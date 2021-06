Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Ratones Gaming Pc capaces: la mejor revisión sobre Ratones Gaming Pc Ordenadores personales Los 30 mejores Ratones Gaming Pc capaces: la mejor revisión sobre Ratones Gaming Pc 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

Logitech G502 HERO Ratón Gaming con Cable Alto Rendimiento, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, RGB, Peso Personalizable, 11 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro

€ 46.54

25 used from €40.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor HERO 25K: La próxima generación de sensor óptico HERO para ratón ofrece precisión al más alto nivel hasta 25 600 DPI sin suavizado, filtrado ni aceleración

11 Botones Programables y Botón Rueda Superrápido con Dos Modos: El ratón con cable para gaming Logitech G permite personalizar tu configuración para controlar totalmente el juego

Peso Personalizable: Ajusta el tacto y el deslizamiento del ratón. G502 HERO incluye cinco pesas de 3,6 g que se pueden usar en diversas configuraciones de peso

RGB LIGHTSYNC: La tecnología LIGHTSYNC ofrece una iluminación RGB totalmente personalizable, y sincroniza efectos y animaciones de iluminación con otros dispositivos Logitech G

Sistema Mecánico de Tensión de Botones: El sistema mecánico de tensión de botones del ratón con cable para gaming aumenta la coherencia de respuesta de los botones izquierdo y derecho

Mars Gaming MM018 - Ratón PC, 4800DPI, RGB Breathing, 8 Botones programables

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ratón gaming con iluminación rgb breathing y 4800 dpi

Iluminación chroma 4 colores rgb con efecto respiración

8 botones mecánicos huano configurables por software

Diseño ergonómico, conector usb cable trenzado y compatibilidad con windows/mac/linux

Rii RM106 Ratón Gaming 3200 dpi,ergonómico ratón óptico con Cable USB, de 6 Botones y 4 Niveles de dpi Ajustables. 7 Colores RGB LED y retroiluminación Parpadeante. Color Negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 7 tipos de efecto de luz pulsante cíclica y colorida, no se puede configurar en un color específico; Retroiluminación simultanea que cambia de forma automática, resalta la atmósfera de los juegos. Cuando conecte el ratón, se encenderá el LED RGB retroiluminado.

5 botones (avance / retroceso, tecla derecha / izquierda y rueda de desplazamiento) Ratón USB para juegos, con cable. Use el botón de avance / retroceso para moverse rápidamente entre documentos o navegar por sus sitios web favoritos, proporcionándole una experiencia de usuario agradable.

El ratón óptico Rii RM106 dispone de 4 niveles de sensibilidad DPI ajustables: 1200/1600/2400/3200. Ratón óptico de alta precisión que le brinda una respuesta rápida y un funcionamiento suave, ya sea para el trabajo diario o para juegos.

Plug and Play, fácil y rápido de usar, no es necesario instalar controladores o software adicionales. Los botones se prueban más de 5,000,000 veces para asegurar una vida útil prolongada. Cable de 1,5 m de largo.

Compatible con Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS / Linux o cualquiera de los últimos sistemas operativos. El paquete incluye: 1 x RM106 RGB con retroiluminación LED con cable, manual del usuario y garantía del fabricante de 18 meses.

Razer DeathAdder V2 - Ratón para juegos con cable y comodidad ergonómica para PC / Mac (interruptores ópticos, sensor óptico Focus+ 20K, cable Speedflex, memoria integrada) Negro

€ 60.98 in stock 43 new from €60.98

13 used from €38.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El optimo diseño ergonómico de su clase: A través de innumerables prototipos y pruebas, nuestros científicos y diseñadores de ergonomía han creado la estructura más cómoda y ligera posible que te permite ofrecer tu optimo juego y durante más tiempo

Switches ópticos para ratón Razer: Cada clic se acciona a la velocidad de la luz, sin desactivación de rebote, así que siempre serás el primero en apretar el gatillo, además los switches duran hasta 70 millones de clics

Sensor óptico Razer Focus+ 20K: Su sensor óptico de 20 000 PPP te asegura de que se registra hasta el movimiento más ínfimo, lo que te proporciona una precisión muy aguda para esos disparos ganadores y maniobras elusivas

Cable Razer Speedflex: Con una optima flexibilidad y un arrastre mínimo para realizar movimientos sin obstáculos, permitiéndote un control fluido en tus partidas

5 perfiles de memoria integrada: Guarda hasta 5 configuraciones de perfiles en la memoria integrada y lleva tus ajustes donde quieras para estar siempre listo para competir con tus controles favoritos

PICTEK Ratón Gaming, Ratón RGB Ergonómico de 8000 dpi (5 Niveles) 8 Botones Programables, 7 Modos de Iluminación RGB Personalizable, Ratones USB para PC, Laptop, MacBook, Negro

1 used from €21.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste Ergonómico y Comodidad Diseñado con un análisis profundo de la mano, como el reposapiés interno, las longitudes típicas de los dedos índice y medio, el dedo anular y el reposapiés y la forma de la palma, PICTEK ratón ergonómico gaming se adapta perfectamente a los jugadores diestros. Ayuda a reducir la fatiga de las manos durante largas sesiones de juego.

