Los 30 mejores Adaptador Usb Sd capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Usb Sd

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Adaptador Usb Sd?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Adaptador Usb Sd del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Beikell Lector de Tarjetas USB 3.0 de Memoria SD/Micro SD de Alta Velocidad con Llavero Portátil para TF, SDXC, SDHC, MS, MMC, MSXC, Compatible con Windows y Mac OS € 10.59

€ 7.99 in stock 7 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transmisión de Alta Velocidad - USB 3.0 permite velocidades de transferencia de datos llegar hasta 5 Gb/s, casi 10 veces más rápido que el USB 2.0. Enchufe y desenchufe libremente, el dispositivo funcionará mientras esté enchufado, no necesita controlador externo.

Tarjetas de Memoria Soportadas - El lector de Tarjetas USB 3.0 (también compatible con USB 2.0). Diseño de doble puerto, perfecto compatible con SD, Micro-SD (T-flash), MS, MMC, MSXC, SDXC, SDHC y más

Compatibilidad Amplia - Transferencia a alta velocidad de imágenes y videos de alta resolución a su computadora, es compatible con Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10 y Mac OS.

Portabilidad Perfecta - Tamaño pequeño y peso ligero, ocupa muy poco espacio por lo que es fácil de poner en su paquete. El diseño del llavero para llevar fácilmente.

Diseño Seguridad y Amigable - El diseño de cubierta de seguridad para proteger la interfaz USB de daños o polvo. Además, la luz LED indica una conexión adecuada a su dispositivo.

Beikell Lector de Tarjetas SD, Dual Connector USB 3.0/C Adaptador Tarjetas de Memoria, Soporta SD/SDXC/Micro SD/Micro SDXC/MMC/RS-MMC, Compatible con MacBook Pro, iPad Pro, etc € 13.99

€ 8.79 in stock 6 new from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transmisión de Alta Velocidad: USB 3.0 + USB C ambas interfaces admiten transferencias de datos de alta velocidad de hasta 5 Gbps y son compatibles con USB 2.0 y USB 1.1.Transfiere grandes volúmenes de fotos y archivos en segundos, reduciendo los tiempos de espera.

Lectura Simultánea de Doble Tarjetas: Los puertos duales admiten tarjetas duales para leer y escribir al mismo tiempo, lo que evita la inserción y extracción repetidas, lo que le brinda una transmisión de datos más fácil y conveniente y un acceso más eficiente a los datos. Este lector de tarjetas admite tarjetas SD / Micro SD / TF / SDHC / SDXC / Micro SDHC / Micro SDXC / MMC, etc.

Conecta y Reproduce: Conecte el lector de tarjetas directamente a su dispositivo Tipo C / USB A. Plug & Play, no requiere software adicional, admite intercambio en caliente. Disponible para sistemas Android, Mac OS, Chrome OS, Windows 10/ 8.1/ 8/ 7/ XP y Linux.(Admite todos los dispositivos OTG)

Diseño Humanizado: Carcasa de aluminio segura y duradera. El diseño cuidadoso del cordón lo mantiene en movimiento y evita pérdidas. La cubierta protectora evita eficazmente que la abrasión y el polvo entren en el puerto USB. Con una luz indicadora, el estado de conexión del dispositivo es claro de un vistazo.

Compatibilidad Amplia: Compatible con computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes con un puerto USB-C, Como MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro 2021/ 2020/ 2018, iPad Air 4, Galaxy S22/ S21/ S20/ S10 / S9 / Note 10, Redmi Note 10 Pro/Note 9/ Note 8, Surface Pro, Surface Book, Huawei P50/ P40/ P30/ P20 y dispositivos USB A como PC, automóvil, PS5, PS4, Xbox One, etc.

Vanja Lector Tarjetas SD/Micro SD, Adaptador OTG USB 2.0 Apto para SDXC, SDHC, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SDHC UHS-I Tarjetas € 8.99

€ 7.99 in stock 3 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lector de tarjetas multifunción】La combinación de conector USB 2.0 estándar y conector micro USB hace que este lector de tarjetas sea compatible con tabletas y smartphones Android con puerto de carga micro USB que admiten la función OTG y también funciona en una computadora con puerto USB.[NOTA: el lector de tarjetas no es compatible con iPhone o iPad]

【Trabajar en la computadora】Lector de tarjetas USB 2.0 SD / micro SD para la transmisión de datos, gestiona todos sus datos desde / a / en dispositivos y en múltiples plataformas. El lector de tarjetas puede funcionar en una computadora con sistema Windows, Linux, MacOS, ChromeOS.

【Trabajar en el teléfono inteligente Android】Conéctese al puerto de carga micro USB con un teléfono inteligente y una tableta Android que sean compatibles con USB OTG (sobre la marcha). Reproduce videos / músicas directamente desde la memoria externa sin ocupar espacio en el dispositivo.

【Portátil, Conecta y reproduce】Alimentado a través del puerto USB / micro USB, no se necesita fuente de alimentación adicional. Fácil de usar, usar e instalar, no requiere instalación de software adicional. El tamaño mini hace que puedas llevarlo a todas partes en tu bolsillo, bolso.

【Contenido del paquete】Un lector de tarjetas SD con el logotipo "Vanja" (NO incluye tarjetas SD / Micro SD). Todos los productos Vanja tienen una garantía de 18 meses sin problemas.

Lector de Tarjetas de Memoria, BENFEI 4 en 1 USB-C a Micro SD MS CF Adaptador Compatible con iPhone 15 Pro/MAX, MacBook Pro/Air 2023, iPad Pro, iMac, Surface Book 3 y más € 21.99

€ 9.97 in stock 1 new from €9.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño integrado: el lector de tarjetas BENFEI USB-C/USB 3.0 de diseño integrado proporciona acceso de alta velocidad de datos a 4 tipos de tarjetas diferentes, el SD (digital seguro), Micro SD (TF), MS (memoria Stick) y CF(flash compacto). Y con diseño 2 en 1 USB-C/USB 3.0, el lector de tarjetas BENFEI puede funcionar con computadora o portátil por ranura USB 3.0/2.0 o la última ranura USB tipo C (Thunderbolt 3). Una solución universal para lector de tarjetas.

RENDIMIENTO INCREÍBLE: con el último puerto USB Type-C o USB 3.0, disfrute plenamente de las velocidades de transferencia en modo UHS-I de hasta 160 MB/seg, compatible con versiones anteriores de USB 2.0/1.1. Explore y vea fotos al instante en sus teléfonos inteligentes/portátiles USB-C/USB3.0. (NOTA: La velocidad de datos final la decide la tarjeta y el tipo de ranura USB).

ESTABILIDAD SUPERIOR: el chip IC avanzado incorporado maneja la señal de transferencia de datos de alta velocidad USB-C/USB, permite la transferencia de películas HD en solo segundos. ✅ Es un lector de tarjetas simultáneamente y puede leer 4 tarjetas al mismo tiempo.

