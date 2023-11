Inicio » Cocina Los 30 mejores Reloj Cocina Temporizador capaces: la mejor revisión sobre Reloj Cocina Temporizador Cocina Los 30 mejores Reloj Cocina Temporizador capaces: la mejor revisión sobre Reloj Cocina Temporizador 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Legami KT0003 - Temporizador de cocina de plástico € 6.95

1 used from €5.69

Amazon.es Features Lleva color y alegría a tu cocina con el temporizador de ataduras.

Para ajustar el temporizador, gira la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta 60 minutos, luego gira en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la duración deseada.

Este fantástico temporizador de cocina está hecho de plástico y es ajustable manualmente.

Este tiempo es una valiosa ayuda para cocinar y una idea de regalo original; funciona sin pilas.

Birshe 4 Piezas Temporizador de Cocina Reloj Negro Temporizador Cocina Digital Timer Cocina con Alarma Fuerte y Pantalla LCD Grande Respaldo Magnético Soporte Plegable para Estudiar Trabajar Cocina € 10.99

€ 9.99

Amazon.es Features ⏰【Dos modos】El temporizador tiene dos funciones, temporización de avance y retroceso y alarma. Puede establecer diferentes modos de acuerdo a la situación real. El valor máximo de temporización de este temporizador es de 99 minutos y 59 segundos.

⏰【Volume Mode and Silent Mode】La nueva versión del temporizador eleva el decibelio de la alarma a 96 decibelios, por lo que también puede oír la alarma clara y fácilmente en la habitación de al lado. No más hervir en la cocina mientras ve la televisión en la sala de estar. Perfecto para estudiar, leer, pasear y cocinar.

⏰【3 MANERAS DE COLOCARLO】Con un fuerte imán en la parte posterior, puede fijar el temporizador de cocina a la nevera, horno, etc. sin ocupar espacio y fácil de ver; Soporte duradero y extensible para que pueda estar de pie por sí mismo en una mesa; Un pequeño ojal en la parte superior, también puede colgarlo en un gancho con una cuerda.

⏰【Black Noble Timer】Set incluye 4 temporizadores electrónicos negros, carcasa de plástico ABS, no es fácil de romper, larga vida útil; Gran pantalla LCD, los números son más claros; Botones de plástico, no son fáciles de ensuciar, fuerte sentido del tacto, ajuste perfecto para el estilo de su hogar.

⏰【Widely Used】Este temporizador se puede utilizar como temporizador de cocina, temporizador de niño, temporizador de estudiante, temporizador de profesor, temporizador de barbacoa, temporizador de gimnasio, temporizador de spa, temporizador de peluquería, temporizador de reunión, temporizador de cocción de huevos, y así sucesivamente.

LIORQUE Temporizador de Cocina Digital Temporizador Multifunción con Función de Reloj, Ajuste Rapido, 3 Niveles de Volumen, Respaldo Magnético, Soporte Plegable (1 Pieza) € 14.99

€ 10.19

Amazon.es Features [Temporizador con Función de Reloj Digital] LIORQUE temporizador digital puede usarse como un reloj digital con una pantalla de 24 horas. También es un temporizador con cuenta regresiva y cronómetro para niños. El valor máximo del temporizador es de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos

[Configuración Rápida] El temporizador de cocina tiene algunas teclas de acceso directo [1H] / [5M] / [1M] / [5S], Puede establecer el valor que desee en menos tiempo. Después de ingresar a la interfaz, mantenga presionados estos botones, para aumentar el valor rápidamente. Un temporizador de cuenta atrás y un cronómetro para los niños para mantenerlos contentos

[Modo Personalizado "CUSTOM"] Después de establecer el valor preestablecido, presione y mantenga presionada la tecla CUSTOM durante dos segundos, el temporizador de memoria recordará el valor que ha configurado. Cuando presiona el botón CUSTOM nuevamente, el temporizador cambiará automáticamente a su valor preestablecido anterior

[3 Niveles de Volumen Ajustables] Hay tres niveles de volumen ajustables (Fuerte, Suave y Mudo) para el temporizador. Simplemente deslice el botón en el lado derecho del temporizador para ajustar el volumen correspondiente a sus necesidades. El temporizador de cuenta atrás y un cronómetro para niños para que su niños esté tranquilo y aprenda

[3 Métodos de Colocación] El soporte plegable detrás del temporizador le permite estar firmemente sobre la mesa y también tiene un magnético en la parte posterior, que se puede colocar en su nevera, que es estable y fácil de observar los números. Hay un agujero en la parte posterior del temporizador, que se puede colgar en la pared con una cuerda

Taylor Temporizador de Cocina, Alarma Giratoria Mecánica Tradicional de Cuenta Atrás para Cocinar u Hornear, 60 Minutos, Blanco € 5.25

Amazon.es Features La elección del chef: Temporizador de cocina con diseño clásico que utilizan desde los chefs profesionales hasta los reposteros de casa; podrás, desde hervir un huevo, hasta hornear un pastel en un tiempo récord con total confianza

Cronometración fácil y precisa: este tradicional y resistente temporizador es fiable y está listo para funcionar; tiene una duración de 60 minutos y cuenta con una prolongada alarma estridente que siempre captará tu atención

