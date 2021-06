Inicio » Top News Los 30 mejores Cañon Confeti Boda capaces: la mejor revisión sobre Cañon Confeti Boda Top News Los 30 mejores Cañon Confeti Boda capaces: la mejor revisión sobre Cañon Confeti Boda 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Relaxdays Cañón Confeti Mariposa, 6-8 m de Altura, Bodas y Aniversarios, Papel-Cartón, 40 cm, Blanco € 7.99 in stock 3 new from €7.00

Amazon.es Features Sensacional: cañón confeti de 40 cm para ambientes románticos como bodas o aniversarios

Espectacular: efecto sorpresa con este cañón de confeti que alcanza entre 6 y 8 metros de altura

Material: cañón con confeti de papel color blanco y con forma de mariposa, difícilmente inflamable

Protección: cañón con red de seguridad; se dispara por medio de un mecanismo giratorio

Atención: no es un juguete ni un artículo de pirotecnia; no apto para menores de 12 años

Relaxdays Cañón, Alcance entre 6-8 m, Decoración para bodas, Lanzador confeti, Dorado, 40 cm, color (10020853) € 4.99

€ 4.34 in stock 2 new from €4.34

Amazon.es Features Una auténtica sensación: tubo de 40 cm para lanzar confeti; pásatelo genial durante la siguiente boda, fiesta de cumpleaños o nochevieja; lluvia de pétalos dorados

Hasta la cima: el cañón para fiesta tiene un alcance entre 6-8 metros; accesorio para cumpleaños, carnavales o cualquier tipo de celebración; olvídate del aburrimiento

Material: el lanzador de confeti emplea confeti metalizado de alta calidad y difícil de inflamar (ningún papel); efecto brillante y llamativo

Red de seguridad: incluye una red protectora para mayor seguridad; fácil de usar gracias a un mecanismo giratorio y manual

Seguridad: no se trata de un juguete, fuego artificial o artículo de pirotecnia; no apto para niños menores de doce años; evitar el contacto con líquidos (posible decoloración) READ Reunión de la Comisión Marroquí para el Reconocimiento de la Vacuna Astrogénica

Relaxdays Pack de 10 Cañones de Confeti Pétalos de Rosa para Bodas y Aniversarios, hasta 8 m de Altura, Blanco, 40 cm € 34.90 in stock 1 new from €34.90 Consultar precio en Amazon

Alcanza una altura impresionante: El cañón de confeti alcanza una altura de entre 6-8 metros - Decoración perfecta para acontecimientos con un toque romántico

Material: El cañón contiene confeti de poliéster de alta calidad, que no se quema fácilmente (no de papel) - Lluvia de pétalos de rosa blancos

Red de seguridad: El cañón de confeti cuenta con una red de seguridad adicional para asegurar la protección del producto - Muy fácil de manejar, el confeti se libera con un simple giro de mano

Seguridad: No se trata de un juguete, ni de fuegos artificiales - No apto para niños menores de 12 años - Evitar el contacto del confeti con sustancias líquidas (se puede decolorar)

10 cañones de confeti de 40 cm, todos los colores, para fiestas, bodas, cumpleaños, etc. € 22.80 in stock 2 new from €22.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 unidades de confeti de 40 cm de largo en varios colores a elegir

Aire comprimido hasta 9 metros en el aire, sin combustibles solo aire comprimido

Simplemente gira a la izquierda y

Ideal para: Carnaval, bodas, cumpleaños, fiestas, eventos, etc.

!! ¡Prepárate para otras decoraciones, placas de coche, lazos de "joyas de coche" y ahorre dinero. !

Relaxdays 5 x Party Popper Mariposa, 6-8 m de Altura de Efectos, Bodas & Compromiso, Papel Confeti, Confeti cañón 40 cm, Color Blanco € 25.00 in stock 1 new from €25.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Auténtico goloso: 5 x Party Popper 40 cm para romántico ambiente en Verlobung o bodas.

Espectacular - Efecto sorpresa óptimo con el cañón de fiesta gracias a una altura de disparo de 6 a 8 m.

Material: confeti de papel ignífugo con diseño de mariposas blancas.

Protección: red de seguridad del castillo para mayor seguridad al disparar mediante mecanismo giratorio.

Indicaciones: no es un juguete, no es un fuego. No apto para niños menores de 12 años.