Amplia compatibilidad: compatible con MacBook/MacBook Pro 2023/22/21/20/19/18, iPhone 15 /15 Plus /15 Pro /15 Pro Max, iPad Pro 2018, Surface Book 2, Samsung Galaxy S10/S9/S8/Note 8/Note 9, HTC U11/U12, Pixelbook, Dell XPS 15 / XX PS 13, Galaxy Galaxy Galaxy Libro y muchos otros dispositivos USB-C. Nota: las tarjetas SDXC (capacidad a 64 GB o mayor) utilizan un formato de archivo especial "exFAT", que no es compatible con Windows XP, Windows Vista antes SP1 y Mac OS X antes de 10.6.6).

Garantía de 18 meses: la exclusiva garantía incondicional Benfei de 18 meses garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Lector Tarjetas SD/Micro SD Lector de Tarjetas SD USB c,6in1 USB USB-C OTG Adaptador Tarjetas de Memoria y USB para Micro SD TF, SDXC,SDHC,MS,MMC,MSXC Compatible con Teléfono móvil Windows y Mac OS € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【6 IN 1multifunción】La combinación de conector USB estándar y conector USB-C hace que este lector de tarjetas sea compatible con tabletas y smartphones Android admiten la función OTG portátiles, El lector de tarjetas puede funcionar en una computadora con sistema Windows, Linux, MacOS, ChromeOS con puerto USB

✅【Conecta y reproduce Compacto y apto para viajes】Conecta y reproduce No se necesita unidad.El tamaño mini hace que puedas llevarlo a todas partes en tu bolsillo, bolso.

✅【Un Lector para Tarjetas Múltiples】El USB SD lector de tarjetas está diseñado con 2 ranuras para tarjetas: SD, ranuras Micro SD ,conector USB A /micro USB/ USB C, incluyendo SDXC / SDHC / SD / Extreme I III SD / Ultra II SD / MMC / RS-MMC o Micro SD / TF / Micro SDXC / Micro SDHC / UHS-I.

✅【Super Velocidad y Alta Capacidad】USB lector de tarjetas de memoria compatible con tarjeta SD de hasta 512G y permite una transferencia de datos superrápida que le permite transferir películas HD o archivos solo segundos, cuando su host está equipado

✅【Súper garantía】: 2 años de garantía incondicional, soporte de garantía amigable. Le di el mío como regalo a un amigo y les encanta. es lo mejor que han tenido READ Los 30 mejores Mini Auriculares Inalambricos capaces: la mejor revisión sobre Mini Auriculares Inalambricos

SanDisk MobileMate UHS-I microSD Reader/Writer USB 3.0 Reader € 8.99 in stock 14 new from €8.11

3 used from €8.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con el lector de tarjetas microSD MobileMate USB 3.0, puede transferir datos de forma fácil y rápida desde la tarjeta de memoria de su cámara o dron

El lector de tarjetas compacto y robusto funciona sin descargas ni software adicional

Gracias a la rápida transferencia de datos de hasta 170 MB/s, puede volver a realizar nuevas grabaciones en poco tiempo

El lector de tarjetas USB 3.0 para tarjetas microSD es compatible con USB 3.0 y USB 2.0

Contenido del envío Lector de tarjetas SanDisk MobileMate USB 3.0 (para tarjetas de memoria microSD, diseño compacto y robusto, compatible con versiones anteriores de USB 2.0, transferencia de 170 MB/s) 2 años de garantía

Lector de Tarjetas SD 3 en 1, Adaptador de USB C a SD/Micro SD/USB 3.0, Lector de Tarjetas de Memoria TF Compatible con Dispositivos Tipo C como Samsung, Huawei,MacBook, portátil, Tablet € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 en 1 USB C lector de tarjetas SD, que le proporciona Micro SD lector de tarjetas de puerto * 1, SD lector de tarjetas de puerto * 1, USB 3.0 puerto * 1, diseño de múltiples puertos para satisfacer sus necesidades en diferentes ocasiones, por lo que puede transferir imágenes, vídeos, leer archivos y más en cualquier momento y en cualquier lugar.

Lector de tarjetas SD USB C, ampliamente compatible con Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, SD, SDHC, SDXC etc. El lector de tarjetas SD amplía su capacidad de almacenamiento con una capacidad de hasta 512GB y una velocidad de transferencia del puerto USB 3.0 de hasta 5 Gbps. Con este adaptador, ya no tendrá que preocuparse por la insuficiente capacidad de almacenamiento de su dispositivo.

El puerto USB estándar le permite conectar más periféricos USB (teclados, ratones, memorias USB, integradores) a todos los dispositivos de tipo C (Macbook Pro, portátil, tableta, Samsung, Huawei y otros teléfonos de tipo C). Nota: El teléfono soporta la función OTG.

También le ofrecemos un conector C USB adicional a un conector de enchufe USB que le permite convertir fácilmente el puerto C del lector de tarjetas en un puerto USB 3.0 para dispositivos con puertos usb, como escritorios.

Plug and Play, sin necesidad de instalar ningún programa, diseño sencillo, compacto y práctico, fácil de transportar.

Lector Tarjetas SD, 5 en 1 Adaptador USB con Lector de Tarjetas SD/MicroSD, 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, USB Card Reader de Memoria para SD/Micro SD/TF/SDXC/SDHC/MMC/RS-MMC/Micro SDXC/Micro SDHC. € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5 en 1 Hub USB: Este adaptador USB agrega una ranura para tarjeta SD/Micro SD, 1 Puerto USB 3.0, 2 Puertos USB 2.0 adicionales a su dispositivo USB. Lo que le ayuda a resolver el problema de la insuficiencia de los puertos del dispositivo.

Transmisión de Alta Velocidad: Un puerto USB 3.0 de alta velocidad con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps, le permite transferir una película HD en segundos. La velocidad de transferencia de 2 puertos USB 2.0 es de 480 Mbps, compatible con teclados USB, unidades flash USB, discos duros, ratones, impresoras y mucho más. También admite tarjetas SD/MicroSD/TF con velocidades de transferencia de datos de hasta 60 MB/s.

Lector de tarjetas SD/TF: Multipuerto lector de tarjetas le permiten importar fotos, clips de vídeo y otros datos de la tarjeta de memoria a sus PC y portátiles. Es compatible con tarjetas de memoria SD, SDXC, SDHC, MMC, RS-MMC, Micro TF, Micro SD, Micro SDXC, Micro SDHC y UHS-I. (Nota: Este lector de tarjetas no admite la lectura de dos tarjetas al mismo tiempo.)

Conecta y Reproduce: Conecte el lector de tarjetas directamente a su dispositivo USB, Plug & Play, no requiere software adicional, admite intercambio en caliente. Disponible para sistemas Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista/ XP, Linux, macOS y otros sistemas operativos.

Pequeño y Portátil: Este SD card reader está diseñado con un tamaño muy compacto, que no solo ahorra espacio en el escritorio, sino que también es liviano y conveniente para guardarlo en una bolsa o mochila para computadora portátil. Un buen compañero de viaje, oficina, hogar y escuela.

Lector Tarjetas SD/Micro SD, SD USB c,6 in 1 Micro USB OTG Adaptador de Memoria para TF, SDXC, SDHC, MS, MMC, MSXC € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【6 IN 1multifunción】La combinación de conector USB estándar y conector micro USB/USB-C hace que este lector de tarjetas sea compatible con tabletas y smartphones Android admiten la función OTG portátiles, El lector de tarjetas puede funcionar en una computadora con sistema Windows, Linux, MacOS, ChromeOS con puerto USB

✅【Conecta y reproduce Compacto y apto para viajes】Conecta y reproduce No se necesita unidad.El tamaño mini hace que puedas llevarlo a todas partes en tu bolsillo, bolso.