Temporizador tradicional con un toque moderno: fabricado en plástico de alta resistencia y con precisión, este temporizador de cocina es compacto, portátil y adecuado para usarlo diariamente

Orgullosos de nuestra precisión: no necesita ni cables ni pilas, este tradicional temporizador de cocina funciona de forma autónoma; un accesorio indispensable para todos los cocineros; tamaño: 8 x 8 x 5 cm

Testado y avalado: disfruta de la precisión y la confianza que te brinda la marca Taylor, que te ofrece accesorios de cocina desde 1851

LIORQUE Temporizador Visual, Temporizador de Cuenta Regresiva de 60 Minutos, Temporizador de Cocina, Herramienta de Gestión del Tiempo para Niños y Adultos (Azul) € 17.99

€ 14.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIORQUE Temporizador Visual, Temporizador de Cuenta Regresiva de 60 Minutos, Temporizador de Cocina, Herramienta de Gestión del Tiempo para Niños y Adultos Azul

Tipo de producto: TIMER

Gvolatee Temporizador de Cocina Mecánico, Temporizador Magnético Adsorbible, Temporizador De Acero Inoxidable Resistente al Agua, Hornear, Adecuado para Cocinar en la Cocina, Huevos Cocidos White € 11.67

Amazon.es Features 【Temporizador de cocina mecánico】: Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y materiales ABS. El núcleo interno mecánico se enrolla a mano, no requiere baterías, es resistente al agua, se puede reutilizar durante mucho tiempo, es ecológico y asequible.

【Operación simple, fácil de usar】:Cuando utilice el temporizador, asegúrese de que las manecillas estén en la posición 0. Antes de configurar la hora, debe girar las manecillas del reloj en el sentido de las agujas del reloj una vez y luego comenzar a configurar la hora en el sentido contrario a las. Este puntero tiene 60 minutos, puede configurarlo en cualquier momento que desee, simplemente gire el puntero, tanto adultos como niños pueden operar.

【Recordatorio de minutos magnético】: la parte inferior del temporizador está incrustada con imanes para la adsorción, dicho diseño magnético puede adherirse a superficies metálicas como tabletas, refrigeradores o estufas, lo que puede ahorrarle más espacio en la encimera.

【Temporizador de cocina ruidoso】 Algunas recetas requieren un tiempo increíblemente preciso, por lo que este temporizador de cocina es la herramienta de cocina ideal. Las alertas audibles fuertes y ajustables le notificarán cuando se acabe el tiempo, para que pueda acertar en el tiempo en todo momento.

【Tiene Muchos Usos】Innumerables usos para cocinar, hornear, hacer deporte, entrenar, hacer tareas, cepillarse los dientes, hacer yoga, hacer ejercicio, ducharse, estudiar, jugar, hervir huevos, como cronómetro en clase o en el trabajo.

TFA Dostmann Temporizador Cocina Manzana INOX Rojo € 12.84

Amazon.es Features Temporizador de cocina de acero inoxidable

Forma de manzana roja

Hasta 60 min

CREADY® Temporizador de Cocina con Pantalla LCD Grande, Temporizador de Cocina Digital con Alarma Fuerte (Blanco) € 5.99

Amazon.es Features ⭐ Fácil de Usar ⭐ Este temporizador está equipado con una gran pantalla LCD, perfecta para las personas mayores, niños o personas con problemas de visión para facilitar su uso. También tiene un soporte, un agujero de cuerda para colgarlo y adsorción magnética, lo que le permite colgarlo en cualquier lugar como la nevera.

⭐ Alta Calidad ⭐ Equipado con un altavoz de calidad de sonido HD, este temporizador está hecho de material ABS de primera calidad. El sonido es claro y permite deshacerse de los problemas de ruido durante su uso.

⭐ Multiusos ⭐ Esta versión 2.0 del temporizador de cocina digital, permite tanto la cuenta atrás (temporizador) como la cuenta hacia arriba (cronómetro). Ideal para usarlo como temporizador de cocina, cronómetro deportivo, temporizador de estudio, temporizador de Spa, temporizador de barbacoas, temporizador para la peluquería, para reuniones, entre otros.

⭐ Fácil de guardar ⭐ El tamaño de este temporizador es 64x57x18 mm/2.5x2.2x0.7 pulgadas, lo que le permite guardarlo fácilmente. Pequeño y elegante, fácil de transportar y guardar y adecuado para muchas ocasiones diferentes, permitiéndole cronometrar con precisión.

⭐ Pequeño y Elegante ⭐ Usa el temporizador mediante el botón de start/pause y ajuste el temporizador mediante los botones de min/seg. Al mismo tiempo, accione los botones de min y seg. a la vez para reiniciar el temporizador. No se preocupe de que su comida se cocine demasiado con el temporizador digital.

Jsdoin Temporizador de Cocina, Digital magnético Temporizadores con Alarma Fuerte y Pantalla LCD Grande, 2 Piezas € 8.97

Amazon.es Features Fácil y claro de leer: con pantalla LCD grande, los números en el temporizador de cocina son muy fáciles de leer. Los dígitos son visibles cuando se mira directamente a la pantalla y también desde los lados. Buena pantalla transparente.

