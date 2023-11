Inicio » Cocina Los 30 mejores muebles auxiliares de baño capaces: la mejor revisión sobre muebles auxiliares de baño Cocina Los 30 mejores muebles auxiliares de baño capaces: la mejor revisión sobre muebles auxiliares de baño 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de muebles auxiliares de baño?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ muebles auxiliares de baño del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



VASAGLE Armario de Baño, Mueble de Baño Estrecho, Cómoda de Baño, Cajonera con 4 Cajones, Armario con Puerta, Estante Ajustable, 30 x 55 x 82 cm, Blanco LHC41W € 82.98

€ 78.99 in stock 1 new from €78.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Almacenamiento por categorías] Los productos que se utilizan suelen estar en la parte superior, los artículos pequeños están en los 4 cajones, los artículos de diferentes tamaños están en el armario, el estante interior es ajustable a 3 alturas

[Estable y seguro] Gracias a los robustos paneles de MDF, este mueble de baño es sólido y estable. El dispositivo de fijación incluido garantiza más estabilidad y seguridad

[Amplio y compacto] Esta cajonera ocupa un espacio de 30 x 55 cm y, sin embargo, ofrece suficiente espacio de almacenamiento. Esta cajonera permite aprovechar al máximo el espacio del baño gracias a su tamaño compacto

[Hermosa adición a cualquier habitación] Con su elegante color blanco y su diseño minimalista, este armario de almacenamiento es a la vez sencillo y con carácter, y puede integrarse fácilmente en tu interior, ya sea en el baño, el salón o el pasillo

[Fácil de montar] ¡No te preocupes por el montaje! Gracias a sus piezas numeradas y a sus instrucciones ilustradas, podrás montar este armario de baño rápidamente

kleankin Mueble Auxiliar Baño Moderno Armario de Baño con 4 Cajones y 4 Patas Mueble de Almacenaje para Salón Dormitorio Antivuelco Carga 30 kg 30x30x93 cm Blanco Brillante € 68.99 in stock 1 new from €68.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALMACENAMIENTO ADICIONAL: Parece que nunca hay suficiente espacio de almacenamiento en el baño para todo lo que necesitas, ¿verdad? Este mueble para baño compacto tiene cuatro cajones, ideal para guardar toallas, productos de higiene diaria y mucho más

DISEÑO DE ALTO BRILLO: Este mueble de baño presenta un diseño moderno y un bonito acabado en blanco de alto brillo añadirá un toque elegante y moderno a cualquier baño

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO: Este mueble de almacenamiento para baño tiene un sistema antivuelco en la parte posterior que se puede fijar a la pared para mayor seguridad. Además, cuenta con pies ajustables para mantener el mueble estable, incluso en suelos irregulares

VERSÁTIL Y COMPACTO: ¡Tú decides qué hacer con él! Se puede utilizar tanto en el baño para guardar artículos de tocador como en el dormitorio para guardar objetos personales. Además, al ser compacto encajará perfectamente en cualquier lugar

MEDIDAS TOTALES: 30x30x93 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 30 kg (total), 10 kg (encimera) y 5 kg (cajón). Requiere montaje

Regalos Miguel - Muebles Auxiliares - Mueble Panei 3 Cajones - Blanco € 54.94

€ 52.45 in stock 1 new from €52.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Versátil. Es una silla ideal tanto para salón como para renovar restaurantes, bares y hoteles.

La más coqueta. Mientras que su ergonomía la define como vintage, la selección de materiales y color la definen como vanguardista. Un contraste excelente que la convierte en una silla de diseño único.

Comodidad corporal. El material de su respaldo y la firmeza de las patas la hacen una silla realmente cómoda y acogedora.

Fácil montaje. Gracias a su sencillez y a sus instrucciones, podrás montarla en menos de 5 minutos.

SoBuy Armario de almacenaje Mueble Auxiliar para baño- 1 cajones y 2 Puertas FRG238-W,ES (Blanco) € 79.94 in stock 1 new from €79.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Hecha de tableros de partículas y MDF. Sólido, resistente a la humedad, fácil de limpiar. La limpieza de escritorio es fácil con un paño suave y húmedo.

Tamaño total: L60cm x H87cm x P35cm.El cajón mide 54 cm de ancho,16cm de altura y 34 cm de fondo.Las patas miden 5 cm de altura.

Capacidad máxima. 50kg,10kg/estante,5kg/cajón. Peso: 16.6 kg. Esteras antideslizantes para estabilidad garantizada.

Columna de muebles de baño con 1 cajón y 2 puertas. Una solución sencilla para vestir a su fregadero y optimizar el almacenamiento en su cuarto de baño.

Ofrece un espacio lo suficientemente grande como para guardar sus accesorios diarios en el cuarto de baño. Las instrucciones de montaje están impresas en la caja y le guía paso a paso.