✅【Un Lector para Tarjetas Múltiples】El USB SD lector de tarjetas está diseñado con 2 ranuras para tarjetas: SD, ranuras Micro SD ,conector USB A /micro USB/ USB C, incluyendo SDXC / SDHC / SD / Extreme I III SD / Ultra II SD / MMC / RS-MMC o Micro SD / TF / Micro SDXC / Micro SDHC / UHS-I.

✅【Super Velocidad y Alta Capacidad】USB lector de tarjetas de memoria compatible con tarjeta SD de hasta 512G y permite una transferencia de datos superrápida que le permite transferir películas HD o archivos solo segundos, cuando su host está equipado

✅【Súper garantía】: 2 años de garantía incondicional, soporte de garantía amigable. Le di el mío como regalo a un amigo y les encanta. es lo mejor que han tenido

uni Lector de Tarjetas SD, USB C/USB 3.0 2EN1 Adaptador Tarjetas de Memoria Soporta Micro SD SDHC SDXC MMC Compatible con Serie iPhone 15 MacBook Pro Air, iPad Pro, Galaxy S23, Pixel, XPS 13 € 12.99

€ 11.04 in stock 2 new from €11.04

3 used from €10.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【USB 3.0 + USB C】Ambos puertos admiten una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de hasta 5 Gbps. Compatible con tarjetas SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD y Micro SDHC. Compatible con versiones anteriores de USB 2.0 y USB 1.1.

【Doble Función】Leer y escribir simultáneamente en dos tarjetas para ahorrar el constante enchufar y desenchufar, duplique su productividad. Disfrute de descargas de fotos rápidas, edición de video fluida y transferencias de archivos rápidas.

【Plug & Play】Diseñado para no bloquear sus otros puertos. Su perfil delgado hace que sea fácil de guardar en el bolso de la cámara o en la mochila y proporciona un acceso conveniente a las tarjetas micro/SD cuando sea necesario. No se requieren controladores para Windows 10/8/7/Vista o Mac OS X 10.2 y posteriores. No requiere fuente de alimentación adicional.

【Amplia Compatibilidad】Compatible con MacBook Pro (2021~2016), MacBook (2019~2015), iMac, Acer Aspire Switch 12 S/R13, Predator 15/17X, XPS 13, 15, Alienware 13/15/17, Spectre x360 , Surface Pro/Book 2, Razer Blade 15/Stealth 13/Pro 17, Samsung Galaxy Tab Pro, S21, S20, S20 Plus, S20 Ultra y la mayoría de los demás dispositivos USB-C/A. (Actualmente no es compatible con iPad Pro 2020)

【Lo que Obtienes】uni Lector de tarjetas de memoria de alta velocidad. Una garantía de 18 meses sin complicaciones y un servicio de atención al cliente profesional las 24 horas, los 7 días de la semana. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Lector de Tarjetas Micro SD USB C, Lector de Tarjetas de Memoria TF Tipo C con Adaptador USB C a USB, Lector de Tarjetas USB OTG para MacBook, Samsung Galaxy, Portátil, Teléfono USB-C € 6.98 in stock 1 new from €6.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este lector de tarjetas micro SD funciona con dispositivos como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas con un puerto USB-C. Solo funciona con tarjetas de memoria TF/MicroSD. Compatible con tarjetas de memoria TF / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC.

Este lector de tarjetas Micro SD USB-C tiene un cuerpo de metal de aleación de zinc, que es hermoso y duradero. Plug and Play, no es necesario instalar controladores. Tamaño mini, compacto y portátil, y viene con un llavero. La luz indicadora azul integrada le facilita comprobar el estado de funcionamiento del dispositivo.

Adaptador de lector de tarjetas de memoria USB C OTG compatible con MacBook, Samsung Galaxy, Google Pixel y más. Funciona con la mayoría de los teléfonos, tabletas y portátiles. Admite la transferencia USB OTG, lo que le permite ver y hacer copias de seguridad rápidamente de fotos, videos y otros archivos. No funciona en el iPhone.

Para satisfacer sus diferentes necesidades, se incluye un adaptador USB C Hembra a USB Macho, que puede conectar a este lector de tarjetas para usar con computadoras de escritorio, altavoces, reproductores multimedia para automóviles y más.

Amplia compatibilidad. Es compatible con los sistemas operativos Mac OS, Windows 11/10/8/7/XP, Linux, Android. La tarjeta de memoria no está incluida.

Lector Tarjetas SD USB C 3 en 1 Adaptador USB C a Lector de Tarjetas SD Micro SD Card Reader & Adaptador USB-C a USB 3.0 para MacBook,Mac,Galaxy S21,iPad,Portátil,Tablet,Teléfono,U-Disk,Cámara etc € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plug & Play y Transmisión bidireccional estable】Con el lector de tarjetas SD puedes compartir vídeos o imágenes con otras personas en cualquier momento. Transfiera fotos y vídeos desde una tarjeta SD/TF u otro dispositivo USB 2.0/USB 3.0 a su dispositivo USB-C. Puede transferir rápidamente archivos desde sus tarjetas de memoria a un dispositivo tipo C compatible, realizar copias de seguridad de archivos desde dispositivos tipo C o transferir entre dos tarjetas o entre la tarjeta y el disco U

【Lector de tarjetas USB C a USB 3.0/ TF /SD/Micro SD】 Los dos puertos del lector tarjetas USB C son compatibles con seis tarjetas de memoria diferentes [capacidad de hasta 512 GB]: Tarjeta SD / SDHC / SDXC / Micro SD / Micro SDHC /MicroSDXC. USB 3.0 para accesorios de computadora y transferencia a 5.0Gbps, permitiéndole transferir películas o archivos HD en tan solo unos segundos. El lector de tarjetas SD USB C es compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux, Chrome OS, etc.

【Puertos súper utilitarios】Con este adaptador USB C a USB 3.0/tarjeta TF/tarjeta Micro SD, puede conectar periféricos USB como disco flash USB, mouse, teclado, lector de tarjetas, cámara, impresora, disco duro y muchos otros conectados a través de Dispositivos de conexión USB. Por ejemplo, usar este adaptador USB-C para conectar el teclado a un teléfono inteligente USB-C le ayudará a escribir y chatear más rápido.

【Durabilidad, portabilidad y compatibilidad integral】La carcasa del lector de tarjetas SD USB C está hecha de material ignífugo mejorado, tiene un diseño liviano y un tamaño compacto para transportar. El adaptador tarjeta sd a usb es compatible con la mayoría de los teléfonos/tabletas/portátiles USB-C. El puerto USB-C es compatible con el nuevo MacBook 2016-2019 y iPad Pro. Puede transferir fácilmente fotos y vídeos a su iPad utilizando la aplicación Archivos integrada de iPadOS.

