Inicio » Top News Los 30 mejores Reloj Gps Niña capaces: la mejor revisión sobre Reloj Gps Niña Top News Los 30 mejores Reloj Gps Niña capaces: la mejor revisión sobre Reloj Gps Niña 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Reloj Gps Niña?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Reloj Gps Niña del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Reloj Inteligente para niña, Smartwatch teléfono para Niños con 7 Juegos SOS Música Despertador Cámara Alta definición Calculadora Grabadora Linterna, Reloj para niños niña 3-14 Años Regalo € 48.99

€ 37.99 in stock 2 new from €37.99

1 used from €23.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ Watch Reloj inteligente para niños: este reloj inteligente para niños está disponible en tres colores ; Una pantalla táctil HD a prueba de radiación, el cinturón es de silicona comestible y material inastillable. Las características incorporadas incluyen reproductor de MP3, 14 juegos, 5 idiomas, 3 despertadores, calculadora, teclado de marcación. Además, hay un modo de no molestar (no afecta la clase de su hijo, pero puede usar SOS) y ofrecemos una tarjeta Micro SD de 3GB gratuita.

Llamadas bidireccionales: los relojes inteligentes para niños tienen llamadas de voz ultra claras, los padres pueden contactar a los niños en cualquier momento y en cualquier lugar, los contactos pueden almacenar 12 números. Los nombres de los contactos se pueden editar. Si no necesita funciones de llamada, no necesita comprar una tarjeta SIM. Otras funciones también funcionan sin tarjeta SIM.

Function Función SOS del reloj inteligente para niños: use el reloj inteligente para niños como ayuda de emergencia cuando esté en peligro. El niño puede usar el botón SOS en este reloj inteligente. La alarma SOS de un toque se puede notificar a los padres lo antes posible, el botón SOS en el reloj inteligente durante 5 segundos o Marque el valor predeterminado: configure el número hasta que alguien responda la llamada.

Smart Watch: proporciona una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita. La tarjeta SD está integrada en el interior del reloj. Al descargar música, inserte la tarjeta SD y guarde la música en la tarjeta SD, que puede encontrar en Música. Puede cargar música a su computadora a través de un lector de tarjetas SD. Al mismo tiempo, nuestros relojes también tienen una función de grabación que se puede usar para grabar cosas que los niños suelen olvidar. (Sugerencia: el reloj solo admite archivos * .mp5.)

Tarjeta SIM recomendada para reloj infantil: el reloj puede hablar en ambas direcciones, puede usar la tarjeta SIM. Si necesita la función de llamada, la función de llamada requiere una tarjeta SIM. Necesitas comprar uno. Para España, recomendamos usar SIMYO / Vodafone / Orange. Nuestro producto tiene Garantía de Calidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros siempre que haya algún problema con el reloj después de haberlo comprado. Ofrecemos a los compradores una solución satisfactoria.

Reloj Teléfono para Niños, Smartwatch para Niña y Niño Pantalla Táctil con Música, 14 Juegos, Cámara, Linterna, Alarma, Reloj Inteligente para Niños Regalo (Rosa) € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [RELOJ TELÉFONO PARA NIÑOS] Este smartwatch teléfono está diseñado para niñas y niños entre 4 y 12 años. Los niños pueden recibe y realiza llamadas telefónicas para mantener contacto con amigos y familia. El reloj teléfono también tiene un reproductor de música, juegos divertidos, una cámara, una linterna, un despertador, una función SOS y mucho más. Es un regalo perfecto para niños.

[RECIBE Y REALIZA LLAMADAS] Tus hijos pueden recibir y realizar llamadas al insertar una tarjeta Micro SIM que soporta la red GSM 2G. Pulsa el botón de encendido dos veces para mantener contacto con amigos y familia en caso de una emergencia. Si decide no insertar una tarjeta Micro SIM, tus hijos podrán disfrutar de funciones básicas, como música, juegos, cámara y demás. (Nota: no proporcionamos la tarjeta Micro SIM).

[ESCUCHA MÚSICA Y LINTERNA] El reloj teléfono tiene suficiente memoria para almacenar MP3 música y es perfecto para mantener a tu hijo activo y creativo. En comparación con su predecesor, hemos añadido una linterna para poder tener visibilidad en sitios oscuros y por la noche.

[SACA FOTOS Y PERSONALIZAR FONDO DE PANTALLA] Smartwatch teléfono está equipado con una cámara frontal, así que tu pequeño fotógrafo puede sacar fotos en cualquier momento y en cualquier lugar para personalizarlas y hacer nuevas esferas de reloj.

[14 JUEGOS Y MODO CLASE] El smartwatch teléfono tiene 14 juegos divertidos que entrenarán la coordinación y pensamiento de tu hijo en su tiempo libre. Después de configurar las horas de clase el reloj se bloqueará. Durante este modo el reloj no puede recibir llamadas y los juegos no están disponibles. Las llamadas de emergencia se pueden realizar durante el modo clase.

Reloj-Smartwatch 4G Iconic con Videollamada & GPS instantáneo Infantil y Juvenil SaveFamily. WiFi, Bluetooth, cámara, Fondos de Pantalla, identificador de Llamadas, Boton SOS Waterproof. (Rosa) € 94.00 in stock 2 new from €94.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VIDEOLLAMADAS, LLAMADAS Y MENSAJES SaveFamily su primer reloj con el que hacer Videollamadas (con videollamada a 3), actúa como teléfono y cuenta con un chat privado. Emiten y reciben llamadas (con identificador de llamadas). Cuentan con una Agenda Antispam con la que sólo podrán recibir llamadas de los números que tú definas en la app. Marcador de teléfonos. Seguridad total para los que más quieres. Su primer teléfono sin los riesgos del móvil.

GEOLOCALIZACIÓN GPS INSTANTÁNEASaveFamily Permite conocer en tiempo real donde se encuentra el niñ[email protected] a través de Google Maps de la manera más precisa. Además puedes acceder a la ruta que ha seguido el reloj en los últimos 90 días.

✅ WI-FI, BLUETOOTH, BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO y MÓDULO PARA EL COLE ✅ Los smartwatch SaveFamily permiten conectarse a través de WI-FI y mandar y recibir fotos a través de Bluetooh. Además puedes activar una triple llamada SOS con pulsar un botón. A través de nuestra app SaveFamily puedes fijar zonas seguras, saber lo que ocurre alrededor de tu [email protected] conectándote en modo remoto al reloj y activar la opción no molestar para horas lectivas.

CONFIANZA SAVEFAMILYTodos nuestros modelos vienen en castellano y están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas. Tendrás 30 días para devolverlo, 2 años de garantía, servicio técnico propio y la tranquilidad de la atención del equipo SaveFamily . Además cuentas con la confianza de la marca española más vendida. Nuestros modelos son exclusivos. APP propia SaveFamily, intuitiva, fácil de usar, gratis y sin anuncios.

RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwathes SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce. Perfecto para el uso diario.

Reloj con GPS para niños SaveFamily Infantil Superior acuático Ip67 con cámara. Botón SOS, Anti-Bullying, Chat Privado, Modo Colegio, Llamadas y Mensajes. App SaveFamily. Rosa € 78.00 in stock 2 new from €78.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LLAMADAS Y MENSAJESLos smartwatch SaveFamily actúan como teléfono y cuentan con un chat privado. Emiten y reciben llamadas. Cuentan con una Agenda Antispam con la que sólo podrán llamar y recibir llamadas a los números que tú definas en la app. Seguridad total para los que más quieres. Su primer teléfono sin los riesgos del móvil.

GEOLOCALIZACIÓN GPSSaveFamily Permite conocer en tiempo real donde se encuentra el niñ[email protected] a través de3 sistemas de posicionamiento(GPS, WIFI,LBS) quelocalizan por Google Maps de la manera más precisa. Además puedes acceder a la ruta que ha seguido el reloj en los últimos 90 días.

BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO y MÓDULO PARA EL COLELos smartwatch permiten activar una triple llamada SOS con pulsar un botón. A través de la app defines los 3 números SOS, puedes fijar zonas seguras ( parque, colegio...) y recibir una notificación cuando el niñ@ salga de ellas. Podrás saber lo que ocurre alrededor de tu [email protected] conectándote en modo remoto al altavoz del reloj y activar la opción para que el smartwatch no moleste en horas lectivas.