Yaheetech Mueble de Baño, Auxiliar de Madera MDF Armario de Bañocon Cajones y Estantes Ajustables Armario de Almacenamiento para Sala de Estar Blanco 81×30×81,5cm € 105.99 in stock 1 new from €105.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura robusta: este mueble independiente está hecho de una sólida estructura de MDF con una gran capacidad de carga (encimera: 20 kg; cajón grande: 8 kg; cajón pequeño: 2,5 kg por estante: 10 kg) y satisface todas tus necesidades de espacio y uso.

Altura ajustable: el estante interior superior detrás de las puertas se puede mover hacia arriba y hacia abajo según los diferentes tamaños de sus artículos de baño. Para mayor comodidad y comodidad, este mueble cuenta con tres alturas diferentes (25,4 cm / 19 cm / 12,6 cm) para satisfacer plenamente sus necesidades personalizadas.

Espacio de almacenamiento suficiente: con este mueble único, puede tener tres opciones de uso y almacenamiento: espacio abierto en la parte superior, cajón fuera de vista en el centro, tres pequeños cajones verticales y un gran armario de 3 niveles con puertas dobles debajo. Organice los productos cotidianos para el hogar y mantenga sus cosas en orden.

Práctico: la puerta del armario está equipada con un dispositivo magnético para una apertura y cierre sin problemas. Las bisagras que la acompañan son lo suficientemente resistentes para un servicio duradero. El panel de la puerta y el cajón están hechos de perillas metálicas redondas para un fácil agarre.

Estilo clásico para cualquier habitación: este sencillo mueble blanco/expreso se presenta en una elegante forma rectangular, combinada con líneas verticales, decora los paneles de las puertas y crea un encanto encantador. Combina bien con una variedad de muebles de la casa. READ Los 30 mejores Sexo Juguetes Hombre capaces: la mejor revisión sobre Sexo Juguetes Hombre

Habitdesign Armario Multiusos, 1 Puerta, Columna, Acabado en Color Blanco Mate, Medidas: 37 cm (Ancho) x 182 cm (Alto) x 37 cm (Fondo) € 82.90 in stock 4 new from €75.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas armario multiusos: 180 cm (altura) x 37 cm (ancho) x 37 cm (fondo).

Acabado en melamina de calidad color blanco.

Armario alto auxiliar multiusos ideal para obtener más capacidad de almacenamiento extra en la habitación que desees, podrás quitar alguna balda y utilizarlo como escobero si los artículos por espacio caben en el interior.

Diseñado con 1 puerta, dentro encontraras 4 estantes para organizar todo lo que desees.

Perfecto para utilizar como armario de limpieza, en el cuarto de la lavadora, en baños o usarlo como despensa o en garaje.

VASAGLE Armario de baño, de Almacenamiento, de Pie, con 4 cajones, 30 x 30 x 82 cm, Sala de Estar, Comedor, Cocina, Estilo Moderno, Blanco LHC40W € 69.99

€ 65.99 in stock 1 new from €65.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Gran capacidad, ahorro de espacio] Este armario de baño con 4 cajones ofrece mucho espacio para tus cosas de baño, tales como toallas, rollos de papel higiénico y perfume, etc.; sus dimensiones de 30 x 30 x 82 cm, que le permiten ocupar poco espacio

[Apto para varias escenas] No limite el uso de este armario sólo para el baño, también puedes utilizarlo en la sala de estar para guardar CDs, álbumes de fotos, en el comedor para guardar vasos, en la cocina para guardar botellas y tarros

[Estilo va bien con todo] El sencillo aspecto blanco mezcla con todo tipo de estilos decorativos de interior, añadiendo un toque de estilo a tu hogar mientras que decora tu hogar

[Fácil de montar] No te preocupes por el montaje. Las piezas etiquetadas, las instrucciones detalladas y el vídeo de montaje te ayudan a montar este armario de almacenamiento rápidamente

[Durable y estable] Este mueble de baño está hecho de tablero de MDF robusto, que tiene una larga vida útil; usa el dispositivo de fijación suministrado para fijar el armario a la pared para una mayor estabilidad

SoBuy BZR34-W Mueble Columna de baño, Armario para baño Alto,estanterías de baño-2 Puertas y 1 cajón H 180 cm ES € 79.95 in stock 1 new from €79.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Madera lacada en blanco MDF. Es resistente a la humedad. La limpieza de escritorio es fácil con un paño suave y húmedo.

Dimensiones: L20cm x H180cm x P20cm. Es perfecto para decorar cualquier sala de estar, para el comedor, el dormitorio, el pasillo, etc.

Capacidad máx. 45 kg. Peso: 14 kg. Con estante ajustable, puede guardar productos de diferentes tamaños. Cerradura de puerta magnética.

Columna de muebles de baño con 2 puertas y 1 cajón. Puertas con bonitas manijas, para garantizar una fácil apertura y cierre de las puertas.