【Nota】: 1. El puerto USB, el puerto SD y el puerto Micro SD pueden reconocerse al mismo tiempo, pero no usarse al mismo tiempo; 2. Todos los teléfonos inteligentes NO PUEDEN reconocer el formato NTFS, solo admiten el formato FAT32. Haga una copia de seguridad de los archivos de su tarjeta SD y formatee la tarjeta SD en formato FAT32. 3. Este lector tarjetas USB C, adaptador micro sd a usb no es compatible con iPhone. 4.Asegúrese de que su teléfono inteligente USB-C admita la función OTG.

UGREEN USB 3.0 Lector Tarjetas SD, Lector Tarjetas Leer Simultánea SD, Micro SD, TF, SDXC, SDHC, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SDHC Super Rapída 5 Gbps, Compatible con PS4, PS4 Pro, Xbox One, iMac € 15.99 in stock 4 new from €15.99

3 used from €15.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Leer y Escribir 2 Tarjetas Simultáneamente ] UGREEN Lector de Tarjetas le permite leer y escribir 2 tarjetas simultáneamente. La capacidad máxima teórica del lector sd es de 2 TB (La medida real puede llegar a 512 GB). Es compatible las tarjetas de Cámara Nikon, Canon, SD, Micro SD, TF, SDXC, SDHC, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, tarjeta Micro SDHC. Más útil para ahorrar sus tiempos.

[ Amplia Compatibilidad ] UGREEN Adaptador Tarjetas es compatible con Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista/ XP, Linux, macOS y otros sistemas operativos. Plug & play, Este lector de tarjetas sd no es necesario instalar drivers.

[ Alta Velocidad de 5 Gbps ] USB 3.0 Lector Tarjetas SD permite una velocidad de transferencia hasta 5 Gbps. Casi 10 veces más rápido que el USB 2.0. Es ideal para la transferencia de imágenes de alta resolución y grabaciones de vídeo a su ordenador, más rápido y eficiente.

[ Práctico y Portátil ] UGREEN Lector de Tarjetas Micro SD está equipado con un cable (15 CM) para dejar espacio para otros puertos USB en su PC. Es pequeño (50 mm * 36 mm * 13 mm) y liviano, por lo que es muy fácil de transportar en viaja.

[ Fiable y Duradero ] UGREEN Card Rearder fabricado con blindaje triple el lector tarjetas sd que proporciona una mejor protección contra la interferencia electromagnética y de radio, preserva la pureza y el rendimiento de la señal.

Lector Tarjetas SD, Frotox Adaptador USB a SD/Micro SD Portátil USB Card Reader con Llavero para SD/Micro SD/TF/SDXC/SDHC/MMC/RS-MMC/Micro SDXC/Micro SDHC etc. € 5.28 in stock 1 new from €5.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Transmisión de Alta Velocidad: USB 2.0 lector tarjetas SD/Micro SD permite una velocidad de transferencia hasta 480 MBps.

✅Lector tarjetas SD/TF: Le permiten importar fotos, clips de vídeo y otros datos de la tarjeta de memoria a sus PC y portátiles. Es compatible con tarjetas de memoria SD, SDXC, SDHC, MMC, RS-MMC, Micro TF, Micro SD, Micro SDXC, Micro SDHC y UHS-I. (Nota: Este lector de tarjetas no admite la lectura de dos tarjetas al mismo tiempo.)

✅Conecta y Reproduce: Conecte el SD card reader directamente a su dispositivo USB, Plug & Play, no requiere software adicional, admite intercambio en caliente. Disponible para sistemas Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista/ XP, Linux, macOS y otros sistemas operativos.

✅Diseño Humanizado: El diseño de cubierta de seguridad para proteger la interfaz USB de daños o polvo. Con una luz indicadora, el estado de conexión del dispositivo es claro de un vistazo.

✅Pequeño y Portátil: Tamaño pequeño y peso ligero, ocupa muy poco espacio por lo que es fácil de poner en su paquete. El diseño del llavero para llevar fácilmente. Un buen compañero de viaje, oficina, hogar y escuela.

Lector de tarjetas SD Lightning para iPhone, Adaptador de cámara USB 4 en 1 USB 3.0 Hembra OTG Compatible con tarjeta SD/TF, lector de tarjetas de memoria, adaptador de tarjeta SD con puerto de carga. € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plug and Play: no se requiere WIFI, red ni controladores, muy fácil de usar. A diferencia de otros adaptadores de tarjetas SD, nuestro lector de tarjetas SD mejorado para iPhone tiene un puerto de carga para iPhone/iPad. La carga y la lectura se pueden realizar al mismo tiempo.

Transferencia bidireccional: desde la tarjeta SD al iPhone o del iPhone a la tarjeta de memoria SD. El lector de tarjetas SD para iPhone es compatible con tarjetas de memoria SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDXC y MicroSDHC. Le permite copiar archivos a su iPhone de manera más fácil.

Amplia compatibilidad: el adaptador de tableta a USB admite formatos de fotos estándar, incluidos JPER y RAW, así como formatos de video SD y HD, y es compatible con todos los iPhones con iOS 9.2 y versiones posteriores, y iPads con iOS 8.0 o versiones posteriores. El lector de tarjetas Micro SD es compatible con tarjetas de memoria de hasta 512 GB y unidades flash USB de 256 GB.

Asistente 4 en 1: el lector de tarjetas SD mejorado para iPhone tiene una ranura para tarjeta SD, una ranura para tarjeta Micro SD/USB y un puerto de carga Lightning, adecuado para iPhone e iPad. La carga y la lectura se pueden realizar al mismo tiempo.

Lo que obtienes: 1* Kit de conexión de cámara 4 en 1 de Lightning (no se incluyen tarjetas SD ni tarjetas Tf) y altos estándares de servicio al cliente. READ Los 30 mejores Canon Powershot Sx740 Hs capaces: la mejor revisión sobre Canon Powershot Sx740 Hs

Adaptador OTG USB y Micro USB Multifunción con Lector de Tarjetas de Memoria SD y Micro SD € 4.99 in stock 2 new from €4.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador multifunción con puerto USB macho y Micro USB macho

Dos ranuras para tarjetas de memoria, SD/MMC y Micro SD/TF

Compatible con tarjetas SD, SDHC, SDXC Estándar y MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

Capacidad máxima de lectura de 64 Gb

3 en 2 Memoria SD Card Reader Lightning + USB C Connector to SD TF USB Adapter Memory Micro SDXC,Micro SDHC,SDXC,SDHC,SD Cards,USB Disk,Camera,Mouse for iPhone 15/iPad/MacBook/Samsung € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Design for Lightning/USB C Devices】El lector de tarjetas SD/TF(Micro SD ) con USB soporta todos los iPhone con Lightning iOS 12.0 y superiores e iPads con iOS 12.0 o posterior/OTG Android phone/Computer y otros dispositivos con puerto Type-C/ USB-C, como New MacBook 2016-2023, iPad Pro, Samsung Galaxy Google Pixel etc. Traje para todo tipo de tarjetas de memoria Dash Cam/Cámara de prueba/Cámara digital.

【Broad Card Compatibility】Este lector de tarjetas para iPhone/iPad y dispositivos USB-C puede leer fácilmente casi todas sus tarjetas de memoria con velocidad y comodidad. Es compatible con las tarjetas de memoria SDXC/SDHC/SD/MMC/RS-MMC/Micro SD/TF /Micro SDXC/Micro SDHC/UHS-I. Además, el puerto USB adicional puede funcionar con una unidad flash USB, disco U, disco duro, teclado, ratón, impresora, etc.