Relaxdays – Conjunto de 10 cañones de Confeti, cañón Confeti para Bodas y cumpleaños, Efecto Altura de 6 a 8 Metro, Dorado metálico € 30.00 in stock 2 new from €30.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de 10 cañones de confeti: Los cañones de confeti de color dorado son de lo mejor - Anime la atmósfera del próximo matrimonio, cumpleaños o fiesta de año nuevo

Material: Papel metálico de alta calidad (No es papel)

Gran efecto de altura: El cañón de confeti tiene un campo de tiro de 6 a 8 metros

Red de seguridad: La red de seguridad incorporada proporciona seguridad adicional al producto

No son juguetes, juegos artificiales, ni pirotecnia - Es un regalo y elemento decorativo ideal para matrimonios

Arcoiris - Conjunto de 12 cañones de Confeti, cañón Confeti para Bodas y cumpleaños, Efecto Altura de 6 a 8 Metro, 80 x 5 x 5 cm (Amor Globo, 40cm x 12) € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una auténtica sensación: tubo de 40 cm con una caja 12 tubos para lanzar confeti colorido; anima la próxima boda, fiesta de cumpleaños o de nochevieja con una fiesta de confeti multi-color

Altura sorprendente: el cañón alcanza una altura entre seis y ocho metros; accesorio para fiestas de cumpleaños, carnavales o celebraciones de otro tipo

Material: plástico metalizado, difícil de inflamar; efecto brillante y llamativo

Red de seguridad: incluye una red protectora para mayor seguridad; fácil de usar gracias a un mecanismo giratorio

Seguridad: no es ningún juguete, fuego artificial o artículo de pirotecnia; no apto para menores de 12 años; no entrar en contacto con líquidos

Relaxdays 10 x Party Popper Mariposa, 6-8 m de Altura de Efectos, Bodas & Compromiso, Papel Confeti, Confeti cañón 40 cm, Color Blanco € 40.00 in stock 1 new from €40.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Auténtico goloso: 10 x Party Popper 40 cm para romántico ambiente en Verlobung o bodas.

Espectacular - Efecto sorpresa óptimo con el cañón de fiesta gracias a una altura de disparo de 6 a 8 m.

Material: confeti de papel ignífugo con diseño de mariposas blancas.

Protección: red de seguridad del castillo para mayor seguridad al disparar mediante mecanismo giratorio.

Indicaciones: no es un juguete, no es un fuego. No apto para niños menores de 12 años.

DISOK Lote 20 Cañones de Pétalos Boda 40 Cm Ideal para Decorar Fiestas y Bodas - Lanza pétalos para Bodas Baratos Ofertas Lotes Amazon € 36.89 in stock 1 new from €36.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOTE DE 20 Cañones Petalos Flores Boda - Ideal para alegrar y sorprender a los invitados de cualquier fiesta, boda o evento

Contiene pétalos de papel en color rojo con serpentinas

Ideal para Bodas! 40 CM

En Stock Entrega Inmediata en 24-48 Horas!

Visita nuestro escaparate DetallesBBC en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

Relaxdays – Conjunto de 10 cañones de Confeti, cañón Confeti para Bodas y cumpleaños, Efecto Altura de 6 a 8 Metro, Multicolor metálico € 29.00 in stock 2 new from €29.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de 10 cañones de confeti: Los cañones de confeti multicolor son de lo mejor - Anime la atmósfera del próximo matrimonio, cumpleaños o fiesta de año nuevo

Material: Papel metálico de alta calidad (No es papel)

Gran efecto de altura: El cañón de confeti tiene un campo de tiro de 6 a 8 metros

Red de seguridad: La red de seguridad incorporada proporciona seguridad adicional al producto

No son juguetes, juegos artificiales, ni pirotecnia - Es un regalo y elemento decorativo ideal para matrimonios

Partyjoker 10 cañones de confeti para bodas con pétalos de rosa, 60 cm, golpe extra fuerte, alcance de 6-8 metros € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un accesorio: el disparador de confeti es un gran humor que hace que tanto grandes como pequeños.

Gran fuerza de vuelo: basta con un giro en la fiesta Popper y los confeti de pétalos de rosa se catapulta hasta 6 – 8 metros en el aire, para que vuelvan a caer del cielo.

Fácil de usar: el cañón de confeti con pétalos de rosa funciona con aire comprimido puro y es extra fuerte como en un verdadero fuego artificial.

Aplicable en cualquier lugar: el confeti de boda se puede usar en cualquier lugar, ya sea en bodas, oficinas locales, iglesia, compromisos, celebraciones, eventos o el día de San Valentín.

Contenido del envío: 10 cañones de confeti con rosas de confeti ligeras y brillantes que brillan en la luz.

Cañón Confeti Manual (Azul claro, 30 cm) | 24/48H laborables | #DeLosBuenos € 4.95 in stock 1 new from €4.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cañón de confeti para bodas, cumpleaños, fiestas y celebraciones en general.