Ofrece un espacio lo suficientemente grande como para guardar sus accesorios diarios en el cuarto de baño.

HOMCOM Armario de Baño con Ruedas Mueble de Baño Estrecho con 2 Cajones y Estante de Almacenamiento Carga 20 kg 16x52x71,5 cm Blanco € 63.99 in stock 1 new from €63.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIGERO Y COMPACTO: El diseño compacto de este mueble auxiliar es ideal para baños y otros espacios pequeños o estrechos. De estilo moderno, combinará perfectamente con cualquier espacio de tu casa y estilo decorativo

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAJE: Está compuesto por 1 estante abierto y 2 cajones de diferentes tamaños. Ideal, por ejemplo, para almacenar artículos de baño y protegerlos de la humedad

ESTRUCTURA RESISTENTE: Mueble fabricado con tablero de melamina MDF resistente y fácil de limpiar. Con gran capacidad de carga, puede soportar hasta 20 kg de peso

FÁCIL DE MOVER: Equipado con 4 ruedas, 2 de ellas con freno, para que puedas moverlo sin dificultad a la vez que te permite fijarlo cuando quieras asignarle una posición fija dentro de tu baño u otra estancia

MEDIDAS TOTALES: 16x52x71,5 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 20 kg. Requiere montaje

HOMCOM Armario Auxiliar de Baño Mueble de Baño Estrecho con 2 Cajones y Compartimiento Superior con Tapa para Lavabo Ducha 17x48x58 cm Blanco € 70.99

€ 52.99 in stock 1 new from €52.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO MODERNO: Esta columna auxiliar de baño tiene un diseño moderno y un color neutro que se integrará fácilmente en cualquier espacio de tu hogar y agregará un toque de elegancia donde sea que lo coloques

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Compuesto por un compartimento superior con tapa, un cajón en la parte superior y uno en la parte inferior deslizante con estantes. Este armario multiusos es ideal para organizar y guardar champús, papel higiénico, artículos de tocador y mucho más

COMPACTO: Gracias a su tamaño compacto, este mueble auxiliar de baño es ideal para espacios pequeños y sobre todo estrechos. Ideal para el baño, la cocina, la oficina o cualquier otro espacio que necesite almacenamiento adicional

ESTRUCTURA RESISTENTE: Mueble para baño hecho de melamina de madera y MDF, resistente, estable e ideal para un uso prolongado. Puede soportar una carga máxima de hasta 20 kg

MEDIDAS TOTALES: 17x48x58 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 20 kg. Se requiere montaje

Habitdesign Columna de baño, Mueble de Lavabo, 4 Puertas y 1 cajón, Modelo Aruba, Acabado en Blanco Brillo, Medidas: 60 cm (Ancho) x 182 cm (Alto) X 29 cm (Fondo), Grande € 119.99 in stock 4 new from €119.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las medidas de la columna de baño son: 60 cm (ancho) x 182 cm (alto) X 29 cm (fondo). Se trata de un mueble muy completo a la vez que practico, podrás usarlo como mueble auxiliar guardando todo aquello que necesites.

El mueble de lavabo Aruba destaca por su diseño moderno y elegante, podrás combinarlo en cualquier baño. Compuesto por un módulo que incluye cuatro puertas y un cajón.

Consta de aglomerado de alta densidad con acabado de melamina de calidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal).

El mueble está acabado en color Blanco Brillo, muy combinable con todo tipo de decoración. La parte inferior del mueble incluye patas de aluminio anodizado con efecto brillo.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

kleankin Columna de Baño Armario Auxiliar de Baño con Puertas de Vidrio Templado y Estante Ajustable para Cocina Comedor Salón 60x30x108,5 cm Blanco € 99.99

€ 94.99 in stock 1 new from €94.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIONAL Y ELEGANTE: Gracias al diseño funcional y elegante, este armario multiusos se ajustará fácilmente a cualquier ambiente. También puede ser utilizado como mueble auxiliar en la cocina, en el recibidor, sala de estar o baño

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Este mueble auxiliar de baño ofrece un amplio espacio para almacenar productos de higiene personal, toallas de baño, champú, entre otros. Está compuesto por 2 armarios con estantes en el interior, de los cuales uno tiene puertas de vidrio templado. Es ideal para mantener tus objetos alejados del polvo

ESTANTE AJUSTABLE: Este mueble para baño cuenta con un estante ajustable en hasta 3 posiciones diferentes para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento y altura de los objetos que deseas guardar

RESISTENTE Y SEGURO: Fabricado con tablero MDF de grado E1 y la superficie está pintada para proteger contra el agua. Además, cuenta con un sistema anti-vuelco para una mayor estabilidad y seguridad

MEDIDAS TOTALES: 60x30x108,5 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 25 kg (total), 5 kg (cada estante). Requiere montaje