【Broad Devices Compatibility】Este lector de tarjetas universal,compatible con iPhone 15/15 Pro Max/14/14 Pro/13 Pro/12/12 Pro/11/11Pro/XS /XS Max/XR/8/7, Pad4, Pad Air, Pad mini. Tipo-C para Samsung Galaxy S10 S9 S8 Note 9 8, LG G5 G6 V20, Google Pixel, Google Nexus 5X 6P, MacBook Air/Pro, Surface Pro 9/8, Huawei P9 10, Lumia 950, Lumia 950 XL/Moto Z y así sucesivamente.

【Simultaneously Reading&Writing & Plug and Play】Este lector de tarjetas SD/TF Soporta la lectura y escritura de dos tarjetas simultáneamente. Usted puede revisar fácilmente los archivos o copia de seguridad y archivo de fotos y vídeos en tarjetas SD / TF.No hay unidad necesaria para varios de sistema operativo. Puede transferir imágenes o vídeo desde el teléfono / Tablet / PC a la tarjeta SD / TF o desde la tarjeta SD / TF al teléfono / Tablet / PC.

【What You Will Get】】1*Lector de tarjetas SD/TF y nuestra garantía y servicio de 12 meses sin preocupaciones. 100% de satisfacción de los clientes es nuestro objetivo, así que por favor no dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta, le responderemos en 24 horas.

Lector de Tarjetas SD/Micro SD, DSRKE USB C 3.0 Adaptador Tarjeta de Memoria Micro SD Card Reader Compatible con PC Camara MacBook Air, iPad Pro, Galaxy S23, Huawei P50, Xiaomi 13 [ con Llavero ] € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La velocidad de transferencia de datos del lector tarjeta sd DSRKE es con hasta 5 Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0). El lector tarjetas sd usb c USB 3.0 admite tarjetas SD/Micro SD hasta 512G y permite una transferencia de datos súper rápida de hasta 80-100M/s, lo que le permite transferir películas, fotos o archivos HD en solo segundos. También compatible con USB 2.0, 1.1 y 1.0.

Este lector tarjeta sd USB A y tipo C le ofrece una fácil conexión entre la tarjeta de memoria flash y una computadora, computadora portátil, teléfono inteligente y tableta con USB-A/USB-C/Thunderbolt 3 con función OTG. Simplemente cambie su teléfono a un host para la sincronización de datos. Solo uno para todos sus dispositivos USB A y USB C.

El adaptador sd a usb USB 3.0 está diseñado con 2 ranuras para tarjetas: SD, ranuras Micro SD y conector USB A 3.0/USB C, que le permiten leer y transferir datos de los medios flash más populares en la computadora. computadora portátil, tableta a través de la interfaz USB 3.0, incluidas las tarjetas UHS-I/II SDXC/SDHC/SD/Extreme I III SD/Ultra II SD/MMC/RS-MMC o Micro SD/TF/Micro SDXC/Micro SDHC.

Lo suficientemente pequeño para el trabajo de campo, el lector sd/adaptador tarjeta sd presenta un diseño compacto que hace que sea fácil llevarlo a donde quiera que vaya. Plug and Play: No se necesita unidad. No se necesita fuente de alimentación adicional.

El conector USB 3.0 A funciona con todos los equipos de escritorio/portátiles/PS4/Xbox One/Smart TV con puerto USB A. El conector USB-C es compatible con computadoras portátiles USB C/Thunderbolt 3 como MacBook Pro, MacBook Air, Dell XPS15 13, HP Spectre X360, serie Lenovo Yoga y teléfonos inteligentes/tabletas con Android habilitados para OTG como Samsung Galaxy S20/S10/S9/ Note 8/A8/Tab S4,and Android USB.

Lector Tarjetas SD/Micro SD, Lector de Tarjetas SD, Micro USB OTG Adaptador y USB 2.0 Lector Tarjetas SD Apto Soporta SD/Micro SD/TF/SDHC/SDXC/MS/MSXC/MMC € 5.93 in stock 1 new from €5.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de tarjetas multifunción - La combinación de conector USB 2.0 estándar y conector micro USB hace que este lector de tarjetas sea compatible con tabletas y smartphones Android con puerto de carga micro USB que admiten la función OTG y también funciona en una computadora con puerto USB.

Tarjetas de Memoria Soportadas - El lector de Tarjetas USB 2.0 (también compatible con USB 1.0). Diseño de doble puerto, perfecto compatible con SD / Micro SD / TF / SDHC / SDXC / MS / MSXC / MMC y más.

Compatibilidad Amplia - Transferencia a alta velocidad de imágenes y videos de alta resolución a su computadora, es compatible con Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10 y Mac OS.

Conecta y reproduce - Alimentado a través del puerto USB / micro USB, no se necesita fuente de alimentación adicional. Fácil de usar, instalar, no requiere instalación de software adicional.

Diseño Humanizado - El diseño de cubierta de seguridad para proteger la interfaz USB de daños o polvo. El tamaño mini hace que puedas llevarlo a todas partes en tu bolsillo, bolso.

Adaptador Lector de Tarjetas SD iPhone 4 en 1 para lector de tarjetas SD/TF con puerto de carga, adaptador USB OTG para iPhone 14 12 13 11 X XS/XR/8/7/iPad € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4 EN 1 SD Card Reader】 Upgraded multifunction, compact and portable design, more powerful and easy to carry. With the lighting charging port, you will never worry about the power shortage when transferring photos and videos. 1* ranura de tarjeta SD, 1* ranura de tarjeta Micro SD(TF), 1* puerto de suministro de energía, 1* puerto USB 3.0 female.

【Compatibilidad amplia】Support all iPhone with iOS 9.2 and up and iPads with iOS 8.0 or later. Ranura de doble tarjeta SD/TF(Micro SD), compatible con SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, for all kinds of Dash Cam/Trial Camera/Digital Camera memory cards, capacidad hasta 2 TB. The standard USB port can works as USB Adapter connect camera, USB flash drive, U disk, hard drive, keyboard, mouse, printer etc to the iOS devices.

【Transmisión bidireccional estable】El lector de tarjetas de memoria adds a charging port, charging and card reading can be operated at the same time. You can quickly transfer files from your memory cards/USB storage to the compatible iphone and ipad, or back up files from iphone/ipad to them, or transfer between 2 cards, transfer between card and U-disk.

【Transferencia de datos de alta velocidad】Plug and Play, equipped with the latest high-tech chips, allows simultáneously read & write on SD cards, Micro SD cards and USB storage with up to 5Gbps fast transfer speed, transfer photos/videos in just seconds to the iphone, ipad. This is an excellent choice for copying photos or videos from the camera in a short time, you can save a lot of time to do more meaningful things.

【Safe, Durable and Portable】The shell of iphone sd card reader was made out of upgraded fireproof material, provide over-current, over-voltage, short-circuit and over-temperature protection ensure eliminate any security risk. Light and durable, short cable, better performance for you to carry around.