CONFIANZA SAVEFAMILYTodos nuestros modelos vienen en castellano y están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas. Tendrás 30 días para devolverlo, 2 años de garantía, servicio técnico propio y la tranquilidad de la atención del equipo SaveFamily . Además cuentas con la confianza de la marca española más vendida. Nuestros modelos son exclusivos. APP propia SaveFamily, intuitiva, fácil de usar, gratis y sin anuncios.

RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwathes SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce. Perfecto para el uso diario.

Smooce Smartwatch Niños,Impermeable Reloj Inteligente Niño - LBS Localizador Reloj del Teléfono, Kids Smartwatch Phone con Call SOS Cámara para Niño Niña Cumpleaños (Rosa) € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☔【IP67 a prueba de agua】El teléfono inteligente para niños adopta el estándar internacional IP67 a prueba de agua.Es adecuado para el uso diario,como lavarse las manos,días lluviosos y pistolas de agua.Su hijo puede jugar con felicidad.Consejos: No lo use en agua caliente o sauna.

【Multifunción】Hay 12 funciones principales en nuestro reloj inteligente: ubicación LBS,SOS,llamada,área segura,modo de aula,guía telefónica, cámara,álbum de fotos,reloj despertador,baja potencia,juego,hay más funciones disponibles en nuestra APP.

【Función SOS】Los padres pueden configurar 3 números para llamadas SOS.Si su hijo presiona el botón durante 3 segundos,se llaman 3 números telefónicos SOS alternativamente en 2 rondas hasta que se conteste la llamada.Es una gran ayuda para la emergencia.

【Modo Aula】Los padres pueden configurar el modo de clase en SeTracker2.El reloj bloqueará automáticamente todas las llamadas. Puede desactivar funciones que no sean SOS,LBS y tiempo para garantizar que los niños se centren en el curso y estén libres de interferencias externas.

【ervicio Amable】El modo de red de este teléfono inteligente para niños es GSM 2G. La función de llamada del se activa después de insertar una tarjeta NANO SIM. Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para ayudarlo y brindarle una buena solución.

Relojes para Niños - Música Smartwatch para Niños Niña Game Watch (Tarjeta SD de 1GB incluida Pantalla táctil Relojes Inteligentes con Llamada Juego Cámara Música (Rosa) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ Reloj Inteligente Niño: Este reloj inteligente para niños está disponible en tres colores ; Una pantalla táctil HD a prueba de radiación, el cinturón es de silicona comestible y material inastillable. Las características incorporadas incluyen reproductor de MP3, 7 juegos, 5 idiomas, 3 despertadores, calculadora, teclado de marcación. Además, hay un modo de no molestar (no afecta la clase de su hijo, pero puede usar SOS) y ofrecemos una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita.

Llamadas Bidireccionales: Los relojes inteligentes para niños tienen llamadas de voz ultra claras, los padres pueden contactar a los niños en cualquier momento y en cualquier lugar, los contactos pueden almacenar 10 números. Los nombres de los contactos se pueden editar. Si no necesita funciones de llamada, no necesita comprar una tarjeta SIM. Otras funciones también funcionan sin tarjeta SIM.

Function Función SOS del Smartwatch Niños: use el reloj inteligente para niños como ayuda de emergencia cuando esté en peligro. El niño puede usar el botón SOS en este reloj inteligente. La alarma SOS de un toque se puede notificar a los padres lo antes posible, el botón SOS en el reloj inteligente durante 3 segundos o Marque el valor predeterminado: configure el número hasta que alguien responda la llamada.

Smart Watch: proporciona una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita. La tarjeta SD está integrada en el interior del reloj. Al descargar música, inserte la tarjeta SD y guarde la música en la tarjeta SD, que puede encontrar en Música. Puede cargar música a su computadora a través de un lector de tarjetas SD. Al mismo tiempo, nuestros relojes también tienen una función de grabación que se puede usar para grabar cosas que los niños suelen olvidar. (Sugerencia: el reloj solo admite archivos * .mp3.)

Tarjeta SIM recomendada para reloj infantil: el reloj puede hablar en ambas direcciones, puede usar la tarjeta SIM. Si necesita la función de llamada, la función de llamada requiere una tarjeta SIM. Necesitas comprar uno. Para España, recomendamos usar SIMYO / Vodafone / Orange. Nuestro producto tiene Garantía de Calidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros siempre que haya algún problema con el reloj después de haberlo comprado. Ofrecemos a los compradores una solución satisfactoria. READ Impresionantes fotos de las fuerzas de la naturaleza. Earth Photo anuncia ganadores | Entretenimiento

Reloj Inteligente Niño,Smartwatch Niños Niña con Impermeable Tracker SOS Chat de Voz,Regalo Niño Niña de 3-12 Años € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj inteligente para niños multifuncional:(1) llamadas bidireccionales y chat de voz;(2) Posicionamiento LBS;(3) IP67 a prueba de agua;(4) Despertador;(5) Calculadora;(6) Cámara;(7) Modo de clase;(8) calendario,etc.La pantalla táctil súper sensible hace que sea más fácil de usar para los niños.El reloj inteligente para niños es como un mini teléfono inteligente portátil,definitivamente una buena opción para regalos de juguetes para niños de 3 a 12 años!

Dos vías de llamada y SOS:puedes llamar a tu hijo y también puedes llamar a tu hijo.Además,puedes enviar mensajes de voz a través de la aplicación.Si el niño está en peligro,mantén pulsado el botón SOS durante 3 segundos.Se seleccionarán 3 números de teléfono seguidos hasta que alguien responda.

Reloj inteligente impermeable para niños:Este reloj inteligente para niños tiene certificación IP67 y es compatible con la natación,el baño y la natación (no para agua caliente, baños de agua caliente o sauna). Adecuado para niños de entre 4 y 12 años.Resistente al agua: no es necesario quitárselo cuando llueve,te laves las manos o lavas la vida diaria.

Rastreador LBS de reloj inteligente para niños:Tecnología de posicionamiento dual para brindar doble protección de seguridad para sus hijos.La ubicación del reloj depende de la estación de señal LBS/AGPS en su ubicación y también de la señal de red en su área.Seguimiento de ubicación en tiempo real durante todo el día.

Mejor servicio:el reloj inteligente para niños solo es compatible con redes 2G.Por favor, compra una tarjeta micro SIM que soporta la red 2G y activa la función GPRS y la función de identificación de llamadas.debes descargar "Setracker2" en tu smartphone.La aplicación es compatible con todos los teléfonos iOS y Android.Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.Vamos a resolver el problema tan pronto como sea posible.

PTHTECHUS GPS Niños Impermeable Smartwatch, Reloj Inteligente Telefono con GPS Rastreador Conversación Bidireccional Llamada por Voz Chat SOS Cámara Despertador Juego para Niños Niña 3-12 Años,Azul € 50.00 in stock 1 new from €50.00

1 used from €33.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【Mejor Smartwatch Niños de 2020】✨ Hemos preparado los mejores relojes inteligentes para niños para nuestros hijos, lo que hará que sus hijos estén muy satisfechos. Tiene una pantalla táctil de 1.44 pulgadas, La función GPS genial, es muy fácil de usar y puede usarlo para tomar cámara de fotos, chat de voz, juegos de matemáticas, reloj despertador, anti-pérdida, SOS, bajo consumo, directorio telefónico. Es genial para los niños de cumpleaños / vacaciones / Navidad.

【Llamada bidireccional HD】 smartwatch para niños que se puede añadirse una tarjeta SIM 2G, nos podremos comunicar con el niño realizando llamadas, mensajes de voz o enviando SMS.Y marque hasta 10 contactos autorizados a través de la aplicación. Reloj inteligente niños le permite comunicarse con su hijo, puede hablar con él en cualquier momento y en cualquier lugar.【NOTA:Reloj La función de llamada se activa solo después de insertar una tarjeta SIM】

【Función GPS Genial】-Ubicación precisa GPS + LBS,en cualquier momento para monitorizar a tu hijo. Puede conocer la ubicación de su niño en cualquier momento. [Notas]: Debido a red de 2G, y afectado por el número de antenas locales. el LBS posicionamiento puede tener un error de 0,3-4 km,GPS El error es de 50-500m.