Cañones de confeti profesionales con material ignífugo (certificado CE). Confeti rectangular de papel o metalizado de 2 x 5 cm.

El tubo de confeti se acciona manualmente girando la parte inferior, sin necesidad de ninguna máquina.

Lanzador de confeti con una distancia de disparo de 8-9 metros (cañones de 80 cm); 6 a 7 metros (50 cm); 4 a 5 metros (30 cm).

Crea un efecto profesional con nuestros cañones de confeti (*200 gr de confeti / cañón de 80 cm).

Relaxdays Pack de 10 Cañones Confeti para Bodas, Dorado y Plateado, 6-8 m de Alcance, 40 cm € 35.00 in stock 2 new from €35.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 10 cañones de confeti: tubo de 40 cm para lanzar confeti dorado y plateado; pásatelo genial durante la siguiente boda, fiesta de cumpleaños o Nochevieja

Material: el lanzador de confeti emplea confeti metalizado de alta calidad y difícil de inflamar (ningún papel); efecto brillante y llamativo

Hasta la cima: el cañón para fiesta tiene un alcance entre 6-8 metros

Red de seguridad: incluye una red protectora para mayor seguridad

No se trata de un juguete, fuego artificial o artículo de pirotecnia READ Barcelona 1-3 Real Madrid - Actualidad deportiva

Disfrazjaiak Pack 12 cañones confetti 30 cm € 14.37 in stock 1 new from €14.37 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1 Color Multi Is Adult Product Size 30

Guirca- Cañón confetti aire comprimido, Color blanco, Talla única (6927.0) € 6.50 in stock 8 new from €2.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cañón Confeti blanco aire comprimido 50 cm

Apunta hacia arriba y desenroscar la base para hacerlo explotar

Este accesorio es ideal para bodas

Unishop Cañon Confeti de 40 cm Juego de 2 Tupos de Confeti Lanzadores para Carnaval Cumpleaños o Bodas (Corazón Oro rosa) € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensacional: ambiente inigualable en fiestas de carnaval o cumpleaños con el cañón confeti de 40 cm

Espectacular: efecto sorpresa con este cañón de confeti que alcanza entre 6 y 8 metros de altura

Material: cañón con confeti de papel difícilmente inflamable

Ideal: Ideal para cumpleaños, carnaval, Nochevieja, Valentín etc. Fácil de usar gracias a un mecanismo giratorio y manual

Atención: no es un juguete ni un artículo de pirotecnia; no apto para menores de 12 años

com-four® 6X Juego de disparadores de Fiesta Gigante XXL de 38 cm, cañón de Confeti para Girar para Nochevieja, Fiestas, cumpleaños, con Efecto de 5 m de Altura (06 Piezas - 38cm Multicolor) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features KONFETTI KANON: Party Popper Set para hermosos momentos de fiesta, adecuado para diversas ocasiones, como Nochevieja, cumpleaños, bodas, festivales y más.

MECÁNICA SIMPLE: Simplemente gire el extremo inferior y el confeti se disparará a través del aire comprimido. ¡Sin fuegos artificiales, sin pirotecnia!

ALTURA DE EFECTO GRANDE: Las rayas de confeti de colores tienen un alcance de disparo de hasta 5 metros y son una hermosa decoración.

MOOD BANGER: el creador de humor para carnavales, celebraciones, aniversarios o cumpleaños: ¡el popper de fiesta se puede usar en cualquier lugar!

ALCANCE DE LA ENTREGA: 6x poppers de fiesta // Material: plástico, metal, cartón // Dimensiones: Ø 5 cm x 38 cm // Colores de confeti: colorido

Relaxdays Pack de 5 Cañones de Confeti Pétalos de Rosa para Bodas y Aniversarios, hasta 8 m de Altura, Blanco, 40 cm € 28.90 in stock 1 new from €28.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una verdadera explosión: Pack de 5 cañones de confeti de 40 cm con pétalos de rosa - Para animar el ambiente en bodas o aniversarios - Lluvia de confeti blanco

Alcanza una altura impresionante: El cañón de confeti alcanza una altura de entre 6-8 metros - Decoración perfecta para acontecimientos con un toque romántico

Material: El cañón contiene confeti de poliéster de alta calidad, que no se quema fácilmente (no de papel) - Lluvia de pétalos de rosa blancos

Red de seguridad: El cañón de confeti cuenta con una red de seguridad adicional para asegurar la protección del producto - Muy fácil de manejar, el confeti se libera con un simple giro de mano