Beikell USB 3.0 Lector Tarjetas de Memoria, Adaptador con Dual Connector USB C, Soporta SD/Micro SD/TF/SDHC/SDXC/MMC Compatible con MacBook Pro/iPad Pro, etc. € 9.59 in stock 4 new from €9.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Velocidad de Transferencia Súper Rápida】Los lectores de tarjetas USB C y USB 3.0 se utilizan para leer datos de tarjetas de memoria y transferirlos a computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes habilitados para OTG. Ambos puertos admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps y son compatibles con USB 2.0 y USB 1.1. Transfiere grandes volúmenes de fotos y archivos en segundos, reduciendo los tiempos de espera.

✅【Acceso Simultáneo de Doble Tarjeta】Admite tarjetas duales para leer al mismo tiempo, evita enchufar y desenchufar repetidamente, acelerar la transferencia de archivos y hacer que el acceso a los datos sea más eficiente. Este lector de tarjetas admite tarjetas SD / Micro SD / TF / SDHC / SDXC / Micro SDHC / Micro SDXC / MMC, etc.

✅【Plug & Play】Conecte el lector de tarjetas directamente a su dispositivo Tipo C / USB A. Plug & Play, no requiere software adicional, admite intercambio en caliente. Disponible para sistemas Android, Mac OS, Chrome OS, Windows 10/ 8.1/ 8/ 7/ XP y Linux.

✅【Diseño Humanizado】Carcasa de aluminio segura y duradera. El diseño cuidadoso del cordón lo mantiene en movimiento y evita pérdidas. La cubierta protectora evita que la abrasión y el polvo entren en el puerto USB. Con una luz indicadora, el estado de conexión del dispositivo es claro de un vistazo.

✅【Amplia Compatibilidad】Compatible con computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes con un puerto USB-C, como MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro 2021/ 2020/ 2018, iPad Air 4, Galaxy S22/ S21/ S20/ S10/ S9/ Note 10, Redmi Note 10 Pro/Note 9/ Note 8, Surface Pro, Surface Book, Huawei P50/ P40/ P30/ P20 y dispositivos USB A como PC, automóvil, PS5, PS4, Xbox One, etc.

Adaptador USB OTG y Lector de Tarjetas de Memoria SD, 5 en 1, para iPhone/iPad, Dispositivos USB C y USB A con Ranuras para Tarjetas Micro SD y SD, soporta SDHC/SDXC/MMC € 19.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga para i- teléfono/almohadilla: a diferencia de otros adaptadores de tarjetas SD, nuestro lector de tarjetas SD mejorado tiene un puerto de carga para i- teléfono/blad. La carga y la lectura se pueden llevar a cabo al mismo tiempo, por lo que ya no tienes que preocuparte de que el teléfono se quede sin energía durante el proceso de transferencia.

Velocidad de transferencia rápida: la transferencia bidireccional de alta velocidad del lector de tarjetas SD puede ahorrar mucho tiempo de espera. lo que te permite gestionar fácilmente los datos entre i- Phone/Pad/Android/computadora y otros dispositivos.

Plug and Play: el lector de tarjetas de memoria JOOPSHEE tiene varias interfaces, no requiere WiFi, red o controladores, muy fácil de usar. USB / USB C (tipo C) / I - Conector OS, ranura para tarjeta SD, ranura para tarjeta micro SD y puerto de carga para teléfono / almohadilla, transfiere fácilmente información de video fotográfico e archivo.

Amplia compatibilidad: el adaptador USB del lector de tarjetas SD/TF soporta formatos de fotos estándar, incluyendo JPER y RAW, así como formatos de video SD, HD, y soporta todos los dispositivos i-OS con i - OS 9.1 y superior y OTG Android/computadora y otros dispositivos con puerto USB, el lector de tarjetas micro SD soporta tarjetas de memoria de hasta 1 TB y unidades flash USB 2.0 de 512 GB, la unidad flash USB 3.0. no puede exexexexexex8 GB.

Multifunción: puede conectar más periféricos USB, como cámara, TV, unidades flash USB, lector de tarjetas, etc. Puedes conectar tu teclado o mouse de PC a tu teléfono/almohadilla/PC a través del adaptador de cámara USB para disfrutar de chatear y escribir más rápido y fácil mientras trabajas.

Adaptador con Lector Tarjetas SD, Kit Conexión Cámara 4 en 1 - Adaptador SD/TF, USB OTG Cable USB para iPhone 14 13 12 11 X XS 8 7 y Pad € 18.99

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

6 used from €14.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multifunción 4 en 1】El kit de conexión de cámara USB iPhone 4 en 1 está diseñado con una ranura para tarjeta SD, una ranura para tarjeta Micro SD (TF), un puerto de suministro de energía y una interfaz OTG hembra USB 2.0. videos desde una cámara digital SD/TF/USB a Phone y Pad. Para IOS 13, puede importar y exportar fotos/videos/archivos (Word/PPT/Excel)/audio a través de la aplicación 'Archivos' abierta.

【Transferencia de Velocidad Rápida】14 MB/s ~ 16 MB/s, velocidad USB 2.0. El lector de tarjetas SD/TF soporta la capacidad de tarjetas de memoria de menos de 512 GB (incluye 512 GB). Es una gran opción para copiar fotos y vídeos a la cámara en poco tiempo, puedes ahorrar mucho tiempo que usar WiFi.

【Conecta Periféricos USB】Este adaptador cámara USB iPhone es compatible con muchos periféricos como hubs, unidades flash USB, teclado MIDI, ratón, adaptadores Ethernet, cámara, guitarra, piano digital, etc. Además, es compatible con transferencia de datos rápida de dos direcciones, compartir fotos y otros archivos a tiempo.

【Amplia Compatibilidad Perfecta】Compatible con todos los iPhone y almohadillas con iOS 9.2 y posteriores, compatible con la lectura XQD, SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD, tarjeta Micro SDHC, cámara USB/unidad flash USB, etc. (Solo iOS 13 soporta la lectura de archivos y otras funciones, el sistema inferior a iOS 13 solo soporta lectura de fotos.)

【Garantía de Calidad】Proporcionaremos garantía de devolución de dinero de 30 días, garantía de 1 año y servicio al cliente. Material ligero de alta calidad que garantiza un adaptador mini USB portátil de larga duración. Cualquier problema después de recibir el artículo, por favor póngase en contacto con nosotros primero y nos comprometemos a proporcionar la mejor solución para satisfacer todas sus satisfacciones.

MOGOOD Lector de Tarjetas SD, USB Tipo C Micro USB OTG Adaptador y Lector Tarjetas USB 2.0 Apto para SD, Micro SD, SDHC, SDXC, MMC, Compatible con MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Galaxy S23 y Más € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lector de tarjetas SD USB 2.0】El lector de tarjetas USB2.0 establece el enchufe USB 2.0 y el enchufe USB C en uno, lo que hace que este adaptador de tarjeta sea compatible con todas las tabletas y teléfonos Android que admiten la función OTG. Compatible con USB 2.0 y USB 1.1. (AVISO: El lector de tarjetas Micro SD 2.0 no puede leer dos ranuras de tarjeta al mismo tiempo TF y SD)

【Mini Diseño】El lector de tarjetas usb SD para pc está hecho de plásticos duraderos, de alto grado y chips premium. La cubierta protectora evita eficazmente la abrasión y el polvo en el puerto USB. Lector de tarjetas de memoria usb 2.0 para transmisión de datos. Gran número de archivos y fotos fácilmente transferidos, por lo que puede hacer frente fácilmente con el trabajo diario (AVISO: El lector de tarjetas 2.0 Micro SD no puede leer dos ranuras de tarjeta al mismo tiempo TF y SD)

【Plug & Play】Conecte el lector de tarjetas directamente a su dispositivo USB C / USB A.Compatible para ordenador,Smartphones Android con micro USB,Portátil,Tablet y todos los dispositivos micro USB con función OTG.Doble ranura para tarjetas del lector de tarjetas SD de la cámara para android soporta tarjetas de memoria SD-3C SDXC SDHC MMC RS-MMC TF Micro SDXC Micro SD Micro SDHC y UHS-I.

