de la rueda delantera / trasera y la cadencia va en las barras de pedal. Instale el sensor en segundos con los anillos elásticos de goma incluidos (dos tamaños) .Consejos: No se recomienda su uso en bicicletas de spinning.

Compatible con aplicaciones: funciona con las principales aplicaciones de fitness, incluidas Zwift, Bkool, Bryton, XOSS, Cateye, Tacx, Wahoo, Garmin, Openrider, Onelap, Igpsort, Strava y otras. Adecuado para la mayoría de dispositivos inteligentes y deportivos.

Diseño ultra pequeño y larga duración: el tamaño es de solo 8,9 mm × 29,8 mm × 38,3 mm, peso de solo 9 g. No afecta la apariencia de la bicicleta y aumenta la carga del ciclismo. Si conduce durante 1 hora al día, el tiempo de espera puede llegar hasta los 500 días. READ Los 30 mejores Camaras Reflex Baratas capaces: la mejor revisión sobre Camaras Reflex Baratas

iGPSPORT C61 (versión española) - Sensor de Cadencia inalámbrico Ant+ / 2.4G y Bluetooth 4.0 Ciclismo y Bicicleta. Compatible con Ciclo computadores GPS Garmin, Bryton, Sigma. IPX7. Sin imanes € 24.99 in stock 4 new from €24.99

Amazon.es Features Pequeño e inalámbrico sensor fácil de montar en la biela de tu bicicleta para conocer la cadencia de pedaleo en tus salidas.

ANT+ / 2.4G: Transmisión inálambrica compatible con una gran variedad de ciclocomputadores GPS de iGPSPORT, Garmin, Bryton, Sigma, Mio...

Bluetooth 4.0: Conectividad Bluetooth para su uso en dispositivos móviles con Bluetooth y compatible con aplicaciones como Strava, MyMapRide, Runtastic PRO...

Bateria de larga duración mediante pila de botón restituible con autonomía de hasta 260 horas. Incluida en el paquete para montar y salir.

Fácil de montar y desmontar sin imanes ni pedales adicionales y con resistencia al agua IPX7 y a caídas naturales.

XOSS X1 Sensor de cadencia de Velocidad Bluetooth / Ant + Accesorios de Ciclismo de Modo Dual para computadora de Bicicleta, teléfono Inteligente € 23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conecta el ciclocomputador (como Garmin, Byton, XOSS G+, etc.) a través de ANT + o APP en el móvil (como XOSS, Openrider, ZWIFT, etc.) a través de Bluetooth.

Ligero y fácil de instalar: rastrea la cadencia y la velocidad por inducción de tierra, NO necesitas IMANES. Usa una moneda para abrir la tapa de la batería y luego vuelve a instalar la batería para cambiar el modo del sensor. Configura la circunferencia de la rueda de la bicicleta correctamente antes de usarla como velocidad. sensor Vale la pena señalar que el grosor del sensor es de 10 mm, asegúrese de que se ajuste al tamaño de su bicicleta antes de comprar.

Bajo consumo de energía, más de 400 horas de trabajo, 1 batería de botón extraíble 2032.

Si desea conocer los datos de cadencia y velocidad al mismo tiempo, se necesitan dos sensores.Fija el sensor en la manivela -Cadencia, fíjelo en el concentrador -Velocidad.Asegúrese de que la aplicación que utiliza admita conectar dos sensores al mismo tiempo antes pedido.

Hemos vendido muchas piezas de este producto, si tiene problemas antes o después de realizar el pedido, no dude en contactarnos, siempre lo ayudaremos.

Amazon.es Features Sensor dual de potencia.

Se instala como cualquier otro pedal y se transfiere rápidamente entre bicicletas

Mide potencia total, balance izquierda/derecha, cadencia y dinámica.

Diseño elegante que proporciona mayor remoción y altura de pila mejorada.

Se integra completamente con el ecosistema Garmin ciclismo para el análisis de los datos.

Aceshop Sensor de Velocidad y de cadencia para Bicicleta Sensor de Cadencia Inalámbrico Bluetooth & Ant+ con Doble Modo de Velocidad y Sensor de cadencia € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Amazon.es Features Bluetooth 4.0 y protocolo dual ANT +: este sensor de cadencia / velocidad admite equipos y aplicaciones que recopilan datos de velocidad o cadencia a través de Bluetooth o ANT +. Rastree y capture datos de velocidad de ciclismo en tiempo real en su iPhone, Android o computadora para bicicleta.