HOCSOK Mueble Baño, Mueble Auxiliar de Almacenaje con 3 Cajones y 1 Puerta, Estante de Cocina para Entrada, Salón y Cocina, Madera, Blanco, 56x29x86.5cm € 67.99 in stock 1 new from €67.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resolver los problemas de almacenamiento: Este armario de baño está dividido en varios niveles, cuenta con un compartimento cerrado dentro de la puerta, un compartimento abierto y tres cajones para satisfacer sus diversas necesidades de almacenamiento, también es ideal para organizar sus artículos domésticos de uso frecuente y mantenerlos bien organizados

Calidad sin preocupaciones: Nuestro armario está fabricado con material MDF de alta calidad, que es robusto, resistente y duradero, con una superficie pulida que es fácil de limpiar. Está equipado con un dispositivo antivuelco que se conecta a la pared para lograr una mayor estabilidad, por lo que no se sacudirá ni volcará, para que pueda utilizarlo con confianza

El versátil armario auxiliar: Un acabado pintado en blanco que muestra líneas verticales, cajones con tiradores recortados y puertas con tiradores de hierro plateados conforman un moderno y bello armario de baño. Es apto para su uso no sólo en el baño, sino también en cualquier otra estancia de la casa, como el salón, la entrada o el dormitorio, ayudándole a mantener la casa ordenada y organizada en todo momento

Diseño práctico: La altura del tabique interior de la puerta del mueble de baño es ajustable, por lo que podrá adaptarlo al tamaño de los objetos que almacene. Las puertas de los armarios están equipadas con un dispositivo magnético de succión para facilitar su apertura y cierre. La base del mueble de baño está diseñada para aumentar la estabilidad del mueble y también para evitar el contacto directo entre la parte inferior y el suelo, impidiendo eficazmente la penetración de la humedad

Rápido y fácil de instalar: Si quiere un mueble que requiera poco tiempo de montaje, ¡elija nuestros armarios! Los componentes de nuestros armarios están numerados al detalle, por lo que podrá instalar el juego de baño sin ayuda. Nota: Para que reciba su paquete lo antes posible, incluya la calle + el número de la puerta en la dirección del paquete

kleankin Armario de Baño Mueble Auxiliar para Baño Espacio Reducido con Ruedas Estantes Abiertos Armario Cajón 18x30x68,5 cm Madera Roble € 46.99 in stock 1 new from €46.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIGERO Y COMPACTO: El diseño compacto de este armario auxiliar de baño es ideal para baños y otros espacios pequeños o estrechos. De estilo moderno, con bonitos detalles en color negro (ruedas y tiradores) combinará perfectamente con cualquier espacio de tu casa y estilo decorativo

MULTIFUNCIONAL: Este armario multiusos es ideal para espacios reducidos y estrechos, es una buena opción para ponerlo en la sala de estar, dormitorio, baño o en la entrada de casa para almacenar o exhibir libros, revistas, álbumes, etc.

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAJE: Este mueble para baño está compuesto por 2 estantes abiertos, 1 cajón, 1 armario con puerta y 1 pequeña encimera. Ideal, por ejemplo, para almacenar artículos de baño y protegerlos de la humedad

ESTABLE, RESISTENTE Y MOVIBLE: Esta columna auxiliar de baño hecho de melamina de madera de grado P2, permite un uso a largo plazo y ofrece una gran resistencia. Tiene 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos, lo que garantiza un movimiento fácil y estable

MEDIDAS TOTALES: 18x30x68,5 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 15 kg READ Los 30 mejores Figuras De Budas capaces: la mejor revisión sobre Figuras De Budas

CUBIBOO®️ Mueble Auxiliar Baño Blanco en Plástico 4 Alturas (105x20x20 CM) | Armario Baño, Cocina y Despensa Pequeño en Polipropileno | Mueble Auxiliar Multifuncional € 37.90 in stock 1 new from €37.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❌ SIN HERRAMIENTAS: El armario de baño CUBIBOO️ es un mueble baño economico que no requiere ninguna herramienta para su montaje, utiliza un sistema de ensamblado por presión y totalmente intuitivo. Evita instrucciones tediosas con este mueble de baño.

MULTIFUNCIONAL: Los muebles de baño CUBIBOO️ se diseñan con el objetivo de reducir el tiempo de montado y desmontado siendo ideales para mudanzas o cambios de ubicación garantizando la máxima ligereza y durabilidad. Columna auxiliar de baño, cajoneras estrechas, mueble esquinero.

↕️TOTALMENTE AJUSTABLE: Personaliza el tamaño y la distribución de los armarios baño CUBIBOO️. Amario baño estrecho con altura superior de fácil acceso, segunda altura con acceso directo, compartimento para papel higiénico y dos armarios con puerta.