Inmersión Total con Retroiluminación RGB con 4 zonas de iluminación, que incluyen rueda de desplazamiento, tira izquierda, tira derecha y logo, PICTEK ratón cable con 7 modos de luz RGB ajustables le permite personalizar la estética de su juego. Sumérgete en tu juego con un ambiente genial.

8 Botones Programables y DPI de 5 Niveles con un software intuitivo y profesional, PICTEK ratón RGB le permite obtener el equilibrio deseado de precisión y precisión al configurar botones programables, customizing DPI, velocidad de sondeo, velocidad de la rueda de desplazamiento, Modos de iluminación RGB y más. (Nota: la función del programa solo está disponible en el sistema Windows).

Aumente Sus Posibilidades de Ganar Construido con un botón de disparo independiente (Triple clic), el ratón gaming permite a los jugadores activar rápidamente la función de disparo constante con solo presionar una vez.

Ratón Gaming Duradero El revestimiento liso le ofrece un agarre cómodo y un control sin esfuerzo. la elegante luz de fondo RGB y la calidad sólida hacen que el ratón sea un arma confiable cuando juegas. Satisface en gran medida las necesidades de juego de los principiantes. READ Los 30 mejores Impresora Laser Color A3 capaces: la mejor revisión sobre Impresora Laser Color A3

PICTEK - Ratón Gaming Programable con Retroiluminado Personalizable Compatible con Windows7/8/10/Xp/Vista, Negro

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 7200 DPI Ratón profesional para juegos Niveles ajustables de 5 ppp de 1200 a 7200 DPI [1200/2400/3500/5500/7200], fácil de llegar al DPI que usted desea

Ratón RGB personalizado PICTEK: color personalizado privado para ti, hasta 16,8 millones de colores para satisfacer tu diferente estado de ánimo, botón separado para cerrar la luz cuando no es necesario.

4 tasas de sondeo disponibles para su elección: 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz, una alta tasa de sondeo puede garantizar un movimiento suave y de alta velocidad. Amplia compatibilidad: es compatible con Windows7/8/10/Xp/Vista (Nota: cuando se utiliza con Mac OS, no admite personalización).

8 botones programables Esta función de edición de macro de ratón para juegos programables, 8 se puede configurar para adaptarse a tus necesidades de juego. Además, el diseño del botón Rapid Fire te da la ventaja que necesitas durante esas intensas batallas de FPS

Ergonómico y cómodo Ratón agradable al tacto diseñado con una estructura simétrica y aerodinámica, que proporciona un cómodo diseño de agarre de garra, uso a largo plazo sin fatiga. la mejor opción para jugadores de juegos de ordenador.

TECKNET Ratón Gaming Inalámbrico 2.4G Ratón Óptico Gaming Mouse Profesional para Gaming, Ratón con Receptor, 8 Botones, 4800DPI, 5 dpi Ajustables con LED

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz: permite una distancia de trabajo de hasta 10 m con poco o ningún retraso o la señal cae, se conecta y se reproduce, no se necesita controlador (Nota: los botones no son programables).

Poderoso sensor óptico de 4800DPI: el sensor óptico avanzado y duradero de 4800 DPI está aquí para hacer que su rendimiento de juego sea legendario. 5 DPI ajustables 800/1200/1600/2400/4800 brindan la flexibilidad para prosperar en el caos de la batalla.

Diseño de 8 botones Premium: cómodo botón de avance / retroceso, el exclusivo botón de disparo permite hacer clic triple en una sola pulsación y te mantiene constantemente actualizado. 20 millones de clics probados.

Diseño ergonómico: la forma ergonómica se adapta perfectamente a su palma, proporcionando la experiencia de juego más cómoda de la historia, haciendo que sus sesiones de juego tomen el mayor tiempo posible.

Ahorro de energía: la función de apagado automático apaga el mouse cuando el receptor Nano-USB no está conectado, o la PC está apagada para proporcionar 12 meses de duración de la batería con solo 2 baterías AA 10/8/7 / Vista / XP. (Nota: los botones laterales no se pueden usar en sistemas Mac o IOS).

VersionTECH. Ratón Gaming con Cable hasta 2400 DPI Ratón Ergonómico Óptico para Juegos con 7 Colores Luz LED 6 Botón Gaming Mouse Wired para PC/Ordenadores Portátil/Mac(Negro)

1 used from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Ergonómico & Estético】A diferencia de los demás,que son de plástico, este ratón gaming está hecho de aceite de goma que es super agradable a la piel. Es más cómodo para manos sudorosas que durante mucho tiempo estan jugando, El diseño de forma ergonómica permite a los jugadores jugar mucho tiempo sin fatiga.

【Ratón Profesional para Gamer】 El efecto del agrietamiento combina con 7 colores que brillan intensamente la luz del LED, destaca la atmósfera del juego; El sonido alegre y agradable que produce clic te hace sentir emocionado y nunca querrás dejar de luchar en los juegos.

【Resolución Alternativa】Conecta y utiliza, sin necesidad de procedimientos adicionales; Cambia rápidamente 4 DPI ajustables: 800-1200-1600-2400; Soporte USB: 2.0 / 3.0.