Antisísmico e impermeable: nuestro sensor de velocidad y cadencia para bicicleta lo acompaña en carreteras con baches, rastrea y captura datos de cadencia o velocidad con precisión. Le permite saber más sobre sus datos de ciclismo, disfrute del ejercicio de manera eficiente. Grado impermeable IP67, disfruta de tu ciclismo todos los días en cualquier clima. Apto para exteriores.

Sin imán y fácil de instalar: el sensor de velocidad va en el cubo de la rueda delantera / trasera y la cadencia va en las barras de pedal. Instale el sensor en segundos con los anillos elásticos de goma incluidos (dos tamaños) .Consejos: No se recomienda su uso en bicicletas de spinning.

Compatible con aplicaciones: funciona con las principales aplicaciones de fitness, incluidas Zwift, Bkool, Bryton, XOSS, Cateye, Tacx, Wahoo, Garmin y otras. ※ Atención: UN SENSOR SOLO puede seleccionar UN MODO (Velocidad o Cadencia) a la vez. Recopile datos de velocidad y cadencia, necesita comprar 2 piezas.

Diseño ultra pequeño y larga duración: el tamaño es de solo 9,5 mm × 29,5 mm × 38 mm, el peso es de solo 9,2 g. No afecta la apariencia de la bicicleta y aumenta la carga del ciclismo. Si viaja durante 1 hora al día, el tiempo de espera puede alcanzar hasta 300 días.

Sensor de velocidad de bicicleta iGPSPORT SPD61 módulo dual Bluetooth y ANT+ Compatible con Ciclo computadores GPS Garmin, Bryton, Sigma € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features ✔ Capture datos de velocidad de ciclismo desde la computadora de la bicicleta (se requiere ANT +) a través de ANT + o desde la aplicación de entrenamiento en el teléfono móvil a través de Bluetooth.Ayude a recibir datos de velocidad precisos cuando la señal del GPS es deficiente

✔ Fácil de instalar, mantener y mover entre bicicletas, sin imanes. El sensor de velocidad se monta en el cubo de rueda de cualquier bicicleta

✔ ANT + y Bluetooth: compatible con cualquier equipo ANT + como Garmin, Bryton, Polar, Wahoo, computadora para bicicleta iGPSPORT y más

✔ Compatible con la mayoría de las aplicaciones de entrenamiento convencionales (a través de Bluetooth), como Wahoo fitness, iGPSPORT, Zwift, Runtastic Road Bike y muchas más

✔ Batería de larga duración: uso normal durante un año (una hora al día)

CooSpo Banda de Frecuencia Cardiaca Bluetooth 4.0 Ant+ Monitor Sensor de Frecuencia Cardíaca Compatible con Garmin Zwift Endomodo y Otros € 32.99

€ 28.04 in stock 1 new from €28.04

Amazon.es Features CAPTURA DATOS EN TIEMPO REAL - El monitor de frecuencia cardíaca Coospo te ayuda a rastrear y capturar la frecuencia cardíaca en tiempo real, zonas de entrenamiento y calorías quemadas en tu smartphone o tableta en las aplicaciones para entrenamiento compatibles

Bluetooth y EMPAREJAMIENTO ANT+ - El dispositivo está integrado con Buletooth 4.0 y ANT+, lo que te permite emparejarlo con teléfonos inteligentes, tabletas, relojes GPS y ordenadores de bicicletas

Compatibilidad con Aplicaciones - Compatible con aplicaciones populares como Zwift, Endomondo, Runkeeper, IpBike, Nike+ Runclub, Peloton, Map My Run, elite hrv app, iCardio, DDP Yoga y más

Correas de repuesto: la longitud de la correa ajustable es de 25 a 36 pulgadas. Para una correa de reemplazo de otro tamaño o color, por favor busque B08FD6K5W9 y B08FD5T8ZG.

Dispositivo incompatible- Redmi 6 pro, Redmi 7 pro, Motorola, Google pixel, Amazon Fire tablets.

moofit Sensor de Velocidad Bluetooth Sensores de Velocidad Ant+ Rodillo Impermeable para Ciclocomputadores y Aplicación de Fitness € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features BLE4.0 & ANT+ TECNOLOGÍA: Conecte el Sensor de Velocidad al ciclocomputador a través de ANT+ y conéctese a aplicaciones de dispositivos inteligentes a través de Bluetooth.

