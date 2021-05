Inicio » Electrónica Los 30 mejores Google Pixel Xl capaces: la mejor revisión sobre Google Pixel Xl Electrónica Los 30 mejores Google Pixel Xl capaces: la mejor revisión sobre Google Pixel Xl 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Google Pixel Xl?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Google Pixel Xl del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Google Pixel XL - Smartphone de 5.5" (4G, memoria interna de 32 GB, RAM de 4 GB, cámara frontal de 8 MP, Android) Negro € 341.46 in stock 1 new from €341.46

Free shipping

Amazon.es Features Procesador Snapdragon 821

Batería de to 3450 mAh

Lector de huellas

Cámara con estabilizador eléctrico

Google Pixel XL 32 GB Negro € 79.00 in stock 1 new from €589.10

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1

Google Pixel 4 XL 16 cm (6.3") 6 GB 64 GB Negro 3700 mAh Pixel 4 XL, 16 cm (6.3"), 1440 x 3040 Pixeles, 6 GB, 64 GB, 16 MP, Negro € 722.00 in stock

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Type: Smartphone- 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900- 3G Network: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100- 4G Network: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600)- Sim-type: Nano-SIM card & eSIM- Dimensions: 160.4 x 75.1 x 8.2 mm- Weight: 193 g- Displaysize: 6.3 inches, 98.0 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio), 1440 x 3040

pixels- Displaytype: P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors- Memory int.: 64GB 6GB RAM- Card slot: No- Keypad: full touch- Datatransfer: GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, LTE- Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, NFC- Features: GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO- CPU: Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485), Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)- Main Camera: 12.2 MP, f/1.7, 28mm (wide), 1/2.55', 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS16 MP, f/2.4, 45mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS,

2x optical zoom- Selfie Camera: 8 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1.22µm, no AFTOF 3D camera- Oper.System: Android 10- Stand-by: max. h- Talk time: max. h- Specials: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Fast battery charging 18W READ Los 30 mejores Cascos Gamer Pc capaces: la mejor revisión sobre Cascos Gamer Pc

Google Pixel 4 XL 6GB/ 128GB Negro (Just Black) G020P € 751.55 in stock 5 new from €751.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para los compradores de Estados Unidos: este smartphone es compatible/solo funciona con ciertas redes GSM. Para una compatibilidad exacta 2G GSM, 3G y 4G/LTE, consulta con tu proveedor de red con antelación antes de tu compra. Este teléfono no funcionará con ninguna red CDMA como Verizon, Sprint, US Cellular y T-Mobile.

SIM única (Nano), compatibilidad de red: 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 y/o 3G UMTS/HSPA+/HSDPA 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) y/o 4G LTE 60(B1 (B1 (B4 (B1) 71) / 71 00(B12) / 700c(B13) / 700(B17) / 700(B28) / 800(B20) / 850(B5) / 850(B26) / 1700|2100(B4) / 1700/2100(B66) / 900(B8) / 1500(B333000000000(B33. 2) / 18 00(B3) / 1900(B2) / 1900(B25) / 2100(B1) / 2600(B7) : TD-LTE : 1900(B39) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38)

Pantalla táctil capacitiva P-OLED de 6.3 pulgadas, 16 M colores, 1440 x 3040 píxeles, Corning Gorilla Glass 5

128 GB de almacenamiento, 6 GB LPDDR4x RAM, sin ranura para tarjetas

Android 10, Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm), Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485), Adreno 640

Google Pixel 5 5G (2020) GTT9Q 128GB Factory Unlocked SIMFree Smartphone (Just Black) - International Version € 670.00 in stock 5 new from €653.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6.0" Inch, OLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, 1080 X 2340 Pixels, Corning Gorilla Glass 6

2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 and/or 3G : UMTS/HSPA+/HSDPA 800(B6) / 800(B19) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) and/or 4G : LTE 600(B71) / 700(B12) / 700c(B13) / 700(B14) / 700(B17) / 700(B28) / 700(B29) / 800(B20) / 850(B5) / 850(B18) / 850(B19) / 850(B26) / 1700|2100(B4) / 1700/2100(B66) / 900(B8) / 1500(B32) / 1800(B3) / 1900(B2) / 1900(B25) / 2100(B1) / /2300(B30) / 2600(B7) : TD-LTE : 1900(B39) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) / 3500(42) / 3500(48) / 5200(46)