【Larga Vida del Uso】 Permite unos 5000.000 veces de Clic el botón; 54 pulgadas resistente al desgaste de cable trenzado 1.5m con bucle magnético. Intentamos proporcionar productos confiables con precio razonable. En cuanto a este producto, hemos probado la durabilidad antes de la producción en masa.

【Compatibilidad Amplia】 Soporta Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS / Linux, o el último sistema operativo. Lo que obtentrá: DM1506 ratón gaming con cable con manual de usuario y una garantía de calidad sin preocupación de 12 meses y un servicio de atención al cliente amigable dentro de 24 horas.

Mars Gaming MCP118, Pack Iluminación RGB de Teclado, Ratón y Alfombrilla Gaming, USB Alámbrico, Negro

€ 24.99 in stock 31 new from €24.99

4 used from €20.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de teclado y ratón RGB con alfombrilla gaming. Equipa tu escritorio con todo lo necesario para jugar

Teclado RGB Rainbow con 3 modos de iluminación, control de intensidad y teclas de altura optimizada

Ratón gaming con iluminación RGB Flow y hasta 4000 DPI con cambio de velocidad on-the-fly

Alfombrilla con matriz de tela avanza da y base de caucho natural apta para retoñes ópticos y láser

Compatibilidad de S.O: Windows / Linux / Mac

Subsonic - DBZ Dragon Ball Z - Silla Gaming Ergonomica Respaldo/Asientos Ajustables - Silla De Oficina Gamer para Adultos con Licencia Oficial (Windows 8)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un asiento ultraconfortable y resistente: Espuma de alta densidad, de 8 cms de grosor especialmente diseñada para soportar una sentada prolongada y optimizada para una larga vida de la silla.

Reposabrazos ajustables: Los reposabrazos son totalmente ajustables para adaptarse a todo tipo de cuerpos.

Robusta: Fabricada en poliuretano (ligero y fuerte), la silla de juego está diseñada para resistir el desgaste, mecanismo de elevación de gas para una máxima durabilidad.

Acabado de alta calidad: Su cubierta de poliuretano es muy fácil de limpiar, y está decorada con costuras y un logotipo totalmente bordado.

Ultrapráctico: equipado con 5 ruedas de poliuretano y una función de mecedora, el asiento le dará una verdadera libertad de movimiento tanto para jugar como para trabajar.

Zelotes Ratón Gaming,9200 DPI Ratón para Juegos, 8 Botones para Gamer, PC o MAC

1 used from €13.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ratón de gaming de alta configuración: ajuste de la velocidad de 6 DPI, hasta 9200 ppp (1000, 1600, 2400, 3200, 5500, 9200). Tasa de sondeo: 500 Hz. Los ajustes de PPP y la tasa de sondeo están estrechamente relacionados con el rendimiento del juego, T90 proporciona estabilidad extrema mientras se juega.

8 piezas adicionales de pesos: ofreciéndote pesos adicionales de 8 piezas, puede personalizar tu ratón para que se ajuste a tus necesidades, un juego de ajuste de peso de 8 piezas (2,5 g cada una).

Diseño ergonómico, con 8 pesos incorporadas, se puede ajustar de acuerdo con tu hábito, el diseño ergonómico garantiza un ajuste cómodo que incluye la punta de los dedos y el agarre estilo garra, uso a largo plazo sin cansancio.

7 ciclos de color de respiración, 6 de color único de respiración, 6 de luz constante de un solo color, un total de 13 tipos de modo de luz, la luz de LED se puede apagar si es necesario, mantén presionado el interruptor de modo de luz más de 2 segundos para apagar las luces.

Amplia compatibilidad.Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Vista, ME, 2000, Mac OS y otros OS.Apto para ordenadores PC y portátiles Gamers.

ARCHEER Alfombrilla Gaming, Alfombrilla Ratón XXL Extra Grande Mouse Pad 800 x 300 mm 12 Modos de Iluminación, Base de Goma Antideslizante y Superficie Suave Impermeable para Gamers, PC y Portátil

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran Tamaño Diseño Perfecto 】El tamaño de 31,5 x 11,8 x 0,15 inch, Alfombrilla ratón para juegos es adecuada para tu escritorio perfectamente.Cuando se coloca el ratón, el teclado y el altavoz del ordenador en la alfombrilla de ratón simultáneamente, todavía tiene más que suficiente espacio y puede moverse libremente.

【12 modos de iluminación RGB】 Alfombrillas de ratón RGB tiene un efecto de retroiluminación LED, hay 12 modos de iluminación. Incluye 3 modos dinámicos: rápido, medio, lento. 9 modos de iluminación estática: verde, azul, rosa, rojo, verde claro, amarillo, blanco, rosa pálido, naranja. Viste tu escritorio con 12 efectos de luces vibrantes, que te permiten disfrutar de la diversión traída por las luces mientras trabajas y vives.

【Superficie super suave】Alfombrilla gaming está diseñada con material trenzado de fibra superfina que proporciona la superficie óptima para sensores de juego y menos resistencia que otras almohadillas de ratón, lo que gana tiempos de respuesta óptimos y eleva tu experiencia de juego a un nivel superior.

