Los 30 mejores Ram Ddr4 32Gb capaces: la mejor revisión sobre Ram Ddr4 32Gb

Lexar THOR Memoria RAM DDR4 32GB Kit (16GB x 2) 3200 MHz, DRAM 288-Pin UDIMM PC Memoria, XMP 2.0 Memoria de Alto Rendimiento, CL16-18-18-38, 1.35V (LD4BU016G-R3200GDXG), Gris oscuro

€ 72.99 in stock