Ⓜ MUEBLES POLIVALENTES: Conviértelos en muebles de cocina, mueble de entrada, mueble almacenaje, mueble auxiliar cocina, mueble recibidor, armario lavadora o cajoneras de baño en menos de 2 minutos.

FACIL LIMPIEZA: Los armarios de baño CUBIBOO️ están recubiertos de un polímero protector para la humedad y la suciedad. La superficie lisa de los muebles auxiliares permite una limpieza fácil y rápida. Los muebles Cubiboo son resistentes al agua y pueden convertirse también en armarios exterior jardin.

kleankin Armario de Pared para Baño Armario Colgante Mueble Suspendido de Baño con 2 Puertas y 2 Cajones para Cocina Estilo Moderno 50,8x17,8x66 cm Blanco € 74.99

€ 53.99 in stock 1 new from €53.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO MODERNO: Este mueble de baño tiene un diseño sencillo y aportará un toque de elegancia y modernidad allí donde lo coloques. Gracias a su diseño y color neutro, combinará fácilmente con la decoración y el resto del mobiliario

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Dispone de un armario cerrado, un estante abierto y 2 cajones, ofreciendo un amplio espacio para guardar champús, toallas, artículos de aseo, maquillaje y mucho más

APROVECHA AL MÁXIMO TU PARED: Ahorra espacio en el suelo y cuélgalo en la pared. Ideal para baños pequeños, es la solución perfecta cara colocar sobre el lavabo o el inodoro

RESISTENTE Y MULTIFUNCIONAL: Fabricado en MDF y con tiradores metálicos, este armario es resistente e ideal para un uso prolongado. Además, gracias a su diseño versátil, este mueble se puede utilizar perfectamente en el recibidor, la cocina o cualquier otra estancia

MEDIDAS TOTALES: 50,8x17,8x66 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 12 kg (total) y 3 kg (estante). Requiere montaje

EUGAD Mueble Alto Mueble de Baño Estante de Ducha Eatantería de salón Mesita de Noche Mueble de Esquina Armario de Medicina para Baño Cocina Dormitorio 33x23x165cm Blanco MDF 0024WY € 75.99 in stock 1 new from €75.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 33x23x165cm con puerta con bisagras en blanco clásico y con unos estantes ajustable.

Material: La unidad de armario hecha de paneles de MDF premium (clase E2) pintados de blanco con acabado ecológico. Y cerradura de puerta magnética.

Adecuado: se adapta a todos los tipos y estilos de habitaciones, colóquelo en la cocina, el baño o la sala de estar como mesa auxiliar. Y como estante en la guardería o en el pasillo de libros, plantas, zapatos y más.

Diseño elegante: el mueble de baño en colores blanco brillante con diseño moderno y estilo rústico con mucho espacio para utensilios de baño o cocina. El diseño atemporalmente elegante de este mueble de esquina combina armoniosamente con el interior de cada lugar.

Fácil montaje: según la manual de instrucciones cualquiera puede montar el mueble de baño sin dificultad.

Yaheetech Mueble Baño con 4 Cajones Armario Baño de Suelo Mueble Auxiliar de Cocina Mueble Recibidor para Salon, Estante Ajustable 56x30x82cm Blanco € 75.99 in stock 1 new from €75.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Superficie resistente al agua】: Tablero MDF pintado puede soportar la humedad y evitar la humedad, especialmente diseñado para ocasiones húmedas, almacenamiento perfecto para baños, cocinas, etc. La limpieza será una brisa. Necesitas limpiarlo con un paño seco.

【Fácil de montar】: Se viene todos los accesorios requeridos y un manual que cuenta con dibujos que queda claro el proceso de montaje para facilita su trabajo, generalmente solo se tarda 20-30 minutos en montar el armario.

【kit antivuelco】: Viene con un kit antivuelco para mejorar la seguridad. Equipado con una unidad de prevención de salida incorporada se proporciona para evitar que el cajón se deslice accidentalmente hacia fuera. Cada panel de la puerta del cajón pequeño tiene una ligera abertura cóncava para facilitar la extracción y añadir calidad estética.

【3 Posiciones ajustables】: Este armario cuenta con 3 cajones para almacenar diferentes artículos fácilmente. El estante detrás de la puerta se puede ajustar a tres alturas diferentes (31,7 cm/12,5″; 25,3 cm) según sus necesidades de almacenamiento.