【Base de goma antideslizante】 Una goma antideslizante se encuentra debajo de la alfombrilla de ratón para garantizar un funcionamiento estable del ratón y maximiza el agarre para evitar el deslizamiento durante tus locos partidos. (Nota: utiliza goma de alta calidad con un ligero olor a goma)

【Funcionamiento con un solo clic】Esta alfombrilla de ratón está alimentada por USB y no requiere controlador. Solo tienes que conectarlo al dispositivo con puerto USB. Hacer clic en un botón de control hace que sea fácil cambiar entre diferentes modos de luz y el brillo incluso se apaga. La mejor opción para jugar juegos para tu tiempo aburrido en casa.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT Ratón Gaming Inalámbrico, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, Ultraligero con 63g, Peso Reducido, 5 Botones Programables, Batería Larga Duración, PC/Mac - Blanco

€ 132.00 in stock 21 new from €132.00

21 used from €103.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho por y para jugadores profesionales: Diseñado con los principales profesionales de deportes electrónicos. Diseñado para ganar; la búsqueda del mayor nivel de rendimiento es nuestro objetivo

Ingeniería ultraligera: Con menos de 63 gramos, con un rediseño minismalista que logra una reducción de peso de casi un 25% en comparación con el ratón inalámbrico PRO estándar

LIGHTSPEED inalámbrico: Con un rendimiento inalámbrico USB de nivel profesional, LIGHTSPEED proporciona una conexión sólida y rápida con una velocidad de transmisión de 1 ms y sin cables

Sensor HERO 25K: Este ratón para gaming Pro cuenta con el sensor HERO para mayor precisión, rendimiento y eficiencia durante el juego. Supera los 400 IPS y ofrece un seguimiento de 25600 DPI

Deslizamiento suave: Los grandes pies de PTFE sin aditivos de este ratón para videojuegos Logitech G ofrecen un deslizamiento suave para una conexión pura y fluida durante el juego

Mars Gaming MM116, Ratón Gaming para PC (3200 DPI, RGB flow, 6 Botones, Ambidiestro), USB, Negro

€ 5.99 in stock 22 new from €4.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Su diseño ergonómico ambidiestro, permite una perfecta manipulación, agarre y rendimiento

Cuenta con un sensor óptico profesional para Gamers de 3200DPI con frecuencia de refresco ultra-rápida, ofrece una precisión extrema y gran ergonomía

Cuenta con cambio de nivel de alta velocidad On-the-Fly de 400/800/1600/3200 DPI para una precisión y control máximo

Capacidad de hasta cinco millones de pulsaciones gracias a sus seis botones gaming profesionales y rueda de scroll de alta velocidad para un rápido movimiento

Ofrece una sistema de iluminación LED en siete colores con una transición de colores sin pausa

Ratón Gaming, iAmotus Ratón Gaming Óptico 7200 DPI Ajustable Gaming Mouse Con Cable y 7 Botón, Ratón Ergonómico Retroiluminación RGB para Windows Vista/ Linux/Mac OS/PC/Computadora Portátil

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Micro Interruptor Mecánico】El motor óptico de precisión de alta velocidad garantiza una respuesta rápida y un funcionamiento suave de este mouse, brindándole una agradable experiencia de usuario. Ofrece el rendimiento extremo requerido por los profesionales del Juego de Competencia Tecnológica. Haga clic y active Inmediatamente cada vez, independientemente de la velocidad de la mano, con la misma sensación. Los botones se prueban más de 5,000,000 veces la vida útil del clic.

【Diseño Unico DPI y 7 Botones】El diseño del mouse 7 botones le brinda una mejor experiencia de juego, 7200 DPI ajustable (configuración predeterminada: 1200/ 2400/ 4800/ 7200). Un ratón versátil para sus juegos, su oficina, su entretenimiento en el hogar o sus diseños. Satisfaga las necesidades de diferentes usuarios.

【Diseño Ergonómico】iAmotus ratón con estructura asimétrica diseño, velocidad de transferencia rápida, no fácil de romper, uso a largo plazo sin fatiga. Resistente a las huellas dactilares y al sudor que al mismo tiempo puede mantener su agarre firmemente durante el juego. Es una mejor opción para los jugadores de computadora.

【Compatibilidad Ultra Fuerte】 Trabaja con Windows 7/8/10 / XP, Vista, Linux y Mac OS. Plug y play puerto USB para una experiencia de juego perfecta.

【Confiable y Duradero】iAmotus con materiales ABS de alta calidad y de cable trenzado, velocidad de transferencia rápida, no fácil de romper garantizan la confiabilidad funcional del mouse. En iAmotus, no solo ofrecemos productos de alta calidad. READ Los 30 mejores Micro Sd 1Tb capaces: la mejor revisión sobre Micro Sd 1Tb

Logitech G305 LIGHTSPEED Ratón Gaming Inalámbrico, Captor HERO 12K, 12,000 DPI, Ultra-ligero, Batería de 250h, 6 Botones Programables, Memoría Integrada, PC/Mac - Negro

€ 39.89 in stock 22 new from €39.89

31 used from €34.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor HERO: El sensor HERO de próxima generación ofrece hasta 10 veces más eficiencia energética que las generaciones anteriores. Este sensor óptico es capaz de una precisión y capacidad de respuesta excepcionales con una precisión de 400 ips y una sensibilidad de hasta 12.000 DPI.