128GB Storage, 8GB RAM

Android 11, Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 Nm), Octa-Core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver)

12.2 MP, F/1.7, 27mm (Wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 16 MP, F/2.2, 107˚ (Ultrawide), 1.0µm, Front: 8 MP, F/2.0, 24mm (Wide), 1/4.0", 1.12µm, Video rec: [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps; Gyro-EIS

Google Pixel 3 XL 16 cm (6.3") 4 GB 64 GB SIM única 4G Rosa 3430 mAh - Smartphone (16 cm (6.3"), 4 GB, 64 GB, 12,2 MP, Android 9.0, Rosa) € 200.00 in stock

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acelerómetro

Barómetro

Call divert

Chat

Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas

Google Pixel 2 XL 128 GB - Smartphone € 905.91 in stock 3 new from €900.72

3 used from €163.96

Free shipping

Amazon.es Features P-OLED de pantalla táctil capacitiva, 16M colores, 6.0 inches, 92.6 cm2 (~76.4% screen-to-body ratio), 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~538 ppi density)

Android 8.0 (Oreo), Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)

128 GB, 4 GB de RAM

12.2 MP, f/1.8, 27mm, OIS, phase detection & laser autofocus, dual-LED flash, 8 MP, f/2.4, 27mm, 1/3.2" sensor size, 1.4

2. años de garantía

Google Pixel XL 14 cm (5.5") 4 GB 128 GB SIM única 4G Plata, Blanco 3450 mAh - Smartphone (14 cm (5.5"), 4 GB, 128 GB, 12,3 MP, Android 7.1, Plata, Blanco) € 90.00 in stock 1 new from €1,208.60

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo Google Pixel XL Smartphone – 128 GB (muy delgado y)

Diseño: carcasa de aluminio de un fundido geometria Corning Gorilla Glass 4

Memoria de trabajo: 4 GB de memoria RAM lpddr4

Cámara principal: 12,3 MP 1,55 & # x3BC; M gran pixeles enfoque automático detección de fase y detección de láser Auto enfoque apertura f/2.0

Cámara frontal: 8 MP 1,4 µm pixeles apertura f/2.4 fixfokus.

Google Pixel 3a XL Protector Pantalla (3 Piezas), amFilm Anti-Burbujas (Instalación Fácil) Cristal Vidrio Templado Protector de Pantalla para Google Pixel 3a XL (2019) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features Diseñado expresamente para su Google Pixel 3a XL (2019)

Pantalla ultra-clara con un 99,9% de transparencia que garantiza una experiencia visual natural

Altamente resistente, anti-arañazos con una dureza de 9H, además de tecnología anti-huellas

Grosor de 0,2mm de confianza y resistente, al mismo tiempo que garantiza una compatibilidad total con la sensibilidad táctil

Incluido en el Paquete: (3) Protectores de Pantalla de Cristal Templado, (3) Toallitas Húmedas/Secas, (6) Adhesivo Anti Suciedad, (1) Guía para Instalación y Uso

Migimi Protector Pantalla Google Pixel 4 XL, [3-Pack] Vidrio Templado 9H Dureza Anti-Huellas Dactilares, Alta Sensibilidad, Cristal Screen Protector para Google Pixel 4 XL [Garantía de por Vida] € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Garantía vitalicia de sustitución】Garantía vitalicia de sustitución sin complicaciones provee una fácil protección de por vida, que puede comprar con confianza. Si tiene preguntas sobre nuestros productos, no dude en contactarnos de inmediato.

【Protección extrema】Cristal Screen Protector de alta dureza resistente a los arañazos hasta 9H puede evitar los arañazos por cuchillo y llaves y otras objetos cortantes. Oleofobicidad recubrimiento reduce manchas huellas digitales, aseguramos limpiar fácilmente.

【Express instalación y Preciso adecuado】Sin burbujas adhesivos para una fácil instalación con función de adsorción magnética. sin residuos cuando se retiran para una instalación repetible. El laser corte aberturas para la cámara frontal, el altavoz y el botón de inicio.

【Definición Alta y sensible al tacto】Alta transparencia (99.99% de transmisión de luz ratio) mantener tu protector de pantalla de Google Pixel 4 XL Full HD de 1080P. Sólo 0,26 mm de grosor mantiene respuesta original la sensibilidad y la sensación del tácto.