【SOS - Más Seguridad】En el caso de que el niño se encuentre en una situación de peligro o se haya perdido, el smartwatch niños dispone de un botón SOS, los niños pueden presionar la tecla SOS durante 3 segundos, realizar un llamada de emergencia al teléfono que previamente hayamos configurado, puede configurar hasta 3 números SOS.

‍♂【Selección SIM Y Garantía】‍♂ reloj inteligente Incorpora una ranura para agregar una tarjeta SIM de 2G red (no incluida)(En España, Recomiendan las compañías Simyo, Movistar, y Vodanfone) La red 2G es necesaria para que funcione el reloj para niños. En el momento de compra, pues si no funciona bien o no conseguimos configurarlo hay que contactarnos para que le ayude con su uso. https://www.amazon.es/sp?&seller=A3CK0EDINWR7IK

Relojes Inteligentes para niños, teléfonos con Pantalla táctil para niños y niñas, Juegos de matemáticas, cámaras, alarmas, Relojes Inteligentes para niños, Regalos € 21.98 in stock 1 new from €21.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Reloj inteligente multifuncional para niños] Este reloj está especialmente diseñado para niños y niñas de 3 a 12 años. Este reloj impermeable IP67 agrega función de podómetro, juegos de matemáticas, cámara, reloj despertador, calendario, chat de voz, función SOS, etc. Este es el regalo perfecto para los niños.

[Posicionamiento LBS + función de emergencia SOS] La ubicación precisa de LBS le permite rastrear la ubicación del bebé en cualquier momento, y el botón SOS puede recordarle rápidamente a los padres en caso de emergencia.

[Conversación bidireccional + chat de voz] La comunicación bidireccional clara y estable, el diseño de antena único, múltiples calibraciones pueden garantizar una comunicación estable en un entorno ruidoso. Y puede usar la función de chat de voz cuando esté ocupado (solo necesita insertar la tarjeta SIM para hacer una llamada)

Diseño y material: diseño de proceso ultrafino de 14,1 mm. Los hermosos colores y la rica textura hacen que a los niños les guste aún más. La correa está hecha de silicona, que es más saludable y segura. La batería tiene un mayor grado de polimerización y un tiempo de espera más prolongado.

[Precauciones para los relojes inteligentes para niños] 1. La clasificación de impermeabilidad IP67 de los relojes inteligentes para niños puede soportar el sudor, el flujo de agua y el polvo. No apto para nadar 2. El reloj no contiene una tarjeta SIM, 3. Antes y después de la compra, si tiene alguna pregunta sobre el reloj, no dude en contactarnos. Ofrecemos a los compradores soluciones satisfactorias.

Winnes GPS Reloj Smartwatch para Niños, Impermeable GPS Rastreador Reloj Anti-Perdida de Teléfonos SOS, - Regalo para para Niños Niña 3-12 € 47.99

€ 44.99 in stock 2 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ 【Nuevo Smartwatch Niños】: Actualice el reloj inteligente para niños, con nivel internacional a prueba de agua y polvo. 2 Color Mint Blue y Light Pink son más brillantes que los modelos anteriores. GPS incorporado + LBS 2 formas de localización GPS más poderosas que los modos LBS individuales. Cámara incorporada, linterna, llamada bidireccional, chat de voz, rastreador de ejercicios, podómetro, linterna nocturna, cámara remota, reloj, juego de matemáticas, etc.

【GPS+LBS - Rastreador de ubicación de 2 vías】: El posicionamiento en modo GPS & LBS 2 integrado por nuestro reloj inteligente para niños significa triple seguridad para los niños. Cuando esté al aire libre o en un buen lugar de señal, el error del rastreador de GPS será menor a 60 metros / 240 pies. Le permite permanecer conectado, ya sea que su hijo esté dentro o fuera de un edificio. El reloj puede rastrear y ubicar la posición de su hijo por GPS, LBS.

【Llamada de Emergencia SOS】: Presione la tecla SOS durante 3 segundos en cualquier modelo. Los padres pueden estar configurando tres números para la llamada de emergencia SOS; llamará a los 3 números telefónicos SOS alternativamente en 2 rondas hasta que responda la llamada. Cuando está en peligro, su hijo puede usar este smartwatch de marcado rápido para informarle, gracias a una función intuitiva SOS.

【 Track Rastreador de Actividad】: Este reloj para niños puede ser un rastreador de estado físico de salud, los padres pueden verificar los pasos, la distancia, las calorías y las tiradas de sueño de su hijo, simplemente encienda el podómetro en la aplicación. Además, puede configurar alarmas en la APLICACIÓN para despertar a su hijo o recordarle algo que debe hacer. * Cambie el recuento de pasos en la aplicación-Salud.

【Modo de Clase】: Cuando los niños en la escuela o en la clase, los padres no necesitan preocuparse por el reloj, se molestarán en estudiar. Los padres pueden establecer 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función prohibirá todas las funciones como llamada, juego, cámara, linterna. Apoyo 2G Micro SIM Card. Le recomendamos comprar: Vodafone (Airtel), Movistar, Jazzinternet, Orange,etc.Cualquier problema, por favor envíe un correo electrónico a: [email protected]

Fitonme Smartwatch Niños,Reloj Inteligente Teléfono niños niñas con HD Pantalla táctil Música Cámara Juego Calculadora Smartwatch 3-12Y Regalos cumpleaños (Rosa) € 31.99 in stock 1 new from €31.99

1 used from €22.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRIMER RELOJ INTELIGENTE NIÑOS NIÑAS: superfácil de operar, sin configuración de APP o APN. Este reloj inteligente para niños tiene una pantalla táctil delicada con indicador brillante. Al igual que cualquier otro "papá o mamá" se queda con los niños: un buen compañero, toma o recibe llamadas donde sea que estén, para mantener a los padres a gusto.

TELÉFONO Smartwatch Niños: Si ocurre una emergencia inesperada, este reloj inteligente para niños llamará a los dos primeros contactos automáticamente,Mientras tanto, envía un mensaje, solo necesita hacer clic en el botón SOS dos veces seguidas. Puede preestablecer 10 números de contacto como papá, mamá, abuelo, abuela, etc. Siempre que hay llamadas entrantes o salientes, el indicador brillante sigue parpadeando.

RELOJ MULTIFUNCIONAL PARA NIÑOS: Este reloj inteligente para niños actualizado 2021 tiene cámara frontal y para selfies, 6 tipos de juegos, altavoz HD integrado para una música agradable. Ayuda a los niños a leer las manecillas del reloj o configurar la alarma para la autogestión. Más funciones, consulte la información detallada.

DURADERO Y SEGURO CONTROL DE LOS PADRES: TFT de 1.54 pulgadas con resolución de 240 * 240 por pantalla táctil protectora para los ojos, este reloj inteligente de juegos de música también tiene un tiempo de espera superlargo de 7 * 24 horas, y solo 2 horas se recargan por completo.Utilizamos una tira de silicona suave líquida ecológica. Es seguro para la salud de nuestros niños.

NO SÓLO UN RELOJ: este reloj inteligente para niños todavía funciona bien, excepto llamadas y SOS sin tarjeta SIM. También cuenta con Temporizador, Alarma, Video / Voz anotado, Caculador, Modo Escuela, Control de Padres. Gracias por elegir nuestro reloj inteligente para niños, si tiene alguna pregunta sobre la tarjeta SIM o el funcionamiento,No dude en contactar o enviar un correo electrónico a nuestro equipo. Siempre te haremos satisfecho.

Zeerkeer Reloj Inteligente para Niños,Smartwatch Niño Impermeable con LBS + GPS Soporte SOS Cámara Juego Pantalla Táctil Despertador,Reloj Teléfono para Niños Niña 3-12 Años € 48.99

€ 44.99 in stock 2 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♣【Resumen de funciones】 Localiza la posición de tu hijo en tiempo real sobre un mapa. Llamadas de voz tanto de los padres al hijo como del hijo a los padres, con botón de SOS y descuelgue automático. Vallas de seguridad. Cámara frontal. Guía telefónica de contactos. Hacer amigos. Chat de voz en la aplicación. Podómetro. Recompensas de corazones rojos. Juegos de números, etc.