Tecnología Inalámbrica LIGHTSPEED: La latencia hace la diferencia, LIGHTSPEED es una solución inalámbrica de calidad profesional que ofrece un rendimiento similar al de la tecnología con cable

Duración de Pilas Extralarga: El sensor HERO y la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED ofrecen una eficiencia extrema, permite hasta 250 horas de uso con una sola pila AA

Ultra-Ligero: En Logitech G, un ratón inalámbrico para gaming no tiene que ser pesado. G305 es muy ligero, apenas pesa 99 gramos con su diseño mecánico ligero y al uso ultra eficiente de la pila

Juega en Cualquier Lugar: El diseño ligero, compacto y duradero, y el almacenamiento integrado para el nano receptor USB hacen de G305 un gran compañero de viaje

Logitech G402 Hyperion Fury Ratón Gaming con Cable, Seguimento Óptico 4,000 DPI, Peso Reducido, 8 Botones Programables, PC/Mac - Negro

€ 29.95 in stock 19 new from €55.00

1 used from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Ciencia de Motor Fusion: Motor Fusion integrado en el ratón gaming alámbrico que ofrece una mayor velocidad de seguimiento

8 Botones Programables: Tiene 8 botones programables para configurar las acciones durante el gaming con ordenador, Mac o portátil

Cambio de DPI sobre la Marcha: Incluye 4 valores de DPI ajustable para precisión extrema o para maniobras vertiginosas

Velocidad de Repuesta Rápida: Una velocidad de respuesta de 1 ms ofrece la seguridad de que cada uno de los movimientos se comunica a través de este ratón con cable USB

Ligerísimo: Este ratón inalámbrico para gaming G402 Hyperion Fury está hecho con materiales ultraligeros y tiene pies de baja fricción para poder jugar a toda velocidad

TOPELEK Ratón Gaming Inalámbrico Clic Silencioso 7 Botones USB portátil PC 2.4G óptico inalámbrico 2400 DPI 5 Niveles de ajuste con receptor nano para Windows Mac MacBook Linux-Ultra Ahorro de Energía

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Silencioso y Duradero Clic】 Silencioso y confiable. Los clic de los botones izquierdo y derecho liberan tu preocupación por molestar a los demás y mantenerte enfocado, perfecto para eventos públicos como biblioteca, oficina, sala de estar, cafeterías, etc. También pasaron 5.000.000 de pulsaciones de tecla y funcionan bien. ❤Garantía de por vida❤

【Varias Etapas Modos de Ahorro de Energía】 Función de suspensión automática: el ratón inalámbrico gamer estará en modo de suspensión si se usa el nodo después de 8 minutos para ahorrar energía, luego simplemente presione cualquier botón una vez para activarlo. También el botón adicional ON☀ / ON / OFF en la parte inferior se puede utilizar para controlar con tres opciones: encendido / apagado / luces LED encendidas.

【Diseño ergonómico y LED Interruptor】 El diseño perfecto contorno ergonómico te trae sensaciones cómodas, incluso después de largas horas usando. También la luz azul LED puede ser conmutada ON☀ /OFF mediante el botón del interruptor en la parte inferior que puede traer tanto del juego y la oficina sentimiento.

【Transmisión 2.4G y de 5 DPI Ajustable】¡Plug and Play! No necesita ningún controlador. Niveles de 5 DPI (2400, 2000, 1600, 1200, 800) para cambiar la velocidad de movimiento libremente y satisfacer las necesidades tanto de juegos como de oficina. Una transmisión más segura y precisa con alcance inalámbrico alcanza hasta 15 m / 50 pies sin interferencias.

【Sistemas compatibles】 Compatible con la mayoría de los sistemas, incluyendo Windows 7/8/10 / XP, Vista 7/8, Mac y Linux. Ajuste para Notebook, PC, ordenador portátil, ordenador, Macbook y otro dispositivo. (Nota, botones laterales que no son válidos en Mac OS)

Glorious PC Gaming Race Model O Ratón de Gaming - Blanco

€ 66.00 in stock 10 new from €59.90

2 used from €54.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Ratón de juego de torneo preciso con diseño ergonómico y superficie de nido de abeja

✔️ Sensor óptico PWM 3360 de alta precisión con 12,000 DPI

✔️ Velocidad de sondeo de 1.000 hercios y tiempo de respuesta de un milisegundo

✔️ Adecuado para aceleraciones hasta 50G

✔️ Pies de mouse súper resbaladizos y cable altamente flexible

BLADE HAWKS Alfombrilla Gaming, 800 x 300 x4.0 mm Extra Grande Alfombrilla Raton RGB para Juego, Base de Goma Antideslizante y Superficie Suave Resistente al Agua para Gamers, PC y Portátil

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

1 used from €17.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐【9 Modo RGB Luces】⭐:Disfruta el Entretenimiento de su juego con esta alfombrilla ratón RGB. Usted puede elejer el color como quieran desde Rojo, Amarillo,Verde, púrpura y Azul ect. Solo manejar con un batón. Es conveninte para su uso en cualquier momento.