Gran variedad de métodos diferentes de colocación: Incluye respaldo magnético, soporte plegable y gancho para colgar. Gran versatilidad de visualización.

Alarma de sonido fuerte: con alerta de pitido fuerte, es fácil escuchar este temporizador digital de cocina en otra habitación o en la planta superior, no es necesario estar pendiente del reloj.

Amplio uso: temporizador perfecto para tareas, ejercicio, entrenamiento en el gimnasio, cocina (por ejemplo para hervir huevos), deportes, juegos y actividades de aula (para profesores, estudiantes, niños y otras personas).

Portátil y compacto: fácil de almacenar y transportar por su diseño simple y ligero.

Balvi - Basics minutero mecánico y magnético. Cuenta hasta 60 Minutos. Sonido de Alarma al alcanzar e € 10.95

Amazon.es Features MAGNÉTICO. Se adhiere fácilmente a cualquier superficie metálica.

ESFERA BICOLOR. El tiempo seleccionado queda marcado en rojo y va disminuyendo a medida que avanza el tiempo. Esto permite un fácil seguimiento con un simple vistazo.

PRÁCTICO Y FUNCIONAL. Su reducida dimensión, sistema magnético, esfera bicolor y alarma lo hacen muy funcional en neveras, campanas extractoras o estanterías metálicas.

IMPORTANTE: Para que la duración del sonido de alarma sea el máximo, en este tipo de minutero mecánico, se recomienda darle una vuelta entera (hasta el minuto 59) en el sentido de las agujas del reloj y, después, retroceder hasta el tiempo deseado.

Medidas: 6x6x3,5 cm Material: inox

ThermoPro TM01 Temporizador de Cocina Temporizador de cocción Digital con Gran Pantalla LCD Volumen de Alarma Temporizador multifunción Ajustable Cuenta Regresiva retroiluminada € 14.99

€ 11.99

Amazon.es Features 【Grandes Dígitos y Pantalla LCD Retroiluminada】Este temporizador digital de cocina tiene una gran pantalla LCD de 6.5 x 2.7 cm con dígitos grandes, solo un vistazo desde el otro lado de la habitación y puede leer fácilmente el temporizador actual con sus dígitos en negrita. Con la luz de fondo, será más fácil de leer incluso en la oscuridad.

【Cronómetro Contando y Cuenta Regresiva】Este reloj despertador con temporizador de cocción puede contar y contar con tiempo máximo: 99 horas, 99 minutos, 59 segundos. También puede actuar como un cronómetro que cuenta desde cero. Ideal para cocinar, hornear, inclinarse, hacer ejercicio, deportes, juegos, actividades para niños y reuniones.

【4 Volumen de Alarma Ajustable】Este temporizador cuenta con 4 volúmenes de alarma ajustables: apagado, bajo, medio y alto. Cuando el temporizador de cuenta regresiva llegue a 0:00:00, emitirá un pitido tan fuerte como desee para que no se cocine demasiado en la cocina o se callará como desee y no molestará a los demás. ¡El modo de silencio único te recuerda en silencio sin hacer ruido!

【Modo de Reloj y Opciones de Colocación Múltiple】El temporizador de cocción también puede usarse como un reloj para mostrar la hora actual. Puede configurarlo como formato de 12/24 horas para sus diferentes necesidades. Con el fuerte imán en la parte posterior del temporizador electrónico, se puede conectar al refrigerador y al horno. O puede colocarlo donde desee con el soporte de mesa plegable.

【Múltiples Opciones de Colocación】Dependiendo de su hogar y su preferencia sobre dónde colocar el temporizador, ofrecemos dos pociones de montaje para usted, ya sea con el soporte de mesa o la parte posterior magnética para magnetizar su refrigerador u otros electrodomésticos.

Jsdoin - Temporizador de Cocina con Pantalla LCD Grande, Temporizador de Cocina Digital con Alarma Fuerte (Blanco) € 6.99

Amazon.es Features Fácil y claro de leer Con una gran pantalla LCD, los números del temporizador de cocina son muy fáciles de leer. Los números no solo son visibles cuando se mantiene el cronómetro en un ángulo agudo, sino también cuando se mira la pantalla. Pantalla grande y clara

Una variedad de métodos de colocación diferentes, incluye parte trasera magnética, soporte plegable y gancho para colgar

Alarma fuerte Con una alarma con un pitido fuerte, es fácil escuchar este temporizador digital de cocina en otra habitación o en el piso de arriba, sin necesidad de echar un vistazo al reloj

Amplia aplicación: temporizador ideal para hacer deberes, hacer deporte, hacer ejercicio, cocinar (por ejemplo, temporizador de huevos), juegos y actividades en el aula (para profesores, estudiantes, niños, etc.)