【Paquete】Incluye 3 piezas de Protector de pantalla de vidrio templado compatible con Google Pixel 4 XL. Por favor Nota: como la pantalla de Google Pixel 4 XL tiene bordes curvos que el vidrio templado no puede cubrir totalmente, sólo para cubrir las áreas planas para evitar que el protector de pantalla se separe.

Anccer Funda Google Pixel 3A XL, Ultra Slim Anti-Rasguño y Resistente Huellas Dactilares Totalmente Protectora Caso de Duro Cover Case para Google Pixel 3A XL (Grava Negro) € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping

Amazon.es Features Por favor compruebe: Diseñado en exclusiva para el modelo Google Pixel 3A XL. Por favor confirme su modelo de teléfono.

Diseño ultra delgado de color puro: minimalista, para un excelente tacto e impresión visual, incluso hace que su Google Pixel 3A XL más elegante.

Protección Completa: esquinas reforzadas y protección alrededor de la cámara para mayor protección anti golpes y caídas.

Ajuste perfecto: uso de materiales de gran calidad y corte de alta precisión, todos los botones son de fácil acceso, garantiza la fluidez del proceso de uso y preserva la verdadera sensación de su Google Pixel 3A XL.

Garantía: Anccer ofrece garantía limitada de 180 días y servicio al cliente 24h * 7d.

kwmobile Funda Compatible con Google Pixel 3a XL - Carcasa de TPU Silicona - Protector Trasero en Amarillo Miel € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Google Pixel 3a XL.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te da seguridad como ninguna otra, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además es gruesa y resistente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño natural y sencillo, además de ser fácil de colocar.

Google Pixel Case - Carcasa Protectora para Pixel 3a XL (Tejido a Medida, Compatible con Borde Activo) € 33.10 in stock 2 new from €29.20

Free shipping

Amazon.es Features Funda oficial para Google Pixel 3a XL: diseñada para el Pixel 3a XL con un ajuste ideal que permite el acceso a funciones como Active Edge, simplemente aprieta los lados de la funda para acceder al asistente de Google

Diseñada para Pixel: fabricada con un tejido a medida y distintivo, esta funda para Google Pixel tiene un exterior de punto y un forro de microfibra suave para ayudar a proteger tu teléfono

Protección añadida: esta funda para Google Pixel tiene bordes elevados para ayudar a proteger tu smartphone de caídas y golpes

Fácil acceso: la funda Google Pixel es ligera y se adapta cómodamente alrededor de tu dispositivo, lo que permite un fácil acceso al puerto de carga, cámara y controles

Diseñado para ti: elige entre una gama de colores diseñados para complementar tu Pixel READ Los 30 mejores Protector Iphone 11 capaces: la mejor revisión sobre Protector Iphone 11

Spigen, Protector Pantalla Google Pixel 4 XL, Align Master, Cobertura Completa, Marco de Alineación Incluido, Vidrio Templado, Dureza 9H, Compatible con Fundas, Anti-Arañazos (AGL00380) € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features Este producto es para Google Pixel 4 XL

Ofrecimiento de herramienta de alineacion fácil : Instalacion súper fácil

Cobertura Completa : Cubre la pantalla completa, protege perfectamente

Case Friendly : Proporciona cobertura perfecta y compatibilidad con las fundas de Spigen

Servicio al cliente : Spigen siempre escuchará a nuestros clientes para satisfacer sus necesidades

smartect Cristal Templado para Móvil Google Pixel XL [2 Unidades] - Protector de pantalla 9H - Diseño ultrafino - Instalación sin burbujas - Anti-huella € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features PROTECTOR COMPLETO SMARTECT: El cubre pantalla se entrega con un set de accesorios gratuitos para la instalación. También se incluye un manual de smartect, que además está disponible en YouTube.

CRISTAL ANTIGOLPES Y ANTIARAÑAZOS: Esta funda de pantalla ultrafina está fabricada con cristal templado japonés asahi (dureza 9H). El cristal protege tu móvil y, sin embargo, es ultrafino.

INSTALACIÓN SIN BURBUJAS: El recubrimiento especial garantiza una colocación sin burbujas. Nuestros protectores para smartphone son autoadhesivos y se ponen sin aplicador ni marco de alineación.