DATOS EN TIEMPO REAL: Seguimiento de datos de velocidad en tiempo real en el ciclocomputador o móvil con aplicaciones de entrenamiento compatibles.

FÁCIL DE INSTALAR: NO se necesitan imanes, el sensor velocidad ciclismo se conecta al brazo de manivela de la bicicleta.

IP67 IMPERMEABLE: Se puede usar incluso en días lluviosos para poder disfrutar de la bicicleta todos los días en cualquier clima.

AMPLIAMENTE COMPATIBLE: El Sensor de Velocidad es compatible con la mayoría de las aplicaciones de fitnes convencionales, como Wahoo Fitness, Zwift, E-lite HRV, Uhr, RideWithGPS, Cyclemeter, Peloton, etc.

Garmin 010-10729-00 - Repuesto para Sensor de cadencia € 9.99

€ 8.95 in stock 3 new from €8.95

Amazon.es Features Descripción del producto: Garmin 010-10729-00

Color: negro

CooSpo Sensor de Cadencia y Velocidad 2 en 1 Bluetooth Ant + Sensor de Cadencia de Ciclismo Inalámbrico RPM para Computadora de Ciclismo Compatible con Runtastic Pro Zwift Openrider Rouvy UA Run € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features SENSOR DE CADENCIA Y VELOCIDAD - Realiza un seguimiento preciso de la velocidad de ciclismo en tiempo real, la cadencia y la distancia que se puede emparejar con tu aplicación de ciclismo favorita y ordenadores de bicicleta

Compatibilidad con BLUETOOTH y ANT+ - Las capacidades ANT+ y Bluetooth Smart permiten una conexión inalámbrica a teléfonos inteligentes, tabletas, relojes deportivos y ordenadores de bicicleta.

COMPATIBILIDAD - Este sensor de velocidad y cadencia de bicicleta se adapta a la mayoría de bicicletas y tamaños de marco.

CONECTIVIDAD DE APLICACIONES DE TERCEROS - Captura datos críticos de ciclismo en aplicaciones de terceros como Runtastic Pro, Zwift, UA Run, Openrider, Strava, Endomondo, MapMyRide, CoospoRide.

Impermeable IP67, pequeño con un perfil bajo de arrastre, y viene con varias bandas de goma y soportes de cierre de cremallera. Bajo consumo, equipado con una batería de celda de moneda CR2032 reemplazable se puede continuar usando hasta 500 horas

Garmin - Sensor Running Dynamics Pod € 69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesa y envía 6 métricas de dinámica para carreras a un dispositivo compatible

Batería sustituible que dura hasta 1 año (considerando 1 hora de uso diario)

Se enciende y apaga de manera automática

Tamaño pequeño: menos de 142 g

El tiempo de contacto con el suelo indica la cantidad de tiempo de cada paso en el suelo mientras corre READ Los 30 mejores Camaras De Fotos Compactas capaces: la mejor revisión sobre Camaras De Fotos Compactas

TAOPE Sensor de Cadencia Inalámbrico Bluetooth & ANT+ con doble modo de velocidad y sensor de cadencia € 23.99 in stock 1 new from €23.99

1 used from €14.93

Amazon.es Features 【Bluetooth & ANT+ Multi-protocol】: Supports all kinds of equipments and applications which collect speed or cadence data via Bluetooth or ANT+. Track your cycling speed cadence and distance through wireless transmisson. Save your ride data in real time.

【Easy to install】: With high performance ultra-low-power 3D accelerometer and 3D magnetometer, accuracy recognition and logging your cycling data without external magnet parts. Simply attach the sensor and ride.

【Antiseismic&Waterproof】: Our bike speed and cadence sensor accompany you on bumpy road. Let you know more about your cycling data, enjoy efficiently exercise. Waterproof grade IP67, Enjoy your cycling every day in all weather.

【Ultra Small Design & Long Endurance】: SIZE only 41mm×34mm×10mm & weight only 9.5g. Not affect bike appearance and increase cycling burden.320 hours using time & 300 days standby time.

【100% Quality Warranty】: We are very confident in our product ,we provide One year warranty and friendly customer service, If there is any problem, please feel free to contact us.