Portátil y compacto Fácil de almacenar y transportar, simple y fácil de cocinar

KIKKERLAND - Cronómetro de Cocina, diseño de pingüino € 7.00

Amazon.es Features Temporizador de pingüino de 60 minutos con alarma de campana

Mira cómo el pingüino gira todo el camino mientras el reloj cuenta regresiva

Mecanismo de acero con exterior de plástico

Mide 3.5 x 2.8 x 6 cm

Diseñado por FormNation

Leifheit 22600 - Temporizador € 9.99

€ 4.86

Amazon.es Features Dimensiones L 7 cm W 3 cm H 32 cm

El plástico blanco irradia limpieza e higiene con una estabilidad antideslizante

Fácil de instalar

Leifheit Comfortline ofrece una gama de ayudantes prácticos con altos requisitos en materia de ergonomía y funcionalidad

Pantalla Analógica

Aigostar Timer - Temporizador de Cocina Digital con Pantalla LCD Grande, Multifunción: Cronómetro, Cuenta Atrás, Adelante y Aviso Sonoro. 3 Formas de Instalación: Imán, Sobremesa o Colgado € 9.99

€ 8.74

Amazon.es Features 【Temporizador digital multifunción】Este temporizador de cocina, tiene una función de cuenta atrás y también adelante, el tiempo máximo es de 99 minutos y 59 segundos. Puede configurar el tiempo según sus necesidades: para cocinar, estudiar, reuniones, hacer deporte, etc

【Fácil de usar】 Con una pantalla LCD de 45 x 20 mm más grande, y clara, podrá ver fácilmente los números del temporizador de cocina desde cualquier ángulo. El temporizador de cocina tiene 3 botones, por lo que es muy fácil de usar, incluso por niños

【Alarma】Una vez terminada la cuenta atrás (o adelante) el temporizador emitirá una aviso sonoro a gran volumen para que pueda escucharlo desde cualquier parte de la habitación, lo que evitará que se preocupe de no escuchar la alarma cuando suene

【3 Formas de Colocar】El temporizador tiene un fuerte imán en su parte posterior para colocarlo en la nevera, el horno o cualquier superficie metálica; un soporte trasero plegable para colocarlo fácilmente sobre la mesa y un pequeño colgador en la parte superior para colgarlo en un gancho

【Pequeño y portátil, para múltiples usos】 El temporizador Aigostar tiene un diseño elegante y compacto. Su reducido tamaño de 80 x 80 x 17 mm permite que lo almacene fácilmente y que lo lleve a cualquier lugar. Es perfecto para medir cualquier tiempo mientras cocina, para controlar el tiempo de juegos, las reuniones o su tiempo de ejercicio

LIORQUE Temporizador de Cocina Digital, Cronómetro Temporizador de Cuenta Atrás 2 en 1, Pantalla LED, 2 Niveles de Brillo, 3 Niveles de Volumen, Imán con Almohadilla de Silicona (Pilas inluidas) € 19.99

€ 16.99

1 used from €16.14

Amazon.es Features [Fácil de Usar] Todo lo que tiene que hacer es girar el temporizador lentamente y el valor aumentará o disminuirá en un mínimo de 5 segundos, la rotación rápida hará que el valor aumente o disminuya rápidamentela, la función de memoria almacena el último ajuste del temporizador y la próxima vez que lo utilice, no hay necesidad de ajustar el tiempo de nuevo. Y puede utilizarse para estudiar, cocinar, trabajar y hacer ejercicio

[Temporizador & Cronómetro] Se puede utilizar como temporizador o cronómetro, El rango de ajuste del tiempo es de 0 a 99 minutos y 59 segundos. Mantenga pulsado el botón de la parte inferior de la pantalla para ponerla a cero, y vuelva a pulsar el botón para iniciar la cuenta como un cronómetro. Las funciones de temporizador y cronómetro le ayudan a gestionar su tiempo y pueden ser utilizadas por sus hijos para darles más autodisciplina

[Modo de Ahorro de Energía] El temporizador de cocina tiene 2 modos de brillo. En el modo normal, el brillo es constante. En el modo de poca luz (ahorro de energía), la pantalla se atenuará después de que se establezca el tiempo, y la pantalla parpadeará y sonará después de que se complete la temporización para recordarle, así ahorrará mucha energía

[3 Niveles de Volumen Ajustable] El temporizador digital tiene 3 niveles de volumen que se pueden configurar, son: Fuerte, Suave y Mudo, que puede satisfacer sus necesidades en diferentes entornos

[Diseño Elegante, Hecho de Metal] A diferencia de otros temporizadores, el marco del temporizador LIORQUE está fabricado en aleación de aluminio. El diseño está inspirado en el dashboard del coche, y cuando se gira el temporizador para programar la hora, se tiene la sensación de girar el pomo de la caja fuerte. Y el temporizador de LIORQUE se muestra mediante una gran pantalla LED, lo que le permite ver la hora con mayor claridad READ Los 30 mejores Lamparas De Pie Para Salon capaces: la mejor revisión sobre Lamparas De Pie Para Salon

Temporizador de cocina mecánico de acero inoxidable en forma de huevo de hasta 60 minutos para hervir huevos y más - Cocinar Hornear Cepillado de dientes Alarma de corta duración para niños y más € 8.99

Amazon.es Features DISEÑO: Este elegante temporizador de huevos hace honor a su nombre, porque fue diseñado en forma de huevo clásico. Es pequeño, manejable y de diseño intemporal, para que se adapte perfectamente a cada cocina!

FUNCIÓN: El temporizador es muy fácil de usar, primero lo giras hasta 0 y luego lo vuelves a poner en el tiempo deseado. ¡Configurado individualmente hasta 60 minutos!