【Amplia Compatibilidad】Compatible con ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes con puerto USB-C, como MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro 2021/2020/2018, iPad Air 4,Redmi Note 10 Pro/Note 9/ Note 8,Galaxy S22/ S21/ S20/ S10 / S9/ Note 10,Huawei P50/ P40/ P30/ P20,Predator 15/17X,XPS 13,15, Alienware 13/15/17, Spectre x360, Microsoft Surface Pro, Book 2,y dispositivos USB-A como PC,Car,PS5, PS4,Xbox One,etc. y la mayoría de otros dispositivos USB C / A. (Actualmente no soporta

【Qué obtendrá】Proporcionamos adaptador de lector de tarjetas SD USB 2.0. Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos,por favor no dude en contactar con nosotros y le responderemos Resolver el problema para usted tan pronto como sea posible. Paquete: USB 2.0 SD Card Reader Adapter*1 READ Los 30 mejores Auriculares De Botón capaces: la mejor revisión sobre Auriculares De Botón

Beikell Lector de Tarjetas USB 3.0, 4 en 1 Doble Conector (USB&USB-C) USB C a Micro SD MS CF, Memoria SD, Acceso de 4 Tarjetas Simultáneamente para MacBook Pro/Air/iPad Pro, etc € 13.99

€ 11.99 in stock 7 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acceso de 4 Tarjetas Simultáneamente: Este lector de tarjetas multifuncional tiene diseño de 4 ranuras para tarjetas, soportando SD/Micro SD/MS/CF, Lectura y escritura de datos simultáneamente rápida y estable, evitando enchufar y desenchufar repetidamente y mejorando la eficiencia del trabajo.

Transmisión de Alta Velocidad: Los dos puertos duales USB 3.0 + USB C soportan una transferencia de datos de alta velocidad y estable de hasta 5Gbps, lo que le permite transferir grandes cantidades de fotos y archivos en segundos, evitando que tenga que esperar largos períodos. Se puede usar en dispositivos como computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes que admitan OTG, y también es retrocompatible con USB 2.0 y USB 1.1.

Conecta y Reproduce: Conecte el lector de tarjetas directamente a su dispositivo Type C / USB A, no requiere software adicional, admite intercambio en caliente. Compatible con computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes con un puerto USB-C, disponible para sistemas Android, Mac OS, Chrome OS, Windows 10/ 8.1/ 8/ 7/ XP y Linux.(Admite todos los dispositivos OTG)

Estable y Fiable: El chip de alta calidad incorporado y el diseño del circuito antiinterferencias proporcionan una mejor protección para la transmisión de datos y garantizan su estabilidad mientras se leen datos a alta velocidad; la carcasa está hecha de material de alta calidad y duradero, que es resistente al desgaste, a las caídas y a las altas temperaturas.

Compacto y Portátil: Lo suficientemente compacta como para llevarla de un lado a otro o en el bolso para la fotografía o el trabajo de oficina, no ocupa nada de espacio. El diseño de indicador luminoso permite ver fácilmente el estado de la conexión del dispositivo de un vistazo.

KiwiBird Lector de Tarjetas SD USB C, Adaptador Micro SD a Tipo C para Tarjetas SDHC SDXC TF UHS-I Compatible con MacBook Air Pro M1, iPad Pro Air 2020/2021, iPad Mini 6, Galaxy S20/S21, Xiaomi Redmi € 10.99

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de Tarjetas USB-C: La transferencia de fotos o videos y la copia de seguridad de datos a su MacBook, portátil, móvil inteligente y tableta serán fáciles. Compatible con las tarjetas SD, MicroSD, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, micro SDHC UHS-I, micro SDXC UHS-I, SDHC Clase 10, Ultra SDXC, Ultra Micro SDXC, tarjetas de memoria de GoPro. La velocidad de transferencia puede alcanzar hasta los 20 MB/s.

Enchufar y Usar: Lee y escribe la tarjeta SD o Micro SD y el dispositivo USB-A simultáneamente. Es compatible con los sistemas operativos como Windows 2000/XP/Vista(SP2)/7(SP1)/8/8.1/10(32/64-bit)/11, Mac OS X 10.4.x y posteriores, iPad OS 13/14/15 y posteriores, Android 4.0 y posterior, Chrome OS, Ubuntu.

Extensión de Puerto USB 3.0: El lector de tarjetas USB C también cuenta con un puerto hembra USB A, que le permite conectar de manera conveniente los periféricos USB, tal como disco flash USB, ratón, teclado o receptor inalámbrico.

Es compatible con MacBook Air, MacBook Pro, iMac Pro, Mac mini, iPad Pro 2021/2020/2018, iPad Air 2020, iPad Mini 6, Surface Book 2, Surface Go/Go 2, Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Dell XPS 13/15, Galaxy Tab S6/S7, S21/S20/S10/Note 20/Note 10, Moto G8/G7, Xiaomi Mi 8/9/10, Redmi Note 10, HUAWEI y muchos otros dispositivos USB-C.

Compacto y Fácil de Llevar: Se ajusta perfectamente a móvil/tableta con funda puesta. No obstruye el puerto USB tipo-C adyacente. Goza de garantía libre de preocupaciones de 18 meses.

uni Lector Tarjetas SD, Adaptator Micro SD a USB 3.0, Compacto compañero de cámara, para SD/TF/SDHC/UHS-I Tarjetas, Compatible con Windows, Chromebook, Linux, MacOS € 14.99 in stock 1 new from €14.99

5 used from €11.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Transferencia ultrarrápida-5Gbps] Con uni Lector de tarjetas SD usb, a 5Gbps, eso significa que puedes transferir fotos, vídeos u otros en segundos. Sin esperas. Compatible con USB 2.0 y 1.1.

[Uso directo] No necesita APP/driver/alimentación adicional, se alimenta a través del puerto USB. Puede utilizar uni Lector de tarjetas para tarjetas SanDisk. Úselo en cualquier momento y en cualquier lugar durante su trabajo o vacaciones.

[Lectura y escritura simultánea] uni Adaptador micro sd a usb puede leer y escribir 2 tarjetas al mismo tiempo, ahorrar el constante reinsert. Ideal para fotógrafos y profesionales de los medios de comunicación. Soporta una amplia gama de tarjetas de memoria de cámaras como Canon Nikon LUMIX Casio y muchas otras cámaras DSLR.