⭐【Fácil de usar】⭐: La alfombrilla de ratón RGB funciona con USB, por lo que no necesita descargar ningún controlador, ¡enchufar y usar! El botón de control táctil de este mouse pad ha sido probado 80000 veces clik. Dura larga tiempo de usar.

⭐【Tamaño extra grande】⭐: Medido 80 x 30 x 0.4 cm, esta alfombrilla de ratón XXL puede adaptarse perfectamente a su teclado y ratón de cualquier tamaño, y también hay espacio amplio para periféricos como teléfonos, tabletas, etc.

⭐【Superficie impermeable suave】⭐: Recubrimiento impermeable para evitar daños accidentales al líquido derramado. Cuando el líquido salpica el tapete, forma gotas de agua y se desliza hacia abajo. Es fácil de limpiar y no demora tu trabajo o juego.

⭐【Base de goma antideslizante】⭐: El fondo de goma engrosada permite que esta alfombrilla de ratón gigante permanezca en su lugar sin deslizarse al azar. El respaldo grueso también hace que la alfombrilla del ratón quede más plana sin un golpe irregular.

PICTEK Ratón Gaming RGB Alámbrico USB, Esports PMW3327 con 10 Botones Programables, Negro

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ Retroiluminación RGB Personalizable ◀ 16, 8 millones de colores de crominancia personalizable, 7 modos de iluminación ajustable RGB, iluminación ajustable y velocidad de brillo. Este mouse RGB Gamer te da más opciones de apariencia. También puede apagarlo presionando el botón de luz durante 3 segundos.

▶ Sensor Gaming PMW3327 ◀ Puede ajustar libremente la sensibilidad y el tiempo de respuesta. Gracias al sensor de alto rendimiento PMW3327, el mouse Gamer alcanza una sensibilidad de hasta 12000 DPI y un ultrapolling de 1000 Hz. 4 veces más rápido que los demás y más preciso, sin demora, sin salto de cuadro.

▶ Botón de Francotirador & Botón de Disparo ◀ El botón de francotirador puede devolver el DPI a 200 en un abrir y cerrar de ojos, ayudándote a determinar la ubicación del enemigo. El botón de disparo (un clic = triple clic) le permite activar rápidamente la función de disparo constante. Con el software PICTEK, puede personalizar libremente los 10 botones según sus necesidades. ¡Hazte más formidable en los juegos de FPS!

▶ Pesas Desmontables & Diseño Humanizado ◀ Este mouse para juegos viene con 8*2.4g pesas desmontables para satisfacer las diferentes necesidades de agarre. La superficie de acabado mate antideslizante, el mollete de goma, la posición cóncava del dedo, todo apunta a una comodidad de la mano mejorada en un 25%, reduciendo en gran medida la fatiga de la muñeca durante el uso prolongado.

❤ Calidad y Soporte de Marca Probado ❤ 30 millones de pruebas de mecanografía garantizan millones de clics sin mal funcionamiento. Además, si tiene alguna pregunta durante el uso, contáctenos a tiempo. Creemos que una buena comunicación resolverá todos los problemas.

Raton Gaming Raton Ordenador RGB - Ratón Gaming Mouse Gaming Gaming Mouse Raton Gamer USB 7 Botones Programables 6 Niveles a 8000 dpi Ratones Gaming Compatible con PC Windows 7/8/10/xp Linux (Negro)

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ergonómico antifatiga y antideslizante】 Diseño ergonómico único, ofrece el máximo descanso para los dedos, también ofrece un apoyo total para los dedos y la palma. El tamaño de diseño especial se adapta bien a manos promedio a grandes. Los orificios de panal hacen que el mouse sea liviano y transpirable cuando se mueve. ¡Todo esto crea un control increíble sin esfuerzo y reduce la fatiga de la mano y la muñeca para un uso cómodo durante todo el día!

【Precisión y libre en sus manos】 El IC de alta precisión de micrones brinda una precisión milimétrica, lo que le permite moverse libremente y sin problemas. ¡6 niveles de DPI ajustables de 800 a 8000 para cambiar fácilmente entre el uso diario y los juegos intensos! Cada nivel de DPI tiene su color de luz único para recordar fácilmente su DPI favorito. El cable suave y ligero de 1.6M permite que el mouse se mueva libremente sin restricciones, ¡pero una sensación de uso inalámbrico sin arrastre!

【Magníficos 7 modos de luz RGB】 7 modos de luz de fondo de respiración ajustables, también brillo y velocidad de brillo personalizables, ¡hacen que el mouse parezca una hermosa criatura viviente o una acogedora luz nocturna! ¡Se adapta bien a varias ocasiones de uso diario y es magnífico para brindar más diversión a sus juegos! También existe el modo de apagado de la luz si no desea que haya luz al dormir. La luz RGB es suave y no deslumbrante para proteger sus ojos y los de los niños.

【7 botones programables】 Los 7 botones programables con nuestro controlador de macro. Esto le permite obtener los niveles deseados de todas las funciones principales, como personalizar DPI, velocidad de sondeo, velocidad de la rueda de desplazamiento, modos de luz RGB y más. ¡El mouse será más inteligente para satisfacer más demandas de juegos como un excelente mouse para juegos para FPS battle / MOBA / RTS! (Nota: La función de programa solo está disponible en el sistema Windows).