Facil de montar

kleankin Armario Auxiliar de Baño Mueble Auxiliar de Baño con 2 Cajones 2 Puertas y Estante Ajustable Estilo Moderno para Ducha Dormitorio 60x30x75 cm Blanco € 68.99

€ 64.99 in stock 1 new from €64.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CLÁSICO Y ELEGANTE: Mueble para baño de diseño actual y elegante, en color blanco y puertas con diseño enmarcado, con líneas horizontales y pomos plateados, que se adaptarán fácilmente a cualquier decoración y resto de mobiliario

ESPACIOSO Y MULTIFUNCIONAL: Este gabinete de baño está compuesto por una amplia encimera, dos cajones y un armario con 2 puertas. Ideal para utilizar como mueble de baño o como recibidor para la entrada, armario auxiliar y más

RESISTENTE Y SEGURO: Para mayor seguridad y estabilidad, cuenta con un dispositivo antivuelco de seguridad para fijar a la pared y evitar que se vuelque o tambalee. Ideal para hogares con niños pequeños y mascotas. Fabricado en MDF, es resistente y fácil de limpiar

ESTANTE REGULABLE Y PATAS: El armario multiusos cuenta con un estante interior ajustable en altura en 3 posiciones diferentes. Las patas mantienen la base elevada para proteger tus objetos de la humedad y facilitar la limpieza del suelo

MEDIDAS TOTALES: 60x30x75 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 24 kg (total), 10 kg (encimera), 5 kg (estante), 2 kg (cajón). Se requiere montaje

WOLTU Cómoda Mueble de 4 Cajonera Aparador Armario Botiquín Lateral Mueble Almacenaje Organizador para Baño Cocina Salón y Dormitorio MDF Blanco 30X30X82cm BZS07ws € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Universal: diseño de tocador adecuado no solo para baños, sino también para el vestíbulo, la sala de estar o el dormitorio.

Espacio: la cómoda de baño con 4 cajones ofrece mucho espacio para sus pertenencias personales.

Material: Cofre de baño de alta calidad y tablero de MDF, muy ecológico y estable.

Protección de inclinación: para evitar que se vuelque el baúl de baño, se puede anclar firmemente a la pared con el dispositivo antivuelco.

Facil de instalar: se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su optimo montaje.

ARKITMOBEL - Mueble de Baño, Columna de baño 2 Puertas y 4 Patas, Modelo Koncept, Acabado en Color Blanco Brillo, Medidas: 30 cm (Ancho) x 182 cm (Alto) x 25 cm (Fondo) € 83.00 in stock 4 new from €73.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mueble de lavabo Koncept destaca por su diseño moderno y elegante, podrás combinarlo en cualquier baño. Columna compuesta por dos puertas, incluye 4 estantes regulables en altura

Las medidas de la columna Koncept son: 30 cm (ancho) x 182 cm (alto) x 25 cm (fondo). Se trata de un mueble auxiliar muy completo a la vez que práctico, podrás montar las puertas indistintamente a la derecha o a la izquierda.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

ARKITMOBEL Muebles auxiliares de baño, Blanco, Unico € 79.00 in stock 2 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piedra de pared colgada suspendida para baños de dos puertas de lacado blanco brillante

Solución práctica y funcional para el mobiliario de su baño

En su interior está estructurado con dos estantes que le permiten colocar una forma ordenada y metódica de todo lo que necesita para el baño

Las puertas tienen bisagras de metal y se pueden montar con apertura derecha o izquierda dependiendo de sus necesidades de espacio

Construido enteramente en el laminado, es resistente a los choques y arañazos, es impermeable y duradero a lo largo del tiempo: medidas en cm: 30 x 150 x 25

SoBuy BZR29-W Armario Auxiliar Baño Blanco con 3 cajones 30 x 30 x 90 cm Blanco ES € 74.94 in stock 1 new from €74.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Armario hecho MDF de clase E1 y PB. De primera calidad, resistente y duradero en uso.

Ofrece un almacenaje espacioso para ahorrar el espacio - El tamaño total: 30 x 30 x 90 cm; El tamaño del cajón:18 x 27 x 30 cm ,proporciona el suficiente espacio de almacenaje.

Le ofrece espacio adicional para sus adornos, cosméticos y otras pertenencias privadas.

El envío incluye el mueble, las instrucciones y el material de montaje El envío se realizada en estado desmontado y sin artículos de decoración

Guía para instalación - Las instrucciones explicadas e ilustradas le brindan una guía paso a paso para el montaje. Las piezas vienen con una pegatina con letras.

JoliJour Muebles Auxiliares para Baño Estrechos,3 Plantas Gabinete de Aterrizaje del Baño con Cajones Transparentes y Ruedas,Armario de Almacenamiento Delgado de 7.3 Pulgadas de Ancho para Baño € 85.99 in stock 1 new from €85.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿【Amplio espacio de almacenamiento】2/3/4 cajones y 1 solapa,lo que le permite organizar diferentes artículos,como cosméticos,artículos de tocador,toallas,papel higiénico,artículos de limpieza,refrigerios,artículos para mascotas,juguetes y más.El cajón grande puede almacenar perfectamente toallas,botellas más altas de champú y detergente en polvo,y el cajón del medio puede almacenar pasta de dientes,cepillo de dientes y otros artículos pequeños,manteniendo su habitación limpia todo el tiempo.