MÁXIMA PRECISIÓN: Esta pantalla templada de smartect es 100% compatible con Google Pixel XL. En el caso de los móviles de pantalla curva, el cristal protector solo cubre la superficie horizontal.

LOS PRODUCTOS SMARTECT: smartect ofrece resistentes protectores para smartphone, cámaras, tabletas y relojes con sus líneas de productos Clear, Privacy, Matte y Full Screen.

Tianqin Google Pixel XL Funda, Ultra-Delgado Ultraligero de Amortiguación Silicona TPU [Anti Deslizamiento] [Resistente a los Arañazos] Cubierta Protectora del Caso para Google Pixel XL Case - Negro € 9.49 in stock 2 new from €9.49

Free shipping

Amazon.es Features Compatible sólo con google Pixel XL (lista de la compra: 1 * phone Caso , ninguna máquina verdadera)

Tecnología de amortiguación de en todos los rincones para asegurar la absorción de impactos en todos los impactos, el material TPU flexible, elástico y duradero permite un agarre suave y cómodo.

[TPU Material flexible]:durable y la tecnología de absorción de choques para proteger eficazmente su google Pixel XL contra los arañazos, daños, polvo y suciedad. Rhombus en forma de disipación de calor diseño ranura, por lo que el calor más fácil de evacuar.

[Labio delantero] Colocado sobre una superficie plana El borde frontal con el fin de lograr la protección de pantalla,Y anti-caída,La barrera lente de la cámara para la protección de la lente

[Textura de agarre fácil] la textura cepillada y mate está diseñada para proteger contra deslizamiento y gotas y mantener su Phone fácil de sostener, aberturas precisas permiten accesos fáciles a todos los botones y puertos sin quitar el caso.

Google Pixel Case - Carcasa Protectora para Pixel 4 XL (Tejido a Medida, Compatible con Active Edge), Color Azul € 36.23 in stock 3 new from €28.95

Free shipping

Amazon.es Features Funda oficial para Google Pixel 4 XL: diseñada para Google Pixel 4 XL, con un ajuste ideal y permite el acceso a funciones como Active Edge, simplemente aprieta los lados de tu funda para acceder al asistente de Google

Diseñada para Pixel: fabricada con un tejido único a medida, esta funda para Google Pixel tiene un exterior de punto y un forro de microfibra suave para proteger tu teléfono

Protección añadida: esta funda para teléfono Google Pixel tiene bordes elevados para mayor protección para tu pantalla y cámara

Compatible con carga inalámbrica: la funda de teléfono Pixel es compatible con cargador Qi, lo que te permite cargar de forma inalámbrica sin quitar la funda

Diseñado para ti: elige entre una gama de colores diseñados para complementar tu Pixel

Google Pixel Case for Pixel 3 XL - Funda Protectora de Tela a Medida y Compatible con Active Edge, diseño de Luna Rosa € 33.80 in stock 1 new from €33.80

Free shipping

Amazon.es Features Funda oficial para Google Pixel 3 XL: diseñada para el Pixel 3 XL con un ajuste ideal y permite el acceso a funciones como Active Edge. Simplemente aprieta los lados de tu funda para acceder al asistente de Google

Diseñada para Pixel: fabricada con un tejido a medida y distintivo, esta funda para Google Pixel tiene un exterior de punto y un forro de microfibra suave para ayudar a proteger tu teléfono

Protección añadida: esta funda para Google Pixel tiene bordes elevados para ayudar a proteger tu smartphone de caídas y golpes

Compatible con carga inalámbrica: la funda para teléfono Pixel es compatible con cargador Qi, lo que te permite cargar de forma inalámbrica sin quitar la funda

Diseñado para ti: elige entre una gama de colores diseñados para complementar tu Pixel

mumbi Funda compatible con Google Pixel 2 XL, negro claro € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping

Amazon.es Features Compatibilidad, porque eso es lo que importa: este caso de protección es con el google pixel 2 xl compatible, fue probado en el dispositivo original y diseñado para adaptarse a su teléfono inteligente con precisión

Funcionalidad como la espera: los botones de funcionamiento suave y las conexiones libres restantes permiten una operatividad sin restricciones incluso con la cubierta protectora

Háptico, lo sentirá: debido a la mezcla de materiales de silicona y tpu, la carcasa del teléfono tiene una superficie antideslizante y, por lo tanto, se encuentra firmemente en la mano