♣【Localización y seguimiento GPS + LBS】Los padres pueden ver en todo momento en un mapa, a través de su móvil, mediante una aplicación gratuita, dónde se encuentran sus hijos. Además, si en algún lugar, como interiores profundos, no llegara la señal GPS, aún podría ver la localización aproximada mediante el sistema LBS, que utiliza las propias antenas de la telefonía móvil.Protección para tus hijos,Saber dónde se encuentran tus hijos puede protegerlos de posibles peligros

♣【Llamadas de voz y chat de los padres a los hijos】Los padres pueden llamar por teléfono a su hijo y la función de teléfono del reloj descolgará automáticamente, sin que el niño tenga que pulsar el botón de descolgar. Esto permitirá a los padres escuchar todo lo que sucede en el entorno de su hijo, y también hablar con él. Los padres tienen que registrar sus números, para que el reloj sepa que son ellos y descuelgue automáticamente sólo a ellos.

♣【Modo no molestar】Cuando el niño está en la escuela o estudiando, los padres no tienen que preocuparse de que el reloj altere el aprendizaje del niño, ya que pueden configurar 3 periodos de tiempo diario en modo No molestar. Esta función deshabilitará todas las funciones, como llamadas, juegos y cámaras, excepto la función SOS y de localización

♣【Vallado o cerca】Los padres pueden establecer desde la aplicación de su móvil un conjunto de cercas o vallas virtuales, de modo que cuando el niño entre o salga de una de ellas reciba un aviso. Por ejemplo: Si tu hijo ha salido de casa, ha llegado al colegio o a entrado en una zona que consideras peligrosa, así como cuando sale de ella. Establecer una geo-cerca es tan sencillo como marcar un punto en el mapa, decirle el radio de la cerca (p.e. 100 metros) y ponerle un nombre.

2G Reloj Inteligente Niño y Niña GPS Localizador y Llamadas Bidireccionales Audio, Chat de Voz, Botón SOS, Impermeable, Cámara, Juegos - ELARI FixiTime 3 (Rosa) € 45.00 in stock 1 new from €45.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seguridad y tranquilidad】Monitoree la ubicación del niño, establezca zonas seguras y utilice la monitor de voz remoto con la aplicación gratuita controlada por los padres. Obtenga alerta si el reloj se retira de la mano o si el niño utiliza el botón SOS

【Comunicación fácil】Tenga llamadas audio de 2 vías, intercambio de mensajes de voz o emojis. Limite los contactos a los autorizados a través de la aplicación para evitar comunicaciones no deseadas

【Fácil de usar y cómodo】 Reloj movil para niños cuenta con cámara incorporada, correa ergonómica y resistencia al agua IP67 para comodidad y juego de matemáticas para el entretenimiento

【Otras características】 Modo clase, despertador, podómetro, linterna, correas reemplazables, hasta 3 días de espera, ELARI SafeFamily libre multilingüe android iOS compatible App, capacidad para añadir otros usuarios de smartwatch ELARI a la lista de amigos

【Soporte】 Tracker GPS soporta tarjeta nano SIM (no incluida) y 2G red. Le sugerimos que compruebe la cobertura 2G en su área. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico [email protected] o a través del chat de Amazon

Reloj con GPS para niños SaveFamily Infantil Completo Acuático IP67. Smartwatch con Botón SOS, Anti-Bullying, Chat Privado, Modo Colegio, Llamadas y Mensajes. App SaveFamily. Incluye Cargador. Rosa. € 69.00 in stock 2 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llamadas y mensajesLos smartwatch SaveFamily actúan como teléfono y cuentan con un chat privado. Emiten y reciben llamadas. Cuentan con una Agenda Antispam con la que sólo podrán llamar y recibir llamadas a los números que tú definas en la app. Seguridad total para los que más quieres. Su primer teléfono sin los riesgos del móvil.

Geolocalización GPSSaveFamily Permite conocer en tiempo real donde se encuentra el niñ[email protected] a través de3 sistemas de posicionamiento(GPS, WIFI,LBS) quelocalizan por Google Maps de la manera más precisa. Además puedes acceder a la ruta que ha seguido el reloj en los últimos 90 días.

Botón SOS, Zonas Seguras, módulo anti-acoso y módulo para el coleLos smartwatch permiten activar una triple llamada SOS con pulsar un botón. A través de la app defines los 3 números SOS, puedes fijar zonas seguras ( parque, colegio...) y recibir una notificación cuando el niñ@ salga de ellas. Podrás saber lo que ocurre alrededor de tu [email protected] conectándote en modo remoto al altavoz del reloj y activar la opción para que el smartwatch no moleste en horas lectivas.

Confianza SaveFamilyTodos nuestros modelos vienen en castellano y están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas. Tendrás 30 días para devolverlo, 2 años de garantía, servicio técnico propio y la tranquilidad de saber que alguien del equipo SaveFamily. Además cuentas con la confianza de la marca española más vendida. Nuestros modelos son exclusivos y de diseño lo que aporta un plus en originalidad y diferenciación. Para tus hijos lo mejor.

Resistente al Agua IP67Smartwathes SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce. Perfecto para el uso diario.

Reloj Inteligente Niño con Mp3 Musica - 7 Juegos Smartwatch Niños, Reloj Inteligente Niña, Relojes Smart Realiza Llamadas Mensajes de Voz Reloj de Cámara Alarma, Niños de 3 a 12 Años (W/ 1G SD Card) € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El último reloj inteligente niños New】: Nuevo diseño y actualización a 1,54 " Pantalla táctil en color HD, pantalla delicada, realista, funcionamiento deslizante táctil, conveniente para el uso del bebé. 480 mAh Batería de alta capacidad. El tiempo promedio de uso es de 2 días. El reproductor de MP3, grabación de voz, juegos, despertador, calculadora, etc. Admite múltiples idiomas. Le brinda una mejor experiencia funcional.

【Juegos Smartwatch niños】: nuestro reloj inteligente es un reloj aún más inteligente para niños, con más juegos y actividades divertidas. Reloj inteligente para niños integrado en 7 juegos emocionantes y divertidos, que resuelve la curiosidad de los niños. Los niños pueden jugar a través de la pantalla táctil y seleccionar el juego que prefieran. Gran regalo para que cada niño disfrute del aprendizaje y el entretenimiento. A todos los niños les encanta!

【Regalo perfecto para niños y niñas】: Pantalla táctil de teléfono inteligente para niños de 3 a 12 años para elegir, pulsera ajustable. Correa de grado alimenticio, antialérgica, antiestática, sin decoloración, más suave y saludable. Dele a su hijo un cuidado de la piel similar a un bebé. Reproductor de MP3 incorporado (se incluye tarjeta SD de 1GB. Admite un extensor de hasta 32GB). Es un regalo genial para los niños en cumpleaños o Navidad.

【Reloj inteligente de llamada bidireccional HD】: Utilizar como un teléfono móvil. Después de conectar una tarjeta SIM, puede utilizar la función de llamada bidireccional para ponerse en contacto con su hijo, conocer el estado del niño en cualquier momento y en cualquier lugar. También puede configurar contactos a través de la función de agenda telefónica en el reloj inteligente. Soporta tarjeta SIM micro GSM. Cualquier duda, por favor contáctenos para recomendarle la tarjeta SIM.

【Súper fácil de configurar】: No es necesario descargar ninguna aplicación. Si desea usar la función de llamada, solo compre una tarjeta SIM 2G y abra el plan de voz. Si tiene alguna pregunta sobre los relojes inteligentes, envíenos un mensaje por centro de compradores o por correo electrónico de soporte. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos antes de devolver: https://www.amazon.es/hz/pwo/contact/A1O549KL4MON5B READ PM eslovaco da positivo para Govt-19

Reloj con GPS para niños Save Family Modelo Junior Acuático IP67. Smartwatch Juvenil. Botón SOS, Anti-Bullying, Chat Privado, Modo Colegio, Llamadas y Mensajes. App Propia. Rosa. € 74.00 in stock 2 new from €74.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LLAMADAS Y MENSAJESLos smartwatch SaveFamily actúan como teléfono y cuentan con un chat privado. Emiten y reciben llamadas. Cuentan con una Agenda Antispam con la que sólo podrán llamar y recibir llamadas a los números que tú definas en la app. Seguridad total para los que más quieres. Su primer teléfono sin los riesgos del móvil.