Seguridad: No se trata de un juguete, ni de fuegos artificiales - No apto para niños menores de 12 años - Evitar el contacto del confeti con sustancias líquidas (se puede decolorar)

Relaxdays – Conjunto de 5 cañones de Confeti, cañón Confeti para Bodas y cumpleaños, Efecto Altura de 6 a 8 Metro, Dorado metálico € 20.00 in stock 3 new from €20.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de 5 cañones de confeti: Los cañones de confeti de color dorado son de lo mejor - Anime la atmósfera del próximo matrimonio, cumpleaños o fiesta de año nuevo

Material: Papel metálico de alta calidad (No es papel)

Gran efecto de altura: El cañón de confeti tiene un campo de tiro de 6 a 8 metros

Red de seguridad: La red de seguridad incorporada proporciona seguridad adicional al producto

No son juguetes, juegos artificiales, ni pirotecnia - Es un regalo y elemento decorativo ideal para matrimonios

Relaxdays Cañón, Corazones rojos, 80 cm, Distancia de 6-8 m, Artículos de fiesta, Lanzador confeti, Rojo, color (10020858) € 23.90 in stock 1 new from €23.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una auténtica sensación: cañón para lanzar corazones de confeti de 80 cm; garantiza la diversión en la próxima boda, cumpleaños o fiesta de nochevieja

Material: confeti de láminas metálicas de alta calidad y de difícil inflamación (sin papel)

No importa la distancia: el lanzador de confeti tiene un alcance entre seis y ocho metros; regalo ideal para bodas

Red de seguridad: dispone de una red para mayor seguridad

No se trata de un juguete, fuego artificial o artículo de pirotecnia

Kesote Multicolor Confeti de Papel de Forma Redonda 10000 Piezas de Decoración Confeti de 4 Colores para Boda, Cumpleaños, Fiesta … € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features Part Number EUKST060 Color multicolor Is Adult Product

Relaxdays 5 x Party Popper con Corazones, 6-8 m de Altura de Efectos, Bodas & Verlobung, Papel Confeti, Confeti cañón 40 cm, Color Blanco € 20.00 in stock 1 new from €20.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Auténtico goloso: 5 x Party Popper 40 cm proporciona un ambiente romántico en Verlobung o bodas.

Espectacular - Efecto sorpresa óptimo con el cañón de fiesta gracias a una altura de disparo de 6 a 8 m.

Material: el cañón de confeti de papel ignífugo con corazones blancos.

Protección: red de seguridad del castillo para mayor seguridad al disparar mediante mecanismo giratorio.

Indicaciones: no es un juguete, no es un fuego. No apto para niños menores de 12 años.

Relaxdays – Conjunto de 10 cañones de Confeti, cañón Confeti para Bodas y cumpleaños, Efecto Altura de 6 a 8 Metro, corazón Rojo € 35.60 in stock 2 new from €34.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de 10 cañones de confeti: Los cañones de confeti en forma de corazon color rojo son de lo mejor - Anime la atmósfera del próximo matrimonio, cumpleaños o fiesta de año nuevo

Material: Papel metálico de alta calidad (No es papel)

Gran efecto de altura: El cañón de confeti tiene un campo de tiro de 6 a 8 metros

Red de seguridad: La red de seguridad incorporada proporciona seguridad adicional al producto

No son juguetes, juegos artificiales, ni pirotecnia - Es un regalo y elemento decorativo ideal para matrimonios

Relaxdays – Conjunto de 10 cañones de Confeti, cañón Confeti para Bodas y cumpleaños, Efecto Altura de 6 a 8 Metro, Plateado metálico € 27.00 in stock 3 new from €27.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de 10 cañones de confeti: Los cañones de confeti de color plateado son de lo mejor - Anime la atmósfera del próximo matrimonio, cumpleaños o fiesta de año nuevo

Material: Papel metálico de alta calidad (No es papel)

Gran efecto de altura: El cañón de confeti tiene un campo de tiro de 6 a 8 metros

Red de seguridad: La red de seguridad incorporada proporciona seguridad adicional al producto

No son juguetes, juegos artificiales, ni pirotecnia - Es un regalo y elemento decorativo ideal para matrimonios

Lote de 20 Cañones Confeti 40 Cm - DISOK - Lanza Confetis Ideal para Fiestas, Bodas y Celebraciones € 35.79 in stock 1 new from €35.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lote de 20 Cañones Confeti 40 Cm - DISOK - Lanza Confetis Ideal para Fiestas, Bodas y Celebraciones

Ideal para alegrar y sorprender a los invitados de cualquier fiesta, boda o evento

Añade la Cantidad de Lotes que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 horas!