MATERIAL: Sólo se utilizó acero inoxidable de alta calidad en la fabricación del temporizador de huevos para hacer el temporizador de cocina tan robusto y duradero como sea posible!

CALIDAD: Un reloj es indispensable en la cocina - a menudo entra en contacto con el agua o el vapor, por lo que un modelo de acero inoxidable duradero es la mejor opción!

INFORMACIÓN ADICIONAL: El alcance de la entrega incluye SOLO el temporizador de huevos!

Zenker Reloj Temporizador Magnético de Cocina, Mecanismo Manual, Escala de 60 Minutos, apto para Estudiar, Color Plateado y Negro Acero Inoxidable, 6x6x3,5 cm, 1ud € 10.99

€ 8.99

2 used from €8.72

Amazon.es Features CRONÓMETRO DE COCINA: Utensilio perfecto para controlar al detalle el tiempo de preparación de nuestros alimentos, como la cocción de nuestros guisos o el tiempo de horneado justo para conseguir un rustido crujiente sin que se nos queme el asado

ALARMA ACÚSTICA: Al acabar el tiempo fijado por nosotros en el temporizador, este nos avisará con un sonido fuerte y fácil de escuchar, para poder estar pendiente aunque no estemos en ese momento en la cocina

BASE MAGNÉTICA: El temporizador es perfecto para adherirlo a la puerta del frigorífico o en el borde del horno, ya que su base es magnética y se queda fijado sin problemas a las superficies metálicas

PARA ESTUDIANTES Y OPOSITORES: Con un temporizador de hasta 60 minutos, este cronómetro con alarma está indicado para estudiantes en general y opositores en particular, ya que permite planificar las sesiones de estudio sin distracciones

DISEÑO ELEGANTE: El temporizador Zenker tiene un elegante y discreto diseño minimalista en colores plateado y negro, para encajar bien en cualquier espacio, ya sea una cocina o cualquier habitación de la casa

Temporizadores Digitales de Cocina,temporizadores visuales, Pantalla LED Grande, Temporizador de Cuenta atrás magnético,Cocina, Fitness, Hornear, estudiar, fácil para niños y Mayores,Negro € 19.99

€ 15.49

Amazon.es Features [temporizadores rotativos & fácil de operar]: el gran temporizador digital de avinia sólo necesita girar el anillo exterior para ajustar el tiempo de forma rápida y fácil, un botón para iniciar / detener la cuenta atrás (rango de tiempo 0 - 99 minutos), especialmente diseñado para la cocina, el aula, la aptitud, la reunión y otras ocasiones, ya sea que somos ancianos o niños, este temporizador rotatorio puede ser fácilmente controlado y utilizado.

[Qué nos trae este temporizador Warp] ¡Por ejemplo, como temporizador de cocina, se despide de filetes crudos o sobrecocinados, o incluso se parece más a un profesional! Como temporizadores para niños, desarrollar la conciencia del tiempo de los niños, recordarles que equilibren el juego y el aprendizaje, as í como el temporizador del maestro, el temporizador del estudiante, el temporizador del aula, el temporizador del ejercicio, el temporizador del ladrido, el temporizador de la reunión, el temporizador del juego, el temporizador del huevo, el temporizador del gimnasio, el temporizador de la barbacoa.

[luz continua y gran número]: el brillo de tres niveles es "modo de brillo constante", "modo de oscurecimiento" y "apagado", respectivamente, para satisfacer diferentes requisitos, de acuerdo con la luz ambiente para establecer el modo que necesita, cuidar de sus ojos, disfrutar de los grandes números LED. Qué temporizador visual inteligente!

[timbre y Magnetismo]: el sonido de alarma de nivel 3 varía de silencioso a 90db. Las alarmas fuertes aseguran el sonido que se oye en otra habitación, un recordatorio de tiempo inteligente de que ya no nos preocuparemos por cocinar demasiado o olvidar lo que deberíamos hacer pero no hacer. El imán fuerte en la parte posterior se puede fijar firmemente en el refrigerador, horno, pizarra y cualquier pared de hierro para facilitar el funcionamiento.

[ahorro de energía garantizado 365 días]: alimentado por 3 baterías AAA Si el temporizador no funciona y no funciona, el brillo de la pantalla se oscurecerá en segundos y luego se apagará. No te preocupes, no consume energía en modo de sueño. Por favor, tenga la seguridad de hacer un pedido con garantía de calidad de un a ño y instrucciones de uso detalladas.