GEOLOCALIZACIÓN GPSSaveFamily Permiy seguimiento de rutas. Nuestros relojes geolocalizan estén donde estén. Con 3 sistemas de posicionamiento (GPS, WIFI,GSM) localizan de la manera más precisa posible tanto dentro como fuera de edificios. También puedes establecer zonas seguras, recibiendo una notificación de aviso si el reloj sale del área. Con histórico de rutas podrás acceder a las zonas por la que ha pasado el reloj en los últimos 90 días.

BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO y MÓDULO PARA EL COLELos smartwatch permiten activar una triple llamada SOS con pulsar un botón. A través de la app defines los 3 números SOS, puedes fijar zonas seguras ( parque, colegio...) y recibir una notificación cuando el niñ@ salga de ellas. Podrás saber lo que ocurre alrededor de tu [email protected] conectándote en modo remoto al altavoz del reloj y activar la opción para que el smartwatch no moleste en horas lectivas.

CONFIANZA SAVEFAMILYTodos nuestros modelos vienen en castellano y están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas. Tendrás 30 días para devolverlo, 2 años de garantía, servicio técnico propio y la tranquilidad de la atención del equipo SaveFamily . Además cuentas con la confianza de la marca española más vendida. Nuestros modelos son exclusivos. APP propia SaveFamily, intuitiva, fácil de usar, gratis y sin anuncios

RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwatches SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce. Perfecto para el uso diario.

Reloj Smartwatch para niños, Impermeable Reloj Inteligente Niño LBS Localizador Reloj del Teléfono con Call SOS para Niño Niña Cumpleaños € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【A prueba de agua clasificación IP67】:El Reloj inteligente niños es resistente al agua según IPX67 y puede sumergirse en agua durante un máximo de 12 horas (asegúrese de que la ranura de la tarjeta SIM esté sellada y no presione el botón del reloj en el agua, ni lo sumerja en un baño o en agua caliente), para que su hijo no se caiga accidentalmente al agua o se olvide de quitárselo cuando nade.

【LBS Localizador Tracker】:This El reloj inteligente para niños permite a los padres comprobar la ubicación de su hijo en cualquier momento en la aplicación "Setracker2". Utiliza una tarjeta SIM compatible con la red 2G. Una localización más precisa en buenas condiciones de red.

【Llamada bidireccional y SOS】:los niños pueden usar el reloj para comunicarse con sus padres o amigos en cualquier momento,rompiendo las limitaciones de tiempo y espacio.Además,puede configurar 2 contactos de emergencia para este reloj inteligente para niños.Cuando están en peligro,los niños pueden presionar y mantener presionado el botón SOS durante 3 segundos para marcar repetidamente hasta que se les conteste. ¡Gran ayuda para los niños en situaciones de emergencia!

【Class Do Not Disturb Mode】:Parents establecer el modo "No molestar" en la aplicación durante 3 períodos de tiempo para el reloj de los niños, los niños no podrán utilizar las funciones que no sean SOS, los padres no tienen que preocuparse por sus hijos en la escuela para utilizar el reloj inteligente y afectar el aprendizaje

【Mejor servicio】:el reloj inteligente para niños solo es compatible con redes 2G.Por favor, compra una tarjeta micro SIM que soporta la red 2G y activa la función GPRS y la función de identificación de llamadas.debes descargar "Setracker2" en tu smartphone.La aplicación es compatible con todos los teléfonos iOS y Android.Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.Vamos a resolver el problema tan pronto como sea posible.

Fitonme 4G Reloj Inteligente para Niños - Smart Watch con GPS con Posición en Tiempo Real a Prueba de Agua, WiFi, Mensaje de Videollamada, Podómetro, Geofence SOS, Anti-Pérdida de Educación Temprana € 96.99 in stock 2 new from €92.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Funciones multifunción en reloj inteligente 4G para niños】 Vedio Call, llamadas de voz, posicionamiento GPS, chat de voz, podómetro, educación temprana, cronómetro, horario de clases, juego de aprendizaje rápido, valla electrónica, seguimiento de Histary, alarma SOS, lista blanca de llamadas, SMS lista blanca, agenda, parachoques para hacer amigos, clima, discapacitados en clase, recompensa de amor, álbum de fotos, brillo de pantalla ajustable y más.

【Posicionamiento preciso 4G de GPS + WIFI + LBS】 Soporte de red global.La precisión del reloj GPS para niños de la ubicación GPS puede ser de hasta 5 metros (16 pies) cuando hay una señal de GPS fuerte. dispositivos. Nos da tranquilidad poder rastrear a nuestros hijos en cualquier lugar y en cualquier momento.

【Cámara, juegos y conexión WIFI】 Función de videollamada bidireccional, a través de WIFI y APLICACIÓN, chat de video cara a cara con su hijo en cualquier momento y en cualquier lugar cuando esté conectado con WIFI incluso sin tarjeta SIM. Pueden tomar fotos y jugar con el reloj GPS. Las interacciones de video y chat de voz hacen que la comunicación sea más interesante y comunicativa. La conexión WiFi hace que los gps para que los niños vean videollamadas sean más estables y claros.

【Diseño adorable y resistente al agua watch Este reloj inteligente para niños cuenta con una pantalla táctil de 1,44 pulgadas y una apariencia adorable, también está diseñado con un icono de cartón con pantalla a color, utiliza material de silicona ecológico, suave y cómodo, sin dejar rastro. Puede estar en espera durante 5 días, es la mejor opción para los niños.

【Rastreador y compañero de seguridad para niños】: tiene la función de posicionamiento más precisa y exacta que el reloj inteligente 2G. Además, hay un botón SOS, si sus hijos se encuentran en una situación de emergencia, pueden presionar el botón SOS durante 3 segundos y llamar circularmente a 3 números SOS que configuró para obtener ayuda hasta que alguien lo conteste.

PTHTECHUS Niños Smartwatch Impermeable, Reloj Inteligente Phone con LBS Tracker SOS Chat de Voz Cámara Despertador Juego Cálculo para Regalos Estudiantes Compatible con iOS Android (01 LBS SOS Rosa) € 38.89

€ 33.05 in stock 1 new from €33.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚Reloj inteligente para niños⌚: Esta Es La Mejor Manera De Disfrutar Del Agua. La Correa De Silicona Ajustable Es Liviana y Resistente Al Desgaste. Pantalla Táctil Incorporada. 2 Colores: Rosa, Azul. Compatible Con Iphone (iOS 7.0 Arriba) y Teléfono Android (Android 4.4 Arriba).

Varias Funciones: Reloj Inteligente, Marcación Telefónica, Agenda Telefónica, Aprendizaje Rápido, Chat De Voz, Cámara, Álbum, Llamada De Emergencia SOS, Posicionamiento De LBS, Control Remoto, Cámara Remota, Juego De Matemáticas, Los Padres Pueden Controlar y Configurar a Través De La Aplicación De Teléfono Inteligente Para iOS / Android "Setracker2"

Proteger La Seguridad De Los Niños.✅:Reloj Inteligente Para Niños Con LBS. Los Padres Pueden Rastrear La Ubicación En Tiempo Real De Sus Hijos a Través De La APP "Setracker2" Mientras Los Niño Están Al Aire Libre. Sin Embargo,Cuando El Niño Está En El Interior o En Una Señal Pobre, El Error De Posicionamiento Es De 0,3-4 Millas.En Caso De Angustia, Los Niños Pueden Presionar El Botón 3s Del Botón SOS Para Llamar Al Número De La Familia y Pedir Ayuda. Puede Configurar Hasta 3 Números SOS.

Fácil De Operar:El Reloj Inteligente Para Niños Es Fácil De Operar y Muy Intuitivo.Incluye Un Cable De Carga Usb Corto y Un Manual De Instrucciones. Consejo:La Tarjeta Sim No Está Incluida, Necesitas Comprar Una Tarjeta Sim Adicional,Debe Habilitar La Función De Identificación De Llamadas SMS y Gprs,Debe Ser Compatible Tráfico De Datos 2g.Recomendamos SIM Vodafone,Movistar,Orange,Simyo.