[Capacidad de 2 TB y amplia compatibilidad] Capacidad de 2 TB de la SD a USB. Satisface la mayoría de tus necesidades. Compatible con tarjetas SD, SDXC, SDHC, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC y UHS-I. Sin drivers, utilízalo en Windows XP/Vista/7/8/10, MacOS 10.8~10.13, Chrome OS, Linux.

[Cuerpo compacto] uni lector de tarjetas sd es portátil y el cable de nylon trenzado extra de 19cm no molestará a otros accesorios. Carcasa de aluminio para una mejor disipación del calor y mayor durabilidad. Enchufa y desenchufa tus tarjetas fácilmente con el mecanismo de resorte.

VKUSRA Lector Tarjetas SD USB 3.0, 4 en 1 Tipo C y Micro USB OTG Lector de Tarjetas SD/Micro SD con Puerto USB C para MacBook, Windows, Portátiles, Teléfonos Inteligentes, Tabletas € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lector de Tarjetas 4 en 1 Multifunción】Plug & Play, administre fácilmente todos sus datos desde / hacia / en dispositivos y en múltiples plataformas. Construido con una carcasa de aluminio que es duradera y buena para la disipación de calor; Las tapas protectoras pueden proteger eficazmente los conectores de la contaminación y el polvo

【Lector SD USB 3.0】Transmisión de alta velocidad, permite velocidades de transferencia de datos llegar hasta 5 Gbp/s, las películas o archivos HD se pueden transferir en solo unos segundos! El conector USB 3.0 funciona con todas las computadoras de escritorio, portátiles, Smart TV del puerto USB A y otros dispositivos con puerto USB A

【Lector Tarjetas SD USB C y Micro USB】El conector tipo c es compatible con la mayoría de las computadoras y computadoras portátiles con capacidad usb c. Además, los conectores USB c y micro USB son compatibles con tabletas/teléfonos inteligentes Android que admiten la función OTG

【Puerto USB C para Transmisión de Datos】Puede conectar el disco duro periférico/externo directamente con este puerto USB C adicional para la transmisión de datos. El sd card reader es compatible con diferentes tipos de tarjetas de memoria, como tarjetas SD/Micro SD/TF/SDHC/SDXC/Micro SDHC/Micro SDXC/UHS-I, tarjeta Nintendo Switch microSDXC y más

【Servicio Postventa Profesional】¡Todos VKUSRA 4 en 1 Lector de Tarjetas incluyen 2 AÑOS DE GARANTÍA y 45 DÍAS DE GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO! No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, responderemos a sus correos electrónicos dentro de las 24 horas (día hábil).

UGREEN USB 3.0 Lector de Tarjetas Lector SD Micro SD CF MS Card Rearder Múltiple 4 en 1 Adaptador Tarjetas de Memoria Compact Flash 5 Gbps Compatible con Windows 11 10 Vista XP Linux macOS etc € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Leer y Escribir Simultáneamente 4 Tarjetas ] UGREEN USB 3.0 Lector de Tarjetas le permite leer y escribir simultáneas en 4 tarjetas para evitar conectarse y desconectarse repetidamente, mejorar la eficiencia del trabajo. Admite hasta 512 GB de capacidad de tarjeta, 2 veces más que otros lectores de tarjetas convencionales.

[ Amplia Compatibilidad ] UGREEN Lector Tarjetas USB admite múltiples tarjetas de memoria como SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TF), Micro SDXC, Micro SDHC, CFI (Compact Flash), CF3.0 / 4.0, Extreme III CF, MS, MS PRO, MS PRO-HG, MS XC DUO, etc.

[ Velocidades Más Rápidas de 5 Gbps ] UGREEN Card Rearder velocidad de transferencia de datos hasta 5 Gbps,10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps), este usb 3.0 lector de tarjetas le permite transferir archivos de 1 GB en segundos. También compatible con versiones anteriores de usb 2.0 y usb 1.1, más rápido y más estable.

[ Plug y Play ] Lector de Tarjetas SD sin necesidad de instalar ningún controlador, más conveniente de usar. Además, UGREEN lector de tarjetas USB 3.0 no solo admite la transmisión de datos entre tarjetas y PC / portátiles, sino también entre varias tarjetas. Es compatible con Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista/ XP, Linux, macOS, etc. Tamaño compacto, es fácil de llevar cuando viaja.

[ Estable y Confiable ] Lector de Tarjetas Compact Flash construido con triple blindaje, ofrece una mejor protección contra interferencias electromagnéticas y de radio, garantiza la pureza de la señal y una transmisión estable. Cuenta con un indicador LED que muestra el estado de funcionamiento.

UGREEN Lector Tarjetas USB C USB 3.0 2 en 1 Lector Tarjetas de Memoria para Tarjetas SD Micro SD TF USB C Compatible con Macbook Pro Air iPad Pro iPhone 15 Series Galaxy S23 € 17.99 in stock 3 new from €17.99

1 used from €16.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ 2 En 1 Lector de Tarjetas, Ideal para Móvil y PC ] Este lector tarjetas usb tipo c sirve para transferir archivos entre un dispositivo usb tipo C como móvil o macbook. Posee dos conexiones: Un conector tipo c compatible con los moviles, tablets y ordenadores con puerto tipo c; Un conector USB 3.0, Plug and Play para los ordernadores Mac, Windows y Linux. Es ideal para transferir videos HD o fotos a su teléfono o ordenador directamente desde la tarjeta de memoria.

[ Dos ranuras, Leer 2 Tarjetas Simultáneamente ] Cuenta con dos ranuras para tarjetas SD/Micro SD, este lector tarjetas USB C le permite leer y transferir datos de 2 tarjetas simultáneamente. Más útil para ahorrar tus tiempos. Soporta las tarjetas de tu Cámara Nikon, Canon como SD, Micro SD, TF, SDXC, SDHC, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, tarjeta Micro SDHC.

[ Amplia Compatibilidad ] Este lector tarjetas USB C SD es compatible con iPhone 15/ iPhone 15 Plus/ iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max, iPad Pro 2022/ 2021, Mcbook Pro 16'' 2023 M1 M2, MacBook Air 5 2022, Galaxy S23/ S23+/ S23 Ultra/S22/S21/S20/S10/S9/Note 10/S9/S8, Xiaomi Mi13/12/11, Note 10 Pro/ Redmi 12/11/10/ Note 9 Pro, Huawei P50 Pro/ P40/P30/P30 Pro, Google Pixel 6, LG V20/V30/G5 y etc. Note: Antes de comprar este adaptador, asegúrese de que su móvil o tablet USB C soporta la función OTG.

[ Alta Velocidad de 5Gbps ] Este lector tarjetas sd USB 3.0 admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gb/s, que le permite transferir una película HD de 1 GB en menos de 5 segundos, casi es 10 veces más rápido que el lector de tarjetas USB 2.0. Plug & play, soporta maximo la tarjeta memoria de 512G de tarjetas SD/TF.

[ Robusto y Anti-Perdida ] Comparado con otros lectores de tarjetas de plástico, este lector tarjetas cuenta con una carcasa de aluminio de buena calidad, le da un acabado elegante, es más robusto y garantiza un uso duradero. El tamaño pequeño y el diseño anti-perdida maximizan la conveniencia, fácil de guardar en su llavero, bolso, billetera y llevarlo a cualquier parte.