【Amplia compatibilidad y usos múltiples】 Compatible con todas las principales marcas y sistemas de computadoras o portátiles, como Windows 98/2000/ME/NT/XP/VISTA/7/8/10/11/MAC OS. Opción óptima para el trabajo o los juegos, también un gran regalo para los entusiastas de los juegos. Todos los botones programables con Windows, Linux. el mouse funciona bien como un mouse diario en MAC OS sin función de programación. Garantía de 12 meses y respuesta rápida a cualquier pregunta en 24 horas.

Rii RK900+ Teclado Gaming con sensibilidad mecánica Completo,Combo de Teclado y ratón con Cable,Diseño Gaming Multicolor retroiluminado,Especial para Gamers.

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colores múltiples mezclados: Rojo, azul, púrpura y verde. Teclado de perfil bajo especial para juegos y trabajo. Nota: La retroiluminación es posible que no sea compatible con MacOS,Qwerty español

Teclado con tacto mecánico profesional. Con gran sensibilidad a la pulsación de teclas parecidas a las de un mecánico tradicional. Medidas: Teclado 48 x 22 x 32 cm. Ratón: 5 x 7 x 4 cm.

Compatible con Windows 7/8/10/Vista/XP, PC, Portátil, Android TV Box, HTPC, Smart TV, MacOS, iOS, Raspberry Pi.

La sensibilidad del ratón es hasta los 2400 DPI ajustable en cuatro modos: 1000-1600-2000-2400 DPI. Tanto el ratón como el teclado están grabados con láser para una mayor duración. Disponen de teclas multimedia dedicadas.

Modo ahorro energético: Si en 10 minutos no se acciona ninguna tecla o botón, entra en modo suspensión apagando las luces. Se reactiva pulsando cualquier tecla. READ Los 30 mejores Ipad Air Funda capaces: la mejor revisión sobre Ipad Air Funda

Logitech G703 LIGHTSPEED Ratón Gaming Inalámbrico, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, Pesos Ajustables, 6 Botones Programables, Memoría Integrada, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac - Negro

€ 63.68 in stock 19 new from €63.68

12 used from €47.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Captor HERO 25K: Nuestro sensor más sofisticado, con seguimiento 1:1, 400+ IPS y una sensibilidad máxima de 100-25.600 DPI

Tecnología Inalámbrica LIGHTSPEED: La latencia hace la diferencia, LIGHTSPEED es una solución inalámbrica de calidad profesional que ofrece un rendimiento similar al de la tecnología con cable

Carga Inalámbrica POWERPLAY: No vuelvas a preocuparte por la duración de la batería. Añade el sistema inalámbrico de carga POWERPLAY para tener el G703 y otros dispositivos compatibles cargados

Comodidad y Calidad: G703 combina confort, durabilidad y desempeño supremos con un diseño confortable y recubrimiento lateral de goma para control

Listos para Accionarse: El sofisticado sistema de tensión de botones con resortes metálicos mantiene los botones izquierdo y derecho primarios listos para accionarse con menos esfuerzo

QueenDer Ratón Gaming, Ratones Gaming Profesional con Cable USB Gaming Mouse Óptico, 4 dpi Adjustables y 7 Botón Compatible con Windows 7, 8, 10, XP, Vista, ME, 2000 y Mac OS - Negro

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ratón óptico para juegos 7D】 QueenDer está equipado con el sensor preciso disponible en el mercado. El monitoreo en muchas superficies diferentes es uniforme y libre de errores. Se agregaron 40 g adicionales de peso para optimizar el rendimiento del juego. Aceleración 15G, velocidad de seguimiento 37 IPS, tasa de actualización 3200 FPS y tasa de sondeo 500Hz.

【Diseño ergonómico】 La curva natural encaja perfectamente en la palma de su mano, mientras que la parte inferior deslizante proporciona un control flexible. El diseño ergonómico y el acabado mate suave brindan una experiencia increíble y garantizan un ajuste cómodo entre el dedo y el mango.

【Alta precisión 3200 DPI】 Con 4 niveles de DPI ajustable (3200, 2400, 1600, 1000), la velocidad del mouse se puede cambiar libremente. Tasa de interrogación de 500Hz. Ya sea que juegue o trabaje, el DPI ajustable puede satisfacer sus necesidades.

【Iluminación LED Magic Light】 Modo de ahorro de energía de múltiples niveles, menor consumo de energía. Proporciona 7 efectos de iluminación LED (iluminación continua, respiración, parpadeo, cambio de color), con efectos visuales de colores.

【Compatible y posventa】 Plug and play, no requiere controlador. Ampliamente compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Vista, Mac, etc. Reina El ratón del juego ha sido cuidadosamente diseñado y construido para durar mucho tiempo.

Trust Gaming GXT 138 X-Ray - Ratón Gaming Iluminado RGB con 10 Botones programables, Negro

€ 32.77 in stock 33 new from €32.69

4 used from €11.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 botones programables

Iluminación RGB personalizable

Software avanzado para programar botones y macros

Almohadillas de deslizamiento suaves con baja fricción

Rii RK108 Packs de Teclado y Ratón Gaming, Combo de Teclado y Ratón Avanzado Silencioso Tamaño Completo con USB Cable para Computadora Portátil, PC, QWERTY Español

1 used from €13.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experiencia de uso cómoda: Su diseño ergonómico no cansa la mano; La sensación mecánica profesional te da una experiencia de uso genial tanto para trabajar como para jugar.