Garantía y Soporte:Por Favor Buscalo PTHTECHUS Venta De Relojes Inteligentes ,Le Proporcionaremos Una Garantía De Un Año.Si Tienes Algunos Problemas Para Configurar Tu Reloj.Por Favor,Póngase En Contacto Con Nosotros Antes De Regresar.Le Responderemos Dentro De Las 24 Horas Para Ayudarlo a Resolver El Problema

Reloj Inteligente para Niños con y Reproductor de MP3, Smartwatch Niños con Doble Cámara, 14 Juegos, Podómetro, Reloj Despertador, Linterna de Cumpleaños, para Niños y Niñas de 3 a 12 años (Rosa) € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj inteligente para juegos de música para niños】el reloj inteligente para niños puede escuchar música, lo que puede estimular interesantes y aficiones de los niños y cultivar sentimientos. También hay 14 juegos de puzzle en el reloj. Estos juegos son más jugables y pueden ejercer eficazmente la capacidad de pensamiento lógico de los niños, la reacción y la coordinación ojo-mano. Cuando el niño está cansado de estudiar, también puede relajar el cerebro apropiadamente.

【Cámara dual y fondo de pantalla】el reloj inteligente para niños tiene una cámara dual de 300,000 píxeles, no solo puede elegir cambiar de cámara en la interfaz de vista previa. Por lo tanto, los niños pueden tomar fotografías y videos nítidos para grabar cada momento de sí mismos. Este reloj duradero tiene una potente función de almacenamiento que puede almacenar múltiples fotos y videos. Los niños pueden configurar su fondo de pantalla favorito.

【Reloj de música todo en uno para niños】los relojes inteligentes para niños están equipados con todo lo necesario para relojes inteligentes. Como juegos, música, cámara, vídeo personal, despertador, podómetro, calculadora, calendario, papel pintado, cronómetro, linterna, ajuste de volumen, etc. Este es el mejor regalo para niños y niñas de 4 a 12 años. Es la mejor opción para que los niños entretengan y aprendan en uno.

⌚【No se requiere tarjeta SIM】puede usar el reloj inteligente para niños normalmente sin insertar una tarjeta SIM. El reloj inteligente para niños está equipado con una batería de polímero recargable de 400 mAh incorporada. Después de 2 horas de carga completa, el reloj de juguete se puede dejar durante 100 horas (después de recibir el reloj, puede cargarlo por completo primero).

【Juego de puzzle】Este reloj inteligente para niños incluye 14 juegos de aprendizaje: Plants VS Zombies, Basketball Shoot Master, Bee War, Pinball Hit Bricks, Car Grab Goods, Tetris, Ultimate Racing, No puede dejar de lavarse las manos, cielo y oro, pesca de mil cañones, Escape de oso de peluche, lucha de cepillado de dientes, vestido de princesa, memoria. Los padres pueden configurar tres relojes de alarma para permitir que los niños jueguen en un tiempo razonable.

PTHTECHUS Reloj Inteligente niño - Música Smartwatch para Niños Pantalla Táctil con podómetro Juegos Cámara Linterna Alarma Reloj niños y niñas de 8-12 años Regalo, S19 Rosa € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Smartwatch para niños】 Con el nuevo diseño en el clásico reloj inteligente tenemos la pantalla HD de 1.54 pulgadas, la pulsera está hecha de un material cómodo, por lo que es más suave y cómodo de llevar. El reloj inteligente avanzado para niños para niños y niñas tiene muchas funciones como: Llamada / SOS / Podómetro / Juegos / Música / Video / Calculadora / Calendario / Fondo de pantalla / Modo escolar / Cambiar idiomas, etc.

【Funciones de reloj mejoradas】 Este reloj inteligente para niños tiene la última cámara actualizada (Brillo ajustable, tiene pegatinas con fotos) Fondo personalizado, podómetro y función de grabación de video. Los niños pueden tomar fotos en cualquier momento y configurar sus imágenes favoritas como fondo de pantalla al mismo tiempo. Los hermosos momentos de los niños se pueden grabar en cualquier momento.

【Música, juegos divertidos】 El reloj contiene 7 juegos con una hermosa imagen de alta resolución que es más divertida para los niños. Con la función Música puede descargar música MP3 desde su computadora y guardarla en "Mi Música" en el Smartwatch, luego ajustar el volumen y disfrutar de la música.

【Fácil de usar】 No es necesario descargar ninguna aplicación o conectarse al teléfono celular de los padres. Samrtwatch para niños es muy fácil de usar. Con la tarjeta SIM 2G, el reloj agrega funciones de llamada y SOS. Sin una tarjeta SIM, las siguientes funciones aún pueden funcionar, como: configurar la hora correcta, escuchar música, tomar fotografías, jugar juegos, despertador, la calculadora, etc.

【Servicio al cliente】 Este reloj inteligente es un regalo para los niños. Apoyamos el servicio al 100% si el reloj no funciona para usted o no le gusta. Nota: Una vez que el reloj esté completamente cargado, desconecte el cable USB de la fuente de alimentación. Al conectar el cable USB a la fuente de alimentación, el puerto de carga no debe tocar los productos ferrosos.

Reloj Inteligente para Niños de 2 Cámaras con Juegos de Música - 1.54 Pantalla Táctil en Color SOS Relojes Inteligentes Llamadas Bidireccionales Despertador 3-12 Años Cumpleaños de Estudiantes € 26.89

€ 22.85 in stock 2 new from €22.85

1 used from €15.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj inteligente para niños con múltiples funciones】 Nueva versión 2020 Upated Kids Smart Watch Phone con pantalla táctil LCD HD de 1.54 "para niños y niñas. Larga y larga espera de aproximadamente 7 días. Admite 11 idiomas, llamadas bidireccionales, doble carames, 6 juegos y reproductor de música, álbum de fotos, SOS , despertador, calendario, cronómetro, temporizador, calculadora, papel tapiz, dial

【Cámaras delantera y trasera y reproductor de música y 3 fondos de pantalla】 Dos cámaras agregarán la función de fotografía para que puedan comenzar a tomar fotos con familiares y amigos. Puede descargar la música al reloj inteligente como reproductor, y el volumen se puede ajustar. (Guardar archivos mp3 en la tarjeta Micro SD: \ Mi carpeta de música) 3 fondos de pantalla en el reloj para que elijas

【Configuración de límite de tiempo de juego y llamada bidireccional SOS】 El reloj inteligente puede hacer y recibir llamadas. Se pueden configurar 10 contactos. Parentes puede establecer una lista blanca para evitar llamadas a números desconocidos. Construido en 6 juegos de rompecabezas en este reloj inteligente. La alta resolución proporcionará una mejor experiencia para el usuario. Los padres pueden controlar el tiempo de juego por día para evitar que los niños sean adictos a los juegos.

⚙ 【Teléfono de reloj inteligente para juegos fácil de usar】 No es necesario descargar ninguna aplicación, el reloj inteligente puede funcionar sin SIM. Conecte la tarjeta SIM cuando necesite la función de llamada. Los niños simplemente pueden usarlo. Se puede usar como juguetes de aprendizaje de tiempo o como jugador de juegos. Este Game Music Watch es un gran regalo para tu bebé, niños, niños y niñas.

【Pantalla táctil a color de alta definición】 Pantalla táctil a color de 1,54 pulgadas de alta resolución, fresca y natural, protege los ojos y la salud de tus hijos, deja que el bebé toque el colorido mundo. Admite tarjeta micro SIM, solo proporcionamos Smartwatch, NO Tarjeta SIM, Cuando use relojes en ES, le recomendamos que compre las siguientes tarjetas: Lycamobile, Simyo, Yoigo, Euskaltel, Suop, Tuenti, Hits, Llamaya

Smooce Smartwatch para Niños, Reloj Inteligente niño, Reloj Teléfono para Niña y Niño Pantalla Táctil con Música, 7 Juegos, Llamada SOS, Cámara, Linterna, Reloj Inteligente para Niños Regalo (Rosa) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj inteligente multifunción para niños】El reloj inteligente niño ha agregado muchas funciones, incluyendo directorio telefónico / podómetro / llamada / linterna / SOS / alarma / reproductor de música / juego / cámara / video / calculadora / fondo de pantalla / grabación / modo escolar, etc. Este reloj inteligente, lanzado recientemente por Soomce en 2021, es el socio más confiable de su hijo en la vida diaria.