Estética que llama la atención: la apariencia del teléfono inteligente se mantiene casi incluso cuando se coloca la cubierta protectora, ya que solo se extiende sobre la parte posterior y el borde del dispositivo

La semplicità, come meno noto, si basa su un design senza tempo per proteggere il tuo smartphone

amFilm Protector Pantalla para Pixel 2 XL, Cobertura Total Cristal Vidrio Templado Protector de Pantalla para Google Pixel 2 XL (Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features Diseñado expresamente para su Google Pixel 2 XL (2017)

Pantalla ultra-clara con un 99.9% de transparencia que garantiza una experiencia visual natural

Altamente resistente, anti-arañazos con una dureza de 9H, además de tecnología anti-huellas

Grosor de 0.33mm de confianza y resistente, al mismo tiempo que garantiza una compatibilidad total con la sensibilidad táctil

Incluido en el Paquete: (1) Protector de Pantalla de Cristal Templado, (1) Toallita de Limpieza Húmeda/Seca, (1) Toallita de Microfibra, (6) Adhesivo Anti Suciedad, (1) Guía para Instalación y Uso

Spigen Funda Compatible con Google Pixel 2 XL, [Liquid Crystal] Protección Delgada de Gel Silicona y claridad Premium de TPU - [Trasparente] € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features [Ajuste Perfecto & Duradero] Funda Pixel 2 XL, la funda transparente TPU es delgado y ligero para una mayor durabilidad

[Protección] Funda Pixel 2 XL, Protección de lentes y pantallas

[Sin Burbujeadas] Carcasa 2 XL, Patrón de puntos internos evita manchas burbujeadas en la parte posterior del teléfono

[Diseño Delgado] Funda Pixel 2 XL, Los botones cubiertos están protegidos y fáciles de botonear

Funda SOLO para Pixel 2 XL, No es compatible con Pixel 2

LϟK 3 Pack Protector de Pantalla para Google Pixel 4a 4G 5.8 Pulgada - Cristal Vidrio Templado no Google Pixel 4A 5G - Premium Dureza 9H Sin Burbujas Funda Compatible Kit Fácil de Instalar € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features [Compatibilidad] - Especialmente diseñado para el Google Pixel 4a 4G 5.8 Pulgada, NO apto para Google Pixel 4a 5G 6.2 Pulgada / Pixel 4 / Pixel 4 XL o cualquier otro modelo. [ATENCIÓN: Mire primero el video de instalación del protector de pantalla L K y luego use el protector de pantalla]

[Protección superior] - Fabricado con vidrio templado 9H superior que es resistente a los arañazos y a prueba de roturas, puede proteger la pantalla de arañazos y alto impacto.

[Ópticamente Transparente] - Protector de pantalla transparente de 99% HD con superficie lisa y sensación de "toque real" y mantener la calidad de imagen brillante y colorida.

[Ajuste preciso] - Aberturas cortadas con láser para la cámara frontal, el altavoz y el botón de inicio.

[Soporte duradero para mantener y reemplazar] - Proporcionado por L K para asegurar la máxima protección durante la vida útil de su protector de pantalla.

Google GA00496 - Funda para móvil (tamaño XL, Tejido a Medida, Borde Activo, para Pixel 3), Color Azul € 29.99 in stock 3 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features Diseñado para complementar el diseño de píxeles, manteniendo la funcionalidad.

Construido con un tejido exterior de punto a medida y un forro de microfibra suave.

Le da acceso rápido al asistente de Google cuando aprieta los lados de su funda READ Los 30 mejores La Gallina Josefina capaces: la mejor revisión sobre La Gallina Josefina

Pixel 2XL - Smartphone de 6" QHD (WiFi, 64 GB de RAM, memoria interna de 64 GB, cámara de 16.8 MP, Android) color negro € 546.00 in stock 1 new from €546.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 años de actualizaciones Android

Espacio de almacenamiento ilimitado

Andriod puro

JD Compatible para Google Pixel 2 XL 2017 Funda, [Armadura Delgada] [Doble Capa] [Protección Pesada] Híbrida Resistente Funda Protectora y Robusta para Google Pixel 2 XL (Release in 2017) - Azul € 7.95 in stock 1 new from €7.95

Free shipping

Amazon.es Features Permanece tu Google Pixel XL 2 completamente protegido, resistente a golpes y arañazos.