Wahoo Fitness Wahoo RPM Sensor de Cadencia y Velocidad, para iPhone, Android y ciclocomputadores € 69.99 in stock 4 new from €65.50

1 used from €55.65

Amazon.es Features Realice un seguimiento y capture los datos de velocidad y cadencia en su iPhone, Android y ciclocomputador

Ligero y fácil de instalar - sin imanes. El sensor de velocidad se monta en el buje de cualquier bicicleta. El sensor de cadencia se conecta fácilmente a la biela o pedal de la bicicleta - (ambos soportes incluidos)

Se conecta de forma inalámbrica a través de Bluetooth 4.0 y ANT+ a dispositivos iPhone, Android

Funciona con Zwift y TrainerRoad. Capture la velocidad y cadencia en su plataforma de ciclismo indoor favorita

CeraBike WAXLUBE. LUBRICANTE Base Cera para Cadena con PTFE, Grafito Y Ceramica (130ML). WWW.CERABIKE.COM € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features lubricante cera de larga duración y alta lubricación

Magene Pecho con Monitor de Frecuencia Cardíaca, H64 Correa con Sensor de Frecuencia Cardíaca, Protocolo Ant+/Bluetooth € 32.99 in stock 2 new from €32.99

Amazon.es Features [Batería] Antes de usarlo por primera vez, retire la hoja aislante de la batería preinstalada.

[Use] Humedezca el área del electrodo, el logo de Magene hacia arriba, cerca de su piel. De lo contrario, otros dispositivos no encontrarán el sensor.

[Dispositivo] Cuando se usa el protocolo Bluetooth, un sensor solo se puede conectar a una APLICACIÓN o dispositivo al mismo tiempo. Cuando se utiliza el protocolo ANT +, un sensor se puede conectar a varios dispositivos al mismo tiempo.

[Conectar] Al usar la APLICACIÓN de teléfono inteligente, debe buscar el sensor en la APLICACIÓN. La búsqueda a través de la configuración de Bluetooth del sistema telefónico no es válida.

[Hibernación] El sensor H64 se apagará automáticamente después de 30 segundos para ahorrar energía después de quitar la correa de frecuencia cardíaca.

Sensor de velocidad para bicicleta de doble uso, sensor de cadencia, sensor de distancia y sensor de cadencia, apto para Garmin, Wahoo, Zwift, Tacx, Bryton € 32.99 in stock 2 new from €32.99

Amazon.es Features Material de alta calidad: el sensor de velocidad de la bicicleta está hecho de material plástico de alta calidad que es resistente e impermeable. Este sensor de cadencia es un sensor respetuoso con el medio ambiente que es duradero en uso y fácil de usar. Y resistente al agua para un uso prolongado.

Fácil de instalar: el sensor de velocidad de la bicicleta viene con accesorios para una fácil instalación y movimiento entre bicicletas. Este sensor de cadencia es ligero para una fácil conexión del sensor y la conducción sin peso y es fácil de usar.

Sensor: el sensor de velocidad de la bicicleta es muy sensible y garantiza una transmisión de señal estable, lo que te da datos fiables todo el tiempo. El sensor de cadencia se puede conectar a varias aplicaciones y equipos compatibles con Bluetooth o ANT+.

【Múltiples aplicaciones】El sensor de velocidad de la bicicleta es compatible con la aplicación de equitación, software de equitación, ordenador de bicicleta, reloj deportivo, etc. Y el sensor de cadencia se adapta a Garmin, Wahoo, Zwift, Tacx, Bryton, etc.

Estable y preciso: el sistema de transmisión dual del sensor de velocidad de la bicicleta garantiza señales estables y datos precisos. Los datos son estables incluso cuando las carreteras son robustas. No puedes más que nuestro sensor de velocidad de bicicleta con confianza.

Garmin 010-11092-30 - Sensor de Temperatura inalámbrico € 29.99

€ 24.95 in stock 7 new from €24.95

Amazon.es Features Este sensor registra la temperatura ambiental del exterior

Transmite datos de manera inalámbrica al dispositivo de Garmin compatible

Puedes adherirlo a tu mochila, chaqueta o zapatos para controlar la temperatura con exactitud

Es compatible con la mayoría de los GPS Garmin que tienen ANT+