【Llamada bidireccional y llamada de emergencia SOS】Después de insertar la tarjeta SIM, el reloj inteligente de los niños tendrá llamadas de voz ultra claras y los padres pueden comunicarse con sus hijos en cualquier momento y en cualquier lugar. Si el reloj no tiene una tarjeta SIM, presione y mantenga presionado el botón SOS durante 3 segundos, el reloj se apagará. Para un reloj con tarjeta SIM, presione y mantenga presionado el botón SOS durante 3 segundos, el reloj activará la función SOS.

【Música y juegos divertidos】Todavía tenemos muchas funciones esperándote a ti y a tus hijos. A través de la función de música, los niños pueden grabar y reproducir su música favorita en cualquier momento y en cualquier lugar, inspirando talentos musicales ilimitados. Este reloj inteligente para niños incluye 7 juegos interesantes. Estos juegos pueden ejercitar eficazmente la capacidad de reacción de los niños, la capacidad de pensamiento lógico y la capacidad de coordinación ojo-mano.

【Fotos y fondos de pantalla personalizados】Los relojes inteligentes para niños están equipados con una cámara frontal, lo que permite a sus pequeños fotógrafos tomar fotos en cualquier momento y en cualquier lugar, y grabar sus vidas con fotos y videos del dispositivo. Los fondos de pantalla personalizados pueden proporcionar a sus hijos opciones más personalizadas.

【Servicio de calidad】El smartwatch para niños es fácil de configurar, no es necesario descargar ninguna aplicación. Si desea utilizar la función de llamada, solo necesita comprar una tarjeta Nano SIM con señal 2G. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, lo ayudaremos y le brindaremos una buena solución. READ El dólar azul cae a 1181 en previsión de la emisión de bonos vinculados a divisas

bhdlovely Reloj Inteligente Niño,Smartwatch Niños Niña con Impermeable Tracker Chat de Voz SOS Modo de Clase Cámara Regalo para Niños de 3-12 años € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Smartwatch Niños multifuncional】:(1)llamadas bidireccionales y chat de voz(2)Posicionamiento LBS(3)IP67 a prueba de agua(4) Despertador(5)Calculadora(6)Cámara(7)Modo de clase(8)calendario,etc.El reloj inteligente para niños es como un mini teléfono inteligente portátil, definitivamente una buena opción para regalos de juguetes para niños de 3 a 12 años!

【Llamada de dos formas,chat de voz y SOS】:Usted y su hijo pueden llamar a los demás.Y el reloj también admite el envío de mensajes de voz.Cuando los niños se pierden / tienen dificultades,pueden usar este teléfono con reloj inteligente para notificarle a través de la función SOS,mantenga presionado el botón SOS durante 3 segundos.Marque 3 números de teléfono uno por uno hasta que alguien conteste,para ayudar a los niños a marcar rápidamente en caso de emergencia.

【Impermeable de IP67】:Este reloj inteligente para niños tiene certificación IP67.Los niños no necesitan quitarse el reloj cuando están bajo la lluvia,jugando con pistolas de agua,lavándose las manos u otras actividades de la vida diaria.Consejos:no para agua caliente,baños de agua caliente o sauna.

【LBS Tracker de relojes inteligentes para niños】:el teléfono con reloj inteligente para niños con tecnología de posición,brinda seguridad a sus hijos.Puede rastrear la ubicación en tiempo real de su hijo a través del reloj en cualquier momento y en cualquier lugar para garantizar la seguridad de su hijo.La posición del reloj se basa en la estación de señalización LBS de su ubicación y también depende de la señal de la red en su área.

【Servicio de calidad】:el teléfono con reloj inteligente para niños solo es compatible con redes 2G.Compre una tarjeta micro SIM que admita la red 2G. Si no desea comprar una tarjeta SIM. Excepto por la función de ajuste de tiempo y la función diaria,otras funciones aún se pueden usar normalmente.Si tiene alguna pregunta o problema,no dude en contactarnos,haremos todo lo posible para ayudarlo y brindarle una buena solución.

PTHTECHUS Reloj Inteligente para Niños, Reloj Teléfono para Niña y Niño Pantalla Táctil con Música, 7 Juegos, Cámara, Linterna, Alarma, Smartwatch para Niños Regalo, Rosa € 39.98 in stock 1 new from €39.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ [Reloj inteligente perfecto para niños] Este reloj inteligente es adecuado para niños y niñas de 4 a 12 años. Los niños pueden hablar entre ellos por teléfono y mantenerse en contacto con familiares y amigos. Hay reproductores de música, juegos interesantes, cámaras, linternas, despertadores, funciones SOS y más. Además, también puede satisfacer sus necesidades de regalos navideños: el regalo perfecto para los niños.

[Responder y hacer llamadas] Simplemente inserte una tarjeta Micro SIM que use una red GSM 2G, y su hijo podrá responder y hacer llamadas. Presione el botón de encendido dos veces para mantenerse en contacto con amigos y familiares en caso de emergencia. Si no inserta una tarjeta Micro SIM, su hijo aún puede usar funciones básicas, como escuchar música, jugar y tomar fotografías. (Nota: no proporcionamos tarjeta Micro SIM).

[Escuchar música y flashear] Este teléfono con reloj está equipado con suficiente espacio de almacenamiento para almacenar música. Es un reloj ideal para mantener a sus hijos activos y creativos al mismo tiempo. En comparación con el modelo anterior, presentamos una nueva función de linterna, que está diseñada para usarse en lugares oscuros y de noche.

[Modo de juego y escuela] está equipado con 7 juegos interesantes, este reloj inteligente les enseñará a sus hijos a coordinarse y pensar en su tiempo libre. Después de configurar la hora escolar, el reloj se bloqueará. En este estado, no se puede llamar al reloj, todas las llamadas se bloquearán automáticamente y el juego no estará disponible. Aún se pueden realizar llamadas de emergencia.

[CAMARS y fondos de pantalla personalizados] Los pequeños fotógrafos pueden usar la cámara para tomar fotos o grabar videos en cualquier momento y en cualquier lugar. ¡Estas fotos se pueden diseñar y procesar individualmente en nuevos diales!

4G Reloj Inteligente Niño y Niña GPS Localizador y Llamadas Bidireccionales Audio y Video, Chat de Voz, Botón SOS, Impermeable, Cámara, MP3 Musica, Juegos - ELARI KidPhone 4GR (Amarillo) € 129.00 in stock 1 new from €129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seguridad y tranquilidad】Monitoree la ubicación del niño, establezca zonas seguras y utilice la monitor de voz remoto con la aplicación gratuita controlada por los padres. Obtenga alerta si el reloj se retira de la mano o si el niño utiliza el botón SOS

【Comunicación fácil】Tenga llamadas audio o video de 2 vías, intercambio de mensajes de voz o emojis. Limite los contactos a los autorizados a través de la aplicación para evitar comunicaciones no deseadas

【Fácil de usar y cómodo】 Reloj movil para niños cuenta con cámara incorporada, correa ergonómica y resistencia al agua IP67 para comodidad y MP3 musica reproductor, 4 logicus puzzler y asistente de voz Alice para el entretenimiento

【Otras características】 Modo clase, despertador, podómetro, interfaz y rington personalizable, hasta 48 horas de tiempo en espera, ELARI SafeFamily libre multilingüe android iOS compatible App, capacidad para añadir otros usuarios de smartwatch ELARI a la lista de amigos

【Soporte】 Tracker GPS soporta tarjeta nano SIM (no incluida) y bandas 2G 3G 4G LTE. Le sugerimos que compruebe la cobertura 4G en su área. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico [email protected] o a través del chat de Amazon

Reloj Inteligente para niños, LBS Rastreador Podómetro Impermeable cámara SOS Pantalla táctil HD Conversación Bidireccional Reloj Inteligente para niños, regalo para para Niños Niña 3-12 Años, Rose € 36.98 in stock 1 new from €36.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Smartwatch Niños IP67 Impermeable】: Este reloj inteligente para niños con nivel de protección IP67 a prueba de agua, soporte para natación, baño, piscina. Es la mejor manera de disfrutar con el juego acuático. RECORDATORIO CLAVE: No puede usarse en agua caliente, baño caliente o sauna. Por favor NO presione ningún botón bajo el agua. Reducción de la vida útil por uso incorrecto.