TFA Dostmann 38.1039 Reloj de cocina OWL, mecánico, divertido temporizador de huevos, retro, plástico engomado, 61 x 71 mm de largo x 61 mm de ancho x 71 mm de alto. € 7.61

Amazon.es Features Gestión del tiempo: ideal para medir el tiempo de cocción (temporizador de huevos, pasta, etc.), hacer ejercicio, aprender y mucho más

Aplicación: ideal como temporizador de cocina, cronómetro deportivo, temporizador de huevos, temporizador de tareas, cubo del tiempo; temporizador para debates o incluso como temporizador de juegos

Fuente de alimentación: el temporizador funciona completamente sin batería y funciona mecánicamente gracias a un elevador

Alarma: una alarma acústica suena una vez transcurrido el tiempo, se puede configurar para un máximo de 60 minutos. Gire el anillo de ajuste completamente a la izquierda y, a continuación, ajuste la hora

Diseño: El temporizador tiene un diseño moderno hecho de plástico recubierto de goma con forma de búho

Birshe Temporizadores Digitales de Cocina Temporizador de Cuenta Atrás Magnético Temporizador Cocina Smart Timer con Pantalla LED para Cocina,Fitness,Hornear,estudiar, fácil para niños y Mayores,Negro € 12.99

Amazon.es Features 【Temporizador giratorio, fácil de operar】El temporizador digital es rápido y fácil de configurar girando el anillo exterior, hay un botón para iniciar/detener el temporizador de cuenta regresiva (rango de tiempo de 0 a 99 minutos), diseñado para cocina, salón de clases diseño, fitness, reunión, etc. Ya seamos adultos o niños, podemos controlarlo y usarlo fácilmente con este temporizador giratorio.

【Gestión del tiempo y magnetismo】 El imán fuerte en la parte posterior se puede colocar en cualquier superficie de hierro, es fácil de pegar en el refrigerador, no se preocupe más por encontrar el temporizador de la cocina (tenga en cuenta que el reloj de la cocina está hecho de plástico). no lo coloque en lugares calientes como campanas extractoras, hornos tostadores, máquinas de café, etc.)

【Modo de ahorro de energía】El temporizador de cocina tiene 2 modos de brillo. En modo normal, la pantalla siempre está encendida. En el modo de ahorro de energía, la pantalla se atenuará automáticamente después de 5 segundos y luego se apagará. Después de que termine el temporizador, la pantalla volverá a brillar, parpadeará y emitirá un pitido. Esto puede ahorrar mucha energía.

【Pantalla súper clara】La pantalla negra grande y los dígitos blancos grandes facilitan la verificación del tiempo restante del tiempo establecido. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas en el volumen de suministro). ¡El modo de espera siempre funciona para ti!

【Temporizador práctico】 Ideal como temporizador de cocina, despídete de las hamburguesas relajadas y los bistecs recocidos. También funciona perfectamente como temporizador para niños, temporizador para maestros, temporizador para estudiantes, temporizador para el aula, temporizador para cocinar, temporizador para el baño, temporizador para reuniones, temporizador para juegos, temporizador para deportes y temporizador para huevos duros.

TechnoLine Temporizador, Metal, Plata, 6.3x6.3x7.1 cm € 8.99

Amazon.es Features Posar sobre mesa

Hasta 60 minutes de tiempo de aviso

Tono de timbre cuando el tiempo ajustado ha caducado

Fousenuk 3 Piezas Temporizador Cocina Digital con 3 Colores, Cronometro con Pantalla LCD Grande, Timer con Alarma Fuerte, Reloj Temporizador Respaldo Magnético para Estudiar Trabajar Cocina € 9.83

Amazon.es Features 【Sonido Fuerte】 temporizador cocina de la alarma es claro, es fácil escuchar el sonido del temporizador en otra habitación, no es necesario prestar atención al temporizador.

【Fácil de Leer】temporizador digital de cocina está equipado con una gran pantalla LCD y los números son muy fáciles de leer. Los números son visibles cuando se mira directamente a la pantalla así como.

【Múltiples Métodos de Instalación】cronometro magnética en la parte posterior de este temporizador, que se puede adsorber en objetos metálicos, como puertas de refrigeradores, etc., no se cae fácilmente, y el soporte plegable detrás del temporizador permite que se caiga. pararse firmemente sobre la mesa. Hay un agujero en la parte posterior del temporizador, que se puede colgar en la pared con una cuerda.

【Temporizador de Varios Colores】reloj temporizador hay tres colores, blanco, azul y verde. Puedes elegir el color adecuado según las diferentes necesidades y escenas..

【Amplia Gama de Usos]】timer ofrece tres modos opcionales, que son un despertador de cuenta regresiva y un reloj. Puede establecer diferentes modos según la situación real. El temporizador multifunción es adecuado para muchas ocasiones. Puede cronometrar y recordarle que estudie, haga ejercicio, se reúna, cocine.

Temporizador Cocina, ZoneYan Temporizador Mecánico Manual, Reloj Cocina Temporizador con Iman, Timer Cocina Magnetico, Temporizador Mecánico Cuenta Atrás, Temporizador Mecánico de Acero Inoxidable € 13.99

Amazon.es Features 1. Materiales de alta calidad: El temporizador cocina mecanico está hecho de acero inoxidable resistente, duradero y de alta calidad, con una superficie lisa que es fácil de limpiar y operar.

2. No necesita batería: El principio de funcionamiento del temporizador cocina magnetico es la rotación mecánica, se puede usar sin batería, ahorra energía y protege el medio ambiente, y se puede usar durante mucho tiempo.

3. Alarma incorporada: El reloj cocina temporizador tiene una alarma incorporada, que sonará una alarma cuando se acabe el tiempo. El sonido de la alarma es lo suficientemente fuerte como para que se escuche fácilmente en condiciones de poco ruido.