Durabilidad mejorada: Las teclas del teclado tienen una vida útil de 5 millones de clics. La vida útil de las teclas del ratón es de 3 millones de clics, además de 4 modos DPI (1200/1600/2400/3200 DPI), diseños grabados con láser que garantizan la máxima durabilidad, ergonómico y antideslizante

Fácil de instalar y compatibilidad con todos los sistemas. No se necesita controladores (Plug & Play). Compatible con Windows10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Ordenador Portátil, Google Android TV Box, HTPC, IPTV, Smart TV, Mac IOS, Raspberry Pi en todas sus versiones, etc.

Compre con 100% de confianza: Tienes garantía total de devolución del dinero de 30 días por CUALQUIER MOTIVO, además, de una GARANTÍA de 12 meses por problemas de calidad,ñ. Mantenemos un equipo profesional de atención al cliente. Todo esto te asegura una compra garantizada. Si tienes cualquier pregunta te agradecemos que nos contactes.

havit Ratón Gaming 7 Botones Mouse Gaming programables Iluminación RGB [800-1600-2400-4800] para Windows7/8/10/Xp/Vista/Linux(MS733)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【7 modos de retroiluminación RGB únicos】Hasta 7 efectos de iluminación RGB predeterminados con iluminación lateral única en el borde del mouse. Se pueden ajustar diferentes modos de iluminación y las luces se pueden apagar mediante los botones de selección LED.

【Se pueden ajustar 6 modos】800-1600-2400-3200-4000-4800, tasa de sondeo de hasta 1000Hz (125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz), que proporciona un rango de sensibilidad perfecto y un control suave del cursor

【7 Los botones programables incluyen el botón de disparo】 La configuración de macros y el color del indicador se pueden personalizar a través del controlador, configure los botones para realizar acciones particulares en sus juegos. Por favor, siga adelante para descargar el controlador de nuestro sitio web oficial [http://www.havit.hk/downloads/].

【Apretones cómodos】 El diseño ergonómico y la superficie agradable para la piel ofrecen agarres cómodos y una mejor experiencia de juego, y pueden ayudar a reducir la fatiga de las manos.

【Compatibilidad amplia】 Compatible con el sistema Windows 2000 / ME / XP / 7/8/10 / Vista para uso programable, Linux para uso habitual (NOTA: la función programable No es compatible con Mac y Linux)

Logitech G403 LIGHTSPEED Ratón Gaming Inalámbrico, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, Pesos Ajustables, 6 Botones Programables, Memoría Integrada, Compatible con PC/Mac - Negro

€ 49.95 in stock 31 new from €49.95

10 used from €34.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor HERO 25K: Sensor para gaming de próxima generación con seguimiento 1:1, más de 400 ips y una sensibilidad máxima de 100-25.600 DPI. Sin suavizado, aceleración ni filtros.

RGB LIGHTSYNC: La iluminación RGB de espectro completo determinada por el juego responde a la acción de juego, al audio y al color de la pantalla y se sincroniza con los dispositivos y accesorios G

Comodidad Y Calidad Supremas: G403 es ligero, con un diseño cómodo, para amoldarse a tu mano y con recubrimiento de goma para mayor control

G HUB: Configura seis botones programables para simplificar tus acciones de juego. El cambio instantáneo de DPI te permite programar y alternar entre cinco ajustes de sensibilidad (de 100 a 25.600 DPI).

Rendimiento de Gaming Avanzado: Con un tiempo de respuesta de 1 ms, G403 es hasta 8 veces más rápido que los ratones estándar no diseñados específicamente para gaming

TENMOS T85 Raton Inalambrico Gaming,2.4G USB LED Recargable Inalámbrico silencioso óptico, Sleep Automático, Mango Ergonómico, 3 dpi Ajustable, 6 Botones para Mac/PC/Portatil/Ordenador (Negro Mate)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recargable: Batería recargable incorporada con cable de carga. No es necesario cambiar las baterías. Es ampliamente compatible con la computadora portátil / computadora que con puerto USB, es compatible con Windows XP, Windows Vista, Win7 / 8,10, sistema Mac OS.

Silent Click: Diseño especial sin sonido para los botones derecho e izquierdo, lo ayuda a crear un ambiente tranquilo sin molestar a los demás.

Auto Dormir y Súper Ahorro de Energía: El mouse se mantendrá automáticamente en reposo y la luz LED apagada por más de 8 minutos de inactividad, pasará al modo de ahorro de energía para ahorrar energía. Puede hacer clic en cualquier botón para activarlo.

Característica de luz LED: 7 colores de LED suaves cambian alternativamente, no pueden configurarse en un color específico o apagarse.

Rastreo estable y preciso: Ratón inalámbrico de 2.4GHz, hasta 10 metros de transmisión ultra larga distancia y transmisión inalámbrica estable. 1200/1600/2400 interruptor sin CPI para satisfacer sus necesidades con alta precisión. Cuanto mayor sea el CPI, más rápido se moverá el cursor en la pantalla.