【Llamada de emergencia SOS】: Presione la tecla SOS durante 3 segundos en cualquier modelo. Los padres pueden estar configurando tres números para la llamada de emergencia SOS; llamará a los 3 números telefónicos SOS alternativamente en 2 rondas hasta que responda la llamada. Cuando está en peligro, su hijo puede usar este smartwatch de marcado rápido para informarle, gracias a una función intuitiva SOS.

【Modo de comunicación y silenciamiento de dos vías】: Los niños pueden hacer y recibir llamadas a través del reloj inteligente. Los padres pueden establecer el número de teléfono de los contactos en el reloj. ADEMÁS, los niños y los padres pueden enviar mensajes de voz entre ellos. Por cierto, los padres pueden establecer el tiempo prohibido durante el tiempo de clase durante el día de la semana. Se puede configurar el tiempo de 3 periodos en el modo "No molestar".

【Reloj inteligente nina a prueba de agua para niños AGPS + LBS】: Con el nivel IP67 a prueba de agua y al polvo. Admite llamadas bidireccionales, posicionamiento AGPS + LBS, llamada de emergencia SOS, cámara, linterna, chat de voz, monitor de voz remoto, reloj, juego de matemáticas, etc. Los padres pueden controlar y configurar el reloj a través de la APLICACIÓN "Setracker" en el teléfono. Compatible con iPhone y sistema Android.

【Tarjeta SIM recomendada】: Solo ofrecemos Smartwatch pero sin la tarjeta SIM, compre la tarjeta SIM Micro GSM. Póngase en contacto con nosotros para recomendar la tarjeta SIM para su país. Si tiene preguntas sobre los relojes inteligentes, envíenos un mensaje por centro de compradores o por correo electrónico de soporte. 30 días sin motivo de devolución, 12 meses de garantía, 7 días / 24 horas de servicio al cliente. Sin riesgos, haga clic en 'Agregar al carrito' ahora!

GPS Reloj Inteligente Niña - Smartwatch Niños Reloj GPS Niños Localizador, Reloj Inteligente Niño Niña Regalo, Reloj Niño con Llamada Telefónica SOS Cámara Juegos Despertador GPS Tracker Podómetro € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚⌚ 【GPS SMARTWATCH NINOS】: Actualice Smartwatch para niños, con nivel internacional a prueba de agua y polvo. GPS incorporado + LBS de 2 maneras La ubicación del GPS es más potente que los modos LBS individuales. Cámara incorporada, admite llamadas bidireccionales, rastreador GPS, chat de voz, podómetro, cámara remota, llamada telefónica remota, reloj, juego de matemáticas, etc.

【GPS + LBS TRACKER】: Protección de seguridad. Reloj inteligente para niños, rastrea la ubicación en tiempo real todo el día, posicionamiento más preciso, los padres pueden verificar la ubicación en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la aplicación. NOTA: Cuando los niños están en interiores o en un lugar con poca señal de GPS, el error de posicionamiento será de 0.3 ~ 5 millas.

【TECLA SOS DE EMERGENCIA】: Los padres pueden configurar 3 números para llamadas SOS. Cuando su hijo presione la tecla durante 3 segundos, llamará a 3 números de teléfono SOS alternativamente en 2 rondas hasta que responda la llamada. Al mismo tiempo, la notificación de alerta se lanzará a la APLICACIÓN. Los padres pueden conocer la emergencia inmediatamente.

【MODO DE CLASE, SIN PERTURBACIONES】: Cuando los niños en la escuela o clase, los padres no tienen que preocuparse por si el reloj inteligente para niños les molestará. Los padres pueden configurar 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función estará prohibida contra todas las funciones como llamada, juego, cámara, pero excepto emergencia SOS.

【RELOJ INTELIGENTE IMPERMEABLE】: Su hijo puede usar este reloj resistente al agua en su vida diaria sin preocuparse de que el reloj se dañe cuando llueve. Si tiene problemas con la configuración. Póngase en contacto con nosotros antes de devolverlo: https://www.amazon.es/hz/pwo/contact/A1O549KL4MON5B

VTech - Kidizoom Smart Watch DX2, Reloj inteligente para niños, doble cámara de fotos, vídeos, juegos, color Frambuesa, Versión ESP (80-193847) € 69.99

€ 56.29 in stock 27 new from €56.29

4 used from €50.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RELOJ INTELIGENTE MULTIFUNCIÓN PARA NIÑOS con doble cámara, PANTALLA TÁCTIL, vídeo, fotos, grabadora, retoque de fotos (marcos, filtros), detector de caras para colocar efectos y posibilidad de añadir fondos personalizables.

RELOJ INTELIGENTE EDUCATIVO: Este fantástico reloj inteligente incorpora dos cámaras que permitirán al pequeño capturar cada momento, desde vídeos hasta autorretratos. Asimismo, se divertirá con los juegos que incluye y aprenderá a decir la hora o añadir creaciones.

RELOJ: Crea imágenes para el fondo del reloj y descubre los conceptos temporales con una cuenta atrás, un cronómetro y un calendario. Elige entre más de 50 fondos digitales y analógicos. Actividad para aprender a decir la hora.

DOS CÁMARAS: Dos cámaras integradas para grabar vídeos y realizar selfies. Haz fotos, autorretratos y vídeos de manera sencilla. Explora tu creatividad con divertidos efectos, sellos, marcos y filtros. GRABADORA: Podrá grabar hasta 60 segundos de su voz y modificarla con divertidos efectos sonoros.

JUEGOS DE REALIDAD AUMENTADA Y APRENDIZAJE: El ratoncito, ayúdalo a comerse tantas porciones de queso como puedas. Caza troglodita, ayuda al troglodita a esquivar los obstáculos. Foto-puzle, ordena las piezas del puzle. DETECTOR DE MONSTRUOS. Hay monstruos invisibles por todas partes. Utilice este detector de su reloj para encontrarlos y atraparlos.

ETPARK Relojes para Niños, Reloj Inteligente Niño, Llamadas y Mensajes, Chat de Voz, SOS, control parental, Cmara, Juegos, Regalo para Niños de 3-12 años. Incluye Cargador. € 28.49 in stock 2 new from €28.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Llamada bidireccional HD & Botón SOS de marcación de un toque】: La llamada bidireccional de alta definición, comunicarse con su hijo es muy simple, puede hablar con él en cualquier momento y en cualquier lugar para compartir el estado de ánimo. Los relojes inteligentes le permiten activar una llamada SOS presionando dos veces el botón en el costado del reloj. Los padres pueden configurar 2 números para llamadas SOS. Esto es muy útil para emergencias. Además, puede guardar 10 contactos.

【Reloj IP53 a prueba de agua】: Smartwathes diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce. Perfecto para el uso diario. No se preocupe por la lluvia, el sudor, lavarse las manos o la cara. Nota importante: No se puede usar en agua caliente, baño de agua caliente o sauna. No presione ningún botón debajo del agua. El uso incorrecto acortará la vida útil.

【Función de reproductor de música y Selfie】: El reloj inteligente para niños ETPARK admite la reproducción de música, explora y cultiva talentos en el campo de la música. tome fotos de su hijo o sus familias a través del relojes inteligentes niños.

【 6 sencillos juegos de rompecabezas integrados】: Los niños juegan tocando la de acuerdo con sus preferencias. Los juegos correspondientes son útiles. Esto entrena eficazmente su capacidad de respuesta y coordinación ojo-mano. Adecuado para niños de 3 a 12 años. Los padres pueden controlar el tiempo de juego diario configurando la función de control parental para evitar que los niños se entreguen a los juegos, lo que les permite concentrarse en el aprendizaje.

【Smart Watch Boy, el regalo perfecto para niñas y niños】: Este reloj intelignete puede usa como regalo para niños,puede tomar fotos para grabar los hermosos momentos de la vida. Pulsera ajustable, antialérgica, antiestática, más suave y saludable. Características: Dial, cronómetro, fondo de pantalla, calendario, calculadora, cámara, fotos, video, alarma, juegos, registro de llamadas, modo silencioso. Para cumpleaños, regreso a la escuela o niños de Navidad, este es un gran regalo

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Reloj Gps Niña disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Reloj Gps Niña en el mercado. Puede obtener fácilmente Reloj Gps Niña por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Reloj Gps Niña que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Reloj Gps Niña confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Reloj Gps Niña y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Reloj Gps Niña haya facilitado mucho la compra final de

Reloj Gps Niña ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.