4. Base magnética: El reloj cocina temporizador de acero inoxidable tiene una base magnética, que se puede unir fácilmente a la superficie de cualquier producto de hierro, y el reloj se puede configurar fácilmente al preparar alimentos.

5. Versatilidad: El timer cocina mecanico se usa ampliamente para cocinar, hornear, lavar, deportes, aprendizaje, ejercicio y otros proyectos, adecuado para estudiantes, entusiastas del fitness y entusiastas de la cocina.

4 Piezas Temporizador de Cocina Reloj Blanco,Birshe Temporizador Cocina Digital Timer Cocina con Alarma Fuerte y Pantalla LCD Grande, Respaldo Magnético Soporte Plegable para Estudia Trabajar Cocina € 9.99

Amazon.es Features ⏰【Two Modes】El temporizador tiene dos funciones, cronometraje positivo y negativo y despertador. Puede establecer diferentes modos de acuerdo a la situación real. El valor máximo de temporizador de este temporizador es de 99 minutos y 59 segundos.

⏰【Volume Mode and Silent Mode】La nueva versión del temporizador aumenta el decibelio de alarma a 96 decibelios, también puede escuchar la alarma clara y fácilmente en la habitación de al lado. No más hervir en la cocina mientras ve la televisión en la sala de estar. Ideal para estudiar, leer, caminar y cocinar.

⏰【3 Placement Ways】Con imanes fuertes en la parte posterior, puede fijar el temporizador de cocina a la nevera, horno, etc., que no ocupa espacio y es conveniente para ver; soporte extensible duradero, por lo que puede estar de pie de forma independiente en la mesa; hay un Con pequeños ojales, también se puede colgar en un gancho con una cuerda.

⏰【White Elegant Timer】El juego contiene 4 temporizadores electrónicos blancos, carcasa de plástico ABS, no es fácil de romper, larga vida útil; gran pantalla LCD, números más claros; botones de plástico, no son fáciles de ensuciar, tacto fuerte, perfecto para el estilo de su hogar.

⏰【AMPLIA APLICACIÓN】 Este temporizador se puede utilizar como temporizador de cocina, temporizador de niños, temporizador de estudiantes, temporizador de maestros, temporizador de barbacoa, temporizador de gimnasio, temporizador de spa, temporizador de peluquería, temporizador de reuniones, temporizador de cocina Temporizador de huevo y más. READ Los 30 mejores Tazas Personalizadas Con Foto capaces: la mejor revisión sobre Tazas Personalizadas Con Foto

TFA Dostmann Reloj analógico de cocina, 38.1041, ajustable hasta 60 minutos, mecánico, sin pilas, negro y blanco € 13.10

Amazon.es Features Gestión del tiempo ideal para medir el tiempo de cocción (huevos, pasta, etc.), el deporte, el aprendizaje y mucho más

Ideal como temporizador de cocina, cronómetro deportivo, reloj de huevos, temporizador de tareas, cronómetro para gastos de tiempo, temporizador de debates o incluso como temporizador de juegos

Fuente de alimentación: el temporizador está completamente libre de baterías, funciona mecánicamente gracias al elevador

Alarma: suena una alarma sonora una vez transcurrido el tiempo, ajustable hasta un máximo de 60 minutos. Primero gira el anillo de ajuste una vez hacia la izquierda y ajusta la hora

Diseño: el temporizador tiene un diseño clásico de plástico con números fáciles de leer

Wailicop Temporizador Cocina Manzana Manual Alarma Giratoria MecáNica Giratoria De 60 Minutos Mecanico Cronometro Timer Cocina € 12.99

€ 10.38

Amazon.es Features Alta Calidad y Apariencia Linda: este temporizador de cocina está hecho de acero inoxidable de alta calidad, que es duradero y difícil de oxidar.

Operación Mecánica: este es un temporizador de accionamiento mecánico. temporizador cocina no se requieren baterías, la campana sonará automáticamente cuando gire para ajustar el tiempo para una unidad mecánica.

Buen Diseño: advertencia de tono de llamada de alto decibelio, tiempo de cocción preciso. clear scale le ayuda a establecer el tiempo claramente en minutos.

Modo de Uso: gire el temporizador en sentido horario hasta 55 minutos, luego gírelo en sentido antihorario hasta el tiempo que desee, como 20 minutos. entonces el temporizador sonará después de 20 minutos, lo escuchará claramente. notas: no lo use en un ambiente ruidoso, o sentirá que el sonido es muy pequeño.

Uso Múltiple: nuestro temporizador para cocina es perfecto para cocinar alimentos, lo que evita que sus galletas, pasteles, asados y guisos se quemen y quemen. e ideal para despertar la siesta, evitar el sueño profundo.