Visita nuestro escaparate DetallesBBC en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

DISOK - Cañón Confeti 40 Cm - Lanzapetalos, Lanzador pétalos confetis, Cañon serpetina para Bodas, Fiestas, Baratos, Comprar Online € 1.60 in stock 1 new from €1.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cañon Confetis 40 CM Ideal para alegrar y sorprender a los invitados de cualquier fiesta, boda o evento

Cañon Confetis para Eventos!

Original y Divertido Ideal para Fiestas y Bodas

Medidas: 40 cm

Visita nuestro escaparate en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos READ Biden puede elegir a la sino-estadounidense Katherine Tai como representante comercial de EE. UU.

Relaxdays – Conjunto de 5 cañones de Confeti, cañón Confeti para Bodas y cumpleaños, Efecto Altura de 6 a 8 Metro, 80 x 5 x 5 cm, Dorado metálico € 35.60 in stock 2 new from €33.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de 5 cañones de confeti: Los cañones de confeti de color dorado son de lo mejor - Anime la atmósfera del próximo matrimonio, cumpleaños o fiesta de año nuevo

Material: Papel metálico de alta calidad (No es papel)

Gran efecto de altura: El cañón de confeti tiene un campo de tiro de 6 a 8 metros

Red de seguridad: La red de seguridad incorporada proporciona seguridad adicional al producto

No son juguetes, juegos artificiales, ni pirotecnia - Es un regalo y elemento decorativo ideal para matrimonios

Die Gudn Confetti Kanönle - Cañón de confeti rellenable para bodas, cumpleaños, Nochevieja y otras fiestas (4 unidades), color oro rosa € 20.35 in stock 1 new from €20.35

Amazon.es Features Calidad: los contenedores de plástico estables del cañón de confeti Push Pop / confeti están diseñados para un uso múltiple y se pueden rellenar fácilmente.

Ocasión: el cañón de confeti es ideal para bodas, cumpleaños, Nochevieja, JGA, carnaval o cualquier otra ocasión feliz.

Sin complicaciones: los cañones de confeti quedan bien en cualquier celebración. Disfruta del momento del confeti sin molestos golpes o olores gracias al mecanismo "Hau Raus".

También como decoración o complemento: la fiesta Popper le da a sus mesas, invitaciones y bolsas de regalo un toque especial de color.

Otras ocasiones: cañón de confeti para bodas, confeti, fuegos artificiales, cumpleaños, ceremonias sexuales, bodas, Nochevieja, fuegos artificiales, sin picos ni olores, mesa de decoración de cumpleaños, cañón de confeti reveal, mini cañón de confeti, cumpleaños, cañón de confeti o cumpleaños

Fydun Cañón de Confeti de Oro Rosa con revelación de género de 4 Piezas para lanzamientos, Celebraciones, cumpleaños, Bodas, propuestas de Matrimonio € 9.19 in stock 1 new from €9.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales naturales: el cañón de confeti está lleno de hermosos confeti y el confeti se procesa dos veces para brindar la mejor experiencia a los clientes.

Hermoso diseño: la apariencia y el color son muy modernos y fáciles de usar, solo gire la parte inferior del joystick para apuntar al cielo.

Amplia gama de usos: puede usarlo para ceremonias de graduación, bodas, fotos, propuestas de matrimonio, cumpleaños, etc.

Aumente el sentimiento festivo: adecuado para agregar un sentimiento festivo durante el festival para mejorar su experiencia de fiesta.

Sorpresa misteriosa: el cañón de confeti es el elemento de fiesta perfecto para mostrar sorpresas y seguirá siendo misterioso antes de su uso.

Confeti rosa dorado rosa 2.5 cm Papel de seda confeti de mesa, para bodas, cumpleaños, baby shower, graduación, decoraciones de fiesta de ceremonia 70g € 6.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features 3 colores surtidos: crema, rosa y oro rosa, y pesan aproximadamente 70 g, aprox. Confeti de tejido de 7000 piezas

Material: estos confeti de mesa están hechos de papel de seda y el confeti de oro rosa está hecho de papel de aluminio, el tamaño es de 2,5 cm / 1 pulgada de diámetro

Aplicaciones: buena para lanzar en bodas, baby shower, día de San Valentín, fiestas de cumpleaños, despedidas de soltera o en cualquier lugar

Más usos: use el confeti para decorar las mesas de postres, haga su propio globo de confeti, o simplemente póngalos en cajas de regalo, limpie las botellas como rellenos

Aviso cálido: guárdelos en un lugar fresco y seco, pueden aplicarse muchas veces