✿【Excelente diseño de almacenamiento】Particiones multifuncionales, limpias y ordenadas; diseño de solapa grande en la parte superior, fácil de recoger y colocar artículos; bordes lisos, fuerza de tracción suave; hay una abertura lateral para toallas de papel, fácil de usar.

✿【Ahorro de espacio】El ancho es de 7.3 pulgadas,el área de la sección transversal es pequeña,no ocupa demasiado espacio en el piso, adecuado para espacios pequeños y huecos,con ruedas,puede deslizarse fácilmente en el pequeño espacio aparentemente inútil al lado el gabinete o el refrigerador,y también puede colocarlo en cualquier rincón de su baño o dormitorio.El organizador de torre de almacenamiento de plástico es una solución de almacenamiento todo en uno para baño,cosméticos y chucherías.

✿【Material de alta calidad】El gabinete independiente está hecho de polipropileno de alta calidad, que tiene una estructura sólida y una gran capacidad de carga. En comparación con los gabinetes de madera, es muy adecuado para baños y no tiene que preocuparse por la humedad, el moho, las grietas, el agua y el polvo.

✿【Amplia gama de usos】 Debido al exquisito diseño, se puede usar en la sala de estar, el dormitorio, la cocina o la oficina, y se puede usar en cualquier espacio pequeño para almacenar artículos. Listo para usar fuera de la caja, no Requiere instalación, haciendo su uso más conveniente y rápido. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Yaheetech Mueble Auxiliar de Baño 40x32x160cm Armario Estrecho con 3 Estantes Abiertos, Blanco € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material selecionado: Este gabinete de piso está hecho de E1 MDF para uso a largo plazo. La superficie especial de pintura lisa garantiza que usted y su familia no sufran ningún daño.

Ahorre espacio: puede usar el estante superior abierto para exhibir o almacenar los artículos que usa con más frecuencia; un estante inferior ajustable cerrado es conveniente para guardar sus cosas de diferentes alturas.

Diseño clásico y tirador de metal: su estilo minimalista y su color elegante añaden una sensación de calidez a tu hogar. Combina perfectamente con cualquier mueble. El mango redondo está hecho de metal, cómodo y duradero.

3 Posiciones ajustables: El estante inferior del gabinete tiene un tablero ajustable. El tablero se puede organizar individualmente para crear su propio diseño y satisfacer sus diferentes necesidades. El rango ajustable es de 27 cm, 33,5 cm y 39 cm.

Fácil de limpiar: este armario está cubierto con pintura en aerosol que puede soportar la humedad, es muy fácil de mantener y limpiar con un trapo. READ Los 30 mejores Reloj Pared Adhesivo capaces: la mejor revisión sobre Reloj Pared Adhesivo

kleankin Armario Auxiliar de Baño Armario Multiusos con 1 Cajón 1 Puerta y 3 Estantes Laterales para Ducha Aseo Dormitorio 50x30x89 cm Blanco y Natural € 63.99 in stock 1 new from €63.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO MODERNO: No cabe duda que un mueble auxiliar de baño con este bonito contraste en blanco y madera irradia una sensación de frescura. Gracias a su sencillo diseño, este mueble aportará un toque de modernidad y elegancia allí donde lo coloques. Además, su diseño compacto es perfecto para espacios pequeños

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Este mueble para baño consta de una encimera grande, un cajón, un armario con 2 compartimentos interiores y 3 estantes laterales, lo que ofrece un amplio espacio para almacenar toallas, papel higiénico, artículos de tocador y más

MULTIFUNCIONAL: Puedes usarlo en el baño para guardar toallas y jabones, en la cocina, en la entrada, o incluso en el dormitorio para guardar ropa, bolsos, entre otros. El diseño de columna auxiliar de baño lo convierte en una solución perfecta en casi cualquier habitación de tu hogar, ¡la elección es tuya!

RESISTENTE Y SEGURO: Mueble de baño auxiliar fabricado en madera melanina y resistentes patas de madera de pino, ideal para un uso prolongado. Además, la superficie laminada es fácil de limpiar y cuenta con un dispositivo antivuelco para mayor estabilidad y seguridad

MEDIDAS TOTALES: 50x30x89 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 40 kg (total), 6 kg (cajón), 5 kg (estante). Se requiere montaje

kleankin Mueble Auxiliar para Almacenaje de Baño Armario Alto para Baño con Estantes y Cajones 30x30x144.3 cm € 84.99

€ 80.99 in stock 1 new from €80.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL DE CALIDAD: Hecho de material MDF sólido de alta calidad, esta columna auxiliar de baño es duradero para el uso a largo plazo. El panel del cajón es de bambú, y la pintura ecológica. Es una elección perfecta para tu baño.

ANTI-VUELCO: El mueble para baño está diseñado con gran estabilidad y seguridad. Puedes fijarlo a la pared con los accesorios anti-vuelco incluidos para que no se incline.