LIORQUE Temporizador de Cocina Digital Temporizador Multifunción con Función de Reloj, Ajuste Rapido, 3 Niveles de Volumen, Respaldo Magnético, Soporte Plegable (2 Pilas AAA Incluidas) € 11.99

Amazon.es Features [Temporizador Mudo] Este temporizador de cocina tiene 3 niveles de volumen: Mudo, Medio y Alto. Deslice el botón en el lado derecho para ajustar el volumen correspondiente. El modo MUDO es adecuado para su uso en salas de estudio o bibliotecas sin molestar a los demás

[Función Reloj & Alarma] Se puede utilizar como reloj manteniendo pulsado el botón ST/SP, es el reloj de tu mesa cuando no necesitas la función de temporizador, además de esto, todavía puede poner una alarma en modo reloj

[Configuración Rápida] Con las teclas [H][M][S] le permiten ajustar rápidamente la hora que desee y con una pulsación larga de la tecla podrá aumentar el valor rápidamente. Si quiere borrar el valor, tiene que mantener pulsadas las teclas [H] y [M] al mismo tiempo. Si pulsa la tecla de inicio cuando el temporizador está en 00:00:00, se iniciará el temporizador positivo

[Múltiples Opciones de Colocación] Ofrecemos 3 maneras de colocar el temporizador, con fuertes imanes en la parte posterior, puede ser fijado a una nevera u otro aparato, o puede estar de pie en una mesa utilizando el soporte plegable, o puede ser colgado en un gancho a través del agujero en la parte posterior. El temporizador multifunción LIORQUE puede utilizarse como temporizador de cocina, de estudio o de gimnasia

[Batería de Larga Duración] El temporizador digital viene con 2 pilas AAA en el paquete, el diseño de bajo consumo de energía permite que las baterías duren hasta 6 meses o más, si el temporizador muestra 88:88:88 indicará que las baterías necesitan ser reemplazadas, tendrá que abrir el soporte plegable y empujar hacia abajo la tapa de la batería para abrir el compartimiento de la batería

Newaner Temporizador de Cocina Mecánico, Temporizador Magnético Adsorbible, Temporizador De Acero Inoxidable Resistente al Agua, Adecuado para Cocinar en la Cocina, Hornear, Huevos Cocidos White € 12.29

Amazon.es Features 【Temporizador de cocina mecánico】: Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y materiales ABS. El núcleo interno mecánico se enrolla a mano, no requiere baterías, es resistente al agua, se puede reutilizar durante mucho tiempo, es ecológico y asequible.

【Recordatorio de minutos magnético】: la parte inferior del temporizador está incrustada con imanes para la adsorción, dicho diseño magnético puede adherirse a superficies metálicas como tabletas, refrigeradores o estufas, lo que puede ahorrarle más espacio en la encimera.

【Operación simple, fácil de usar】:Cuando utilice el temporizador, asegúrese de que las manecillas estén en la posición 0. Antes de configurar la hora, debe girar las manecillas del reloj en el sentido de las agujas del reloj una vez y luego comenzar a configurar la hora en el sentido contrario a las. Este puntero tiene 60 minutos, puede configurarlo en cualquier momento que desee, simplemente gire el puntero, tanto adultos como niños pueden operar.

【Temporizador de cocina ruidoso】 Algunas recetas requieren un tiempo increíblemente preciso, por lo que este temporizador de cocina es la herramienta de cocina ideal. Las alertas audibles fuertes y ajustables le notificarán cuando se acabe el tiempo, para que pueda acertar en el tiempo en todo momento.

【Tiene Muchos Usos】Innumerables usos para cocinar, hornear, hacer deporte, entrenar, hacer tareas, cepillarse los dientes, hacer yoga, hacer ejercicio, ducharse, estudiar, jugar, hervir huevos, como cronómetro en clase o en el trabajo.

Temporizador de Cocina Digital NOKLEAD para cocinar: Temporizador de Cuenta Regresiva magnético con Pantalla LED Grande, Volumen y Brillo Ajustables, Adecuado para niños y Ancianos (Incluir batería) € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla LED clara: el temporizador digital tiene una gran pantalla LED de 4 ''. Y la pantalla LED en blanco / negro es mucho más fácil de ver que las pantallas LCD grises / negras normales. El ángulo de visión es excelente y permite ver fácilmente el tiempo restante desde una distancia lejana.

Súper fácil de usar: el temporizador de cocina tiene 4 botones de control grandes separados, sería menos confuso de ajustar, puede configurar fácilmente el tiempo exacto de cuenta regresiva que necesita. Cuando finaliza la cuenta regresiva, puede presionar cualquier botón en la parte superior para recuperar la última configuración de tiempo, ahorrando tiempo para configurarla nuevamente.

Gestión eficiente del tiempo: contar desde 99 minutos 59 segundos hasta cero, o como cronómetro contar de 0 a 99:59, lo convierte en un temporizador perfecto para amas de casa, niños, profesores, estudiantes, cocina, cuidado de la piel, yoga, juegos, reunión, fitness y aula.

Coloque el temporizador donde lo necesite: el temporizador magnético tiene 2 imanes fuertes en la parte posterior y se puede fijar a cualquier superficie metálica de forma segura, como un refrigerador | horno | olla y así sucesivamente. O puede colgarlo en cualquier lugar usando el gancho, también viene con un soporte para colocarlo en el escritorio.

3 niveles de volumen ajustable: ideal como temporizador de cocina, diga adiós a las hamburguesas poco hechas y los bistecs demasiado cocidos. Dos volúmenes de alarma: alto (80-90dB), suave (65-75dB) y un nivel de silencio para satisfacer sus diferentes necesidades. El sonido ajustable hace que sea más fácil de usar en público sin molestar a los demás.