Permite un fácil acceso a todas las funciones

La doble capa híbrida de TPU y policarbonato da tu móvil una excelente protección

Diseño compacto y ligero, permanece la conveniencia y accesibilidad de tu Google Pixel XL 2

[Aviso Especial] Sólo compatible con Google Pixel XL 2. Descargo de responsabilidad: El color del producto en la pantalla de ordenador se varía según la iluminación, la resolución de pantalla y la configuración de color. Debido al flash de cámara, pueden existir sombras en las fotos.

Google Pixel 2 XL SIM única 4G 128GB Negro - Smartphone (15,2 cm (6"), 128 GB, 12,2 MP, Android, 8, Negro) € 573.00 in stock 1 new from €573.00 Consultar precio en Amazon

Consultar precio en Amazon

Sistema operativo Android 8.0 y procesador Qualcomm Snapdragon 835

Memoria RAM de 4 GB e interna de 64 GB

Cámara principal con resolución de 12.2 MP y frontal de 8 MP

Vvsialeek G013C-B - Batería para teléfono móvil compatible con Google Pixel 3 XL G013C con kit de herramientas € 21.00 in stock 1 new from €21.00

Free shipping

Amazon.es Features Esta batería está especialmente diseñada para Google Pixel 3 XL G013C, puede reemplazar su vieja batería, se pueden aplicar a la sustitución de la batería.

La batería está equipada con herramientas de reparación de alta calidad y cintas adhesivas 3M, sin instrucciones de instalación, se recomienda un técnico profesional si no sabes cómo reemplazarla.

Si el producto que has recibido está roto, caido o robado, por favor, no lo instales en tu teléfono, tableta o ordenador portátil, contacte con nosotros primero y te ayudaremos a resolver el problema inmediatamente.

Ofrecemos 12 meses de garantía para nuestros productos, que no te preocupes. Los vídeos de instalación se pueden encontrar en Internet como YouTube.

Spigen, Funda Compatible con Google Pixel 4 XL [Liquid Crystal] Protección Delgada de Gel Silicona y claridad Premium de TPU [Compatible con Carga Inalámbrica] - [Transparente] F25CS27548 € 13.00 in stock 1 new from €13.00

Free shipping

Amazon.es Features [Ajuste Perfecto & Duradero] Funda Google Pixel 4 XL, la funda transparente TPU es delgado y ligero para una mayor durabilidad

[Protección] Funda Google Pixel 4 XL, Protección de lentes y pantallas

[Sin Burbujeadas] Carcasa Google Pixel 4 XL, Patrón de puntos internos evita manchas burbujeadas en la parte posterior del teléfono

[Diseño Delgado] Funda Google Pixel 4 XL, Los botones cubiertos están protegidos y fáciles de botonear

Funda NO COMPATIBLE con Google Pixel 4 2019

Google Pixel 2 XL 4G 64GB just black UK € 142.00 in stock 2 new from €546.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features P-OLED de pantalla táctil capacitiva, 16M colores, 6.0 inches, 92.6 cm2 (~76.4% screen-to-body ratio), 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~538 ppi density)

Android 8.0 (Oreo), Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)

64 GB, 4 GB RAM

12.2 MP, f/1.8, 27mm, OIS, phase detection & laser autofocus, dual-LED flash, 8 MP, f/2.4, 27mm, 1/3.2" sensor size, 1.4

2. años de garantía

Google Pixel 3a LTE 64GB 4GB RAM Black € 132.00 in stock 1 new from €629.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla táctil capacitiva OLED de 16 m, colores de 5,6 pulgadas, 79,6 cm2 (~ 75,0% de pantalla a la total), 1080 x 2220 píxeles, 18,5:9 ratio (~441 ppi density)

Android 9.0 (tarta), Octa-core (2 x 2.0 GHz 360 Gold & 6 x 1.7 GHz Kryo 360 Silver)

64 GB, 4 GB de RAM

2. años de garantía

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Google Pixel Xl disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Google Pixel Xl en el mercado. Puede obtener fácilmente Google Pixel Xl por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Google Pixel Xl que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Google Pixel Xl confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Google Pixel Xl y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Google Pixel Xl haya facilitado mucho la compra final de

Google Pixel Xl ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.