ESPACIO AMPLIO: El armario de baño consta de 3 estantes abiertos y 2 cajones, con mucho espacio de almacenaje para que guardes toallas, jabones, pañuelos de papel y otros artículos de baño.

DISEÑO MODERNO: Este mueble auxiliar de baño pintado en negro y madera de bambú se ve muy bien y se adaptará a cualquier decoración de estilo para tu hogar. Sería un complemento bonito y práctico en el baño.

Medidas totales: 30x30x144,3 cm (LxANxAL); Capacidad de carga: (total) 60 kg, (cada estante) 10 kg, (cajón) 20 kg. Se requiere montaje.

kleankin Armario Alto de Baño Columna Auxiliar de Baño con 2 Puertas y 6 Estantes para Ducha Aseo Dormitorio Estilo Moderno 31,5x30x169 cm Blanco y Roble € 87.99 in stock 1 new from €87.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO COMPACTO: ¿Quieres aprovechar al máximo tu baño? Gracias a su diseño vertical y compacto, este armario multiusos es perfecto para tener en el baño o en espacios estrechos o rincones de la cocina, salón o donde necesites espacio extra de almacenaje

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Con 2 estantes abiertos y dos armarios cerrados con 2 compartimentos interiores cada uno, este mueble auxiliar de baño es lo suficientemente espacioso para almacenar artículos de manera ordenada. El estante que separa los dos compartimentos de los armarios es ajustable en altura

BASE ELEVADA: Este mueble para baño tiene una base elevada, lo que facilita la limpieza del suelo y protege tus artículos de la humedad, indispensable cuando el mueble está en la zona de la ducha o bañera

ESTRUCTURA RESISTENTE: Hecho de aglomerado de madera con superficie laminada de color blanco y roble, este mueble alto de baño es resistente para un uso prolongado y fácil de limpiar. Cuenta con un antivuelco de seguridad para poder fijarlo a la pared

MEDIDAS TOTALES: 31,5x30x169 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 10 kg (total), 2 kg (estante). Se requiere montaje

Yaheetech Mueble Auxiliar 30x30x89cm Columna con 2 Cajones Armario Cocina Cajonera Estrecho para Sala de Estar y Cuarto Baño Blanco € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material selecionado] este mueble de baño está hecho de MDF con grado CARB P2 y tiene la superficie blanca bien acabado, así que no se preocupe por el formaldehído y otras sustancias nocivas. También está equipado con un dispositivo de seguridad para fijar el gabinete a la pared para evitar que se caiga.

[Robusto y duradero] este mueble duradero puede contener una carga máxima de hasta 12 kg en la parte superior, 5 kg para cada cajón y 8 kg para cada panel de estante. Tenga en cuenta que es peligroso para un adulto pararse en el gabinete.

[Cajones Ajustables] Puede dejar cualquiera de los tres estantes abiertos para las cosas que desea al alcance de la mano, mientras que mantiene el resto dos estantes insertados con cajones para las cosas que desea ocultar.

[Estilo simple y moderno] Este gabinete elegante y limpio está construido con cajones lisos con tirones de recorte simples. Puede disfrutar de la facilidad de tirar sin preocuparse por el daño accidental que los tirones de cajones sobresalientes harían a sus familares.

[Ocasión] Puede tener esta unidad de piso independiente en su baño, cocina, sala de estar, estudio, dormitorio y otras habitaciones para organizar objetos.

kleankin Armario Alto de Baño Mueble Columna de Baño con 3 Estantes de Almacenaje Puerta y Cajón para Ducha Aseo Dormitorio 40x30x160 cm Blanco € 77.99 in stock 1 new from €77.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO MODERNO: Esta columna auxiliar de baño presenta una bonita combinación de colores blanco y negro que agregará un toque de elegancia y modernidad a tu hogar. Gracias a su diseño moderno, combinará fácilmente con la decoración y el resto del mobiliario

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Con 3 estantes abiertos, 1 cajón y un armario cerrado con un estante interior, este mueble auxiliar de baño es lo suficientemente espacioso para guardar artículos de tocador, toallas y más. Además, los estantes son regulables en altura hasta en 3 posiciones diferentes para adaptarse a tus diferentes necesidades de almacenamiento

LA SEGURIDAD ANTE TODO: La seguridad es nuestra prioridad para ti y tu familia, por eso esta columna de baño cuenta con un sistema antivuelco en la parte trasera que puedes fijar a la pared para mayor estabilidad

ESTRUCTURA RESISTENTE: Hecho de melamina y MDF, este armario multiusos es resistente, fácil de limpiar e ideal para un uso prolongado. Además, la base elevada protege tus objetos de la humedad

MEDIDAS TOTALES: 40x30x160 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 10 kg (total) y 2 kg (estante). Se requiere montaje

